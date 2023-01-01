曼殊室利呪藏中校量數珠功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利呪藏中校量數珠功德經

大唐三藏沙門釋義淨譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏沙門釋義淨譯

爾時，曼殊室利法王子菩薩摩訶薩，於大眾中從座而起，整理衣服，偏袒右肩，合掌恭敬白佛言：「世尊！我今為欲利益諸有情故，說受持數珠功德，校量福分利益差別。唯願世尊哀愍聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，曼殊室利法王子菩薩摩訶薩，於大眾中從座而起，整理衣服，偏袒右肩，合掌恭敬白佛言：「世尊！我今為欲利益諸有情故，說受持數珠功德，校量福分利益差別。唯願世尊哀愍聽許。」

佛告曼殊室利：「善哉，善哉！聽汝為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利：「善哉，善哉！聽汝為說。」

曼殊室利菩薩摩訶薩言：「若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者，為欲自利及護他人，速成諸法而得驗者，其數珠法應當如是作意受持。然其珠體種種不同，若以鐵為數珠者，誦掐一遍得福五倍；若用赤銅為數珠者，誦掐一遍得福十倍；若用真珠、珊瑚等寶為數珠者，誦掐一遍得福百倍；若用槵子為數珠者，誦掐一遍得福千倍；若用蓮子為數珠者，誦掐一遍得福萬倍；若用因陀囉佉叉為數珠者，誦掐一遍得福百萬倍；若用烏嚧陀囉佉叉為數珠者，誦掐一遍得福百億倍；若用水精為數珠者，誦掐一遍得福千億倍；若用菩提子為數珠者，或時掐念或但手持，誦數一遍其福無量不可算計難可校量。若欲願生諸佛淨土者，應當依法受持此珠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利菩薩摩訶薩言：「若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者，為欲自利及護他人，速成諸法而得驗者，其數珠法應當如是作意受持。然其珠體種種不同，若以鐵為數珠者，誦掐一遍得福五倍；若用赤銅為數珠者，誦掐一遍得福十倍；若用真珠、珊瑚等寶為數珠者，誦掐一遍得福百倍；若用槵子為數珠者，誦掐一遍得福千倍；若用蓮子為數珠者，誦掐一遍得福萬倍；若用因陀囉佉叉為數珠者，誦掐一遍得福百萬倍；若用烏嚧陀囉佉叉為數珠者，誦掐一遍得福百億倍；若用水精為數珠者，誦掐一遍得福千億倍；若用菩提子為數珠者，或時掐念或但手持，誦數一遍其福無量不可算計難可校量。若欲願生諸佛淨土者，應當依法受持此珠。」

曼殊室利菩薩言：「菩提子者，若復有人手持此菩提珠，不能依法念誦佛名及陀羅尼，但能手持隨身，行、住、坐、臥，所出言說，若善若惡，斯由此人以持菩提子故，所得功德如念諸佛誦呪無異，獲福無量。其數珠者要當須滿一百八顆。如其難得，或五十四，或二十七，或但十四，此乃數珠功德差別。以何因緣，我今偏讚用菩提子獲益最勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利菩薩言：「菩提子者，若復有人手持此菩提珠，不能依法念誦佛名及陀羅尼，但能手持隨身，行、住、坐、臥，所出言說，若善若惡，斯由此人以持菩提子故，所得功德如念諸佛誦呪無異，獲福無量。其數珠者要當須滿一百八顆。如其難得，或五十四，或二十七，或但十四，此乃數珠功德差別。以何因緣，我今偏讚用菩提子獲益最勝？」

曼殊室利菩薩言：「乃往過去有佛出世，在此樹下成等正覺。時，一外道邪見壞心毀謗三寶，彼有一男，忽被非人之所打殺。外道念言：『我今邪見，未審諸佛有何神力，如來今既在此樹下成等正覺，若其實聖，樹應有感。』即將亡子臥菩提樹下，作如是言：『佛樹若聖，我子應蘇。』以經七日誦念佛名，子乃重蘇。外道歡喜，讚言：『諸佛有大神力，我未曾見。佛成道樹現此希奇，甚大威德，難可思議。』時，諸外道聞此事已，捨邪歸正，發菩提心，信佛神力不可思議。以此因緣，世人皆號為延命樹。其菩提樹遂有二名：一名菩提樹，二名延命樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利菩薩言：「乃往過去有佛出世，在此樹下成等正覺。時，一外道邪見壞心毀謗三寶，彼有一男，忽被非人之所打殺。外道念言：『我今邪見，未審諸佛有何神力，如來今既在此樹下成等正覺，若其實聖，樹應有感。』即將亡子臥菩提樹下，作如是言：『佛樹若聖，我子應蘇。』以經七日誦念佛名，子乃重蘇。外道歡喜，讚言：『諸佛有大神力，我未曾見。佛成道樹現此希奇，甚大威德，難可思議。』時，諸外道聞此事已，捨邪歸正，發菩提心，信佛神力不可思議。以此因緣，世人皆號為延命樹。其菩提樹遂有二名：一名菩提樹，二名延命樹。」

爾時，曼殊室利菩薩摩訶薩說是語已，佛言：「善哉，善哉！曼殊室利！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，曼殊室利菩薩摩訶薩說是語已，佛言：「善哉，善哉！曼殊室利！如汝所說。」

爾時，大眾聞說持珠功德經已，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞說持珠功德經已，皆大歡喜，信受奉行。