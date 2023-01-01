佛說孛經抄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說孛經抄

吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支國居士支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國。大子名祇，有園田八十頃，去城不遠。其地平正，多眾果樹，處處皆有流泉浴池。其池清淨，無有蚑、蜂、蚊、虻、蠅、蚤。居士須達身奉事佛，受持五戒：不殺、不盜、不婬、不欺、不飲酒。見諦溝港，常好布施，賑救貧窮，人呼為給孤獨氏。須達欲為佛起精舍，周遍行地，唯祇園好，因從請買。太子祇言：「能以黃金布地，令間無空者，便持相與。」須達曰：「諾！聽隨買數。」祇曰：「我戲言耳。」訟之紛紛，國老諫曰：「已許價決，不宜復悔。」遂聽與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國。大子名祇，有園田八十頃，去城不遠。其地平正，多眾果樹，處處皆有流泉浴池。其池清淨，無有蚑、蜂、蚊、虻、蠅、蚤。居士須達身奉事佛，受持五戒：不殺、不盜、不婬、不欺、不飲酒。見諦溝港，常好布施，賑救貧窮，人呼為給孤獨氏。須達欲為佛起精舍，周遍行地，唯祇園好，因從請買。太子祇言：「能以黃金布地，令間無空者，便持相與。」須達曰：「諾！聽隨買數。」祇曰：「我戲言耳。」訟之紛紛，國老諫曰：「已許價決，不宜復悔。」遂聽與之。

須達默念：「何藏金足？」祇謂其悔：「嫌貴自止。」曰：「不貴也。自念當出何藏金耳。」即時使人、象負金出，隨集布地，須臾滿四十頃。祇感念：「佛必有大道，故使斯人輕寶乃爾。教齊是止，勿復出金，園地屬卿，我自欲以樹木獻佛。」因相可這，便立精舍。已，各上佛。佛與千二百五十沙門俱止其中，是故名祇樹給孤獨園也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須達默念：「何藏金足？」祇謂其悔：「嫌貴自止。」曰：「不貴也。自念當出何藏金耳。」即時使人、象負金出，隨集布地，須臾滿四十頃。祇感念：「佛必有大道，故使斯人輕寶乃爾。教齊是止，勿復出金，園地屬卿，我自欲以樹木獻佛。」因相可這，便立精舍。已，各上佛。佛與千二百五十沙門俱止其中，是故名祇樹給孤獨園也。

其王名卑先匿，舉宮中及人民，皆共事佛，奉諸沙門衣食床臥、疾藥所宜。世無佛時，諸道皆興，譬如昏夜，炬燭為明；天下有佛，眾邪皆歇，喻若日出，火無復光。國中本共事五百異道人，異道眾邪是時皆廢。諸異道人乃共嫉妬，謀欲毀佛，以望敬事。其女弟子名酸陀利，曰：「師莫愁也。我能令人不復敬佛，事師如故。便從今始，欲日日莊嚴，往來佛邊、諸沙門所。至一月後，可默殺我，埋祇樹間，佯行求索。眾人當言：『數見此女往來精舍。』即詣王告，乞吏搜索，啼哭出尸。道其婬亂，無戒行意。國人聞是，必當捨佛，來事諸師。」諸師曰：「善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王名卑先匿，舉宮中及人民，皆共事佛，奉諸沙門衣食床臥、疾藥所宜。世無佛時，諸道皆興，譬如昏夜，炬燭為明；天下有佛，眾邪皆歇，喻若日出，火無復光。國中本共事五百異道人，異道眾邪是時皆廢。諸異道人乃共嫉妬，謀欲毀佛，以望敬事。其女弟子名酸陀利，曰：「師莫愁也。我能令人不復敬佛，事師如故。便從今始，欲日日莊嚴，往來佛邊、諸沙門所。至一月後，可默殺我，埋祇樹間，佯行求索。眾人當言：『數見此女往來精舍。』即詣王告，乞吏搜索，啼哭出尸。道其婬亂，無戒行意。國人聞是，必當捨佛，來事諸師。」諸師曰：「善。」

女如其言，往來一月。師使四人，共殺埋之。分布求已，詣闕告言：「生亡一女，眾人悉見日日往來諸沙門所，乞吏搜求。」王即勅外部吏與行。諸師乃佯徘徊再三過，出尸輿載，遍行啼哭曰：「沙門之法，戒當清淨，反婬人婦。恐事發覺，殺而藏之，有何道哉！」國人聞此，多有信者，惟得道之人知諂偽耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女如其言，往來一月。師使四人，共殺埋之。分布求已，詣闕告言：「生亡一女，眾人悉見日日往來諸沙門所，乞吏搜求。」王即勅外部吏與行。諸師乃佯徘徊再三過，出尸輿載，遍行啼哭曰：「沙門之法，戒當清淨，反婬人婦。恐事發覺，殺而藏之，有何道哉！」國人聞此，多有信者，惟得道之人知諂偽耳。

佛於是乃勅諸沙門：「且勿入城。七日之後，事情當露。」至八日旦，佛使阿難巷至說曰：「妄語讒人，天令口臭，詐誣清白，死入地獄，癡虐自怨，長夜受苦。」國人聞是語，皆相謂曰：「沙門必清淨，故佛說此語耳。」王使人微密伺之，見異道家竊相勞賀，共賜四人。異道人法，知經多者得分多。一人頑闇，得分獨少，怒曰：「當反汝事。自共殺人，而詐誣佛，反與我少。」伺人得之，牽將上聞。到以實對，即收謀者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是乃勅諸沙門：「且勿入城。七日之後，事情當露。」至八日旦，佛使阿難巷至說曰：「妄語讒人，天令口臭，詐誣清白，死入地獄，癡虐自怨，長夜受苦。」國人聞是語，皆相謂曰：「沙門必清淨，故佛說此語耳。」王使人微密伺之，見異道家竊相勞賀，共賜四人。異道人法，知經多者得分多。一人頑闇，得分獨少，怒曰：「當反汝事。自共殺人，而詐誣佛，反與我少。」伺人得之，牽將上聞。到以實對，即收謀者。

王與群臣俱出詣佛；給孤獨氏、諸清信士，及國人民無數，皆行詣佛。到已，作禮畢，各一面坐。王叉手白佛言：「間聞此謗，莫不罔然。唯佛至真，清淨無量。不識其故，何緣有此？」佛告王曰：「誹謗之生，皆由貪嫉，而此久有，非這今也。」王曰：「願欲聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王與群臣俱出詣佛；給孤獨氏、諸清信士，及國人民無數，皆行詣佛。到已，作禮畢，各一面坐。王叉手白佛言：「間聞此謗，莫不罔然。唯佛至真，清淨無量。不識其故，何緣有此？」佛告王曰：「誹謗之生，皆由貪嫉，而此久有，非這今也。」王曰：「願欲聞之。」

佛言：「我宿命無數世時，我為菩薩道，常行慈心，欲度脫萬姓。時有蒱隣奈國，廣博嚴好，人民熾盛。中有梵志，姓瞿曇氏，才明高遠，國中第一。有三子，其小子者，端正無比。父甚奇之，為設大會，請諸道人、中外親戚，抱兒示之。眾師相曰：『是兒好道，有聖人相，必為國師。』因名為孛。孛幼好學，才藝過人，悉通眾經及天下道術九十六種。死生所趣、山崩地動、災異禍福、醫方鎮厭無所不知；能却婬心，消伏蠱道；武略備有，而性慈仁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我宿命無數世時，我為菩薩道，常行慈心，欲度脫萬姓。時有蒱隣奈國，廣博嚴好，人民熾盛。中有梵志，姓瞿曇氏，才明高遠，國中第一。有三子，其小子者，端正無比。父甚奇之，為設大會，請諸道人、中外親戚，抱兒示之。眾師相曰：『是兒好道，有聖人相，必為國師。』因名為孛。孛幼好學，才藝過人，悉通眾經及天下道術九十六種。死生所趣、山崩地動、災異禍福、醫方鎮厭無所不知；能却婬心，消伏蠱道；武略備有，而性慈仁。

