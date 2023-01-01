爾時，文殊師利法王子菩薩摩訶薩為欲利益諸有情故，以大悲心告諸大眾言：「汝等善聽，我今演說受持數珠校量功德獲益差別。若有誦念諸陀羅尼及佛名者，為欲自利及護他人、速求諸法得成驗者，其數珠法應有如是，須當受持。若用鐵為數珠者，誦掐一遍得福五倍；若用赤銅為數珠者，誦掐一遍得福十倍；若用真珠、珊瑚等為數珠者，誦掐一遍得福百倍；若用木槵子為數珠者，誦掐一遍得福千倍，若求往生諸佛淨土及天宮者，應受此珠；若用蓮子為數珠者，誦掐一遍得福萬倍；若用因陀囉佉叉為數珠者，誦掐一遍得福百萬倍；若用烏嚧陀囉佉叉為數珠者，誦掐一遍得福千萬倍；若用水精為數珠者，誦掐一遍得福萬萬倍；若菩提子為數珠者，或用掐念或但手持，數誦一遍其福無量，不可算數，難可校量。諸善男子！其菩提子者，若復有人手持此珠，不能依法念誦佛名及陀羅尼，此善男子但能手持隨身，行、住、坐、臥，所出言語若善若惡，斯由此人以持菩提子故，得福等同，如念諸佛誦呪無異，獲福無量。其數珠者，要當須滿一百八顆。如其難得，或為五十四，或二十七，或十四亦皆得用，此即數珠法相差別。

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