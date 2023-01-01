得道梯橙錫杖經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得道梯橙錫杖經

失譯人名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附東晉錄

爾時世尊告諸比丘：「汝等皆應受持錫杖。所以者何？過去諸佛執持錫杖，未來諸佛執持錫杖，現在諸佛亦執是杖。如我今日成佛世尊，亦執如是應持之杖。過去、未來、現在諸佛，教諸弟子亦執錫杖。是以我今成佛世尊，如諸佛法，以教於汝。汝等今當受持錫杖。所以者何？是錫杖者，名為智杖，亦名德杖。彰顯聖智，故名智杖；行功德本，故曰德杖。如是杖者，聖人之表式、賢士之明記、趣道法之正幢、建念義之志，是故汝等咸持如法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘：「汝等皆應受持錫杖。所以者何？過去諸佛執持錫杖，未來諸佛執持錫杖，現在諸佛亦執是杖。如我今日成佛世尊，亦執如是應持之杖。過去、未來、現在諸佛，教諸弟子亦執錫杖。是以我今成佛世尊，如諸佛法，以教於汝。汝等今當受持錫杖。所以者何？是錫杖者，名為智杖，亦名德杖。彰顯聖智，故名智杖；行功德本，故曰德杖。如是杖者，聖人之表式、賢士之明記、趣道法之正幢、建念義之志，是故汝等咸持如法。」

爾時尊者迦葉從坐而起，整衣服偏袒右肩，合掌䠒跪而白佛言：「世尊！云何名錫杖？云何而受持？唯然世尊！願敷演說，我等奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者迦葉從坐而起，整衣服偏袒右肩，合掌䠒跪而白佛言：「世尊！云何名錫杖？云何而受持？唯然世尊！願敷演說，我等奉行。」

佛告迦葉：「諦聽善思！當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「諦聽善思！當為汝說。

「所言錫杖者，錫者輕也。依倚是杖，得除煩惱，出於三界，故曰輕也。錫者明也。持杖之人，得智慧明，故曰明也。錫言不迴。持是杖者，能出三有，不復染著，故曰不迴。錫言惺也。持是杖者，惺𡩺苦、空、三界結使，明了四諦、十二緣起，故曰惺也。錫言不慢。持是杖者，除斷慢業，故曰不慢。錫者言疏。持此杖者，與五欲踈，斷貪愛結，散壞諸陰，遠離五蓋，志趣涅槃，疏有為業，故曰踈也。錫言採取，持是杖者，採取諸佛戒、定、慧寶，獲得解脫，故曰採取。錫者成也。持是杖者，成就諸佛法藏，如說修行，不令缺減，悉具成就，故曰成也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所言錫杖者，錫者輕也。依倚是杖，得除煩惱，出於三界，故曰輕也。錫者明也。持杖之人，得智慧明，故曰明也。錫言不迴。持是杖者，能出三有，不復染著，故曰不迴。錫言惺也。持是杖者，惺𡩺苦、空、三界結使，明了四諦、十二緣起，故曰惺也。錫言不慢。持是杖者，除斷慢業，故曰不慢。錫者言疏。持此杖者，與五欲踈，斷貪愛結，散壞諸陰，遠離五蓋，志趣涅槃，疏有為業，故曰踈也。錫言採取，持是杖者，採取諸佛戒、定、慧寶，獲得解脫，故曰採取。錫者成也。持是杖者，成就諸佛法藏，如說修行，不令缺減，悉具成就，故曰成也。」

佛告迦葉：「如是錫字，其義廣多，不可具陳，汝今且當如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如是錫字，其義廣多，不可具陳，汝今且當如是受持。」

迦葉白佛言：「世尊！是錫杖者，其義如是，云何智杖，乃至建念義之志？唯然世尊！願為敷演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！是錫杖者，其義如是，云何智杖，乃至建念義之志？唯然世尊！願為敷演。」

佛言：「是錫杖者，為修智士，廣修多聞，解世出世，分別善惡，有為無為，有漏無漏，了智無礙，智慧成就，故曰智杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是錫杖者，為修智士，廣修多聞，解世出世，分別善惡，有為無為，有漏無漏，了智無礙，智慧成就，故曰智杖。

