佛說四不可得經
西晉 竺法護譯1卷CBETA T0770少于一万字 20 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說四不可得經
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西晉月支三藏竺法護譯
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聞如是：
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一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘俱，千二百五十人，及諸菩薩。
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佛明旦，著衣持鉢入城分衛，四輩皆從，諸天龍神各齎華香伎樂追於上侍。
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佛道眼覩見兄弟同產四人，遠家棄業山處閑居，得五神通皆號仙人。宿對來至自知壽盡，悉欲避終。各各思議：「吾等神足飛騰自恣，在所至到無所罣礙。今反當為非常所得便，危失身命。當造方便免斯患難，不可就之也。」於是一人則踊在空中而自藏形：「無常之對安知吾處？」一人則入市中人閙之處，廣大無量在中避命：「無常之對趣得一人，何必求吾？」一人則退入于大海三百三十六萬里，下不至底、上不至表，處於其中：「無常之對何所求耶？」一人則計竊至大山無人之處，擗山兩解入中還合：「非常之對安知吾處？」於時四人各各避命，竟不得脫；藏在空中者，便自墮地猶果熟落；其在山中，于彼喪亡；在大海中，則時夭命，魚鼈所食；入市中者，在于眾人而自終沒。
佛道眼覩見兄弟同產四人，遠家棄業山處閑居，得五神通皆號仙人。宿對來至自知壽盡，悉欲避終。各各思議：「吾等神足飛騰自恣，在所至到無所罣礙。今反當為非常所得便，危失身命。當造方便免斯患難，不可就之也。」於是一人則踊在空中而自藏形：「無常之對安知吾處？」一人則入市中人閙之處，廣大無量在中避命：「無常之對趣得一人，何必求吾？」一人則退入于大海三百三十六萬里，下不至底、上不至表，處於其中：「無常之對何所求耶？」一人則計竊至大山無人之處，擗山兩解入中還合：「非常之對安知吾處？」於時四人各各避命，竟不得脫；藏在空中者，便自墮地猶果熟落；其在山中，于彼喪亡；在大海中，則時夭命，魚鼈所食；入市中者，在于眾人而自終沒。
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於是世尊覩之如斯，謂此四人闇昧不達，欲捨宿對，三毒不除，不至三達無極之慧，古今以來誰脫此患？佛則頌曰：
於是世尊覩之如斯，謂此四人闇昧不達，欲捨宿對，三毒不除，不至三達無極之慧，古今以來誰脫此患？佛則頌曰：
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「雖欲藏在空， 若處大海中，
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假使入諸山， 而欲自翳形，
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欲求不死地， 未曾可獲之。
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是故精進學， 無身乃為寧。」
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佛告諸比丘：「世有四事不可獲致。何等為四？一曰年幼顏色煒曄、髮黑齒白，形貌光澤氣力堅強，行步舉止出入自遊，上車乘馬，眾人瞻戴莫不愛敬。一旦忽耄，頭白齒落面皺皮緩，體重拄杖短氣呻吟。欲使常少不至老者，終不可得。
佛告諸比丘：「世有四事不可獲致。何等為四？一曰年幼顏色煒曄、髮黑齒白，形貌光澤氣力堅強，行步舉止出入自遊，上車乘馬，眾人瞻戴莫不愛敬。一旦忽耄，頭白齒落面皺皮緩，體重拄杖短氣呻吟。欲使常少不至老者，終不可得。
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「二謂身體強健骨髓實盛，行步無雙飲食自恣，莊飾頭首謂為無比，張弓捻矢把執兵仗，有所危害不省曲直，罵詈衝口謂為豪強，自計吾我無有衰耗。疾病卒至，伏之著床不能動搖，身痛如搒，耳鼻口目不聞聲、香、美味、細滑，坐起須人惡露自出，身臥其上眾患難喻。假使欲免，常安無病，終不可得。
