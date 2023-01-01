佛說八大人覺經
後漢 安世高譯1卷CBETA T0779少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說八大人覺經
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後漢安息國三藏安世高譯
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為佛弟子，常於晝夜，至心誦念，八大人覺：
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第一覺悟：世間無常，國土危脆；四大苦空，五陰無我；生滅變異，虛偽無主；心是惡源，形為罪藪。如是觀察，漸離生死。
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第二覺知：多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，身心自在。
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第三覺知：心無厭足，唯得多求，增長罪惡；菩薩不爾，常念知足，安貧守道，唯慧是業。
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第四覺知：懈怠墜落；常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。
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第五覺悟：愚癡生死。菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切，悉以大樂。
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第六覺知：貧苦多怨，橫結惡緣。菩薩布施，等念冤親，不念舊惡，不憎惡人。
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第七覺悟：五欲過患。雖為俗人，不染世樂；常念三衣，瓦鉢法器；志願出家，守道清白；梵行高遠，慈悲一切。
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第八覺知：生死熾然，苦惱無量。發大乘心，普濟一切；願代眾生，受無量苦；令諸眾生，畢竟大樂。
第八覺知：生死熾然，苦惱無量。發大乘心，普濟一切；願代眾生，受無量苦；令諸眾生，畢竟大樂。
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如此八事，乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。精進行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸；復還生死，度脫眾生。以前八事，開導一切，令諸眾生，覺生死苦，捨離五欲，修心聖道。
如此八事，乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。精進行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸；復還生死，度脫眾生。以前八事，開導一切，令諸眾生，覺生死苦，捨離五欲，修心聖道。
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若佛弟子，誦此八事，於念念中，滅無量罪；進趣菩提，速登正覺；永斷生死，常住快樂。
若佛弟子，誦此八事，於念念中，滅無量罪；進趣菩提，速登正覺；永斷生死，常住快樂。
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佛說八大人覺經
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