佛說法集名數經
宋 施護譯1卷CBETA T0764少于一万字 26 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說法集名數經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯
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歸命頂禮一切佛、一切智智、天人師。無邊無數佛說法，略集所說正法名。先歸命三寶，所謂佛、法、僧。
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云何三乘？所謂大乘、緣覺、聲聞。
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云何七種最上供養？所謂禮拜、供養、懺悔、隨喜、勸請、發願、迴向。
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云何三根本？所謂發菩提心、清淨心、自性空斷我見。
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云何十波羅蜜？所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便、願、力、智。
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云何十八空？所謂內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、一切法空、本性空、自相空、無相空、無性空、自性空、無性自性空。
云何十八空？所謂內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、一切法空、本性空、自相空、無相空、無性空、自性空、無性自性空。
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云何四無量？所謂慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。
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云何四攝法？所謂布施、愛語、利行、同事。
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云何五通？所謂天眼、天耳、他心、宿命、神境。
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云何四聖諦？所謂苦諦、集諦、滅諦、道諦。
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云何五蘊？所謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。
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云何出世五蘊？所謂戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊。
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云何十二緣生？所謂無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死。
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云何三十七菩提分法？所謂四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七菩提分、八聖道。
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云何四念處？所謂觀身身念處、觀受受念處、觀心心念處、觀法法念處。
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云何四正斷？所謂未生不善法不令生、已生不善法令正斷、未生善法令發生、已生善法令增長。真實不妄，發精進心，令得圓滿。
云何四正斷？所謂未生不善法不令生、已生不善法令正斷、未生善法令發生、已生善法令增長。真實不妄，發精進心，令得圓滿。
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云何四神足？所謂集定斷行具神足、心定斷行具神足、精進定斷行具神足、我定斷行具神足。
云何四神足？所謂集定斷行具神足、心定斷行具神足、精進定斷行具神足、我定斷行具神足。
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云何五根？所謂信根、進根、念根、定根、慧根。
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云何五力？所謂信力、進力、念力、定力、慧力。
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云何七菩提分？所謂念菩提分、擇法菩提分、精進菩提分、喜菩提分、輕安菩提分、定菩提分、捨菩提分。
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云何八聖道？所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。如是三十七菩提分法。
云何八聖道？所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。如是三十七菩提分法。
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云何四法種？所謂正利、正文、正智、正識。
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云何六念？所謂念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天。
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云何四法印？所謂一切行無常、一切行苦、一切法無我、涅槃寂靜。
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云何十善？所謂不殺生、不偷盜、不婬欲、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不癡。