「瞿曇沒後，二兄嫉之，數求分異，曰：『孛幼好學，事師消費，與分當少。』母憐念之，數曉二子，二子不止。孛見兄意盛，自念：『人生皆為貪苦。我若不去者，兄終不息。』因自報母，求行學道，母便聽之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞿曇沒後，二兄嫉之，數求分異，曰：『孛幼好學，事師消費，與分當少。』母憐念之，數曉二子，二子不止。孛見兄意盛，自念：『人生皆為貪苦。我若不去者，兄終不息。』因自報母，求行學道，母便聽之。

「孛即去，近明師，作沙門。於山中自得四意止：一、慈眾生，如母愛子；二、悲世間，欲令解脫；三、解道意，心常歡喜；四、為能護，一切不犯。復得四意，諸佛所譽：一、制貪婬；二、除恚怒；三、去癡念；四、得樂不喜，逢苦不憂。又絕五欲：目不貪色；耳不貪聲；鼻不貪香；舌不貪味；身不貪細滑。能以智慧方便之道，順化天下，使行十善，孝順父母，敬事師長；諸疑惑者，令信道德，知死有生，作善獲福，為惡受殃，行道得道；見憂厄者，為解免之；疾病者，為施醫藥。服孛教者，死皆生天。其有郡國水旱災異，孛至即平，毒害悉除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「孛即去，近明師，作沙門。於山中自得四意止：一、慈眾生，如母愛子；二、悲世間，欲令解脫；三、解道意，心常歡喜；四、為能護，一切不犯。復得四意，諸佛所譽：一、制貪婬；二、除恚怒；三、去癡念；四、得樂不喜，逢苦不憂。又絕五欲：目不貪色；耳不貪聲；鼻不貪香；舌不貪味；身不貪細滑。能以智慧方便之道，順化天下，使行十善，孝順父母，敬事師長；諸疑惑者，令信道德，知死有生，作善獲福，為惡受殃，行道得道；見憂厄者，為解免之；疾病者，為施醫藥。服孛教者，死皆生天。其有郡國水旱災異，孛至即平，毒害悉除。

「時有大國，安樂饒人。王名藍達，所任四臣，專行邪諂，婬盜奸欺，侵奪無厭。民被其毒，王不覺知。孛愍傷之，往到城外，從道人沙陀，寄止七日，乃入城欲乞食。王於觀上，見孛年少，儀容端政，行步有異，心甚愛敬，即出問訊。王曰：『願道人留意。我有精舍，近在城外，可於中止，當給所須。』孛曰：『諾！』王喜曰：『意欲相屈，明日已去，日日於宮食。』孛曰：『善！』王還向夫人說：『孛非恒人，汝明日當見之。』夫人心喜。床下有犬，犬名賓祇，聞之亦喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有大國，安樂饒人。王名藍達，所任四臣，專行邪諂，婬盜奸欺，侵奪無厭。民被其毒，王不覺知。孛愍傷之，往到城外，從道人沙陀，寄止七日，乃入城欲乞食。王於觀上，見孛年少，儀容端政，行步有異，心甚愛敬，即出問訊。王曰：『願道人留意。我有精舍，近在城外，可於中止，當給所須。』孛曰：『諾！』王喜曰：『意欲相屈，明日已去，日日於宮食。』孛曰：『善！』王還向夫人說：『孛非恒人，汝明日當見之。』夫人心喜。床下有犬，犬名賓祇，聞之亦喜。

「明旦，孛來入宮，王與夫人，迎為作禮，與施金床、𣰽毺、㲩𣰆。孛欲就坐，犬前舐足。王自起行澡水，敬意奉食。已而俱出，到外精舍。孛為王說治國政法，王大喜歡，因請孛留，令與四臣共治國事。四臣愚怯，不習戰陣，自知貪濁，常恐王聞。一臣曰：『人死神滅，不復更生。』一臣曰：『貧富苦樂，皆天所為。』一臣曰：『作善無福，為惡無殃。』一臣自恃知占星宿。然皆侫諂，不為忠政。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明旦，孛來入宮，王與夫人，迎為作禮，與施金床、𣰽毺、㲩𣰆。孛欲就坐，犬前舐足。王自起行澡水，敬意奉食。已而俱出，到外精舍。孛為王說治國政法，王大喜歡，因請孛留，令與四臣共治國事。四臣愚怯，不習戰陣，自知貪濁，常恐王聞。一臣曰：『人死神滅，不復更生。』一臣曰：『貧富苦樂，皆天所為。』一臣曰：『作善無福，為惡無殃。』一臣自恃知占星宿。然皆侫諂，不為忠政。

「孛性聰明，高才勇健，仁義恭敬，信順寡言，言常含笑，不傷人意，清淨無欲，節色少事。其政不煩，豫知災異，能役使鬼神，却起死人。愛民如子，教之以道——不得訩𨠕、遊獵畋漁、彈射鳥獸、殺盜婬欺、讒罵侫嫉、諍怒妖疑——皆化使善。其為政後，國界安寧，風雨時節，五穀豐熟；眾官承法，不復擾民；孛體無為，獨貴奉佛；沙門四道，朝暮誦習。及其姊子亦賢有志，常師仰孛。國好學者，多依附之。王無復憂，一以委孛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「孛性聰明，高才勇健，仁義恭敬，信順寡言，言常含笑，不傷人意，清淨無欲，節色少事。其政不煩，豫知災異，能役使鬼神，却起死人。愛民如子，教之以道——不得訩𨠕、遊獵畋漁、彈射鳥獸、殺盜婬欺、讒罵侫嫉、諍怒妖疑——皆化使善。其為政後，國界安寧，風雨時節，五穀豐熟；眾官承法，不復擾民；孛體無為，獨貴奉佛；沙門四道，朝暮誦習。及其姊子亦賢有志，常師仰孛。國好學者，多依附之。王無復憂，一以委孛。

「四臣畏忌，不得縱撗，興嫉妬意，謀欲治孛；共合財寶，人一億數，伺王出時，以上夫人，而自陳曰：『臣等至意奉家所有，及身、妻、子當為奴婢。欲白一事，願蒙聽省。』夫人貪得，受其好寶，答謝四臣曰：『便說之。』四臣對曰：『王所奉孛，被服麁陋，似乞人耳。見住過重，不念國恩，日導夫人惡，教王遠房室。竊念夫人，宜及少壯，當有立子，念若失時，則絕國嗣。願熟思惟！不除孛者，恐後有悔。』夫人恚曰：『王信此人，不知其惡。各且還歸。今自憂之，比令明日使不見孛也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四臣畏忌，不得縱撗，興嫉妬意，謀欲治孛；共合財寶，人一億數，伺王出時，以上夫人，而自陳曰：『臣等至意奉家所有，及身、妻、子當為奴婢。欲白一事，願蒙聽省。』夫人貪得，受其好寶，答謝四臣曰：『便說之。』四臣對曰：『王所奉孛，被服麁陋，似乞人耳。見住過重，不念國恩，日導夫人惡，教王遠房室。竊念夫人，宜及少壯，當有立子，念若失時，則絕國嗣。願熟思惟！不除孛者，恐後有悔。』夫人恚曰：『王信此人，不知其惡。各且還歸。今自憂之，比令明日使不見孛也。』

