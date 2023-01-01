佛說十力經大唐貞元新譯十地等經記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十力經大唐貞元新譯十地等經記

新譯《十地經》及《迴向輪經》、《十力經等》者，即上都章敬寺沙門悟空本名法界，因使罽賓，於中天竺國之所得也。師本京兆雲陽人也，鄉號青龍，里名嚮義，俗姓車氏，字曰奉朝，後魏拓拔之胤裔也。天假聰敏，志尚典墳，孝悌居家，忠貞奉國。遇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新譯《十地經》及《迴向輪經》、《十力經等》者，即上都章敬寺沙門悟空本名法界，因使罽賓，於中天竺國之所得也。師本京兆雲陽人也，鄉號青龍，里名嚮義，俗姓車氏，字曰奉朝，後魏拓拔之胤裔也。天假聰敏，志尚典墳，孝悌居家，忠貞奉國。遇

玄宗至道大聖大明孝皇帝，孝理天下，萬國歡心，八表稱臣，四夷欽化。時罽賓國，願附 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄宗至道大聖大明孝皇帝，孝理天下，萬國歡心，八表稱臣，四夷欽化。時罽賓國，願附

聖唐，使大首領薩波達幹，與本國三藏舍利越魔，天寶九載庚寅之歲，來詣闕庭，獻欵求和，請使巡按，次於明年辛卯之祀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖唐，使大首領薩波達幹，與本國三藏舍利越魔，天寶九載庚寅之歲，來詣闕庭，獻欵求和，請使巡按，次於明年辛卯之祀。

玄宗皇帝勅中使內侍省內寺伯賜緋魚袋張韜光，將國信物，行官奉傔四十餘人，蒙恩授奉朝左衛涇州四門府別將員外置同正員令，隨使臣取安西路，次踈勒國，次度葱山，至楊興嶺及播蜜川五赤匿國(亦云式匿)。次護蜜國，次拘緯國，次葛藍國，次藍婆國，次孽和國，次烏仗那國(亦云烏長及烏纏國)，茫誐(平聲呼虐伽反)勃國，及高頭城。次摩但國，次信度城(近信度河也，亦云信圖或云辛頭城)，至十二載癸巳二月二十一日，至乾陀羅國(梵音正曰健䭾邏國)，此即罽賓東都城也。王者冬居此地，夏處罽賓，隨其暄涼以順其性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄宗皇帝勅中使內侍省內寺伯賜緋魚袋張韜光，將國信物，行官奉傔四十餘人，蒙恩授奉朝左衛涇州四門府別將員外置同正員令，隨使臣取安西路，次踈勒國，次度葱山，至楊興嶺及播蜜川五赤匿國(亦云式匿)。次護蜜國，次拘緯國，次葛藍國，次藍婆國，次孽和國，次烏仗那國(亦云烏長及烏纏國)，茫誐(平聲呼虐伽反)勃國，及高頭城。次摩但國，次信度城(近信度河也，亦云信圖或云辛頭城)，至十二載癸巳二月二十一日，至乾陀羅國(梵音正曰健䭾邏國)，此即罽賓東都城也。王者冬居此地，夏處罽賓，隨其暄涼以順其性。

時王極垂禮接，祇奉國恩，使還對辭并得信物，獻欵進奉旋歸大唐。奉朝當為重患纏綿，不堪勝致，留寄健䭾邏國中。使歸朝後，漸痊平，誓心歸佛，遂投舍利越魔三藏，落髮披緇，願早還鄉對見明主，侍覲父母忠孝兩全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王極垂禮接，祇奉國恩，使還對辭并得信物，獻欵進奉旋歸大唐。奉朝當為重患纏綿，不堪勝致，留寄健䭾邏國中。使歸朝後，漸痊平，誓心歸佛，遂投舍利越魔三藏，落髮披緇，願早還鄉對見明主，侍覲父母忠孝兩全。

