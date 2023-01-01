佛治身經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛治身經
佛治身經
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失譯人名今附西晉錄
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佛言：「當學。工語不？沙門法行，獨一處坐，但當正意。一處一臥一行不？中正，一為曉身。受經亦獨居。還使千人一人勝，千軍中能得勝；一人能勝身，是為勝。軍中勝，勝勝者，不如勝餘勝；己勝身，常為勝。無力亦不勝，摩汎藍亦不能己勝，不能作不勝，比丘勝乃不勝。先為自身定正教，後教餘，為諸輩如我。自身上頭隨法行，便教餘人，如是易教。己身如是，如教他人，已得身教意，不復難教餘。欲教餘，先自教，還使自教，從身教得黠。為自身他故，多人亦莫犯。無有極自身，為自念無有極。自歸無有過身自歸，不如自歸諦。教身已黠，得歸已黠，便得法已黠，便得戒已黠。昆弟中不復憂已黠，便得樂已黠，不復憂自身，自歸身亦得歸他人。己身無有極，教一切從苦得脫。」
佛言：「當學。工語不？沙門法行，獨一處坐，但當正意。一處一臥一行不？中正，一為曉身。受經亦獨居。還使千人一人勝，千軍中能得勝；一人能勝身，是為勝。軍中勝，勝勝者，不如勝餘勝；己勝身，常為勝。無力亦不勝，摩汎藍亦不能己勝，不能作不勝，比丘勝乃不勝。先為自身定正教，後教餘，為諸輩如我。自身上頭隨法行，便教餘人，如是易教。己身如是，如教他人，已得身教意，不復難教餘。欲教餘，先自教，還使自教，從身教得黠。為自身他故，多人亦莫犯。無有極自身，為自念無有極。自歸無有過身自歸，不如自歸諦。教身已黠，得歸已黠，便得法已黠，便得戒已黠。昆弟中不復憂已黠，便得樂已黠，不復憂自身，自歸身亦得歸他人。己身無有極，教一切從苦得脫。」
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問曰：「何等為工語？」
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師曰：「說三十七品經為工語；謂所說不亂人意，亦為工語。」
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「何等為法行？」
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「謂不離二百五十戒，是為法行。」
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「何等為一為曉身？」
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「謂知分別身中事。」
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「何等為軍中人能得勝？」
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「謂人不能勝惡。」
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「何等為一人能勝身？」
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「謂意念惡，能自制斷，是為勝身。」
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「何等為身意教？」
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「謂身受七戒，意受三戒。」
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「何等為多人亦不犯？」
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「謂等心使人不墮結。」
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