佛說菩薩修行四法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩修行四法經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘：「汝等已得無量善利，當求無上佛大菩提。何以故？佛菩提者，世、出世間無等等故。若未來世諸眾生等，發意欲求佛菩提者，當修四法。何等為四？一者、當發大菩提心，寧失身命，不應退轉；二者、應當親近善友，寧失身命，不應遠離；三者、應修忍辱柔和，寧失身命，不生瞋恚；四者、當依寂靜之處，寧失身命，不思憒閙。諸善男子！如是四法，菩薩摩訶薩應當修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘：「汝等已得無量善利，當求無上佛大菩提。何以故？佛菩提者，世、出世間無等等故。若未來世諸眾生等，發意欲求佛菩提者，當修四法。何等為四？一者、當發大菩提心，寧失身命，不應退轉；二者、應當親近善友，寧失身命，不應遠離；三者、應修忍辱柔和，寧失身命，不生瞋恚；四者、當依寂靜之處，寧失身命，不思憒閙。諸善男子！如是四法，菩薩摩訶薩應當修學。」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「諸欲求勝果， 當發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸欲求勝果， 當發菩提心，

策勤精進行， 須依善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 策勤精進行， 須依善知識。

忍辱佛所讚， 稱為有力人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱佛所讚， 稱為有力人，

空閑聖所居， 無畏猶師子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空閑聖所居， 無畏猶師子。」

爾時世尊說此偈已，復作是言：「諸有智慧大慈悲者，能修如上四種之法，其人則能解脫生死，出離魔網，成等正覺，得大涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此偈已，復作是言：「諸有智慧大慈悲者，能修如上四種之法，其人則能解脫生死，出離魔網，成等正覺，得大涅槃。」

爾時世尊說此經已，彼諸比丘及諸菩薩聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此經已，彼諸比丘及諸菩薩聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行，作禮而去。