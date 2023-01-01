三慧經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
三慧經
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失譯人名今附涼錄
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佛常欲得三人：一者、信；二者、問；三者、行。或有人但信不喜，已作為信，不欲行為。
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喜有三亡：一者、不布施；二者、不行戒；三者、不定意。
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當滅思想乃得道，要在不念。已滅思想，色亦滅，識亦滅。心有所念，是為四所有對，是為想——當有想、當無想、不離想、當離想。不出想，還就。當有想者，謂道想；當無想者，謂無色想；不離想者，謂不離經行想；當離想者，當離生死想；不出想，謂無道想，不出十二門；還就者，謂人生死，便不得脫。
當滅思想乃得道，要在不念。已滅思想，色亦滅，識亦滅。心有所念，是為四所有對，是為想——當有想、當無想、不離想、當離想。不出想，還就。當有想者，謂道想；當無想者，謂無色想；不離想者，謂不離經行想；當離想者，當離生死想；不出想，謂無道想，不出十二門；還就者，謂人生死，便不得脫。
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身譬如地，善意如禾，惡意如草。不去草穢，禾實不成；人不去惡意，亦不得道。人有瞋恚，是為地生蒺䔧。善意如電，來即明，去便復冥；邪念如雲覆日時，不見己惡意起，不見道。
身譬如地，善意如禾，惡意如草。不去草穢，禾實不成；人不去惡意，亦不得道。人有瞋恚，是為地生蒺䔧。善意如電，來即明，去便復冥；邪念如雲覆日時，不見己惡意起，不見道。
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學者，有苦；不學者，無有苦。學者有苦，譬如人種，當先犁去草穢，便多得收，是為先苦；不學者無有苦者，譬如地不犁續，自生蒺䔧諸惡物，是為不學無有苦。
學者，有苦；不學者，無有苦。學者有苦，譬如人種，當先犁去草穢，便多得收，是為先苦；不學者無有苦者，譬如地不犁續，自生蒺䔧諸惡物，是為不學無有苦。
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行道，第一、可禁苦；第二、可禁樂；三者、不可禁苦；四者、不可禁樂。能樂得樂，便行道；能苦得苦，便行道。
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有人行道得苦，便畏生死，能行道如是，不可與樂。
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有人得樂能行道，意不苦，如是不可與苦。
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有人得樂能行道，得苦亦能行道，如是可與樂，不可與苦。
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有人得苦不能行道，得樂亦不能行道，如是當與苦，不可與樂。
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都有四求：一者、用身故求；二者、用願故求；三者、用癡故求；四者、用行故求。人欲保身、長壽，是為身求；欲得豪貴、妻子、珍寶，是為願求；祠祀、鎮壓，欲從得福，是為癡求；所行非法，欲家安隱得道，是為行求。
都有四求：一者、用身故求；二者、用願故求；三者、用癡故求；四者、用行故求。人欲保身、長壽，是為身求；欲得豪貴、妻子、珍寶，是為願求；祠祀、鎮壓，欲從得福，是為癡求；所行非法，欲家安隱得道，是為行求。
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人有三不可保：一者、喜意；二者、財寶；三者、人命。身亦可念，亦不可念；計身諸惡露是為可念，意墮五樂是不可念。
人有三不可保：一者、喜意；二者、財寶；三者、人命。身亦可念，亦不可念；計身諸惡露是為可念，意墮五樂是不可念。
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善亦可念，亦不可念。謂得道意，是可念；不可念者，謂以得道意，當轉增上。惡亦可念，亦不可念。有過自悔，是可念；意起墮惡，是不可念。捨正念邪，是為惑；不別是非，是為疑。惡有二事：一為本，二為利。所作行是為本，受行福是為利，除是便得道。
