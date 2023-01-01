大乘四法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘四法經

于闐國三藏法師實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏法師實叉難陀奉 制譯

歸命大智海， 毘盧遮那佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命大智海， 毘盧遮那佛。

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾五百人、菩薩摩訶薩八千人俱——皆被堅固大弘誓甲——并欲、色界諸天子等無量百千，恭敬如來，聽受法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾五百人、菩薩摩訶薩八千人俱——皆被堅固大弘誓甲——并欲、色界諸天子等無量百千，恭敬如來，聽受法要。

爾時文殊師利童子持一寶蓋，廣十由旬，覆如來上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子持一寶蓋，廣十由旬，覆如來上。

時有兜率陀天，名曰善勝，已於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，與其眷屬在此會中，白文殊師利言：「尊者！供養如來猶未足耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有兜率陀天，名曰善勝，已於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，與其眷屬在此會中，白文殊師利言：「尊者！供養如來猶未足耶？」

文殊師利言：「於意云何，海納眾流有厭足不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「於意云何，海納眾流有厭足不？」

天言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天言：「不也！」

文殊師利言：「天子！大海深廣，無有涯際；萬流朝宗，嘗無盈息。菩薩摩訶薩求薩婆若，供養如來，亦復如是，未曾厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！大海深廣，無有涯際；萬流朝宗，嘗無盈息。菩薩摩訶薩求薩婆若，供養如來，亦復如是，未曾厭足。」

天復請言：「供養佛時應何所為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天復請言：「供養佛時應何所為？」

文殊答言：「應以四事：一、為薩婆若；二、為度一切眾生；三、為不斷三寶種；四、為攝諸佛剎功德莊嚴。是為菩薩以四事故，供養如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答言：「應以四事：一、為薩婆若；二、為度一切眾生；三、為不斷三寶種；四、為攝諸佛剎功德莊嚴。是為菩薩以四事故，供養如來。」

天復請言：「善哉，尊者！菩薩於法常應不悋。如昔所為尸棄梵王及其眷屬演四法門菩薩之道，願為我等一切眾會，重宣此義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天復請言：「善哉，尊者！菩薩於法常應不悋。如昔所為尸棄梵王及其眷屬演四法門菩薩之道，願為我等一切眾會，重宣此義。」

文殊師利言：「諦聽，諦聽！善思念之！當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「諦聽，諦聽！善思念之！當為汝說。

「天子！菩薩摩訶薩應發四種增上意樂心。云何為四？謂攝一切眾生心；成熟一切眾生心；集一切善根心；覺悟一切佛法心。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！菩薩摩訶薩應發四種增上意樂心。云何為四？謂攝一切眾生心；成熟一切眾生心；集一切善根心；覺悟一切佛法心。是為四。

「復次，菩薩應發四種如山心。云何為四？謂於乞者無瞋嫌心；向惡道者生慈愍心；般若波羅蜜常不捨心；所修眾行皆究竟心。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩應發四種如山心。云何為四？謂於乞者無瞋嫌心；向惡道者生慈愍心；般若波羅蜜常不捨心；所修眾行皆究竟心。是為四。

「復次，菩薩應發四種轉勝心。云何為四？謂持戒轉勝；多聞轉勝；大慈轉勝；大悲轉勝。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩應發四種轉勝心。云何為四？謂持戒轉勝；多聞轉勝；大慈轉勝；大悲轉勝。是為四。

「復次，菩薩應發四種如金剛不可壞心。云何為四？謂信樂不壞；依善知識不壞；修行不壞；求大乘不壞。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩應發四種如金剛不可壞心。云何為四？謂信樂不壞；依善知識不壞；修行不壞；求大乘不壞。是為四。

「復次，菩薩應發四種無能染心。云何為四？謂煩惱不能染；名利不能染；下乘不能染；諸惡眾生不能染。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩應發四種無能染心。云何為四？謂煩惱不能染；名利不能染；下乘不能染；諸惡眾生不能染。是為四。

「復次，菩薩應發四種無上心。云何為四？謂所愛皆捨心；施已無悔心；不望果報心；迴向菩提心。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩應發四種無上心。云何為四？謂所愛皆捨心；施已無悔心；不望果報心；迴向菩提心。是為四。

