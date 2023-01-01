本事經卷第七大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事經卷第七大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

三法品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法品第三之二

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！於此世間子有三種。云何為三？一者等子；二者勝子；三者劣子。云何等子？謂有一類父母具戒，成調善法，能離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒生放逸處。子亦具戒，成調善法，能離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒生放逸處，是名等子。云何勝子？謂有一類父母犯戒，成諸惡法，樂行殺生、行不與取、行欲邪行、行虛誑語、行飲諸酒生放逸處。子能持戒，成調善法，能離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒生放逸處，是名勝子。云何劣子？謂有一類父母具戒，成調善法，能離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒生放逸處。其子犯戒，成諸惡法，樂行殺生、行不與取、行欲邪行、行虛誑語、行飲諸酒生放逸處，是名劣子。如是名為於此世間子有三種。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！於此世間子有三種。云何為三？一者等子；二者勝子；三者劣子。云何等子？謂有一類父母具戒，成調善法，能離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒生放逸處。子亦具戒，成調善法，能離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒生放逸處，是名等子。云何勝子？謂有一類父母犯戒，成諸惡法，樂行殺生、行不與取、行欲邪行、行虛誑語、行飲諸酒生放逸處。子能持戒，成調善法，能離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒生放逸處，是名勝子。云何劣子？謂有一類父母具戒，成調善法，能離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒生放逸處。其子犯戒，成諸惡法，樂行殺生、行不與取、行欲邪行、行虛誑語、行飲諸酒生放逸處，是名劣子。如是名為於此世間子有三種。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「世間聰慧人， 欣樂等、勝子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間聰慧人， 欣樂等、勝子，

不欣樂劣子， 勿損壞家門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不欣樂劣子， 勿損壞家門。

應知三子中， 一劣二為勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知三子中， 一劣二為勝，

佛正覺而說， 諸賢聖亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛正覺而說， 諸賢聖亦然；

二俱信尸羅， 聰慧無慳悋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二俱信尸羅， 聰慧無慳悋，

如晴夜滿月， 處眾曜威光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如晴夜滿月， 處眾曜威光，

應親近供養， 諸佛所稱揚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應親近供養， 諸佛所稱揚，

遠離諸垢塵， 所行無怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸垢塵， 所行無怖畏。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻，尊重正法、愛樂正法，欣正法樂，精進修行，愛樂法行。如是苾芻隨念正法，常樂永斷貪不善根，無貪善根修令圓滿；常樂永斷瞋不善根，無瞋善根修令圓滿；常樂永斷癡不善根，無癡善根修令圓滿。修三善根得圓滿已，修四念住亦令圓滿。修四念住得圓滿已，修四正斷亦令圓滿。修四正斷得圓滿已，修四神足亦令圓滿。修四神足得圓滿已，修習五根亦令圓滿。修習五根得圓滿已，修習五力亦令圓滿。修習五力得圓滿已，修七覺支亦令圓滿。修七覺支得圓滿已，修八聖道支亦令圓滿。修八聖道支得圓滿已，明及解脫皆得圓滿。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻，尊重正法、愛樂正法，欣正法樂，精進修行，愛樂法行。如是苾芻隨念正法，常樂永斷貪不善根，無貪善根修令圓滿；常樂永斷瞋不善根，無瞋善根修令圓滿；常樂永斷癡不善根，無癡善根修令圓滿。修三善根得圓滿已，修四念住亦令圓滿。修四念住得圓滿已，修四正斷亦令圓滿。修四正斷得圓滿已，修四神足亦令圓滿。修四神足得圓滿已，修習五根亦令圓滿。修習五根得圓滿已，修習五力亦令圓滿。修習五力得圓滿已，修七覺支亦令圓滿。修七覺支得圓滿已，修八聖道支亦令圓滿。修八聖道支得圓滿已，明及解脫皆得圓滿。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「尊重法樂法， 欣法樂法行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊重法樂法， 欣法樂法行，

於法常隨念， 能不退正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法常隨念， 能不退正法。

法念修善業， 不念行惡行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法念修善業， 不念行惡行，

行法定能招， 此世他世樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法定能招， 此世他世樂。

法護行法人， 如雨時大傘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法護行法人， 如雨時大傘，

行法獲法利， 定不墜三塗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法獲法利， 定不墜三塗。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世間略有三種尋思，有學苾芻未得心者，欣求無上安樂法時，能令退失。云何為三？一者親里相應尋思；二者利養相應尋思；三者妬勝相應尋思。如是略說三種尋思，有學苾芻未得心者，欣求無上安樂法時，能令退失。是故汝等應如是學：我當云何不起親里相應尋思？不起利養相應尋思？不起妬勝相應尋思？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世間略有三種尋思，有學苾芻未得心者，欣求無上安樂法時，能令退失。云何為三？一者親里相應尋思；二者利養相應尋思；三者妬勝相應尋思。如是略說三種尋思，有學苾芻未得心者，欣求無上安樂法時，能令退失。是故汝等應如是學：我當云何不起親里相應尋思？不起利養相應尋思？不起妬勝相應尋思？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「依耽嗜尋思， 略說有三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依耽嗜尋思， 略說有三種，

