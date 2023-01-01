佛說木槵子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說木槵子經

失譯人今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人今附東晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾一千二百五十人俱，菩薩無數，名稱遠聞，天、人所敬。時難國王，名波流離，遣使來到佛所，頂禮佛足，白佛言：「世尊！我國邊小，頻歲寇賊，五穀勇貴，疾病流行，人民困苦，我恒不得安臥。如來法藏，多悉深廣；我有憂務，不得修行。唯願世尊特垂慈愍，賜我要法！使我日夜易得修行，未來世中遠離眾苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾一千二百五十人俱，菩薩無數，名稱遠聞，天、人所敬。時難國王，名波流離，遣使來到佛所，頂禮佛足，白佛言：「世尊！我國邊小，頻歲寇賊，五穀勇貴，疾病流行，人民困苦，我恒不得安臥。如來法藏，多悉深廣；我有憂務，不得修行。唯願世尊特垂慈愍，賜我要法！使我日夜易得修行，未來世中遠離眾苦。」

佛告王言：「若欲滅煩惱障、報障者，當貫木槵子一百八，以常自隨。若行、若坐、若臥，恒當至心，無分散意，稱佛陀、達摩、僧伽名，乃過一木槵子，如是漸次度木槵子，若十、若二十、若百、若千，乃至百千萬。若能滿二十萬遍，身心不亂，無諸諂曲者，捨命得生第三焰天，衣食自然，常安樂行。若復能滿一百萬遍者，當得斷除百八結業，始名背生死流，趣向泥洹，永斷煩惱根，獲無上果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王言：「若欲滅煩惱障、報障者，當貫木槵子一百八，以常自隨。若行、若坐、若臥，恒當至心，無分散意，稱佛陀、達摩、僧伽名，乃過一木槵子，如是漸次度木槵子，若十、若二十、若百、若千，乃至百千萬。若能滿二十萬遍，身心不亂，無諸諂曲者，捨命得生第三焰天，衣食自然，常安樂行。若復能滿一百萬遍者，當得斷除百八結業，始名背生死流，趣向泥洹，永斷煩惱根，獲無上果。」

信還啟王，王大歡喜，遙向世尊，頭面禮佛云：「大善！我當奉行。」即勅吏民，營辦木槵子，以為千具，六親國戚，皆與一具。王常誦念，雖親軍旅，亦不廢置。又作是念：「世尊大慈，普應一切。若我此善，得免長淪苦海，如來當現我身，為我說法。」願樂迫心，三日不食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信還啟王，王大歡喜，遙向世尊，頭面禮佛云：「大善！我當奉行。」即勅吏民，營辦木槵子，以為千具，六親國戚，皆與一具。王常誦念，雖親軍旅，亦不廢置。又作是念：「世尊大慈，普應一切。若我此善，得免長淪苦海，如來當現我身，為我說法。」願樂迫心，三日不食。

佛即應形，與諸眷屬，來其宮內，而告王曰：「莎斗比丘，誦三寶名，經歷十歲，得成斯陀含果；漸次習行，今在普香世界，作辟支佛。」王聞是已，倍復修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即應形，與諸眷屬，來其宮內，而告王曰：「莎斗比丘，誦三寶名，經歷十歲，得成斯陀含果；漸次習行，今在普香世界，作辟支佛。」王聞是已，倍復修行。

佛告阿難：「何況能誦三寶名，經歷萬數；但能聞此人名，生一念隨喜者，未來生處，常聞十善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「何況能誦三寶名，經歷萬數；但能聞此人名，生一念隨喜者，未來生處，常聞十善。」

說是法時，大眾歡喜，皆願奉行！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，大眾歡喜，皆願奉行！