佛說四不可得經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說四不可得經

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘俱，千二百五十人，及諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘俱，千二百五十人，及諸菩薩。

佛明旦，著衣持鉢入城分衛，四輩皆從，諸天龍神各齎華香伎樂追於上侍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛明旦，著衣持鉢入城分衛，四輩皆從，諸天龍神各齎華香伎樂追於上侍。

佛道眼覩見兄弟同產四人，遠家棄業山處閑居，得五神通皆號仙人。宿對來至自知壽盡，悉欲避終。各各思議：「吾等神足飛騰自恣，在所至到無所罣礙。今反當為非常所得便，危失身命。當造方便免斯患難，不可就之也。」於是一人則踊在空中而自藏形：「無常之對安知吾處？」一人則入市中人閙之處，廣大無量在中避命：「無常之對趣得一人，何必求吾？」一人則退入于大海三百三十六萬里，下不至底、上不至表，處於其中：「無常之對何所求耶？」一人則計竊至大山無人之處，擗山兩解入中還合：「非常之對安知吾處？」於時四人各各避命，竟不得脫；藏在空中者，便自墮地猶果熟落；其在山中，于彼喪亡；在大海中，則時夭命，魚鼈所食；入市中者，在于眾人而自終沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道眼覩見兄弟同產四人，遠家棄業山處閑居，得五神通皆號仙人。宿對來至自知壽盡，悉欲避終。各各思議：「吾等神足飛騰自恣，在所至到無所罣礙。今反當為非常所得便，危失身命。當造方便免斯患難，不可就之也。」於是一人則踊在空中而自藏形：「無常之對安知吾處？」一人則入市中人閙之處，廣大無量在中避命：「無常之對趣得一人，何必求吾？」一人則退入于大海三百三十六萬里，下不至底、上不至表，處於其中：「無常之對何所求耶？」一人則計竊至大山無人之處，擗山兩解入中還合：「非常之對安知吾處？」於時四人各各避命，竟不得脫；藏在空中者，便自墮地猶果熟落；其在山中，于彼喪亡；在大海中，則時夭命，魚鼈所食；入市中者，在于眾人而自終沒。

於是世尊覩之如斯，謂此四人闇昧不達，欲捨宿對，三毒不除，不至三達無極之慧，古今以來誰脫此患？佛則頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊覩之如斯，謂此四人闇昧不達，欲捨宿對，三毒不除，不至三達無極之慧，古今以來誰脫此患？佛則頌曰：

「雖欲藏在空， 若處大海中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖欲藏在空， 若處大海中，

假使入諸山， 而欲自翳形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使入諸山， 而欲自翳形，

欲求不死地， 未曾可獲之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求不死地， 未曾可獲之。

是故精進學， 無身乃為寧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故精進學， 無身乃為寧。」

佛告諸比丘：「世有四事不可獲致。何等為四？一曰年幼顏色煒曄、髮黑齒白，形貌光澤氣力堅強，行步舉止出入自遊，上車乘馬，眾人瞻戴莫不愛敬。一旦忽耄，頭白齒落面皺皮緩，體重拄杖短氣呻吟。欲使常少不至老者，終不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「世有四事不可獲致。何等為四？一曰年幼顏色煒曄、髮黑齒白，形貌光澤氣力堅強，行步舉止出入自遊，上車乘馬，眾人瞻戴莫不愛敬。一旦忽耄，頭白齒落面皺皮緩，體重拄杖短氣呻吟。欲使常少不至老者，終不可得。

「二謂身體強健骨髓實盛，行步無雙飲食自恣，莊飾頭首謂為無比，張弓捻矢把執兵仗，有所危害不省曲直，罵詈衝口謂為豪強，自計吾我無有衰耗。疾病卒至，伏之著床不能動搖，身痛如搒，耳鼻口目不聞聲、香、美味、細滑，坐起須人惡露自出，身臥其上眾患難喻。假使欲免，常安無病，終不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂身體強健骨髓實盛，行步無雙飲食自恣，莊飾頭首謂為無比，張弓捻矢把執兵仗，有所危害不省曲直，罵詈衝口謂為豪強，自計吾我無有衰耗。疾病卒至，伏之著床不能動搖，身痛如搒，耳鼻口目不聞聲、香、美味、細滑，坐起須人惡露自出，身臥其上眾患難喻。假使欲免，常安無病，終不可得。