善亦可念，亦不可念。謂得道意，是可念；不可念者，謂以得道意，當轉增上。惡亦可念，亦不可念。有過自悔，是可念；意起墮惡，是不可念。捨正念邪，是為惑；不別是非，是為疑。惡有二事：一為本，二為利。所作行是為本，受行福是為利，除是便得道。
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貪護謂已得復貪。念色為貪上，為非一意滅，故護貪為得道，貪護為墮生死。已得復護，故為貪護。
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樂食者，謂歡喜。飽念食者，謂念三十七品經便飽。識食者，謂樂法。已隨痛痒為栽求，後復念為識求。
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一切世俗事皆屬身，一切名字皆屬意，一切不犯皆屬戒，除是無所有為道。一法復壞道行，謂不精進；一法壞人，謂慳貪。
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外惡因緣來向人，不受為忍；自身作惡，不出為辱己。過去莫復念，未來亦莫待，今見在當斷。非人所有，莫得憂；一切有意，皆為結。
外惡因緣來向人，不受為忍；自身作惡，不出為辱己。過去莫復念，未來亦莫待，今見在當斷。非人所有，莫得憂；一切有意，皆為結。
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有善意亦忘，有惡意亦忘。復用三因緣故：一者、不習念；二者、不數念；三者、不著意倒。是三事不復忘。
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從有可得無，有不可得有，是謂三十七品經意。生死意，生死無有數，所以覺者，種忘故。本意欲坐行道十日，不能竟十日，前世福薄故。多福者，欲十日坐行便得。身不欲行，用劣瘦極故；意不欲行，不念死、敗、苦、空故。
從有可得無，有不可得有，是謂三十七品經意。生死意，生死無有數，所以覺者，種忘故。本意欲坐行道十日，不能竟十日，前世福薄故。多福者，欲十日坐行便得。身不欲行，用劣瘦極故；意不欲行，不念死、敗、苦、空故。
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智慧有四相：一者、聞善語便不轉；二者、已聽便受著意；三者、已意當思惟念；四者、意已思惟念，復重問欲知其意。倒是少慧。
智慧有四相：一者、聞善語便不轉；二者、已聽便受著意；三者、已意當思惟念；四者、意已思惟念，復重問欲知其意。倒是少慧。
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有五百人行道，得定意，恐復失之，因取人令殺。人報言：「殺道人，令我得重罪。」道人言：「如人有怨家，欲殺之；不是身，為是我怨家，汝為我殺。佛言：『當殺意，勿殺身。』」
有五百人行道，得定意，恐復失之，因取人令殺。人報言：「殺道人，令我得重罪。」道人言：「如人有怨家，欲殺之；不是身，為是我怨家，汝為我殺。佛言：『當殺意，勿殺身。』」
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有道人得定意，時野火燒之，衣不然。人見之，謂是鬼，便斫之，刀折不入。用心一故，不燒；柔軟故，不入。
有道人得定意，時野火燒之，衣不然。人見之，謂是鬼，便斫之，刀折不入。用心一故，不燒；柔軟故，不入。
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有道人得定意，弟子呼之飯，不覺。因前牽臂，臂申丈餘，弟子大恐，因取結之。意結不可，復取解之。師禪覺，苦臂痛，問弟子，白如是。師言：「汝不解者，誤折我臂。」人得定意，柔軟如綿，在母腹中亦爾。
有道人得定意，弟子呼之飯，不覺。因前牽臂，臂申丈餘，弟子大恐，因取結之。意結不可，復取解之。師禪覺，苦臂痛，問弟子，白如是。師言：「汝不解者，誤折我臂。」人得定意，柔軟如綿，在母腹中亦爾。
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有三因緣，覺人無所知：一者、問不如對；二者、不能問；三者、不能語。
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取要要經譬喻說：人逢大水，但當取珍寶去，喻人在世間但當取善意去。
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不所念，不得道。何以故？不念道因緣。有道因緣，能得道。謂六波羅蜜、安般守意、三十七品經，是為道因緣。