學求無上樂， 為障必無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學求無上樂， 為障必無疑。

依親里相應， 利養及妬勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依親里相應， 利養及妬勝，

去大樂大淨， 結盡甚為遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去大樂大淨， 結盡甚為遙。

捨親屬利養， 及妬勝尋思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨親屬利養， 及妬勝尋思，

攝止觀勤修， 速能盡眾苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝止觀勤修， 速能盡眾苦。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！略有三法，有學苾芻未得心者，欣求無上安樂法時，能令退失。云何為三？一者苾芻喜樂事業、貪愛事業、耽著事業；二者苾芻喜樂談話、貪愛談話、耽著談話；三者苾芻喜樂睡眠、貪愛睡眠、耽著睡眠。如是三法，有學苾芻未得心者，欣求無上安樂法時，能令退失。是故汝等應如是學：我當云何不樂事業、不愛事業、不著事業？我當云何不樂談話、不愛談話、不著談話？我當云何不樂睡眠、不愛睡眠、不著睡眠？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！略有三法，有學苾芻未得心者，欣求無上安樂法時，能令退失。云何為三？一者苾芻喜樂事業、貪愛事業、耽著事業；二者苾芻喜樂談話、貪愛談話、耽著談話；三者苾芻喜樂睡眠、貪愛睡眠、耽著睡眠。如是三法，有學苾芻未得心者，欣求無上安樂法時，能令退失。是故汝等應如是學：我當云何不樂事業、不愛事業、不著事業？我當云何不樂談話、不愛談話、不著談話？我當云何不樂睡眠、不愛睡眠、不著睡眠？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「求無上果時， 有三法令退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求無上果時， 有三法令退，

樂愛著事業、 談話及睡眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂愛著事業、 談話及睡眠。

有學諸苾芻， 若具此三法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有學諸苾芻， 若具此三法，

終不能證得， 最勝三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不能證得， 最勝三菩提。

若欲求速證， 最勝三菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲求速證， 最勝三菩提，

應少事、話、眠， 正勤修止觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應少事、話、眠， 正勤修止觀。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有三種法和合現前，能令淨信諸善男子生無量福。云何為三？一者淨信和合現前，能令淨信諸善男子生無量福。二者施物和合現前，能令淨信諸善男子生無量福。三者福田和合現前，能令淨信諸善男子生無量福。是名三法和合現前，能令淨信諸善男子生無量福。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有三種法和合現前，能令淨信諸善男子生無量福。云何為三？一者淨信和合現前，能令淨信諸善男子生無量福。二者施物和合現前，能令淨信諸善男子生無量福。三者福田和合現前，能令淨信諸善男子生無量福。是名三法和合現前，能令淨信諸善男子生無量福。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「三法合現前， 能生無量福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三法合現前， 能生無量福，

謂淨信、施物， 及真淨福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂淨信、施物， 及真淨福田。

具慧具尸羅， 善調伏三毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具慧具尸羅， 善調伏三毒，

修沙門梵行， 名真淨福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修沙門梵行， 名真淨福田。

具慧具淨信， 手持如法財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具慧具淨信， 手持如法財，

奉施良福田， 必當獲大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉施良福田， 必當獲大果。

身四威儀中， 於三寶四諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身四威儀中， 於三寶四諦，

正順無瑕穢， 名為淨信心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正順無瑕穢， 名為淨信心。

於諸惠施中， 法施為最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸惠施中， 法施為最勝，

淨心演正法， 諸佛所稱譽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心演正法， 諸佛所稱譽。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！諸有智者，應以三種不堅之法貿易三堅。云何為三？一者應以不堅之財貿易堅財；二者應以不堅之身貿易堅身；三者應以不堅之命貿易堅命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！諸有智者，應以三種不堅之法貿易三堅。云何為三？一者應以不堅之財貿易堅財；二者應以不堅之身貿易堅身；三者應以不堅之命貿易堅命。

「云何應以不堅之財貿易堅財？謂有淨信諸善男子或善女人，如法精勤，勞役手足，竭力流汗，所獲珍財，應自供身、奉上父母，賑給妻子、奴婢、僕使、朋友、眷屬，晝夜集會，歡娛受樂。而遇沙門或婆羅門——具淨尸羅，成調善法，勤修梵行，除去憍逸，忍辱、柔和，履正直路，棄諸邪道，趣涅槃城——以淨信心歡喜恭敬，如應如時，持用布施，遠求無上安樂涅槃，或希當來人天樂果，是名應以不堅之財貿易堅財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何應以不堅之財貿易堅財？謂有淨信諸善男子或善女人，如法精勤，勞役手足，竭力流汗，所獲珍財，應自供身、奉上父母，賑給妻子、奴婢、僕使、朋友、眷屬，晝夜集會，歡娛受樂。而遇沙門或婆羅門——具淨尸羅，成調善法，勤修梵行，除去憍逸，忍辱、柔和，履正直路，棄諸邪道，趣涅槃城——以淨信心歡喜恭敬，如應如時，持用布施，遠求無上安樂涅槃，或希當來人天樂果，是名應以不堅之財貿易堅財。

「云何應以不堅之身貿易堅身？謂有淨信諸善男子或善女人，成就正見，能離殺生，究竟圓滿無犯清淨；離不與取，究竟圓滿無犯清淨；離欲邪行，究竟圓滿無犯清淨；離虛誑語，究竟圓滿無犯清淨；離飲諸酒生放逸處，究竟圓滿無犯清淨。如是等類，是名應以不堅之身貿易堅身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何應以不堅之身貿易堅身？謂有淨信諸善男子或善女人，成就正見，能離殺生，究竟圓滿無犯清淨；離不與取，究竟圓滿無犯清淨；離欲邪行，究竟圓滿無犯清淨；離虛誑語，究竟圓滿無犯清淨；離飲諸酒生放逸處，究竟圓滿無犯清淨。如是等類，是名應以不堅之身貿易堅身。