「為持禁戒、忍辱、禪定、一心不亂、常修福業、無時懈怠，如救頭然，故曰德杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為持禁戒、忍辱、禪定、一心不亂、常修福業、無時懈怠，如救頭然，故曰德杖。

「攝持是杖，如斯之人，內具十六行（謂四諦：苦、集、滅、道。四等：慈、悲、喜、捨。四禪：初禪、二禪、三禪、四禪。四無色定：空處、識處、不用處、非想非非想處），復具三十七行（謂：三十七助道法）。於是法中，了了分別，自身作證，不隨音聲；於是法中，而自遨戲，入空、無相、無願解脫門，自在無難，名之為聖。內有是德，外執錫杖，表式此人，必有聖德。戒定忍慧，三明六通，及八解脫，皆悉具有，以記此人，望表生敬，故曰聖人之表式也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「攝持是杖，如斯之人，內具十六行（謂四諦：苦、集、滅、道。四等：慈、悲、喜、捨。四禪：初禪、二禪、三禪、四禪。四無色定：空處、識處、不用處、非想非非想處），復具三十七行（謂：三十七助道法）。於是法中，了了分別，自身作證，不隨音聲；於是法中，而自遨戲，入空、無相、無願解脫門，自在無難，名之為聖。內有是德，外執錫杖，表式此人，必有聖德。戒定忍慧，三明六通，及八解脫，皆悉具有，以記此人，望表生敬，故曰聖人之表式也。

「賢士之明記者：內有智性，故曰賢士。明記此人內有智性，習功德本，於法增進，善心成辦，故曰賢士明記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢士之明記者：內有智性，故曰賢士。明記此人內有智性，習功德本，於法增進，善心成辦，故曰賢士明記。

「此人不久之間，智慧成就，入無為處，寂然宴靜，涅槃安樂，第一義道，故曰趣道之法幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此人不久之間，智慧成就，入無為處，寂然宴靜，涅槃安樂，第一義道，故曰趣道之法幢。

「建念義之志者，是杖有三鬲。見三鬲重，則念三塗苦惱，則修戒、定、慧；念三災老病死，則除三毒貪、瞋、癡；念三界之無常，則信重於三寶、除三惡、斷三漏、淨三業，欲具三明、入三解脫、得三念處、通三達智，故立三鬲，以相重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「建念義之志者，是杖有三鬲。見三鬲重，則念三塗苦惱，則修戒、定、慧；念三災老病死，則除三毒貪、瞋、癡；念三界之無常，則信重於三寶、除三惡、斷三漏、淨三業，欲具三明、入三解脫、得三念處、通三達智，故立三鬲，以相重也。

「復有四鈷者，用斷四生、念四諦、修四等、入四禪、淨四空、明四念處、堅四正勤、得四神足，故立四楞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四鈷者，用斷四生、念四諦、修四等、入四禪、淨四空、明四念處、堅四正勤、得四神足，故立四楞。

「通中鬲五，用斷五道苦惱輪迴，修五根、具五力、除五蓋、散五陰，得五分法身，故立五也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「通中鬲五，用斷五道苦惱輪迴，修五根、具五力、除五蓋、散五陰，得五分法身，故立五也。

「十二環者，用念十二因緣，通達無礙，修行十二門禪，令心無患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二環者，用念十二因緣，通達無礙，修行十二門禪，令心無患。

「三重四楞合數成七，以念如來七覺意法，成就七聖財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三重四楞合數成七，以念如來七覺意法，成就七聖財。

「通鬲鑽八，用念八正道，得八解脫，除滅八難，故用八也。略說錫杖其義如是！汝當善持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「通鬲鑽八，用念八正道，得八解脫，除滅八難，故用八也。略說錫杖其義如是！汝當善持。」

迦葉白佛：「如是世尊！如聖法教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛：「如是世尊！如聖法教。」

