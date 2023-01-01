佛說佛醫經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛醫經

吳天竺沙門竺律炎共支越譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳天竺沙門竺律炎共支越譯

人身中本有四病：一者、地；二者、水；三者、火；四者、風。風增，氣起；火增，熱起；水增，寒起；土增，力盛。本從是四病，起四百四病。土屬身，水屬口，火屬眼，風屬耳。火少寒多，目冥。春正月、二月、三月寒多，夏四月、五月、六月風多，秋七月、八月、九月熱多，冬十月、十一月、十二月有風有寒。何以故春寒多？以萬物皆生，為寒出，故寒多。何以故夏風多？以萬物榮華、陰陽合聚，故風多。何以故秋熱多？以萬物成熟，故熱多。何以故冬有風有寒？以萬物終亡熱去，故有風寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人身中本有四病：一者、地；二者、水；三者、火；四者、風。風增，氣起；火增，熱起；水增，寒起；土增，力盛。本從是四病，起四百四病。土屬身，水屬口，火屬眼，風屬耳。火少寒多，目冥。春正月、二月、三月寒多，夏四月、五月、六月風多，秋七月、八月、九月熱多，冬十月、十一月、十二月有風有寒。何以故春寒多？以萬物皆生，為寒出，故寒多。何以故夏風多？以萬物榮華、陰陽合聚，故風多。何以故秋熱多？以萬物成熟，故熱多。何以故冬有風有寒？以萬物終亡熱去，故有風寒。

三月、四月、五月、六月、七月得臥。何以故？風多故身放。八月、九月、十月、十一月、十二月、正月、二月不得臥。何以故？寒多故身縮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月、四月、五月、六月、七月得臥。何以故？風多故身放。八月、九月、十月、十一月、十二月、正月、二月不得臥。何以故？寒多故身縮。

春三月有寒，不得食麥、豆，宜食粳米、醍醐諸熱物。夏三月有風，不得食芋、豆、麥，宜食粳米、乳、酪。秋三月有熱，不得食粳米、醍醐，宜食細米、麨、蜜、稻、黍。冬三月有風寒，陽興陰合，宜食粳米、胡豆、羹、醍醐。有時臥風起，有時滅；有時臥火起有時滅。有寒起有時滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春三月有寒，不得食麥、豆，宜食粳米、醍醐諸熱物。夏三月有風，不得食芋、豆、麥，宜食粳米、乳、酪。秋三月有熱，不得食粳米、醍醐，宜食細米、麨、蜜、稻、黍。冬三月有風寒，陽興陰合，宜食粳米、胡豆、羹、醍醐。有時臥風起，有時滅；有時臥火起有時滅。有寒起有時滅。

人得病有十因緣：一者、久坐不飯；二者、食無貸；三者、憂愁；四者、疲極；五者、婬泆；六者、瞋恚；七者、忍大便；八者、忍小便；九者、制上風；十者、制下風。從是十因緣生病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人得病有十因緣：一者、久坐不飯；二者、食無貸；三者、憂愁；四者、疲極；五者、婬泆；六者、瞋恚；七者、忍大便；八者、忍小便；九者、制上風；十者、制下風。從是十因緣生病。

佛言：「有九因緣，命未當盡為橫盡：一、不應飯為飯，二、為不量飯，三、為不習飯，四、為不出生，五、為止熟，六、為不持戒，七、為近惡知識，八、為入里不時不如法行，九、為可避不避。如是九因緣，人命為橫盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有九因緣，命未當盡為橫盡：一、不應飯為飯，二、為不量飯，三、為不習飯，四、為不出生，五、為止熟，六、為不持戒，七、為近惡知識，八、為入里不時不如法行，九、為可避不避。如是九因緣，人命為橫盡。

