本事經卷第二大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事經卷第二大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

一法品第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一法品第一之二

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於貪未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離貪故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於貪已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離貪故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於貪應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於貪未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離貪故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於貪已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離貪故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於貪應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說偈言：

「若於貪未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於貪未知， 彼去涅槃遠，

於貪已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於貪已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由貪之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由貪之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此貪者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此貪者，

得上沙門果， 畢竟不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上沙門果， 畢竟不受生。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於瞋未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離瞋故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於瞋已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離瞋故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於瞋應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於瞋未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離瞋故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於瞋已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離瞋故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於瞋應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰：

「若於瞋未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於瞋未知， 彼去涅槃遠，

於瞋已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於瞋已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由瞋之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由瞋之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此瞋者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此瞋者，

得上沙門果， 畢竟不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上沙門果， 畢竟不受生。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於癡未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離癡故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於癡已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離癡故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於癡應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於癡未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離癡故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於癡已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離癡故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於癡應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰：

「若於癡未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於癡未知， 彼去涅槃遠，

於癡已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於癡已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由癡之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由癡之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此癡者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此癡者，

得上沙門果， 畢竟不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上沙門果， 畢竟不受生。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於覆未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離覆故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於覆已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離覆故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於覆應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於覆未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離覆故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於覆已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離覆故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於覆應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰：

「若於覆未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於覆未知， 彼去涅槃遠，

於覆已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於覆已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由覆之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由覆之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此覆者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此覆者，

得上沙門果， 畢竟不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上沙門果， 畢竟不受生。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於惱未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離惱故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於惱已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離惱故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於惱應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於惱未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離惱故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於惱已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離惱故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於惱應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰：

「若於惱未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於惱未知， 彼去涅槃遠，

於惱已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於惱已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由惱之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由惱之所染，

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若能正了知， 永斷此惱者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此惱者，

得上沙門果， 畢竟不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上沙門果， 畢竟不受生。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於忿未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離忿故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於忿已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離忿故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於忿應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於忿未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離忿故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於忿已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離忿故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於忿應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰：

「若於忿未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於忿未知， 彼去涅槃遠，

於忿已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於忿已知者， 去涅槃不遙。

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若能正了知， 永斷此忿者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此忿者，

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吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於恨未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離恨故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於恨已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離恨故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於恨應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於恨未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離恨故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於恨已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離恨故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於恨應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰：

「若於恨未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於恨未知， 彼去涅槃遠，

於恨已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於恨已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由恨之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由恨之所染，

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若能正了知， 永斷此恨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此恨者，

得上沙門果， 畢竟不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上沙門果， 畢竟不受生。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於嫉未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離嫉故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於嫉已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離嫉故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於嫉應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於嫉未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離嫉故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於嫉已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離嫉故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於嫉應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰：

「若於嫉未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於嫉未知， 彼去涅槃遠，

於嫉已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於嫉已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由嫉之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由嫉之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此嫉者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此嫉者，

得上沙門果， 畢竟不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上沙門果， 畢竟不受生。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於慳未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離慳故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於慳已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離慳故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於慳應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於慳未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離慳故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於慳已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離慳故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於慳應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰：

「若於慳未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於慳未知， 彼去涅槃遠，

於慳已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於慳已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由慳之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由慳之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此慳者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此慳者，

得上沙門果， 畢竟不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上沙門果， 畢竟不受生。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於耽未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離耽故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於耽已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離耽故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於耽應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於耽未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離耽故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於耽已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離耽故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於耽應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰：

「若於耽未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於耽未知， 彼去涅槃遠，

於耽已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於耽已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由耽之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由耽之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此耽者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此耽者，

得上沙門果， 畢竟不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上沙門果， 畢竟不受生。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於慢未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離慢故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於慢已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離慢故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於慢應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於慢未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離慢故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於慢已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離慢故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於慢應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰：

「若於慢未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於慢未知， 彼去涅槃遠，

於慢已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於慢已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由慢之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由慢之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此慢者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此慢者，

得上沙門果， 畢竟不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上沙門果， 畢竟不受生。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於害未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離害故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於害已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離害故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於害應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若有於害未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離害故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若有於害已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離害故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。是故於害應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝上義而說頌曰：

「若於害未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於害未知， 彼去涅槃遠，

於害已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於害已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由害之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由害之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此害者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此害者，

