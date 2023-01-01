佛說法身經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法身經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時，世尊於大眾中以微妙音作如是言：「諸佛如來有二種身，皆具河沙功德。何等為二？所謂化身、法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於大眾中以微妙音作如是言：「諸佛如來有二種身，皆具河沙功德。何等為二？所謂化身、法身。

「而化身者，示從父母所生，具三十二相、八十種好，莊嚴其身，以智慧眼普觀眾生，智者瞻仰心生適悅，三業清淨，一一相好百福具足，如是莊嚴百千福聚，大丈夫相皆色蘊攝；又復具足十力、四無所畏、三不空法、三念住法、三不護法、四無量法，具大丈夫一一最勝那羅延力，如是略說如來、應供、正等正覺莊嚴功德，具足圓滿，是名化身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而化身者，示從父母所生，具三十二相、八十種好，莊嚴其身，以智慧眼普觀眾生，智者瞻仰心生適悅，三業清淨，一一相好百福具足，如是莊嚴百千福聚，大丈夫相皆色蘊攝；又復具足十力、四無所畏、三不空法、三念住法、三不護法、四無量法，具大丈夫一一最勝那羅延力，如是略說如來、應供、正等正覺莊嚴功德，具足圓滿，是名化身。

「又復諸佛、如來、應供、正等正覺所有法身，不可思議、不可稱量，而無有人能廣宣說。假使緣覺及諸聲聞——舍利弗等，最上利根善解深法，大智明達了種種義——而亦不能廣大宣說法身功德。諸佛如來為三界師，是大悲者，為諸眾生作大利益，平等護念無所分別，住奢摩他、毘鉢舍那，而復善解三調伏法，善度四難，具四神足，而於長夜行四攝法，離於五慾超五趣苦，具六分法圓滿六波羅蜜，開七覺花演八正道，善解九種三摩鉢底，具十智力。以此智力，名聞十方，是故稱為第一義天。於時、方、處，晝三夜三常善觀察，如是諸佛內功德法無有能者而為廣說，是故我今略說此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復諸佛、如來、應供、正等正覺所有法身，不可思議、不可稱量，而無有人能廣宣說。假使緣覺及諸聲聞——舍利弗等，最上利根善解深法，大智明達了種種義——而亦不能廣大宣說法身功德。諸佛如來為三界師，是大悲者，為諸眾生作大利益，平等護念無所分別，住奢摩他、毘鉢舍那，而復善解三調伏法，善度四難，具四神足，而於長夜行四攝法，離於五慾超五趣苦，具六分法圓滿六波羅蜜，開七覺花演八正道，善解九種三摩鉢底，具十智力。以此智力，名聞十方，是故稱為第一義天。於時、方、處，晝三夜三常善觀察，如是諸佛內功德法無有能者而為廣說，是故我今略說此法。

「是法身者，純一無二、無漏、無為，應當修證，諸有為法從無為生，如是真實，無淨、無染、無念、無依，離諸方便而與眾生作大依止，一切眾生所作行法無諸過失，是真善法離諸記念，於無邊三摩地門不動不搖而得解脫。以二種奢摩他、毘鉢舍那，於欲離欲而得解脫，無明欲法以慧解脫，學、無學法以念了知，以明解脫善達自性，而於諸法深能繫念，善以阿鉢底而生阿鉢底法，善以三摩鉢底而生三摩鉢底法，於一切法無求無證。離此二法，即無所緣，復無所修，而以盡智及無生智，畢竟成就三究竟法、三善根法、三方便門，離諸妄想得真實生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法身者，純一無二、無漏、無為，應當修證，諸有為法從無為生，如是真實，無淨、無染、無念、無依，離諸方便而與眾生作大依止，一切眾生所作行法無諸過失，是真善法離諸記念，於無邊三摩地門不動不搖而得解脫。以二種奢摩他、毘鉢舍那，於欲離欲而得解脫，無明欲法以慧解脫，學、無學法以念了知，以明解脫善達自性，而於諸法深能繫念，善以阿鉢底而生阿鉢底法，善以三摩鉢底而生三摩鉢底法，於一切法無求無證。離此二法，即無所緣，復無所修，而以盡智及無生智，畢竟成就三究竟法、三善根法、三方便門，離諸妄想得真實生。

