佛說賢者五福德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說賢者五福德經

西晉河內沙門白法祖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉河內沙門白法祖譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「賢者說法時，有五福德。何謂為五？其人所生則得長壽，是為一福德；其人所生即得大富，饒財多寶，是為二福德；其人所生即端正無比，是為三福德；其人所生即名譽遠聞，是為四福德；其人所生即聰明大智，是為五福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「賢者說法時，有五福德。何謂為五？其人所生則得長壽，是為一福德；其人所生即得大富，饒財多寶，是為二福德；其人所生即端正無比，是為三福德；其人所生即名譽遠聞，是為四福德；其人所生即聰明大智，是為五福德。

「何因賢者說法得長壽？用前世說法時，上語亦善，中語亦善，下語亦善，其義備足，歸寂無為，好殺之人聞法，即止不殺，用是故得長壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因賢者說法得長壽？用前世說法時，上語亦善，中語亦善，下語亦善，其義備足，歸寂無為，好殺之人聞法，即止不殺，用是故得長壽。

「何因說法之人得大富，饒財多寶？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，盜竊之人聞經，即止不盜，便能施與，用是故得大富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因說法之人得大富，饒財多寶？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，盜竊之人聞經，即止不盜，便能施與，用是故得大富。

「何因說法之人得端正無比？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，令聞法者和氣安之，即顏色悅，自生光澤，用是故得端正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因說法之人得端正無比？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，令聞法者和氣安之，即顏色悅，自生光澤，用是故得端正。

「何因說法之人，得名譽遠聞？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，令聞法者敬佛、敬法、敬比丘僧，用是故得名聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因說法之人，得名譽遠聞？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，令聞法者敬佛、敬法、敬比丘僧，用是故得名聞。

「何因說法之人得聰明大智？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，令聞法者曉了妙慧，用是故得聰明大智。是為五法，說經者得福也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因說法之人得聰明大智？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，令聞法者曉了妙慧，用是故得聰明大智。是為五法，說經者得福也。」

諸比丘聞經歡喜，前為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘聞經歡喜，前為佛作禮。