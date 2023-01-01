本事經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事經卷第一

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

一法品第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一法品第一之一

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我觀世間，無別一法，覆障群生，馳騁流轉生死長途，如無明蓋。所以者何？世間群生，由無明蓋所覆障故，馳騁流轉生死長途。是故汝等應如是學：我當云何修起慧明，破無明蓋，出貪愛網？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我觀世間，無別一法，覆障群生，馳騁流轉生死長途，如無明蓋。所以者何？世間群生，由無明蓋所覆障故，馳騁流轉生死長途。是故汝等應如是學：我當云何修起慧明，破無明蓋，出貪愛網？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「無別有一法， 覆障諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無別有一法， 覆障諸群生，

馳流生死途， 如無明蓋者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馳流生死途， 如無明蓋者。

無明大愚闇， 由斯久流轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明大愚闇， 由斯久流轉，

彼此有往來， 昇沈高下趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼此有往來， 昇沈高下趣。

若破無明蓋， 解脫貪愛網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若破無明蓋， 解脫貪愛網，

不處生死流， 以無彼因故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不處生死流， 以無彼因故。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我觀世間，無別一法，繫縛群生，馳騁流轉生死長途，如貪愛結。所以者何？世間群生，由貪愛結所繫縛故，馳騁流轉生死長途。是故汝等應如是學：我當云何修瑩慧刀，斷貪愛結，破大闇聚？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我觀世間，無別一法，繫縛群生，馳騁流轉生死長途，如貪愛結。所以者何？世間群生，由貪愛結所繫縛故，馳騁流轉生死長途。是故汝等應如是學：我當云何修瑩慧刀，斷貪愛結，破大闇聚？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「無別有一法， 繫縛諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無別有一法， 繫縛諸群生，

馳流生死途， 如貪愛結者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馳流生死途， 如貪愛結者。

貪愛大繫縛， 由斯久流轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛大繫縛， 由斯久流轉，

彼此有往來， 昇沈高下趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼此有往來， 昇沈高下趣。

若斷貪愛縛， 破大黑闇聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若斷貪愛縛， 破大黑闇聚，

不處生死流， 以無彼因故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不處生死流， 以無彼因故。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若一有情，於一劫中流轉生死，所受身骨，假使有能積聚不爛，其聚高廣，如王舍城毘補羅山。況彼有情，無初後際，馳騁流轉生死長途，所受身骨而可測量。所以者何？苾芻當知！我說有情，於四聖諦不了知故、不照見故、不現觀故、不通達故、不審察故，馳騁流轉生死長途，受諸骨身。是故汝等應如是學：我當云何於四聖諦，了知、照見、現觀、通達、審察、究竟？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若一有情，於一劫中流轉生死，所受身骨，假使有能積聚不爛，其聚高廣，如王舍城毘補羅山。況彼有情，無初後際，馳騁流轉生死長途，所受身骨而可測量。所以者何？苾芻當知！我說有情，於四聖諦不了知故、不照見故、不現觀故、不通達故、不審察故，馳騁流轉生死長途，受諸骨身。是故汝等應如是學：我當云何於四聖諦，了知、照見、現觀、通達、審察、究竟？汝等苾芻，應如是學。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「一有情一劫， 受身骨不爛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一有情一劫， 受身骨不爛，

其聚量高廣， 如毘補羅山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其聚量高廣， 如毘補羅山。

況無初後際， 久流轉生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況無初後際， 久流轉生死，

所受諸骨身， 其量而可測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所受諸骨身， 其量而可測。

受是大苦聚， 由不見聖諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受是大苦聚， 由不見聖諦，

故應修妙智， 正觀四真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故應修妙智， 正觀四真實，

所謂苦聖諦， 苦因及苦滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂苦聖諦， 苦因及苦滅，

能滅苦苦因， 八支真聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅苦苦因， 八支真聖道。

此補特伽羅， 極七有流轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此補特伽羅， 極七有流轉，

定斷一切結， 能盡諸苦邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定斷一切結， 能盡諸苦邊。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我以佛眼遍觀世間，諸有業果皆緣心意。一類有情，心意所使，行如是行，履如是道；身壞命終，如捨重擔，墮諸惡趣，生地獄中。所以者何？彼諸有情，心意染污。由此為因，身壞命終，墮諸惡趣，生地獄中。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我以佛眼遍觀世間，諸有業果皆緣心意。一類有情，心意所使，行如是行，履如是道；身壞命終，如捨重擔，墮諸惡趣，生地獄中。所以者何？彼諸有情，心意染污。由此為因，身壞命終，墮諸惡趣，生地獄中。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「一類諸有情， 心意起染污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一類諸有情， 心意起染污，

