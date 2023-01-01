佛說四無所畏經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說四無所畏經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，世尊告諸苾芻：「汝等諦聽！如來、應、正等覺，成就四無所畏，於大眾中，轉大法輪，如師子吼，自在無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，世尊告諸苾芻：「汝等諦聽！如來、應、正等覺，成就四無所畏，於大眾中，轉大法輪，如師子吼，自在無畏。」

時諸苾芻，聞是語已，五體投地，頂禮佛足，合掌白言：「云何如來四無所畏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻，聞是語已，五體投地，頂禮佛足，合掌白言：「云何如來四無所畏？」

佛告苾芻：「我於往昔在大眾中，而作是言：『如來成就正等正覺。』如是說時，沙門、婆羅門、魔梵、天人俱發言曰：『此所宣說，非依法教，未曾見聞有如是事。』爾時，世尊於彼眾中，無驚無怖，心得安樂，住無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告苾芻：「我於往昔在大眾中，而作是言：『如來成就正等正覺。』如是說時，沙門、婆羅門、魔梵、天人俱發言曰：『此所宣說，非依法教，未曾見聞有如是事。』爾時，世尊於彼眾中，無驚無怖，心得安樂，住無所畏。

「又復告言：『我身清淨，諸漏已盡。』如是說時，沙門、婆羅門、魔梵、天人俱發言曰：『此所宣說，非依法教，未曾見聞有如是事。』爾時，世尊於彼眾中，無驚無怖，心得安樂，住無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復告言：『我身清淨，諸漏已盡。』如是說時，沙門、婆羅門、魔梵、天人俱發言曰：『此所宣說，非依法教，未曾見聞有如是事。』爾時，世尊於彼眾中，無驚無怖，心得安樂，住無所畏。

「復次告言：『一障雜染，能障道果，此障若滅，聖道自現。』如是說時，沙門、婆羅門、魔梵、天人俱發言曰：『此所宣說，非依法教，未曾見聞有如是事。』爾時，世尊於彼眾中，無驚無怖，心得安樂，住無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次告言：『一障雜染，能障道果，此障若滅，聖道自現。』如是說時，沙門、婆羅門、魔梵、天人俱發言曰：『此所宣說，非依法教，未曾見聞有如是事。』爾時，世尊於彼眾中，無驚無怖，心得安樂，住無所畏。

「復次告言：『修戒定等，能出生死，盡諸苦報。』如是說時，沙門、婆羅門、魔梵、天人俱發言曰：『此所宣說，非依法教，未曾見聞有如是事。』爾時，世尊於彼眾中，無驚無怖，心得安樂，住無所畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次告言：『修戒定等，能出生死，盡諸苦報。』如是說時，沙門、婆羅門、魔梵、天人俱發言曰：『此所宣說，非依法教，未曾見聞有如是事。』爾時，世尊於彼眾中，無驚無怖，心得安樂，住無所畏。」

佛告苾芻：「是名如來轉大法輪四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告苾芻：「是名如來轉大法輪四無所畏。

「復次，苾芻！亦於八大眾中，具足成就，四無所畏。云何為八？昔於一處，有無數百沙門眾，或住、或立、或行、或坐，互相言曰：『往昔佛說如是法相，甚深難解，未曾見聞。為是為非？為虛為實？』爾時，如來聞彼言已，心無怯懼，身無毛竪，自在無畏，如山不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！亦於八大眾中，具足成就，四無所畏。云何為八？昔於一處，有無數百沙門眾，或住、或立、或行、或坐，互相言曰：『往昔佛說如是法相，甚深難解，未曾見聞。為是為非？為虛為實？』爾時，如來聞彼言已，心無怯懼，身無毛竪，自在無畏，如山不動。

「復次無數百婆羅門眾，無數百剎帝利眾，無數百居士眾，無數百四天王眾，無數百忉利天眾，無數百魔王眾，無數百梵天眾。如是八眾，或住、或立、或行、或坐，互相言曰：『往昔佛說如是法相，甚深難解，未曾見聞。為是為非？為虛為實？』爾時，如來聞彼言已，心無怯懼，身無毛竪，自在無畏，如山不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次無數百婆羅門眾，無數百剎帝利眾，無數百居士眾，無數百四天王眾，無數百忉利天眾，無數百魔王眾，無數百梵天眾。如是八眾，或住、或立、或行、或坐，互相言曰：『往昔佛說如是法相，甚深難解，未曾見聞。為是為非？為虛為實？』爾時，如來聞彼言已，心無怯懼，身無毛竪，自在無畏，如山不動。」

佛言：「苾芻！是名八部大眾之中，得無所畏。」即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「苾芻！是名八部大眾之中，得無所畏。」即說頌曰：

「如來自在轉法輪， 昔能成就四無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來自在轉法輪， 昔能成就四無畏，

天人魔梵及沙門， 聞師章句懷猶豫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人魔梵及沙門， 聞師章句懷猶豫，

身心不動得無畏， 利樂一切諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心不動得無畏， 利樂一切諸有情，

令發無上菩提心， 恭敬修行到彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令發無上菩提心， 恭敬修行到彼岸。」

爾時，諸大苾芻聞佛所說，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸大苾芻聞佛所說，信受奉行。