得上沙門果， 畢竟不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上沙門果， 畢竟不受生。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若於一切未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離一切故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若於一切已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離一切故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。故於一切應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若於一切未如實知、未正遍知、未能永斷，彼於自心未離一切故，不能通達、不能遍知、不能等覺、不能涅槃、不能證得無上安樂。若於一切已如實知、已正遍知、已能永斷，彼於自心已離一切故，即能通達、即能遍知、即能等覺、即能涅槃、即能證得無上安樂。故於一切應如實知、應正遍知、應求永斷，於佛法中當修梵行。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「若一切未知， 彼去涅槃遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一切未知， 彼去涅槃遠，

一切已知者， 去涅槃不遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切已知者， 去涅槃不遙。

我觀諸有情， 由一切所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸有情， 由一切所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。」

重攝前經嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重攝前經嗢柁南曰：

貪、恚及愚癡 覆藏、惱、忿、恨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪、恚及愚癡 覆藏、惱、忿、恨

嫉、慳與耽嗜 慢、害、將一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嫉、慳與耽嗜 慢、害、將一切

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！一切修習福業事中，慈心解脫最為第一。所以者何？慈心解脫威德熾盛，映蔽一切諸福業事。以彼諸事所有威德，欲比所修慈心解脫，十六分中亦不及一。苾芻當知！譬如小大諸國王中，轉輪聖王最為第一。所以者何？轉輪聖王威德熾盛，映蔽一切小大諸王。以彼諸王所有威德比轉輪王，十六分中亦不及一。諸福業事亦復如是，欲比所修慈心解脫，十六分中亦不及一。又如小大諸星之中，其滿月輪最為第一。所以者何？是滿月輪威光熾盛，映蔽一切小大諸星。以彼諸星所有威光比滿月輪，十六分中亦不及一。諸福業事亦復如是，欲比所修慈心解脫，十六分中亦不及一。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！一切修習福業事中，慈心解脫最為第一。所以者何？慈心解脫威德熾盛，映蔽一切諸福業事。以彼諸事所有威德，欲比所修慈心解脫，十六分中亦不及一。苾芻當知！譬如小大諸國王中，轉輪聖王最為第一。所以者何？轉輪聖王威德熾盛，映蔽一切小大諸王。以彼諸王所有威德比轉輪王，十六分中亦不及一。諸福業事亦復如是，欲比所修慈心解脫，十六分中亦不及一。又如小大諸星之中，其滿月輪最為第一。所以者何？是滿月輪威光熾盛，映蔽一切小大諸星。以彼諸星所有威光比滿月輪，十六分中亦不及一。諸福業事亦復如是，欲比所修慈心解脫，十六分中亦不及一。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「一切福業事， 比慈心解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切福業事， 比慈心解脫，

於十六分中， 亦不能及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十六分中， 亦不能及一。

於一有情所， 能修慈善心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一有情所， 能修慈善心，

其福尚無邊， 何況於一切！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其福尚無邊， 何況於一切！

諸有大國王， 威伏於大地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有大國王， 威伏於大地，

世間祠施會， 一切無不為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間祠施會， 一切無不為。

如是祠施福， 比所修慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是祠施福， 比所修慈心，

於十六分中， 亦不能及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十六分中， 亦不能及一。

如轉輪聖帝， 威德蔽諸王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖帝， 威德蔽諸王，

亦如滿月輪， 其光映諸宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如滿月輪， 其光映諸宿。

如是諸所修， 一切福業事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸所修， 一切福業事，

皆為慈善心， 威德之所覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆為慈善心， 威德之所覆。

修慈心解脫， 若人若非人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修慈心解脫， 若人若非人，

一切諸有情， 皆不能為害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸有情， 皆不能為害。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我觀世間無別一法，為諸有學未得心者希求無上安樂果時，作外強緣，如善知識。所以者何？彼諸有情因善知識，所求皆遂，謂斷眾惡、修習諸善，得無雜染真淨之身。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我觀世間無別一法，為諸有學未得心者希求無上安樂果時，作外強緣，如善知識。所以者何？彼諸有情因善知識，所求皆遂，謂斷眾惡、修習諸善，得無雜染真淨之身。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸世間， 無別有一法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸世間， 無別有一法，

學未得心者， 求無上果時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學未得心者， 求無上果時，

為作外強緣， 如彼善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為作外強緣， 如彼善知識。

親近善知識， 所求無不成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善知識， 所求無不成，

恭敬受其教， 無放逸奉行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬受其教， 無放逸奉行，

速證於涅槃， 離怖常安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速證於涅槃， 離怖常安樂。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我觀世間無別一法，為諸有學未得心者希求無上安樂果時，作內強緣，如正作意。所以者何？彼諸有情因正作意，所求皆遂，謂斷眾惡、修習諸善，得無雜染真淨之身。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我觀世間無別一法，為諸有學未得心者希求無上安樂果時，作內強緣，如正作意。所以者何？彼諸有情因正作意，所求皆遂，謂斷眾惡、修習諸善，得無雜染真淨之身。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸世間， 無別有一法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸世間， 無別有一法，

