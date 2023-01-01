本事經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事經卷第三

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

二法品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二法品第二之一

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻成就二分，於現法中多諸憂苦，無喜樂住，有災有患、有惱有燒、有罪有責，為諸有情同梵行者之所訶毀，身壞命終生諸惡趣。云何為二？一、於根門不能守護；二、於飲食不善知量。諸有苾芻成就此二，於現法中多諸憂苦，無喜樂住，有災有患、有惱有燒、有罪有責，為諸有智同梵行者之所訶毀，身壞命終生諸惡趣。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻成就二分，於現法中多諸憂苦，無喜樂住，有災有患、有惱有燒、有罪有責，為諸有情同梵行者之所訶毀，身壞命終生諸惡趣。云何為二？一、於根門不能守護；二、於飲食不善知量。諸有苾芻成就此二，於現法中多諸憂苦，無喜樂住，有災有患、有惱有燒、有罪有責，為諸有智同梵行者之所訶毀，身壞命終生諸惡趣。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「若不能守護， 眼等六根門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不能守護， 眼等六根門，

飲食不知量， 成不信懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食不知量， 成不信懈怠。

彼於現法中， 身心多受苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於現法中， 身心多受苦，

及有災有患， 有惱有燒然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及有災有患， 有惱有燒然；

行住與坐臥， 若覺若夢中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住與坐臥， 若覺若夢中，

由彼二因緣， 恒有罪有責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼二因緣， 恒有罪有責。

居聚落空閑， 眾中及靜處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居聚落空閑， 眾中及靜處，

有智常訶責， 當生惡趣中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有智常訶責， 當生惡趣中。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻成就二分，於現法中多諸喜樂，無憂苦住，無災無患、無惱無燒、無罪無責，為諸有智同梵行者之所稱讚，身壞命終生諸善趣。云何為二？一、於根門能自守護；二、於飲食能善知量。諸有苾芻成就此二，於現法中多諸喜樂，無憂苦住，無災無患、無惱無燒、無罪無責，為諸有智同梵行者之所稱讚，身壞命終生諸善趣。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻成就二分，於現法中多諸喜樂，無憂苦住，無災無患、無惱無燒、無罪無責，為諸有智同梵行者之所稱讚，身壞命終生諸善趣。云何為二？一、於根門能自守護；二、於飲食能善知量。諸有苾芻成就此二，於現法中多諸喜樂，無憂苦住，無災無患、無惱無燒、無罪無責，為諸有智同梵行者之所稱讚，身壞命終生諸善趣。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「若自能守護， 眼等六根門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若自能守護， 眼等六根門，

飲食善知量， 成就信精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食善知量， 成就信精進。

彼於現法中， 身心多受樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於現法中， 身心多受樂，

及無災無患， 無惱無燒然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及無災無患， 無惱無燒然；

行住與坐臥， 若覺若夢中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住與坐臥， 若覺若夢中，

由彼二因緣， 恒無罪無責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼二因緣， 恒無罪無責。

居聚落空閑， 眾中及靜處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居聚落空閑， 眾中及靜處，

有智常稱讚， 當生善趣中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有智常稱讚， 當生善趣中。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二種法能生焦惱。云何為二？謂有一類補特伽羅唯造眾惡、唯作凶狂、唯起雜穢，不修眾善、不習調柔、不救怖畏，彼於後時身嬰重疾，遍體發生增上猛利嚴切苦受，楚毒垂終不可醫療。受此苦時呻吟怨歎，作是念言：『我從昔來唯造眾惡、唯作凶狂、唯起雜穢，不修眾善、不習調柔、不救怖畏。若諸有情唯造眾惡、唯作凶狂、唯起雜穢，不修眾善、不習調柔、不救怖畏，彼之所趣，我定當往。』彼由唯造眾惡等故，心生焦惱，及以不修眾善等故，心生焦惱。如是名為有二種法能生焦惱。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二種法能生焦惱。云何為二？謂有一類補特伽羅唯造眾惡、唯作凶狂、唯起雜穢，不修眾善、不習調柔、不救怖畏，彼於後時身嬰重疾，遍體發生增上猛利嚴切苦受，楚毒垂終不可醫療。受此苦時呻吟怨歎，作是念言：『我從昔來唯造眾惡、唯作凶狂、唯起雜穢，不修眾善、不習調柔、不救怖畏。若諸有情唯造眾惡、唯作凶狂、唯起雜穢，不修眾善、不習調柔、不救怖畏，彼之所趣，我定當往。』彼由唯造眾惡等故，心生焦惱，及以不修眾善等故，心生焦惱。如是名為有二種法能生焦惱。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「有二法能生， 愚者心焦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有二法能生， 愚者心焦惱，