爾時迦葉復白佛言：「世尊！三世諸佛法同是也？」佛言：「有杖是同，若用不同，或有四鈷；或有二鈷，環數無別；但我今日四鈷十二環，用是之教。二鈷者，迦葉如來之所制立，令諸眾生記念二諦（世諦、第一義諦），以立其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉復白佛言：「世尊！三世諸佛法同是也？」佛言：「有杖是同，若用不同，或有四鈷；或有二鈷，環數無別；但我今日四鈷十二環，用是之教。二鈷者，迦葉如來之所制立，令諸眾生記念二諦（世諦、第一義諦），以立其義。」

爾時世尊！說此法已，尊者迦葉、千二百眾及諸大會！皆悉歡喜，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊！說此法已，尊者迦葉、千二百眾及諸大會！皆悉歡喜，頂戴奉行。

凡體法，上臺法天，下臺法地，四支法四天王；十二環法十二因緣，包含天地人天上下，無不斯盡。凡發慈，廣生萬行，物不准此，已起善本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡體法，上臺法天，下臺法地，四支法四天王；十二環法十二因緣，包含天地人天上下，無不斯盡。凡發慈，廣生萬行，物不准此，已起善本。

持此杖法，齎天挾地，著左脇下，以小指句之；使兩頭平正，不令高下；鳴則常鳴，不令聲絕；其聲均細調和，恒使若初；若初無聲，訖一行處不令有聲；若初有聲，訖一行處常令有聲；亦使麁細一等，不得或麁或細；僧置左足、尼置右足；不得著地；若檀越不出，近至三家，遠滿七家，若不得，更不容多過，若過非行者法。若限內得食，持杖懸之樹上，勿令著地；若無樹著地，就地平處一，不令傾側。眠時安杖與身相順，置之床後，正與身齊，不令前却。持行路、止息時，頭常向日，勿令倒逆違背。持此杖即持佛身，萬行盡在其中，謂持天挾地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此杖法，齎天挾地，著左脇下，以小指句之；使兩頭平正，不令高下；鳴則常鳴，不令聲絕；其聲均細調和，恒使若初；若初無聲，訖一行處不令有聲；若初有聲，訖一行處常令有聲；亦使麁細一等，不得或麁或細；僧置左足、尼置右足；不得著地；若檀越不出，近至三家，遠滿七家，若不得，更不容多過，若過非行者法。若限內得食，持杖懸之樹上，勿令著地；若無樹著地，就地平處一，不令傾側。眠時安杖與身相順，置之床後，正與身齊，不令前却。持行路、止息時，頭常向日，勿令倒逆違背。持此杖即持佛身，萬行盡在其中，謂持天挾地。

并觀十二因緣，為護身一切。如其傾側，一切萬物皆亦傾側；如其平正，一切含生皆令安隱無為。若下臺著地之時，令三塗眾生苦劇踰增；若不著地，令三塗眾生因之得拔。如其顛倒，則逆世界，亦令行者其心迷亂；若能順持，彼此俱利。若如是持，具現得威儀出入護助，後得獲果，速成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并觀十二因緣，為護身一切。如其傾側，一切萬物皆亦傾側；如其平正，一切含生皆令安隱無為。若下臺著地之時，令三塗眾生苦劇踰增；若不著地，令三塗眾生因之得拔。如其顛倒，則逆世界，亦令行者其心迷亂；若能順持，彼此俱利。若如是持，具現得威儀出入護助，後得獲果，速成正覺。

持錫杖威儀法，有二十五事。持錫杖十事法：一者、為地有蟲故。二者、為年朽老故。三者、為分越故。四者、不得手持而前却。五者、不得擔杖著肩上。六者、不得橫著肩上手垂兩頭。七者、出入見佛像，不聽有聲。八者、杖不得入眾。九者、不得妄持至舍後。十者、杖過中不出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持錫杖威儀法，有二十五事。持錫杖十事法：一者、為地有蟲故。二者、為年朽老故。三者、為分越故。四者、不得手持而前却。五者、不得擔杖著肩上。六者、不得橫著肩上手垂兩頭。七者、出入見佛像，不聽有聲。八者、杖不得入眾。九者、不得妄持至舍後。十者、杖過中不出。