學未得心者， 求無上果時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學未得心者， 求無上果時，

為作內強緣， 如彼正作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為作內強緣， 如彼正作意。

修習正作意， 所求無不成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習正作意， 所求無不成，

如理審觀察， 無放逸修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如理審觀察， 無放逸修行，

速證於涅槃， 離怖常安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速證於涅槃， 離怖常安樂。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情能知惠施所感果報明了現前如我知者，必無慳悋纏染其心，設彼唯有所食一摶，要分施他，然後自食。以不知故，為諸慳悋纏染其心，雖有無量飲食、財寶而不施他，唯自食用。所以者何？惠施果報生人天中，無量往返受諸快樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情能知惠施所感果報明了現前如我知者，必無慳悋纏染其心，設彼唯有所食一摶，要分施他，然後自食。以不知故，為諸慳悋纏染其心，雖有無量飲食、財寶而不施他，唯自食用。所以者何？惠施果報生人天中，無量往返受諸快樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「世間諸有情， 若了知惠施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間諸有情， 若了知惠施，

能感大果報， 明見似如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能感大果報， 明見似如來；

其心必不為， 慳悋所纏染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心必不為， 慳悋所纏染，

唯有食一摶， 而亦能分施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有食一摶， 而亦能分施。

由不知施果， 明見似如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不知施果， 明見似如來，

雖有多財食， 慳悋不能捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有多財食， 慳悋不能捨。

若於凡聖田， 三時心喜施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於凡聖田， 三時心喜施，

感人天果報， 往返量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感人天果報， 往返量無邊。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情能知犯戒所感果報明了現前如我知者，行住坐臥皆不能安，言笑飲食都無思念，其心驚惶狂亂吐血，身形萎悴如被刈蘆。以不知故，安然無畏。所以者何？諸犯戒罪能感惡趣，增上猛利諸苦果報。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情能知犯戒所感果報明了現前如我知者，行住坐臥皆不能安，言笑飲食都無思念，其心驚惶狂亂吐血，身形萎悴如被刈蘆。以不知故，安然無畏。所以者何？諸犯戒罪能感惡趣，增上猛利諸苦果報。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「世間諸有情， 若了知犯戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間諸有情， 若了知犯戒，

能感苦果報， 明見似如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能感苦果報， 明見似如來；

四威儀不安， 不思言笑等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四威儀不安， 不思言笑等，

心驚狂吐血， 身悴如刈蘆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心驚狂吐血， 身悴如刈蘆。

由不知犯戒， 能感惡趣苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不知犯戒， 能感惡趣苦，

明見似如來， 安然不驚懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明見似如來， 安然不驚懼。

諸有犯戒人， 定墮於惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有犯戒人， 定墮於惡趣，

受增上猛利， 苦果報無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受增上猛利， 苦果報無邊。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情能知持戒所感果報明了現前如我知者，彼於自身深生厭離、欣樂當來，堅持禁戒。以不知故，樂著自身，毀犯禁戒。所以者何？諸持戒福能感善趣，增上猛利諸樂果報。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情能知持戒所感果報明了現前如我知者，彼於自身深生厭離、欣樂當來，堅持禁戒。以不知故，樂著自身，毀犯禁戒。所以者何？諸持戒福能感善趣，增上猛利諸樂果報。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「世間諸有情， 若了知持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間諸有情， 若了知持戒，

能感樂果報， 明見似如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能感樂果報， 明見似如來；

便於不淨身， 深能生厭離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便於不淨身， 深能生厭離，

求當來勝果， 堅守淨尸羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求當來勝果， 堅守淨尸羅。

由不知持戒， 能感善趣樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不知持戒， 能感善趣樂，

明見似如來， 故毀犯淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明見似如來， 故毀犯淨戒。

諸有持戒人， 得生於善趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有持戒人， 得生於善趣，

受天諸妙樂， 證無上涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受天諸妙樂， 證無上涅槃。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情知而妄語，無慚、無愧、無改悔心，我說彼於惡不善業無不能造。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情知而妄語，無慚、無愧、無改悔心，我說彼於惡不善業無不能造。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「知而故妄語， 無慚愧悔心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知而故妄語， 無慚愧悔心，