「夫人遣四臣出，即以梔子黃面，亂頭却臥。須臾王還，內妓白王：『夫人不樂。』王素重之，入問再三，夫人不應。王即怒曰：『何人有罪，應誅戮者！汝欲使我罪誰那爾？』夫人垂泣曰：『王會，不用我言耳。』王曰：『便說，不違汝也。』夫人即白：『王旦這出，孛來謂我：「今王老耄，不能聽政。國中吏民皆伏從我，可以圖之，共此樂也。」今反為此乞人所謀，故我愁耳。』王聞是語，譬若人噎，既不能咽，亦不得吐，不用恐悔，用之恐亂，念：『孛助我已十二年，常以忠政，憂國除患，遠近賴之。此國之寶，不可治也。』王曰：『今治孛者，後必大亂。為萬民故，且共忍之。』夫人便自擲床下，舉聲哭曰：『不治孛者，我當自刺，自投樓下，不能見也。』王復曉曰：『汝亦知法。此非小事，起共議之。』夫人還坐。王曰：『道人之法，不可以刀杖加之，當以漸遣，稍減其養。明日來者，勿復作禮，擎捲而已；與施木床於殿下坐；炊惡廝米，盛以瓦器。如是慚愧極，自當去。』王說此時，賓祇不悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫人遣四臣出，即以梔子黃面，亂頭却臥。須臾王還，內妓白王：『夫人不樂。』王素重之，入問再三，夫人不應。王即怒曰：『何人有罪，應誅戮者！汝欲使我罪誰那爾？』夫人垂泣曰：『王會，不用我言耳。』王曰：『便說，不違汝也。』夫人即白：『王旦這出，孛來謂我：「今王老耄，不能聽政。國中吏民皆伏從我，可以圖之，共此樂也。」今反為此乞人所謀，故我愁耳。』王聞是語，譬若人噎，既不能咽，亦不得吐，不用恐悔，用之恐亂，念：『孛助我已十二年，常以忠政，憂國除患，遠近賴之。此國之寶，不可治也。』王曰：『今治孛者，後必大亂。為萬民故，且共忍之。』夫人便自擲床下，舉聲哭曰：『不治孛者，我當自刺，自投樓下，不能見也。』王復曉曰：『汝亦知法。此非小事，起共議之。』夫人還坐。王曰：『道人之法，不可以刀杖加之，當以漸遣，稍減其養。明日來者，勿復作禮，擎捲而已；與施木床於殿下坐；炊惡廝米，盛以瓦器。如是慚愧極，自當去。』王說此時，賓祇不悅。

「夫人明旦，即以王教，具勅內厨。孛來入宮，賓祇於床下嘊喍吠之。孛見狗吠、夫人擎捲及所施設，即知有謀，自念：『我欲無害於人，人反害我。如是，當避入深山耳。小怨成大，不可輕也。彼以陰謀，我宜慎之。凡人身羸，行正為強。今我自有食鉢、水瓶、革蓰、繖蓋、漉水之囊，斯足用矣。』孛食已，攝物欲去。王驚起曰：『是何疾也！』顧謂夫人：『乃使我失聖人之意。』即前牽孛，問：『欲何之？』孛答曰：『為王治國十二年矣，未曾見賓祇嘊喍如今也。是必有謀，故欲去耳。』王曰：『實有。今見孛意，覺微甚明。願自勅厲，當誅惡人！不須去也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫人明旦，即以王教，具勅內厨。孛來入宮，賓祇於床下嘊喍吠之。孛見狗吠、夫人擎捲及所施設，即知有謀，自念：『我欲無害於人，人反害我。如是，當避入深山耳。小怨成大，不可輕也。彼以陰謀，我宜慎之。凡人身羸，行正為強。今我自有食鉢、水瓶、革蓰、繖蓋、漉水之囊，斯足用矣。』孛食已，攝物欲去。王驚起曰：『是何疾也！』顧謂夫人：『乃使我失聖人之意。』即前牽孛，問：『欲何之？』孛答曰：『為王治國十二年矣，未曾見賓祇嘊喍如今也。是必有謀，故欲去耳。』王曰：『實有。今見孛意，覺微甚明。願自勅厲，當誅惡人！不須去也。』

「孛曰：『王前意厚，而今已薄，及我無過，宜以時去。夫盛有衰，合會有離，善惡無常，禍福自追。結友不固，不可與親，親而不節，久必泄瀆。如取泉水，掘深則濁，近賢成智，習愚益惑。數見生慢，踈則成怨。善友接者，往來以時，親如有敬，久而益厚。不善友者，假求不副，巧言利辭，苟合無信。接我以禮，當以敬報；待我以慢，當即遠避。有相親愛，迴相憎者，愛時可附，憎不可近。敬以親善，戒以遠惡，善惡無別，非安之道。人無過失，不可妄侵；惡人事已，不可納前；人欲踈已，不可強親；恩愛已離，不可追思。鳥宿枝折，知更求栖，去就有宜，何必守常？朽枝不可攀，亂意不可犯。人欲相惡，相見不懽，唱而不和，可知為薄；人欲相善，緩急相赴，言以忠告，可知為厚。善者不親，惡者不踈，先敬後慢，賢愚不別，不去何須？夫人初拜，今但擎捲。若我不去，將見罵逐。初施金座，今設木床；初盛寶器，今用瓦甌；初飯粳糧，今惡廝米。我不去者，且飯委地。知識相遇，主人視之，一宿如金，再宿如銀，三宿如銅。證現如此，不去何待？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「孛曰：『王前意厚，而今已薄，及我無過，宜以時去。夫盛有衰，合會有離，善惡無常，禍福自追。結友不固，不可與親，親而不節，久必泄瀆。如取泉水，掘深則濁，近賢成智，習愚益惑。數見生慢，踈則成怨。善友接者，往來以時，親如有敬，久而益厚。不善友者，假求不副，巧言利辭，苟合無信。接我以禮，當以敬報；待我以慢，當即遠避。有相親愛，迴相憎者，愛時可附，憎不可近。敬以親善，戒以遠惡，善惡無別，非安之道。人無過失，不可妄侵；惡人事已，不可納前；人欲踈已，不可強親；恩愛已離，不可追思。鳥宿枝折，知更求栖，去就有宜，何必守常？朽枝不可攀，亂意不可犯。人欲相惡，相見不懽，唱而不和，可知為薄；人欲相善，緩急相赴，言以忠告，可知為厚。善者不親，惡者不踈，先敬後慢，賢愚不別，不去何須？夫人初拜，今但擎捲。若我不去，將見罵逐。初施金座，今設木床；初盛寶器，今用瓦甌；初飯粳糧，今惡廝米。我不去者，且飯委地。知識相遇，主人視之，一宿如金，再宿如銀，三宿如銅。證現如此，不去何待？』

「王曰：『國豐民寧，孛之力也。今棄去者，後將荒壞。』孛曰：『天下有四自壞：樹繁花果，還折其枝；虺蛇含毒，反賊其軀；輔相不賢，害及國家；人為不善，死入地獄。是為四自壞。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『國豐民寧，孛之力也。今棄去者，後將荒壞。』孛曰：『天下有四自壞：樹繁花果，還折其枝；虺蛇含毒，反賊其軀；輔相不賢，害及國家；人為不善，死入地獄。是為四自壞。經曰：

「『惡從心生， 反以自賊， 如鐵生垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『惡從心生， 反以自賊， 如鐵生垢，

消毀其形。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消毀其形。』

「王曰：『國無良輔，實須恃孛。若欲相委，是必危殆。』孛曰：『凡人有四自危：保任他家，為人證佐，媒嫁人妻，聽用邪言。是為四自危。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『國無良輔，實須恃孛。若欲相委，是必危殆。』孛曰：『凡人有四自危：保任他家，為人證佐，媒嫁人妻，聽用邪言。是為四自危。經曰：

「『愚人作行， 為身招患， 快心放意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『愚人作行， 為身招患， 快心放意，

後致重殃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後致重殃。』

「王曰：『我師友孛，常在不輕，當原不及，莫相捐去。』孛曰：『友有四品，不可不知：有友如花，有友如稱，有友如山，有友如地。何謂如花？好時插頭，萎時捐之；見富貴附，貧賤則棄，是花友也。何謂如稱？物重頭低，物輕則仰；有與則敬，無與則慢，是稱友也。何謂如山？譬如金山，鳥獸集之，毛羽蒙光；貴能榮人，富樂同歡，是山友也。何謂如地？百穀財寶，一切仰之，施給養護，恩厚不薄，是地友也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『我師友孛，常在不輕，當原不及，莫相捐去。』孛曰：『友有四品，不可不知：有友如花，有友如稱，有友如山，有友如地。何謂如花？好時插頭，萎時捐之；見富貴附，貧賤則棄，是花友也。何謂如稱？物重頭低，物輕則仰；有與則敬，無與則慢，是稱友也。何謂如山？譬如金山，鳥獸集之，毛羽蒙光；貴能榮人，富樂同歡，是山友也。何謂如地？百穀財寶，一切仰之，施給養護，恩厚不薄，是地友也。』