我今當為汝， 記別其所生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今當為汝， 記別其所生；

彼身壞命終， 如捨於重擔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼身壞命終， 如捨於重擔，

必墮諸惡趣， 生於地獄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必墮諸惡趣， 生於地獄中。

應知惡慧者， 由心意染污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知惡慧者， 由心意染污，

因斯染污故， 當生地獄中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因斯染污故， 當生地獄中。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我以佛眼遍觀世間，諸有業果皆緣心意。一類有情，心意所使，行如是行，履如是道；身壞命終，如捐重擔，昇諸善趣，生於天中。所以者何？彼諸有情，心意清淨。由此為因，身壞命終，昇諸善趣，生天界中。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！我以佛眼遍觀世間，諸有業果皆緣心意。一類有情，心意所使，行如是行，履如是道；身壞命終，如捐重擔，昇諸善趣，生於天中。所以者何？彼諸有情，心意清淨。由此為因，身壞命終，昇諸善趣，生天界中。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「一類諸有情， 心意起清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一類諸有情， 心意起清淨，

我今當為汝， 記別其所生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今當為汝， 記別其所生；

彼身壞命終， 如捐於重擔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼身壞命終， 如捐於重擔，

必昇諸善趣， 生於天界中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必昇諸善趣， 生於天界中。

應知善慧者， 由心意清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知善慧者， 由心意清淨，

因斯清淨故， 當生天界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因斯清淨故， 當生天界中。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！一切有情，皆由自業，業為伴侶、業為生門、業為眷屬、業為依趣；業能分定一切有情下、中、上品。是故汝等，應當善知：諸業自性、諸業因緣、諸業品類、諸業異熟、諸業盡滅，趣業滅道因緣資具。苾芻汝等，如我所說，應正了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！一切有情，皆由自業，業為伴侶、業為生門、業為眷屬、業為依趣；業能分定一切有情下、中、上品。是故汝等，應當善知：諸業自性、諸業因緣、諸業品類、諸業異熟、諸業盡滅，趣業滅道因緣資具。苾芻汝等，如我所說，應正了知。

「云何應知諸業自性？業自性者，謂或思業，或思已業。如是應知諸業自性。既正了知業自性已，云何應知諸業因緣？業因緣者，謂諸貪愛。如是應知諸業因緣。既正了知諸業自性、業因緣已，云何應知諸業品類？業品類者，謂別品類業，趣地獄身；別品類業，趣傍生身；別品類業，趣鬼界身；別品類業，趣阿素洛界身；別品類業，趣人界身；別品類業，趣天界身。如是應知諸業品類。既正了知諸業自性、諸業因緣、業品類已，云何應知諸業異熟？業異熟者，謂於此生造作諸業，即此生中能感諸有，或受、未受。如是應知諸業異熟。既正了知諸業自性、諸業因緣、諸業品類、業異熟已，云何應知諸業盡滅？業盡滅者，謂愛滅故諸業盡滅。如是應知諸業盡滅。既正了知諸業自性、諸業因緣、諸業品類、諸業異熟、業盡滅已，云何應知趣業滅道因緣資具？趣業滅道因緣資具者，謂八支聖道，即是正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。如是應知趣業滅道因緣資具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何應知諸業自性？業自性者，謂或思業，或思已業。如是應知諸業自性。既正了知業自性已，云何應知諸業因緣？業因緣者，謂諸貪愛。如是應知諸業因緣。既正了知諸業自性、業因緣已，云何應知諸業品類？業品類者，謂別品類業，趣地獄身；別品類業，趣傍生身；別品類業，趣鬼界身；別品類業，趣阿素洛界身；別品類業，趣人界身；別品類業，趣天界身。如是應知諸業品類。既正了知諸業自性、諸業因緣、業品類已，云何應知諸業異熟？業異熟者，謂於此生造作諸業，即此生中能感諸有，或受、未受。如是應知諸業異熟。既正了知諸業自性、諸業因緣、諸業品類、業異熟已，云何應知諸業盡滅？業盡滅者，謂愛滅故諸業盡滅。如是應知諸業盡滅。既正了知諸業自性、諸業因緣、諸業品類、諸業異熟、業盡滅已，云何應知趣業滅道因緣資具？趣業滅道因緣資具者，謂八支聖道，即是正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。如是應知趣業滅道因緣資具。