「云何應以不堅之命貿易堅命？謂我法中諸聖弟子，如實了知是為苦諦；如實了知是苦集諦；如實了知是苦滅諦；如實了知是能趣向苦滅道諦。是名應以不堅之命貿易堅命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何應以不堅之命貿易堅命？謂我法中諸聖弟子，如實了知是為苦諦；如實了知是苦集諦；如實了知是苦滅諦；如實了知是能趣向苦滅道諦。是名應以不堅之命貿易堅命。

「如是名為諸有智者，應以三種不堅之法貿易三堅。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是名為諸有智者，應以三種不堅之法貿易三堅。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「如世有智人， 以賤而貿貴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世有智人， 以賤而貿貴，

正見者亦爾， 以不堅易堅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正見者亦爾， 以不堅易堅。

知此財、身、命， 不淨不堅牢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知此財、身、命， 不淨不堅牢，

求清淨堅牢， 世出世間樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求清淨堅牢， 世出世間樂。

天上財、身、命， 是世淨堅牢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上財、身、命， 是世淨堅牢，

證常樂涅槃， 是真淨堅法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證常樂涅槃， 是真淨堅法。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！根有三種，其性甚深、顯了甚深，其性難見、顯了難見。云何為三？一者未知當知根；二者知根；三者具知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！根有三種，其性甚深、顯了甚深，其性難見、顯了難見。云何為三？一者未知當知根；二者知根；三者具知根。

「何等名為未知當知根？謂我法中諸聖弟子，於未見知諸苦聖諦，為見為知，發生樂欲，策勵精進，攝心持心。於未見知苦集聖諦，為見為知，發生樂欲，策勵精進，攝心持心。於未見知苦滅聖諦，為見為知，發生樂欲，策勵精進，攝心持心。於未見知能趣苦滅真道聖諦，為見為知，發生樂欲，策勵精進，攝心持心，是名未知當知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名為未知當知根？謂我法中諸聖弟子，於未見知諸苦聖諦，為見為知，發生樂欲，策勵精進，攝心持心。於未見知苦集聖諦，為見為知，發生樂欲，策勵精進，攝心持心。於未見知苦滅聖諦，為見為知，發生樂欲，策勵精進，攝心持心。於未見知能趣苦滅真道聖諦，為見為知，發生樂欲，策勵精進，攝心持心，是名未知當知根。

「何等名為知根？謂我法中諸聖弟子，如實了知：是苦聖諦，是苦集聖諦，是苦滅聖諦，是能趣苦滅真道聖諦。是名知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名為知根？謂我法中諸聖弟子，如實了知：是苦聖諦，是苦集聖諦，是苦滅聖諦，是能趣苦滅真道聖諦。是名知根。

「何等名為具知根？謂我法中諸聖弟子，諸漏已盡，得真無漏，心善解脫，慧善解脫，能正了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。是名具知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名為具知根？謂我法中諸聖弟子，諸漏已盡，得真無漏，心善解脫，慧善解脫，能正了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。是名具知根。

「如是名為根有三種，其性甚深、顯了甚深，其性難見、顯了難見。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是名為根有三種，其性甚深、顯了甚深，其性難見、顯了難見。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「於我正法中， 聖弟子有學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於我正法中， 聖弟子有學，

順修正直路， 是名第一根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順修正直路， 是名第一根。

正知苦聖諦， 及苦集苦滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正知苦聖諦， 及苦集苦滅，

能趣苦滅道， 是名第二根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能趣苦滅道， 是名第二根。

第三根當知， 諸漏皆永盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三根當知， 諸漏皆永盡，

證得真無漏， 心慧善解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證得真無漏， 心慧善解脫，

知我生已盡， 及梵行已立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知我生已盡， 及梵行已立，

所作皆已辦， 不受後有身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作皆已辦， 不受後有身。

身心常寂靜， 善攝護諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心常寂靜， 善攝護諸根，

任持最後身， 降伏魔所使。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 任持最後身， 降伏魔所使。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！略有三種補特伽羅，為義利故應當親近。云何為三？一、有一類補特伽羅，成就劣戒、劣定、劣慧；二、有一類補特伽羅，成就等戒、等定、等慧；三、有一類補特伽羅，成就勝戒、勝定、勝慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！略有三種補特伽羅，為義利故應當親近。云何為三？一、有一類補特伽羅，成就劣戒、劣定、劣慧；二、有一類補特伽羅，成就等戒、等定、等慧；三、有一類補特伽羅，成就勝戒、勝定、勝慧。

「諸有一類補特伽羅，成就劣戒、劣定、劣慧，為何義利應當親近？謂於此類補特伽羅，無所希求，唯深悲愍，勸令勝進；為此義利應當親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有一類補特伽羅，成就劣戒、劣定、劣慧，為何義利應當親近？謂於此類補特伽羅，無所希求，唯深悲愍，勸令勝進；為此義利應當親近。

「諸有一類補特伽羅，成就等戒、等定、等慧，為何義利應當親近？謂於此類補特伽羅，作是思惟：彼當為我說相似戒，我當為彼說相似戒。更互聽聞，令得相續，多有所作。作是思惟：彼當為我說相似定，我當為彼說相似定。更互聽聞，令得相續，多有所作。作是思惟：彼當為我說相似慧，我當為彼說相似慧。更互聽聞，令得相續，多有所作。為此義利應當親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有一類補特伽羅，成就等戒、等定、等慧，為何義利應當親近？謂於此類補特伽羅，作是思惟：彼當為我說相似戒，我當為彼說相似戒。更互聽聞，令得相續，多有所作。作是思惟：彼當為我說相似定，我當為彼說相似定。更互聽聞，令得相續，多有所作。作是思惟：彼當為我說相似慧，我當為彼說相似慧。更互聽聞，令得相續，多有所作。為此義利應當親近。