「不應飯為飯，謂不可意飯，亦謂不隨四時食，亦為以飯復飯，是為不應飯為飯。不量飯者，謂不知節度，多食過足，是為不量飯。不習飯者，謂不時食。若至他郡國，不知俗宜飯食未習，不稍稍飯，是為不習飯。不出生者，謂飯物未消復上飯，若服藥吐下不盡便食來，是為不出生。止熟者，謂大便、小便來時不即時行，噫吐、下風來時，制是為止熟。不持戒者，謂犯五戒，現世間盜，犯他人婦女者，便入縣官，或刻、或死、或得棓榜壓死、若餓死、或得脫外從怨家得首死、或驚怖憂愁死，是為不持戒。近惡知識者，謂他人作惡便來及人。何以故？不離惡知識故。惡人不計當坐之，是為近惡知識。入里不知時不如法行者，謂晨暮行，亦有魍魎諍鬪者，若有長吏追捕而不避，若入他家舍，妄視不可視、妄聽不可聽、妄犯不可犯、妄念不可念，是為入不知時不如法行。可避不避者，謂弊牛、馬、狾、狗、蚖、蛇、虫，水、火、坑、穽、犇車、馳馬，拔刀醉人、惡人。亦若干，是為可避不避。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不應飯為飯，謂不可意飯，亦謂不隨四時食，亦為以飯復飯，是為不應飯為飯。不量飯者，謂不知節度，多食過足，是為不量飯。不習飯者，謂不時食。若至他郡國，不知俗宜飯食未習，不稍稍飯，是為不習飯。不出生者，謂飯物未消復上飯，若服藥吐下不盡便食來，是為不出生。止熟者，謂大便、小便來時不即時行，噫吐、下風來時，制是為止熟。不持戒者，謂犯五戒，現世間盜，犯他人婦女者，便入縣官，或刻、或死、或得棓榜壓死、若餓死、或得脫外從怨家得首死、或驚怖憂愁死，是為不持戒。近惡知識者，謂他人作惡便來及人。何以故？不離惡知識故。惡人不計當坐之，是為近惡知識。入里不知時不如法行者，謂晨暮行，亦有魍魎諍鬪者，若有長吏追捕而不避，若入他家舍，妄視不可視、妄聽不可聽、妄犯不可犯、妄念不可念，是為入不知時不如法行。可避不避者，謂弊牛、馬、狾、狗、蚖、蛇、虫，水、火、坑、穽、犇車、馳馬，拔刀醉人、惡人。亦若干，是為可避不避。

「如是九因緣，人命未盡為盡。黠人當識是，當避是，已避得兩福：一者得長壽，及得聞道好語，亦得久行道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是九因緣，人命未盡為盡。黠人當識是，當避是，已避得兩福：一者得長壽，及得聞道好語，亦得久行道。」

佛言：「有四飯：一、為子飯，二、為三百矛斫飯，三、為皮革虫生出飯，四、為災飯。子飯者，謂人貪味食肉時，便自校計念：『是肉皆我前世時父母、兄弟、妻子親屬，亦從是不得脫生死！』已得是意便止貪，是為子飯。三百矛斫飯者，謂飯隨味念復念其殃，無有數能不念味便得脫。又矛斫人為亡身，已生念復念有若干受苦，為三百矛斫飯。皮革虫生出飯者，謂人念味，亦一切萬物憂家中事，便穿人意，意作萬端為出去，是為皮革虫生飯。災飯者，謂一生死行皆為災飯，如火燒萬物，人所行皆當來惱身，劇火焚萬物故言災。所以言飯者，謂人所可意念人，故言飯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有四飯：一、為子飯，二、為三百矛斫飯，三、為皮革虫生出飯，四、為災飯。子飯者，謂人貪味食肉時，便自校計念：『是肉皆我前世時父母、兄弟、妻子親屬，亦從是不得脫生死！』已得是意便止貪，是為子飯。三百矛斫飯者，謂飯隨味念復念其殃，無有數能不念味便得脫。又矛斫人為亡身，已生念復念有若干受苦，為三百矛斫飯。皮革虫生出飯者，謂人念味，亦一切萬物憂家中事，便穿人意，意作萬端為出去，是為皮革虫生飯。災飯者，謂一生死行皆為災飯，如火燒萬物，人所行皆當來惱身，劇火焚萬物故言災。所以言飯者，謂人所可意念人，故言飯也。

「人食肉譬如食其子，諸畜生皆為我作父母、兄弟、妻子，不可數。亦有六因緣不得食肉：一者、莫自殺；二者、莫教殺；三者、莫與殺同心；四者、見殺；五者、聞殺；六者、疑為我故殺。無是六意得食肉，不食者有六疑。人能不食肉者，得不驚怖福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人食肉譬如食其子，諸畜生皆為我作父母、兄弟、妻子，不可數。亦有六因緣不得食肉：一者、莫自殺；二者、莫教殺；三者、莫與殺同心；四者、見殺；五者、聞殺；六者、疑為我故殺。無是六意得食肉，不食者有六疑。人能不食肉者，得不驚怖福。」