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云何四根本煩惱？所謂貪、瞋、癡、我慢。
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云何五見？所謂身見、邊見、邪見、見取、戒禁取。
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云何四漏？所謂欲漏、有漏、無明漏、見漏。
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云何三解脫？所謂空解脫、無相解脫、無願解脫。
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云何八有色？所謂地、水、火、風、香、味、觸、法。
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云何二無色？所謂虛空、識性。
云何二無色？所謂虛空、識性。
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云何八定解脫？所謂內有色觀外色解脫、內無色觀外色解脫、觀淨解脫具足住、觀空無邊處解脫、觀識無邊處解脫、觀無所有處解脫、觀非想非非想處解脫、觀想受滅解脫。
云何八定解脫？所謂內有色觀外色解脫、內無色觀外色解脫、觀淨解脫具足住、觀空無邊處解脫、觀識無邊處解脫、觀無所有處解脫、觀非想非非想處解脫、觀想受滅解脫。
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云何九部法？所謂契經、祇夜、受記、伽他、諷誦、因緣、本事、本生、方廣。
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云何十二頭陀行？所謂常乞食、次第乞食、一座食、先止後食、持三衣、毳衣、糞掃衣、於其草上長坐不臥、顯路處居住、樹下住、塚間住、空寂處住。
云何十二頭陀行？所謂常乞食、次第乞食、一座食、先止後食、持三衣、毳衣、糞掃衣、於其草上長坐不臥、顯路處居住、樹下住、塚間住、空寂處住。
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云何十地？所謂歡喜地、離垢地、發光地、焰慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。
云何十地？所謂歡喜地、離垢地、發光地、焰慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。
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云何菩薩十降伏？所謂命降伏、心降伏、受用降伏、法降伏、生降伏、神通降伏、解脫降伏、願降伏、業降伏、智降伏。
云何菩薩十降伏？所謂命降伏、心降伏、受用降伏、法降伏、生降伏、神通降伏、解脫降伏、願降伏、業降伏、智降伏。
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云何菩薩十力？所謂解脫力、拔苦力、觀力、忍力、智力、斷力、聞力、願力、圓滿力、愛力。
云何菩薩十力？所謂解脫力、拔苦力、觀力、忍力、智力、斷力、聞力、願力、圓滿力、愛力。
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云何如來十力？所謂處非處智力、自業智力、知眾生性智力、根勝劣智力、種種界智力、種種勝解智力、遍趣行智力、淨慮解脫等持等至智力、宿住隨念智力、漏盡智力。
云何如來十力？所謂處非處智力、自業智力、知眾生性智力、根勝劣智力、種種界智力、種種勝解智力、遍趣行智力、淨慮解脫等持等至智力、宿住隨念智力、漏盡智力。
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云何四知？所謂知一切法種、知一切說法、知涅槃正道、知漏盡智斷。
云何四知？所謂知一切法種、知一切說法、知涅槃正道、知漏盡智斷。
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云何五貪妬？所謂法貪妬、利養貪妬、住貪妬、為善貪妬、名聞貪妬。
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云何十八不共法？所謂身無失、口無失、意無失、無不定心、無異想心、無不知捨心、欲無減、念無減、精進無減、智慧無減、解脫無減、解脫知見無減、身業隨智慧行、口業隨智慧行、意業隨智慧行、知過去無礙、知未來無礙、知現在無礙。
云何十八不共法？所謂身無失、口無失、意無失、無不定心、無異想心、無不知捨心、欲無減、念無減、精進無減、智慧無減、解脫無減、解脫知見無減、身業隨智慧行、口業隨智慧行、意業隨智慧行、知過去無礙、知未來無礙、知現在無礙。
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云何三十二相？所謂足下平滿相、足下千輻輪文相、手足柔軟相、手足指間有金色網鞔相、手足諸指纖長圓滿相、足跟廣長與趺相稱相、足趺脩廣柔軟充滿相、雙腨纖圓如鹿王腨相、兩臂𦟛圓平立過膝相、陰相隱密如象王相、身諸毛孔各生一毛右旋紺青相、髮毛上靡紺青柔軟相、身皮薄潤塵水不住相、身真金色光潔莊嚴相、手足掌中頸及兩肩七處充滿相、雙肩頭頂圓滿殊妙相、兩膊腋下皆悉充實相、容儀端嚴相、身相廣長相體相、縱廣形量相稱相、於身上半如師子王相、常有身光面各一尋相、齒白如雪四十齊密相、四牙鋒利鮮淨皎潔相、於諸味中常得上味相舌相、廣薄可以覆面至髮際相、梵音洪雅隨眾等聞相、眼睫齊整如牛王眼睫相、眼睛之上紅環間飾相、面如滿月眉如初月相、眉間白毫右旋柔軟相、頂有烏瑟膩沙如天傘蓋相。
云何三十二相？所謂足下平滿相、足下千輻輪文相、手足柔軟相、手足指間有金色網鞔相、手足諸指纖長圓滿相、足跟廣長與趺相稱相、足趺脩廣柔軟充滿相、雙腨纖圓如鹿王腨相、兩臂𦟛圓平立過膝相、陰相隱密如象王相、身諸毛孔各生一毛右旋紺青相、髮毛上靡紺青柔軟相、身皮薄潤塵水不住相、身真金色光潔莊嚴相、手足掌中頸及兩肩七處充滿相、雙肩頭頂圓滿殊妙相、兩膊腋下皆悉充實相、容儀端嚴相、身相廣長相體相、縱廣形量相稱相、於身上半如師子王相、常有身光面各一尋相、齒白如雪四十齊密相、四牙鋒利鮮淨皎潔相、於諸味中常得上味相舌相、廣薄可以覆面至髮際相、梵音洪雅隨眾等聞相、眼睫齊整如牛王眼睫相、眼睛之上紅環間飾相、面如滿月眉如初月相、眉間白毫右旋柔軟相、頂有烏瑟膩沙如天傘蓋相。
