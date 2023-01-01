四品學法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四品學法經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅譯

其有三德學，號真學，為上品；其持具戒學，號承法，為中品；其受卑戒學，號依福學，為下品；其行三事，號散侍，為外品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有三德學，號真學，為上品；其持具戒學，號承法，為中品；其受卑戒學，號依福學，為下品；其行三事，號散侍，為外品。

又真學三德者：一曰戒行備具；二曰多知經法；三曰能化度人。是為三德，號真學者也。又承法具戒者，純五戒，信審罪福，奉承法教也。又依福卑戒者，但持上四戒，不持酒戒，隨世習俗，不變欲事，是為依福學也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又真學三德者：一曰戒行備具；二曰多知經法；三曰能化度人。是為三德，號真學者也。又承法具戒者，純五戒，信審罪福，奉承法教也。又依福卑戒者，但持上四戒，不持酒戒，隨世習俗，不變欲事，是為依福學也。

又散侍三事，非戒也。何謂三？一者、身歸法；二者、供養法；三、名於同學法。持自有弓分別，無師無所承，自然心好，無所拘礙，名散侍法也。真學功德勝於承法學百倍也，承法功德勝依福百倍也，依福功德百倍勝散侍也，散侍功德勝凡俗百倍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又散侍三事，非戒也。何謂三？一者、身歸法；二者、供養法；三、名於同學法。持自有弓分別，無師無所承，自然心好，無所拘礙，名散侍法也。真學功德勝於承法學百倍也，承法功德勝依福百倍也，依福功德百倍勝散侍也，散侍功德勝凡俗百倍也。

凡俗之人或不如畜生，畜生或勝於人。所以者何？人作罪，不止入地獄，罪竟為餓鬼；餓鬼罪竟，轉為畜生；畜生罪竟，乃還為人。畜生中皆畢罪，便得為人。是故人當作善，奉行三尊之教，學上四品之法，長離三惡道，展轉天上，下生人中豪尊，世世受福，德長解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡俗之人或不如畜生，畜生或勝於人。所以者何？人作罪，不止入地獄，罪竟為餓鬼；餓鬼罪竟，轉為畜生；畜生罪竟，乃還為人。畜生中皆畢罪，便得為人。是故人當作善，奉行三尊之教，學上四品之法，長離三惡道，展轉天上，下生人中豪尊，世世受福，德長解脫。

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若失威儀一事者，常自學如法，應時自赴誡誨即解。若懈怠不勤者，應退著下座，後有功德乃更復之；若受語不用及犯戒者，應便彈棄莫著眾中，恐敗餘人；若新受法未滿三月者，其有所犯，先不應問也，未習故也。若諸學者，承用此律，上下相檢，乃可至竟，疾成大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若失威儀一事者，常自學如法，應時自赴誡誨即解。若懈怠不勤者，應退著下座，後有功德乃更復之；若受語不用及犯戒者，應便彈棄莫著眾中，恐敗餘人；若新受法未滿三月者，其有所犯，先不應問也，未習故也。若諸學者，承用此律，上下相檢，乃可至竟，疾成大願。

散侍法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散侍法

問曰：「若有善男子，欲入正道，欲依大道而不耐戒，當作何行以求福祥？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若有善男子，欲入正道，欲依大道而不耐戒，當作何行以求福祥？」

師曰：「亦有三事，名散侍法，好可奉。何謂三？一者、身所護法，二者、供養法，三者、於同學法。行此三事，即勝作凡俗時百倍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師曰：「亦有三事，名散侍法，好可奉。何謂三？一者、身所護法，二者、供養法，三者、於同學法。行此三事，即勝作凡俗時百倍也。

「又散侍身所能法者云何？雖不持戒，當與凡俗小異；遊居之處數就有經道之處，若見世俗所行善者，法之惡者莫用，好言識也，醜語勿名。是為散侍第一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又散侍身所能法者云何？雖不持戒，當與凡俗小異；遊居之處數就有經道之處，若見世俗所行善者，法之惡者莫用，好言識也，醜語勿名。是為散侍第一法。

「又散侍供養法者，云何當侍三寶？朝夕莫懈，心常歸向，並修經書；若居貧窮無用供養者，當加勤仂，見人福躬親佐助，心代其歡。是為散侍第二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又散侍供養法者，云何當侍三寶？朝夕莫懈，心常歸向，並修經書；若居貧窮無用供養者，當加勤仂，見人福躬親佐助，心代其歡。是為散侍第二法。

「又散侍於同學法者云何？當敬愛其輩無相憍慢，坐起念之，出入參之，如己觀也；若行路者，近則相問，遠當待望，慎莫背忽。是為散侍第三法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又散侍於同學法者云何？當敬愛其輩無相憍慢，坐起念之，出入參之，如己觀也；若行路者，近則相問，遠當待望，慎莫背忽。是為散侍第三法。」