謂唯作罪業， 及不修福因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂唯作罪業， 及不修福因。

後遭病苦時， 呻吟而怨歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後遭病苦時， 呻吟而怨歎，

恨有罪無福， 心悔惱焦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恨有罪無福， 心悔惱焦然。

有罪無福人， 所生諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有罪無福人， 所生諸惡趣，

我亦當隨往， 決定無有疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦當隨往， 決定無有疑。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二種法，心不焦惱。云何為二？謂有一類補特伽羅唯修眾善、唯習調柔、唯救怖畏，不造眾惡、不作凶狂、不起雜穢，彼於後時身嬰重疾，遍體發生增上猛利嚴切苦受，楚毒垂終不可醫療。受此苦時，雖有呻吟而無怨歎，作是念言：『我從昔來唯修眾善、唯習調柔、唯救怖畏，不造眾惡、不作凶狂、不起雜穢。若諸有情唯修眾善、唯習調柔、唯救怖畏，不造眾惡、不作凶狂、不起雜穢，彼之所趣，我定當往。』彼由唯修眾善等故，心不焦惱，及以不造眾惡等故，心不焦惱。如是名為有二種法，心不焦惱。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二種法，心不焦惱。云何為二？謂有一類補特伽羅唯修眾善、唯習調柔、唯救怖畏，不造眾惡、不作凶狂、不起雜穢，彼於後時身嬰重疾，遍體發生增上猛利嚴切苦受，楚毒垂終不可醫療。受此苦時，雖有呻吟而無怨歎，作是念言：『我從昔來唯修眾善、唯習調柔、唯救怖畏，不造眾惡、不作凶狂、不起雜穢。若諸有情唯修眾善、唯習調柔、唯救怖畏，不造眾惡、不作凶狂、不起雜穢，彼之所趣，我定當往。』彼由唯修眾善等故，心不焦惱，及以不造眾惡等故，心不焦惱。如是名為有二種法，心不焦惱。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「有二法能生， 智者心歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有二法能生， 智者心歡喜，

謂唯修福業， 及不作罪因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂唯修福業， 及不作罪因。

後遭病苦時， 呻吟無怨歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後遭病苦時， 呻吟無怨歎，

慶有福無罪， 不悔惱焦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶有福無罪， 不悔惱焦然。

有福無罪人， 所生諸善趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有福無罪人， 所生諸善趣，

我亦當隨往， 決定無有疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦當隨往， 決定無有疑。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！為汝略說二速通行。云何為二？一者樂行；二者苦行。謂由樂行證彼速通，及由苦行證彼速通。所修加行無澁難故，所得諸根皆猛利故，是則名為樂速通行。所修加行有澁難故，所得諸根皆猛利故，是則名為苦速通行。是名略說二速通行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！為汝略說二速通行。云何為二？一者樂行；二者苦行。謂由樂行證彼速通，及由苦行證彼速通。所修加行無澁難故，所得諸根皆猛利故，是則名為樂速通行。所修加行有澁難故，所得諸根皆猛利故，是則名為苦速通行。是名略說二速通行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「今為汝略說， 二種速通行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今為汝略說， 二種速通行，

謂樂行、苦行， 因斯證速通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂樂行、苦行， 因斯證速通。

無澁難加行， 有猛利諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無澁難加行， 有猛利諸根，

由是大仙尊， 名樂速通行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是大仙尊， 名樂速通行。

有澁難加行， 有猛利諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有澁難加行， 有猛利諸根，

由是大仙尊， 名苦速通行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是大仙尊， 名苦速通行。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！為汝略說二遲通行。云何為二？一者樂行；二者苦行。謂由樂行證彼遲通，及由苦行證彼遲通。所修加行無澁難故，所得諸根皆羸鈍故，是則名為樂遲通行。所修加行有澁難故，所得諸根皆羸鈍故，是則名為苦遲通行。是名略說二遲通行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！為汝略說二遲通行。云何為二？一者樂行；二者苦行。謂由樂行證彼遲通，及由苦行證彼遲通。所修加行無澁難故，所得諸根皆羸鈍故，是則名為樂遲通行。所修加行有澁難故，所得諸根皆羸鈍故，是則名為苦遲通行。是名略說二遲通行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「今為汝略說， 二種遲通行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今為汝略說， 二種遲通行，

謂樂行、苦行， 因此證遲通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂樂行、苦行， 因此證遲通。

無澁難加行， 有羸鈍諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無澁難加行， 有羸鈍諸根，

由是大仙尊， 名樂遲通行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是大仙尊， 名樂遲通行。

有澁難加行， 有羸鈍諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有澁難加行， 有羸鈍諸根，

由是大仙尊， 名苦遲通行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是大仙尊， 名苦遲通行。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有一類補特伽羅，成就二法，不能發生白淨善法；設已發生，不能決定；設已決定，不能圓滿。彼於如是白淨善法能為障礙、能作衰損、能生憂悔，身壞命終，如棄重擔，墮於地獄受諸劇苦。云何為二？一者惡戒；二者惡見。諸有一類補特伽羅，成就如是所說二法，定不能生白淨善法；設復已生，不能決定，廣說乃至身壞命終，如棄重擔，墮於地獄受諸劇苦。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有一類補特伽羅，成就二法，不能發生白淨善法；設已發生，不能決定；設已決定，不能圓滿。彼於如是白淨善法能為障礙、能作衰損、能生憂悔，身壞命終，如棄重擔，墮於地獄受諸劇苦。云何為二？一者惡戒；二者惡見。諸有一類補特伽羅，成就如是所說二法，定不能生白淨善法；設復已生，不能決定，廣說乃至身壞命終，如棄重擔，墮於地獄受諸劇苦。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「若成就二法， 謂惡戒、惡見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若成就二法， 謂惡戒、惡見，

