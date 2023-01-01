本事經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事經卷第四

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

二法品第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二法品第二之二

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻減省睡眠，具念正知，心常安住悅豫清淨，於諸善法善觀時宜而正修習。如是苾芻減省睡眠，具念正知，心常安住悅豫清淨，於諸善法善觀時宜而正修習，於二果中，隨證一果，謂於現法或證有餘依涅槃界，或不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻減省睡眠，具念正知，心常安住悅豫清淨，於諸善法善觀時宜而正修習。如是苾芻減省睡眠，具念正知，心常安住悅豫清淨，於諸善法善觀時宜而正修習，於二果中，隨證一果，謂於現法或證有餘依涅槃界，或不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「覺悟能聞法， 修行得勝果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覺悟能聞法， 修行得勝果，

耽著於睡眠， 都無有所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耽著於睡眠， 都無有所得。

減省睡眠者， 具正念正知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 減省睡眠者， 具正念正知，

善安住其心， 常悅豫清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善安住其心， 常悅豫清淨。

於諸善法中， 知時宜修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸善法中， 知時宜修習，

能究竟超越， 生老病死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能究竟超越， 生老病死苦。

是故應勤修， 減省睡眠法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應勤修， 減省睡眠法，

常委觀寂靜， 得二果無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常委觀寂靜， 得二果無疑。

或斷下分結， 證得不還果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或斷下分結， 證得不還果；

或斷上分結， 度生老病死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或斷上分結， 度生老病死。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻於空閑處，常樂宴坐，勤修內心奢摩他定，不離靜慮，成就明淨毘鉢舍那，守護自心令無散亂，於諸善法修集無厭。如是苾芻於二果中，我說定能隨證一果，謂於現法，或證有餘依涅槃界；或不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻於空閑處，常樂宴坐，勤修內心奢摩他定，不離靜慮，成就明淨毘鉢舍那，守護自心令無散亂，於諸善法修集無厭。如是苾芻於二果中，我說定能隨證一果，謂於現法，或證有餘依涅槃界；或不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「樂空閑宴坐， 具正念正知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂空閑宴坐， 具正念正知，

善安住其心， 離虛妄分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善安住其心， 離虛妄分別。

善防護自心， 速斷無明闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善防護自心， 速斷無明闇，

及諸欲煩惱， 無憂悔歸真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸欲煩惱， 無憂悔歸真。

常寂定其心， 具正念靜慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常寂定其心， 具正念靜慮，

無所執解脫， 永盡諸有貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所執解脫， 永盡諸有貪。

常樂不放逸， 見放逸生怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂不放逸， 見放逸生怖，

諸見能永斷， 速證般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸見能永斷， 速證般涅槃。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻無慚、無愧，彼人決定不能通達、不能遍知，不證等覺、不證涅槃、不能證得無上安樂。若有苾芻有慚、有愧，彼人決定能得通達、能得遍知，能證等覺、能證涅槃、能證究竟無上安樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻無慚、無愧，彼人決定不能通達、不能遍知，不證等覺、不證涅槃、不能證得無上安樂。若有苾芻有慚、有愧，彼人決定能得通達、能得遍知，能證等覺、能證涅槃、能證究竟無上安樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「無慚無愧者， 懈怠不精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無慚無愧者， 懈怠不精進，

多惛沈睡眠， 去結盡為遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多惛沈睡眠， 去結盡為遠。

有慚有愧者， 常無有放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有慚有愧者， 常無有放逸，

樂靜慮深定， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂靜慮深定， 去涅槃不遙。

彼能斷眾結， 及生老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能斷眾結， 及生老病死，

速證三菩提， 得無上安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速證三菩提， 得無上安樂。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！諸出家者，略有二種所應作事。若能正作，得所未得、觸所未觸、證所未證，能超愁歎、能滅憂苦、能觸如理、能得甘露、能證涅槃。云何為二？一者靜慮；二者聽說。云何靜慮？謂諸苾芻遠離諸欲、惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，具足安住最初靜慮。尋伺靜息，內淨一趣，無尋無伺，定生喜樂，具足安住第二靜慮。離喜、住捨，正念、正知，身受快樂；眾聖所說，有捨、有念，安住快樂，具足安住第三靜慮。斷苦、斷樂，先滅憂喜；不苦、不樂，捨念清淨，具足安住第四靜慮。云何聽說？謂諸苾芻於佛所說，初、中、後善，文義巧妙，純滿清白梵行之法，所謂契經、應頌、記別、伽他、自說、本事、本生及與方廣、未曾有法，於如是法，受誦聽習令其通利，宣暢解釋，是名聽說。如是名為諸出家者，略有二種所應作事。若能正作，得所未得、觸所未觸、證所未證，能超愁歎、能滅憂苦、能觸如理、能得甘露、能證涅槃。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！諸出家者，略有二種所應作事。若能正作，得所未得、觸所未觸、證所未證，能超愁歎、能滅憂苦、能觸如理、能得甘露、能證涅槃。云何為二？一者靜慮；二者聽說。云何靜慮？謂諸苾芻遠離諸欲、惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，具足安住最初靜慮。尋伺靜息，內淨一趣，無尋無伺，定生喜樂，具足安住第二靜慮。離喜、住捨，正念、正知，身受快樂；眾聖所說，有捨、有念，安住快樂，具足安住第三靜慮。斷苦、斷樂，先滅憂喜；不苦、不樂，捨念清淨，具足安住第四靜慮。云何聽說？謂諸苾芻於佛所說，初、中、後善，文義巧妙，純滿清白梵行之法，所謂契經、應頌、記別、伽他、自說、本事、本生及與方廣、未曾有法，於如是法，受誦聽習令其通利，宣暢解釋，是名聽說。如是名為諸出家者，略有二種所應作事。若能正作，得所未得、觸所未觸、證所未證，能超愁歎、能滅憂苦、能觸如理、能得甘露、能證涅槃。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「出家有二種， 正所應作事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出家有二種， 正所應作事，

