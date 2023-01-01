佛說見正經(亦名生死變識經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說見正經(亦名生死變識經)

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在羅閱，祇園精舍。正以食時，將諸比丘五百人、菩薩及優婆塞千人，皆持供養具出羅閱祇城外。有大樹，名曰甘香，根深幹大，枝葉茂盛，華實紅赤，其味甜美，樹下廣平，集石為座。佛意欲止此，諸優婆塞即敷布坐席。佛便止坐，弟子菩薩，亦皆就坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在羅閱，祇園精舍。正以食時，將諸比丘五百人、菩薩及優婆塞千人，皆持供養具出羅閱祇城外。有大樹，名曰甘香，根深幹大，枝葉茂盛，華實紅赤，其味甜美，樹下廣平，集石為座。佛意欲止此，諸優婆塞即敷布坐席。佛便止坐，弟子菩薩，亦皆就坐。

時有一比丘，名曰見正，新入法服，其心有疑，獨念言：「佛說有後世生，至於人死，皆無還相報告者，何以知乎？當以此問佛。」未即發言，佛已豫知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一比丘，名曰見正，新入法服，其心有疑，獨念言：「佛說有後世生，至於人死，皆無還相報告者，何以知乎？當以此問佛。」未即發言，佛已豫知。

佛因先言：「諸弟子！此樹本以一核種，四大胞毓，自致巨盛，覆爾所人。本為核時，根、幹、葉、實未有未見，至得四大因緣相連，便生芽、葉、莖、節、華、實，轉增於本，自致成樹，施布廣遠。初名為核，核復生芽，芽復生莖，莖復生葉，葉復生華，華復生實，展轉變易，非故不離故，而名非常名。遂成大樹，樹復生果，果復成樹，歲月增益，如是無數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛因先言：「諸弟子！此樹本以一核種，四大胞毓，自致巨盛，覆爾所人。本為核時，根、幹、葉、實未有未見，至得四大因緣相連，便生芽、葉、莖、節、華、實，轉增於本，自致成樹，施布廣遠。初名為核，核復生芽，芽復生莖，莖復生葉，葉復生華，華復生實，展轉變易，非故不離故，而名非常名。遂成大樹，樹復生果，果復成樹，歲月增益，如是無數。」

佛告諸弟子：「欲踧集華、實、莖、節、根、幹，更使還作核可得乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「欲踧集華、實、莖、節、根、幹，更使還作核可得乎？」

諸弟子皆言：「不可得也。彼已變轉，不可還復，日就朽敗，核轉復生，如是無極，轉生轉易，終皆歸朽，不可復還使成本核也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸弟子皆言：「不可得也。彼已變轉，不可還復，日就朽敗，核轉復生，如是無極，轉生轉易，終皆歸朽，不可復還使成本核也。」

佛告諸弟子：「生死亦如此。識神為起法，起法為癡，癡為就貪愛，癡如彼樹核，核小而長成大樹，一癡而致多所因緣，多所因緣本由癡出；癡生行，行生識，識生字色，字色生六入，六入生更樂，更樂生痛，痛生愛，愛生受，受生有，有致生，生致老死。合十二因緣，成為身已，有身當就老死，識神轉易，隨行而往。更有父母，更受形體，更六情，更所習，更苦樂，更風俗，都非故，便不得復還。不復識故，向所新見，謂為有、謂可常，著所猗呼為諦，謂無前世後世。識神轉徙，隨行而有也。識神已徙，更有父母，更受新身，更六情，更所習，更苦樂，更風俗，便不復識故，亦不得復還故身、故習、故所，見如樹不復還作核也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「生死亦如此。識神為起法，起法為癡，癡為就貪愛，癡如彼樹核，核小而長成大樹，一癡而致多所因緣，多所因緣本由癡出；癡生行，行生識，識生字色，字色生六入，六入生更樂，更樂生痛，痛生愛，愛生受，受生有，有致生，生致老死。合十二因緣，成為身已，有身當就老死，識神轉易，隨行而往。更有父母，更受形體，更六情，更所習，更苦樂，更風俗，都非故，便不得復還。不復識故，向所新見，謂為有、謂可常，著所猗呼為諦，謂無前世後世。識神轉徙，隨行而有也。識神已徙，更有父母，更受新身，更六情，更所習，更苦樂，更風俗，便不復識故，亦不得復還故身、故習、故所，見如樹不復還作核也。」