復有五事。一者、遠請行宿過中得出。二者、至病瘦家過中得出。三者、送過世者過中得出。四者、外道請者過中得出。五者、不得將杖指人畫地作字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事。一者、遠請行宿過中得出。二者、至病瘦家過中得出。三者、送過世者過中得出。四者、外道請者過中得出。五者、不得將杖指人畫地作字。

復有五事。一者、三師俱出不得持杖自隨。二者、四人共行除上座不得普持。三者、到檀越門好正威儀。四者、入檀越門三抖擻三反，不出，從至餘家。五者、檀越出應持杖著左肘中央。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事。一者、三師俱出不得持杖自隨。二者、四人共行除上座不得普持。三者、到檀越門好正威儀。四者、入檀越門三抖擻三反，不出，從至餘家。五者、檀越出應持杖著左肘中央。

復有五事。一者、杖恒在己房中不得離身。二者、不聽下頭著地。三者、不聽杖許生衣。四者、日日須好磨拭。五者、杖欲出時當從沙彌邊受，若無沙彌白衣亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事。一者、杖恒在己房中不得離身。二者、不聽下頭著地。三者、不聽杖許生衣。四者、日日須好磨拭。五者、杖欲出時當從沙彌邊受，若無沙彌白衣亦得。

錫杖四鈷應四諦， 環應十二因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錫杖四鈷應四諦， 環應十二因緣，

中召明中道義。 上頭應須彌頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中召明中道義。 上頭應須彌頂，

第二應須彌山， 中央木應於空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二應須彌山， 中央木應於空，

下錯應須彌根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下錯應須彌根。

沙門之法，解空得道，執此惺𡩺世間一切眾生。諸比丘等！至心奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門之法，解空得道，執此惺𡩺世間一切眾生。諸比丘等！至心奉行。

得道梯橙錫杖經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得道梯橙錫杖經

又持錫杖法(依天竺藏經重出，使後人看閱，知其源流也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又持錫杖法(依天竺藏經重出，使後人看閱，知其源流也)

錫杖有二十五事威儀。持錫杖有二十五事者：一者、為蛇蟲故。二者、為年老故。三者、為分衛故。四者、為出入見佛像不得使頭有聲。五者、不得持杖入眾。六者、中後不得復杖出。七者、不得擔著肩上以手懸兩頭。八者、不得橫著膝上以懸兩頭。九者、不得手掉前後。十者、不得持至舍後。十一者、不得復持在三師前後，已杖出不得復杖隨。十二者、若四人俱行，一人已持，不得復持隨。十三者、若至檀越家，不得捨杖離身。十四者、至人門戶時，當三抖擻，不出，應當更至餘家。十五者、主人出，應當杖著左肘挾之。十六者、若至室中，不得使著地。十七者、當持自近臥床。十八者、當數取拭之。十九者、不使頭有生。二十者、欲行當從沙彌若白衣受。二十一者、至病人家宿應得暮杖。二十二者、欲遠送過去者，應得暮杖。二十三者、遠請行宿應得暮杖。二十四者、遠迎來者應得暮杖。二十五者、常當自近，不得指人若畫地作字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錫杖有二十五事威儀。持錫杖有二十五事者：一者、為蛇蟲故。二者、為年老故。三者、為分衛故。四者、為出入見佛像不得使頭有聲。五者、不得持杖入眾。六者、中後不得復杖出。七者、不得擔著肩上以手懸兩頭。八者、不得橫著膝上以懸兩頭。九者、不得手掉前後。十者、不得持至舍後。十一者、不得復持在三師前後，已杖出不得復杖隨。十二者、若四人俱行，一人已持，不得復持隨。十三者、若至檀越家，不得捨杖離身。十四者、至人門戶時，當三抖擻，不出，應當更至餘家。十五者、主人出，應當杖著左肘挾之。十六者、若至室中，不得使著地。十七者、當持自近臥床。十八者、當數取拭之。十九者、不使頭有生。二十者、欲行當從沙彌若白衣受。二十一者、至病人家宿應得暮杖。二十二者、欲遠送過去者，應得暮杖。二十三者、遠請行宿應得暮杖。二十四者、遠迎來者應得暮杖。二十五者、常當自近，不得指人若畫地作字。