「諸有一類補特伽羅，成就勝戒、勝定、勝慧，為何義利應當親近？謂於此類補特伽羅，作是思惟：我當依彼，所有戒蘊，若未圓滿，修令圓滿；若已圓滿，內攝正念，堅固任持。作是思惟：我當依彼，所有定蘊，若未圓滿，修令圓滿；若已圓滿，內攝正念，堅固任持。作是思惟：我當依彼，所有慧蘊，若未圓滿，修令圓滿；若已圓滿，內攝正念，堅固任持。為此義利應當親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有一類補特伽羅，成就勝戒、勝定、勝慧，為何義利應當親近？謂於此類補特伽羅，作是思惟：我當依彼，所有戒蘊，若未圓滿，修令圓滿；若已圓滿，內攝正念，堅固任持。作是思惟：我當依彼，所有定蘊，若未圓滿，修令圓滿；若已圓滿，內攝正念，堅固任持。作是思惟：我當依彼，所有慧蘊，若未圓滿，修令圓滿；若已圓滿，內攝正念，堅固任持。為此義利應當親近。

「如是名為略有三種補特伽羅，應當親近。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是名為略有三種補特伽羅，應當親近。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「親劣為慈悲， 親等為相益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「親劣為慈悲， 親等為相益，

親勝為已德， 圓滿或堅持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親勝為已德， 圓滿或堅持。

親下士德劣， 親中士德中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親下士德劣， 親中士德中，

親上士德勝， 故應親上士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親上士德勝， 故應親上士。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！應於其身住不淨觀；應於其息住隨息念；應於諸行住無常觀、苦、無我觀。若能於身住不淨觀，便於淨界，當斷貪欲。若能於息住隨息念，便能斷外尋思障品。若能於行住無常觀、苦、無我觀，便於諸有能斷有愛。斷有愛故，便於世間無所執受；無執受故，便無怖畏；無怖畏故，便自內證究竟涅槃。證涅槃已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！應於其身住不淨觀；應於其息住隨息念；應於諸行住無常觀、苦、無我觀。若能於身住不淨觀，便於淨界，當斷貪欲。若能於息住隨息念，便能斷外尋思障品。若能於行住無常觀、苦、無我觀，便於諸有能斷有愛。斷有愛故，便於世間無所執受；無執受故，便無怖畏；無怖畏故，便自內證究竟涅槃。證涅槃已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「於身觀不淨， 於息住隨念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於身觀不淨， 於息住隨念，

觀諸行無常， 及與苦、無我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸行無常， 及與苦、無我；

達諸行性空， 得最勝寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達諸行性空， 得最勝寂靜，

愛盡無執受， 證究竟涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛盡無執受， 證究竟涅槃。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！諸有情身，常為三種勇健怨賊隨逐切害。云何為三？一者衰老勇健怨賊；二者疾病勇健怨賊；三者無常勇健怨賊。如是三種勇健怨賊，常隨切害諸有情身。有情身中，略有三法：一者壽命；二者煖氣；三者心識。如是三法，遠離身時，名為死沒。臭穢屍骸，棄在塚間，無所復用。所以者何？是身虛偽，諸法合成，其中勝者，謂壽、煖、識。而此諸法依因緣生，無常無強、無堅無力、迅速滅壞。老病死賊常隨不捨，而諸愚夫無明所覆，寶愛耽著無厭捨心。我聖弟子，能於如是假合成身，如實知見多諸過患，便於一切內外身中能深厭背；深厭背故，能離貪欲；離貪欲故，便得解脫。得解脫已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！諸有情身，常為三種勇健怨賊隨逐切害。云何為三？一者衰老勇健怨賊；二者疾病勇健怨賊；三者無常勇健怨賊。如是三種勇健怨賊，常隨切害諸有情身。有情身中，略有三法：一者壽命；二者煖氣；三者心識。如是三法，遠離身時，名為死沒。臭穢屍骸，棄在塚間，無所復用。所以者何？是身虛偽，諸法合成，其中勝者，謂壽、煖、識。而此諸法依因緣生，無常無強、無堅無力、迅速滅壞。老病死賊常隨不捨，而諸愚夫無明所覆，寶愛耽著無厭捨心。我聖弟子，能於如是假合成身，如實知見多諸過患，便於一切內外身中能深厭背；深厭背故，能離貪欲；離貪欲故，便得解脫。得解脫已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「一切有情身， 三怨賊隨害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切有情身， 三怨賊隨害，

所謂老、病、死， 曾無暫捨時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂老、病、死， 曾無暫捨時。

眾法合成身， 虛偽無堅實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾法合成身， 虛偽無堅實，

若捨壽、煖、識， 棄之於塚間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若捨壽、煖、識， 棄之於塚間。

愚夫無所知， 常寶愛耽著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫無所知， 常寶愛耽著，

賢聖有智見， 厭之踰糞坑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖有智見， 厭之踰糞坑。

修無漏聖道， 斷三賊因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修無漏聖道， 斷三賊因緣，

證常樂涅槃， 永解脫三賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證常樂涅槃， 永解脫三賊。

世間有智者， 當深厭自身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間有智者， 當深厭自身，

求常樂涅槃， 精勤勿放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求常樂涅槃， 精勤勿放逸。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！諸福業事略有三種，應修、應習、應多修習。云何為三？一者施福業事；二者戒福業事；三者修福業事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！諸福業事略有三種，應修、應習、應多修習。云何為三？一者施福業事；二者戒福業事；三者修福業事。

