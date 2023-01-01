佛說校量數珠功德經
唐 寶思惟譯1卷CBETA T0788少于一千字 7 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說校量數珠功德經
佛說校量數珠功德經
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大唐天竺三藏寶思惟譯
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爾時，文殊師利法王子菩薩摩訶薩為欲利益諸有情故，以大悲心告諸大眾言：「汝等善聽，我今演說受持數珠校量功德獲益差別。若有誦念諸陀羅尼及佛名者，為欲自利及護他人、速求諸法得成驗者，其數珠法應有如是，須當受持。若用鐵為數珠者，誦掐一遍得福五倍；若用赤銅為數珠者，誦掐一遍得福十倍；若用真珠、珊瑚等為數珠者，誦掐一遍得福百倍；若用木槵子為數珠者，誦掐一遍得福千倍，若求往生諸佛淨土及天宮者，應受此珠；若用蓮子為數珠者，誦掐一遍得福萬倍；若用因陀囉佉叉為數珠者，誦掐一遍得福百萬倍；若用烏嚧陀囉佉叉為數珠者，誦掐一遍得福千萬倍；若用水精為數珠者，誦掐一遍得福萬萬倍；若菩提子為數珠者，或用掐念或但手持，數誦一遍其福無量，不可算數，難可校量。諸善男子！其菩提子者，若復有人手持此珠，不能依法念誦佛名及陀羅尼，此善男子但能手持隨身，行、住、坐、臥，所出言語若善若惡，斯由此人以持菩提子故，得福等同，如念諸佛誦呪無異，獲福無量。其數珠者，要當須滿一百八顆。如其難得，或為五十四，或二十七，或十四亦皆得用，此即數珠法相差別。
爾時，文殊師利法王子菩薩摩訶薩為欲利益諸有情故，以大悲心告諸大眾言：「汝等善聽，我今演說受持數珠校量功德獲益差別。若有誦念諸陀羅尼及佛名者，為欲自利及護他人、速求諸法得成驗者，其數珠法應有如是，須當受持。若用鐵為數珠者，誦掐一遍得福五倍；若用赤銅為數珠者，誦掐一遍得福十倍；若用真珠、珊瑚等為數珠者，誦掐一遍得福百倍；若用木槵子為數珠者，誦掐一遍得福千倍，若求往生諸佛淨土及天宮者，應受此珠；若用蓮子為數珠者，誦掐一遍得福萬倍；若用因陀囉佉叉為數珠者，誦掐一遍得福百萬倍；若用烏嚧陀囉佉叉為數珠者，誦掐一遍得福千萬倍；若用水精為數珠者，誦掐一遍得福萬萬倍；若菩提子為數珠者，或用掐念或但手持，數誦一遍其福無量，不可算數，難可校量。諸善男子！其菩提子者，若復有人手持此珠，不能依法念誦佛名及陀羅尼，此善男子但能手持隨身，行、住、坐、臥，所出言語若善若惡，斯由此人以持菩提子故，得福等同，如念諸佛誦呪無異，獲福無量。其數珠者，要當須滿一百八顆。如其難得，或為五十四，或二十七，或十四亦皆得用，此即數珠法相差別。
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「諸善男子！以何因緣，我今獨讚用菩提子獲益最勝？諸人善聽，我為汝等重說昔因。過去有佛出現於世，在此樹下成等正覺。時，一外道信邪倒見毀謗三寶，彼有一男，忽被非人打殺。外道念言：『我今邪盛，未審諸佛有何神力。如來既是在此樹下成等正覺，若佛是聖，樹應有感。』即將亡子臥著菩提樹下，作如是言：『佛樹若聖，我子必蘇。』以經七日誦念佛名，其子乃得重蘇。外道讚言：『諸佛神力，我未曾見。佛成道樹現此希奇，甚大威德，難可思議。』諸外道等，悉捨邪歸正，發菩提心，信知佛力，不可思議。諸人咸號為延命樹。以此因緣有其二名，應當知之。我為汝等視其所要，說此語已。」
「諸善男子！以何因緣，我今獨讚用菩提子獲益最勝？諸人善聽，我為汝等重說昔因。過去有佛出現於世，在此樹下成等正覺。時，一外道信邪倒見毀謗三寶，彼有一男，忽被非人打殺。外道念言：『我今邪盛，未審諸佛有何神力。如來既是在此樹下成等正覺，若佛是聖，樹應有感。』即將亡子臥著菩提樹下，作如是言：『佛樹若聖，我子必蘇。』以經七日誦念佛名，其子乃得重蘇。外道讚言：『諸佛神力，我未曾見。佛成道樹現此希奇，甚大威德，難可思議。』諸外道等，悉捨邪歸正，發菩提心，信知佛力，不可思議。諸人咸號為延命樹。以此因緣有其二名，應當知之。我為汝等視其所要，說此語已。」
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佛言：「善哉，善哉！文殊師利法王子！如汝所說，一無有異。」
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一切大眾，聞此持珠校量功德，皆大歡喜，信受奉行。
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