佛說佛十力經
宋 施護等譯1卷CBETA T0781少于一万字 11 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說佛十力經
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西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與苾芻眾俱。
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是時佛告諸苾芻言：「汝等當知，如來、應供、正等正覺有十種力，具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。何等為十？所謂如來於一切處如實了知，一切非處亦如實知。由實知故，是為如來第一處非處智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
是時佛告諸苾芻言：「汝等當知，如來、應供、正等正覺有十種力，具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。何等為十？所謂如來於一切處如實了知，一切非處亦如實知。由實知故，是為如來第一處非處智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
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「復次，如來於過去、未來、現在一切有情諸所作業，若事若處、若因若報，皆如實知。由實知故，是為如來第二業智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
「復次，如來於過去、未來、現在一切有情諸所作業，若事若處、若因若報，皆如實知。由實知故，是為如來第二業智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
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「復次，如來於諸禪定解脫三摩地、三摩鉢底，若染若淨、諸定分位，皆如實知。由實知故，是為如來第三定智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
「復次，如來於諸禪定解脫三摩地、三摩鉢底，若染若淨、諸定分位，皆如實知。由實知故，是為如來第三定智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
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「復次，如來於諸有情，若自若他種種根性皆如實知。由實知故，是為如來第四根智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
「復次，如來於諸有情，若自若他種種根性皆如實知。由實知故，是為如來第四根智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
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「復次，如來於諸有情種種信解，皆如實知。由實知故，是為如來第五信解智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
「復次，如來於諸有情種種信解，皆如實知。由實知故，是為如來第五信解智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
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「復次，如來於種種界無數界性，皆如實知。由實知故，是為如來第六界性智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
「復次，如來於種種界無數界性，皆如實知。由實知故，是為如來第六界性智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
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「復次，如來於一切至處道，皆如實知。由實知故，是為如來第七至處道智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
「復次，如來於一切至處道，皆如實知。由實知故，是為如來第七至處道智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
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「復次，如來於無數種宿住隨念，所謂一生二生，三四五生，或十二十，乃至百生千生，無數百千生中，百千成劫壞劫，成壞等事，我在彼有情中隨所生處，如是名字、如是種姓、如是族氏、如是飲食苦樂、如是壽量長短分限，壽命盡已於某處生，此滅彼生、彼滅此生，此等事相緣法方處，無數種類，宿住隨念皆如實知。由實知故，是為如來第八宿住隨念智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
「復次，如來於無數種宿住隨念，所謂一生二生，三四五生，或十二十，乃至百生千生，無數百千生中，百千成劫壞劫，成壞等事，我在彼有情中隨所生處，如是名字、如是種姓、如是族氏、如是飲食苦樂、如是壽量長短分限，壽命盡已於某處生，此滅彼生、彼滅此生，此等事相緣法方處，無數種類，宿住隨念皆如實知。由實知故，是為如來第八宿住隨念智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
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「復次，如來清淨天眼，過於人眼，觀見世間一切有情生時滅時，若好若醜、若貴若賤，若生善趣、若生惡趣，隨所作業如實知見。若諸有情身語意業作不善行，毀謗賢聖、起諸邪見，邪見業法合集為因，以彼因緣身壞命終，墮在惡趣地獄中生。若諸有情身語意業作諸善行，不謗賢聖、起於正見，正見業法合集為因，以彼因緣身壞命終，在於善趣天界中生。如是等事，皆如實知。由實知故，是為如來第九天眼智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
「復次，如來清淨天眼，過於人眼，觀見世間一切有情生時滅時，若好若醜、若貴若賤，若生善趣、若生惡趣，隨所作業如實知見。若諸有情身語意業作不善行，毀謗賢聖、起諸邪見，邪見業法合集為因，以彼因緣身壞命終，墮在惡趣地獄中生。若諸有情身語意業作諸善行，不謗賢聖、起於正見，正見業法合集為因，以彼因緣身壞命終，在於善趣天界中生。如是等事，皆如實知。由實知故，是為如來第九天眼智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。
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「復次，如來所有諸漏已盡，非漏隨增，心善解脫、慧善解脫，見如是法智證自果，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，皆如實知。由實知故，是為如來第十漏盡智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。」
「復次，如來所有諸漏已盡，非漏隨增，心善解脫、慧善解脫，見如是法智證自果，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，皆如實知。由實知故，是為如來第十漏盡智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。」
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佛說此經已，諸苾芻眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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