「苾芻當知！諸有沙門或婆羅門，若能正知諸業自性、諸業因緣、諸業品類、諸業異熟、諸業盡滅、趣業滅道因緣資具，即能信我法毘奈耶。若能信我法毘奈耶，即能入我法毘奈耶。若能入我法毘奈耶，即能達我法毘奈耶修行梵行。若能達我法毘奈耶修行梵行，即能究竟正盡諸業。所以者何？是諸沙門或婆羅門，既正了知諸業自性、諸業因緣、諸業品類、諸業異熟、諸業盡滅、趣業滅道因緣資具已，即於諸業能厭離滅，究竟解脫，得善解脫。既善解脫，即能獨立。既能獨立，即具善修。既具善修，彼身壞已，法爾無有一切施設。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！諸有沙門或婆羅門，若能正知諸業自性、諸業因緣、諸業品類、諸業異熟、諸業盡滅、趣業滅道因緣資具，即能信我法毘奈耶。若能信我法毘奈耶，即能入我法毘奈耶。若能入我法毘奈耶，即能達我法毘奈耶修行梵行。若能達我法毘奈耶修行梵行，即能究竟正盡諸業。所以者何？是諸沙門或婆羅門，既正了知諸業自性、諸業因緣、諸業品類、諸業異熟、諸業盡滅、趣業滅道因緣資具已，即於諸業能厭離滅，究竟解脫，得善解脫。既善解脫，即能獨立。既能獨立，即具善修。既具善修，彼身壞已，法爾無有一切施設。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「世間諸有情， 居前中後際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間諸有情， 居前中後際，

皆屬於自業， 業為其伴侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆屬於自業， 業為其伴侶。

業為彼生門， 業為其眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業為彼生門， 業為其眷屬，

業為所依趣， 業能定三品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業為所依趣， 業能定三品。

隨業彼彼生， 不定如輪轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨業彼彼生， 不定如輪轉，

或處天人中， 或居四惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或處天人中， 或居四惡趣。

世間諸有情， 皆隨業力轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸有情， 皆隨業力轉，

非國財妻子， 隨從往餘生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非國財妻子， 隨從往餘生。

彼於命終時， 所有皆頓捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於命終時， 所有皆頓捨，

獨隨業而往， 故皆由自業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨隨業而往， 故皆由自業。

當來諸有情， 雖受如是業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來諸有情， 雖受如是業，

若能依佛教， 正信而出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能依佛教， 正信而出家，

彼於愚癡類， 無師開導中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於愚癡類， 無師開導中，

名能善修行， 不愚正法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名能善修行， 不愚正法者。

故汝等苾芻， 精勤勿放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故汝等苾芻， 精勤勿放逸，

應善知諸業， 相續正修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應善知諸業， 相續正修行。

為盡業自性， 及業因緣等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為盡業自性， 及業因緣等，

修八支聖道， 速令得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修八支聖道， 速令得圓滿。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世間所有惡不善法於生起時，諸不善品、諸不善類一切皆由意為前導。所以者何？意生起已，惡不善法皆隨後生。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世間所有惡不善法於生起時，諸不善品、諸不善類一切皆由意為前導。所以者何？意生起已，惡不善法皆隨後生。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「諸不善法生， 為因能感苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸不善法生， 為因能感苦，