「王曰：『今我自知，志思淺薄，聽用邪言，使孛去也。』孛曰：『明者有四不用：邪偽之友，佞諂之臣，妖㜸之妻，不孝之子。是為四不用。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『今我自知，志思淺薄，聽用邪言，使孛去也。』孛曰：『明者有四不用：邪偽之友，佞諂之臣，妖㜸之妻，不孝之子。是為四不用。經曰：

「『邪友壞人， 佞臣亂朝， 㜸婦破家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『邪友壞人， 佞臣亂朝， 㜸婦破家，

惡子危親。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡子危親。』

「王曰：『相與愛厚，宜念舊好，不可孤棄也。』孛曰：『有十事知愛厚：遠別不忘，相見喜歡，美味相呼，過言忍之，聞善加歡，見惡忠諫，難為能為，不相傳私，急事為解，貧賤不棄。是為十愛厚。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『相與愛厚，宜念舊好，不可孤棄也。』孛曰：『有十事知愛厚：遠別不忘，相見喜歡，美味相呼，過言忍之，聞善加歡，見惡忠諫，難為能為，不相傳私，急事為解，貧賤不棄。是為十愛厚。經曰：

「『化惡從善， 切磋以法， 忠正誨勵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『化惡從善， 切磋以法， 忠正誨勵，

義合友道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義合友道。』

「王曰：『四臣之惡，乃使孛恚，不復喜我。』孛曰：『有八事知不相喜：相見色變，眄睞邪視，與語不應，說是言非，聞衰快之，聞盛不喜，毀人之善，成人之惡。是為八事。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『四臣之惡，乃使孛恚，不復喜我。』孛曰：『有八事知不相喜：相見色變，眄睞邪視，與語不應，說是言非，聞衰快之，聞盛不喜，毀人之善，成人之惡。是為八事。經曰：

「『平鬪殺人， 尚有可原； 懷毒陰謀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『平鬪殺人， 尚有可原； 懷毒陰謀，

是意難親。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是意難親。』

「王曰：『是我頑弊，不別明闇，惡人所誤，遂失聖意。』孛曰：『有十事知人為明：別賢愚，識貴賤，知貧富，適難易，明廢立，審所任，入國知俗，窮知所歸，博聞多識，達於宿命。是為十事。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『是我頑弊，不別明闇，惡人所誤，遂失聖意。』孛曰：『有十事知人為明：別賢愚，識貴賤，知貧富，適難易，明廢立，審所任，入國知俗，窮知所歸，博聞多識，達於宿命。是為十事。經曰：

「『緩急別友， 戰鬪見勇， 論議知明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『緩急別友， 戰鬪見勇， 論議知明，

穀貴識仁。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穀貴識仁。』

「王曰：『自我得孛，中外怗安。今日相捨，永無所恃。』孛曰：『有八事可以怗安：得父財，有善業，所學成，友賢善，婦貞良，子孝慈，奴婢順，能遠惡。是為八事。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『自我得孛，中外怗安。今日相捨，永無所恃。』孛曰：『有八事可以怗安：得父財，有善業，所學成，友賢善，婦貞良，子孝慈，奴婢順，能遠惡。是為八事。經曰：

「『生而有財， 得友賢快， 諸惡無犯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『生而有財， 得友賢快， 諸惡無犯，

有福祐快。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有福祐快。』

「王曰：『聖人之言，誠無不快。』孛曰：『有八事快：與賢從事，得諮聖人，性體仁和，事業日新，忿能自禁，慮能防患，道法相親，友不相欺。是為八事。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『聖人之言，誠無不快。』孛曰：『有八事快：與賢從事，得諮聖人，性體仁和，事業日新，忿能自禁，慮能防患，道法相親，友不相欺。是為八事。經曰：

「『有佛興快， 演經道快， 眾聚和快， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『有佛興快， 演經道快， 眾聚和快，

和則常安。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和則常安。』

「王曰：『孛常易諫，今何難留？』孛曰：『有十不諫：慳貪，好色，朦籠，急暴，抵突，疲極，憍恣，喜鬪，專愚，小人。是為十。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『孛常易諫，今何難留？』孛曰：『有十不諫：慳貪，好色，朦籠，急暴，抵突，疲極，憍恣，喜鬪，專愚，小人。是為十。經曰：

「『法語專愚， 如與聾談， 難化之人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『法語專愚， 如與聾談， 難化之人，

不可諫曉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可諫曉。』

「王曰：『如我憍恣，不能遠色。孛得無為，不復與我語乎？』孛曰：『人不與語有十事：慠慢，魯鈍，憂怖，喜預，羞慚，吃𠯄，仇恨，凍餓，事務，禪思。是為十事。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『如我憍恣，不能遠色。孛得無為，不復與我語乎？』孛曰：『人不與語有十事：慠慢，魯鈍，憂怖，喜預，羞慚，吃𠯄，仇恨，凍餓，事務，禪思。是為十事。經曰：

「『能行說之可， 不能勿空語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『能行說之可， 不能勿空語，

虛偽無誠信， 明哲所不顧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛偽無誠信， 明哲所不顧。』

「王曰：『惡婦美姿，巧於辭令。如有外妷，卒何用知？』孛曰：『有十事可卒知：頭亂髻傾，色變流汗，高聲言笑，視瞻不端，受彼寶飾，𨶳看垣牆，坐不安所，數至隣里，好出野遊，喜通婬女。是為十事。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『惡婦美姿，巧於辭令。如有外妷，卒何用知？』孛曰：『有十事可卒知：頭亂髻傾，色變流汗，高聲言笑，視瞻不端，受彼寶飾，𨶳看垣牆，坐不安所，數至隣里，好出野遊，喜通婬女。是為十事。經曰：

「『婦女難信， 利口惑人， 是以高士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『婦女難信， 利口惑人， 是以高士，

遠而不親。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠而不親。』

「王曰：『人情所近，親信婦人，不知其惡。』孛曰：『人有十事，不可親信：主君所厚，婦人所親，怙身強健，恃有財產，大水漬處，故屋危牆，蛟龍所居，辜較縣官，宿惡之人，毒害之虫。是為十。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『人情所近，親信婦人，不知其惡。』孛曰：『人有十事，不可親信：主君所厚，婦人所親，怙身強健，恃有財產，大水漬處，故屋危牆，蛟龍所居，辜較縣官，宿惡之人，毒害之虫。是為十。經曰：

「『謂酒不醉， 謂醉不亂， 君厚婦愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『謂酒不醉， 謂醉不亂， 君厚婦愛，

皆難保信。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆難保信。』

「王曰：『如孛所語，愛習生惡，是可嫉也。』孛曰：『可嫉有五：麁口傷人，讒賊喜鬪，焦嘵不媚，嫉妬呪詛，兩舌面欺。是為五。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『如孛所語，愛習生惡，是可嫉也。』孛曰：『可嫉有五：麁口傷人，讒賊喜鬪，焦嘵不媚，嫉妬呪詛，兩舌面欺。是為五。經曰：

「『施勞於人， 而欲蒙祐， 殃及其軀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『施勞於人， 而欲蒙祐， 殃及其軀，

自遘廣怨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自遘廣怨。』

「王曰：『何所施行，人所愛敬？』孛曰：『愛敬有五：柔和能忍，謹而有信，敏而少口，言行相副，交久益厚。是為五。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『何所施行，人所愛敬？』孛曰：『愛敬有五：柔和能忍，謹而有信，敏而少口，言行相副，交久益厚。是為五。經曰：

「『知愛身者， 慎護所守， 志尚高遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『知愛身者， 慎護所守， 志尚高遠，

學正不昧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學正不昧。』

「王曰：『何者為人所慢？』孛曰：『見慢有五：鬢長而慢，衣服不淨，空無志思，婬態無禮，調戲不節。是為五。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『何者為人所慢？』孛曰：『見慢有五：鬢長而慢，衣服不淨，空無志思，婬態無禮，調戲不節。是為五。經曰：

「『攝意從正， 如馬調御， 無憍慢習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『攝意從正， 如馬調御， 無憍慢習，