「復次，菩薩有四種能至頂法。云何為四？謂智慧；方便；持正法；化眾生。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種能至頂法。云何為四？謂智慧；方便；持正法；化眾生。是為四。

「復次，菩薩有四種助菩提道。云何為四？謂勤修諸度；順四攝事；住四梵住；遊戲神通。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種助菩提道。云何為四？謂勤修諸度；順四攝事；住四梵住；遊戲神通。是為四。

「復次，菩薩有四種第一勝法。云何為四？謂於諸眾生無損惱心；惱害己者，心無繫念；在五欲境而不放逸；貧窮苦厄不捨法行。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種第一勝法。云何為四？謂於諸眾生無損惱心；惱害己者，心無繫念；在五欲境而不放逸；貧窮苦厄不捨法行。是為四。

「復次，菩薩有四種安隱心。云何為四？若在家時，自財知足；他財不貪；若出家時，依四聖種；行頭陀法。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種安隱心。云何為四？若在家時，自財知足；他財不貪；若出家時，依四聖種；行頭陀法。是為四。

「復次，菩薩有四種施。云何為四？謂財施；法施；紙筆施；於法師所，善心讚歎施。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種施。云何為四？謂財施；法施；紙筆施；於法師所，善心讚歎施。是為四。

「復次，菩薩有四種堅勝法。云何為四？謂所聞能行；豐財能施；尊者能供養；壽命能種諸善根。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種堅勝法。云何為四？謂所聞能行；豐財能施；尊者能供養；壽命能種諸善根。是為四。

「復次，菩薩有四種不捨。云何為四？謂不捨菩提心；不捨正法；不捨一切眾生；不捨求諸善法。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種不捨。云何為四？謂不捨菩提心；不捨正法；不捨一切眾生；不捨求諸善法。是為四。

「復次，菩薩有四種園。云何為四？謂樂住阿蘭若；樂獨露坐；樂求善法；樂方便度諸眾生。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種園。云何為四？謂樂住阿蘭若；樂獨露坐；樂求善法；樂方便度諸眾生。是為四。

「復次，菩薩有四種宮。云何為四？樂依梵住；樂聞善法；樂觀性空；樂同行者共止。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種宮。云何為四？樂依梵住；樂聞善法；樂觀性空；樂同行者共止。是為四。

「復次，菩薩有四種無盡財。云何為四？謂多聞財；說法財；攝諸貧乏財；迴向菩提財。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種無盡財。云何為四？謂多聞財；說法財；攝諸貧乏財；迴向菩提財。是為四。

「復次，菩薩有四種伏藏。云何為四？謂陀羅尼藏；辯才藏；法藏；無盡財迴向藏。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種伏藏。云何為四？謂陀羅尼藏；辯才藏；法藏；無盡財迴向藏。是為四。

「復次，菩薩有四種遠離。云何為四？謂遠離眾話；遠離五欲境；遠離非聖心；遠離三界。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種遠離。云何為四？謂遠離眾話；遠離五欲境；遠離非聖心；遠離三界。是為四。

「復次，菩薩有四種樂。云何為四？謂離我、我所，無著樂；一切不顧戀，遠離樂；離一切境界，寂靜樂；不捨一切眾生而無煩惱，涅槃樂。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種樂。云何為四？謂離我、我所，無著樂；一切不顧戀，遠離樂；離一切境界，寂靜樂；不捨一切眾生而無煩惱，涅槃樂。是為四。

「復次，菩薩有四種喜。云何為四？謂見佛喜；聞法喜；布施不悔喜；與一切眾生安樂喜。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種喜。云何為四？謂見佛喜；聞法喜；布施不悔喜；與一切眾生安樂喜。是為四。

「復次，菩薩有四種真實。云何為四？謂不捨菩提心；不捨弘誓願；不捨有來歸依者；不捨一切善護語。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種真實。云何為四？謂不捨菩提心；不捨弘誓願；不捨有來歸依者；不捨一切善護語。是為四。

「復次，菩薩有四種善法。云何為四？謂樂修一切善法；不輕未學；於諸眾生怨親平等；為不請友饒益眾生，不思其報。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種善法。云何為四？謂樂修一切善法；不輕未學；於諸眾生怨親平等；為不請友饒益眾生，不思其報。是為四。