「了三種慧，謂聞、思、修。離三雜染，謂煩惱、業、苦。有三種三摩地，謂空、無相、無願；復名三解脫門，即空、無相、無願解脫門。三種蘊法，謂戒、定、慧蘊。三種學法，謂戒、定、慧學。有三種修，謂戒修、定修、慧修，有學、無學、非有學非無學。有三種道，謂見道、修道、無學道。有三種根，謂未知根、已知根、具知根。有三種行法，謂聖行、天行、梵行。有三分別，謂蘊、處、界。了三法已獲大福聚，證得解脫寂靜涅盤，三不空念住。如來於諸眾生平等覆護，三種蘊法，有三補特伽羅，謂上、中、下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「了三種慧，謂聞、思、修。離三雜染，謂煩惱、業、苦。有三種三摩地，謂空、無相、無願；復名三解脫門，即空、無相、無願解脫門。三種蘊法，謂戒、定、慧蘊。三種學法，謂戒、定、慧學。有三種修，謂戒修、定修、慧修，有學、無學、非有學非無學。有三種道，謂見道、修道、無學道。有三種根，謂未知根、已知根、具知根。有三種行法，謂聖行、天行、梵行。有三分別，謂蘊、處、界。了三法已獲大福聚，證得解脫寂靜涅盤，三不空念住。如來於諸眾生平等覆護，三種蘊法，有三補特伽羅，謂上、中、下。

「諸佛如來具三種大悲，謂無緣大悲、微妙大悲、為一切眾生大悲。有三種自在，謂身自在、世自在、法自在。有三不護法，謂諸如來身業清淨離不淨法、口業清淨離不淨法、意業清淨離不淨法。有三種劍，謂聞劍、思劍、修劍。有三種最上，謂定最上、慧最上、解脫最上。有三種界法，謂正斷、離欲、寂滅。復有三界，謂欲界、色界、無色界。有三種無學明，謂過去宿命明、未來天眼明、現在漏盡明。有三種無為法，謂諸行無常、諸法無我、涅盤寂靜。有三種菩提，謂聲聞菩提、緣覺菩提、無上菩提。有三種無學智，謂盡智、無生智、正見智。三寶、三歸、三最上智；四念處、四正斷、四神足、四信心法，四解脫句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛如來具三種大悲，謂無緣大悲、微妙大悲、為一切眾生大悲。有三種自在，謂身自在、世自在、法自在。有三不護法，謂諸如來身業清淨離不淨法、口業清淨離不淨法、意業清淨離不淨法。有三種劍，謂聞劍、思劍、修劍。有三種最上，謂定最上、慧最上、解脫最上。有三種界法，謂正斷、離欲、寂滅。復有三界，謂欲界、色界、無色界。有三種無學明，謂過去宿命明、未來天眼明、現在漏盡明。有三種無為法，謂諸行無常、諸法無我、涅盤寂靜。有三種菩提，謂聲聞菩提、緣覺菩提、無上菩提。有三種無學智，謂盡智、無生智、正見智。三寶、三歸、三最上智；四念處、四正斷、四神足、四信心法，四解脫句。

「有四種善法，謂第一義善、自性善、發起善、相應善。四種修法、四種智法、四聖諦法、四禪定、四輪藏。四法，四依止，謂親近善友、聽聞正法、繫念思惟、如理修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有四種善法，謂第一義善、自性善、發起善、相應善。四種修法、四種智法、四聖諦法、四禪定、四輪藏。四法，四依止，謂親近善友、聽聞正法、繫念思惟、如理修行。

