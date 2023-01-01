佛說四輩經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說四輩經

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸四輩弟子、天帝、龍、鬼神、質諒神，皆詣祇樹，稽首佛足，却就常位坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸四輩弟子、天帝、龍、鬼神、質諒神，皆詣祇樹，稽首佛足，却就常位坐。

佛告諸弟子：「吾今所出經法，所可教誡，皆自各守其意念。末世毒然之時，四輩弟子，若出家、若居家修道，皆狂醉眾色，不復承用佛經法，專愚自用，便使吾道薄淡，令世人謗訕吾道，信是弟子慠慢所致！」鶖鷺子整衣服，叉手，一心聽佛說《四輩經》如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「吾今所出經法，所可教誡，皆自各守其意念。末世毒然之時，四輩弟子，若出家、若居家修道，皆狂醉眾色，不復承用佛經法，專愚自用，便使吾道薄淡，令世人謗訕吾道，信是弟子慠慢所致！」鶖鷺子整衣服，叉手，一心聽佛說《四輩經》如是。

佛言：「若末世男子能出家，除剃頭髮為道者，第一去離愛欲，志存大乘，常當慈悲喜護為主，去想行，普念一切蜎飛蠕動之類，視之如身無異，不得妄起恚怒。深入明度，常以明度權便，誘致曚冥，使入無極，以戒德除心穢病，不得為世間之業。能行此者，便可出家，名曰道士。不可依恃吾法，自以出家為信，不專念道。或能有下賤之人，倚道自活，無益一切，而但出意說。為人師主，輕薄戲調，不自撿察，使尊法薄淡，世人不信，非吾出家弟子之法也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若末世男子能出家，除剃頭髮為道者，第一去離愛欲，志存大乘，常當慈悲喜護為主，去想行，普念一切蜎飛蠕動之類，視之如身無異，不得妄起恚怒。深入明度，常以明度權便，誘致曚冥，使入無極，以戒德除心穢病，不得為世間之業。能行此者，便可出家，名曰道士。不可依恃吾法，自以出家為信，不專念道。或能有下賤之人，倚道自活，無益一切，而但出意說。為人師主，輕薄戲調，不自撿察，使尊法薄淡，世人不信，非吾出家弟子之法也！」

佛言：「若有女人出家，除髮為道，以去愛欲，當專精靜處，不得與出家男子同廟止。若行師受，當有等類，不得獨往稟受。常當晚出早還，不得妄出廟宿止。但得教授女人，不得教授男子。所著衣服，不得刻繒帛綵色苾芬。不得輕言戲語，不得貪財寶物，戒行清淨，名曰出家道人。若輕言戲調，未語預笑，心志不寂，意行穢濁，惡口罵詈，輕言不節，不能靜處，憍慢自大，不自撿勅者，雖復出家，故是賤人，非出家弟子也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有女人出家，除髮為道，以去愛欲，當專精靜處，不得與出家男子同廟止。若行師受，當有等類，不得獨往稟受。常當晚出早還，不得妄出廟宿止。但得教授女人，不得教授男子。所著衣服，不得刻繒帛綵色苾芬。不得輕言戲語，不得貪財寶物，戒行清淨，名曰出家道人。若輕言戲調，未語預笑，心志不寂，意行穢濁，惡口罵詈，輕言不節，不能靜處，憍慢自大，不自撿勅者，雖復出家，故是賤人，非出家弟子也！」