「三謂欲求長壽在世無極。得于病死，命既甚短，懷萬歲慮壽少憂多，不察非常五樂自恣，放心逸意殺、盜、婬亂、兩舌、惡口、妄言、綺語、貪嫉、邪見、不孝父母、不順師友、輕易尊長。反逆無道，希望豪富謂可永存，譏謗聖道以邪無雙，噓天、推步，慕于世榮，不識天地表裏所由，不別四大因緣合成猶如幻化，不了古今所興之世，不受倡道，不知生所從來死之所歸，心存天地謂是吾許。非常對至如風吹雲，冀念長生，命忽然終，不得自在。欲使不爾，終不可得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂欲求長壽在世無極。得于病死，命既甚短，懷萬歲慮壽少憂多，不察非常五樂自恣，放心逸意殺、盜、婬亂、兩舌、惡口、妄言、綺語、貪嫉、邪見、不孝父母、不順師友、輕易尊長。反逆無道，希望豪富謂可永存，譏謗聖道以邪無雙，噓天、推步，慕于世榮，不識天地表裏所由，不別四大因緣合成猶如幻化，不了古今所興之世，不受倡道，不知生所從來死之所歸，心存天地謂是吾許。非常對至如風吹雲，冀念長生，命忽然終，不得自在。欲使不爾，終不可得也。

「四謂父母兄弟、家室親族，朋友知識恩愛榮樂，財物富貴官爵俸祿，騎乘遊觀妻妾子息，以自憍恣、飲食快意，兒客僕使趨行，騎視顧影而步，輕蔑眾人計己無雙，奴客庸罵獸類畜生，出入自在無有期度，不察前後，謂其眷屬從使之眾意可常得。宿對卒至如湯消雪，心乃懷懅請求濟患，安得如願？呼噏命斷魂神獨逝，父母、兄弟、妻子、親族、朋友、知識、恩愛皆自獨留，官爵、財物、僕從各散馳走如星。欲求不死，不可得也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂父母兄弟、家室親族，朋友知識恩愛榮樂，財物富貴官爵俸祿，騎乘遊觀妻妾子息，以自憍恣、飲食快意，兒客僕使趨行，騎視顧影而步，輕蔑眾人計己無雙，奴客庸罵獸類畜生，出入自在無有期度，不察前後，謂其眷屬從使之眾意可常得。宿對卒至如湯消雪，心乃懷懅請求濟患，安得如願？呼噏命斷魂神獨逝，父母、兄弟、妻子、親族、朋友、知識、恩愛皆自獨留，官爵、財物、僕從各散馳走如星。欲求不死，不可得也。」

佛告比丘：「古今以來天地成立，無免此苦四難之患。以斯四苦佛興于世，設無此難，不現身相教化群黎。猶如四方有洪石山廣大且高，上生草木眾果藥樹華實悉茂，忽失野火四山俱發，暴疾相向速于日行。有人白王，說有此患，寧可避乎？」答曰：「不可得也。天中之天！唯有神通乃可濟矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「古今以來天地成立，無免此苦四難之患。以斯四苦佛興于世，設無此難，不現身相教化群黎。猶如四方有洪石山廣大且高，上生草木眾果藥樹華實悉茂，忽失野火四山俱發，暴疾相向速于日行。有人白王，說有此患，寧可避乎？」答曰：「不可得也。天中之天！唯有神通乃可濟矣。」

佛言：「有心意識，不解深妙空無之慧，心計吾我，五陰所縛、六衰所惑，欲不老病，規拔此惡分離之患，志于常存，終不可得。唯成法身，陰、衰悉蠲，無內無外進退自在，乃能免此四難之患。如春種穀，令秋不熟，終不可得。殖老、病、死、別乖之本，欲離不終，不如志也。猶樹生果，欲使不落，終不可得也。猶人飲酒，欲使不醉，孰有獲願？種諸根本，欲令不終，不可得也。如人服毒，欲令不死，誰有獲願？種離根本，欲令不別，終不可得也。猶人入溷，欲令不臭，誰有獲願？植老、病、死，欲免斯患，未有如願。人不識此四苦，放心恣意沒沈五道，猶如車輪不得離地，悲哀呼嗟、轉相戀慕無有竟已。猶如狂逸裸形而遊，恍惚妄語謂為真諦。痛哉！誰了此義？唯有解道乃知之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有心意識，不解深妙空無之慧，心計吾我，五陰所縛、六衰所惑，欲不老病，規拔此惡分離之患，志于常存，終不可得。唯成法身，陰、衰悉蠲，無內無外進退自在，乃能免此四難之患。如春種穀，令秋不熟，終不可得。殖老、病、死、別乖之本，欲離不終，不如志也。猶樹生果，欲使不落，終不可得也。猶人飲酒，欲使不醉，孰有獲願？種諸根本，欲令不終，不可得也。如人服毒，欲令不死，誰有獲願？種離根本，欲令不別，終不可得也。猶人入溷，欲令不臭，誰有獲願？植老、病、死，欲免斯患，未有如願。人不識此四苦，放心恣意沒沈五道，猶如車輪不得離地，悲哀呼嗟、轉相戀慕無有竟已。猶如狂逸裸形而遊，恍惚妄語謂為真諦。痛哉！誰了此義？唯有解道乃知之耳。」

