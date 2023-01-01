大乘四法經
唐 地婆訶羅譯1卷CBETA T0772少于一千字 3 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
大乘四法經
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大唐天竺三藏地婆訶羅譯
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如是我聞：
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一時薄伽梵在室羅筏，住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有無量菩薩摩訶薩眾。
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爾時世尊告諸苾芻：「有四種法，菩薩摩訶薩盡其壽量，常應修行，乃至雖遇喪命因緣，亦不得捨。何者為四？諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨菩提心；諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨善知識；諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，不得棄捨堪忍愛樂；諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨阿練若。諸苾芻！如是四法，菩薩盡壽，常應堅持，寧喪身命而不捨離。」
爾時世尊告諸苾芻：「有四種法，菩薩摩訶薩盡其壽量，常應修行，乃至雖遇喪命因緣，亦不得捨。何者為四？諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨菩提心；諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨善知識；諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，不得棄捨堪忍愛樂；諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨阿練若。諸苾芻！如是四法，菩薩盡壽，常應堅持，寧喪身命而不捨離。」
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爾時世尊重演其義，說伽他曰：
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「世間明慧者， 應發菩提心，
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常思一切智， 恒近善知識，
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住堪忍愛樂， 依止阿練若，
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猶如師子王， 遠離諸驚怖。
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「諸明慧者修行此法，速能超出眾魔羅網，疾證無上正等菩提。」
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時薄伽梵說此經已，諸苾芻等歡喜奉行。
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