天人所敬。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人所敬。』

「王曰：『願孛留意，共還精舍！』孛曰：『有十不延於堂：惡師，邪友，蔑聖，反論，婬妷，嗜酒，急弊長者，無反復子，婦女不節，婢妾莊飾。是為十。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『願孛留意，共還精舍！』孛曰：『有十不延於堂：惡師，邪友，蔑聖，反論，婬妷，嗜酒，急弊長者，無反復子，婦女不節，婢妾莊飾。是為十。經曰：

「『遠避惡人， 婬荒勿友， 從事賢者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『遠避惡人， 婬荒勿友， 從事賢者，

以成明德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以成明德。』

「王曰：『孛在我樂，四方無事。今日去者，國中必嗟。』孛曰：『有八事可以安樂：順事師長，率民以孝，謙虛下下，仁和其性，救危赴急，恕己愛人，薄賦節用，赦恨念舊。是為八事。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『孛在我樂，四方無事。今日去者，國中必嗟。』孛曰：『有八事可以安樂：順事師長，率民以孝，謙虛下下，仁和其性，救危赴急，恕己愛人，薄賦節用，赦恨念舊。是為八事。經曰：

「『修諸德本， 慮而後行， 唯濟人命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『修諸德本， 慮而後行， 唯濟人命，

終身安樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終身安樂。』

「王曰：『吾常念孛，豈有忘時？』孛曰：『智者有十二念：雞鳴念悔過作福，早起念拜親禮尊，臨事念當備豫，所止念避危害，言語念當至誠，見過念以忠告，貧者念哀給護，有財念行布施，飲食念以時節，分物念以平均，御眾念用恩賜，軍具念時繕治。是為十二。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『吾常念孛，豈有忘時？』孛曰：『智者有十二念：雞鳴念悔過作福，早起念拜親禮尊，臨事念當備豫，所止念避危害，言語念當至誠，見過念以忠告，貧者念哀給護，有財念行布施，飲食念以時節，分物念以平均，御眾念用恩賜，軍具念時繕治。是為十二。經曰：

「『修治所務， 慮其備豫， 事業日新， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『修治所務， 慮其備豫， 事業日新，

終不失時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不失時。』

「王曰：『安得大賢，使留孛乎？』孛曰：『大賢有十：行學聞高遠，不犯經戒，敬佛三寶，受善不忘，制慾怒癡，習四等心，好行恩德，不擾眾生，能化不義，善惡不亂。是為十行。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『安得大賢，使留孛乎？』孛曰：『大賢有十：行學聞高遠，不犯經戒，敬佛三寶，受善不忘，制慾怒癡，習四等心，好行恩德，不擾眾生，能化不義，善惡不亂。是為十行。經曰：

「『明人難值， 而不比有， 其所生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『明人難值， 而不比有， 其所生處，

族親蒙慶。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 族親蒙慶。』

「王曰：『我過重矣！畜養惡人，使孛恚去。』孛曰：『大惡有十五：好殺，劫盜，婬妷，詐欺，諂諛，虛飾，侫讒，誣善，貪濁，放恣，酗𨠕，妬賢，毀道，害聖，不計殃罪。是為十五。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『我過重矣！畜養惡人，使孛恚去。』孛曰：『大惡有十五：好殺，劫盜，婬妷，詐欺，諂諛，虛飾，侫讒，誣善，貪濁，放恣，酗𨠕，妬賢，毀道，害聖，不計殃罪。是為十五。經曰：

「『奸虐饕餮， 怨譖良人， 行已不正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『奸虐饕餮， 怨譖良人， 行已不正，

死墮惡道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死墮惡道。』

「王曰：『曉孛不止，使我慚愧。』孛曰：『有十可愧：君不曉政，臣子無禮，受恩不報，過不能改，兩夫一妻，未嫁懷妊，習不成就，如人杖兵不能戰鬪，慳人觀布施，奴婢不能使。是為十。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『曉孛不止，使我慚愧。』孛曰：『有十可愧：君不曉政，臣子無禮，受恩不報，過不能改，兩夫一妻，未嫁懷妊，習不成就，如人杖兵不能戰鬪，慳人觀布施，奴婢不能使。是為十。經曰：

「『世儻有人， 能知慚愧， 是易誘進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世儻有人， 能知慚愧， 是易誘進，

如策良馬。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如策良馬。』

「王曰：『吾始念曰：知有道者，為難屈也。』孛曰：『有十二難：任使專愚難，怯弱御勇難，仇恨共會難，寡聞論議難，貧窮負債難，軍無師將難，事君終身難，學道不信難，惡望生天難，生值佛時難，得聞佛法難，受行成就難，是為十二。經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『吾始念曰：知有道者，為難屈也。』孛曰：『有十二難：任使專愚難，怯弱御勇難，仇恨共會難，寡聞論議難，貧窮負債難，軍無師將難，事君終身難，學道不信難，惡望生天難，生值佛時難，得聞佛法難，受行成就難，是為十二。經曰：

「『人命難得， 值佛時難， 法難得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『人命難得， 值佛時難， 法難得聞，

聞能行難。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞能行難。』

「王曰：『今與孛談，益我有智。』孛曰：『略說其要，人所當知有四十五事：修其室宅；和其家內；親於九族；信於朋友；學從明師；事必成好；才高智遠；宜守以善；富貴行恩；治產宜慎；有財當廣方業；子幼勿付財；相善與交；苟合莫信；財在縣官，當早憂出；賣買交易，以誠勿欺；凡所投止，必先行視；所往當知貴賤；入國當親善人；客宜依豪；無與強諍；故富可求復；素貧勿大望；寶物莫示人；匿事莫語婦；為君當敬賢；厚勇取忠信；清者可治國；趣事能立功；教化之紀，孝順為本；師徒之義，貴和以敬；欲多弟子，當務義誨；為醫當有効驗，術淺不宜施用；病瘦當隨醫教；飲食取節；便身知識；美食當共；博戲莫財命抵；所施、假貸，當手自付；證佐從正，勿枉無過；諫怒以順，避惡以忍；人無貴賤，性和為好；道以守戒，清淨為上；天下大道，無過泥洹。泥洹道者，無生老病死、飢渴寒熱，不畏水火、怨家、盜賊，亦無恩愛、貪欲、眾惡，憂患悉滅，故曰滅度。王當自愛，我今欲退。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『今與孛談，益我有智。』孛曰：『略說其要，人所當知有四十五事：修其室宅；和其家內；親於九族；信於朋友；學從明師；事必成好；才高智遠；宜守以善；富貴行恩；治產宜慎；有財當廣方業；子幼勿付財；相善與交；苟合莫信；財在縣官，當早憂出；賣買交易，以誠勿欺；凡所投止，必先行視；所往當知貴賤；入國當親善人；客宜依豪；無與強諍；故富可求復；素貧勿大望；寶物莫示人；匿事莫語婦；為君當敬賢；厚勇取忠信；清者可治國；趣事能立功；教化之紀，孝順為本；師徒之義，貴和以敬；欲多弟子，當務義誨；為醫當有効驗，術淺不宜施用；病瘦當隨醫教；飲食取節；便身知識；美食當共；博戲莫財命抵；所施、假貸，當手自付；證佐從正，勿枉無過；諫怒以順，避惡以忍；人無貴賤，性和為好；道以守戒，清淨為上；天下大道，無過泥洹。泥洹道者，無生老病死、飢渴寒熱，不畏水火、怨家、盜賊，亦無恩愛、貪欲、眾惡，憂患悉滅，故曰滅度。王當自愛，我今欲退。』

「王曰：『孛欲去者，寧復有異誡乎？』孛曰：『譬如大水所蕩突處，雖百歲後，不當於中立城郭也。其水必復，順故而來。宿惡之人，雖欲行善，故不當信。本心未滅，或復為非，不可不戒。人所欲為，譬如穿池，鑿之不止，必得泉水。事皆有漸，智者見微，能濟其命。如人健泅，截流度也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『孛欲去者，寧復有異誡乎？』孛曰：『譬如大水所蕩突處，雖百歲後，不當於中立城郭也。其水必復，順故而來。宿惡之人，雖欲行善，故不當信。本心未滅，或復為非，不可不戒。人所欲為，譬如穿池，鑿之不止，必得泉水。事皆有漸，智者見微，能濟其命。如人健泅，截流度也。』