皆意為前導， 與煩惱俱生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆意為前導， 與煩惱俱生；

意為前導法， 意尊意所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意為前導法， 意尊意所使。

由意有染污， 故有說有行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由意有染污， 故有說有行，

苦隨此而生， 如輪因手轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦隨此而生， 如輪因手轉。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世間所有白淨善法，於生起時，善品、善類一切皆由意為前導。所以者何？意生起已，白淨善法，皆隨後生。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世間所有白淨善法，於生起時，善品、善類一切皆由意為前導。所以者何？意生起已，白淨善法，皆隨後生。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「諸淨善法生， 為因能感樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸淨善法生， 為因能感樂，

皆意為前導， 與善法俱生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆意為前導， 與善法俱生；

意為前導法， 意尊意所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意為前導法， 意尊意所使。

由意有清淨， 故有說有行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由意有清淨， 故有說有行，

樂隨此而生， 如影隨形轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂隨此而生， 如影隨形轉。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有一法，於生起時，與多眾生為不利益、為不安樂；引諸世間天人大眾，作無義利，感大苦果。云何一法？是謂破僧。所以者何？苾芻當知！僧若破壞，一切大眾互興諍論，遞相訶責、遞相陵蔑、遞相罵辱、遞相毀呰、遞相怨嫌、遞相惱觸、遞相反戾、遞相誹謗、遞相棄捨。當於爾時，一切世間未敬信者，轉不敬信；已敬信者，還不敬信。苾芻當知！如是名為世有一法，於生起時，與多眾生為不利益、為不安樂，引諸世間天人大眾，作無義利，感大苦果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有一法，於生起時，與多眾生為不利益、為不安樂；引諸世間天人大眾，作無義利，感大苦果。云何一法？是謂破僧。所以者何？苾芻當知！僧若破壞，一切大眾互興諍論，遞相訶責、遞相陵蔑、遞相罵辱、遞相毀呰、遞相怨嫌、遞相惱觸、遞相反戾、遞相誹謗、遞相棄捨。當於爾時，一切世間未敬信者，轉不敬信；已敬信者，還不敬信。苾芻當知！如是名為世有一法，於生起時，與多眾生為不利益、為不安樂，引諸世間天人大眾，作無義利，感大苦果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「世有一法生， 能起無量惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世有一法生， 能起無量惡，

所謂僧破壞， 愚癡者隨喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂僧破壞， 愚癡者隨喜；

能破壞僧苦， 破壞眾亦苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破壞僧苦， 破壞眾亦苦，

僧和合令壞， 經劫無間苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧和合令壞， 經劫無間苦。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有一法，於生起時，與多眾生為大利益、為大安樂；引諸世間天人大眾，作大義利，感大樂果。云何一法？是謂僧和。所以者何？苾芻當知！僧若和合，一切大眾互無諍論，不相訶責，不相陵蔑，不相罵辱，不相毀呰，不相怨嫌、不相惱觸、不相反戾、不相誹謗、不相棄捨。當於爾時，一切世間未敬信者，便生敬信；已敬信者，轉增敬信。苾芻當知！如是名為世有一法，於生起時，與多眾生為大利益、為大安樂；引諸世間天人大眾，作大義利，感大樂果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有一法，於生起時，與多眾生為大利益、為大安樂；引諸世間天人大眾，作大義利，感大樂果。云何一法？是謂僧和。所以者何？苾芻當知！僧若和合，一切大眾互無諍論，不相訶責，不相陵蔑，不相罵辱，不相毀呰，不相怨嫌、不相惱觸、不相反戾、不相誹謗、不相棄捨。當於爾時，一切世間未敬信者，便生敬信；已敬信者，轉增敬信。苾芻當知！如是名為世有一法，於生起時，與多眾生為大利益、為大安樂；引諸世間天人大眾，作大義利，感大樂果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「世有一法生， 能起無量福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世有一法生， 能起無量福，