謂靜慮、聽說， 速證於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂靜慮、聽說， 速證於涅槃。

靜慮慧為因， 慧必由靜慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮慧為因， 慧必由靜慮，

有靜慮有慧， 速證於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有靜慮有慧， 速證於涅槃。

百千瘂羊僧， 無慧修靜慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千瘂羊僧， 無慧修靜慮，

設經百千歲， 無一得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設經百千歲， 無一得涅槃。

勤修智慧人， 樂聽法說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修智慧人， 樂聽法說法，

歛念須臾頃， 能速證涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歛念須臾頃， 能速證涅槃。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！尋求有二，更無第三。云何為二？謂聖尋求、非聖尋求。云何名為非聖尋求？謂有一類，已有老法，尋求老法；已有病法，尋求病法；已有死法，尋求死法；已有愁法，尋求愁法；已有染法，尋求染法。云何老法？所謂妻子、奴婢、僕使，象馬、牛羊、鷄猪、田宅，金銀財穀是名老法。如是老法，是諸有情生死苦本。愚夫異生，於此守護染愛耽著，由此不能解脫生死，故名老法。云何病法？所謂妻子、奴婢、僕使，廣說乃至由此不能解脫生死，故名病法。云何死法？所謂妻子、奴婢、僕使，廣說乃至由此不能解脫生死，故名死法。云何愁法？所謂妻子、奴婢、僕使，廣說乃至由此不能解脫生死，故名愁法。云何染法？所謂妻子、奴婢、僕使，象馬、牛羊、鷄猪、田宅，金銀財穀是名染法。如是染法，是諸有情生死苦本。愚夫異生，於此守護染愛耽著，由此不能解脫生死，故名染法。若有於此愛樂尋求，當知是名非聖尋求；如是尋求，如來終不稱揚讚歎，唯勸導之，令知捨離。何緣如是非聖尋求，如來終不稱揚讚歎，唯勸導之，令知捨離？由此尋求非賢聖法，非能出離、非趣涅槃、非厭非離、非滅非靜、非得通慧、非成等覺、非證涅槃；由此尋求，能引一切生、老、病、死、愁、歎、憂、苦、諸熱惱法。是故如是非聖尋求，如來終不稱揚讚歎，唯勸導之，令知捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！尋求有二，更無第三。云何為二？謂聖尋求、非聖尋求。云何名為非聖尋求？謂有一類，已有老法，尋求老法；已有病法，尋求病法；已有死法，尋求死法；已有愁法，尋求愁法；已有染法，尋求染法。云何老法？所謂妻子、奴婢、僕使，象馬、牛羊、鷄猪、田宅，金銀財穀是名老法。如是老法，是諸有情生死苦本。愚夫異生，於此守護染愛耽著，由此不能解脫生死，故名老法。云何病法？所謂妻子、奴婢、僕使，廣說乃至由此不能解脫生死，故名病法。云何死法？所謂妻子、奴婢、僕使，廣說乃至由此不能解脫生死，故名死法。云何愁法？所謂妻子、奴婢、僕使，廣說乃至由此不能解脫生死，故名愁法。云何染法？所謂妻子、奴婢、僕使，象馬、牛羊、鷄猪、田宅，金銀財穀是名染法。如是染法，是諸有情生死苦本。愚夫異生，於此守護染愛耽著，由此不能解脫生死，故名染法。若有於此愛樂尋求，當知是名非聖尋求；如是尋求，如來終不稱揚讚歎，唯勸導之，令知捨離。何緣如是非聖尋求，如來終不稱揚讚歎，唯勸導之，令知捨離？由此尋求非賢聖法，非能出離、非趣涅槃、非厭非離、非滅非靜、非得通慧、非成等覺、非證涅槃；由此尋求，能引一切生、老、病、死、愁、歎、憂、苦、諸熱惱法。是故如是非聖尋求，如來終不稱揚讚歎，唯勸導之，令知捨離。

