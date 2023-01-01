佛言：「比丘！凡人為一法，受塵自污，迷惑憂愁，沒無端際，吾見其不得無上吉祥之道。如丈夫欲見女子色，是以好色之士，為染、為醉、為貪、為污、為惑、為著、為住、為受。從婬女言故，長久趨走往來，為受懃苦。耳常欲聞婬女之聲，鼻欲聞其香，舌欲得其味，身欲更其細滑，是以長久趨走，往來受苦。是故，不當為女色、聲、香、味、細滑所染惑也，當覺知是。

佛言：「比丘！凡人為一法，受塵自污，迷惑憂愁，沒無端際，吾見其不得無上吉祥之道。如丈夫欲見女子色，是以好色之士，為染、為醉、為貪、為污、為惑、為著、為住、為受。從婬女言故，長久趨走往來，為受懃苦。耳常欲聞婬女之聲，鼻欲聞其香，舌欲得其味，身欲更其細滑，是以長久趨走，往來受苦。是故，不當為女色、聲、香、味、細滑所染惑也，當覺知是。

「又復，諸比丘！凡人為法，受塵自污，迷惑憂愁，沒而無際，吾見其不得無上吉祥之道。如婬女欲見男子色，是以好色之女，為染、為醉、為貪、為污、為惑、為著、為住、為受，為士色故，長久趨走，往來受苦。耳常欲聞男子之聲，鼻欲聞其香，舌欲得其味，身欲更其細滑，是以長久趨走，往來受苦。是故，不當為士色、聲、香、味、細滑所染惑也，當覺知是。」