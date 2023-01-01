佛說法受塵經
後漢 安世高譯1卷CBETA T0792少于一千字 3 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說法受塵經
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後漢安息國三藏安世高譯
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聞如是：
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一時，佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園。
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佛告：「諸比丘！」比丘：「受教。」從佛而聽。
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佛言：「比丘！凡人為一法，受塵自污，迷惑憂愁，沒無端際，吾見其不得無上吉祥之道。如丈夫欲見女子色，是以好色之士，為染、為醉、為貪、為污、為惑、為著、為住、為受。從婬女言故，長久趨走往來，為受懃苦。耳常欲聞婬女之聲，鼻欲聞其香，舌欲得其味，身欲更其細滑，是以長久趨走，往來受苦。是故，不當為女色、聲、香、味、細滑所染惑也，當覺知是。
佛言：「比丘！凡人為一法，受塵自污，迷惑憂愁，沒無端際，吾見其不得無上吉祥之道。如丈夫欲見女子色，是以好色之士，為染、為醉、為貪、為污、為惑、為著、為住、為受。從婬女言故，長久趨走往來，為受懃苦。耳常欲聞婬女之聲，鼻欲聞其香，舌欲得其味，身欲更其細滑，是以長久趨走，往來受苦。是故，不當為女色、聲、香、味、細滑所染惑也，當覺知是。
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「又復，諸比丘！凡人為法，受塵自污，迷惑憂愁，沒而無際，吾見其不得無上吉祥之道。如婬女欲見男子色，是以好色之女，為染、為醉、為貪、為污、為惑、為著、為住、為受，為士色故，長久趨走，往來受苦。耳常欲聞男子之聲，鼻欲聞其香，舌欲得其味，身欲更其細滑，是以長久趨走，往來受苦。是故，不當為士色、聲、香、味、細滑所染惑也，當覺知是。」
「又復，諸比丘！凡人為法，受塵自污，迷惑憂愁，沒而無際，吾見其不得無上吉祥之道。如婬女欲見男子色，是以好色之女，為染、為醉、為貪、為污、為惑、為著、為住、為受，為士色故，長久趨走，往來受苦。耳常欲聞男子之聲，鼻欲聞其香，舌欲得其味，身欲更其細滑，是以長久趨走，往來受苦。是故，不當為士色、聲、香、味、細滑所染惑也，當覺知是。」
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佛說是已，皆歡喜受行。
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