於是，比丘見正承佛言，起坐長跪，白佛言：「我意未除、未解正要，今欲發愚癡之問，願佛哀我等，為解了之。我從生已來，見人死者不少，或父子、兄弟、夫妻、內外，或朋友相憐愛，或有怨讎相憎，死後識神，了無還面相答善惡者。何以乎？識神為何所隔礙而不得還面報人也？願為分別說之，令我等結除疾得見諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，比丘見正承佛言，起坐長跪，白佛言：「我意未除、未解正要，今欲發愚癡之問，願佛哀我等，為解了之。我從生已來，見人死者不少，或父子、兄弟、夫妻、內外，或朋友相憐愛，或有怨讎相憎，死後識神，了無還面相答善惡者。何以乎？識神為何所隔礙而不得還面報人也？願為分別說之，令我等結除疾得見諦。」

佛言比丘：「彼識無形，至於轉徙，隨行而有。若身作福，福識轉生，亦不得還面報人也。何以故？譬如冶家洋石作鐵，已成鐵便鑄以為器，已成器可復還使作石乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言比丘：「彼識無形，至於轉徙，隨行而有。若身作福，福識轉生，亦不得還面報人也。何以故？譬如冶家洋石作鐵，已成鐵便鑄以為器，已成器可復還使作石乎？」

見正言：「實不可。石已成鐵，終不得復還作石。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見正言：「實不可。石已成鐵，終不得復還作石。」

佛言：「識之轉徙，住在中陰，如石已洋成鐵；從中陰轉受他體，如鐵已鑄成器，形消體易，不得復還故識。何以故？行之善惡，識往受之，轉化變改，如石成鐵。修行五善，稟受人身，則更有父母；已有父母，便有六繫閉：一者、住在中陰，不得復還；二者、隨所受身胞內；三者、初生迫痛，忘故識想；四者、墮地故所識念滅，更起新見想；五者、已生便著食，貪念故識念斷；六者、從生日長大，習所新見，識滅無復宿識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「識之轉徙，住在中陰，如石已洋成鐵；從中陰轉受他體，如鐵已鑄成器，形消體易，不得復還故識。何以故？行之善惡，識往受之，轉化變改，如石成鐵。修行五善，稟受人身，則更有父母；已有父母，便有六繫閉：一者、住在中陰，不得復還；二者、隨所受身胞內；三者、初生迫痛，忘故識想；四者、墮地故所識念滅，更起新見想；五者、已生便著食，貪念故識念斷；六者、從生日長大，習所新見，識滅無復宿識。

「諸弟子！譬如賈客周遊四方國，具見苦樂，便意思念東方一郡國所有，已起是念，便三方念滅。生死亦如是，從是世作行，往後世受，已受即生新想念，故識想便滅，如賈客惟念一方，三方想滅也。用是六事，繫蔽隔礙，不復還故識，如核之成樹，石之成鐵，變本易名，不復還面相答報也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸弟子！譬如賈客周遊四方國，具見苦樂，便意思念東方一郡國所有，已起是念，便三方念滅。生死亦如是，從是世作行，往後世受，已受即生新想念，故識想便滅，如賈客惟念一方，三方想滅也。用是六事，繫蔽隔礙，不復還故識，如核之成樹，石之成鐵，變本易名，不復還面相答報也。」

佛言：「復譬如陶家埏土為器，以火燒之，則轉成瓦，寧可使瓦還作土乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復譬如陶家埏土為器，以火燒之，則轉成瓦，寧可使瓦還作土乎？」

諸弟子皆言：「實不可。土已燒煉，變形成瓦，不可復使還作土也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸弟子皆言：「實不可。土已燒煉，變形成瓦，不可復使還作土也。」