佛言：「食多有五罪：一者、多睡眠；二者、多病；三者、多婬；四者、不能諷誦經；五者、多著世間。何以故？人貪婬、人知色味，瞋恚知橫至味，癡人知飯食味。《律經》說：『人貪味，味復味得生不得美味。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「食多有五罪：一者、多睡眠；二者、多病；三者、多婬；四者、不能諷誦經；五者、多著世間。何以故？人貪婬、人知色味，瞋恚知橫至味，癡人知飯食味。《律經》說：『人貪味，味復味得生不得美味。』」

佛言：「一食者為欲斷生死，亦隨貪不能行道，為得天眼自知所從來生去至何所。人不念死，多食，常念婦人，皆墮百四十惡，中天皆用飯故。犯十惡後生便失人形，墮畜生中。既得作人，飢渴血出，瞋恚傍生，於愛內生於貪。佛說有大福，自飢以飯與人，令人得命，是為大福。後生饒飲食，乏瞋恚，亦無所施，施亦不得，但意恣貪婬，亦無所施，但得意恣，非我所有。一錢以上，不得取故，作貪欲空，自苦作罪。道人不有憂愁，憂隨怒，愁隨貪。我輩有死歲、有死月、有死日、有死時，亦不知、亦不畏、亦不行道、亦不持戒，東走西走，憂銅憂鐵，憂田宅、奴婢，但益人惱、增人苦，為種畜生習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一食者為欲斷生死，亦隨貪不能行道，為得天眼自知所從來生去至何所。人不念死，多食，常念婦人，皆墮百四十惡，中天皆用飯故。犯十惡後生便失人形，墮畜生中。既得作人，飢渴血出，瞋恚傍生，於愛內生於貪。佛說有大福，自飢以飯與人，令人得命，是為大福。後生饒飲食，乏瞋恚，亦無所施，施亦不得，但意恣貪婬，亦無所施，但得意恣，非我所有。一錢以上，不得取故，作貪欲空，自苦作罪。道人不有憂愁，憂隨怒，愁隨貪。我輩有死歲、有死月、有死日、有死時，亦不知、亦不畏、亦不行道、亦不持戒，東走西走，憂銅憂鐵，憂田宅、奴婢，但益人惱、增人苦，為種畜生習。」

佛言：「人治生，譬如蜂作蜜。採取眾華，勤苦積日已成，人便攻取去。唐自苦，不得自給。人求是念，是憂有憂，無飢渴勤苦。合聚財物，未死，憂五家分，或水、火、盜賊、縣官、病痛，多不如意。己死，他人得之。身當得其罪，毒痛不可言。五分者：一者、火分；二者、水分；三者、盜賊分；四者、縣官分；五者、貧昆弟分。何為無憂所有？人不計是五分憂，苦劇不棄，是憂苦有萬端，結在腹中，離道遠法。人法生賈作，得利，不當喜；不得利，亦不當憂；是皆前世宿命所致。人有貪，貪便不得利。正使得一天下財物，亦不能猛自用之，亦不隨人去，但益人結、但有苦惱、但種後世緣因。緣因如火，如火無所不燒。我輩不覺，是黠不敢妄搖，知為增苦種罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人治生，譬如蜂作蜜。採取眾華，勤苦積日已成，人便攻取去。唐自苦，不得自給。人求是念，是憂有憂，無飢渴勤苦。合聚財物，未死，憂五家分，或水、火、盜賊、縣官、病痛，多不如意。己死，他人得之。身當得其罪，毒痛不可言。五分者：一者、火分；二者、水分；三者、盜賊分；四者、縣官分；五者、貧昆弟分。何為無憂所有？人不計是五分憂，苦劇不棄，是憂苦有萬端，結在腹中，離道遠法。人法生賈作，得利，不當喜；不得利，亦不當憂；是皆前世宿命所致。人有貪，貪便不得利。正使得一天下財物，亦不能猛自用之，亦不隨人去，但益人結、但有苦惱、但種後世緣因。緣因如火，如火無所不燒。我輩不覺，是黠不敢妄搖，知為增苦種罪。」