時蒙三藏賜與法號，梵云達摩䭾都，唐言以翻名為法界。時年二十有七方得出家，即當肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝至德二載丁酉歲也。洎二十九於迦溼彌羅國進受近圓，請文殊矢涅地(地移反平聲呼，唐言翻為正智)，為鄔波𬽓耶(唐言親教師，安西云和上)鄔不羼提(唐言闕)為羯磨阿遮利耶(唐言軌範師，若至四鎮安西云阿闍梨，訛略耳)，䭾里魏(巍屈反入聲呼)地(平聲同上，唐言闕)為教授阿遮利耶(同上)，三師七證授以律儀。於蒙鞮寺諷聲聞戒，諷畢聽習根本律儀，然於北天竺國皆薩婆多學也(唐言根本說一切有)。然此蒙鞮寺者，北天竺王踐位後建茲寺矣。梵云蒙鞮微賀羅，微賀羅者唐言住處，住處即寺也。次有阿彌陀婆挽(免煩反平聲呼)寺，次有阿難儀寺，次有繼者岑寺，次有惱也羅寺，次有惹惹(而者反)寺，次有將軍寺，次有也里特勒寺，突厥王子置也。次有可敦寺，突厥皇后置也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時蒙三藏賜與法號，梵云達摩䭾都，唐言以翻名為法界。時年二十有七方得出家，即當肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝至德二載丁酉歲也。洎二十九於迦溼彌羅國進受近圓，請文殊矢涅地(地移反平聲呼，唐言翻為正智)，為鄔波𬽓耶(唐言親教師，安西云和上)鄔不羼提(唐言闕)為羯磨阿遮利耶(唐言軌範師，若至四鎮安西云阿闍梨，訛略耳)，䭾里魏(巍屈反入聲呼)地(平聲同上，唐言闕)為教授阿遮利耶(同上)，三師七證授以律儀。於蒙鞮寺諷聲聞戒，諷畢聽習根本律儀，然於北天竺國皆薩婆多學也(唐言根本說一切有)。然此蒙鞮寺者，北天竺王踐位後建茲寺矣。梵云蒙鞮微賀羅，微賀羅者唐言住處，住處即寺也。次有阿彌陀婆挽(免煩反平聲呼)寺，次有阿難儀寺，次有繼者岑寺，次有惱也羅寺，次有惹惹(而者反)寺，次有將軍寺，次有也里特勒寺，突厥王子置也。次有可敦寺，突厥皇后置也。

此國伽藍三百餘所，靈塔瑞像，其數頗多，或阿育王及五百阿羅漢之所建立也。如是巡禮，兼習梵語，經遊四年，夙夜虔心，未曾暫捨。其國四周山為外郭，總開三路以設關防，東接吐蕃，北通勃律，西門一路通乾陀羅，別有一途常時禁斷，天軍行幸方得暫開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此國伽藍三百餘所，靈塔瑞像，其數頗多，或阿育王及五百阿羅漢之所建立也。如是巡禮，兼習梵語，經遊四年，夙夜虔心，未曾暫捨。其國四周山為外郭，總開三路以設關防，東接吐蕃，北通勃律，西門一路通乾陀羅，別有一途常時禁斷，天軍行幸方得暫開。

法界至於第四年後，出迦溼蜜國入乾陀羅城，於如羅灑王寺中安置。其寺王所建立，從王為名，王即上古罽膩吒王之胄胤也。次有可忽哩寺，王子名也，繽芝寺，王女名也，復有旃檀忽哩寺，王弟名也，此皆隨人建立，從彼受名。次有特勤灑寺，突厥王子造也，可敦寺，突厥皇后造也。復有阿瑟吒寺、薩緊忽哩寺、罽膩吒王聖塔寺、罽膩吒王演提灑寺，此寺復有釋迦如來頂骨舍利，有罽膩吒王伐龍宮沙彌寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界至於第四年後，出迦溼蜜國入乾陀羅城，於如羅灑王寺中安置。其寺王所建立，從王為名，王即上古罽膩吒王之胄胤也。次有可忽哩寺，王子名也，繽芝寺，王女名也，復有旃檀忽哩寺，王弟名也，此皆隨人建立，從彼受名。次有特勤灑寺，突厥王子造也，可敦寺，突厥皇后造也。復有阿瑟吒寺、薩緊忽哩寺、罽膩吒王聖塔寺、罽膩吒王演提灑寺，此寺復有釋迦如來頂骨舍利，有罽膩吒王伐龍宮沙彌寺。