所謂僧和合， 慧利者隨喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂僧和合， 慧利者隨喜；

能和合僧樂， 和合眾亦樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能和合僧樂， 和合眾亦樂，

僧破壞令和， 經劫受天樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧破壞令和， 經劫受天樂。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世間有情，一結斷時，餘一切結皆亦隨斷。云何一結？是謂我慢。所以者何？諸所有結，細中麁品，一切皆以我慢為根，從我慢生、我慢所長。是故我慢一結斷時，餘一切結皆亦隨斷。譬如世間樓觀中心，普為樓觀眾分依止，中心若墜，餘亦隨墮。如是我慢，諸結所依，我慢若斷，餘亦隨滅。若諸苾芻已斷我慢，當知即是已斷餘結。若諸苾芻已斷餘結，當知即是已盡苦邊、已修正智，心善解脫、慧善解脫，無復後有。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世間有情，一結斷時，餘一切結皆亦隨斷。云何一結？是謂我慢。所以者何？諸所有結，細中麁品，一切皆以我慢為根，從我慢生、我慢所長。是故我慢一結斷時，餘一切結皆亦隨斷。譬如世間樓觀中心，普為樓觀眾分依止，中心若墜，餘亦隨墮。如是我慢，諸結所依，我慢若斷，餘亦隨滅。若諸苾芻已斷我慢，當知即是已斷餘結。若諸苾芻已斷餘結，當知即是已盡苦邊、已修正智，心善解脫、慧善解脫，無復後有。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「如樓觀中心， 眾分所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如樓觀中心， 眾分所依止，

中心若墜墮， 餘分皆墮落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中心若墜墮， 餘分皆墮落。

如是我慢結， 眾結之所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我慢結， 眾結之所依，

我慢結斷時， 諸結皆隨滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我慢結斷時， 諸結皆隨滅。

苾芻斷我慢， 餘結悉隨斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻斷我慢， 餘結悉隨斷，

餘結既已斷， 即得盡苦邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘結既已斷， 即得盡苦邊。

既得盡苦邊， 名已修正智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得盡苦邊， 名已修正智，

心慧善解脫， 後有畢竟無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心慧善解脫， 後有畢竟無。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有一法，若善修習、善多修習，攝持二利令至圓滿：謂現法利令至圓滿，及後法利令至圓滿；能成現法利益安樂，能成後法利益安樂，能成現後利益安樂。云何一法？謂於所修諸善法中，修不放逸。所以者何？若於所修諸善法中，於不放逸能善修習、善多修習，便能攝持二種義利令至圓滿，廣說乃至能成現後利益安樂。是名一法，若善修習、善多修習，攝持二利，廣說乃至能成現後利益安樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！世有一法，若善修習、善多修習，攝持二利令至圓滿：謂現法利令至圓滿，及後法利令至圓滿；能成現法利益安樂，能成後法利益安樂，能成現後利益安樂。云何一法？謂於所修諸善法中，修不放逸。所以者何？若於所修諸善法中，於不放逸能善修習、善多修習，便能攝持二種義利令至圓滿，廣說乃至能成現後利益安樂。是名一法，若善修習、善多修習，攝持二利，廣說乃至能成現後利益安樂。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「諸有多聞人， 能捨貪財位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有多聞人， 能捨貪財位，

勤修不放逸， 證常樂涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修不放逸， 證常樂涅槃。

智人無放逸， 能攝持二利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人無放逸， 能攝持二利，

謂現法當來， 俱令至圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂現法當來， 俱令至圓滿。

諸有善能成， 現後俱利樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有善能成， 現後俱利樂，

前後眾賢聖， 皆稱為智人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前後眾賢聖， 皆稱為智人。」

重攝前經嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重攝前經嗢柁南曰：

蓋、結、劫、兩心 業、二意前行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋、結、劫、兩心 業、二意前行