不所念，不得道。何以故？不念道因緣。有道因緣，能得道。謂六波羅蜜、安般守意、三十七品經，是為道因緣。
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有五因緣可信：一者、信佛；二者、信法；三者、信戒；四者、信經；五者、信善知識。信是五事，得道。
有五因緣可信：一者、信佛；二者、信法；三者、信戒；四者、信經；五者、信善知識。信是五事，得道。
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語有四法：一者、直語；二者、分別語；三者、問語；四者、止語。直語者，有黠人墮道得因緣直說。分別語者，為所以所受不諦，當分別本末重語說。問語者，人自意為是，墮因緣問之即自知。止語者，佛所不說，亦不說。
語有四法：一者、直語；二者、分別語；三者、問語；四者、止語。直語者，有黠人墮道得因緣直說。分別語者，為所以所受不諦，當分別本末重語說。問語者，人自意為是，墮因緣問之即自知。止語者，佛所不說，亦不說。
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有四因緣問：一者、一切問；二者、分別問；三者、問問；四者、止問。一切世間非常、苦、空，行道得安隱已，說是為應語，是為一切問。若人求問眼事，莫持耳往報，是為分別問。若人持白物來言是黑物，因持黑物問之見為何等？是為問問。若人來問道何類？因報寒何等類；若問意何等類？因報風何等類；若問無為何等類？因報空何等類。是止問。
有四因緣問：一者、一切問；二者、分別問；三者、問問；四者、止問。一切世間非常、苦、空，行道得安隱已，說是為應語，是為一切問。若人求問眼事，莫持耳往報，是為分別問。若人持白物來言是黑物，因持黑物問之見為何等？是為問問。若人來問道何類？因報寒何等類；若問意何等類？因報風何等類；若問無為何等類？因報空何等類。是止問。
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有四顛倒：一者、非常，人意以為常；二者、以苦，人謂樂；三者、萬物皆空，人謂為實；四者、非身，貪以為有身。人墮顛倒如是，非常計常，以苦為樂，以空為實，非身以作身。人如是意，便得道。
有四顛倒：一者、非常，人意以為常；二者、以苦，人謂樂；三者、萬物皆空，人謂為實；四者、非身，貪以為有身。人墮顛倒如是，非常計常，以苦為樂，以空為實，非身以作身。人如是意，便得道。
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人意墮四顛倒故，計是為我身。諦挍計身中無所有；已無所有，便墮空；已墮空，便為無身；已無身，便墮無為。
人意墮四顛倒故，計是為我身。諦挍計身中無所有；已無所有，便墮空；已墮空，便為無身；已無身，便墮無為。
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人有四癡，常著四顛倒：一者、萬物非常，自以為常；二者、天下皆苦，人持作樂；三者、天下空，人以為有；四者、身非身，不可保，人以為身；五者、月始生時拜；六者、十五日盛明時，反踞視之；七者、女小時從人抱；八者、女大不可得見。
人有四癡，常著四顛倒：一者、萬物非常，自以為常；二者、天下皆苦，人持作樂；三者、天下空，人以為有；四者、身非身，不可保，人以為身；五者、月始生時拜；六者、十五日盛明時，反踞視之；七者、女小時從人抱；八者、女大不可得見。
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有四貴，亦有四賤：一者、道貴，人賤；二者、珍寶貴，人賤；三者、官位貴，人賤；四者、黠貴，癡賤。
有四貴，亦有四賤：一者、道貴，人賤；二者、珍寶貴，人賤；三者、官位貴，人賤；四者、黠貴，癡賤。
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阿難言：「人得善知識，為得佛半！」佛言：「人得善知識，為得佛道。善知識難得！」
阿難言：「人得善知識，為得佛半！」佛言：「人得善知識，為得佛道。善知識難得！」
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何謂為道德？信為道；制身、口、意為德。
何謂為道德？信為道；制身、口、意為德。
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人當有三知識：一者、富家；二者、事貴；三者大尊者。以布施是為富家，以持戒為事貴者，守意念道為是事大尊者。
人當有三知識：一者、富家；二者、事貴；三者大尊者。以布施是為富家，以持戒為事貴者，守意念道為是事大尊者。