「何等名為施福業事？謂有淨信諸善男子或善女人，能施種種飲食餚饍、香鬘衣服、車乘臥具、堂宇室宅、燈燭庭燎、諸資生具，如是名為施福業事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名為施福業事？謂有淨信諸善男子或善女人，能施種種飲食餚饍、香鬘衣服、車乘臥具、堂宇室宅、燈燭庭燎、諸資生具，如是名為施福業事。

「何等名為戒福業事？謂有淨信諸善男子或善女人，能離殺生，究竟圓滿無犯清淨；離不與取，究竟圓滿無犯清淨；離欲邪行，究竟圓滿無犯清淨；離虛誑語，究竟圓滿無犯清淨；離飲諸酒生放逸處，究竟圓滿無犯清淨。如是名為戒福業事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名為戒福業事？謂有淨信諸善男子或善女人，能離殺生，究竟圓滿無犯清淨；離不與取，究竟圓滿無犯清淨；離欲邪行，究竟圓滿無犯清淨；離虛誑語，究竟圓滿無犯清淨；離飲諸酒生放逸處，究竟圓滿無犯清淨。如是名為戒福業事。

「云何名為修福業事？謂有淨信諸善男子或善女人，修慈俱心，遍滿一方，具足安住。如是第二、第三、第四、上下方維，一切世界悉皆遍滿，具足安住，令慈俱心廣大無量，無怨無害，遍滿而住。修悲俱心，遍滿一方，具足安住。如是第二、第三、第四、上下方維，一切世界悉皆遍滿，具足安住，令悲俱心廣大無量，無怨無害，遍滿而住。修喜俱心，遍滿一方，具足安住。如是第二、第三、第四、上下方維，一切世界悉皆遍滿，具足安住，令喜俱心廣大無量，無怨無害，遍滿而住。修捨俱心，遍滿一方，具足安住。如是第二、第三、第四、上下方維，一切世界悉皆遍滿，具足安住，令捨俱心廣大無量，無怨無害，遍滿而住。如是名為修福業事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為修福業事？謂有淨信諸善男子或善女人，修慈俱心，遍滿一方，具足安住。如是第二、第三、第四、上下方維，一切世界悉皆遍滿，具足安住，令慈俱心廣大無量，無怨無害，遍滿而住。修悲俱心，遍滿一方，具足安住。如是第二、第三、第四、上下方維，一切世界悉皆遍滿，具足安住，令悲俱心廣大無量，無怨無害，遍滿而住。修喜俱心，遍滿一方，具足安住。如是第二、第三、第四、上下方維，一切世界悉皆遍滿，具足安住，令喜俱心廣大無量，無怨無害，遍滿而住。修捨俱心，遍滿一方，具足安住。如是第二、第三、第四、上下方維，一切世界悉皆遍滿，具足安住，令捨俱心廣大無量，無怨無害，遍滿而住。如是名為修福業事。

「於此所說三福業事，應修、應習、應多修習。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此所說三福業事，應修、應習、應多修習。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「有三法應修、 應習、多修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三法應修、 應習、多修習，

能得三種樂， 所謂施、戒、修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得三種樂， 所謂施、戒、修。

修施感多財， 修戒得長壽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修施感多財， 修戒得長壽，

修慈悲喜捨， 當生清淨天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修慈悲喜捨， 當生清淨天。

世間有智人， 欲求殊勝樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間有智人， 欲求殊勝樂，

應修此三福， 定當得無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應修此三福， 定當得無疑。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世間最勝，略有三種。云何為三？一、於一切施設有情，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想及與非想非非想中，佛為最勝，所謂如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。若於佛所起淨信心，於諸信中最為第一。如是淨信所感果報，於天人中最為第一。二、於一切施設法門——世出世間、為無為等諸法門中，涅槃最勝，諸離憍慢，息諸渴愛，滅阿賴耶，斷諸徑路，愛盡離欲，寂靜涅槃。若於如是涅槃法中起淨信心，於諸信中最為第一。如是淨信所感果報，於天人中最為第一。三、於一切施設徒眾，朋侶邑義，諸集會中，佛聖弟子僧為最勝，謂四向、四果八補特伽羅，諸有情中，為真、為妙，為最第一。應奉延請、恭敬供養、稱揚讚歎，不悋身財，是諸世間人天等眾無上福田。若於如是賢聖僧中起淨信心，於諸信中最為第一。如是淨信所感果報，於天人中最為第一。如是名為三種最勝。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世間最勝，略有三種。云何為三？一、於一切施設有情，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想及與非想非非想中，佛為最勝，所謂如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。若於佛所起淨信心，於諸信中最為第一。如是淨信所感果報，於天人中最為第一。二、於一切施設法門——世出世間、為無為等諸法門中，涅槃最勝，諸離憍慢，息諸渴愛，滅阿賴耶，斷諸徑路，愛盡離欲，寂靜涅槃。若於如是涅槃法中起淨信心，於諸信中最為第一。如是淨信所感果報，於天人中最為第一。三、於一切施設徒眾，朋侶邑義，諸集會中，佛聖弟子僧為最勝，謂四向、四果八補特伽羅，諸有情中，為真、為妙，為最第一。應奉延請、恭敬供養、稱揚讚歎，不悋身財，是諸世間人天等眾無上福田。若於如是賢聖僧中起淨信心，於諸信中最為第一。如是淨信所感果報，於天人中最為第一。如是名為三種最勝。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「最勝有三種， 所謂佛、法、僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝有三種， 所謂佛、法、僧，

