佛說出家緣經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說出家緣經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山，與大比丘僧俱，千二百五十。是時，難提優婆塞與五百優婆塞出王舍城，上耆闍崛山往詣佛所，頭面禮足，長跪叉手問佛：「大德！願聞優婆塞五戒；毀犯正戒有何惡事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山，與大比丘僧俱，千二百五十。是時，難提優婆塞與五百優婆塞出王舍城，上耆闍崛山往詣佛所，頭面禮足，長跪叉手問佛：「大德！願聞優婆塞五戒；毀犯正戒有何惡事？」

佛答：「難提優婆塞！楚害生命有十惡事。何等十？現世常懷害心；後世毒心隆赫，恒被痛害；怨怨不息，人不喜見；思慮多惡，見者怖懼；眠不安寐；夢則惶怖；覺則驚悸；死時狂勃，種短命栽；身壞命終生地獄中；設得為人多病少命。是為十惡事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「難提優婆塞！楚害生命有十惡事。何等十？現世常懷害心；後世毒心隆赫，恒被痛害；怨怨不息，人不喜見；思慮多惡，見者怖懼；眠不安寐；夢則惶怖；覺則驚悸；死時狂勃，種短命栽；身壞命終生地獄中；設得為人多病少命。是為十惡事。

「偷劫他財，有十惡事。何等十？貪餮深重，恒為眾疑；能興重惡，行則非時，動則非法；親友惡逆，賢良踈遠；敗戒果敢；常懼王伺，須財市命；種遺寶物；貧弊之業；身壞命終生地獄中；設得為人，飢寒困苦，致財良難，雖獲少財，五事共之——王、賊、水、火及惡妻子；今乃藏埋，會亦當失。是為十惡事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「偷劫他財，有十惡事。何等十？貪餮深重，恒為眾疑；能興重惡，行則非時，動則非法；親友惡逆，賢良踈遠；敗戒果敢；常懼王伺，須財市命；種遺寶物；貧弊之業；身壞命終生地獄中；設得為人，飢寒困苦，致財良難，雖獲少財，五事共之——王、賊、水、火及惡妻子；今乃藏埋，會亦當失。是為十惡事。

「邪婬有十惡事。何等十？常為其夫伺捕楚毒，室家不和；善法消竭，不善法增；危敗軀身；不檢其妻，不守財賄；常為人疑，宗親不信；種業如是；門不貞潔；身壞命終生地獄中；設得為女，非獨一主；設得為男，馳騁邪婬，自失其妻。是十惡事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「邪婬有十惡事。何等十？常為其夫伺捕楚毒，室家不和；善法消竭，不善法增；危敗軀身；不檢其妻，不守財賄；常為人疑，宗親不信；種業如是；門不貞潔；身壞命終生地獄中；設得為女，非獨一主；設得為男，馳騁邪婬，自失其妻。是十惡事。

「妄語中有十惡事。何等十？口常臭爛；善神背叛，凶鬼易陵；實言流世，眾所不信；俗為重事，不在言議；未有實事，惡名遠聞，為人輕毀，不起恭肅；雖言有實，人不奉用；多懷愁怖；種誹謗業；身死命終生地獄中；設得為人，常被誹謗。是十惡事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妄語中有十惡事。何等十？口常臭爛；善神背叛，凶鬼易陵；實言流世，眾所不信；俗為重事，不在言議；未有實事，惡名遠聞，為人輕毀，不起恭肅；雖言有實，人不奉用；多懷愁怖；種誹謗業；身死命終生地獄中；設得為人，常被誹謗。是十惡事。

「飲酒有三十五惡。何等三十五？散盡財賄；致眾苦患；怨諍增重；裸露形軀；惡名遐邇；慧明日減；應得不得；已得便失；顯揚惡事；要務頓發憂慼之本；恍惚變沒；顏貌鄙惡；輕慢尊長；不知供養沙門、婆羅門；自於室家不辨尊卑；不宗敬佛；不崇大法；不敬事僧；返親惡人；遠離明能；崩墜邪道；無慚愧心；不護根門；惛荒婬欲；眾所不愛；人不喜見；德士宿舊咸來咎責；集造眾惡；要用之勢，不豫識任；智德隱避；像類不別；去泥洹遠；種狂惑業；身死命終生地獄中；設得為人，愚癡頑瞶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飲酒有三十五惡。何等三十五？散盡財賄；致眾苦患；怨諍增重；裸露形軀；惡名遐邇；慧明日減；應得不得；已得便失；顯揚惡事；要務頓發憂慼之本；恍惚變沒；顏貌鄙惡；輕慢尊長；不知供養沙門、婆羅門；自於室家不辨尊卑；不宗敬佛；不崇大法；不敬事僧；返親惡人；遠離明能；崩墜邪道；無慚愧心；不護根門；惛荒婬欲；眾所不愛；人不喜見；德士宿舊咸來咎責；集造眾惡；要用之勢，不豫識任；智德隱避；像類不別；去泥洹遠；種狂惑業；身死命終生地獄中；設得為人，愚癡頑瞶。」

是時，難提優婆塞及五百清信士、諸天、世人、四輩之眾，聞佛所說，畢命受持，頭面遶竟，踊悅而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，難提優婆塞及五百清信士、諸天、世人、四輩之眾，聞佛所說，畢命受持，頭面遶竟，踊悅而去。