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有內治生、外治生：索錢財、諸珍寶是為外治生；守意念道是為內治生。人不能自伏意，反欲伏他人意；能自伏意，他人意悉可伏。
有內治生、外治生：索錢財、諸珍寶是為外治生；守意念道是為內治生。人不能自伏意，反欲伏他人意；能自伏意，他人意悉可伏。
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有內力、有外力，有內色、有外色，有內識、有外識。能制惡意，是為內力；能有所作，舉重瞋恚，是為外力。痛痒、思想、生死、識是為內色；地、水、火、風、空是為外色。意念為內識，眼見為外識。
有內力、有外力，有內色、有外色，有內識、有外識。能制惡意，是為內力；能有所作，舉重瞋恚，是為外力。痛痒、思想、生死、識是為內色；地、水、火、風、空是為外色。意念為內識，眼見為外識。
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有四事大難：一者、與得道人共會大難，謂十二賢者；二者、聞經入心難，謂在八難處；三者、如本觀難，謂墮四顛倒；四者、如法行難，謂不能持戒。
有四事大難：一者、與得道人共會大難，謂十二賢者；二者、聞經入心難，謂在八難處；三者、如本觀難，謂墮四顛倒；四者、如法行難，謂不能持戒。
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有五事，求道大難：一者、年老；二者、疾病；三者、縣官；四者、盜賊；五者、飢渴。是為五事，求道大難。
有五事，求道大難：一者、年老；二者、疾病；三者、縣官；四者、盜賊；五者、飢渴。是為五事，求道大難。
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有五事難：一者、值佛世難；二者、聞經難；三者、得善師難；四者、得善人難；五者、得作人難。
有五事難：一者、值佛世難；二者、聞經難；三者、得善師難；四者、得善人難；五者、得作人難。
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有五難：一者、貧，能布施難；二者、豪貴，能忍辱者難；三者、有事對吏，不欺者難；四者、與端正女人同床，意不亂者難；五者、制人命，不得傷害者難。
有五難：一者、貧，能布施難；二者、豪貴，能忍辱者難；三者、有事對吏，不欺者難；四者、與端正女人同床，意不亂者難；五者、制人命，不得傷害者難。
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有七難：一者、受經，能問難；二者、聞經，解意難；三者、與多智人對語，能自解難；四者、自教，復能教人者難；五者、自安隱，亦令人安隱難；六者、己自定意，亦令人定意難；七者、常不離法，至得佛道難。
有七難：一者、受經，能問難；二者、聞經，解意難；三者、與多智人對語，能自解難；四者、自教，復能教人者難；五者、自安隱，亦令人安隱難；六者、己自定意，亦令人定意難；七者、常不離法，至得佛道難。
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有十八事，人於世間甚大難：一者、值佛世難；二者、正使值佛，成就得為人難；三者、正使成得為人，在中國生難；四者、正使在中國，種姓家難；五者、正使在種姓家，四支、六情完具難；六者、正使四支、六情完具，有財產難；七者、正使得財產，得善知識難；八者、正使得善知識，智慧難；九者、正使智慧，謹慎心難；十者、正使謹慎心，能布施難；十一、正使能布施，欲得賢善有德人難；十二者、正使得賢善有德人，往至其所難；十三者、正使往至其所，得宜適難；十四者、正使得宜適，聽問難；十五者、正使受聽問，說忠政難；十六者、正使忠政，解智慧難；十七者、正使得解智慧，能受深經難；十八者、正使能解深經，復重難。是為十八事，人於世間大難。
有十八事，人於世間甚大難：一者、值佛世難；二者、正使值佛，成就得為人難；三者、正使成得為人，在中國生難；四者、正使在中國，種姓家難；五者、正使在種姓家，四支、六情完具難；六者、正使四支、六情完具，有財產難；七者、正使得財產，得善知識難；八者、正使得善知識，智慧難；九者、正使智慧，謹慎心難；十者、正使謹慎心，能布施難；十一、正使能布施，欲得賢善有德人難；十二者、正使得賢善有德人，往至其所難；十三者、正使往至其所，得宜適難；十四者、正使得宜適，聽問難；十五者、正使受聽問，說忠政難；十六者、正使忠政，解智慧難；十七者、正使得解智慧，能受深經難；十八者、正使能解深經，復重難。是為十八事，人於世間大難。
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有八處人，佛無那何？一者、瘂人；二者、聾人；三者、地獄中人；四者、餓鬼中人；五者、畜生中人；六者、邊地不知法義；七者、長生二十八天上；八者、受不精進行。是為八處人，佛無那何。