佛言：「諸弟子！識神轉徙，隨行受身，如土成瓦。人無道行，不復識故，不得復還相報答也。比丘！復譬如樹大數十圍，巧匠便規𣃆刻鏤奇巧百種。若人欲復集聚𣃆柿及所刻，巧還使成樹，可得乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸弟子！識神轉徙，隨行受身，如土成瓦。人無道行，不復識故，不得復還相報答也。比丘！復譬如樹大數十圍，巧匠便規𣃆刻鏤奇巧百種。若人欲復集聚𣃆柿及所刻，巧還使成樹，可得乎？」

諸弟子言：「實不可。樹已斷破，段段刻盡，枝葉槀朽，不復可集使成樹也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸弟子言：「實不可。樹已斷破，段段刻盡，枝葉槀朽，不復可集使成樹也。」

佛言諸弟子：「識神於是世作行善惡，臨死識徙，隨行受體，所見所習，非復故身，不可得還，不復識故面相答報也。如樹已斷，不可復集使生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言諸弟子：「識神於是世作行善惡，臨死識徙，隨行受體，所見所習，非復故身，不可得還，不復識故面相答報也。如樹已斷，不可復集使生。」

佛言：「復譬如工師，燒砂作紅色，更轉白形，化如水。諸弟子欲令紅還復作砂，可得成乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復譬如工師，燒砂作紅色，更轉白形，化如水。諸弟子欲令紅還復作砂，可得成乎？」

諸弟子言：「實不可也。燒砂一變，不可還復。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸弟子言：「實不可也。燒砂一變，不可還復。」

佛言：「生死亦如是。人未有道意，無有淨眼，身死識去，隨行變化，轉受他體，所歷異世，更受胞胎，見習皆異，不復識故，如砂成紅不可復還也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「生死亦如是。人未有道意，無有淨眼，身死識去，隨行變化，轉受他體，所歷異世，更受胞胎，見習皆異，不復識故，如砂成紅不可復還也。」

佛言：「諸弟子！復譬如水，處於圓瓶則體隨圓，徙著方器則體復方，大小曲直隨所墮處。諸弟子！生死亦如此，識神本無，無有常形，隨行善惡，輒往受身。白黑長短，苦樂善惡，變受隨行，如水從器。或從人中所作非法，死墮畜生，合受惡體，不復識故面相答報也。諸弟子！譬如蝮蜟生在土中，無聲無翼，得時節氣，轉化成蟬，飛行著樹，鳴聲不休。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸弟子！復譬如水，處於圓瓶則體隨圓，徙著方器則體復方，大小曲直隨所墮處。諸弟子！生死亦如此，識神本無，無有常形，隨行善惡，輒往受身。白黑長短，苦樂善惡，變受隨行，如水從器。或從人中所作非法，死墮畜生，合受惡體，不復識故面相答報也。諸弟子！譬如蝮蜟生在土中，無聲無翼，得時節氣，轉化成蟬，飛行著樹，鳴聲不休。」

佛問諸弟子：「寧可還蟬使入土成蝮蜟乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問諸弟子：「寧可還蟬使入土成蝮蜟乎？」

諸弟子言：「實不可也。蝮蜟已變，去陰在陽，身形化異，日當死亡，或為眾鳥所噉，不得還作蝮蜟也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸弟子言：「實不可也。蝮蜟已變，去陰在陽，身形化異，日當死亡，或為眾鳥所噉，不得還作蝮蜟也。」

佛言：「諸弟子！生死亦如此。命訖身死，識神轉徙，更受新身，五陰覆障，見習各異，於彼亦當老死，不得復還，不復識故面相答報也。如蟬在樹，不可復還作蝮蜟也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸弟子！生死亦如此。命訖身死，識神轉徙，更受新身，五陰覆障，見習各異，於彼亦當老死，不得復還，不復識故面相答報也。如蟬在樹，不可復還作蝮蜟也。」

