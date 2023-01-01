佛說佛十力經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛十力經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與苾芻眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與苾芻眾俱。

是時佛告諸苾芻言：「汝等當知，如來、應供、正等正覺有十種力，具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。何等為十？所謂如來於一切處如實了知，一切非處亦如實知。由實知故，是為如來第一處非處智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛告諸苾芻言：「汝等當知，如來、應供、正等正覺有十種力，具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。何等為十？所謂如來於一切處如實了知，一切非處亦如實知。由實知故，是為如來第一處非處智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。

「復次，如來於過去、未來、現在一切有情諸所作業，若事若處、若因若報，皆如實知。由實知故，是為如來第二業智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於過去、未來、現在一切有情諸所作業，若事若處、若因若報，皆如實知。由實知故，是為如來第二業智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。

「復次，如來於諸禪定解脫三摩地、三摩鉢底，若染若淨、諸定分位，皆如實知。由實知故，是為如來第三定智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於諸禪定解脫三摩地、三摩鉢底，若染若淨、諸定分位，皆如實知。由實知故，是為如來第三定智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。

「復次，如來於諸有情，若自若他種種根性皆如實知。由實知故，是為如來第四根智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於諸有情，若自若他種種根性皆如實知。由實知故，是為如來第四根智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。

「復次，如來於諸有情種種信解，皆如實知。由實知故，是為如來第五信解智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於諸有情種種信解，皆如實知。由實知故，是為如來第五信解智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。

「復次，如來於種種界無數界性，皆如實知。由實知故，是為如來第六界性智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於種種界無數界性，皆如實知。由實知故，是為如來第六界性智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。

「復次，如來於一切至處道，皆如實知。由實知故，是為如來第七至處道智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於一切至處道，皆如實知。由實知故，是為如來第七至處道智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。

「復次，如來於無數種宿住隨念，所謂一生二生，三四五生，或十二十，乃至百生千生，無數百千生中，百千成劫壞劫，成壞等事，我在彼有情中隨所生處，如是名字、如是種姓、如是族氏、如是飲食苦樂、如是壽量長短分限，壽命盡已於某處生，此滅彼生、彼滅此生，此等事相緣法方處，無數種類，宿住隨念皆如實知。由實知故，是為如來第八宿住隨念智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於無數種宿住隨念，所謂一生二生，三四五生，或十二十，乃至百生千生，無數百千生中，百千成劫壞劫，成壞等事，我在彼有情中隨所生處，如是名字、如是種姓、如是族氏、如是飲食苦樂、如是壽量長短分限，壽命盡已於某處生，此滅彼生、彼滅此生，此等事相緣法方處，無數種類，宿住隨念皆如實知。由實知故，是為如來第八宿住隨念智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。

「復次，如來清淨天眼，過於人眼，觀見世間一切有情生時滅時，若好若醜、若貴若賤，若生善趣、若生惡趣，隨所作業如實知見。若諸有情身語意業作不善行，毀謗賢聖、起諸邪見，邪見業法合集為因，以彼因緣身壞命終，墮在惡趣地獄中生。若諸有情身語意業作諸善行，不謗賢聖、起於正見，正見業法合集為因，以彼因緣身壞命終，在於善趣天界中生。如是等事，皆如實知。由實知故，是為如來第九天眼智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來清淨天眼，過於人眼，觀見世間一切有情生時滅時，若好若醜、若貴若賤，若生善趣、若生惡趣，隨所作業如實知見。若諸有情身語意業作不善行，毀謗賢聖、起諸邪見，邪見業法合集為因，以彼因緣身壞命終，墮在惡趣地獄中生。若諸有情身語意業作諸善行，不謗賢聖、起於正見，正見業法合集為因，以彼因緣身壞命終，在於善趣天界中生。如是等事，皆如實知。由實知故，是為如來第九天眼智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。

「復次，如來所有諸漏已盡，非漏隨增，心善解脫、慧善解脫，見如是法智證自果，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，皆如實知。由實知故，是為如來第十漏盡智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來所有諸漏已盡，非漏隨增，心善解脫、慧善解脫，見如是法智證自果，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，皆如實知。由實知故，是為如來第十漏盡智力。如來、應供、正等正覺具是力者，即能了知廣大勝處，於大眾中作師子吼，轉妙梵輪。」

佛說此經已，諸苾芻眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，諸苾芻眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。