彼人終不能， 生白淨善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人終不能， 生白淨善法。

雖生而不定， 設定不圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖生而不定， 設定不圓滿，

於白淨善法， 能衰損障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於白淨善法， 能衰損障礙。

彼臨命終時， 有憂悔悲惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼臨命終時， 有憂悔悲惱，

如棄捨重擔， 定生地獄中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如棄捨重擔， 定生地獄中。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有一類補特伽羅，成就二法，定能發生白淨善法；若先已生，能令決定；若先已定，能令圓滿。彼於如是白淨善法不為障礙、不作衰損、不生憂悔，身壞命終，如棄重擔，生天趣中受諸快樂。云何為二？一者善戒；二者善見。諸有一類補特伽羅，成就如是所說二法，決定能生白淨善法；若先已生，能令決定，廣說乃至身壞命終，如棄重擔，生天趣中受諸快樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有一類補特伽羅，成就二法，定能發生白淨善法；若先已生，能令決定；若先已定，能令圓滿。彼於如是白淨善法不為障礙、不作衰損、不生憂悔，身壞命終，如棄重擔，生天趣中受諸快樂。云何為二？一者善戒；二者善見。諸有一類補特伽羅，成就如是所說二法，決定能生白淨善法；若先已生，能令決定，廣說乃至身壞命終，如棄重擔，生天趣中受諸快樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「若成就二法， 謂善戒、善見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若成就二法， 謂善戒、善見，

彼人終定能， 生白淨善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人終定能， 生白淨善法。

若生而決定， 決定必圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生而決定， 決定必圓滿，

於白淨善法， 不衰損障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於白淨善法， 不衰損障礙。

彼臨命終時， 無憂悔悲惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼臨命終時， 無憂悔悲惱，

如棄捨重擔， 定生天趣中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如棄捨重擔， 定生天趣中。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有一類補特伽羅，成就二法，臨命終時能生憂悔，身壞命終，墮諸惡趣，生地獄中。云何為二？謂作、不作。云何為作？謂身惡行、語惡行、意惡行，是名為作。云何不作？謂身妙行、語妙行、意妙行，是名不作。諸有一類補特伽羅，成就如是所說二法，臨命終時能生憂悔，身壞命終，墮諸惡趣，生地獄中。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有一類補特伽羅，成就二法，臨命終時能生憂悔，身壞命終，墮諸惡趣，生地獄中。云何為二？謂作、不作。云何為作？謂身惡行、語惡行、意惡行，是名為作。云何不作？謂身妙行、語妙行、意妙行，是名不作。諸有一類補特伽羅，成就如是所說二法，臨命終時能生憂悔，身壞命終，墮諸惡趣，生地獄中。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「諸有愚癡人， 作三種惡行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有愚癡人， 作三種惡行，

不作三妙行， 引餘過令生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不作三妙行， 引餘過令生。

彼臨命終時， 決定有憂悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼臨命終時， 決定有憂悔，

死墮諸惡趣， 生於地獄中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死墮諸惡趣， 生於地獄中。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有一類補特伽羅，成就二法，臨命終時不生憂悔，身壞命終，昇於善趣，生天界中。云何為二？謂作、不作。云何為作？謂身妙行、語妙行、意妙行，是名為作。云何不作？謂身惡行、語惡行、意惡行，是名不作。諸有一類補特伽羅，成就如是所說二法，臨命終時不生憂悔，身壞命終，昇於善趣，生天界中。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有一類補特伽羅，成就二法，臨命終時不生憂悔，身壞命終，昇於善趣，生天界中。云何為二？謂作、不作。云何為作？謂身妙行、語妙行、意妙行，是名為作。云何不作？謂身惡行、語惡行、意惡行，是名不作。諸有一類補特伽羅，成就如是所說二法，臨命終時不生憂悔，身壞命終，昇於善趣，生天界中。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「諸有智慧人， 作三種妙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有智慧人， 作三種妙行，

不作三惡行， 引餘德令生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不作三惡行， 引餘德令生。

彼臨命終時， 決定無憂悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼臨命終時， 決定無憂悔，

死昇諸善趣， 生於天界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死昇諸善趣， 生於天界中。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二妙智，應修令生；能得未得、能觸未觸、能證未證，能超愁歎、能滅憂苦、能會正理、能獲甘露、能證涅槃。云何為二？一者法智；二者類智。法智生時，便能無倒，遍知有為。於有為法既遍知已，便能令彼感後有因，不得生起增長廣大。類智生時，便能如實斷滅無明；滅無明故，便無戲論；無戲論故，便無尋伺；無尋伺故，便無樂欲；無樂欲故，便無愛憎；無愛憎故，便無慳嫉；無慳嫉故，便無種種執持刀杖違害鬪諍、互相罵辱、不真實語、相離間語、諸雜穢語及餘無量惡不善法；無彼諸惡不善法故，感後有業，便不增長；感後有業不增長故，諸業滅盡；業滅盡故，眾苦滅盡；苦滅盡故，生死路絕。此路絕已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是名為有二妙智，應修令生；能得未得、能觸未觸、能證未證，能超愁歎、能滅憂苦、能會正理、能獲甘露、能證涅槃。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二妙智，應修令生；能得未得、能觸未觸、能證未證，能超愁歎、能滅憂苦、能會正理、能獲甘露、能證涅槃。云何為二？一者法智；二者類智。法智生時，便能無倒，遍知有為。於有為法既遍知已，便能令彼感後有因，不得生起增長廣大。類智生時，便能如實斷滅無明；滅無明故，便無戲論；無戲論故，便無尋伺；無尋伺故，便無樂欲；無樂欲故，便無愛憎；無愛憎故，便無慳嫉；無慳嫉故，便無種種執持刀杖違害鬪諍、互相罵辱、不真實語、相離間語、諸雜穢語及餘無量惡不善法；無彼諸惡不善法故，感後有業，便不增長；感後有業不增長故，諸業滅盡；業滅盡故，眾苦滅盡；苦滅盡故，生死路絕。此路絕已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是名為有二妙智，應修令生；能得未得、能觸未觸、能證未證，能超愁歎、能滅憂苦、能會正理、能獲甘露、能證涅槃。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「有二種妙智， 應修習令生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有二種妙智， 應修習令生，