「王曰：『前後所說，我皆貫心。舉國士女，靡不歡喜。舊惡低伏，無敢言者。願聞其言。儻遭異人，何知其明？』孛曰：『明者問對，種種別異，言無不善，師法本正，以此知之。明人之性，仁柔謹懿，溫雅智博。眾善所仰，無有疑也。觀其言行，心口相應；省其坐起，動靜不妄；察其出處，被服施為，可足知之。與明智談，宜得其意，得其意難，如把刃持毒，不可不慎也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『前後所說，我皆貫心。舉國士女，靡不歡喜。舊惡低伏，無敢言者。願聞其言。儻遭異人，何知其明？』孛曰：『明者問對，種種別異，言無不善，師法本正，以此知之。明人之性，仁柔謹懿，溫雅智博。眾善所仰，無有疑也。觀其言行，心口相應；省其坐起，動靜不妄；察其出處，被服施為，可足知之。與明智談，宜得其意，得其意難，如把刃持毒，不可不慎也。』

「王曰：『欲事明者，不失其意，為之奈何？』孛曰：『敬而勿輕，聞受必行。明者識真，體道無為。知來、今、往古，一歸空無。人物如化，少壯有老，強健則衰，生者必死，富貴無常。是故，安當念危，盛存無常。善者加愛，不善黜遠。雖有仇恨，不為施惡。柔而難犯，弱而難勝。明人如是，不可慢也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『欲事明者，不失其意，為之奈何？』孛曰：『敬而勿輕，聞受必行。明者識真，體道無為。知來、今、往古，一歸空無。人物如化，少壯有老，強健則衰，生者必死，富貴無常。是故，安當念危，盛存無常。善者加愛，不善黜遠。雖有仇恨，不為施惡。柔而難犯，弱而難勝。明人如是，不可慢也。』

「王曰：『盡心愛敬，以事明智，寧有福乎？』孛曰：『智者法聖，以行其仁，樂開愚朦，成人之智。治國則以惠施為善，修道則以導人為正。國家急難則能分解，進退知時無所怨尤。恩廣施大不望其報，事之得福終身無患。王其勿疑，治政之法不可失道，勸民學善，益國最厚。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『盡心愛敬，以事明智，寧有福乎？』孛曰：『智者法聖，以行其仁，樂開愚朦，成人之智。治國則以惠施為善，修道則以導人為正。國家急難則能分解，進退知時無所怨尤。恩廣施大不望其報，事之得福終身無患。王其勿疑，治政之法不可失道，勸民學善，益國最厚。』

「王曰：『誰能留孛？我心愁慘，忽忽如狂！』垂泣向孛，懺悔解過。孛曰：『如人不能泅，不當入深水。欲報仇者，不當豫嬈。親厚中諍，後更相謝，雖知和解善，不如本無諍也。善不能賞，反聽讒言。我如飛鳥，止無常處。道貴清虛，不宜人間。如野火行，傍樹為焦；激水破船，毒虫害人。與智從事，不當擾也。草木殊性，鳥獸類分；白鶴自白，鸕鷀自黑。我與彼異，無欲於世。如田家翁生習山藪，與之好衣，為無益也。天下有樹，其名反戾，主自種之，不得食實；他人竊取，果則為出。今王如是，善安國者，而見驅逐；佞偽敗政，反留食祿。賓客久留，主人厭之。我宜退矣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『誰能留孛？我心愁慘，忽忽如狂！』垂泣向孛，懺悔解過。孛曰：『如人不能泅，不當入深水。欲報仇者，不當豫嬈。親厚中諍，後更相謝，雖知和解善，不如本無諍也。善不能賞，反聽讒言。我如飛鳥，止無常處。道貴清虛，不宜人間。如野火行，傍樹為焦；激水破船，毒虫害人。與智從事，不當擾也。草木殊性，鳥獸類分；白鶴自白，鸕鷀自黑。我與彼異，無欲於世。如田家翁生習山藪，與之好衣，為無益也。天下有樹，其名反戾，主自種之，不得食實；他人竊取，果則為出。今王如是，善安國者，而見驅逐；佞偽敗政，反留食祿。賓客久留，主人厭之。我宜退矣。』

「王曰：『人命至重，願垂憶念！今欲自力，事孛勝前。』孛曰：『王雖言之，猶不得施。夫人意惡，我不宜留。天下家家皆有炊食，沙門所以持鉢乞者，自樂除貪，全戒無為，遠罪咎也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『人命至重，願垂憶念！今欲自力，事孛勝前。』孛曰：『王雖言之，猶不得施。夫人意惡，我不宜留。天下家家皆有炊食，沙門所以持鉢乞者，自樂除貪，全戒無為，遠罪咎也。』

「王曰：『今孛既去，莫便斷絕，願時一來，使我不恨。』孛曰：『如俱健者，猶復相見。且欲入山，以修其志。夫近而相念惡，不如遠而相念善。智者以譬喻自解，請說一事：譬如有人以蜜塗刀，狗得舐之，以傷其舌，坐貪小甜，不知瘡痛。四臣如是，但美其口，心如利刀，王甚戒之。自今以後若有驚恐，常念孛者，眾畏必除。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『今孛既去，莫便斷絕，願時一來，使我不恨。』孛曰：『如俱健者，猶復相見。且欲入山，以修其志。夫近而相念惡，不如遠而相念善。智者以譬喻自解，請說一事：譬如有人以蜜塗刀，狗得舐之，以傷其舌，坐貪小甜，不知瘡痛。四臣如是，但美其口，心如利刀，王甚戒之。自今以後若有驚恐，常念孛者，眾畏必除。』

「孛復言曰：『鵄梟樂塚，群鼠糞居；百鳥栖樹，鶴處污池。物各有性，志欲不同。我好無為，如王樂國。器雖麁弊，不可便棄，各有所貯；愚賤不肖，亦不可棄，各有所用。王當識此。我猶知人言意所趣，如鳥集樹，先後下枝間關趣上；見賓祇吠，以知中外有謀。意欲厭故，更受新也。』孛曰：『請退。』即起出城。王與夫人啼泣送之，人民大小，莫不號怨。王行具問孛：『誰可信者？』孛曰：『我姊子賢善，可與諮議，時時共出，巡行國中，觀民謠俗，可知消息。』王曰：『受教。』即與傍臣、人民為孛作禮，於是別去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「孛復言曰：『鵄梟樂塚，群鼠糞居；百鳥栖樹，鶴處污池。物各有性，志欲不同。我好無為，如王樂國。器雖麁弊，不可便棄，各有所貯；愚賤不肖，亦不可棄，各有所用。王當識此。我猶知人言意所趣，如鳥集樹，先後下枝間關趣上；見賓祇吠，以知中外有謀。意欲厭故，更受新也。』孛曰：『請退。』即起出城。王與夫人啼泣送之，人民大小，莫不號怨。王行具問孛：『誰可信者？』孛曰：『我姊子賢善，可與諮議，時時共出，巡行國中，觀民謠俗，可知消息。』王曰：『受教。』即與傍臣、人民為孛作禮，於是別去。

「孛去之後，四臣縱橫於外，以佞辯為政；夫人於內，以妖蠱事王。王意迷惑，不復憂國，奢婬好樂，晝夜耽荒。眾官群寮發調、受取，無有道理。正平市買，不復雇直，強者陵弱，轉相抄奪，至相殺傷，不畏法禁。良民之子掠為奴婢，六親相失，迸竄苟活。災異相屬，王不能知；風雨不時，所種不收。國虛民窮，飢餓滿道，歌詠怨聲感動鬼神。人民愁怖，亡去略盡，號泣而行，莫不思孛。孛如鶬鷹，臨眾鳥上，壓伏奸人，慈育民物，如天帝釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「孛去之後，四臣縱橫於外，以佞辯為政；夫人於內，以妖蠱事王。王意迷惑，不復憂國，奢婬好樂，晝夜耽荒。眾官群寮發調、受取，無有道理。正平市買，不復雇直，強者陵弱，轉相抄奪，至相殺傷，不畏法禁。良民之子掠為奴婢，六親相失，迸竄苟活。災異相屬，王不能知；風雨不時，所種不收。國虛民窮，飢餓滿道，歌詠怨聲感動鬼神。人民愁怖，亡去略盡，號泣而行，莫不思孛。孛如鶬鷹，臨眾鳥上，壓伏奸人，慈育民物，如天帝釋。