依生淨信心， 能見最勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依生淨信心， 能見最勝法。

依佛生淨信， 知兩足中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依佛生淨信， 知兩足中尊，

證無上菩提， 天人等應供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證無上菩提， 天人等應供。

依法生淨信， 知離欲中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法生淨信， 知離欲中尊，

證無上涅槃， 寂靜常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證無上涅槃， 寂靜常安樂。

依僧生淨信， 知諸眾中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依僧生淨信， 知諸眾中尊，

證無上福田， 天人等應供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證無上福田， 天人等應供。

施最勝良田， 生最勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施最勝良田， 生最勝功德，

感最勝安樂， 壽色力名聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感最勝安樂， 壽色力名聞；

供養最勝人， 修行最勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養最勝人， 修行最勝法，

得最勝安樂， 天上或人中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得最勝安樂， 天上或人中。

施三寶福田， 名最勝施者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施三寶福田， 名最勝施者，

所在常安樂， 後當證涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所在常安樂， 後當證涅槃。」

重攝前經嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重攝前經嗢柁南曰：

子、尊重、二學 福、堅、根、補羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子、尊重、二學 福、堅、根、補羅

不淨等及怨 福業事、最勝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨等及怨 福業事、最勝

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有三大師出現世間，利益、安樂無量眾生，哀愍世間天人大眾，令得無量義利、安樂。云何為三？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有三大師出現世間，利益、安樂無量眾生，哀愍世間天人大眾，令得無量義利、安樂。云何為三？

「所謂如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵出現世間，為諸眾生開闡正法，初、中、後善，文義巧妙，示現純滿、清白梵行。謂是苦諦、是苦集諦、是苦滅諦、是能趣向苦滅道諦。如是名為第一大師出現世間，利益、安樂無量眾生，哀愍世間天人大眾，令得無量義利、安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵出現世間，為諸眾生開闡正法，初、中、後善，文義巧妙，示現純滿、清白梵行。謂是苦諦、是苦集諦、是苦滅諦、是能趣向苦滅道諦。如是名為第一大師出現世間，利益、安樂無量眾生，哀愍世間天人大眾，令得無量義利、安樂。

「復有如來、應、正等覺無學弟子——是阿羅漢，諸漏已盡，梵行已立，所作已辦，棄諸重擔，得自義利，盡諸有結，已正奉行如來聖教、已得解脫、已證遍知——出現世間，為諸眾生開闡正法，初、中、後善，文義巧妙，示現純滿、清白梵行，謂是苦諦、是苦集諦、是苦滅諦、是能趣向苦滅道諦。如是名為第二大師出現世間，利益、安樂無量眾生，哀愍世間天人大眾，令得無量義利、安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有如來、應、正等覺無學弟子——是阿羅漢，諸漏已盡，梵行已立，所作已辦，棄諸重擔，得自義利，盡諸有結，已正奉行如來聖教、已得解脫、已證遍知——出現世間，為諸眾生開闡正法，初、中、後善，文義巧妙，示現純滿、清白梵行，謂是苦諦、是苦集諦、是苦滅諦、是能趣向苦滅道諦。如是名為第二大師出現世間，利益、安樂無量眾生，哀愍世間天人大眾，令得無量義利、安樂。

「復有如來、應、正等覺有學弟子——具修梵行，具正多聞，所謂正聞契經、應頌、記別、伽陀、無問自說、本事、本生、方廣、希法，善知其義——出現世間，為諸眾生開闡正法，初、中、後善，文義巧妙，示現純滿、清白梵行，謂是苦諦、是苦集諦、是苦滅諦、是能趣向苦滅道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有如來、應、正等覺有學弟子——具修梵行，具正多聞，所謂正聞契經、應頌、記別、伽陀、無問自說、本事、本生、方廣、希法，善知其義——出現世間，為諸眾生開闡正法，初、中、後善，文義巧妙，示現純滿、清白梵行，謂是苦諦、是苦集諦、是苦滅諦、是能趣向苦滅道諦。

「如是名為第三大師出現世間，利益、安樂無量眾生，哀愍世間天人大眾，令得無量義利、安樂。如是名為有三大師出現世間，利益、安樂無量眾生，哀愍世間天人大眾，令得無量義利、安樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是名為第三大師出現世間，利益、安樂無量眾生，哀愍世間天人大眾，令得無量義利、安樂。如是名為有三大師出現世間，利益、安樂無量眾生，哀愍世間天人大眾，令得無量義利、安樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「有三種大師， 若出現於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三種大師， 若出現於世，

能利益安樂， 天人等世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能利益安樂， 天人等世間。

一者謂如來， 二無學弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者謂如來， 二無學弟子，

三有學弟子， 具淨戒多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有學弟子， 具淨戒多聞。

如是三大師， 天人等應供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三大師， 天人等應供，

能宣說正法， 廣開甘露門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能宣說正法， 廣開甘露門，

令無量眾生， 永盡諸有結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令無量眾生， 永盡諸有結，

解脫生死苦， 證常樂涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫生死苦， 證常樂涅槃。

譬如善導師， 能示人善道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如善導師， 能示人善道，

正順而行者， 得安樂無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正順而行者， 得安樂無疑。

如是三大師， 示眾生四諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三大師， 示眾生四諦，

修行無放逸， 定超生死邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行無放逸， 定超生死邊。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有三時中，諸天集會，歡喜詳議，更相勸勵來降人間。云何為三？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有三時中，諸天集會，歡喜詳議，更相勸勵來降人間。云何為三？