「云何名為是聖尋求？謂有一類已有老法，能自了知我有老法，能如實知老法過患，尋求畢竟無老無上安樂涅槃。已有病法，能自了知我有病法，能如實知病法過患，尋求畢竟無病無上安樂涅槃。已有死法，能自了知我有死法，能如實知死法過患，尋求畢竟無死無上安樂涅槃。已有愁法，能自了知我有愁法，能如實知愁法過患，尋求畢竟無愁無上安樂涅槃。已有染法，能自了知我有染法，能如實知染法過患，尋求畢竟無染無上安樂涅槃。如是名為是聖尋求。如是尋求，一切如來稱揚讚歎。何緣如是是聖尋求，一切如來稱揚讚歎？由此尋求是賢聖法，能永出離、能趣涅槃、能厭能離、能滅能靜、能得通慧、能成等覺、能證涅槃。由此尋求，能超一切生、老、病、死、愁、歎、憂、苦，生死熱惱。是故如是是聖尋求，一切如來稱揚讚歎。如是名為尋求有二，更無第三。是故汝等應如是學：我當云何遠離如是非聖尋求，修行如是是聖尋求？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為是聖尋求？謂有一類已有老法，能自了知我有老法，能如實知老法過患，尋求畢竟無老無上安樂涅槃。已有病法，能自了知我有病法，能如實知病法過患，尋求畢竟無病無上安樂涅槃。已有死法，能自了知我有死法，能如實知死法過患，尋求畢竟無死無上安樂涅槃。已有愁法，能自了知我有愁法，能如實知愁法過患，尋求畢竟無愁無上安樂涅槃。已有染法，能自了知我有染法，能如實知染法過患，尋求畢竟無染無上安樂涅槃。如是名為是聖尋求。如是尋求，一切如來稱揚讚歎。何緣如是是聖尋求，一切如來稱揚讚歎？由此尋求是賢聖法，能永出離、能趣涅槃、能厭能離、能滅能靜、能得通慧、能成等覺、能證涅槃。由此尋求，能超一切生、老、病、死、愁、歎、憂、苦，生死熱惱。是故如是是聖尋求，一切如來稱揚讚歎。如是名為尋求有二，更無第三。是故汝等應如是學：我當云何遠離如是非聖尋求，修行如是是聖尋求？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「一切有情類， 有二種尋求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切有情類， 有二種尋求，

更無有第三， 謂聖與非聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更無有第三， 謂聖與非聖。

不知老病死、 愁染法過患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知老病死、 愁染法過患，

希求深愛著， 名非聖尋求； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希求深愛著， 名非聖尋求；

此增長眾苦， 出離未為期， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此增長眾苦， 出離未為期，

從生復至生， 或高或下趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從生復至生， 或高或下趣。

善知老病死、 愁染法過患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知老病死、 愁染法過患，

希求彼寂滅， 名真聖尋求； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希求彼寂滅， 名真聖尋求；

此損減眾苦， 速證於涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此損減眾苦， 速證於涅槃，

永安樂清涼， 常無漏無怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永安樂清涼， 常無漏無怖。

彼非聖尋求， 諸佛所呵毀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼非聖尋求， 諸佛所呵毀，

是生死根本， 智者當遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是生死根本， 智者當遠離。

此真聖尋求， 諸佛所稱讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此真聖尋求， 諸佛所稱讚，

是趣涅槃道， 有智者應修。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是趣涅槃道， 有智者應修。」

重攝前經嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重攝前經嗢柁南曰：

為通達、律儀 厭、知、不淨、界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為通達、律儀 厭、知、不淨、界

纏、覺悟、宴坐 愧、所作、尋求 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纏、覺悟、宴坐 愧、所作、尋求

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！略有二種白淨善法，能護世間。云何為二？謂慚與愧。若無此二白淨善法，世間有情皆成穢雜，猶如牛羊、鷄猪、狗等，不識父母、兄弟、姊妹，不識軌範、親教、導師、似導師等。由有此二白淨善法，世間有情離諸穢雜，非如牛羊、鷄猪、狗等，了知父母、兄弟、姊妹，了知軌範、親教、導師、似導師等。是故汝等應如是學：我當云何成就如是二種最勝第一慚愧白淨善法？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！略有二種白淨善法，能護世間。云何為二？謂慚與愧。若無此二白淨善法，世間有情皆成穢雜，猶如牛羊、鷄猪、狗等，不識父母、兄弟、姊妹，不識軌範、親教、導師、似導師等。由有此二白淨善法，世間有情離諸穢雜，非如牛羊、鷄猪、狗等，了知父母、兄弟、姊妹，了知軌範、親教、導師、似導師等。是故汝等應如是學：我當云何成就如是二種最勝第一慚愧白淨善法？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「二白淨善法， 能護諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二白淨善法， 能護諸世間，