如是巡禮又經二年，即當代宗眷文孝武皇帝廣德二年甲辰歲也，從此南遊中天竺國親禮八塔，往迦毘羅伐窣覩城，佛降生處塔。次摩揭提國，菩提道場成佛處塔，於菩提寺夏坐安居。次波羅痆斯城仙人鹿野苑中轉法輪處塔，次鷲峯山說法華等經處塔，次廣嚴城，現不思議處塔。次泥嚩襪多城，從天降下三道寶階塔(亦云寶橋)。次室羅伐城逝多林給孤獨園，說摩訶般若波羅蜜多度諸外道處塔。次拘尸那城娑羅雙林，現入涅槃處塔。如是八塔右遶供養瞻禮略周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是巡禮又經二年，即當代宗眷文孝武皇帝廣德二年甲辰歲也，從此南遊中天竺國親禮八塔，往迦毘羅伐窣覩城，佛降生處塔。次摩揭提國，菩提道場成佛處塔，於菩提寺夏坐安居。次波羅痆斯城仙人鹿野苑中轉法輪處塔，次鷲峯山說法華等經處塔，次廣嚴城，現不思議處塔。次泥嚩襪多城，從天降下三道寶階塔(亦云寶橋)。次室羅伐城逝多林給孤獨園，說摩訶般若波羅蜜多度諸外道處塔。次拘尸那城娑羅雙林，現入涅槃處塔。如是八塔右遶供養瞻禮略周。

次於那爛陀寺中住經三載，又至烏仗那國尋禮聖蹤，住茫誐(平聲呼虐迦反)勃寺。復有蘇訶拔提寺(唐言日宮寺也)，鉢茫拔提寺(唐言蓮華寺)，如是往來遍尋聖跡，與《大唐西域記》說無少差殊。思戀 聖朝、本生父母、內外戚屬，焚灼其心，念鞠育恩深昊天罔極，發願歸國瞻覲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次於那爛陀寺中住經三載，又至烏仗那國尋禮聖蹤，住茫誐(平聲呼虐迦反)勃寺。復有蘇訶拔提寺(唐言日宮寺也)，鉢茫拔提寺(唐言蓮華寺)，如是往來遍尋聖跡，與《大唐西域記》說無少差殊。思戀 聖朝、本生父母、內外戚屬，焚灼其心，念鞠育恩深昊天罔極，發願歸國瞻覲

君親，稽首諮詢越魔三藏。三藏初聞至意不許，法界以理懇請于再三，三藏已於天寶九年曾至唐國，日常讚慕摩訶支那。既見懇誠方遂所請，乃手授梵本《十地經》及《迴向輪經》并《十力經》，共同一夾，并大聖釋迦牟尼佛一牙舍利，皆頂戴慇懃悲淚而授，將為信物奉獻聖皇，伏願漢地傳揚廣利群品。法界頂跪拜受悲淚禮辭，當欲汎海而歸，又慮滄波險阻，乃却取北路還歸帝鄉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 君親，稽首諮詢越魔三藏。三藏初聞至意不許，法界以理懇請于再三，三藏已於天寶九年曾至唐國，日常讚慕摩訶支那。既見懇誠方遂所請，乃手授梵本《十地經》及《迴向輪經》并《十力經》，共同一夾，并大聖釋迦牟尼佛一牙舍利，皆頂戴慇懃悲淚而授，將為信物奉獻聖皇，伏願漢地傳揚廣利群品。法界頂跪拜受悲淚禮辭，當欲汎海而歸，又慮滄波險阻，乃却取北路還歸帝鄉。