「二謂身體強健骨髓實盛，行步無雙飲食自恣，莊飾頭首謂為無比，張弓捻矢把執兵仗，有所危害不省曲直，罵詈衝口謂為豪強，自計吾我無有衰耗。疾病卒至，伏之著床不能動搖，身痛如搒，耳鼻口目不聞聲、香、美味、細滑，坐起須人惡露自出，身臥其上眾患難喻。假使欲免，常安無病，終不可得。
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「三謂欲求長壽在世無極。得于病死，命既甚短，懷萬歲慮壽少憂多，不察非常五樂自恣，放心逸意殺、盜、婬亂、兩舌、惡口、妄言、綺語、貪嫉、邪見、不孝父母、不順師友、輕易尊長。反逆無道，希望豪富謂可永存，譏謗聖道以邪無雙，噓天、推步，慕于世榮，不識天地表裏所由，不別四大因緣合成猶如幻化，不了古今所興之世，不受倡道，不知生所從來死之所歸，心存天地謂是吾許。非常對至如風吹雲，冀念長生，命忽然終，不得自在。欲使不爾，終不可得也。
「三謂欲求長壽在世無極。得于病死，命既甚短，懷萬歲慮壽少憂多，不察非常五樂自恣，放心逸意殺、盜、婬亂、兩舌、惡口、妄言、綺語、貪嫉、邪見、不孝父母、不順師友、輕易尊長。反逆無道，希望豪富謂可永存，譏謗聖道以邪無雙，噓天、推步，慕于世榮，不識天地表裏所由，不別四大因緣合成猶如幻化，不了古今所興之世，不受倡道，不知生所從來死之所歸，心存天地謂是吾許。非常對至如風吹雲，冀念長生，命忽然終，不得自在。欲使不爾，終不可得也。
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「四謂父母兄弟、家室親族，朋友知識恩愛榮樂，財物富貴官爵俸祿，騎乘遊觀妻妾子息，以自憍恣、飲食快意，兒客僕使趨行，騎視顧影而步，輕蔑眾人計己無雙，奴客庸罵獸類畜生，出入自在無有期度，不察前後，謂其眷屬從使之眾意可常得。宿對卒至如湯消雪，心乃懷懅請求濟患，安得如願？呼噏命斷魂神獨逝，父母、兄弟、妻子、親族、朋友、知識、恩愛皆自獨留，官爵、財物、僕從各散馳走如星。欲求不死，不可得也。」
「四謂父母兄弟、家室親族，朋友知識恩愛榮樂，財物富貴官爵俸祿，騎乘遊觀妻妾子息，以自憍恣、飲食快意，兒客僕使趨行，騎視顧影而步，輕蔑眾人計己無雙，奴客庸罵獸類畜生，出入自在無有期度，不察前後，謂其眷屬從使之眾意可常得。宿對卒至如湯消雪，心乃懷懅請求濟患，安得如願？呼噏命斷魂神獨逝，父母、兄弟、妻子、親族、朋友、知識、恩愛皆自獨留，官爵、財物、僕從各散馳走如星。欲求不死，不可得也。」
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佛告比丘：「古今以來天地成立，無免此苦四難之患。以斯四苦佛興于世，設無此難，不現身相教化群黎。猶如四方有洪石山廣大且高，上生草木眾果藥樹華實悉茂，忽失野火四山俱發，暴疾相向速于日行。有人白王，說有此患，寧可避乎？」答曰：「不可得也。天中之天！唯有神通乃可濟矣。」
佛告比丘：「古今以來天地成立，無免此苦四難之患。以斯四苦佛興于世，設無此難，不現身相教化群黎。猶如四方有洪石山廣大且高，上生草木眾果藥樹華實悉茂，忽失野火四山俱發，暴疾相向速于日行。有人白王，說有此患，寧可避乎？」答曰：「不可得也。天中之天！唯有神通乃可濟矣。」
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佛言：「有心意識，不解深妙空無之慧，心計吾我，五陰所縛、六衰所惑，欲不老病，規拔此惡分離之患，志于常存，終不可得。唯成法身，陰、衰悉蠲，無內無外進退自在，乃能免此四難之患。如春種穀，令秋不熟，終不可得。殖老、病、死、別乖之本，欲離不終，不如志也。猶樹生果，欲使不落，終不可得也。猶人飲酒，欲使不醉，孰有獲願？種諸根本，欲令不終，不可得也。如人服毒，欲令不死，誰有獲願？種離根本，欲令不別，終不可得也。猶人入溷，欲令不臭，誰有獲願？植老、病、死，欲免斯患，未有如願。人不識此四苦，放心恣意沒沈五道，猶如車輪不得離地，悲哀呼嗟、轉相戀慕無有竟已。猶如狂逸裸形而遊，恍惚妄語謂為真諦。痛哉！誰了此義？唯有解道乃知之耳。」
佛言：「有心意識，不解深妙空無之慧，心計吾我，五陰所縛、六衰所惑，欲不老病，規拔此惡分離之患，志于常存，終不可得。唯成法身，陰、衰悉蠲，無內無外進退自在，乃能免此四難之患。如春種穀，令秋不熟，終不可得。殖老、病、死、別乖之本，欲離不終，不如志也。猶樹生果，欲使不落，終不可得也。猶人飲酒，欲使不醉，孰有獲願？種諸根本，欲令不終，不可得也。如人服毒，欲令不死，誰有獲願？種離根本，欲令不別，終不可得也。猶人入溷，欲令不臭，誰有獲願？植老、病、死，欲免斯患，未有如願。人不識此四苦，放心恣意沒沈五道，猶如車輪不得離地，悲哀呼嗟、轉相戀慕無有竟已。猶如狂逸裸形而遊，恍惚妄語謂為真諦。痛哉！誰了此義？唯有解道乃知之耳。」
