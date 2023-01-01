佛說十號經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十號經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

如來、應供、正等覺、明行足、善逝、世間解無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來、應供、正等覺、明行足、善逝、世間解無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

阿難白言：「云何如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「云何如來？」

佛告：「苾芻！我昔因地為菩薩時，歷修眾行，為求無上正等正覺，今得菩提涅槃一切真實，以八聖道正見所證，名為如來；如過去正等正覺，調伏息心，得至涅槃，故名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告：「苾芻！我昔因地為菩薩時，歷修眾行，為求無上正等正覺，今得菩提涅槃一切真實，以八聖道正見所證，名為如來；如過去正等正覺，調伏息心，得至涅槃，故名如來。」

「云何應供？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何應供？」

佛言：「昔在因位所行善法、威儀戒品，十善根、力修令增長，如是修習圓滿至究竟位，證涅槃時斷盡一切煩惱，令身、口、意清淨無染，永害煩惱，如斷多羅樹頭，永不生芽。復次貪、瞋、癡等煩惱盡故，一切諸趣永不結生，超過四難——生、老、病、死——苦果之法，惑、苦二種而永不生，立應供號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「昔在因位所行善法、威儀戒品，十善根、力修令增長，如是修習圓滿至究竟位，證涅槃時斷盡一切煩惱，令身、口、意清淨無染，永害煩惱，如斷多羅樹頭，永不生芽。復次貪、瞋、癡等煩惱盡故，一切諸趣永不結生，超過四難——生、老、病、死——苦果之法，惑、苦二種而永不生，立應供號。

「復次，令彼世間所有衣服、臥具、飲食、湯藥、幢幡、寶蓋、香花、燈菓，及天上人間最上之物，供養於佛，獲得最上富貴吉祥之福，是名應供之號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，令彼世間所有衣服、臥具、飲食、湯藥、幢幡、寶蓋、香花、燈菓，及天上人間最上之物，供養於佛，獲得最上富貴吉祥之福，是名應供之號。」

「云何正等覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何正等覺？」

佛言：「如來具一切智，於一切處無不了知，以四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道、十二緣生、四諦法等如是之法，平等開覺一切眾生，令起智斷惑，證須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢，具三明、六通，復於大乘作意思求，歷修諸地，斷盡結習，成無上覺，此名正等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如來具一切智，於一切處無不了知，以四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道、十二緣生、四諦法等如是之法，平等開覺一切眾生，令起智斷惑，證須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢，具三明、六通，復於大乘作意思求，歷修諸地，斷盡結習，成無上覺，此名正等正覺。」

「云何明行足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何明行足？」

佛言：「明，謂天眼明、宿命明、漏盡明；行足者，為如來身、口、意業，善修滿足，正真清淨；如有大衣、鉢等，自在觀照而無愛著，於自願力一切之行，修令滿足，號明行足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「明，謂天眼明、宿命明、漏盡明；行足者，為如來身、口、意業，善修滿足，正真清淨；如有大衣、鉢等，自在觀照而無愛著，於自願力一切之行，修令滿足，號明行足。」

「云何善逝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何善逝？」

佛言：「即妙往之義。如貪、瞋、癡等引諸有情往彼惡趣，非名善逝。如來正智能斷諸惑，妙出世間，能往佛果，故名善逝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「即妙往之義。如貪、瞋、癡等引諸有情往彼惡趣，非名善逝。如來正智能斷諸惑，妙出世間，能往佛果，故名善逝。」

「云何世間解無上士？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何世間解無上士？」

佛言：「世間者，謂欲界、色界、無色界。地獄、餓鬼、傍生等類，各具色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根及彼六識，所緣境等一切諸法，名曰世間。正覺正知名世間解。又彼世間所有二足、四足、多足、無足，欲、色諸天，有想、無想、非有想非無想，若凡若聖，一切有情之中，唯佛第一、最上、無等，名無上士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「世間者，謂欲界、色界、無色界。地獄、餓鬼、傍生等類，各具色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根及彼六識，所緣境等一切諸法，名曰世間。正覺正知名世間解。又彼世間所有二足、四足、多足、無足，欲、色諸天，有想、無想、非有想非無想，若凡若聖，一切有情之中，唯佛第一、最上、無等，名無上士。」

「云何調御丈夫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何調御丈夫？」

佛言：「佛是大丈夫，而能調御善惡二類。惡者，起不善三業，而作諸惡，墮地獄、餓鬼、傍生而得惡報；善者，於身、口、意而修眾善，得人天福果。此之善惡皆由心作，佛以第一義善涅槃之法，顯示調御令離垢染，獲得最上寂滅涅槃，是故得名調御丈夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛是大丈夫，而能調御善惡二類。惡者，起不善三業，而作諸惡，墮地獄、餓鬼、傍生而得惡報；善者，於身、口、意而修眾善，得人天福果。此之善惡皆由心作，佛以第一義善涅槃之法，顯示調御令離垢染，獲得最上寂滅涅槃，是故得名調御丈夫。」

「云何天人師？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何天人師？」

佛言：「非與阿難一苾芻為師，所有苾芻、苾芻尼、烏波塞、烏波夷及天上、人間、沙門、婆羅門、魔王、外道，釋、梵、龍、天悉皆歸命，依教奉行，俱作佛子，故名天人師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「非與阿難一苾芻為師，所有苾芻、苾芻尼、烏波塞、烏波夷及天上、人間、沙門、婆羅門、魔王、外道，釋、梵、龍、天悉皆歸命，依教奉行，俱作佛子，故名天人師。」

「云何名佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名佛？」

「智慧具足，三覺圓明，是故名佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智慧具足，三覺圓明，是故名佛。」

佛告阿難：「我昔經行之次，有婆羅門而來問我：『何故汝之父母為汝立名呼為佛邪？』佛即答言：『世所知者，我能了知；世所觀者，我亦能觀；所得滅者，我亦得滅。我具一切智，一切了知。我從無數劫種種修行，遠塵離垢，今得無上菩提，故立佛號。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我昔經行之次，有婆羅門而來問我：『何故汝之父母為汝立名呼為佛邪？』佛即答言：『世所知者，我能了知；世所觀者，我亦能觀；所得滅者，我亦得滅。我具一切智，一切了知。我從無數劫種種修行，遠塵離垢，今得無上菩提，故立佛號。』」

「云何世尊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何世尊？」

佛言：「我於因地，自審觀察所有善法、戒法、心法、智慧法，復觀貪等不善之法能招諸有生、滅等苦，以無漏智破彼煩惱，得無上覺，是故天、人、凡、聖、世、出世間咸皆尊重，故曰世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我於因地，自審觀察所有善法、戒法、心法、智慧法，復觀貪等不善之法能招諸有生、滅等苦，以無漏智破彼煩惱，得無上覺，是故天、人、凡、聖、世、出世間咸皆尊重，故曰世尊。」