佛告諸弟子：「復譬如段生肉，過時不食，則臭茹生蟲，欲使還成鮮肉可得乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「復譬如段生肉，過時不食，則臭茹生蟲，欲使還成鮮肉可得乎？」

諸弟子言：「實不可。肉已臭敗，不能得使復成鮮潔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸弟子言：「實不可。肉已臭敗，不能得使復成鮮潔。」

佛言：「生死亦如此。人在世間，心念惡、口言惡、身行惡，死則識神轉徙，墮地獄身、或畜生身、或魚虫身，所在異見，不與前同，罪網所蔽，不復識故，不得復還面相答報也，如彼臭肉不可使更成鮮潔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「生死亦如此。人在世間，心念惡、口言惡、身行惡，死則識神轉徙，墮地獄身、或畜生身、或魚虫身，所在異見，不與前同，罪網所蔽，不復識故，不得復還面相答報也，如彼臭肉不可使更成鮮潔。」

佛告諸弟子：「復譬如月晦夜陰，以五色物著冥中，令千人、萬人令夜視色物，寧有一人而別其青、黃、赤、白者乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「復譬如月晦夜陰，以五色物著冥中，令千人、萬人令夜視色物，寧有一人而別其青、黃、赤、白者乎？」

諸弟子皆言：「正使巨億萬人，復無央數人，令夜觀視，終無見者，何能別其五色？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸弟子皆言：「正使巨億萬人，復無央數人，令夜觀視，終無見者，何能別其五色？」

佛言：「若有人把炬照之，令人觀視，可得見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有人把炬照之，令人觀視，可得見不？」

諸弟子言：「人依炬明視之，皆可別五色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸弟子言：「人依炬明視之，皆可別五色。」

佛言：「若愚人背炬火，進入幽冥，乃進極遠，而望欲見五色，可得見乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若愚人背炬火，進入幽冥，乃進極遠，而望欲見五色，可得見乎？」

諸弟子言：「愚人背明向冥，愈進闇，終無見色時也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸弟子言：「愚人背明向冥，愈進闇，終無見色時也。」

佛告諸弟子：「人在生死，亦如此。一切人民，蚑行、蜎飛、蠕動之類，已受身形，癡冥闇蔽，無有道行，不學身事、意事，未得慧眼，而欲知生死所趣、識神往來，面相答報，如月晦夜陰欲視五色，終不得見也。若修行經戒三十七品，守攝其意，就清淨行，如隨持炬火人見別五色。人隨佛法教，則能了別死生，具見五道識神往來所墮善惡處，如炬火之照色，皆悉了見。人初不學身事意事，背於經戒，隨俗三流，快意自從，斷割真法，不信不樂、不肯奉行，如背炬入冥，疑結日甚，終無見知有解了時也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「人在生死，亦如此。一切人民，蚑行、蜎飛、蠕動之類，已受身形，癡冥闇蔽，無有道行，不學身事、意事，未得慧眼，而欲知生死所趣、識神往來，面相答報，如月晦夜陰欲視五色，終不得見也。若修行經戒三十七品，守攝其意，就清淨行，如隨持炬火人見別五色。人隨佛法教，則能了別死生，具見五道識神往來所墮善惡處，如炬火之照色，皆悉了見。人初不學身事意事，背於經戒，隨俗三流，快意自從，斷割真法，不信不樂、不肯奉行，如背炬入冥，疑結日甚，終無見知有解了時也。」

佛告諸弟子：「莫順汝愚癡閉結之意，而不信清淨正真之道，自墮地獄，為身受痛。我故引譬，以解了。汝等常當勤力奉行經戒，以著心中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「莫順汝愚癡閉結之意，而不信清淨正真之道，自墮地獄，為身受痛。我故引譬，以解了。汝等常當勤力奉行經戒，以著心中。」