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比丘白佛言：「何緣免濟此苦之難？」
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世尊告曰：「當求解脫。」「何謂解脫？」佛言：「護身口意，初、中、竟善，不為聲聞行，身不犯三罪、口不犯四過、意不念三惡，初、中、竟善也。又身、口、意和而歸三寶，除于三毒，入空、無相、不願之法，向三脫門，是初、中、竟善之德也。三界皆苦，生老病死視身如怨，行于四等慈、悲、喜、護。不遵大慈無極之哀，趣欲免身至于泥洹，不念一切，便得羅漢，不及十方，雖得免於四患，猶有限礙。」
世尊告曰：「當求解脫。」「何謂解脫？」佛言：「護身口意，初、中、竟善，不為聲聞行，身不犯三罪、口不犯四過、意不念三惡，初、中、竟善也。又身、口、意和而歸三寶，除于三毒，入空、無相、不願之法，向三脫門，是初、中、竟善之德也。三界皆苦，生老病死視身如怨，行于四等慈、悲、喜、護。不遵大慈無極之哀，趣欲免身至于泥洹，不念一切，便得羅漢，不及十方，雖得免於四患，猶有限礙。」
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佛言：「發菩薩意，普令眾生常念遵六度無極之行。初、中、竟善者，謂發意菩薩也。初亦善者，視一切人如父、如母、如身，常等無異。中亦善者，不畏勤苦，在于生死無央數劫，不以為勞。竟亦善者，分別空慧不見吾我。
佛言：「發菩薩意，普令眾生常念遵六度無極之行。初、中、竟善者，謂發意菩薩也。初亦善者，視一切人如父、如母、如身，常等無異。中亦善者，不畏勤苦，在于生死無央數劫，不以為勞。竟亦善者，分別空慧不見吾我。
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「又初亦善者，本發大意願濟一切，不為己計。中亦善者，行四等心慈、悲、喜、護。竟亦善者，弘無極慈，欲導群黎遭諸惱患。初亦善者，觀身四大本無化合，緣于無緣。中亦善者，無我、無人、無壽、無命，有斯四事則受身矣。無緣無攀，何從得因？猶如立屋，有材、有土、有水、有草，四事別離各散異處，人合作舍因得屋名。計身四事亦復如是，各在一面，心著所有我、人、壽、命，四大合成因號為人。竟亦善者，了知無身，不倚三界，一切悉空。初亦善者，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧之道。中亦善者，曉知六通之法，入柔順法忍。竟亦善者，知身自然、諸法自然、人物自然，一切如化如幻計皆本無。初亦善者，謂發無上正真之道。中亦善者，解音響慧，得無所從生不起法忍。竟亦善者，逮一生補處，勇猛之狀遊一切生，覩無所起救濟一切，如日普照無所不遍。是為菩薩初亦善者、中亦善者、竟亦善者。」佛言：「行菩薩道多所度脫，猶眾星中月而獨光、光如日初出一時悉遍、猶如炬火在所如照、療諸病如良醫、度群黎如船師、安三界猶國主、降異道如師子，道心普如虛空、心等如地、洗垢如水、燒諸罪如火、遊無礙如風。是為初中竟善菩薩之事，乃為究暢。」
「又初亦善者，本發大意願濟一切，不為己計。中亦善者，行四等心慈、悲、喜、護。竟亦善者，弘無極慈，欲導群黎遭諸惱患。初亦善者，觀身四大本無化合，緣于無緣。中亦善者，無我、無人、無壽、無命，有斯四事則受身矣。無緣無攀，何從得因？猶如立屋，有材、有土、有水、有草，四事別離各散異處，人合作舍因得屋名。計身四事亦復如是，各在一面，心著所有我、人、壽、命，四大合成因號為人。竟亦善者，了知無身，不倚三界，一切悉空。初亦善者，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧之道。中亦善者，曉知六通之法，入柔順法忍。竟亦善者，知身自然、諸法自然、人物自然，一切如化如幻計皆本無。初亦善者，謂發無上正真之道。中亦善者，解音響慧，得無所從生不起法忍。竟亦善者，逮一生補處，勇猛之狀遊一切生，覩無所起救濟一切，如日普照無所不遍。是為菩薩初亦善者、中亦善者、竟亦善者。」佛言：「行菩薩道多所度脫，猶眾星中月而獨光、光如日初出一時悉遍、猶如炬火在所如照、療諸病如良醫、度群黎如船師、安三界猶國主、降異道如師子，道心普如虛空、心等如地、洗垢如水、燒諸罪如火、遊無礙如風。是為初中竟善菩薩之事，乃為究暢。」
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佛說如是，諸菩薩及眾比丘，諸天、龍神、阿須倫，聞經莫不歡喜。
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