比丘白佛言：「何緣免濟此苦之難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛言：「何緣免濟此苦之難？」

世尊告曰：「當求解脫。」「何謂解脫？」佛言：「護身口意，初、中、竟善，不為聲聞行，身不犯三罪、口不犯四過、意不念三惡，初、中、竟善也。又身、口、意和而歸三寶，除于三毒，入空、無相、不願之法，向三脫門，是初、中、竟善之德也。三界皆苦，生老病死視身如怨，行于四等慈、悲、喜、護。不遵大慈無極之哀，趣欲免身至于泥洹，不念一切，便得羅漢，不及十方，雖得免於四患，猶有限礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「當求解脫。」「何謂解脫？」佛言：「護身口意，初、中、竟善，不為聲聞行，身不犯三罪、口不犯四過、意不念三惡，初、中、竟善也。又身、口、意和而歸三寶，除于三毒，入空、無相、不願之法，向三脫門，是初、中、竟善之德也。三界皆苦，生老病死視身如怨，行于四等慈、悲、喜、護。不遵大慈無極之哀，趣欲免身至于泥洹，不念一切，便得羅漢，不及十方，雖得免於四患，猶有限礙。」

佛言：「發菩薩意，普令眾生常念遵六度無極之行。初、中、竟善者，謂發意菩薩也。初亦善者，視一切人如父、如母、如身，常等無異。中亦善者，不畏勤苦，在于生死無央數劫，不以為勞。竟亦善者，分別空慧不見吾我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「發菩薩意，普令眾生常念遵六度無極之行。初、中、竟善者，謂發意菩薩也。初亦善者，視一切人如父、如母、如身，常等無異。中亦善者，不畏勤苦，在于生死無央數劫，不以為勞。竟亦善者，分別空慧不見吾我。

「又初亦善者，本發大意願濟一切，不為己計。中亦善者，行四等心慈、悲、喜、護。竟亦善者，弘無極慈，欲導群黎遭諸惱患。初亦善者，觀身四大本無化合，緣于無緣。中亦善者，無我、無人、無壽、無命，有斯四事則受身矣。無緣無攀，何從得因？猶如立屋，有材、有土、有水、有草，四事別離各散異處，人合作舍因得屋名。計身四事亦復如是，各在一面，心著所有我、人、壽、命，四大合成因號為人。竟亦善者，了知無身，不倚三界，一切悉空。初亦善者，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧之道。中亦善者，曉知六通之法，入柔順法忍。竟亦善者，知身自然、諸法自然、人物自然，一切如化如幻計皆本無。初亦善者，謂發無上正真之道。中亦善者，解音響慧，得無所從生不起法忍。竟亦善者，逮一生補處，勇猛之狀遊一切生，覩無所起救濟一切，如日普照無所不遍。是為菩薩初亦善者、中亦善者、竟亦善者。」佛言：「行菩薩道多所度脫，猶眾星中月而獨光、光如日初出一時悉遍、猶如炬火在所如照、療諸病如良醫、度群黎如船師、安三界猶國主、降異道如師子，道心普如虛空、心等如地、洗垢如水、燒諸罪如火、遊無礙如風。是為初中竟善菩薩之事，乃為究暢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又初亦善者，本發大意願濟一切，不為己計。中亦善者，行四等心慈、悲、喜、護。竟亦善者，弘無極慈，欲導群黎遭諸惱患。初亦善者，觀身四大本無化合，緣于無緣。中亦善者，無我、無人、無壽、無命，有斯四事則受身矣。無緣無攀，何從得因？猶如立屋，有材、有土、有水、有草，四事別離各散異處，人合作舍因得屋名。計身四事亦復如是，各在一面，心著所有我、人、壽、命，四大合成因號為人。竟亦善者，了知無身，不倚三界，一切悉空。初亦善者，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧之道。中亦善者，曉知六通之法，入柔順法忍。竟亦善者，知身自然、諸法自然、人物自然，一切如化如幻計皆本無。初亦善者，謂發無上正真之道。中亦善者，解音響慧，得無所從生不起法忍。竟亦善者，逮一生補處，勇猛之狀遊一切生，覩無所起救濟一切，如日普照無所不遍。是為菩薩初亦善者、中亦善者、竟亦善者。」佛言：「行菩薩道多所度脫，猶眾星中月而獨光、光如日初出一時悉遍、猶如炬火在所如照、療諸病如良醫、度群黎如船師、安三界猶國主、降異道如師子，道心普如虛空、心等如地、洗垢如水、燒諸罪如火、遊無礙如風。是為初中竟善菩薩之事，乃為究暢。」

佛說如是，諸菩薩及眾比丘，諸天、龍神、阿須倫，聞經莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，諸菩薩及眾比丘，諸天、龍神、阿須倫，聞經莫不歡喜。