令不失人天， 謂慚及與愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令不失人天， 謂慚及與愧。

若無此二法， 都不識尊卑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無此二法， 都不識尊卑，

穢雜似牛羊、 鷄猪狗等類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢雜似牛羊、 鷄猪狗等類。

由有此二法， 能了別尊卑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由有此二法， 能了別尊卑，

非如牛羊等， 行諸雜穢事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非如牛羊等， 行諸雜穢事。

諸有智慧人， 成就二白法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有智慧人， 成就二白法，

常守人天趣， 終不墮三塗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常守人天趣， 終不墮三塗。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我為如來、應、正等覺，未成佛時居菩薩位，多分安住二種尋思。云何為二？一者如來居菩薩位，多分安住不害尋思欣喜悅樂。如是安住不害尋思欣喜悅樂，是名第一多分尋思。由住如是修習行迹，於諸有情都無損害，由此尋思，證得無量圓滿梵住。二者如來居菩薩位，多分安住永斷尋思欣喜悅樂。如是安住永斷尋思欣喜悅樂，是名第二多分尋思。由住如是修習行迹，於不善法能正永斷，由此尋思，證得善根圓滿勝道。我於爾時，安住如是二種尋思，精進勇猛，乃至自身一切血肉，悉皆枯竭，唯餘身肉骨筋皮纏裹，亦不放逸，乃至未知、未見、未得、未解、未證，所應知、見、得、解、證法，於其中間住不放逸，精進勇猛，曾無懈廢。由不放逸，精進勇猛無懈廢故，速證無上正等菩提，速證無上清涼涅槃，速證無上一切智見。是故汝等應如是學：我當云何安住不害欣喜悅樂多分尋思、安住永斷欣喜悅樂多分尋思？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我為如來、應、正等覺，未成佛時居菩薩位，多分安住二種尋思。云何為二？一者如來居菩薩位，多分安住不害尋思欣喜悅樂。如是安住不害尋思欣喜悅樂，是名第一多分尋思。由住如是修習行迹，於諸有情都無損害，由此尋思，證得無量圓滿梵住。二者如來居菩薩位，多分安住永斷尋思欣喜悅樂。如是安住永斷尋思欣喜悅樂，是名第二多分尋思。由住如是修習行迹，於不善法能正永斷，由此尋思，證得善根圓滿勝道。我於爾時，安住如是二種尋思，精進勇猛，乃至自身一切血肉，悉皆枯竭，唯餘身肉骨筋皮纏裹，亦不放逸，乃至未知、未見、未得、未解、未證，所應知、見、得、解、證法，於其中間住不放逸，精進勇猛，曾無懈廢。由不放逸，精進勇猛無懈廢故，速證無上正等菩提，速證無上清涼涅槃，速證無上一切智見。是故汝等應如是學：我當云何安住不害欣喜悅樂多分尋思、安住永斷欣喜悅樂多分尋思？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「佛為菩薩時， 多安住二法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛為菩薩時， 多安住二法，

謂不害、永斷， 欣喜悅樂思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂不害、永斷， 欣喜悅樂思。

不害諸有情， 修慈悲喜捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不害諸有情， 修慈悲喜捨，

證無量梵住， 圓滿不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證無量梵住， 圓滿不為難。

永斷不善法， 一切煩惱纏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷不善法， 一切煩惱纏，

證得諸善根， 圓滿殊勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證得諸善根， 圓滿殊勝道。

常精進勇猛， 無放逸而住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常精進勇猛， 無放逸而住，

證無上菩提， 清涼涅槃等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證無上菩提， 清涼涅槃等。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！諸婆羅門、長者、居士、剎帝利等，多有所作，謂施汝等如法衣服、飲食、臥具、病緣醫藥、房舍資具。汝等苾芻，多有所作，謂能為彼宣說正法，初、中、後善，文義巧妙，純滿清白梵行之法。由此俱能解脫生法、老病死法、愁歎憂苦熱惱之法。汝等與彼力輪、法輪，展轉相依，於如來所，勤修梵行，速至無上般涅槃城。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！諸婆羅門、長者、居士、剎帝利等，多有所作，謂施汝等如法衣服、飲食、臥具、病緣醫藥、房舍資具。汝等苾芻，多有所作，謂能為彼宣說正法，初、中、後善，文義巧妙，純滿清白梵行之法。由此俱能解脫生法、老病死法、愁歎憂苦熱惱之法。汝等與彼力輪、法輪，展轉相依，於如來所，勤修梵行，速至無上般涅槃城。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「出家與居家， 展轉互相依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出家與居家， 展轉互相依，

由力、法二輪， 速至涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由力、法二輪， 速至涅槃樂。

出家依在俗， 得如法資具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家依在俗， 得如法資具，

在俗依出家， 獲微妙正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在俗依出家， 獲微妙正法。

二眾互相依， 受人天快樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二眾互相依， 受人天快樂，

度生老病死， 至清涼涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度生老病死， 至清涼涅槃。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！依住尸羅，能修二法。云何為二？謂奢摩他、毘鉢舍那。謂修行者，依住尸羅修奢摩他，既修如是奢摩他已，修心令滿。為何事故修習其心？修習心者，為斷貪故。諸修行者，依住尸羅，精勤修習毘鉢舍那，既修如是毘鉢舍那已，修慧令滿。為何事故修習其慧？修習慧者，為斷癡故。貪染污心令不解脫、癡染污慧令不明照。若永離貪，心善解脫；若永離癡，慧善解脫。若於如是二種解脫，已能正知、見、得、觸、證，我說彼為心善解脫、慧善解脫，獨一修習最上丈夫。諸聖弟子正證如是心解脫者，若他罵詈、訶責、輕弄、毀辱等時，不由此緣發生種種不忍、不信、害恨等心。所以者何？以能照見他罵詈等，於彼有罪、於己無損。諸聖弟子正證如是心解脫者，若他讚美、恭敬、禮拜、供養等時，不由此緣發生種種歡喜、踊躍、悅豫等心。所以者何？以能照見他讚美等，於彼有福、於己無益。若能如是，名於世法得心平等，無慼無欣，安隱自在。是故汝等應如是學：我當云何依住尸羅，修奢摩他、毘鉢舍那？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！依住尸羅，能修二法。云何為二？謂奢摩他、毘鉢舍那。謂修行者，依住尸羅修奢摩他，既修如是奢摩他已，修心令滿。為何事故修習其心？修習心者，為斷貪故。諸修行者，依住尸羅，精勤修習毘鉢舍那，既修如是毘鉢舍那已，修慧令滿。為何事故修習其慧？修習慧者，為斷癡故。貪染污心令不解脫、癡染污慧令不明照。若永離貪，心善解脫；若永離癡，慧善解脫。若於如是二種解脫，已能正知、見、得、觸、證，我說彼為心善解脫、慧善解脫，獨一修習最上丈夫。諸聖弟子正證如是心解脫者，若他罵詈、訶責、輕弄、毀辱等時，不由此緣發生種種不忍、不信、害恨等心。所以者何？以能照見他罵詈等，於彼有罪、於己無損。諸聖弟子正證如是心解脫者，若他讚美、恭敬、禮拜、供養等時，不由此緣發生種種歡喜、踊躍、悅豫等心。所以者何？以能照見他讚美等，於彼有福、於己無益。若能如是，名於世法得心平等，無慼無欣，安隱自在。是故汝等應如是學：我當云何依住尸羅，修奢摩他、毘鉢舍那？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「依住淨尸羅， 修無罪止、觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依住淨尸羅， 修無罪止、觀，