如是諸有情， 無惡而不造。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸有情， 無惡而不造。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情知而妄語，深生慚愧有改悔心，我說彼於白淨善法無不能造。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情知而妄語，深生慚愧有改悔心，我說彼於白淨善法無不能造。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「知而故妄語， 有慚愧悔心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知而故妄語， 有慚愧悔心，

如是諸有情， 無善而不造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸有情， 無善而不造。

精勤不放逸， 如說正修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤不放逸， 如說正修行，

得無上涅槃， 永離諸怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無上涅槃， 永離諸怖畏。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有一最勝補特伽羅，彼於世間若不出現，無量有情退失聖慧。云何為一補特伽羅？所謂如來、應、正等覺。所以者何？若諸如來、應、正等覺不現世間，無能宣說修聖慧法，故諸有情退失聖慧。苾芻當知！諸有退失親友財位，名小退失；退失聖慧，名大退失。所以者何？若諸有情退失聖慧，於現法中多諸憂苦，無喜樂住，有災有患有惱有燒，及於當來長夜受苦，及受種種猛利災害，增長血滴，常遊死路，數墮地獄、餓鬼、傍生、阿素洛趣，數受人天生死憂苦。所以者何？由彼有情於其聖慧未能隨覺、未能通達，故於六趣生死輪迴。若諸有情證得聖慧，便能出離正盡苦邊。是故汝等應如是學：我當云何修習聖慧令不退失？我當云何於諸聖慧隨覺通達？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有一最勝補特伽羅，彼於世間若不出現，無量有情退失聖慧。云何為一補特伽羅？所謂如來、應、正等覺。所以者何？若諸如來、應、正等覺不現世間，無能宣說修聖慧法，故諸有情退失聖慧。苾芻當知！諸有退失親友財位，名小退失；退失聖慧，名大退失。所以者何？若諸有情退失聖慧，於現法中多諸憂苦，無喜樂住，有災有患有惱有燒，及於當來長夜受苦，及受種種猛利災害，增長血滴，常遊死路，數墮地獄、餓鬼、傍生、阿素洛趣，數受人天生死憂苦。所以者何？由彼有情於其聖慧未能隨覺、未能通達，故於六趣生死輪迴。若諸有情證得聖慧，便能出離正盡苦邊。是故汝等應如是學：我當云何修習聖慧令不退失？我當云何於諸聖慧隨覺通達？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「如來不出現， 世間諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來不出現， 世間諸有情，

無救無歸依， 皆退失聖慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無救無歸依， 皆退失聖慧。

失親友財位， 是名小退失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失親友財位， 是名小退失，

若失真聖慧， 是名大退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若失真聖慧， 是名大退失。

我觀諸世間， 失無上聖慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸世間， 失無上聖慧，

輪轉於生死， 受諸名色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪轉於生死， 受諸名色身。

彼於現法中， 有苦無上樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於現法中， 有苦無上樂，

於當來長夜， 久生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於當來長夜， 久生死輪迴。

若欲求聖慧， 正盡眾苦邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲求聖慧， 正盡眾苦邊，

當願諸如來， 數出現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願諸如來， 數出現於世。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有一最勝補特伽羅，彼於世間若出現者，無量有情增長聖慧。云何為一補特伽羅？所謂如來、應、正等覺。所以者何？若諸如來、應、正等覺出現世間，有能宣說修聖慧法，令諸有情增長聖慧。苾芻當知！諸有增長親友財位，名小增長；增長聖慧，名大增長。所以者何？若諸有情增長聖慧，於現法中多諸喜樂，無憂苦住，無災無患無惱無燒，不於當來長夜受苦，不受種種猛利災害，不增血滴，不遊死路，不墮地獄、餓鬼、傍生、阿素洛趣，不受人天生死憂苦。所以者何？由彼有情於其聖慧已能隨覺，已能通達，不於六趣生死輪迴。若諸有情未增聖慧，無能出離正盡苦邊。是故汝等應如是學：我當云何修習聖慧令其增長？我當云何於諸聖慧隨覺通達？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！有一最勝補特伽羅，彼於世間若出現者，無量有情增長聖慧。云何為一補特伽羅？所謂如來、應、正等覺。所以者何？若諸如來、應、正等覺出現世間，有能宣說修聖慧法，令諸有情增長聖慧。苾芻當知！諸有增長親友財位，名小增長；增長聖慧，名大增長。所以者何？若諸有情增長聖慧，於現法中多諸喜樂，無憂苦住，無災無患無惱無燒，不於當來長夜受苦，不受種種猛利災害，不增血滴，不遊死路，不墮地獄、餓鬼、傍生、阿素洛趣，不受人天生死憂苦。所以者何？由彼有情於其聖慧已能隨覺，已能通達，不於六趣生死輪迴。若諸有情未增聖慧，無能出離正盡苦邊。是故汝等應如是學：我當云何修習聖慧令其增長？我當云何於諸聖慧隨覺通達？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「如來若出現， 世間諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來若出現， 世間諸有情，