「復次，菩薩有四種清淨。云何為四？謂戒清淨，無我故；定清淨，無眾生故；慧清淨，無壽者故；解脫清淨，無諸趣生故。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種清淨。云何為四？謂戒清淨，無我故；定清淨，無眾生故；慧清淨，無壽者故；解脫清淨，無諸趣生故。是為四。

「復次，菩薩有四種足。云何為四？謂義足；法足；行頭陀功德足；集菩提資糧足。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種足。云何為四？謂義足；法足；行頭陀功德足；集菩提資糧足。是為四。

「復次，菩薩有四種手。云何為四？謂信手；戒手；聞手；慧手。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種手。云何為四？謂信手；戒手；聞手；慧手。是為四。

「復次，菩薩有四種眼。云何為四？謂肉眼，作善業故；天眼，神通不退故；慧眼，所聞不厭故；法眼，諦觀諸法得忍故。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種眼。云何為四？謂肉眼，作善業故；天眼，神通不退故；慧眼，所聞不厭故；法眼，諦觀諸法得忍故。是為四。

「復次，菩薩有四種無厭。云何為四？謂施無厭；住阿蘭若無厭；聽法無厭；修善無厭。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種無厭。云何為四？謂施無厭；住阿蘭若無厭；聽法無厭；修善無厭。是為四。

「復次，菩薩有四種難行。云何為四？謂忍受一切卑賤、陵辱；雖自窮乏，所有皆施；見有從乞頭、目、身體，心無違逆，生善友想；觀空無我而現受生。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種難行。云何為四？謂忍受一切卑賤、陵辱；雖自窮乏，所有皆施；見有從乞頭、目、身體，心無違逆，生善友想；觀空無我而現受生。是為四。

「復次，菩薩有四種無病。云何為四？謂無諸界不等病；無煩惱熱病；無不利益眾生病；無諸法疑惑病。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種無病。云何為四？謂無諸界不等病；無煩惱熱病；無不利益眾生病；無諸法疑惑病。是為四。

「復次，菩薩有四種自分法。云何為四？謂諸波羅蜜；菩提分法；真善知識；不作一切惡業。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種自分法。云何為四？謂諸波羅蜜；菩提分法；真善知識；不作一切惡業。是為四。

「復次，菩薩有四種不動。云何為四？謂菩提心；如願而行；如言而作；勤修正行。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種不動。云何為四？謂菩提心；如願而行；如言而作；勤修正行。是為四。

「復次，菩薩有四種資糧。云何為四？謂奢摩他；毘鉢舍那；聞一切；善根。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種資糧。云何為四？謂奢摩他；毘鉢舍那；聞一切；善根。是為四。

「復次，菩薩有四種齊行。云何為四？謂發心起行；布施迴向；大慈大悲；智慧方便。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種齊行。云何為四？謂發心起行；布施迴向；大慈大悲；智慧方便。是為四。

「復次，菩薩有四種法障夢。云何為四？謂夢月墮於平地井中；夢月現於濁泉池中；夢月在空大雲所覆；夢月在空煙塵所翳。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種法障夢。云何為四？謂夢月墮於平地井中；夢月現於濁泉池中；夢月在空大雲所覆；夢月在空煙塵所翳。是為四。

「復次，菩薩有四種業障夢。云何為四？謂夢墮大險處；夢高下道；夢磐曲道；夢迷方驚怖。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種業障夢。云何為四？謂夢墮大險處；夢高下道；夢磐曲道；夢迷方驚怖。是為四。

「復次，菩薩有四種煩惱障夢。云何為四？謂夢毒蛇擾亂；夢群獸惡聲；夢落賊難處；夢身蒙塵垢。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種煩惱障夢。云何為四？謂夢毒蛇擾亂；夢群獸惡聲；夢落賊難處；夢身蒙塵垢。是為四。

「復次，菩薩有四種得陀羅尼夢。云何為四？謂夢大伏藏諸寶充滿；夢清池中眾花齊敷；夢得雙淨白疊；夢諸天持蓋覆上。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種得陀羅尼夢。云何為四？謂夢大伏藏諸寶充滿；夢清池中眾花齊敷；夢得雙淨白疊；夢諸天持蓋覆上。是為四。