我聖神文武皇帝，聖德遠被聲震五天，道邁羲軒威加八表，慕仰三寶信重一乘，異域輸金重譯來貢。法界所將舍利及梵本經，自彼中天來至漢界，凡所經歷，覩貨羅國五十七蕃中，有一城號骨咄國，城東不遠有一小海，其水極深，當持牙經南岸而過。時彼龍神知有舍利，地土搖動玄雲揜興，霹靂震雷雹雨驟墮。有一大樹不遠海邊，時與眾商投於樹下，枝葉摧落空心火燃。時首領商普告眾曰：「誰將舍利異寶殊珍，不爾龍神何斯抝怒？有即持出投入海中，無令眾人受茲惶怖。」法界是時懇心祈願，放達本國利濟邦家，所獲福因用資龍力。從日出後洎于申時，祈祝至誠雲收雨霽，僅全草命。漸次前行至拘蜜支國，王名頓散灑，次惹瑟知國，王名黑未梅，次至式匿國，如是行李經歷三年，備涉艱難，捐軀委命誓心報國，願奉 君親聖慈。曲臨漸屆踈勒(一名沙勒)，時王裴冷冷，鎮守使魯陽，留住五月。次至于闐(亦云于遁或云䛦丹)，梵云瞿薩怛那(唐言地乳國)，王尉遲曜、鎮守使鄭據，延住六月。次威戎城亦名鉢浣國，正曰怖污國，鎮守使蘇岑，次據瑟得城使賈詮，次至安西，四鎮節度使開府儀同三司撿挍右散騎常侍安西副大都護兼御史大夫郭昕，龜茲國王白環(亦云丘茲)正曰屈支城。西門外有蓮花寺，有三藏沙門名勿提提犀魚(唐云蓮花精進)，至誠祈請譯出《十力經》，可三紙許，以成一卷。三藏語通四鎮。梵漢兼明，此十力經佛在舍衛國說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聖神文武皇帝，聖德遠被聲震五天，道邁羲軒威加八表，慕仰三寶信重一乘，異域輸金重譯來貢。法界所將舍利及梵本經，自彼中天來至漢界，凡所經歷，覩貨羅國五十七蕃中，有一城號骨咄國，城東不遠有一小海，其水極深，當持牙經南岸而過。時彼龍神知有舍利，地土搖動玄雲揜興，霹靂震雷雹雨驟墮。有一大樹不遠海邊，時與眾商投於樹下，枝葉摧落空心火燃。時首領商普告眾曰：「誰將舍利異寶殊珍，不爾龍神何斯抝怒？有即持出投入海中，無令眾人受茲惶怖。」法界是時懇心祈願，放達本國利濟邦家，所獲福因用資龍力。從日出後洎于申時，祈祝至誠雲收雨霽，僅全草命。漸次前行至拘蜜支國，王名頓散灑，次惹瑟知國，王名黑未梅，次至式匿國，如是行李經歷三年，備涉艱難，捐軀委命誓心報國，願奉 君親聖慈。曲臨漸屆踈勒(一名沙勒)，時王裴冷冷，鎮守使魯陽，留住五月。次至于闐(亦云于遁或云䛦丹)，梵云瞿薩怛那(唐言地乳國)，王尉遲曜、鎮守使鄭據，延住六月。次威戎城亦名鉢浣國，正曰怖污國，鎮守使蘇岑，次據瑟得城使賈詮，次至安西，四鎮節度使開府儀同三司撿挍右散騎常侍安西副大都護兼御史大夫郭昕，龜茲國王白環(亦云丘茲)正曰屈支城。西門外有蓮花寺，有三藏沙門名勿提提犀魚(唐云蓮花精進)，至誠祈請譯出《十力經》，可三紙許，以成一卷。三藏語通四鎮。梵漢兼明，此十力經佛在舍衛國說。