能得未得等， 謂法智、類智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得未得等， 謂法智、類智。

若法智生時， 遍知有為法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法智生時， 遍知有為法，

便能令後有， 因不生不增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便能令後有， 因不生不增。

若類智生時， 無明便斷滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若類智生時， 無明便斷滅，

由此展轉法， 絕生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此展轉法， 絕生死輪迴。

自知我生盡， 及梵行已立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自知我生盡， 及梵行已立，

所作皆已辦， 更不受後有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作皆已辦， 更不受後有。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二妙智，應正尋思、應善稱量、應審觀察；能得未得、能觸未觸、能證未證，能超愁歎、能滅憂苦、能會正理、能獲甘露、能證涅槃。云何為二？謂世間智及出世智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二妙智，應正尋思、應善稱量、應審觀察；能得未得、能觸未觸、能證未證，能超愁歎、能滅憂苦、能會正理、能獲甘露、能證涅槃。云何為二？謂世間智及出世智。

「世間智者，謂於色蘊能正了知此為色蘊；於受、想、行及識蘊中亦復如是。於其地界能正了知此為地界；於水、火、風及空識界亦復如是。於其眼界能正了知此為眼界，於其色界及眼識界亦復如是；於其耳界能正了知此為耳界，於其聲界及耳識界亦復如是；於其鼻界能正了知此為鼻界，於其香界及鼻識界亦復如是；於其舌界能正了知此為舌界，於其味界及舌識界亦復如是；於其身界能正了知此為身界，於其觸界及身識界亦復如是；於其意界能正了知此為意界，於其法界及意識界亦復如是。於如此等世俗法中，如是如是，如實了知，智見通慧，現觀等覺，周遍照了，名世間智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間智者，謂於色蘊能正了知此為色蘊；於受、想、行及識蘊中亦復如是。於其地界能正了知此為地界；於水、火、風及空識界亦復如是。於其眼界能正了知此為眼界，於其色界及眼識界亦復如是；於其耳界能正了知此為耳界，於其聲界及耳識界亦復如是；於其鼻界能正了知此為鼻界，於其香界及鼻識界亦復如是；於其舌界能正了知此為舌界，於其味界及舌識界亦復如是；於其身界能正了知此為身界，於其觸界及身識界亦復如是；於其意界能正了知此為意界，於其法界及意識界亦復如是。於如此等世俗法中，如是如是，如實了知，智見通慧，現觀等覺，周遍照了，名世間智。

「諸聖弟子，於此所說世間智中，應正尋思，應善稱量，應審觀察：此世間智正修習時，為能令生生法有情永脫生不？為能令彼老法有情永脫老不？病法、死法、愁法、歎法、憂法、苦法、不安隱法，亦復如是。既審察已，能正了知：此世間智正修習時，不能令彼生法有情永脫於生，不能令彼老法有情永脫於老，病法、死法、愁法、歎法、憂法、苦法、不安隱法，亦復如是。所以者何？此世間智非賢聖法，非能永出、非趣涅槃、非能永厭、非能永離、非能永滅、非能永寂，非真通慧、非正等覺，不證涅槃；是感生法，是感老法、病法、死法、愁法、歎法、憂法、苦法、不安隱法。彼於如是尋思稱量審觀察時，於世間法住怖畏想，於出世法住安靜想。以於世間生怖畏故，都無執受；無執受故，不生渴愛；不渴愛故，便自內證究竟涅槃。證涅槃已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。是名於此世間智中，應正尋思、應善稱量、應審觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸聖弟子，於此所說世間智中，應正尋思，應善稱量，應審觀察：此世間智正修習時，為能令生生法有情永脫生不？為能令彼老法有情永脫老不？病法、死法、愁法、歎法、憂法、苦法、不安隱法，亦復如是。既審察已，能正了知：此世間智正修習時，不能令彼生法有情永脫於生，不能令彼老法有情永脫於老，病法、死法、愁法、歎法、憂法、苦法、不安隱法，亦復如是。所以者何？此世間智非賢聖法，非能永出、非趣涅槃、非能永厭、非能永離、非能永滅、非能永寂，非真通慧、非正等覺，不證涅槃；是感生法，是感老法、病法、死法、愁法、歎法、憂法、苦法、不安隱法。彼於如是尋思稱量審觀察時，於世間法住怖畏想，於出世法住安靜想。以於世間生怖畏故，都無執受；無執受故，不生渴愛；不渴愛故，便自內證究竟涅槃。證涅槃已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。是名於此世間智中，應正尋思、應善稱量、應審觀察。