有救有歸依， 皆增長聖慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有救有歸依， 皆增長聖慧。

得親友財位， 是名小增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得親友財位， 是名小增長，

若得真聖慧， 是名大增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得真聖慧， 是名大增長。

我觀諸世間， 得無上聖慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸世間， 得無上聖慧，

不流轉生死， 定取於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不流轉生死， 定取於涅槃。

彼於現法中， 離苦常安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於現法中， 離苦常安樂，

於當來長夜， 離生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於當來長夜， 離生死輪迴。

若欲增聖慧， 正盡眾苦邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲增聖慧， 正盡眾苦邊，

當願佛世尊， 長久住於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願佛世尊， 長久住於世。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有一法於生長時，令諸有情愚癡增益、顛倒堅固、垢穢隨增、惡趣成滿，與多眾生為不利益、為不安樂，令諸世間人天大眾，無義無利、增長憂苦。云何一法？所謂邪見。所以者何？由邪見故，令諸有情愚癡增益、顛倒堅固、垢穢隨增、惡趣成滿，與多眾生為不利益、為不安樂，令諸世間人天大眾，無義無利、增長憂苦。如是名為世有一法於生長時，令諸有情愚癡增益，廣說乃至令諸世間人天大眾，無義無利、增長憂苦。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有一法於生長時，令諸有情愚癡增益、顛倒堅固、垢穢隨增、惡趣成滿，與多眾生為不利益、為不安樂，令諸世間人天大眾，無義無利、增長憂苦。云何一法？所謂邪見。所以者何？由邪見故，令諸有情愚癡增益、顛倒堅固、垢穢隨增、惡趣成滿，與多眾生為不利益、為不安樂，令諸世間人天大眾，無義無利、增長憂苦。如是名為世有一法於生長時，令諸有情愚癡增益，廣說乃至令諸世間人天大眾，無義無利、增長憂苦。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「邪見生長時， 令愚癡增益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「邪見生長時， 令愚癡增益，

及顛倒堅固， 諸垢穢隨增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及顛倒堅固， 諸垢穢隨增，

成滿諸惡趣， 為無利樂等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成滿諸惡趣， 為無利樂等。

邪見害愚夫， 如火燒眾物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見害愚夫， 如火燒眾物。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有一法於生長時，令諸有情愚癡損減、顛倒除滅、淨法隨增，脫諸惡趣、善趣成滿，與多眾生為大利益、為大安樂，令諸世間人天大眾，有義有利、增長喜樂。云何一法？所謂正見。所以者何？由正見故，令諸有情愚癡損減、顛倒除滅、淨法隨增，脫諸惡趣、善趣成滿，與多眾生為大利益、為大安樂，令諸世間人天大眾，有義有利、增長喜樂。如是名為世有一法於生長時，令諸有情愚癡損減，廣說乃至令諸世間人天大眾，有義有利、增長喜樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有一法於生長時，令諸有情愚癡損減、顛倒除滅、淨法隨增，脫諸惡趣、善趣成滿，與多眾生為大利益、為大安樂，令諸世間人天大眾，有義有利、增長喜樂。云何一法？所謂正見。所以者何？由正見故，令諸有情愚癡損減、顛倒除滅、淨法隨增，脫諸惡趣、善趣成滿，與多眾生為大利益、為大安樂，令諸世間人天大眾，有義有利、增長喜樂。如是名為世有一法於生長時，令諸有情愚癡損減，廣說乃至令諸世間人天大眾，有義有利、增長喜樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「正見生長時， 令愚癡損減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正見生長時， 令愚癡損減，