「復次，菩薩有四種得三昧夢。云何為四？謂夢端正童女眾寶莊嚴，持花授與；夢白鵝行列，迴翔空中；夢如來手摩其頂；夢如來坐蓮花座，入於三昧。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種得三昧夢。云何為四？謂夢端正童女眾寶莊嚴，持花授與；夢白鵝行列，迴翔空中；夢如來手摩其頂；夢如來坐蓮花座，入於三昧。是為四。

「復次，菩薩有四種見如來夢。云何為四？謂夢月出現；夢日出現；夢蓮花開；夢大梵王威儀閑寂。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種見如來夢。云何為四？謂夢月出現；夢日出現；夢蓮花開；夢大梵王威儀閑寂。是為四。

「復次，菩薩有四種得大人相夢。云何為四？謂夢諸妙花果滿娑羅樹；夢大銅器眾寶盈滿；夢虛空中幢蓋莊嚴；夢轉輪王以法御世。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種得大人相夢。云何為四？謂夢諸妙花果滿娑羅樹；夢大銅器眾寶盈滿；夢虛空中幢蓋莊嚴；夢轉輪王以法御世。是為四。

「復次，菩薩有四種不退相夢。云何為四？謂夢白繒繫頂；夢自設無礙施會；夢身處法座；夢佛坐道場，為眾說法。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種不退相夢。云何為四？謂夢白繒繫頂；夢自設無礙施會；夢身處法座；夢佛坐道場，為眾說法。是為四。

「復次，菩薩有四種降魔怨夢。云何為四？謂夢大力士摧小力士，持勝幡去；夢大勇將戰勝而去；夢受灌頂王位；夢坐菩提樹，降伏眾魔。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種降魔怨夢。云何為四？謂夢大力士摧小力士，持勝幡去；夢大勇將戰勝而去；夢受灌頂王位；夢坐菩提樹，降伏眾魔。是為四。

「復次，菩薩有四種坐菩提場夢。云何為四？謂夢吉祥瓶滿；夢眾右繞其身；夢所往之處樹皆低枝；夢金光普照。是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種坐菩提場夢。云何為四？謂夢吉祥瓶滿；夢眾右繞其身；夢所往之處樹皆低枝；夢金光普照。是為四。」

文殊師利說此法時，善勝天子及其眷屬歡喜踊躍，以天曼陀羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花供養文殊師利，及散一切眾會。以佛神力，所散之花上昇虛空，成大蓮花，量如車輪；微妙香潔，悅可眾心。於花臺上有諸菩薩，三十二相莊嚴其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利說此法時，善勝天子及其眷屬歡喜踊躍，以天曼陀羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花供養文殊師利，及散一切眾會。以佛神力，所散之花上昇虛空，成大蓮花，量如車輪；微妙香潔，悅可眾心。於花臺上有諸菩薩，三十二相莊嚴其身。

爾時善勝天子白文殊師利言：「此諸菩薩從何方來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善勝天子白文殊師利言：「此諸菩薩從何方來？」

文殊答言：「如花來處，是所從來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答言：「如花來處，是所從來。」

天言：「此花化生，無所從來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天言：「此花化生，無所從來。」

文殊復言：「彼諸菩薩當知亦爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊復言：「彼諸菩薩當知亦爾！」

爾時世尊即便微笑，從其口中放種種光，青、黃、赤、白、頗梨等色，遍照十方無量剎土，上至梵世，蔽日月光，還從頂入。時善勝天子即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即便微笑，從其口中放種種光，青、黃、赤、白、頗梨等色，遍照十方無量剎土，上至梵世，蔽日月光，還從頂入。時善勝天子即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，以偈讚曰：

「清淨金色光， 妙相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨金色光， 妙相三十二，

具億那由他， 無比勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具億那由他， 無比勝功德。

能救世間者， 何故現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能救世間者， 何故現微笑？

梵音深且遠， 所言淨微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音深且遠， 所言淨微妙，

恒薀七聖財， 放大智慧光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒薀七聖財， 放大智慧光，

迦陵伽聲音， 願說微笑義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦陵伽聲音， 願說微笑義。

世雄大丈夫， 降魔及異道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世雄大丈夫， 降魔及異道，

常為諸天人、 修羅等供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸天人、 修羅等供養。

具足十力者， 何故現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足十力者， 何故現微笑？

一切貪、恚、癡、 塵惱、智慧障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切貪、恚、癡、 塵惱、智慧障，