「謂我弟子，或少資財，或多資財，或少眷屬，或多眷屬，或姓尊貴，或姓卑微，初發淨信，厭背家法，欣樂出家。爾時，諸天歡喜集會，咸相謂言：『天仙當知，今佛弟子與惡魔軍將興戰諍，我等宜應帥諸天眾往降人間，冥加祐助增彼信心，令無障難。』作是語已，來降人間，作所應作。如是名為第一時中，諸天集會歡喜詳議，更相勸勵來降人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂我弟子，或少資財，或多資財，或少眷屬，或多眷屬，或姓尊貴，或姓卑微，初發淨信，厭背家法，欣樂出家。爾時，諸天歡喜集會，咸相謂言：『天仙當知，今佛弟子與惡魔軍將興戰諍，我等宜應帥諸天眾往降人間，冥加祐助增彼信心，令無障難。』作是語已，來降人間，作所應作。如是名為第一時中，諸天集會歡喜詳議，更相勸勵來降人間。

「又我弟子，剃除鬚髮，被服袈裟，以正信心，棄捨家法，出趣非家，與諸苾芻同修和敬，安住守護別解脫戒，軌範所行無不圓滿，於微少罪見大怖畏，受學一切所應學處，成就清淨身、語、意業，成就淨命，成就淨見。爾時，諸天歡喜集會，咸相謂言：『天仙當知，今佛弟子與惡魔軍正興戰諍，我等宜應帥諸天眾往降人間，冥加祐助增彼威力，令勝魔軍。』作是語已，來降人間，作所應作。如是名為第二時中，諸天集會歡喜詳議，更相勸勵來降人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又我弟子，剃除鬚髮，被服袈裟，以正信心，棄捨家法，出趣非家，與諸苾芻同修和敬，安住守護別解脫戒，軌範所行無不圓滿，於微少罪見大怖畏，受學一切所應學處，成就清淨身、語、意業，成就淨命，成就淨見。爾時，諸天歡喜集會，咸相謂言：『天仙當知，今佛弟子與惡魔軍正興戰諍，我等宜應帥諸天眾往降人間，冥加祐助增彼威力，令勝魔軍。』作是語已，來降人間，作所應作。如是名為第二時中，諸天集會歡喜詳議，更相勸勵來降人間。

「又我弟子，諸漏永盡，證真無漏，心善解脫，慧善解脫，於現法中，自證通慧，具足安住，能自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。爾時，諸天歡喜集會，咸相謂言：『天仙當知，今佛弟子與惡魔軍已興戰諍，已斷魔首、已碎魔軍，已自稱言：「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」我等宜應帥諸天眾持妙香花，往降人間禮拜供養，稱揚讚歎，請說正法，度脫己身生老病死。』作是語已，來降人間，作所應作。如是名為第三時中，諸天集會歡喜詳議，更相勸勵來降人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又我弟子，諸漏永盡，證真無漏，心善解脫，慧善解脫，於現法中，自證通慧，具足安住，能自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。爾時，諸天歡喜集會，咸相謂言：『天仙當知，今佛弟子與惡魔軍已興戰諍，已斷魔首、已碎魔軍，已自稱言：「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」我等宜應帥諸天眾持妙香花，往降人間禮拜供養，稱揚讚歎，請說正法，度脫己身生老病死。』作是語已，來降人間，作所應作。如是名為第三時中，諸天集會歡喜詳議，更相勸勵來降人間。

「苾芻當知！若有國土城邑聚落，有淨信心求出家者，有剃鬚髮正出家者，有出家已諸漏盡者，於彼國土城邑等中，諸大天仙及善神等皆來降下，勤加守護令其豐樂，風雨順時無諸疾疫；其中眾生慈心相向，同修善業，現在、當來長夜安隱，速證無上常樂涅槃。如是名為有三時中，諸天集會歡喜詳議，更相勸勵來降人間。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！若有國土城邑聚落，有淨信心求出家者，有剃鬚髮正出家者，有出家已諸漏盡者，於彼國土城邑等中，諸大天仙及善神等皆來降下，勤加守護令其豐樂，風雨順時無諸疾疫；其中眾生慈心相向，同修善業，現在、當來長夜安隱，速證無上常樂涅槃。如是名為有三時中，諸天集會歡喜詳議，更相勸勵來降人間。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「諸天於三時， 歡喜共集會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天於三時， 歡喜共集會，

詳議相勸帥， 來降於人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詳議相勸帥， 來降於人間。

最初求出家， 第二剃鬚髮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初求出家， 第二剃鬚髮，

第三漏永盡， 摧伏諸魔軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三漏永盡， 摧伏諸魔軍。

諸天見出家， 能永盡諸漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天見出家， 能永盡諸漏，

咸恭敬供養， 如是讚頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸恭敬供養， 如是讚頌言：

『歸命殊勝人， 歸命最上士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『歸命殊勝人， 歸命最上士，

歸命摧魔眾， 獲得大名聞。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命摧魔眾， 獲得大名聞。』

諸天歡喜心， 祐助修供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天歡喜心， 祐助修供養，

希求剃鬚髮， 漏盡證無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希求剃鬚髮， 漏盡證無生。

是故應正勤， 繫念樂靜慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應正勤， 繫念樂靜慮，

勇猛無放逸， 摧伏諸魔軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛無放逸， 摧伏諸魔軍。

於佛法律中， 正信出家者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛法律中， 正信出家者，

能解脫諸漏， 永盡眾苦邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解脫諸漏， 永盡眾苦邊。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！略有三事，天勝於人。云何為三？一者長壽；二者端嚴；三者快樂。如是三事，天勝於人，百千萬倍不可稱計。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！略有三事，天勝於人。云何為三？一者長壽；二者端嚴；三者快樂。如是三事，天勝於人，百千萬倍不可稱計。所以者何？

