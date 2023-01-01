一時薄伽梵在室羅筏，住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有無量菩薩摩訶薩眾。

一時薄伽梵在室羅筏，住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有無量菩薩摩訶薩眾。

爾時世尊告諸苾芻：「有四種法，菩薩摩訶薩盡其壽量，常應修行，乃至雖遇喪命因緣，亦不得捨。何者為四？諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨菩提心；諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨善知識；諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，不得棄捨堪忍愛樂；諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨阿練若。諸苾芻！如是四法，菩薩盡壽，常應堅持，寧喪身命而不捨離。」