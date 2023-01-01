佛說四輩經
西晉 竺法護譯1卷CBETA T0769少于一万字 12 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說四輩經
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西晉月氏國三藏竺法護譯
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聞如是：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸四輩弟子、天帝、龍、鬼神、質諒神，皆詣祇樹，稽首佛足，却就常位坐。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸四輩弟子、天帝、龍、鬼神、質諒神，皆詣祇樹，稽首佛足，却就常位坐。
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佛告諸弟子：「吾今所出經法，所可教誡，皆自各守其意念。末世毒然之時，四輩弟子，若出家、若居家修道，皆狂醉眾色，不復承用佛經法，專愚自用，便使吾道薄淡，令世人謗訕吾道，信是弟子慠慢所致！」鶖鷺子整衣服，叉手，一心聽佛說《四輩經》如是。
佛告諸弟子：「吾今所出經法，所可教誡，皆自各守其意念。末世毒然之時，四輩弟子，若出家、若居家修道，皆狂醉眾色，不復承用佛經法，專愚自用，便使吾道薄淡，令世人謗訕吾道，信是弟子慠慢所致！」鶖鷺子整衣服，叉手，一心聽佛說《四輩經》如是。
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佛言：「若末世男子能出家，除剃頭髮為道者，第一去離愛欲，志存大乘，常當慈悲喜護為主，去想行，普念一切蜎飛蠕動之類，視之如身無異，不得妄起恚怒。深入明度，常以明度權便，誘致曚冥，使入無極，以戒德除心穢病，不得為世間之業。能行此者，便可出家，名曰道士。不可依恃吾法，自以出家為信，不專念道。或能有下賤之人，倚道自活，無益一切，而但出意說。為人師主，輕薄戲調，不自撿察，使尊法薄淡，世人不信，非吾出家弟子之法也！」
佛言：「若末世男子能出家，除剃頭髮為道者，第一去離愛欲，志存大乘，常當慈悲喜護為主，去想行，普念一切蜎飛蠕動之類，視之如身無異，不得妄起恚怒。深入明度，常以明度權便，誘致曚冥，使入無極，以戒德除心穢病，不得為世間之業。能行此者，便可出家，名曰道士。不可依恃吾法，自以出家為信，不專念道。或能有下賤之人，倚道自活，無益一切，而但出意說。為人師主，輕薄戲調，不自撿察，使尊法薄淡，世人不信，非吾出家弟子之法也！」
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佛言：「若有女人出家，除髮為道，以去愛欲，當專精靜處，不得與出家男子同廟止。若行師受，當有等類，不得獨往稟受。常當晚出早還，不得妄出廟宿止。但得教授女人，不得教授男子。所著衣服，不得刻繒帛綵色苾芬。不得輕言戲語，不得貪財寶物，戒行清淨，名曰出家道人。若輕言戲調，未語預笑，心志不寂，意行穢濁，惡口罵詈，輕言不節，不能靜處，憍慢自大，不自撿勅者，雖復出家，故是賤人，非出家弟子也！」
佛言：「若有女人出家，除髮為道，以去愛欲，當專精靜處，不得與出家男子同廟止。若行師受，當有等類，不得獨往稟受。常當晚出早還，不得妄出廟宿止。但得教授女人，不得教授男子。所著衣服，不得刻繒帛綵色苾芬。不得輕言戲語，不得貪財寶物，戒行清淨，名曰出家道人。若輕言戲調，未語預笑，心志不寂，意行穢濁，惡口罵詈，輕言不節，不能靜處，憍慢自大，不自撿勅者，雖復出家，故是賤人，非出家弟子也！」