「出世智者，謂於一切蘊界處中能正了知，如是諸法是無常性、苦性、病性、癰性、箭性、惱性、害性、怖性、熱性、壞性、滅性、災性、橫性、有疫癘性、虛性、偽性、空性、妄性、無實我性、難保信性。於如是等諸法性中如實了知，智見通慧，現觀等覺，周遍照了，名出世智。諸聖弟子，於此所說出世智中，應正尋思、應善稱量、應審觀察：此出世智正修習時，為能令彼生法有情永脫生不？為能令彼老法有情永脫老不？病法、死法、愁法、歎法、憂法、苦法、不安隱法，亦復如是。既審察已，能正了知：此出世智正修習時，定能令彼生法有情永脫於生，定能令彼老法有情永脫於老，病法、死法、愁法、歎法、憂法、苦法、不安隱法，亦復如是。所以者何？此出世智是賢聖法，是能永出、是趣涅槃、是能永厭、是能永離、是能永滅、是能永寂，是真通慧、是正等覺、能證涅槃；非感生法，非感老法、病法死法、愁法歎法、憂法苦法、不安隱法。彼於如是尋思稱量審觀察時，於出世法生珍寶想；於世間法生下賤想。以於出世生珍寶故，便生歡喜；生歡喜故，其心安適；心安適故，身得輕安；身輕安故，便受悅樂；受悅樂故，心得寂定；心寂定故，能實知見；實知見故，能深厭背；深厭背故，能正離欲；正離欲故，能得解脫。得解脫已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。是名於此出世智中，應正尋思、應善稱量、應審觀察。如是名為有二妙智，應正尋思、應善稱量、應審觀察；能得未得、能觸未觸、能證未證，能超愁歎、能滅憂苦、能會正理、能獲甘露、能證涅槃。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出世智者，謂於一切蘊界處中能正了知，如是諸法是無常性、苦性、病性、癰性、箭性、惱性、害性、怖性、熱性、壞性、滅性、災性、橫性、有疫癘性、虛性、偽性、空性、妄性、無實我性、難保信性。於如是等諸法性中如實了知，智見通慧，現觀等覺，周遍照了，名出世智。諸聖弟子，於此所說出世智中，應正尋思、應善稱量、應審觀察：此出世智正修習時，為能令彼生法有情永脫生不？為能令彼老法有情永脫老不？病法、死法、愁法、歎法、憂法、苦法、不安隱法，亦復如是。既審察已，能正了知：此出世智正修習時，定能令彼生法有情永脫於生，定能令彼老法有情永脫於老，病法、死法、愁法、歎法、憂法、苦法、不安隱法，亦復如是。所以者何？此出世智是賢聖法，是能永出、是趣涅槃、是能永厭、是能永離、是能永滅、是能永寂，是真通慧、是正等覺、能證涅槃；非感生法，非感老法、病法死法、愁法歎法、憂法苦法、不安隱法。彼於如是尋思稱量審觀察時，於出世法生珍寶想；於世間法生下賤想。以於出世生珍寶故，便生歡喜；生歡喜故，其心安適；心安適故，身得輕安；身輕安故，便受悅樂；受悅樂故，心得寂定；心寂定故，能實知見；實知見故，能深厭背；深厭背故，能正離欲；正離欲故，能得解脫。得解脫已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。是名於此出世智中，應正尋思、應善稱量、應審觀察。如是名為有二妙智，應正尋思、應善稱量、應審觀察；能得未得、能觸未觸、能證未證，能超愁歎、能滅憂苦、能會正理、能獲甘露、能證涅槃。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「有二種妙智， 知者應尋思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有二種妙智， 知者應尋思，

謂世出世間， 能正盡眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂世出世間， 能正盡眾苦。

應觀世間智， 發生怖畏想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應觀世間智， 發生怖畏想，

都無有執受， 展轉證涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都無有執受， 展轉證涅槃；

應觀出世智， 發生珍寶想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應觀出世智， 發生珍寶想，

由此生歡喜， 便得身輕安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此生歡喜， 便得身輕安。

輕安故悅樂， 悅樂故心定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕安故悅樂， 悅樂故心定，

由心得定故， 便能生覺支； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由心得定故， 便能生覺支；

覺支觀聖諦， 永斷諸疑網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺支觀聖諦， 永斷諸疑網，

無疑無所取， 永脫眾苦邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無疑無所取， 永脫眾苦邊。」

重攝前經嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重攝前經嗢柁南曰：

二根、二焦惱 二行、二戒見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二根、二焦惱 二行、二戒見

二作及不作 二智有二種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二作及不作 二智有二種

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻為欲矯誑諸眾生故、為求名譽遠所聞故、為求利養及恭敬故而出家者，不名真實於如來所修行梵行。若有苾芻為通達故、為遍知故而出家者，是名真實於如來所修行梵行。所以者何？是諸苾芻為通達故、為遍知故而出家已，便能如實通所通達、知所遍知。既能如實通所通達、知所遍知，便能如實斷所應斷、修所應修、證所應證。既能如實斷、修、證已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是若有為通達故、為遍知故而出家者，是名真實於如來所修行梵行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻為欲矯誑諸眾生故、為求名譽遠所聞故、為求利養及恭敬故而出家者，不名真實於如來所修行梵行。若有苾芻為通達故、為遍知故而出家者，是名真實於如來所修行梵行。所以者何？是諸苾芻為通達故、為遍知故而出家已，便能如實通所通達、知所遍知。既能如實通所通達、知所遍知，便能如實斷所應斷、修所應修、證所應證。既能如實斷、修、證已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是若有為通達故、為遍知故而出家者，是名真實於如來所修行梵行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「為矯誑名譽， 利養及恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為矯誑名譽， 利養及恭敬，

