佛說貧窮老公經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說貧窮老公經

宋沙門釋慧簡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋沙門釋慧簡譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國精舍中坐，與二千比丘俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國精舍中坐，與二千比丘俱。

時有一貧窮老公，年二百歲，眉生秀毛，耳出於頭，齒如齊貝，手過於膝，貌而視之，似如有相。而貧窮辛苦，衣不蓋形，五體裸露，腹恒飢虛，行步時動，小有氣息，扶杖而來，求欲見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一貧窮老公，年二百歲，眉生秀毛，耳出於頭，齒如齊貝，手過於膝，貌而視之，似如有相。而貧窮辛苦，衣不蓋形，五體裸露，腹恒飢虛，行步時動，小有氣息，扶杖而來，求欲見佛。

釋梵侍門，勅不通之。老公因大喚曰：「吾雖貧賤，民之廝下，千載有幸，今得值佛，欲問罪福，求離眾苦。我聞世尊仁慈普逮，萬物蒙賴，莫不受恩，是以遠來，乞一示見。而卿斷我，既違我願，有誤聖意，豈宜可爾乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋梵侍門，勅不通之。老公因大喚曰：「吾雖貧賤，民之廝下，千載有幸，今得值佛，欲問罪福，求離眾苦。我聞世尊仁慈普逮，萬物蒙賴，莫不受恩，是以遠來，乞一示見。而卿斷我，既違我願，有誤聖意，豈宜可爾乎？」

佛以知之，顧語阿難：「汝寧見長壽耆年有相老公，而罪未畢者乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以知之，顧語阿難：「汝寧見長壽耆年有相老公，而罪未畢者乎？」

阿難叉手白佛言：「安有相福耆壽，而有罹罪？罹罪之人，豈復有相？今在何許？生所未見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難叉手白佛言：「安有相福耆壽，而有罹罪？罹罪之人，豈復有相？今在何許？生所未見。」

佛言：「近在門外。釋梵斷之，可喚使前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「近在門外。釋梵斷之，可喚使前。」

於是，老公匍匐寸進，為佛作禮，悲喜交流，而白佛言：「我生世不幸，貧窮辛苦飢餓寒凍，求死不得，活無所賴，人命至重，不能自棄。聞佛在世，心獨歡喜，晝夜發心，願一奉顏，由來十年，今始得果。向在門外，久不得前。計欲還去，氣力不堪，進退無路，但恐命絕，穢污聖門，重增其罪。不悟天尊，已哀矜之，得蒙前進，不奪本願，如此而死，無復恨矣！惟欲速終畢罪，後世願得垂恩，施其上慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，老公匍匐寸進，為佛作禮，悲喜交流，而白佛言：「我生世不幸，貧窮辛苦飢餓寒凍，求死不得，活無所賴，人命至重，不能自棄。聞佛在世，心獨歡喜，晝夜發心，願一奉顏，由來十年，今始得果。向在門外，久不得前。計欲還去，氣力不堪，進退無路，但恐命絕，穢污聖門，重增其罪。不悟天尊，已哀矜之，得蒙前進，不奪本願，如此而死，無復恨矣！惟欲速終畢罪，後世願得垂恩，施其上慧。」

佛言：「人之受生，生死因緣，以多因緣，致有罪根。今我為汝，說其本源。卿前世時，生豪強大國明慧王家。時為太子，憍貴非凡，上為父母所愛，下為臣民所敬。用此恣意，輕凌於人，高目大視，矜抗邈然，財寶億萬，皆是民物。百姓貧弊，皆坐課歛，惟知聚積財物，不肯布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人之受生，生死因緣，以多因緣，致有罪根。今我為汝，說其本源。卿前世時，生豪強大國明慧王家。時為太子，憍貴非凡，上為父母所愛，下為臣民所敬。用此恣意，輕凌於人，高目大視，矜抗邈然，財寶億萬，皆是民物。百姓貧弊，皆坐課歛，惟知聚積財物，不肯布施。