及顛倒除滅， 諸淨法隨增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及顛倒除滅， 諸淨法隨增，

脫惡滿善趣， 為有利樂等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫惡滿善趣， 為有利樂等。

正見現在前， 速證涅槃樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正見現在前， 速證涅槃樂。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我觀世間無別一法，速疾迴轉，猶如其心。所以者何？是心於境速疾迴轉，世出世間無可為喻，汝等應取如是心相。善取相已，應善思惟；善思惟已，應善觀察；善觀察已，應善安住；善安住已，若不覺有內貪欲纏，汝等復應審諦觀察：我今為有內貪欲纏而不覺耶？我今為無內貪欲纏而不覺耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我觀世間無別一法，速疾迴轉，猶如其心。所以者何？是心於境速疾迴轉，世出世間無可為喻，汝等應取如是心相。善取相已，應善思惟；善思惟已，應善觀察；善觀察已，應善安住；善安住已，若不覺有內貪欲纏，汝等復應審諦觀察：我今為有內貪欲纏而不覺耶？我今為無內貪欲纏而不覺耶？

「審觀察已，復應作意思惟隨一可愛境相。如是作意思惟隨一可愛相時，若心隨順趣向喜樂可愛境相，當知此心隨順諸欲、違背出離。汝等爾時應自覺了：我今猶有內貪欲纏而不能覺，非為無有；我今未斷五欲貪纏，所證與前未有差別；我今猶未證所修果。譬如有人於駛流水，牽重船筏逆上而行，此人爾時多用功力，若暫懈慢便順下流。如是汝等，思惟隨一可愛相時，若心隨順趣向喜樂可愛境相，當知此心隨順諸欲、違背出離。汝等爾時應自覺了：我今猶有內貪欲纏而不能覺，非為無有。我今未斷五欲貪纏，所證與前未有差別；我今猶未證所修果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「審觀察已，復應作意思惟隨一可愛境相。如是作意思惟隨一可愛相時，若心隨順趣向喜樂可愛境相，當知此心隨順諸欲、違背出離。汝等爾時應自覺了：我今猶有內貪欲纏而不能覺，非為無有；我今未斷五欲貪纏，所證與前未有差別；我今猶未證所修果。譬如有人於駛流水，牽重船筏逆上而行，此人爾時多用功力，若暫懈慢便順下流。如是汝等，思惟隨一可愛相時，若心隨順趣向喜樂可愛境相，當知此心隨順諸欲、違背出離。汝等爾時應自覺了：我今猶有內貪欲纏而不能覺，非為無有。我今未斷五欲貪纏，所證與前未有差別；我今猶未證所修果。

「汝等作意思惟隨一可愛相時，若心隨順趣向憙樂出離之相，當知此心隨順出離、違背諸欲。汝等爾時應自覺了：我今無有內貪欲纏，非彼猶有而不能覺；我今已斷五欲貪纏，所證與前已有差別；我今已能證所修果。如以筋羽投置火中，便即焦卷而不舒緩。如是汝等，思惟隨一可愛相時，若心隨順趣向憙樂出離之相，當知此心隨順出離、違背諸欲。汝等爾時應自覺了：我今無有內貪欲纏，非彼猶有而不能覺；我今已斷五欲貪纏，所證與前已有差別；我今已能證所修果。是故汝等應如是學：我當云何善轉自心，令其調伏，違背諸欲，隨順出離？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等作意思惟隨一可愛相時，若心隨順趣向憙樂出離之相，當知此心隨順出離、違背諸欲。汝等爾時應自覺了：我今無有內貪欲纏，非彼猶有而不能覺；我今已斷五欲貪纏，所證與前已有差別；我今已能證所修果。如以筋羽投置火中，便即焦卷而不舒緩。如是汝等，思惟隨一可愛相時，若心隨順趣向憙樂出離之相，當知此心隨順出離、違背諸欲。汝等爾時應自覺了：我今無有內貪欲纏，非彼猶有而不能覺；我今已斷五欲貪纏，所證與前已有差別；我今已能證所修果。是故汝等應如是學：我當云何善轉自心，令其調伏，違背諸欲，隨順出離？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義，而說頌曰：

「無別有一法， 性躁動如心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無別有一法， 性躁動如心，

難調御難防， 大仙之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難調御難防， 大仙之所說。

譬如有智人， 以火等眾具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有智人， 以火等眾具，

調直於利箭， 令遠有所中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調直於利箭， 令遠有所中。

如是諸苾芻， 應善學方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸苾芻， 應善學方便，

調直於心性， 令速證涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調直於心性， 令速證涅槃。」

重攝前經嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重攝前經嗢柁南曰：

修慈、修二緣 施、犯戒、持戒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修慈、修二緣 施、犯戒、持戒

二妄、二聖慧 邪見、正見、心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二妄、二聖慧 邪見、正見、心