佛告諸弟子：「人生是世稟受身形，肉眼所見現在之事，父母親屬察察了了，然不能復見知前世所從來處。於是當老死，往生後世更受身形，則亦不能復識知今世之事也。所以者何？一生一死，識神轉易，十二因緣，癡為其主，懵懵冥闇，轉不識故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「人生是世稟受身形，肉眼所見現在之事，父母親屬察察了了，然不能復見知前世所從來處。於是當老死，往生後世更受身形，則亦不能復識知今世之事也。所以者何？一生一死，識神轉易，十二因緣，癡為其主，懵懵冥闇，轉不識故。

「諸弟子！譬如煮練白絲，染作異色青、黃、赤、黑，變本易故，不可復轉還也。生死轉易，如絲受色，識無常體，隨行染著，未有淨眼，不識其故，心意為法，所念即成。人在一世，心念萬端，善惡報受，受新故滅，生死之法，癡闇之常然也。其欲知見生死往來，當廣學行身意之事，深入清淨，思惟本末，爾乃開寤，如臥寤也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸弟子！譬如煮練白絲，染作異色青、黃、赤、黑，變本易故，不可復轉還也。生死轉易，如絲受色，識無常體，隨行染著，未有淨眼，不識其故，心意為法，所念即成。人在一世，心念萬端，善惡報受，受新故滅，生死之法，癡闇之常然也。其欲知見生死往來，當廣學行身意之事，深入清淨，思惟本末，爾乃開寤，如臥寤也。」

佛告諸弟子：「識神為癡冥法，生作善惡行，死轉往受，隨善惡行而有形兆，如火得薪而見薪索則滅。意識不作善惡行，則亦滅無所見。未得道者，沈淪生死，轉不識故。譬如穢鏡，垢濁蔽污，舉以向面，了無所見。意識濁蔽，生死轉徙，慘懼蔽盈，牽著殃福，不復識故，如𨶳穢鏡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「識神為癡冥法，生作善惡行，死轉往受，隨善惡行而有形兆，如火得薪而見薪索則滅。意識不作善惡行，則亦滅無所見。未得道者，沈淪生死，轉不識故。譬如穢鏡，垢濁蔽污，舉以向面，了無所見。意識濁蔽，生死轉徙，慘懼蔽盈，牽著殃福，不復識故，如𨶳穢鏡。

「復譬如深濁之水，雖有魚虫，了不得見；生死錯亂，憂思蔽塞，轉生忘故，亦如濁水。譬如冥夜閉眼而行，都無所見。生死闇昧，流隨殃福，或喜或惱，綴制所受，不復識故，如夜閉眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復譬如深濁之水，雖有魚虫，了不得見；生死錯亂，憂思蔽塞，轉生忘故，亦如濁水。譬如冥夜閉眼而行，都無所見。生死闇昧，流隨殃福，或喜或惱，綴制所受，不復識故，如夜閉眼。」

佛告諸弟子：「今我為佛，慧眼清淨，一切生死，往來三界，佛悉知見。譬如水精、琉璃、寶珠，綵絲貫之，青黃皆見；佛視生死，如觀貫珠。譬如淨水，清澄見底，其中魚虫，皆悉裸見；佛視生死，如清水魚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「今我為佛，慧眼清淨，一切生死，往來三界，佛悉知見。譬如水精、琉璃、寶珠，綵絲貫之，青黃皆見；佛視生死，如觀貫珠。譬如淨水，清澄見底，其中魚虫，皆悉裸見；佛視生死，如清水魚。

「譬如大橋，一切行人，往來無絕；佛視生死，往來五道，如觀橋人。譬如高山，遠望具見；佛意高遠，具知生死，無不分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大橋，一切行人，往來無絕；佛視生死，往來五道，如觀橋人。譬如高山，遠望具見；佛意高遠，具知生死，無不分別。」

佛告諸弟子：「汝等當隨我教，可具知生死千億劫事。當行三十七品要行——四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八正道——以除意垢，消滅三毒，疑結解散，便見清淨，得佛慧意，便知去來之事，如視明鏡，一切悉見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「汝等當隨我教，可具知生死千億劫事。當行三十七品要行——四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八正道——以除意垢，消滅三毒，疑結解散，便見清淨，得佛慧意，便知去來之事，如視明鏡，一切悉見。」