安西境內有前踐山，前踐寺，復有耶婆瑟鷄山，此山有水滴霤成音，每歲一時採以為曲。故有耶婆瑟鷄寺，東西拓厥寺、阿遮哩貳寺，於此城住一年有餘。次至烏耆國，王龍如林、鎮守使楊日祐，延留三月。從此又發至北庭州，本道節度使御史大夫楊襲古，與龍興寺僧，請于闐國三藏沙門尸羅達摩(唐言戒法)譯《十地經》。三藏讀梵文并譯語，沙門大震筆授，沙門法超潤文，沙門善信證義，沙門法界證梵文并譯語；《迴向輪經》翻譯准此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安西境內有前踐山，前踐寺，復有耶婆瑟鷄山，此山有水滴霤成音，每歲一時採以為曲。故有耶婆瑟鷄寺，東西拓厥寺、阿遮哩貳寺，於此城住一年有餘。次至烏耆國，王龍如林、鎮守使楊日祐，延留三月。從此又發至北庭州，本道節度使御史大夫楊襲古，與龍興寺僧，請于闐國三藏沙門尸羅達摩(唐言戒法)譯《十地經》。三藏讀梵文并譯語，沙門大震筆授，沙門法超潤文，沙門善信證義，沙門法界證梵文并譯語；《迴向輪經》翻譯准此。

翻經既畢，繕寫欲終，時逢聖朝四鎮北庭，宜慰使中使段明秀來至北庭，洎貞元五年己巳之歲九月十三日，與本道奏事官節度押衙牛昕、安西道奏事官程鍔等，隨使入朝，當為沙河不通取迴鶻路。又為單于不信佛法，所齎梵夾不敢持來，留在北庭龍興寺藏，所譯漢本隨使入都。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經既畢，繕寫欲終，時逢聖朝四鎮北庭，宜慰使中使段明秀來至北庭，洎貞元五年己巳之歲九月十三日，與本道奏事官節度押衙牛昕、安西道奏事官程鍔等，隨使入朝，當為沙河不通取迴鶻路。又為單于不信佛法，所齎梵夾不敢持來，留在北庭龍興寺藏，所譯漢本隨使入都。

六年二月來到上京，有勅令於躍龍門使院安置。中使段明秀，遂將釋迦真身一牙舍利及所譯經，進奉入內。天恩宣付左神策軍，令寫此經本，與佛牙舍利一時進來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年二月來到上京，有勅令於躍龍門使院安置。中使段明秀，遂將釋迦真身一牙舍利及所譯經，進奉入內。天恩宣付左神策軍，令寫此經本，與佛牙舍利一時進來。

時左街功德使竇文場，准勅裝寫進奉闕庭兼奏：從安西來無名僧悟空，年六十舊名法界，俗姓車名奉朝，請住章敬寺。其年二月二十五日，奉勅宣與正度餘依。又本道節度奏事官，以俗姓車奉朝名銜奏。至五月十五日，勅授壯武將軍守左金吾衛大將軍員外置同正員兼試太常卿，爰有制日，勅伊西庭節度奏事官節度押衙同節度副使雲麾將軍守左金吾衛大將軍員外置同正員牛昕等，並越自流沙涉于陰國，奉三軍向化之慕，申萬里戀闕之誠，雨雪載霏行邁無已，方貢善達，復命言旋，舉范羗入計之勞，慰班超出遠之思，俾昇崇祑，以勸使臣可依前件。是歲也，天恩正名、冠冕兼履，昔名法界今字悟空，捧戴慚惶不任感懼，乃歸章敬次及鄉園，訪問二親，墳樹已拱，兄弟子姪家無一人，踈遠諸房少得聞見，凡所來往經四十年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時左街功德使竇文場，准勅裝寫進奉闕庭兼奏：從安西來無名僧悟空，年六十舊名法界，俗姓車名奉朝，請住章敬寺。其年二月二十五日，奉勅宣與正度餘依。又本道節度奏事官，以俗姓車奉朝名銜奏。至五月十五日，勅授壯武將軍守左金吾衛大將軍員外置同正員兼試太常卿，爰有制日，勅伊西庭節度奏事官節度押衙同節度副使雲麾將軍守左金吾衛大將軍員外置同正員牛昕等，並越自流沙涉于陰國，奉三軍向化之慕，申萬里戀闕之誠，雨雪載霏行邁無已，方貢善達，復命言旋，舉范羗入計之勞，慰班超出遠之思，俾昇崇祑，以勸使臣可依前件。是歲也，天恩正名、冠冕兼履，昔名法界今字悟空，捧戴慚惶不任感懼，乃歸章敬次及鄉園，訪問二親，墳樹已拱，兄弟子姪家無一人，踈遠諸房少得聞見，凡所來往經四十年。

