佛說時非時經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說時非時經

天竺三藏若羅嚴譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺三藏若羅嚴譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城鵲封竹園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城鵲封竹園。

是時，佛告諸比丘：「我當為汝說：時與非時。善思念之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛告諸比丘：「我當為汝說：時與非時。善思念之！」

諸比丘言：「如是。世尊！當受教聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「如是。世尊！當受教聽。」

佛告諸比丘：「是中何者為時？何者為非時？比丘當知： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「是中何者為時？何者為非時？比丘當知：

「冬分八月十六日至三十日七脚為時，五脚半非時。九月一日至十五日八脚為時，六脚八指為非時。九月十六日至三十日九脚為時，七脚六指為非時。十月一日至十五日十脚為時，八脚三指為非時。十月十六日至三十日十一脚為時，九脚三指為非時。十一月一日至十五日十二脚為時，十脚六指為非時。十一月十六日至三十日十一脚半為時，十脚一指為非時。十二月一日至十五日十一脚為時，九脚四指為非時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「冬分八月十六日至三十日七脚為時，五脚半非時。九月一日至十五日八脚為時，六脚八指為非時。九月十六日至三十日九脚為時，七脚六指為非時。十月一日至十五日十脚為時，八脚三指為非時。十月十六日至三十日十一脚為時，九脚三指為非時。十一月一日至十五日十二脚為時，十脚六指為非時。十一月十六日至三十日十一脚半為時，十脚一指為非時。十二月一日至十五日十一脚為時，九脚四指為非時。

「春分十二月十六日至三十日十脚為時，八脚少一指為非時。正月一日至十五日九脚半為時，七脚少三指為非時。正月十六日至三十日九脚為時，六脚少三指為非時。二月一日至十五日八脚為時，五脚為非時。二月十六日至三十日七脚為時，四脚少三指為非時。三月一日至十五日六脚為時，三脚少四指為非時。三月十六日至三十日五脚為時，三脚少六指為非時。四月一日至十五日四脚為時，二脚少一指為非時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「春分十二月十六日至三十日十脚為時，八脚少一指為非時。正月一日至十五日九脚半為時，七脚少三指為非時。正月十六日至三十日九脚為時，六脚少三指為非時。二月一日至十五日八脚為時，五脚為非時。二月十六日至三十日七脚為時，四脚少三指為非時。三月一日至十五日六脚為時，三脚少四指為非時。三月十六日至三十日五脚為時，三脚少六指為非時。四月一日至十五日四脚為時，二脚少一指為非時。

「夏分四月十六日至三十日三脚為時，二脚少四指為非時。五月一日至十五日二脚為時，少三指為非時。五月十六日至三十日二脚半為時，一脚少為非時。六月一日至十五日四脚為時，二脚少二指為非時。六月十六日至三十日四脚半為時，二脚半為非時。七月一日至十五日五脚為時，三脚少為非時。七月十六日至三十日五脚半為時，三脚少為非時。八月一日至十五日六脚為時，四脚少為非時。八月十六日至三十日六脚半為時，四脚半少為非時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夏分四月十六日至三十日三脚為時，二脚少四指為非時。五月一日至十五日二脚為時，少三指為非時。五月十六日至三十日二脚半為時，一脚少為非時。六月一日至十五日四脚為時，二脚少二指為非時。六月十六日至三十日四脚半為時，二脚半為非時。七月一日至十五日五脚為時，三脚少為非時。七月十六日至三十日五脚半為時，三脚少為非時。八月一日至十五日六脚為時，四脚少為非時。八月十六日至三十日六脚半為時，四脚半少為非時。

「如是，諸比丘！我已說十二月時與非時。為諸聲聞之所應作，憐愍利益故說。我所應作已竟，汝等當行。若樹下空處，露坐思惟。諸比丘！莫為放逸，後為悔恨。是我所教誡。」佛說經竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，諸比丘！我已說十二月時與非時。為諸聲聞之所應作，憐愍利益故說。我所應作已竟，汝等當行。若樹下空處，露坐思惟。諸比丘！莫為放逸，後為悔恨。是我所教誡。」佛說經竟。

時諸比丘皆大歡喜，勸助受持： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘皆大歡喜，勸助受持：

「因緣輕慢故， 命終墮惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因緣輕慢故， 命終墮惡道，

因緣修善者， 於此生天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣修善者， 於此生天上，

緣斯修善業， 離惡得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣斯修善業， 離惡得解脫，

不善觀因緣， 身壞入惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善觀因緣， 身壞入惡道。」

外國法師若羅嚴，手執胡本，口自宣譯。涼州道人，于填城中寫訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外國法師若羅嚴，手執胡本，口自宣譯。涼州道人，于填城中寫訖。

被褐懷玉，深智作愚；外如夷人，內懷明珠；千億萬劫，與道同體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被褐懷玉，深智作愚；外如夷人，內懷明珠；千億萬劫，與道同體。