密護根及意， 證甘露涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密護根及意， 證甘露涅槃。

修止令心調， 心調離貪欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修止令心調， 心調離貪欲，

離欲證解脫， 證解脫心平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲證解脫， 證解脫心平。

修觀令慧明， 慧明滅癡闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修觀令慧明， 慧明滅癡闇，

滅闇證解脫， 證解心平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅闇證解脫， 證解心平等。

故汝等苾芻， 精進勿放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故汝等苾芻， 精進勿放逸，

常依住尸羅， 修無罪止、觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常依住尸羅， 修無罪止、觀。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！修學勝利，於如來所修行梵行：慧為上首，解脫堅固，念最尊勝。若有成就修學勝利，於如來所修行梵行：慧為上首，解脫堅固，念最尊勝。彼終不為味著色貪纏擾其心，亦復不為味著聲、香、味、觸、法貪纏擾其心。心不為貪所纏擾故，無隨味著色相貌識，無隨味著聲、香、味、觸、法相貌識。於二果中，隨證一果，謂於現法，證有餘依般涅槃界，或不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！修學勝利，於如來所修行梵行：慧為上首，解脫堅固，念最尊勝。若有成就修學勝利，於如來所修行梵行：慧為上首，解脫堅固，念最尊勝。彼終不為味著色貪纏擾其心，亦復不為味著聲、香、味、觸、法貪纏擾其心。心不為貪所纏擾故，無隨味著色相貌識，無隨味著聲、香、味、觸、法相貌識。於二果中，隨證一果，謂於現法，證有餘依般涅槃界，或不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「修學勝利人， 依佛修梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修學勝利人， 依佛修梵行，

慧為其上首， 及解脫堅牢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧為其上首， 及解脫堅牢，

念最居尊勝， 二果隨證一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念最居尊勝， 二果隨證一，

謂現法涅槃， 及永不還果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂現法涅槃， 及永不還果。

由慧為上首， 貪不擾其心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由慧為上首， 貪不擾其心，

無隨色等緣， 相貌所生識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無隨色等緣， 相貌所生識。

學勝利圓滿， 生勝定上慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學勝利圓滿， 生勝定上慧，

盡生老死邊， 證有餘依界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡生老死邊， 證有餘依界。

故汝等苾芻， 應勤修戒定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故汝等苾芻， 應勤修戒定，

生微妙勝慧， 盡生老病死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生微妙勝慧， 盡生老病死。

住我法律中， 能無放逸者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住我法律中， 能無放逸者，

定壞魔軍力， 永盡眾苦邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定壞魔軍力， 永盡眾苦邊。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！一切世間惡不善法，皆以無明為其前導而得生長；以無慚愧為其後助而不損減。所以者何？諸趣有生，生老病死、愁歎憂苦熱惱等法，一切皆用無明為根而得生長。既生長已，依之復能生起一切惡不善法。惡法既生，由無慚愧，都無悔變。無悔變故而不損減。一切世間善清淨法，皆以慧明為其前導而得生長；以慚與愧，為其後助而不損減。所以者何？明處其前，慚愧為後，能永斷滅諸趣有生生老病死、能超一切愁歎憂苦熱惱等法，能觸如理、能得甘露、能證涅槃。是故汝等應如是學：我當云何永斷無明，發起慧明，永斷一切諸趣有生生老病死，永超一切愁歎憂苦熱惱等法，觸於如理、得於甘露、證於涅槃？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！一切世間惡不善法，皆以無明為其前導而得生長；以無慚愧為其後助而不損減。所以者何？諸趣有生，生老病死、愁歎憂苦熱惱等法，一切皆用無明為根而得生長。既生長已，依之復能生起一切惡不善法。惡法既生，由無慚愧，都無悔變。無悔變故而不損減。一切世間善清淨法，皆以慧明為其前導而得生長；以慚與愧，為其後助而不損減。所以者何？明處其前，慚愧為後，能永斷滅諸趣有生生老病死、能超一切愁歎憂苦熱惱等法，能觸如理、能得甘露、能證涅槃。是故汝等應如是學：我當云何永斷無明，發起慧明，永斷一切諸趣有生生老病死，永超一切愁歎憂苦熱惱等法，觸於如理、得於甘露、證於涅槃？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「此世及後生， 生老病死等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此世及後生， 生老病死等，