辛卯西征于今庚午，悲不奉養喜遇明時，所進牙經願資聖壽，其所進《十地經》，依常途寫一百二十一紙成部，勒為九卷。此經佛初成正覺已，經二七日，住他化自在天宮摩尼寶藏殿說。《迴向輪經》，佛在金剛摩尼寶山峯中與大菩薩說，譯成三紙半，以為一卷。其《十力經》，如前所說，譯成三紙，復為一卷。三部都計一百二十九紙，總十一卷，同為一帙。然為斯經未入目錄，伏恐年月深遠人疑偽經，今請編入大唐貞元《續開元釋教錄》。伏以一辭聖唐于今四代，凌霜冒雪經四十年，尋禮聖蹤所經國邑，或一瞻禮或漸旬時，或經累旬或盈數月，或住一歲二三四年，或遇吉祥或遭劫賊，安樂時少憂惱處多，不能宣心一一屢說。幸逢明聖略舉大網，伏乞施行流傳永代。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛卯西征于今庚午，悲不奉養喜遇明時，所進牙經願資聖壽，其所進《十地經》，依常途寫一百二十一紙成部，勒為九卷。此經佛初成正覺已，經二七日，住他化自在天宮摩尼寶藏殿說。《迴向輪經》，佛在金剛摩尼寶山峯中與大菩薩說，譯成三紙半，以為一卷。其《十力經》，如前所說，譯成三紙，復為一卷。三部都計一百二十九紙，總十一卷，同為一帙。然為斯經未入目錄，伏恐年月深遠人疑偽經，今請編入大唐貞元《續開元釋教錄》。伏以一辭聖唐于今四代，凌霜冒雪經四十年，尋禮聖蹤所經國邑，或一瞻禮或漸旬時，或經累旬或盈數月，或住一歲二三四年，或遇吉祥或遭劫賊，安樂時少憂惱處多，不能宣心一一屢說。幸逢明聖略舉大網，伏乞施行流傳永代。

沙門圓照，自惟疵賤素無藝能，喜遇明時再登翻譯，續修《圖紀》讚述真乘，并修大唐貞元《續開元釋教錄》。悟空大德具述行由，託余記之，以附圖錄，聊以驗其事也。久積歲年，詰問根源，恭承口訣，詞踈意拙編其次云，大雅碩才願詳其志也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門圓照，自惟疵賤素無藝能，喜遇明時再登翻譯，續修《圖紀》讚述真乘，并修大唐貞元《續開元釋教錄》。悟空大德具述行由，託余記之，以附圖錄，聊以驗其事也。久積歲年，詰問根源，恭承口訣，詞踈意拙編其次云，大雅碩才願詳其志也。

佛說十力經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十力經

三藏沙門勿提提犀魚於安西蓮花寺譯畢進上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏沙門勿提提犀魚於安西蓮花寺譯畢進上

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸苾芻：「汝等當知諸佛、如來、應正等覺具足十力，具十力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。何等為十？所謂如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，以如實知處非處故，是名第一處非處智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸苾芻：「汝等當知諸佛、如來、應正等覺具足十力，具十力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。何等為十？所謂如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，以如實知處非處故，是名第一處非處智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。

「復次，如來、應、正等覺於諸有情過去未來現在諸業，及諸法互觸應異熟，皆如實知。若諸如來、應正等覺，於諸有情過去未來現在諸業，及諸法互觸應異熟如實知故，是名第二業異熟智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來、應、正等覺於諸有情過去未來現在諸業，及諸法互觸應異熟，皆如實知。若諸如來、應正等覺，於諸有情過去未來現在諸業，及諸法互觸應異熟如實知故，是名第二業異熟智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。

「復次，如來應正等覺，於諸有情於一切靜慮解脫等持，雜染清淨解脫清淨，建立剎別皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於諸有情於一切靜慮解脫等持，雜染清淨解脫清淨，建立剎別如實知故，是名第三靜慮解脫等持智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來應正等覺，於諸有情於一切靜慮解脫等持，雜染清淨解脫清淨，建立剎別皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於諸有情於一切靜慮解脫等持，雜染清淨解脫清淨，建立剎別如實知故，是名第三靜慮解脫等持智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。