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佛言：「若有男子心志繫道，不能出家者，在於愛欲之中，當受持五戒、月六齋。第一孝順父母，治家養子；朝暮燒香、然燈，稽首三尊，悔過十方，恭敬四輩；不得慢輕自大，去離慳貪；常以至誠，不得欺殆世人；不得與世間人妻婦坐起同席、住行相隨、同室異床。除去四事，以四等心普視一切，老者，若父、若母；少者，若弟、若子。恒以明度法藥洗除眾病，不得妄瞋恚、罵詈。常以無極方便誘解世人，使入大乘；不得為新學者說深經、奧妙之義，當為除想識無罣礙者；不得綺飾衣服，不得與世間妻女戲調言語、往來報答。以致因緣，如是者為清淨道人。若行不清淨，貪利財色；或於世俗綺飾衣服，互相翹舉，但結非惡，眄睞所欲；輕言戲調，未語預笑；託己同法，口說妙言；外似清虛，內懷貪惑；心存財帛，以自供給，活於妻子；慢佛，尊經不復修學，反習外道之術——世藥解奏、符呪厭說、療治眾病因緣、外道解奏之術，或於財帛勾束上下，賊意欲得，因解奏之術，不持吾法，當來者却皆由斯輩，是故非吾法學弟子也！」
佛言：「若有男子心志繫道，不能出家者，在於愛欲之中，當受持五戒、月六齋。第一孝順父母，治家養子；朝暮燒香、然燈，稽首三尊，悔過十方，恭敬四輩；不得慢輕自大，去離慳貪；常以至誠，不得欺殆世人；不得與世間人妻婦坐起同席、住行相隨、同室異床。除去四事，以四等心普視一切，老者，若父、若母；少者，若弟、若子。恒以明度法藥洗除眾病，不得妄瞋恚、罵詈。常以無極方便誘解世人，使入大乘；不得為新學者說深經、奧妙之義，當為除想識無罣礙者；不得綺飾衣服，不得與世間妻女戲調言語、往來報答。以致因緣，如是者為清淨道人。若行不清淨，貪利財色；或於世俗綺飾衣服，互相翹舉，但結非惡，眄睞所欲；輕言戲調，未語預笑；託己同法，口說妙言；外似清虛，內懷貪惑；心存財帛，以自供給，活於妻子；慢佛，尊經不復修學，反習外道之術——世藥解奏、符呪厭說、療治眾病因緣、外道解奏之術，或於財帛勾束上下，賊意欲得，因解奏之術，不持吾法，當來者却皆由斯輩，是故非吾法學弟子也！」
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佛言：「若有女人不能出家，在於愛欲之中心樂道者，當持五戒、月六齋。孝順父母、姑嫜、叔妹、夫婿；不得撾罵兒子、婢使；不得輕行，來宿止他家；不得與世間男子語言，調弄譺笑；不得妄瞋恚、罵詈、惡口；不得證說他人惡，不得陷人兒子、妻妾、奴婢過惡；恒當專精念道為上首；不得與世間凡人說法顏貌；不得與人男子相斥，不得教他人男子；不得說世間吉凶、善惡、災變之相；不得憍慢自大；晝夜三時燒香，稽首三尊，悔過十方，稟受經行，言數自勸；不得希望供養、貪利、財帛；不得嫉妬夫主，當自賤女人身，願為男子轉身受福，可得上天宮觀自然。是清信女人學道之法。若不孝順，憍慢姑嫜，嫉妬夫主，撾罵奴婢，造惡自是，怨恨、恚怒、毒意向人，行者如是，是為非法學女人弟子也！」
佛言：「若有女人不能出家，在於愛欲之中心樂道者，當持五戒、月六齋。孝順父母、姑嫜、叔妹、夫婿；不得撾罵兒子、婢使；不得輕行，來宿止他家；不得與世間男子語言，調弄譺笑；不得妄瞋恚、罵詈、惡口；不得證說他人惡，不得陷人兒子、妻妾、奴婢過惡；恒當專精念道為上首；不得與世間凡人說法顏貌；不得與人男子相斥，不得教他人男子；不得說世間吉凶、善惡、災變之相；不得憍慢自大；晝夜三時燒香，稽首三尊，悔過十方，稟受經行，言數自勸；不得希望供養、貪利、財帛；不得嫉妬夫主，當自賤女人身，願為男子轉身受福，可得上天宮觀自然。是清信女人學道之法。若不孝順，憍慢姑嫜，嫉妬夫主，撾罵奴婢，造惡自是，怨恨、恚怒、毒意向人，行者如是，是為非法學女人弟子也！」
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佛告諸弟子：「清慎汝心，守護身口，恒以四等濟眾生已，道寶之慧恩施一切，如佛教誡，必得度世！」
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弟子諸來會者，聞佛說經，歡喜奉行，作禮而去。
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