有八處人，佛無那何？一者、瘂人；二者、聾人；三者、地獄中人；四者、餓鬼中人；五者、畜生中人；六者、邊地不知法義；七者、長生二十八天上；八者、受不精進行。是為八處人，佛無那何。
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有五百人自說言：「我善。」佛言：「汝當善，當隨我後。」人言：「諾！」佛便行入火中，五百人皆止住，無敢隨者，言善人至難得。
有五百人自說言：「我善。」佛言：「汝當善，當隨我後。」人言：「諾！」佛便行入火中，五百人皆止住，無敢隨者，言善人至難得。
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有人問佛：「佛教人作善，何等益？」佛言：「天下人惱，我故教之耳！」
有人問佛：「佛教人作善，何等益？」佛言：「天下人惱，我故教之耳！」
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人復言：「人有心，當恣之。」佛言：「坐天下人恣心故，我止住百劫，乃得佛道。」
人復言：「人有心，當恣之。」佛言：「坐天下人恣心故，我止住百劫，乃得佛道。」
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道有七事：一者、意喜布施不欲餘；二者、但欲聞；三者、但信；四者、但持戒；五者、但欲行；六者、欲學慧；七者、但欲脫去。
道有七事：一者、意喜布施不欲餘；二者、但欲聞；三者、但信；四者、但持戒；五者、但欲行；六者、欲學慧；七者、但欲脫去。
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佛在世時得脫，轉後世但學慧，復轉後世但欲行，復轉後世但持戒，復轉後世但信，復轉後世但欲聞，復轉後世但欲布施。不但布施當復聞，不但聞當復信，不但信當復持戒，不但持戒當復行，不但行當復慧，不但慧當復脫去，是七事當并行。
佛在世時得脫，轉後世但學慧，復轉後世但欲行，復轉後世但持戒，復轉後世但信，復轉後世但欲聞，復轉後世但欲布施。不但布施當復聞，不但聞當復信，不但信當復持戒，不但持戒當復行，不但行當復慧，不但慧當復脫去，是七事當并行。
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有五叢殘：一者、上世人長壽，今世人短壽；二者、上世人端正桃華色，今世人醜惡；三者、上世人多得道，今世人不能得；四者、上世人博達，通知經要，今世人不能通知；五者、上世人安隱，今世人多疾瘦。是為五叢殘世。
有五叢殘：一者、上世人長壽，今世人短壽；二者、上世人端正桃華色，今世人醜惡；三者、上世人多得道，今世人不能得；四者、上世人博達，通知經要，今世人不能通知；五者、上世人安隱，今世人多疾瘦。是為五叢殘世。
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有長壽者道人，大富，財產無數，好作布施。有人言：「卿作布施大多！」道人報言：「我從佛聞，人在世間往來生死，其日不可數。今我所有布施，尚不能日用一錢，何以為多！佛說人得一切天下珍寶，不如聞佛一言。何以故？徒多財產，不能離世間故。」
有長壽者道人，大富，財產無數，好作布施。有人言：「卿作布施大多！」道人報言：「我從佛聞，人在世間往來生死，其日不可數。今我所有布施，尚不能日用一錢，何以為多！佛說人得一切天下珍寶，不如聞佛一言。何以故？徒多財產，不能離世間故。」
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山中揭鳥，尾有長毛，毛有所著，便不敢復去，愛之恐拔，罷為獵者所得，身坐分散而為一毛故。人散意念恩愛、財產，不得脫苦，用貪婬故。人治生，譬如蜂作蜜，採取眾華，勤苦積日，已成，人便攻取持去，亦不得自食，適自疲極。人東走西走，求是作是，合聚財寶，勤苦不可言。已命盡，他人得其財，身及得重罪，受苦不可量。人在世間，譬乘泥船渡河，當浮渡，船且壞。人身如泥船不可久，當疾行道。
山中揭鳥，尾有長毛，毛有所著，便不敢復去，愛之恐拔，罷為獵者所得，身坐分散而為一毛故。人散意念恩愛、財產，不得脫苦，用貪婬故。人治生，譬如蜂作蜜，採取眾華，勤苦積日，已成，人便攻取持去，亦不得自食，適自疲極。人東走西走，求是作是，合聚財寶，勤苦不可言。已命盡，他人得其財，身及得重罪，受苦不可量。人在世間，譬乘泥船渡河，當浮渡，船且壞。人身如泥船不可久，當疾行道。
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金有四試：一者、燒；二者、磨；三者、鍛；四者、鍊。譬喻人亦有四試：一者、嬈；二者、共從事；三者、色；四、為制不止。
金有四試：一者、燒；二者、磨；三者、鍛；四者、鍊。譬喻人亦有四試：一者、嬈；二者、共從事；三者、色；四、為制不止。
