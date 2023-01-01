佛說十號經
宋 天息災譯1卷CBETA T0782少于一万字 10 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說十號經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯
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如來、應供、正等覺、明行足、善逝、世間解無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。
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阿難白言：「云何如來？」
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佛告：「苾芻！我昔因地為菩薩時，歷修眾行，為求無上正等正覺，今得菩提涅槃一切真實，以八聖道正見所證，名為如來；如過去正等正覺，調伏息心，得至涅槃，故名如來。」
佛告：「苾芻！我昔因地為菩薩時，歷修眾行，為求無上正等正覺，今得菩提涅槃一切真實，以八聖道正見所證，名為如來；如過去正等正覺，調伏息心，得至涅槃，故名如來。」
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「云何應供？」
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佛言：「昔在因位所行善法、威儀戒品，十善根、力修令增長，如是修習圓滿至究竟位，證涅槃時斷盡一切煩惱，令身、口、意清淨無染，永害煩惱，如斷多羅樹頭，永不生芽。復次貪、瞋、癡等煩惱盡故，一切諸趣永不結生，超過四難——生、老、病、死——苦果之法，惑、苦二種而永不生，立應供號。
佛言：「昔在因位所行善法、威儀戒品，十善根、力修令增長，如是修習圓滿至究竟位，證涅槃時斷盡一切煩惱，令身、口、意清淨無染，永害煩惱，如斷多羅樹頭，永不生芽。復次貪、瞋、癡等煩惱盡故，一切諸趣永不結生，超過四難——生、老、病、死——苦果之法，惑、苦二種而永不生，立應供號。
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「復次，令彼世間所有衣服、臥具、飲食、湯藥、幢幡、寶蓋、香花、燈菓，及天上人間最上之物，供養於佛，獲得最上富貴吉祥之福，是名應供之號。」
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「云何正等覺？」
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佛言：「如來具一切智，於一切處無不了知，以四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道、十二緣生、四諦法等如是之法，平等開覺一切眾生，令起智斷惑，證須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢，具三明、六通，復於大乘作意思求，歷修諸地，斷盡結習，成無上覺，此名正等正覺。」
佛言：「如來具一切智，於一切處無不了知，以四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道、十二緣生、四諦法等如是之法，平等開覺一切眾生，令起智斷惑，證須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢，具三明、六通，復於大乘作意思求，歷修諸地，斷盡結習，成無上覺，此名正等正覺。」
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「云何明行足？」
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佛言：「明，謂天眼明、宿命明、漏盡明；行足者，為如來身、口、意業，善修滿足，正真清淨；如有大衣、鉢等，自在觀照而無愛著，於自願力一切之行，修令滿足，號明行足。」
佛言：「明，謂天眼明、宿命明、漏盡明；行足者，為如來身、口、意業，善修滿足，正真清淨；如有大衣、鉢等，自在觀照而無愛著，於自願力一切之行，修令滿足，號明行足。」
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「云何善逝？」
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佛言：「即妙往之義。如貪、瞋、癡等引諸有情往彼惡趣，非名善逝。如來正智能斷諸惑，妙出世間，能往佛果，故名善逝。」
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「云何世間解無上士？」
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佛言：「世間者，謂欲界、色界、無色界。地獄、餓鬼、傍生等類，各具色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根及彼六識，所緣境等一切諸法，名曰世間。正覺正知名世間解。又彼世間所有二足、四足、多足、無足，欲、色諸天，有想、無想、非有想非無想，若凡若聖，一切有情之中，唯佛第一、最上、無等，名無上士。」
佛言：「世間者，謂欲界、色界、無色界。地獄、餓鬼、傍生等類，各具色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根及彼六識，所緣境等一切諸法，名曰世間。正覺正知名世間解。又彼世間所有二足、四足、多足、無足，欲、色諸天，有想、無想、非有想非無想，若凡若聖，一切有情之中，唯佛第一、最上、無等，名無上士。」
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「云何調御丈夫？」
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佛言：「佛是大丈夫，而能調御善惡二類。惡者，起不善三業，而作諸惡，墮地獄、餓鬼、傍生而得惡報；善者，於身、口、意而修眾善，得人天福果。此之善惡皆由心作，佛以第一義善涅槃之法，顯示調御令離垢染，獲得最上寂滅涅槃，是故得名調御丈夫。」
佛言：「佛是大丈夫，而能調御善惡二類。惡者，起不善三業，而作諸惡，墮地獄、餓鬼、傍生而得惡報；善者，於身、口、意而修眾善，得人天福果。此之善惡皆由心作，佛以第一義善涅槃之法，顯示調御令離垢染，獲得最上寂滅涅槃，是故得名調御丈夫。」
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「云何天人師？」
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佛言：「非與阿難一苾芻為師，所有苾芻、苾芻尼、烏波塞、烏波夷及天上、人間、沙門、婆羅門、魔王、外道，釋、梵、龍、天悉皆歸命，依教奉行，俱作佛子，故名天人師。」
佛言：「非與阿難一苾芻為師，所有苾芻、苾芻尼、烏波塞、烏波夷及天上、人間、沙門、婆羅門、魔王、外道，釋、梵、龍、天悉皆歸命，依教奉行，俱作佛子，故名天人師。」
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「云何名佛？」
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「智慧具足，三覺圓明，是故名佛。」
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佛告阿難：「我昔經行之次，有婆羅門而來問我：『何故汝之父母為汝立名呼為佛邪？』佛即答言：『世所知者，我能了知；世所觀者，我亦能觀；所得滅者，我亦得滅。我具一切智，一切了知。我從無數劫種種修行，遠塵離垢，今得無上菩提，故立佛號。』」
佛告阿難：「我昔經行之次，有婆羅門而來問我：『何故汝之父母為汝立名呼為佛邪？』佛即答言：『世所知者，我能了知；世所觀者，我亦能觀；所得滅者，我亦得滅。我具一切智，一切了知。我從無數劫種種修行，遠塵離垢，今得無上菩提，故立佛號。』」
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「云何世尊？」
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佛言：「我於因地，自審觀察所有善法、戒法、心法、智慧法，復觀貪等不善之法能招諸有生、滅等苦，以無漏智破彼煩惱，得無上覺，是故天、人、凡、聖、世、出世間咸皆尊重，故曰世尊。」
佛言：「我於因地，自審觀察所有善法、戒法、心法、智慧法，復觀貪等不善之法能招諸有生、滅等苦，以無漏智破彼煩惱，得無上覺，是故天、人、凡、聖、世、出世間咸皆尊重，故曰世尊。」
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