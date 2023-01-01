一時佛遊舍衛祇樹之園須達精舍，大賢眾千二百五十人。佛告諸比丘：「有四雅行，智者常遵、丈夫所修、達士恒奉，不才愚夫所不好樂。何等為四？孝事父母，悅色養足；守仁行慈，終始不殺；惠施濟乏，未曾悋逆；遭值聖世，捐榮履道。是四雅行，智者所遵、丈夫所修、達士所奉，不才愚夫所不好樂。」

一時佛遊舍衛祇樹之園須達精舍，大賢眾千二百五十人。佛告諸比丘：「有四雅行，智者常遵、丈夫所修、達士恒奉，不才愚夫所不好樂。何等為四？孝事父母，悅色養足；守仁行慈，終始不殺；惠施濟乏，未曾悋逆；遭值聖世，捐榮履道。是四雅行，智者所遵、丈夫所修、達士所奉，不才愚夫所不好樂。」

佛告比丘：「復有二法，若在閑宴，或處大眾，心行莫懈：一者靜寂，賢聖默定；二者博學，講論邃義。又有二施：飲食美味以安身命；敷散經典開微悅聽。食施安身，法施遷神；一事雖快，法施為最。是以比丘念演妙法，宣慧莫癡；既自洗濯，并淨塵著。如是道法，永度無窮，乃名出家，具足覺了。」