「孛姊子道人後適他郡，見國荒亂，聚落毀壞，人民單索，還為王說：『大臣不政，放縱劫盜，掠殺無辜，殘虐無道。人怨神怒，天屢降災。遠近皆知，而王不覺。今不早圖，且無復民。』王乃驚曰：『果如孛戒。我所任者，如狼在羊中。知民當散，如犇車逸馬。道人既告，何以教之？』道人曰：『孛去國亂，皆由奸臣。王宜更計，國尚可復。願一循行，目見耳聞，當知其實。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「孛姊子道人後適他郡，見國荒亂，聚落毀壞，人民單索，還為王說：『大臣不政，放縱劫盜，掠殺無辜，殘虐無道。人怨神怒，天屢降災。遠近皆知，而王不覺。今不早圖，且無復民。』王乃驚曰：『果如孛戒。我所任者，如狼在羊中。知民當散，如犇車逸馬。道人既告，何以教之？』道人曰：『孛去國亂，皆由奸臣。王宜更計，國尚可復。願一循行，目見耳聞，當知其實。』

「王即與道人私出，案行國界。見數十童女，年皆五六十，衣服弊壞，呼嗟而行。道人問曰：『諸女年大，何以不嫁？』答曰：『當使王家窮困，如我快也！』道人曰：『汝言非也。王者位尊，何能憂汝？』女曰：『不然。王治不政，使國飢荒。夜則困於盜賊，晝則窮於胥吏。衣食不供，誰當嫁娶我也？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王即與道人私出，案行國界。見數十童女，年皆五六十，衣服弊壞，呼嗟而行。道人問曰：『諸女年大，何以不嫁？』答曰：『當使王家窮困，如我快也！』道人曰：『汝言非也。王者位尊，何能憂汝？』女曰：『不然。王治不政，使國飢荒。夜則困於盜賊，晝則窮於胥吏。衣食不供，誰當嫁娶我也？』

「王復前行，見諸老母衣不蓋形，身羸目瞑，啼哭而行。道人問曰：『皆有何憂？』答曰：『當使國王窮、盲如我，快耶！』道人曰：『是言非也。老自目瞑，王有何過？』諸母曰：『我夜為盜所劫，晝為吏所奪，窮行採薪，觸犯毒螫，使我如此，非王惡耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王復前行，見諸老母衣不蓋形，身羸目瞑，啼哭而行。道人問曰：『皆有何憂？』答曰：『當使國王窮、盲如我，快耶！』道人曰：『是言非也。老自目瞑，王有何過？』諸母曰：『我夜為盜所劫，晝為吏所奪，窮行採薪，觸犯毒螫，使我如此，非王惡耶？』

「王復前行，見一女人跪搆牛乳，為牛所踏，躄地罵曰：『當踏王婦，如我快也！』道人問曰：『牛自踏汝，王家何過？』答曰：『王治不政，使國荒亂，盜賊不禁，令我善牛見奪，為弊牛所踏，非王惡耶？』道人言：『汝自無德，不能搆牛。』女曰：『不然。若王家善，孛自當留，國不亂也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王復前行，見一女人跪搆牛乳，為牛所踏，躄地罵曰：『當踏王婦，如我快也！』道人問曰：『牛自踏汝，王家何過？』答曰：『王治不政，使國荒亂，盜賊不禁，令我善牛見奪，為弊牛所踏，非王惡耶？』道人言：『汝自無德，不能搆牛。』女曰：『不然。若王家善，孛自當留，國不亂也。』

「王復前行，見烏啄蝦蟇，蝦蟇罵曰：『當使惡王見噉如我，快也！』道人曰：『汝自為烏所噉，王當護汝耶？』答曰：『不望護也。王無恩澤，政治不平，祭祀廢絕，天旱水竭，故使我身烏見噉耳。』蝦蟇喚曰：『知為政者，棄一惡人以成一家，棄一惡家以成一鄉。不知政者，民物失所，天下怨訟。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王復前行，見烏啄蝦蟇，蝦蟇罵曰：『當使惡王見噉如我，快也！』道人曰：『汝自為烏所噉，王當護汝耶？』答曰：『不望護也。王無恩澤，政治不平，祭祀廢絕，天旱水竭，故使我身烏見噉耳。』蝦蟇喚曰：『知為政者，棄一惡人以成一家，棄一惡家以成一鄉。不知政者，民物失所，天下怨訟。』

「道人曰：『百姓無罪，呼嗟感天，神使蝦蟇降語如此。王自具見，宜退惡人，改往修來，與民更始。如種善地，雨澤以時，何憂不熟？』王曰：『今當任誰？』道人言：『宜急請孛。孛仁聖知時，反國必安。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「道人曰：『百姓無罪，呼嗟感天，神使蝦蟇降語如此。王自具見，宜退惡人，改往修來，與民更始。如種善地，雨澤以時，何憂不熟？』王曰：『今當任誰？』道人言：『宜急請孛。孛仁聖知時，反國必安。』

「王還，即遣使者入山請孛，言：『若孛不還者，當向叩頭道，我自知怨負萬民，憂不能食，須待孛到。孛素慈仁，憂念十方，知我國荒，想必來也。』使者受命，往到孛所，稽首白言：『大王慇懃致敬無量，自知罪過深重，違失聖意，使國荒亂，百姓窮困，涕泣思孛，不能飲食。願垂愍念，一來相見也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王還，即遣使者入山請孛，言：『若孛不還者，當向叩頭道，我自知怨負萬民，憂不能食，須待孛到。孛素慈仁，憂念十方，知我國荒，想必來也。』使者受命，往到孛所，稽首白言：『大王慇懃致敬無量，自知罪過深重，違失聖意，使國荒亂，百姓窮困，涕泣思孛，不能飲食。願垂愍念，一來相見也！』

「孛哀人民故，隨使者還。道見死獼猴，故剝取其皮，欲以生語。國人聞孛來，皆出界迎。孛到城外，止故精舍。王出相見，作禮問訊畢，一面坐，叉手謝孛言：『空頑不及，虐負萬民，請自悔勵，幸遂原之！』孛曰：『甚善。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「孛哀人民故，隨使者還。道見死獼猴，故剝取其皮，欲以生語。國人聞孛來，皆出界迎。孛到城外，止故精舍。王出相見，作禮問訊畢，一面坐，叉手謝孛言：『空頑不及，虐負萬民，請自悔勵，幸遂原之！』孛曰：『甚善。』

「四臣過耳語，孛曰：『卿等無過，何不公談？』四臣恚曰：『凡為沙門，欲望天福，人皆稱善，不當殺獼猴取其皮也。』孛曰：『卿等自迷惑，不別真偽耳。是非好惡，天悉知之；苦樂有本，不可強力。為惡罪追，雖久不解；作善福隨，終不敗亡。禍福在己，愚謂之遠。以我剝皮而殺獼猴，難此似是；卿曹默默為奸不止，相教事耶，言命在天，謂善無益，為惡無殃。禍福之報，自然如響，響應隨聲，非從天墮。卿等作惡，豈不自識？雖欲誣之，自然不聽。此非諫我，為自中耳。卿一人言「人死神滅，不復生」者，是聖語耶？從意出乎？自欲為惡，反言作善無福，為惡無殃。夫天之明象，日月星辰列現於上，誰為之者？』四臣默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四臣過耳語，孛曰：『卿等無過，何不公談？』四臣恚曰：『凡為沙門，欲望天福，人皆稱善，不當殺獼猴取其皮也。』孛曰：『卿等自迷惑，不別真偽耳。是非好惡，天悉知之；苦樂有本，不可強力。為惡罪追，雖久不解；作善福隨，終不敗亡。禍福在己，愚謂之遠。以我剝皮而殺獼猴，難此似是；卿曹默默為奸不止，相教事耶，言命在天，謂善無益，為惡無殃。禍福之報，自然如響，響應隨聲，非從天墮。卿等作惡，豈不自識？雖欲誣之，自然不聽。此非諫我，為自中耳。卿一人言「人死神滅，不復生」者，是聖語耶？從意出乎？自欲為惡，反言作善無福，為惡無殃。夫天之明象，日月星辰列現於上，誰為之者？』四臣默然。