貪愛等煩惱， 皆無明為根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛等煩惱， 皆無明為根。

無明為大愚， 令久處生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明為大愚， 令久處生死，

此世與他世， 高下趣往還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世與他世， 高下趣往還。

最初有無明， 最後無慚愧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初有無明， 最後無慚愧，

生長諸惡法， 墮眾惡趣中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生長諸惡法， 墮眾惡趣中。

故應勤精進， 離貪愛愚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故應勤精進， 離貪愛愚癡，

發起智慧明， 斷生死苦本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起智慧明， 斷生死苦本。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！一切如來、應、正等覺，憐愍世間出興於世，為欲永斷、除捨二法，轉於賢聖無上法輪。一切世間，所有沙門或婆羅門、天、魔、梵等，曾未有能如法轉者。云何二法？一者無明；二者有愛。一切如來、應、正等覺，憐愍世間出興於世，皆為永斷、除捨此二，轉於賢聖無上法輪，廣說乃至曾未有能如法轉者。若能永斷、除捨一切所有無明及諸有愛，令其永盡無有遺餘，便能永斷一切煩惱諸雜染法。是則名為出諸坑塹、越諸垣牆、破諸關鍵、摧伊師迦，是真賢聖，是正法幢、是大沙門、是婆羅門、是真聰慧、是真沐浴、是真智者、是真調順至調順地，名世福田。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！一切如來、應、正等覺，憐愍世間出興於世，為欲永斷、除捨二法，轉於賢聖無上法輪。一切世間，所有沙門或婆羅門、天、魔、梵等，曾未有能如法轉者。云何二法？一者無明；二者有愛。一切如來、應、正等覺，憐愍世間出興於世，皆為永斷、除捨此二，轉於賢聖無上法輪，廣說乃至曾未有能如法轉者。若能永斷、除捨一切所有無明及諸有愛，令其永盡無有遺餘，便能永斷一切煩惱諸雜染法。是則名為出諸坑塹、越諸垣牆、破諸關鍵、摧伊師迦，是真賢聖，是正法幢、是大沙門、是婆羅門、是真聰慧、是真沐浴、是真智者、是真調順至調順地，名世福田。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「無上正等覺， 商主世間尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上正等覺， 商主世間尊，

大雄大丈夫， 拔眾毒箭者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雄大丈夫， 拔眾毒箭者，

哀愍諸世間， 為斷除二法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍諸世間， 為斷除二法，

謂無明、有愛， 轉無上法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂無明、有愛， 轉無上法輪。

是苦是苦因， 是眾苦永滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是苦是苦因， 是眾苦永滅，

是八支聖道， 趣滅苦涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是八支聖道， 趣滅苦涅槃。

智者聞斯法， 信解等堅牢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者聞斯法， 信解等堅牢，

達諸法正真， 斷無明、有愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達諸法正真， 斷無明、有愛。

無明、有愛除， 諸雜染皆滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明、有愛除， 諸雜染皆滅，

至善調順地， 名世良福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至善調順地， 名世良福田。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二苦事最為難忍：一、剃鬚髮；二、常乞求。所以者何？世間怨嫌興呪詛者，作是願言：『願彼貧窮，剃除鬚髮，服故弊衣，手持瓦器，從家至家行乞自活。』諸有淨信善男子等，受持此法而出家者，非為王、賊、債主怖畏之所逼切，非恐不活而捨居家，但為超度生老病死、愁歎憂苦熱惱等法，但為滅除純大苦蘊。我諸弟子，求如是事，正信出家，為利自他，受持此法。或有如是而出家已，未經幾時則便寬慢，放逸懈怠、下劣精進，亡失正念，無有正知，心亂不定，縱任諸根多欲貪著，心懷瞋忿，愚鈍無知，耽染諸欲虛妄思惟，毀諸禁戒。實非沙門自稱沙門，實非梵行自稱梵行，內朽順流，如穢蝸螺，貝音狗行，覆藏己惡，詐現自善，成就種種惡不善法。譬如有人從闇入闇、從坑墮坑、從怨至怨，我說如是癡出家人，亦復如是。又如有木，兩頭火燃，中塗糞穢，若在聚落及與空閑，皆無復用。我說如是癡出家人亦復如是，失在家法，復非沙門，世出世間皆無勝分。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二苦事最為難忍：一、剃鬚髮；二、常乞求。所以者何？世間怨嫌興呪詛者，作是願言：『願彼貧窮，剃除鬚髮，服故弊衣，手持瓦器，從家至家行乞自活。』諸有淨信善男子等，受持此法而出家者，非為王、賊、債主怖畏之所逼切，非恐不活而捨居家，但為超度生老病死、愁歎憂苦熱惱等法，但為滅除純大苦蘊。我諸弟子，求如是事，正信出家，為利自他，受持此法。或有如是而出家已，未經幾時則便寬慢，放逸懈怠、下劣精進，亡失正念，無有正知，心亂不定，縱任諸根多欲貪著，心懷瞋忿，愚鈍無知，耽染諸欲虛妄思惟，毀諸禁戒。實非沙門自稱沙門，實非梵行自稱梵行，內朽順流，如穢蝸螺，貝音狗行，覆藏己惡，詐現自善，成就種種惡不善法。譬如有人從闇入闇、從坑墮坑、從怨至怨，我說如是癡出家人，亦復如是。又如有木，兩頭火燃，中塗糞穢，若在聚落及與空閑，皆無復用。我說如是癡出家人亦復如是，失在家法，復非沙門，世出世間皆無勝分。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「出家而破戒， 二俱無所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出家而破戒， 二俱無所成，