「如此人間五十年量，當彼天上四天王天一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，四天王天壽量五百，當於人間九百萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此人間五十年量，當彼天上四天王天一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，四天王天壽量五百，當於人間九百萬歲。

「如此人間一百年量，當彼天上三十三天一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，三十三天壽量千歲，當於人間三千六百萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此人間一百年量，當彼天上三十三天一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，三十三天壽量千歲，當於人間三千六百萬歲。

「如此人間二百年量，當彼天上夜摩天中一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，夜摩天中壽量二千歲，當於人間一億四千四百萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此人間二百年量，當彼天上夜摩天中一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，夜摩天中壽量二千歲，當於人間一億四千四百萬歲。

「如此人間四百年量，當彼天上覩史多天一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，覩史多天壽量四千，當於人間五億七千六百萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此人間四百年量，當彼天上覩史多天一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，覩史多天壽量四千，當於人間五億七千六百萬歲。

「如此人間八百年量，當彼天上樂變化天一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，樂變化天壽量八千，當於人間二十三億四百萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此人間八百年量，當彼天上樂變化天一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，樂變化天壽量八千，當於人間二十三億四百萬歲。

「如此人間千六百年，當彼天上他化自在天一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，他化自在天壽量一萬有六千歲，當於人間九十二億一千六百萬歲(此中算數萬萬為億)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此人間千六百年，當彼天上他化自在天一日一夜。如是日夜數至三十以為一月，積十二月以為一年。以如是年，他化自在天壽量一萬有六千歲，當於人間九十二億一千六百萬歲(此中算數萬萬為億)。

「如是名為諸天長壽。諸天端嚴、諸天快樂，人間所有不可為喻。如是諸天三種勝事，一切皆是無常無恒，不可保信，變壞之法，死力所吞，繫屬於死。彼諸天眾臨命終時，有餘天眾來詣其所，教授教誡言：『諸天仙當願汝等往生善趣，生善趣已獲得善利，得善利已有所成辦。』此中諸天往何善趣？得何善利？何所成辦？謂彼諸天既命終已來生人中、得人同分，名往善趣。至人趣已，於佛所說法毘柰耶獲得正信，名得善利。如是正信增長、廣大，根深堅固，世間沙門或婆羅門，諸天魔梵，無能如法引令退轉，故名成辦。由成辦故，於佛法中多有所作，謂淨信心，出家受戒，修奢摩他、毘鉢舍那，觀四聖諦，永斷諸漏，證得涅槃，盡苦邊際。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是名為諸天長壽。諸天端嚴、諸天快樂，人間所有不可為喻。如是諸天三種勝事，一切皆是無常無恒，不可保信，變壞之法，死力所吞，繫屬於死。彼諸天眾臨命終時，有餘天眾來詣其所，教授教誡言：『諸天仙當願汝等往生善趣，生善趣已獲得善利，得善利已有所成辦。』此中諸天往何善趣？得何善利？何所成辦？謂彼諸天既命終已來生人中、得人同分，名往善趣。至人趣已，於佛所說法毘柰耶獲得正信，名得善利。如是正信增長、廣大，根深堅固，世間沙門或婆羅門，諸天魔梵，無能如法引令退轉，故名成辦。由成辦故，於佛法中多有所作，謂淨信心，出家受戒，修奢摩他、毘鉢舍那，觀四聖諦，永斷諸漏，證得涅槃，盡苦邊際。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「諸天三事勝， 長壽、端嚴、樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天三事勝， 長壽、端嚴、樂，

人中與挍量， 算數甚難及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中與挍量， 算數甚難及。

如是三勝事， 非常亦非恒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三勝事， 非常亦非恒，

難保變壞法， 死魔力所繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難保變壞法， 死魔力所繫。

天將捨命時， 餘天集其所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天將捨命時， 餘天集其所，

善教授教誡， 令生歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善教授教誡， 令生歡喜心。

當願汝天仙， 往生於善趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願汝天仙， 往生於善趣，

得預人同分， 生中國聰明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得預人同分， 生中國聰明，

於佛法律中， 獲得於正信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛法律中， 獲得於正信，

增長根堅固， 邪教不能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長根堅固， 邪教不能轉。

身語意惡行， 能方便棄捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身語意惡行， 能方便棄捨，

彼所生過失， 亦能方便除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所生過失， 亦能方便除。

多修身語意， 三殊勝善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多修身語意， 三殊勝善業，

如理正思惟， 令無量廣大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如理正思惟， 令無量廣大。

修諸福業事， 謂施戒多聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修諸福業事， 謂施戒多聞，

於佛正法中， 出家修梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛正法中， 出家修梵行，

正信修法行， 恒忍辱柔和， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正信修法行， 恒忍辱柔和，

或生天人中， 或證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或生天人中， 或證涅槃樂。

如是諸天仙， 來教誡教授， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸天仙， 來教誡教授，

將捨命天眾， 如母愍於子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將捨命天眾， 如母愍於子。

諸天常發願， 善趣轉增益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天常發願， 善趣轉增益，

令阿素洛等， 退散永無增。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令阿素洛等， 退散永無增。」