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欲得人相，有四因緣——一者、與共居；二者、共居當久；三者、當共語言；四者、共事——可以知之。
欲得人相，有四因緣——一者、與共居；二者、共居當久；三者、當共語言；四者、共事——可以知之。
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有四因緣知為道人：一者、聞惡亂意，即時轉念；二者、不說人惡；三者、自不墮論議；四者、能自護。如是知為道人自護。
有四因緣知為道人：一者、聞惡亂意，即時轉念；二者、不說人惡；三者、自不墮論議；四者、能自護。如是知為道人自護。
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今世四因緣乃受福：一者、有處；二者、有時；三者、業；四者、師。人有所止，得安隱、如意，是為處。如人年三十當富，十五時求不可得，至三十乃得，是為時。若人宜賈白珠亦餘物，從得利，是為業。遭得明人分別說經，心即開解，是為師。
今世四因緣乃受福：一者、有處；二者、有時；三者、業；四者、師。人有所止，得安隱、如意，是為處。如人年三十當富，十五時求不可得，至三十乃得，是為時。若人宜賈白珠亦餘物，從得利，是為業。遭得明人分別說經，心即開解，是為師。
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有兄弟三人，各自謂高健無輩，共更持夜，二兄居前臥，小弟便獨坐。有一虫，名為不吉，來嚙其髀。弟便以手指之，虫便長大，復捶益大。其人瞋恚，取虫蹙踏，自致疲極，虫益大不止，其人便止休。一夜已竟，便呼仲兄起，虫復嚙之，兄復如小弟與共鬪，虫更長大至屋，如是疲極，復止休。二夜竟，便呼大兄起坐，虫復嚙之。大兄便持手指摩娑，虫復起，兄生意以㼜覆之，須臾極，虫便出㼜去。至明日二弟極不能復起，兄知二弟與虫共鬪，便問：「何以不起？」二弟慚不敢語。兄言：「與虫共鬪極耶？」弟言：「然！」兄語弟言：「後儻有不吉虫來，但以㼜覆之，不當指也！」譬喻如癡人得對，便瞋恚，從得罪。如弟與虫鬪，自致疲極。黠人見對來，便避之，是得福，譬如㼜覆不吉虫。
有兄弟三人，各自謂高健無輩，共更持夜，二兄居前臥，小弟便獨坐。有一虫，名為不吉，來嚙其髀。弟便以手指之，虫便長大，復捶益大。其人瞋恚，取虫蹙踏，自致疲極，虫益大不止，其人便止休。一夜已竟，便呼仲兄起，虫復嚙之，兄復如小弟與共鬪，虫更長大至屋，如是疲極，復止休。二夜竟，便呼大兄起坐，虫復嚙之。大兄便持手指摩娑，虫復起，兄生意以㼜覆之，須臾極，虫便出㼜去。至明日二弟極不能復起，兄知二弟與虫共鬪，便問：「何以不起？」二弟慚不敢語。兄言：「與虫共鬪極耶？」弟言：「然！」兄語弟言：「後儻有不吉虫來，但以㼜覆之，不當指也！」譬喻如癡人得對，便瞋恚，從得罪。如弟與虫鬪，自致疲極。黠人見對來，便避之，是得福，譬如㼜覆不吉虫。
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昔有道人為國王說經。王言：「佛在世，多人得道。今同說佛經，人不得道。佛為持道法去耶？」道人言：「譬天下極美不過葡萄酒，飲一升便可醉，持一升水澆一升酒中，飲之不能復醉。佛在世時說經，知人意態，譬如人飲一升酒便得醉，今我輩不知是。佛說經知人意態，應病與藥故，人多得道。」
昔有道人為國王說經。王言：「佛在世，多人得道。今同說佛經，人不得道。佛為持道法去耶？」道人言：「譬天下極美不過葡萄酒，飲一升便可醉，持一升水澆一升酒中，飲之不能復醉。佛在世時說經，知人意態，譬如人飲一升酒便得醉，今我輩不知是。佛說經知人意態，應病與藥故，人多得道。」
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有國王飯諸比丘，天來指示王，是人得阿羅漢，是人菩薩，是人得道迹，是人不持戒。王悉覺知，持心正等，無有異意，諸天代其歡喜。
有國王飯諸比丘，天來指示王，是人得阿羅漢，是人菩薩，是人得道迹，是人不持戒。王悉覺知，持心正等，無有異意，諸天代其歡喜。
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有國王與人共爭高價浴佛，王輒舉高價不止。人言：「今我悉持所有財物、妻子，自身為奴婢，以浴佛。」王便不得。
有國王與人共爭高價浴佛，王輒舉高價不止。人言：「今我悉持所有財物、妻子，自身為奴婢，以浴佛。」王便不得。
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阿育王作八萬塔，臨命欲絕時，菩薩、阿羅漢有五百人共守護，更為說經，不使諸夫人得近與相見，欲令王上天故。
阿育王作八萬塔，臨命欲絕時，菩薩、阿羅漢有五百人共守護，更為說經，不使諸夫人得近與相見，欲令王上天故。