謂失在家儀， 及壞沙門法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂失在家儀， 及壞沙門法。

寧吞熱鐵丸， 洋銅而灌口， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧吞熱鐵丸， 洋銅而灌口，

不受人信施， 而毀犯尸羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受人信施， 而毀犯尸羅。

諸毀犯尸羅， 無悔無慚愧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸毀犯尸羅， 無悔無慚愧，

多受人信施， 定當生地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多受人信施， 定當生地獄。

諸有智慧人， 應堅持淨戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有智慧人， 應堅持淨戒，

勿受人信施， 而毀犯尸羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿受人信施， 而毀犯尸羅。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有二種補特伽羅，攝受增益惡趣地獄惡不善法。云何二種補特伽羅？一者、一類補特伽羅，毀犯淨戒，實非沙門自稱沙門，實非梵行自稱梵行，內朽順流，如穢蝸螺，貝音狗行，覆藏己惡，詐現自善，如朽隧級，無所復用，唯增惡趣。二者、一類補特伽羅，於具淨戒無所毀犯、精進修行清白梵行有德苾芻，以諸無根非梵行法，誹謗毀辱，令失威光。如是二種補特伽羅，攝受增益惡趣地獄惡不善法。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有二種補特伽羅，攝受增益惡趣地獄惡不善法。云何二種補特伽羅？一者、一類補特伽羅，毀犯淨戒，實非沙門自稱沙門，實非梵行自稱梵行，內朽順流，如穢蝸螺，貝音狗行，覆藏己惡，詐現自善，如朽隧級，無所復用，唯增惡趣。二者、一類補特伽羅，於具淨戒無所毀犯、精進修行清白梵行有德苾芻，以諸無根非梵行法，誹謗毀辱，令失威光。如是二種補特伽羅，攝受增益惡趣地獄惡不善法。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「二補特伽羅， 生長惡趣業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二補特伽羅， 生長惡趣業，

謂毀犯淨戒， 及誹謗賢良， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂毀犯淨戒， 及誹謗賢良，

如是二種人， 俱名為下賤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是二種人， 俱名為下賤，

現在人所鄙， 受苦在當來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在人所鄙， 受苦在當來。

是故諸苾芻， 常應不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸苾芻， 常應不放逸，

受持清淨戒， 勿毀謗他人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持清淨戒， 勿毀謗他人。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有二種補特伽羅，恩深難報。云何為二？所謂父、母。假使有人一肩荷父、一肩擔母，盡其壽量曾無暫捨，供給衣食、病緣醫藥種種所須，猶未能報父母深恩。所以者何？父母於子，恩極深重。所謂產生，慈心乳哺、洗拭將養令其長大，供給種種資身眾具，教示世間所有儀式，心常欲令離苦得樂，曾無暫捨，如影隨形。父母於子，既有如是所說深恩，當云何報？若彼父母於佛、法、僧無清淨信，其子方便示現、勸導、讚勵、慶慰，令生淨信。若彼父母無清淨戒，其子方便示現、勸導、讚勵、慶慰，令其受持清淨禁戒。若彼父母無有多聞，其子方便示現、勸導、讚勵、慶慰，令其聽聞諸佛正法。若彼父母為性慳貪，不樂布施，其子方便示現、勸導、讚勵、慶慰，令行布施。若彼父母為性闇鈍無有勝慧，其子方便示現、勸導、讚勵、慶慰，令修勝慧。其子如是，乃名真實報父母恩。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有二種補特伽羅，恩深難報。云何為二？所謂父、母。假使有人一肩荷父、一肩擔母，盡其壽量曾無暫捨，供給衣食、病緣醫藥種種所須，猶未能報父母深恩。所以者何？父母於子，恩極深重。所謂產生，慈心乳哺、洗拭將養令其長大，供給種種資身眾具，教示世間所有儀式，心常欲令離苦得樂，曾無暫捨，如影隨形。父母於子，既有如是所說深恩，當云何報？若彼父母於佛、法、僧無清淨信，其子方便示現、勸導、讚勵、慶慰，令生淨信。若彼父母無清淨戒，其子方便示現、勸導、讚勵、慶慰，令其受持清淨禁戒。若彼父母無有多聞，其子方便示現、勸導、讚勵、慶慰，令其聽聞諸佛正法。若彼父母為性慳貪，不樂布施，其子方便示現、勸導、讚勵、慶慰，令行布施。若彼父母為性闇鈍無有勝慧，其子方便示現、勸導、讚勵、慶慰，令修勝慧。其子如是，乃名真實報父母恩。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「二補特伽羅， 恩深重難報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二補特伽羅， 恩深重難報，