佛言：「若有男子心志繫道，不能出家者，在於愛欲之中，當受持五戒、月六齋。第一孝順父母，治家養子；朝暮燒香、然燈，稽首三尊，悔過十方，恭敬四輩；不得慢輕自大，去離慳貪；常以至誠，不得欺殆世人；不得與世間人妻婦坐起同席、住行相隨、同室異床。除去四事，以四等心普視一切，老者，若父、若母；少者，若弟、若子。恒以明度法藥洗除眾病，不得妄瞋恚、罵詈。常以無極方便誘解世人，使入大乘；不得為新學者說深經、奧妙之義，當為除想識無罣礙者；不得綺飾衣服，不得與世間妻女戲調言語、往來報答。以致因緣，如是者為清淨道人。若行不清淨，貪利財色；或於世俗綺飾衣服，互相翹舉，但結非惡，眄睞所欲；輕言戲調，未語預笑；託己同法，口說妙言；外似清虛，內懷貪惑；心存財帛，以自供給，活於妻子；慢佛，尊經不復修學，反習外道之術——世藥解奏、符呪厭說、療治眾病因緣、外道解奏之術，或於財帛勾束上下，賊意欲得，因解奏之術，不持吾法，當來者却皆由斯輩，是故非吾法學弟子也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有男子心志繫道，不能出家者，在於愛欲之中，當受持五戒、月六齋。第一孝順父母，治家養子；朝暮燒香、然燈，稽首三尊，悔過十方，恭敬四輩；不得慢輕自大，去離慳貪；常以至誠，不得欺殆世人；不得與世間人妻婦坐起同席、住行相隨、同室異床。除去四事，以四等心普視一切，老者，若父、若母；少者，若弟、若子。恒以明度法藥洗除眾病，不得妄瞋恚、罵詈。常以無極方便誘解世人，使入大乘；不得為新學者說深經、奧妙之義，當為除想識無罣礙者；不得綺飾衣服，不得與世間妻女戲調言語、往來報答。以致因緣，如是者為清淨道人。若行不清淨，貪利財色；或於世俗綺飾衣服，互相翹舉，但結非惡，眄睞所欲；輕言戲調，未語預笑；託己同法，口說妙言；外似清虛，內懷貪惑；心存財帛，以自供給，活於妻子；慢佛，尊經不復修學，反習外道之術——世藥解奏、符呪厭說、療治眾病因緣、外道解奏之術，或於財帛勾束上下，賊意欲得，因解奏之術，不持吾法，當來者却皆由斯輩，是故非吾法學弟子也！」

佛言：「若有女人不能出家，在於愛欲之中心樂道者，當持五戒、月六齋。孝順父母、姑嫜、叔妹、夫婿；不得撾罵兒子、婢使；不得輕行，來宿止他家；不得與世間男子語言，調弄譺笑；不得妄瞋恚、罵詈、惡口；不得證說他人惡，不得陷人兒子、妻妾、奴婢過惡；恒當專精念道為上首；不得與世間凡人說法顏貌；不得與人男子相斥，不得教他人男子；不得說世間吉凶、善惡、災變之相；不得憍慢自大；晝夜三時燒香，稽首三尊，悔過十方，稟受經行，言數自勸；不得希望供養、貪利、財帛；不得嫉妬夫主，當自賤女人身，願為男子轉身受福，可得上天宮觀自然。是清信女人學道之法。若不孝順，憍慢姑嫜，嫉妬夫主，撾罵奴婢，造惡自是，怨恨、恚怒、毒意向人，行者如是，是為非法學女人弟子也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有女人不能出家，在於愛欲之中心樂道者，當持五戒、月六齋。孝順父母、姑嫜、叔妹、夫婿；不得撾罵兒子、婢使；不得輕行，來宿止他家；不得與世間男子語言，調弄譺笑；不得妄瞋恚、罵詈、惡口；不得證說他人惡，不得陷人兒子、妻妾、奴婢過惡；恒當專精念道為上首；不得與世間凡人說法顏貌；不得與人男子相斥，不得教他人男子；不得說世間吉凶、善惡、災變之相；不得憍慢自大；晝夜三時燒香，稽首三尊，悔過十方，稟受經行，言數自勸；不得希望供養、貪利、財帛；不得嫉妬夫主，當自賤女人身，願為男子轉身受福，可得上天宮觀自然。是清信女人學道之法。若不孝順，憍慢姑嫜，嫉妬夫主，撾罵奴婢，造惡自是，怨恨、恚怒、毒意向人，行者如是，是為非法學女人弟子也！」

佛告諸弟子：「清慎汝心，守護身口，恒以四等濟眾生已，道寶之慧恩施一切，如佛教誡，必得度世！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「清慎汝心，守護身口，恒以四等濟眾生已，道寶之慧恩施一切，如佛教誡，必得度世！」

弟子諸來會者，聞佛說經，歡喜奉行，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子諸來會者，聞佛說經，歡喜奉行，作禮而去。