非真修梵行， 是虛妄出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非真修梵行， 是虛妄出家。

為通達遍知， 速證最上義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為通達遍知， 速證最上義，

是真修梵行， 非虛妄出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是真修梵行， 非虛妄出家。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻為欲矯誑諸眾生故、為求名譽遠所聞故、為求利養及恭敬故而出家者，不名真實於如來所修行梵行。若有苾芻為律儀故、為正斷故而出家者，是名真實於如來所修行梵行。所以者何？是諸苾芻為律儀故、為正斷故而出家已，便能如實守護六根、不虧禁戒，及能速證最上正斷。既能如實守護六根、不虧禁戒，及能速證最上正斷，便能如實斷所應斷、修所應修、證所應證。既能如實斷、修、證已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是若有為律儀故、為正斷故而出家者，是名真實於如來所修行梵行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻為欲矯誑諸眾生故、為求名譽遠所聞故、為求利養及恭敬故而出家者，不名真實於如來所修行梵行。若有苾芻為律儀故、為正斷故而出家者，是名真實於如來所修行梵行。所以者何？是諸苾芻為律儀故、為正斷故而出家已，便能如實守護六根、不虧禁戒，及能速證最上正斷。既能如實守護六根、不虧禁戒，及能速證最上正斷，便能如實斷所應斷、修所應修、證所應證。既能如實斷、修、證已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是若有為律儀故、為正斷故而出家者，是名真實於如來所修行梵行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「為矯誑名譽、 利養及恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為矯誑名譽、 利養及恭敬，

非真修梵行， 是虛妄出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非真修梵行， 是虛妄出家。

為正斷律儀， 速證最上義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為正斷律儀， 速證最上義，

是真修梵行， 非虛妄出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是真修梵行， 非虛妄出家。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻為欲矯誑諸眾生故、為求名譽遠所聞故、為求利養及恭敬故而出家者，不名真實於如來所修行梵行。若有苾芻為求厭背、為求離欲而出家者，是名真實於如來所修行梵行。所以者何？是諸苾芻為厭背故、為離欲故而出家已，便能如實厭背離欲。既離欲已，便得解脫。既解脫已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是若有為厭背故、為離欲故而出家者，是名真實於如來所修行梵行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有苾芻為欲矯誑諸眾生故、為求名譽遠所聞故、為求利養及恭敬故而出家者，不名真實於如來所修行梵行。若有苾芻為求厭背、為求離欲而出家者，是名真實於如來所修行梵行。所以者何？是諸苾芻為厭背故、為離欲故而出家已，便能如實厭背離欲。既離欲已，便得解脫。既解脫已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是若有為厭背故、為離欲故而出家者，是名真實於如來所修行梵行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「為矯誑名譽、 利養及恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為矯誑名譽、 利養及恭敬，

非真修梵行， 是虛妄出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非真修梵行， 是虛妄出家。

為厭背離欲， 速證最上義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為厭背離欲， 速證最上義，

是真修梵行， 非虛妄出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是真修梵行， 非虛妄出家。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！一切如來、應、正等覺，所說法門略有二種。云何為二？一者於惡應正了知；二者於惡應深厭背。一切如來、應、正等覺，略說如是二種法門。所以者何？諸修行者，於諸惡法應正了知；既於惡法正了知已，便能厭背；既厭背已，便能離欲；既離欲已，便得解脫。得解脫已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是行者，永斷諸愛及眾結縛，無倒現觀，正盡苦邊。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！一切如來、應、正等覺，所說法門略有二種。云何為二？一者於惡應正了知；二者於惡應深厭背。一切如來、應、正等覺，略說如是二種法門。所以者何？諸修行者，於諸惡法應正了知；既於惡法正了知已，便能厭背；既厭背已，便能離欲；既離欲已，便得解脫。得解脫已，便自了知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是行者，永斷諸愛及眾結縛，無倒現觀，正盡苦邊。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「當知諸如來， 應正等覺者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知諸如來， 應正等覺者，

哀愍眾生故， 說二種法門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍眾生故， 說二種法門；

於眾惡正知， 及厭背離欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於眾惡正知， 及厭背離欲，

心解脫自在， 正盡眾苦邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心解脫自在， 正盡眾苦邊。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二種法，若修、若習、若多修習，能斷二法。云何二法，若修、若習、若多修習，能斷二法？謂不淨觀及慈悲觀，能斷貪欲及與瞋恚。所以者何？一切已貪、現貪、當貪，皆由作意思惟淨相。一切已瞋、現瞋、當瞋，皆由作意思惟怨相。一切已斷、現斷、當斷所有貪欲，皆由作意修不淨觀。一切已斷、現斷、當斷所有瞋恚，皆由作意修慈悲觀。於不淨觀若修、若習、若多修習，決定能斷一切貪欲。於慈悲觀若修、若習、若多修習，決定能斷一切瞋恚。若欲決定斷貪欲者，當勤精進修不淨觀。若欲決定斷瞋恚者，當勤精進修慈悲觀。修不淨觀，無有貪欲而不能斷。修慈悲觀，無有瞋恚而不能斷。如是名為有二種法，若修、若習、若多修習，能斷二法。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有二種法，若修、若習、若多修習，能斷二法。云何二法，若修、若習、若多修習，能斷二法？謂不淨觀及慈悲觀，能斷貪欲及與瞋恚。所以者何？一切已貪、現貪、當貪，皆由作意思惟淨相。一切已瞋、現瞋、當瞋，皆由作意思惟怨相。一切已斷、現斷、當斷所有貪欲，皆由作意修不淨觀。一切已斷、現斷、當斷所有瞋恚，皆由作意修慈悲觀。於不淨觀若修、若習、若多修習，決定能斷一切貪欲。於慈悲觀若修、若習、若多修習，決定能斷一切瞋恚。若欲決定斷貪欲者，當勤精進修不淨觀。若欲決定斷瞋恚者，當勤精進修慈悲觀。修不淨觀，無有貪欲而不能斷。修慈悲觀，無有瞋恚而不能斷。如是名為有二種法，若修、若習、若多修習，能斷二法。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「修習多修習， 二法斷二法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修習多修習， 二法斷二法，