所謂父及母， 能生長世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂父及母， 能生長世間；

假使以兩肩， 盡壽荷父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使以兩肩， 盡壽荷父母，

常供養恭敬， 猶未為報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常供養恭敬， 猶未為報恩。

父母於世間， 能生育教導， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母於世間， 能生育教導，

慈心求利樂， 如彼影隨形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心求利樂， 如彼影隨形。

若父母先無， 信、戒、聞、捨、慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若父母先無， 信、戒、聞、捨、慧，

子令其修習， 名真實報恩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子令其修習， 名真實報恩；

恭敬給所須， 唯現世安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬給所須， 唯現世安樂，

令修信、戒等， 究竟證涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令修信、戒等， 究竟證涅槃。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有二種無欺誑法。云何為二？謂業與智。若諸有情已集諸業，其異熟果若未現前，終不盡滅。若諸有情已生諸智，一切煩惱若未永除，終不捨離。如是名為世有二種無欺誑法。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有二種無欺誑法。云何為二？謂業與智。若諸有情已集諸業，其異熟果若未現前，終不盡滅。若諸有情已生諸智，一切煩惱若未永除，終不捨離。如是名為世有二種無欺誑法。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「二無欺誑法， 諸佛共所談， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二無欺誑法， 諸佛共所談，

謂已集已生， 諸業及諸智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂已集已生， 諸業及諸智。

異熟果未生， 諸業終不滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異熟果未生， 諸業終不滅；

煩惱若未盡， 智終不捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱若未盡， 智終不捨離。

業是生死因， 智為滅惑本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業是生死因， 智為滅惑本，

是故應修智， 永盡眾苦邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應修智， 永盡眾苦邊。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有二種補特伽羅，應深尊重、禮拜、供養，以敬愛心，親近而住。云何為二？所謂父、母。若諸有情於其父母，深心尊重、禮拜、供養，以敬愛心親近而住，生無量福。諸有智人咸共稱歎，聲譽普聞，處眾無畏，後不焦惱，無悔命終，身壞死後昇諸善趣，生於天中。何緣有情應於父母深心尊重、禮拜、供養，以敬愛心親近而住？父母於子有深重恩，所謂產生，慈心乳哺、洗拭將養令其長大，供給種種資身眾具，教示世間所有儀式，心常欲令離苦得樂，曾無暫捨，如影隨形。是故父母，應深敬重、禮拜、供養，以敬愛心親近而住。若諸有情，敬愛父母親近而住。父母於其深心慈愍，除無益事，授有益事，制止眾惡，勸修眾善，為其娉娶貞良妻室，有時賜與珍寶財穀。世間天人咸共稱歎，恭敬供養，親近加護，令無衰惱。是故有情於其父母應深尊重、禮拜、供養，以敬愛心親近而住。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有二種補特伽羅，應深尊重、禮拜、供養，以敬愛心，親近而住。云何為二？所謂父、母。若諸有情於其父母，深心尊重、禮拜、供養，以敬愛心親近而住，生無量福。諸有智人咸共稱歎，聲譽普聞，處眾無畏，後不焦惱，無悔命終，身壞死後昇諸善趣，生於天中。何緣有情應於父母深心尊重、禮拜、供養，以敬愛心親近而住？父母於子有深重恩，所謂產生，慈心乳哺、洗拭將養令其長大，供給種種資身眾具，教示世間所有儀式，心常欲令離苦得樂，曾無暫捨，如影隨形。是故父母，應深敬重、禮拜、供養，以敬愛心親近而住。若諸有情，敬愛父母親近而住。父母於其深心慈愍，除無益事，授有益事，制止眾惡，勸修眾善，為其娉娶貞良妻室，有時賜與珍寶財穀。世間天人咸共稱歎，恭敬供養，親近加護，令無衰惱。是故有情於其父母應深尊重、禮拜、供養，以敬愛心親近而住。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「諸有樂福人， 應尊重父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有樂福人， 應尊重父母，

禮拜修供養， 敬愛親近居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮拜修供養， 敬愛親近居。

世間聰慧人， 恭敬於父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間聰慧人， 恭敬於父母，

恒時修供養， 常生歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒時修供養， 常生歡喜心。

父母於世間， 恩深重難報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母於世間， 恩深重難報，

除無益制惡， 授利勸修善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除無益制惡， 授利勸修善，

與妻室資財， 慈心常覆護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與妻室資財， 慈心常覆護，

是故修供養， 無量福聚生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故修供養， 無量福聚生，

現得勝名聞， 咸供養恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現得勝名聞， 咸供養恭敬，

死生天善趣， 受妙樂無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死生天善趣， 受妙樂無窮。

欲得生天人， 受五欲妙樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得生天人， 受五欲妙樂，

猶如天帝釋， 當供養父母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如天帝釋， 當供養父母。」

重攝前經嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重攝前經嗢柁南曰：

善、尋、輪、戒、學 無明慧、斷除 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善、尋、輪、戒、學 無明慧、斷除

苦、毀謗、報恩 無欺誑、父母 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦、毀謗、報恩 無欺誑、父母