僧破及僧和 斷慢、修不逸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧破及僧和 斷慢、修不逸

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於貪。所以者何？一切有情由貪染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於貪。所以者何？一切有情由貪染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由貪之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由貪之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此貪者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此貪者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於瞋。所以者何？一切有情由瞋染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於瞋。所以者何？一切有情由瞋染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由瞋之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由瞋之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此瞋者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此瞋者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於癡。所以者何？一切有情由癡染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於癡。所以者何？一切有情由癡染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由癡之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由癡之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此癡者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此癡者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於覆。所以者何？一切有情由覆染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於覆。所以者何？一切有情由覆染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由覆之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由覆之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此覆者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此覆者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於惱。所以者何？一切有情由惱染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於惱。所以者何？一切有情由惱染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由惱之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由惱之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此惱者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此惱者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於忿。所以者何？一切有情由忿染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於忿。所以者何？一切有情由忿染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由忿之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由忿之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此忿者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此忿者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於恨。所以者何？一切有情由恨染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於恨。所以者何？一切有情由恨染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由恨之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由恨之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此恨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此恨者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於嫉。所以者何？一切有情由嫉染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說，若諸有情永斷一法，我證彼定，得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於嫉。所以者何？一切有情由嫉染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說，若諸有情永斷一法，我證彼定，得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

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還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此嫉者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此嫉者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於慳。所以者何？一切有情由慳染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於慳。所以者何？一切有情由慳染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由慳之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由慳之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此慳者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此慳者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於耽。所以者何？一切有情由耽染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於耽。所以者何？一切有情由耽染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由耽之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由耽之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此耽者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此耽者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於慢。所以者何？一切有情由慢染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於慢。所以者何？一切有情由慢染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由慢之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由慢之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此慢者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此慢者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於害。所以者何？一切有情由害染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。云何一法？謂是於害。所以者何？一切有情由害染故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能永斷如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情永斷一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由害之所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由害之所染，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永斷此害者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永斷此害者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

重攝前經嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重攝前經嗢柁南曰：

貪欲、瞋恚、癡 覆藏、惱及忿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲、瞋恚、癡 覆藏、惱及忿

怨恨、嫉與慳 耽嗜、慢、將害 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨恨、嫉與慳 耽嗜、慢、將害

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念佛。所以者何？一切有情由不念佛故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念佛。所以者何？一切有情由不念佛故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由不念佛故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由不念佛故，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永念於佛者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永念於佛者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念法。所以者何？一切有情由不念法，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念法。所以者何？一切有情由不念法，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由不念法故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由不念法故，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永念於法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永念於法者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念聖眾。所以者何？一切有情由不念聖眾故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念聖眾。所以者何？一切有情由不念聖眾故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由不念聖眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由不念聖眾，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永念於聖眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永念於聖眾，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念戒。所以者何？一切有情由不念戒故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念戒。所以者何？一切有情由不念戒故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由不念戒故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由不念戒故，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永念於戒者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永念於戒者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念施。所以者何？一切有情由不念施故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念施。所以者何？一切有情由不念施故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由不念施故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由不念施故，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永念於施者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永念於施者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念天。所以者何？一切有情由不念天故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念天。所以者何？一切有情由不念天故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由不念天故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由不念天故，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永念於天者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永念於天者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念休息。所以者何？一切有情由不念休息故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念休息。所以者何？一切有情由不念休息故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由不念休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由不念休息，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永念於休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永念於休息，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念安般。所以者何？一切有情由不念安般故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念安般。所以者何？一切有情由不念安般故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由不念安般， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由不念安般，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永念於安般， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永念於安般，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念身。所以者何？一切有情由不念身故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念身。所以者何？一切有情由不念身故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由不念身故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由不念身故，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永念於身者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永念於身者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」

吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念死。所以者何？一切有情由不念死故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從世尊聞如是語：「苾芻當知！若諸有情永念一法，我證彼定得不還果。云何為一法？謂是念死。所以者何？一切有情由不念死故，數數還來墮諸惡趣受生死苦。若能常念如是一法，我證彼定得不還果，不復還來生此世間。是故我說：若諸有情能念一法，我證彼定得不還果。」爾時，世尊重攝此義而說頌曰：

「我觀諸有情， 由不念死故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀諸有情， 由不念死故，

還來墮惡趣， 受生死輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來墮惡趣， 受生死輪迴。

若能正了知， 永念於死者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正了知， 永念於死者，

定得不還果， 不來生此間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定得不還果， 不來生此間。」