永斷無餘習， 面如淨滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷無餘習， 面如淨滿月，

普施安樂者， 願說微笑義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普施安樂者， 願說微笑義。

善逝、天人師， 無量功德聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝、天人師， 無量功德聚，

其心常平等， 具足行眾善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心常平等， 具足行眾善，

開解一切者， 何故現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開解一切者， 何故現微笑？

常持大慧燈， 破黑闇稠林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常持大慧燈， 破黑闇稠林，

遊步若牛王， 無畏如師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊步若牛王， 無畏如師子，

利益眾生者， 願說微笑義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生者， 願說微笑義。

人中最尊勝， 難見難可測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中最尊勝， 難見難可測，

無我無諂曲， 超越諸有海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無諂曲， 超越諸有海，

智力自在者， 何故現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智力自在者， 何故現微笑？

千輻網縵足， 三界無倫匹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千輻網縵足， 三界無倫匹，

竭涸生死流， 斷絕愚癡網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竭涸生死流， 斷絕愚癡網，

善哉大智者， 願說微笑義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉大智者， 願說微笑義。」

爾時世尊告善勝天子言：「汝見虛空蓮花座上諸菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告善勝天子言：「汝見虛空蓮花座上諸菩薩不？」

天子白言：「唯然，已見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子白言：「唯然，已見！」

佛言：「此諸菩薩皆是文殊師利之所化度，為聽如是四法門故，從十方來，皆住一生補處，於十方剎當成阿耨多羅三藐三菩提，名號各異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此諸菩薩皆是文殊師利之所化度，為聽如是四法門故，從十方來，皆住一生補處，於十方剎當成阿耨多羅三藐三菩提，名號各異。」

天言：「世尊！此諸菩薩頗有算計知其數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天言：「世尊！此諸菩薩頗有算計知其數不？」

爾時世尊告舍利弗：「汝能知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告舍利弗：「汝能知耶？」

舍利弗言：「世尊！我能於一念頃悉知三千大千世界一切星宿，不能百年算知此諸菩薩數量！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！我能於一念頃悉知三千大千世界一切星宿，不能百年算知此諸菩薩數量！」

佛告舍利弗：「假使微塵滿閻浮提尚可數知，此菩薩數莫知邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「假使微塵滿閻浮提尚可數知，此菩薩數莫知邊際。」

舍利弗言：「何處當有爾許佛剎，容是菩薩成正覺耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何處當有爾許佛剎，容是菩薩成正覺耶？」

佛言：「且止，莫作是說！諸世界中空無佛者無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「且止，莫作是說！諸世界中空無佛者無量無邊。

「舍利弗！假使如來恒河沙劫久住於世，日日常說恒河沙法；說一一法，皆授恒河沙菩薩阿耨多羅三藐三菩提記；過於東方恒河沙佛剎，乃一菩薩於中成佛；如是東方無佛世界尚不能盡，何況十方一切剎土空無佛者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！假使如來恒河沙劫久住於世，日日常說恒河沙法；說一一法，皆授恒河沙菩薩阿耨多羅三藐三菩提記；過於東方恒河沙佛剎，乃一菩薩於中成佛；如是東方無佛世界尚不能盡，何況十方一切剎土空無佛者？

「舍利弗！如是所有無量世界，皆是如來肉眼所見。其中所有一切眾生，皆是如來心之所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如是所有無量世界，皆是如來肉眼所見。其中所有一切眾生，皆是如來心之所知。」

時諸大聲聞及一切眾會心生希有，作如是言：「我等今者咸得善利，值遇是師，成就廣大福德、智慧！」時虛空中諸來菩薩皆從空下，頂禮如來及文殊師利，恭敬右遶，各還本土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大聲聞及一切眾會心生希有，作如是言：「我等今者咸得善利，值遇是師，成就廣大福德、智慧！」時虛空中諸來菩薩皆從空下，頂禮如來及文殊師利，恭敬右遶，各還本土。

爾時善勝天子白文殊師利言：「善哉，尊者！作佛作事，乃能化是無量菩薩住大菩提。願為我說，成就此等住菩提法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善勝天子白文殊師利言：「善哉，尊者！作佛作事，乃能化是無量菩薩住大菩提。願為我說，成就此等住菩提法。」