「時有貧寒沙門，名曰靜志，從遠國來，故往詣卿，所求不多，惟法衣耳。而卿了不當，接遇之甚惡，既不乞衣，又不與食，空坐著前，去復不聽。晝夜七日，水漿永絕，亦有氣息，命在轉燭。而卿見此，方大歡喜，聚人看之，以為快樂。邊有侍臣，而諫卿曰：『太子莫爾！沙門慈恭，道德內合，凍之不寒、餓之不飢，所以來乞，欲為福耳。既不施與，安可窮逼？幸發遣之，勿招其罪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有貧寒沙門，名曰靜志，從遠國來，故往詣卿，所求不多，惟法衣耳。而卿了不當，接遇之甚惡，既不乞衣，又不與食，空坐著前，去復不聽。晝夜七日，水漿永絕，亦有氣息，命在轉燭。而卿見此，方大歡喜，聚人看之，以為快樂。邊有侍臣，而諫卿曰：『太子莫爾！沙門慈恭，道德內合，凍之不寒、餓之不飢，所以來乞，欲為福耳。既不施與，安可窮逼？幸發遣之，勿招其罪。』

「太子答曰：『此是何人，詐稱道德，試小困之。纔令不死。正爾放去，無所憂也。』即便遣去驅逐出國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「太子答曰：『此是何人，詐稱道德，試小困之。纔令不死。正爾放去，無所憂也。』即便遣去驅逐出國。

「未出國界，十餘里中，逢遭飢賊，欲殺噉之。沙門言曰：『我貧凍沙門，羸瘦骨立，肉既腥臊，不中噉也，空當見殺，而無所任。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「未出國界，十餘里中，逢遭飢賊，欲殺噉之。沙門言曰：『我貧凍沙門，羸瘦骨立，肉既腥臊，不中噉也，空當見殺，而無所任。』

「餓賊又曰：『我餓困累日，但食土耳，卿雖小瘦，故是肉也。終不相放，但當就死。』如此前却，紛紜良久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「餓賊又曰：『我餓困累日，但食土耳，卿雖小瘦，故是肉也。終不相放，但當就死。』如此前却，紛紜良久。

「太子得知，便往救曰：『我以不能乞其衣食，寧當復令賊殺之耶？』賊見太子，皆叩頭首過謝罪，放沙門去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「太子得知，便往救曰：『我以不能乞其衣食，寧當復令賊殺之耶？』賊見太子，皆叩頭首過謝罪，放沙門去。

「時沙門者，今彌勒菩薩是；憍貴太子者，今卿是也。故卿今日受此貧窮之罪，坐慳貪也；所以得長壽者，救活沙門之命也。罪福報應，亦如影響。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時沙門者，今彌勒菩薩是；憍貴太子者，今卿是也。故卿今日受此貧窮之罪，坐慳貪也；所以得長壽者，救活沙門之命也。罪福報應，亦如影響。」

老公白佛：「去事已爾，願畢於今，乞得以垂殘之命，得作沙門，後生世世，常侍佛邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老公白佛：「去事已爾，願畢於今，乞得以垂殘之命，得作沙門，後生世世，常侍佛邊。」

佛言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！」

應時，老公鬚髮墮地，法衣在身，體氣強健，耳目聰明，即得上慧，入三昧門。以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時，老公鬚髮墮地，法衣在身，體氣強健，耳目聰明，即得上慧，入三昧門。以偈讚佛：

「我昔為太子， 不識仁義方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔為太子， 不識仁義方，

憍貴自放恣， 恃為大國王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍貴自放恣， 恃為大國王，

自謂無罪福， 此以可保常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自謂無罪福， 此以可保常。

豈悟生死對， 於今受其殃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈悟生死對， 於今受其殃？

從罪復蒙福， 得覩天中天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從罪復蒙福， 得覩天中天，

能脫既往罪， 垂命入法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能脫既往罪， 垂命入法門，

永離慳貪心， 長受智慧根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離慳貪心， 長受智慧根，

世世侍佛邊， 保持萬劫存。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世侍佛邊， 保持萬劫存。」

於是老公比丘，說是偈已，禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是老公比丘，說是偈已，禮佛而去。