佛告諸弟子：「世人所作善惡，死之後世，亦皆相答報。但人未得三淨眼，是以不見不知，不復識其本，著在六繫蔽，為肉眼行故，而不見相答報之本，謂之無有也。其未得道者，皆作濁穢之行，況沒愚癡，生死轉化，更受身形，肉眼眩惑，離故繫新，四痛擾亂，終不得知識隨行相答報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「世人所作善惡，死之後世，亦皆相答報。但人未得三淨眼，是以不見不知，不復識其本，著在六繫蔽，為肉眼行故，而不見相答報之本，謂之無有也。其未得道者，皆作濁穢之行，況沒愚癡，生死轉化，更受身形，肉眼眩惑，離故繫新，四痛擾亂，終不得知識隨行相答報也。

「今現世人，或受福、或受殃，或相憐、或相憎，此則宿行答報之驗。為無有三淨眼故，不見不知，便結在疑。一切人已來生是世，本與癡俱，無有道意清淨之行，而欲望知前世之事，識反報之效，譬如無手欲書、無目欲視，終不能也。故佛出世，敷現經道，以解人意。其欲知見識神往來生死所受者，當隨佛教行三十七品，智度無極，撿意勅意，調意正意，入禪三昧之妙，乃可具知識神所墮、去來之事耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今現世人，或受福、或受殃，或相憐、或相憎，此則宿行答報之驗。為無有三淨眼故，不見不知，便結在疑。一切人已來生是世，本與癡俱，無有道意清淨之行，而欲望知前世之事，識反報之效，譬如無手欲書、無目欲視，終不能也。故佛出世，敷現經道，以解人意。其欲知見識神往來生死所受者，當隨佛教行三十七品，智度無極，撿意勅意，調意正意，入禪三昧之妙，乃可具知識神所墮、去來之事耳。

「汝諸弟子！當勤學知身事意事，具了諸對，至則滅除之，不為亂誤，堅固於正法。如此莫休，汝所疑問，即可解了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝諸弟子！當勤學知身事意事，具了諸對，至則滅除之，不為亂誤，堅固於正法。如此莫休，汝所疑問，即可解了。」

佛告諸弟子：「識神有名無形，隨善惡行，依四大為體。初生身小，諸根未具，識見復小，所知未備，及其長大，六情具足，識亦隨體，愛欲諸習，日生盛具，至於衰老，四大羸臞，識亦不明，六情減少。現居一世，變易無常，不如其故；生所習見，老如忘之；況更異世，陰胎繫蔽？未得道意，癡行惑穢，欲見意識往來、面相反報，不可得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「識神有名無形，隨善惡行，依四大為體。初生身小，諸根未具，識見復小，所知未備，及其長大，六情具足，識亦隨體，愛欲諸習，日生盛具，至於衰老，四大羸臞，識亦不明，六情減少。現居一世，變易無常，不如其故；生所習見，老如忘之；況更異世，陰胎繫蔽？未得道意，癡行惑穢，欲見意識往來、面相反報，不可得也。

「人無道行，而望見知宿命之事，譬如闇夜貫針、水中求火，終無見得。汝諸弟子！當勤行經戒，深思生死本從何來？終歸何所？何因往來？所緣何等？諦如思惟空無之法，得淨結除，所疑自解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人無道行，而望見知宿命之事，譬如闇夜貫針、水中求火，終無見得。汝諸弟子！當勤行經戒，深思生死本從何來？終歸何所？何因往來？所緣何等？諦如思惟空無之法，得淨結除，所疑自解。」

佛說經竟，見正等五百人及諸優婆塞，悉得須陀洹；諸菩薩皆得不傾迴三昧。各起遶佛三匝，頭面著地，作禮畢竟，悉從佛俱還精舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，見正等五百人及諸優婆塞，悉得須陀洹；諸菩薩皆得不傾迴三昧。各起遶佛三匝，頭面著地，作禮畢竟，悉從佛俱還精舍。