文殊師利言：「天子！成就菩薩住菩提法有三十五，所謂應常依時不失其節；應警策諸根；應攝心不動；應修諸波羅蜜；應隨善方便；應發勝意樂；應建大慈；應起大悲；應不捨大乘；應遠離小乘；應常諦實；應如實作；應護正法；應如聞行；應了眾生性平等無二；應觀破戒、持戒皆福田相；應覺諸魔業；應成滿大願；應於生死不疲厭；應降伏眾魔；應知恩報恩；應入滅因法；應於解脫門不驚怖；應供養諸佛；應隨眾生所須皆作；應不染世法；應樂阿蘭若；應行少欲；應念知足；應未度令度；應未解令解；應未安令安；應未涅槃令涅槃；應不斷三寶種；應攝諸佛淨剎功德莊嚴。是為成就菩薩三十五種住菩提法，應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！成就菩薩住菩提法有三十五，所謂應常依時不失其節；應警策諸根；應攝心不動；應修諸波羅蜜；應隨善方便；應發勝意樂；應建大慈；應起大悲；應不捨大乘；應遠離小乘；應常諦實；應如實作；應護正法；應如聞行；應了眾生性平等無二；應觀破戒、持戒皆福田相；應覺諸魔業；應成滿大願；應於生死不疲厭；應降伏眾魔；應知恩報恩；應入滅因法；應於解脫門不驚怖；應供養諸佛；應隨眾生所須皆作；應不染世法；應樂阿蘭若；應行少欲；應念知足；應未度令度；應未解令解；應未安令安；應未涅槃令涅槃；應不斷三寶種；應攝諸佛淨剎功德莊嚴。是為成就菩薩三十五種住菩提法，應如是學。

「又復天子！菩薩應離十種慢心，所謂我慢；多聞慢；辯才慢；利養名稱慢；住阿蘭若慢；頭陀功德慢；富貴眷屬慢；釋、梵、護世承事慢；禪定神通慢；為於佛、法、僧得不壞信，天、龍、夜叉、犍闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等恭敬讚歎慢。菩薩能離此十種慢，即於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，不為一切外道魔怨之所損敗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復天子！菩薩應離十種慢心，所謂我慢；多聞慢；辯才慢；利養名稱慢；住阿蘭若慢；頭陀功德慢；富貴眷屬慢；釋、梵、護世承事慢；禪定神通慢；為於佛、法、僧得不壞信，天、龍、夜叉、犍闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等恭敬讚歎慢。菩薩能離此十種慢，即於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，不為一切外道魔怨之所損敗。」

時善勝天子白文殊師利言：「隨於尊者所住之處，當知已是有此法門，即為如來於中出世，轉正法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善勝天子白文殊師利言：「隨於尊者所住之處，當知已是有此法門，即為如來於中出世，轉正法輪。」

佛言：「如是，如是！如汝所說。隨何方土文殊師利說此法門，即為法王於其中住。若有眾生行此法者，是真佛子。有能信解、受持此法，名實修行，斯人已為佛所調伏，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！如汝所說。隨何方土文殊師利說此法門，即為法王於其中住。若有眾生行此法者，是真佛子。有能信解、受持此法，名實修行，斯人已為佛所調伏，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，世尊告彌勒菩薩、迦葉、阿難：「善男子！我今以此法門付囑汝等，當受持、讀誦、如說修行、為人廣說。我涅槃後應以此法大作佛事，令一切眾生皆獲安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彌勒菩薩、迦葉、阿難：「善男子！我今以此法門付囑汝等，當受持、讀誦、如說修行、為人廣說。我涅槃後應以此法大作佛事，令一切眾生皆獲安樂。」

彌勒白言：「唯然，受教！世尊！當何名此經？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白言：「唯然，受教！世尊！當何名此經？云何受持？」

佛告彌勒：「此經名『說四法門』，亦名『成就菩薩道法』，是故汝等應共受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「此經名『說四法門』，亦名『成就菩薩道法』，是故汝等應共受持。」

佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩、長老大迦葉、長老阿難，及一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩、長老大迦葉、長老阿難，及一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，歡喜奉行。