謂不淨、慈悲， 斷貪欲、瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂不淨、慈悲， 斷貪欲、瞋恚。

是故有智者， 當觀自饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有智者， 當觀自饒益，

修不淨、慈悲， 斷貪欲、瞋恚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修不淨、慈悲， 斷貪欲、瞋恚。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！其涅槃界略有二種。云何為二？一者有餘依涅槃界；二者無餘依涅槃界。云何名為有餘依涅槃界？謂諸苾芻得阿羅漢，諸漏已盡，梵行已立，所作已辦，已捨重擔、已證自義、已盡有結、已正解了，心善解脫、已得遍知。宿行為緣，所感諸根猶相續住，雖成諸根，現觸種種好醜境界而能厭捨，無所執著，不為愛恚纏繞其心，愛恚等結皆永斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！其涅槃界略有二種。云何為二？一者有餘依涅槃界；二者無餘依涅槃界。云何名為有餘依涅槃界？謂諸苾芻得阿羅漢，諸漏已盡，梵行已立，所作已辦，已捨重擔、已證自義、已盡有結、已正解了，心善解脫、已得遍知。宿行為緣，所感諸根猶相續住，雖成諸根，現觸種種好醜境界而能厭捨，無所執著，不為愛恚纏繞其心，愛恚等結皆永斷故。

「彼於諸色，求欲見時，雖復以眼觀於諸色，而不發起貪、瞋、癡等。雖復有眼及好醜色而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結皆永斷故。彼於諸聲，求欲聞時，雖復以耳聽於諸聲，而不發起貪、瞋、癡等。雖復有耳及好醜聲而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結皆永斷故。彼於諸香，求欲嗅時，雖復以鼻嗅於諸香，而不發起貪、瞋、癡等。雖復有鼻及好醜香而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結皆永斷故。彼於諸味，求欲甞時，雖復以舌甞於諸味，而不發起貪、瞋、癡等。雖復有舌及好醜味而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結皆永斷故。彼於諸觸，求欲覺時，雖復以身覺於諸觸，而不發起貪、瞋、癡等。雖復有身及好醜觸而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結皆永斷故。彼於諸法，求欲知時，雖復以意知於諸法，而不發起貪、瞋、癡等。離諸貪欲，證得究竟寂滅涅槃。作是思惟：世尊為彼怖畏諸有阿賴耶者、恒為斷見所繫縛者，令知業果無失壞故，所說正法現見、應時、易見、饒益、智者內證、一切世間真實對治，謂能除滅憍慢渴愛，害阿賴耶，斷諸徑路，證真空性，離諸貪欲，證得究竟寂滅涅槃。如是名為有慧眼者能正觀察。如是名為由二纏故，令諸天人——一類怯劣，一類勇猛——有慧眼者能正觀察。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼於諸色，求欲見時，雖復以眼觀於諸色，而不發起貪、瞋、癡等。雖復有眼及好醜色而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結皆永斷故。彼於諸聲，求欲聞時，雖復以耳聽於諸聲，而不發起貪、瞋、癡等。雖復有耳及好醜聲而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結皆永斷故。彼於諸香，求欲嗅時，雖復以鼻嗅於諸香，而不發起貪、瞋、癡等。雖復有鼻及好醜香而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結皆永斷故。彼於諸味，求欲甞時，雖復以舌甞於諸味，而不發起貪、瞋、癡等。雖復有舌及好醜味而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結皆永斷故。彼於諸觸，求欲覺時，雖復以身覺於諸觸，而不發起貪、瞋、癡等。雖復有身及好醜觸而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結皆永斷故。彼於諸法，求欲知時，雖復以意知於諸法，而不發起貪、瞋、癡等。離諸貪欲，證得究竟寂滅涅槃。作是思惟：世尊為彼怖畏諸有阿賴耶者、恒為斷見所繫縛者，令知業果無失壞故，所說正法現見、應時、易見、饒益、智者內證、一切世間真實對治，謂能除滅憍慢渴愛，害阿賴耶，斷諸徑路，證真空性，離諸貪欲，證得究竟寂滅涅槃。如是名為有慧眼者能正觀察。如是名為由二纏故，令諸天人——一類怯劣，一類勇猛——有慧眼者能正觀察。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「由二纏所纏， 令諸天人眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由二纏所纏， 令諸天人眾，