「孛復曰：『天地之間，一由罪福。人作善惡，如影隨形，死者棄身，其行不亡，譬如種穀，種敗於下，根生莖葉，實出於上。作行不斷，譬如燈燭，展轉然之，故炷雖消，火續不滅。行有罪福，如人夜書，火滅字存。魂神隨行，轉生不斷。卿曹意志，自以為高。如人殺親，可無罪乎？』四臣答言：『夫蔭其枝者，不摘其葉，何況殺親，而當無罪？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「孛復曰：『天地之間，一由罪福。人作善惡，如影隨形，死者棄身，其行不亡，譬如種穀，種敗於下，根生莖葉，實出於上。作行不斷，譬如燈燭，展轉然之，故炷雖消，火續不滅。行有罪福，如人夜書，火滅字存。魂神隨行，轉生不斷。卿曹意志，自以為高。如人殺親，可無罪乎？』四臣答言：『夫蔭其枝者，不摘其葉，何況殺親，而當無罪？』

「孛曰：『然卿難我似是。吾取死皮，而尚訊之，卿曹所為，法當云何？卿一人言「人死神滅，不復生」；一人言「苦樂在天」；一人言「作善無福，為惡無殃」；一人自怙知占星宿。外陽為善，內陰為奸。譬如偽金，其中純銅；貌飾美辭，心行讒賊。如狼在羊中，主不能覺。天下惡人，亦稱為道，被髮臥地，道說經戒，專行諂欺，貪利欲得。愚人信伏，如雨掩塵。群妖相厭，如水流溢，不時入海，多所傷敗。惟有聖人，能濟天下，化惡授善，莫不蒙祐。若善無福，惡無殃者，古聖何故造制經典，授王利劍？夫行有報，其法自然，善者受福，惡者受殃。天之所疾，禍無久遲，陰德雖隱，後無不障。故國立王，王政法天，任賢使能，賞善伐奸，各隨其行，如響應聲。人死神去，隨行往生，如車輪轉，不得離地。信哉罪福，不可誣也。人行至誠，鬼神助之。惡雖不覺，終必受殃，故當戒慎，遠惡知慚。若皆為善，稟氣當同。不善者多或有不平，或壽不壽，多病少病，醜陋端正，貧富貴賤，賢愚不均，至有盲聾瘖瘂、跛蹇隆殘，百病皆由宿命行惡所致。其受百福——人所樂者——則是故世行善使然。積德忠政，故有日月星辰，有天，有人、帝王、豪貴，是明證也。何可言無？宜熟思之，勿謂不然。』孛說是時，王與臣民無不解悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「孛曰：『然卿難我似是。吾取死皮，而尚訊之，卿曹所為，法當云何？卿一人言「人死神滅，不復生」；一人言「苦樂在天」；一人言「作善無福，為惡無殃」；一人自怙知占星宿。外陽為善，內陰為奸。譬如偽金，其中純銅；貌飾美辭，心行讒賊。如狼在羊中，主不能覺。天下惡人，亦稱為道，被髮臥地，道說經戒，專行諂欺，貪利欲得。愚人信伏，如雨掩塵。群妖相厭，如水流溢，不時入海，多所傷敗。惟有聖人，能濟天下，化惡授善，莫不蒙祐。若善無福，惡無殃者，古聖何故造制經典，授王利劍？夫行有報，其法自然，善者受福，惡者受殃。天之所疾，禍無久遲，陰德雖隱，後無不障。故國立王，王政法天，任賢使能，賞善伐奸，各隨其行，如響應聲。人死神去，隨行往生，如車輪轉，不得離地。信哉罪福，不可誣也。人行至誠，鬼神助之。惡雖不覺，終必受殃，故當戒慎，遠惡知慚。若皆為善，稟氣當同。不善者多或有不平，或壽不壽，多病少病，醜陋端正，貧富貴賤，賢愚不均，至有盲聾瘖瘂、跛蹇隆殘，百病皆由宿命行惡所致。其受百福——人所樂者——則是故世行善使然。積德忠政，故有日月星辰，有天，有人、帝王、豪貴，是明證也。何可言無？宜熟思之，勿謂不然。』孛說是時，王與臣民無不解悅。

「孛復曰：『古昔有王，名為狗獵。池中生甜魚，甘而少骨。王使一人監護，令日獻八魚。其監亦日竊食八魚。王覺魚減，更立八監，使共守護。八監又各日竊八魚。守之者多，魚為之盡。今王如是，所任不少，為亂益甚。譬如人摘生果，既亡其種，食之無味。王欲為治，不用賢人，既失其民，後又無福。治國不正，則使天下有諍奪之心。如人治產，不勤用心，則財日耗。國有勇武習戰陣者，不足其意，則弱其國。為王不敬道德、不事高明，生則賢者不歸，死則神不生天。掠殺無辜，使天下怨訟，則天降災，身失令名。治國以法，為政得忠，敬長愛少，孝順奉善，現世安吉，死得生天。譬如牛行，其道直正，餘牛皆從。尊貴有道，率下以正，遠近伏化，則致太平。為君當明，探古達今，動靜知時，剛柔得理，惠下利民，有施平均。如是，則世世豪貴，後可得泥洹之道。』眾坐皆喜，稱善無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「孛復曰：『古昔有王，名為狗獵。池中生甜魚，甘而少骨。王使一人監護，令日獻八魚。其監亦日竊食八魚。王覺魚減，更立八監，使共守護。八監又各日竊八魚。守之者多，魚為之盡。今王如是，所任不少，為亂益甚。譬如人摘生果，既亡其種，食之無味。王欲為治，不用賢人，既失其民，後又無福。治國不正，則使天下有諍奪之心。如人治產，不勤用心，則財日耗。國有勇武習戰陣者，不足其意，則弱其國。為王不敬道德、不事高明，生則賢者不歸，死則神不生天。掠殺無辜，使天下怨訟，則天降災，身失令名。治國以法，為政得忠，敬長愛少，孝順奉善，現世安吉，死得生天。譬如牛行，其道直正，餘牛皆從。尊貴有道，率下以正，遠近伏化，則致太平。為君當明，探古達今，動靜知時，剛柔得理，惠下利民，有施平均。如是，則世世豪貴，後可得泥洹之道。』眾坐皆喜，稱善無量。

「王即避坐，稽首白言：『今孛所語，譬如疾風吹却雲雨。幸卒慈念，垂化如前。』孛即起行，隨王入宮。四臣愚癡，於是見廢。孛復治國，恩潤滂流，風雨時節，五穀豐熟，人民歡喜，四方雲集，上下和樂，遂致太平。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王即避坐，稽首白言：『今孛所語，譬如疾風吹却雲雨。幸卒慈念，垂化如前。』孛即起行，隨王入宮。四臣愚癡，於是見廢。孛復治國，恩潤滂流，風雨時節，五穀豐熟，人民歡喜，四方雲集，上下和樂，遂致太平。」

佛言：「時孛者，今我身是也。姊子道人，則阿難是。時王藍達，今卑先匿是。時夫人，則好首是。時犬賓祇者，車匿是。時四大臣，則今四道人殺好首者是。時語蝦蟇者，今得羅漢漚陀耶是。我為菩薩，世世行善，勤苦積德無央數劫，為萬民故，今自致得佛，所願皆得。諸值我時聞經法者，宜各精進，為善勿懈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「時孛者，今我身是也。姊子道人，則阿難是。時王藍達，今卑先匿是。時夫人，則好首是。時犬賓祇者，車匿是。時四大臣，則今四道人殺好首者是。時語蝦蟇者，今得羅漢漚陀耶是。我為菩薩，世世行善，勤苦積德無央數劫，為萬民故，今自致得佛，所願皆得。諸值我時聞經法者，宜各精進，為善勿懈。」

佛說是已，有三億人得踐道迹，皆受五戒，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，有三億人得踐道迹，皆受五戒，歡喜奉行。