「復次，如來、應、正等覺，於諸有情諸根勝劣皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於諸有情諸根勝劣如實知故，是名第四根上下智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來、應、正等覺，於諸有情諸根勝劣皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於諸有情諸根勝劣如實知故，是名第四根上下智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。

「復次，如來、應、正等覺，於諸有情種種樂欲勝解剎別皆如實知。若諸如來、應正等覺，於諸有情種種樂欲勝解剎別如實知故，是名第五種種樂欲勝解剎別智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來、應、正等覺，於諸有情種種樂欲勝解剎別皆如實知。若諸如來、應正等覺，於諸有情種種樂欲勝解剎別如實知故，是名第五種種樂欲勝解剎別智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。

「復次，如來、應、正等覺，於諸有情於一切世間，非一種種諸界種性剎別皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於諸有情於一切世間，非一種種諸界種性剎別如實知故，是名第六種種諸界智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛，自在能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來、應、正等覺，於諸有情於一切世間，非一種種諸界種性剎別皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於諸有情於一切世間，非一種種諸界種性剎別如實知故，是名第六種種諸界智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛，自在能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。

「復次，如來、應、正等覺，於諸有情於遍趣行皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於諸有情於遍趣行如實知故，是名第七遍趣行智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來、應、正等覺，於諸有情於遍趣行皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於諸有情於遍趣行如實知故，是名第七遍趣行智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。

「復次，如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，假使一生乃至十生，或二十生乃至百生千生，或無量生或一增減劫，乃至百千無量諸增減劫皆如實知。諸有情類若干名字，如是方所、如是種姓、如是飲食、如是苦樂、如是壽命住時修短，彼處壽命盡彼處受生，此處命盡此處受生，彼處壽命所有諸行諸識諸想如實知故，是名第八宿住智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，假使一生乃至十生，或二十生乃至百生千生，或無量生或一增減劫，乃至百千無量諸增減劫皆如實知。諸有情類若干名字，如是方所、如是種姓、如是飲食、如是苦樂、如是壽命住時修短，彼處壽命盡彼處受生，此處命盡此處受生，彼處壽命所有諸行諸識諸想如實知故，是名第八宿住智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。

「復次，如來、應、正等覺，於諸有情以淨天眼超過於人，見諸有情死時生時，善不善色勝劣等行，行善不善感善不善皆如實知。復見有情起身惡行及口意業，毀謗賢聖起大邪見，作邪見業具此業緣，身壞命終墮三惡道。復見有情起身善行及口意業，不謗賢聖不毀正信，心為正見，起正見業具此業緣，身壞命終得生天上如實知故，是名第九死生智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來、應、正等覺，於諸有情以淨天眼超過於人，見諸有情死時生時，善不善色勝劣等行，行善不善感善不善皆如實知。復見有情起身惡行及口意業，毀謗賢聖起大邪見，作邪見業具此業緣，身壞命終墮三惡道。復見有情起身善行及口意業，不謗賢聖不毀正信，心為正見，起正見業具此業緣，身壞命終得生天上如實知故，是名第九死生智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。

「復次，如來、應、正等覺，於諸漏盡靜慮，心解脫慧解脫，自證通慧而住，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於漏盡靜慮，心解脫慧解脫，自證通慧而住，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，如實知故，是名第十漏盡智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來、應、正等覺，於諸漏盡靜慮，心解脫慧解脫，自證通慧而住，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，皆如實知。若諸如來、應、正等覺，於漏盡靜慮，心解脫慧解脫，自證通慧而住，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，如實知故，是名第十漏盡智力。具此力故得名如來、應、正等覺，尊勝殊特雄猛自在，能轉無上清淨梵輪，於大眾中正師子吼。」

爾時，世尊說是經已，諸苾芻眾，天、龍、藥叉、乾闥婆、阿素洛等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是經已，諸苾芻眾，天、龍、藥叉、乾闥婆、阿素洛等，皆大歡喜，信受奉行。