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有小國王常起往伐。大國王思惟言：「亡身得惡，皆從貪愛故。我不如以國與之！」大國王捨國去，作白衣在他國，久後歸故國。有人白言，王便勅左右往捕取，殺之。臨當死時，呼其子囑一言：「慎勿忘也！汝勿念怨家，要當慈心！」
有小國王常起往伐。大國王思惟言：「亡身得惡，皆從貪愛故。我不如以國與之！」大國王捨國去，作白衣在他國，久後歸故國。有人白言，王便勅左右往捕取，殺之。臨當死時，呼其子囑一言：「慎勿忘也！汝勿念怨家，要當慈心！」
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有國王治行不平，侵抂人民，受取非法，天為雨不時節。有女人言：「天雨不時節，王治行不平正故。」王以聞知，便呼女人令請雨，以三器著地，女人願，令雨墮中央器中，復令從一頭起，則如其願。王問：「何因緣得是？」女人白言：「我至誠故。」佛言：「有地乃有萬物，人有至誠乃有道。」
有國王治行不平，侵抂人民，受取非法，天為雨不時節。有女人言：「天雨不時節，王治行不平正故。」王以聞知，便呼女人令請雨，以三器著地，女人願，令雨墮中央器中，復令從一頭起，則如其願。王問：「何因緣得是？」女人白言：「我至誠故。」佛言：「有地乃有萬物，人有至誠乃有道。」
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有國王出行，見一女人端正無比，王意欲殺其夫，取是女人。旁臣言：「不當殺，當享之。」王國序其夫，以金指環與之，語言：「忘環者殺汝！」王私呼婦，令盜取環。以後，王呼問其夫環所在，夫求不知處，便勅臣殺之。令美飲食，夫恐，不敢食。人言：「卿當死，何不食？」夫適欲噉魚，因於魚腹中得環，是至誠所至。
有國王出行，見一女人端正無比，王意欲殺其夫，取是女人。旁臣言：「不當殺，當享之。」王國序其夫，以金指環與之，語言：「忘環者殺汝！」王私呼婦，令盜取環。以後，王呼問其夫環所在，夫求不知處，便勅臣殺之。令美飲食，夫恐，不敢食。人言：「卿當死，何不食？」夫適欲噉魚，因於魚腹中得環，是至誠所至。
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有道人貧窮，舉十萬用治生。便先持三萬布施，持餘錢行賈。途中為賊所抄，王便以珍寶物匃與之。有大囊、小囊，餘人各取大囊去，道人自念言：「我錢少，不宜取大囊。」便取小囊去。其中悉有白珠，賣得六千萬。用至誠不貪故，得是珍寶。
有道人貧窮，舉十萬用治生。便先持三萬布施，持餘錢行賈。途中為賊所抄，王便以珍寶物匃與之。有大囊、小囊，餘人各取大囊去，道人自念言：「我錢少，不宜取大囊。」便取小囊去。其中悉有白珠，賣得六千萬。用至誠不貪故，得是珍寶。
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昔有國王徵國中諸盲人，令於象廐中觀象。中有持象足者，中有持象鼻者，中有持象耳者，中有持象尾者。去後共相問：「象何等類？」持象足者言：「象大如柱。」持象鼻者言：「象如繩索。」持象耳者言：「象如簸箕。」持象尾者言：「象如大杖。」皆共諍之，盲人各自信其意。譬如人各見少所經，不了其法，自謂大解，亦如是。
昔有國王徵國中諸盲人，令於象廐中觀象。中有持象足者，中有持象鼻者，中有持象耳者，中有持象尾者。去後共相問：「象何等類？」持象足者言：「象大如柱。」持象鼻者言：「象如繩索。」持象耳者言：「象如簸箕。」持象尾者言：「象如大杖。」皆共諍之，盲人各自信其意。譬如人各見少所經，不了其法，自謂大解，亦如是。
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有國王於城外大作伎樂戲，舉國中人民皆出行觀。城中有一家，其父有疾不能行步，家室共扶，將令行，言：「出城便止。」樹下不能自致，語家中言：「汝自行觀，來還乃持我歸。」時天帝釋化作一道人，過其邊，便呼病人：「汝隨我去，我能令汝病愈。」人聞之大喜，便起隨行。釋將上天至宮，見金銀好物甚眾多，欲從求之。人言：「勿得，可求匃瓶。」病人因前到釋所言：「我欲去，願持此瓶匃我。」釋即與之，語病人言：「中有物在，汝所願。」病人持歸，室家相對探之，轉得心中所願，金銀珍寶恣意皆得。大會宗親諸家內外，共相娛樂。醉飽已後，因取瓶跳之：「我受汝恩，令我富饒。」跳踢不止，便墮地破之，所求不復得。
有國王於城外大作伎樂戲，舉國中人民皆出行觀。城中有一家，其父有疾不能行步，家室共扶，將令行，言：「出城便止。」樹下不能自致，語家中言：「汝自行觀，來還乃持我歸。」時天帝釋化作一道人，過其邊，便呼病人：「汝隨我去，我能令汝病愈。」人聞之大喜，便起隨行。釋將上天至宮，見金銀好物甚眾多，欲從求之。人言：「勿得，可求匃瓶。」病人因前到釋所言：「我欲去，願持此瓶匃我。」釋即與之，語病人言：「中有物在，汝所願。」病人持歸，室家相對探之，轉得心中所願，金銀珍寶恣意皆得。大會宗親諸家內外，共相娛樂。醉飽已後，因取瓶跳之：「我受汝恩，令我富饒。」跳踢不止，便墮地破之，所求不復得。