「復有四緣，謂因緣、等無間緣、增上緣、所緣緣。四加行位，謂煖位、頂位、忍位、世第一位。有四種道，謂方便道、無間道、解脫道、最勝道。四沙門果四種聖族，有四無量心，謂慈、悲、喜、捨。復有四生、四聖住、四記念、四威儀，有四出生門，謂出、入、寂靜、正覺。復有四證位。有學五蘊，五解脫處，五度生法，五聖智想。有五三摩地分，謂正斷分、調伏分、離過分、離相分、離性分。復有五種最上分、五現行，三摩鉢底、五蘊、五界，復五取蘊、六功德法、六通、六念。復六種法、五種離慾、六種修法、六見道位、六相續行、六證明想。七補特伽羅、七大丈夫行、七識住、七覺支、七無過失法、七三摩地受用法、七種妙法、七種界分、七善解處、七種修道。八正道分、八種補特伽羅、八種別解脫戒。復八解脫、八處、八智、八道、八戒、八會，及八種世法，如來相續、真常、精進、清淨無所染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四緣，謂因緣、等無間緣、增上緣、所緣緣。四加行位，謂煖位、頂位、忍位、世第一位。有四種道，謂方便道、無間道、解脫道、最勝道。四沙門果四種聖族，有四無量心，謂慈、悲、喜、捨。復有四生、四聖住、四記念、四威儀，有四出生門，謂出、入、寂靜、正覺。復有四證位。有學五蘊，五解脫處，五度生法，五聖智想。有五三摩地分，謂正斷分、調伏分、離過分、離相分、離性分。復有五種最上分、五現行，三摩鉢底、五蘊、五界，復五取蘊、六功德法、六通、六念。復六種法、五種離慾、六種修法、六見道位、六相續行、六證明想。七補特伽羅、七大丈夫行、七識住、七覺支、七無過失法、七三摩地受用法、七種妙法、七種界分、七善解處、七種修道。八正道分、八種補特伽羅、八種別解脫戒。復八解脫、八處、八智、八道、八戒、八會，及八種世法，如來相續、真常、精進、清淨無所染著。

「復有九種過去三摩鉢底，九信心法、九證得法、九名色滅、九眾生住、九種依法、九無漏地、九修道地。十種補特伽羅，謂四向四果、第九緣覺、第十正等正覺。十大地善法、十種有學法、十如來力、十善業道、十惡業道、十種聖住、十如理作法。十一功德相好思念法、十一種起善解智具足法、十一種具足戒法。十二種出生言辭、十二處、十二緣、十二剎那會證得聖法。十三喜法、十三出生法、十三作業地。十四種化心。十五心見道。十六心正念。十七種相有學、十七樂欲相。十八界、十八不共法。十九分別地。二十二根。三十七菩提分法，謂四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八正道。四十四智法。復七十七智法，百六十二道，是謂修地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九種過去三摩鉢底，九信心法、九證得法、九名色滅、九眾生住、九種依法、九無漏地、九修道地。十種補特伽羅，謂四向四果、第九緣覺、第十正等正覺。十大地善法、十種有學法、十如來力、十善業道、十惡業道、十種聖住、十如理作法。十一功德相好思念法、十一種起善解智具足法、十一種具足戒法。十二種出生言辭、十二處、十二緣、十二剎那會證得聖法。十三喜法、十三出生法、十三作業地。十四種化心。十五心見道。十六心正念。十七種相有學、十七樂欲相。十八界、十八不共法。十九分別地。二十二根。三十七菩提分法，謂四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八正道。四十四智法。復七十七智法，百六十二道，是謂修地。

「如是等無量無邊相續真常之法，離諸煩惱，甚深廣大微妙難思，是大智者如實了知。而此佛法，乃是殑伽沙數正等正覺殊妙之法，是平等法，若有求證正等覺智，諸苾芻、苾芻尼、優婆、塞優婆夷，及諸外道尼乾子等，具正智者如實了知，復為眾生廣大宣說，如佛所化，令無量無邊阿僧祇眾生，悉皆證得寂靜無畏究竟涅盤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等無量無邊相續真常之法，離諸煩惱，甚深廣大微妙難思，是大智者如實了知。而此佛法，乃是殑伽沙數正等正覺殊妙之法，是平等法，若有求證正等覺智，諸苾芻、苾芻尼、優婆、塞優婆夷，及諸外道尼乾子等，具正智者如實了知，復為眾生廣大宣說，如佛所化，令無量無邊阿僧祇眾生，悉皆證得寂靜無畏究竟涅盤。」