一類有怯劣， 一類有勇猛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一類有怯劣， 一類有勇猛。

有慧眼聲聞， 能如實觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有慧眼聲聞， 能如實觀察，

能除慢厭離， 究竟證涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除慢厭離， 究竟證涅槃。

復如實了知， 佛所說正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復如實了知， 佛所說正法，

能滅斷常見， 及二愛無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅斷常見， 及二愛無餘。

有慧眼龍王， 能普雨法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有慧眼龍王， 能普雨法雨，

滅諸煩惱焰， 令證大清涼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅諸煩惱焰， 令證大清涼。」

本事經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事經卷第三

挍正後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 挍正後序

此一卷經宋、鄉則同，同有四十三段，丹本唯有十八段耳。多少如是不同文義，始終逈異如何去取？今撿宋、鄉本經有四大錯，丹有二事以知其正。何則？此卷品名既是二法，則應始終唯說二法；而宋、鄉本經四十三段皆是一法，則名義不相當，是一錯也。又宋、鄉本卷初二段及第三段前六行文，則是諸本初卷三幅《心義經》一段十二行耳。宋、鄉於此三重重寫，是二錯也。第三段中「一類有情」已下，即是諸本初卷七幅《破僧經》一段十七行耳。宋、鄉於此重重寫之，其乃至於四十一重，是三錯也。其卷末頌云「貪欲瞋恚癡，覆藏及惱忿，不恨嫉與慳，耽嗜慢將害」者，即是諸本第二卷九幅結經頌，正云「貪恚及愚癡，覆藏惱忿恨，嫉慳與貪嗜，慢害將一切」之小訛變耳。宋、鄉於此閑重寫之，是四錯也，故知大錯耳。今此丹本十八段經，始從成就二分，終至二果二纏，皆是二法，即與品目名義相當，是一正也。又按諸本，第四卷中七幅有結頌云「為通達律儀，厭知不淨果，纏覺悟宴坐，愧所作尋求」者，則結十二經為一頌。其覺悟已下五經，即是諸本第四卷卷初五經。其纏經、果經已上七經，即是丹本此卷卷末七經耳。則列結相應，是二正也。餘本則非，故今取此丹本為正云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一卷經宋、鄉則同，同有四十三段，丹本唯有十八段耳。多少如是不同文義，始終逈異如何去取？今撿宋、鄉本經有四大錯，丹有二事以知其正。何則？此卷品名既是二法，則應始終唯說二法；而宋、鄉本經四十三段皆是一法，則名義不相當，是一錯也。又宋、鄉本卷初二段及第三段前六行文，則是諸本初卷三幅《心義經》一段十二行耳。宋、鄉於此三重重寫，是二錯也。第三段中「一類有情」已下，即是諸本初卷七幅《破僧經》一段十七行耳。宋、鄉於此重重寫之，其乃至於四十一重，是三錯也。其卷末頌云「貪欲瞋恚癡，覆藏及惱忿，不恨嫉與慳，耽嗜慢將害」者，即是諸本第二卷九幅結經頌，正云「貪恚及愚癡，覆藏惱忿恨，嫉慳與貪嗜，慢害將一切」之小訛變耳。宋、鄉於此閑重寫之，是四錯也，故知大錯耳。今此丹本十八段經，始從成就二分，終至二果二纏，皆是二法，即與品目名義相當，是一正也。又按諸本，第四卷中七幅有結頌云「為通達律儀，厭知不淨果，纏覺悟宴坐，愧所作尋求」者，則結十二經為一頌。其覺悟已下五經，即是諸本第四卷卷初五經。其纏經、果經已上七經，即是丹本此卷卷末七經耳。則列結相應，是二正也。餘本則非，故今取此丹本為正云。

「雖復有意及好醜法而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結，皆永斷故。乃至其身相續住世，未般涅槃，常為天人，瞻仰禮拜恭敬供養，是名有餘依涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖復有意及好醜法而無貪欲亦無瞋恚。所以者何？愛恚等結，皆永斷故。乃至其身相續住世，未般涅槃，常為天人，瞻仰禮拜恭敬供養，是名有餘依涅槃界。

「云何名為無餘依涅槃界？謂諸苾芻得阿羅漢，諸漏已盡，梵行已立，所作已辦，已捨重擔、已證自義、已盡有結、已正解了、已善解脫、已得遍知。彼於今時一切所受無引因故，不復希望，皆永盡滅，畢竟寂靜，究竟清涼，隱沒不現，惟由清淨無戲論體。如是清淨無戲論體，不可謂有、不可謂無、不可謂彼亦有亦無、不可謂彼非有非無，惟可說為不可施設究竟涅槃。是名無餘依涅槃界。苾芻當知！如是名為略有二種涅槃之界。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無餘依涅槃界？謂諸苾芻得阿羅漢，諸漏已盡，梵行已立，所作已辦，已捨重擔、已證自義、已盡有結、已正解了、已善解脫、已得遍知。彼於今時一切所受無引因故，不復希望，皆永盡滅，畢竟寂靜，究竟清涼，隱沒不現，惟由清淨無戲論體。如是清淨無戲論體，不可謂有、不可謂無、不可謂彼亦有亦無、不可謂彼非有非無，惟可說為不可施設究竟涅槃。是名無餘依涅槃界。苾芻當知！如是名為略有二種涅槃之界。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「漏盡心解脫， 任持最後身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「漏盡心解脫， 任持最後身，

名有餘涅槃， 諸行猶相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名有餘涅槃， 諸行猶相續。

諸所受皆滅， 寂靜永清涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所受皆滅， 寂靜永清涼，

名無餘涅槃， 眾戲論皆息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名無餘涅槃， 眾戲論皆息。

此二涅槃界， 最上無等倫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二涅槃界， 最上無等倫，

謂現法當來， 寂靜常安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂現法當來， 寂靜常安樂。」