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世間有黠人多無數，未有如彌勒者。彌勒尚復行學不厭，何況餘乎？佛已得道，坐行安般守意。佛言：「我從無數世以來與不厭，乃得佛。」後世人學當那得佛道！
世間有黠人多無數，未有如彌勒者。彌勒尚復行學不厭，何況餘乎？佛已得道，坐行安般守意。佛言：「我從無數世以來與不厭，乃得佛。」後世人學當那得佛道！
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已持戒，不復作惡。有不信意故，復犯戒，便墮地獄。閻王問之，便對言：「我不作惡。」閻王復問：「汝不作惡，何為是中？」
已持戒，不復作惡。有不信意故，復犯戒，便墮地獄。閻王問之，便對言：「我不作惡。」閻王復問：「汝不作惡，何為是中？」
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有尊者為賊人所折辱。有人言：「何以不殺之？」尊者言：「我人客未具故。」人復言：「我為卿出人客。」尊者言：「不也！我兵今自具如是，二十餘歲殺賊人，被病死。」人復言：「卿不殺之，今反自死！」尊者言：「我兵馬以具。何故？癡人當入地獄，是為兵馬具。」
有尊者為賊人所折辱。有人言：「何以不殺之？」尊者言：「我人客未具故。」人復言：「我為卿出人客。」尊者言：「不也！我兵今自具如是，二十餘歲殺賊人，被病死。」人復言：「卿不殺之，今反自死！」尊者言：「我兵馬以具。何故？癡人當入地獄，是為兵馬具。」
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問曰：「何等為能知一萬事畢？」報曰：「一者謂無意、無念，萬事自畢。意有百念，萬事皆失。」
問曰：「何等為能知一萬事畢？」報曰：「一者謂無意、無念，萬事自畢。意有百念，萬事皆失。」
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有道人夜行前未得道，人隨其後。後人有疑悔，前人舉手，五指頭出火，復以鑰開戶，後人乃覺悟，知為道人。
有道人夜行前未得道，人隨其後。後人有疑悔，前人舉手，五指頭出火，復以鑰開戶，後人乃覺悟，知為道人。
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說：「經有六衰，有人言七衰，屋舍衰獨非衰耶？」佛謂人言：「我復饒汝一衰，癡為大衰。何以故？人說身事，反說屋舍，是為癡。」
說：「經有六衰，有人言七衰，屋舍衰獨非衰耶？」佛謂人言：「我復饒汝一衰，癡為大衰。何以故？人說身事，反說屋舍，是為癡。」
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有人墮海中，有人教食水盡，可得步出。人言：「我已飲，後水復來！」世俗如是，前後相趣不可極。
有人墮海中，有人教食水盡，可得步出。人言：「我已飲，後水復來！」世俗如是，前後相趣不可極。
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人欲相見，有四緣：一者、其人端正故；二者、宿命相愛；三者、名聞；四者、欲聞深經。安為知是隱為自藏？自藏者，不見惡態。
人欲相見，有四緣：一者、其人端正故；二者、宿命相愛；三者、名聞；四者、欲聞深經。安為知是隱為自藏？自藏者，不見惡態。
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世間凡有千八道——佛一切已知，前世皆已學——從是不得道，故索知。
世間凡有千八道——佛一切已知，前世皆已學——從是不得道，故索知。
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問：「人語時，聲先生耶，意先生乎？」報：「意先生。何以？意覺聲，聲不能覺意故。」
問：「人語時，聲先生耶，意先生乎？」報：「意先生。何以？意覺聲，聲不能覺意故。」
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有人持珠度海，失亡其珠。人便持木斗，𭡾水棄岸上。海神言：「汝當何時盡是水？」人言：「生死棄之不置。」海神知其意大，出珠還之。
有人持珠度海，失亡其珠。人便持木斗，𭡾水棄岸上。海神言：「汝當何時盡是水？」人言：「生死棄之不置。」海神知其意大，出珠還之。
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三慧經
三慧經
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