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云何八十種好？所謂指爪狹長光潤薄淨好、手指足指纖圓𦟛直骨節不現好、手足各等指間充密好、手足如意柔軟好、筋脈堅固深隱不現好、兩踝不現好、行步直進如龍象王好、行步齊肅如師子王好、行步安平如牛王好、進止儀雅如鵝王好、凡所迴顧舉身隨轉好、肢節𦟛圓妙善具足好、骨節無隙如龍蟠好、膝輪堅固妙好莊嚴好、隱處文約圓滿清淨好、身皮柔軟光淨離垢好、身容敦肅無諸怖畏好、肢節稠密安布妙善好、身肢安定不掉動好、身相光淨周匝端嚴好、周匝身光恒自照耀好、腹形方正柔軟不現好、臍深圓妙清淨殊異好、臍厚妙好、無𮃹凸好、皮膚清淨無諸垢染好、手足充滿好、手文不斷好、脣如頻婆菓好、面門如量端嚴好、舌相廣薄好、梵音深遠好、梵音美妙具足好、鼻高脩直好、諸齒方整好、諸牙圓白好、眼睛青白分明好、眼如青蓮華葉好、眼睫稠密不白好、雙眉長軟好、雙眉紺瑠璃色好、雙眉高顯光潤好、耳厚相稱輪埵圓滿好、兩耳齊平好、容儀廣大皆生敬愛好、額廣平正好、身分上半無比對好、首髮脩長稠密紺青好、首髮香潔好、首髮無交雜好、首髮無褫落好、首髮光滑塵垢不住好、身分充實喻那羅延好、身體廣大端直好、諸竅清淨好、身肢無等好、眾觀無厭足好、面如滿月好、唯向不背好、面貌熙怡好、身肢無垢好、面門常香好、毛孔常香好、首如末達那好、身毛光淨如孔雀項毛好、梵音稱量應理無差好、頂骨無人得見好、手足指約如赤銅好、行時去地四指能現印文好、自侍不待他衛好、惡心見喜恐怖見安好、音聲和悅隨眾生意好、隨有情類言音意樂好、一音說法隨類各悟好、次第說法必有應緣好、觀諸眾主無憎愛好、先觀後作軌範具足好、不可觀盡相好好、頂骨堅實好、容顏不老好、手足胸臆有喜旋德好。
云何八十種好？所謂指爪狹長光潤薄淨好、手指足指纖圓𦟛直骨節不現好、手足各等指間充密好、手足如意柔軟好、筋脈堅固深隱不現好、兩踝不現好、行步直進如龍象王好、行步齊肅如師子王好、行步安平如牛王好、進止儀雅如鵝王好、凡所迴顧舉身隨轉好、肢節𦟛圓妙善具足好、骨節無隙如龍蟠好、膝輪堅固妙好莊嚴好、隱處文約圓滿清淨好、身皮柔軟光淨離垢好、身容敦肅無諸怖畏好、肢節稠密安布妙善好、身肢安定不掉動好、身相光淨周匝端嚴好、周匝身光恒自照耀好、腹形方正柔軟不現好、臍深圓妙清淨殊異好、臍厚妙好、無𮃹凸好、皮膚清淨無諸垢染好、手足充滿好、手文不斷好、脣如頻婆菓好、面門如量端嚴好、舌相廣薄好、梵音深遠好、梵音美妙具足好、鼻高脩直好、諸齒方整好、諸牙圓白好、眼睛青白分明好、眼如青蓮華葉好、眼睫稠密不白好、雙眉長軟好、雙眉紺瑠璃色好、雙眉高顯光潤好、耳厚相稱輪埵圓滿好、兩耳齊平好、容儀廣大皆生敬愛好、額廣平正好、身分上半無比對好、首髮脩長稠密紺青好、首髮香潔好、首髮無交雜好、首髮無褫落好、首髮光滑塵垢不住好、身分充實喻那羅延好、身體廣大端直好、諸竅清淨好、身肢無等好、眾觀無厭足好、面如滿月好、唯向不背好、面貌熙怡好、身肢無垢好、面門常香好、毛孔常香好、首如末達那好、身毛光淨如孔雀項毛好、梵音稱量應理無差好、頂骨無人得見好、手足指約如赤銅好、行時去地四指能現印文好、自侍不待他衛好、惡心見喜恐怖見安好、音聲和悅隨眾生意好、隨有情類言音意樂好、一音說法隨類各悟好、次第說法必有應緣好、觀諸眾主無憎愛好、先觀後作軌範具足好、不可觀盡相好好、頂骨堅實好、容顏不老好、手足胸臆有喜旋德好。
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云何輪王七寶？所謂金輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、玉女寶、主兵寶、主藏寶。
云何輪王七寶？所謂金輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、玉女寶、主兵寶、主藏寶。
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云何世間八法？所謂利、衰、譏、毀、譽、稱、苦、樂。
云何世間八法？所謂利、衰、譏、毀、譽、稱、苦、樂。
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云何三世？所謂過去、未來、現在。
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云何四劫數？所謂大劫、母拏劫、散地劫、賢劫。
云何四劫數？所謂大劫、母拏劫、散地劫、賢劫。
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云何四世？所謂聖世、正世、像世、末世。
云何四世？所謂聖世、正世、像世、末世。
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云何二法？所謂生法、滅法。
云何二法？所謂生法、滅法。
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云何四生？所謂胎生、卵生、濕生、化生。
云何四生？所謂胎生、卵生、濕生、化生。
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云何五濁？所謂劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。
云何五濁？所謂劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。
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云何四魔？所謂煩惱魔、天魔、蘊魔、死魔。
云何四魔？所謂煩惱魔、天魔、蘊魔、死魔。
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云何六趣？所謂天趣、人趣、修羅趣、畜生趣、餓鬼趣、地獄趣。
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云何八寒地獄？所謂皰地獄、皰烈地獄、虎虎凡地獄、哧哧凡地獄、阿吒吒地獄、青蓮花地獄、紅蓮花地獄、大紅蓮花地獄。
云何八寒地獄？所謂皰地獄、皰烈地獄、虎虎凡地獄、哧哧凡地獄、阿吒吒地獄、青蓮花地獄、紅蓮花地獄、大紅蓮花地獄。
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云何八熱地獄？所謂等活地獄、黑繩地獄、眾合地獄、叫喚地獄、大叫喚地獄、燒然地獄、極燒然地獄、阿鼻地獄。
云何八熱地獄？所謂等活地獄、黑繩地獄、眾合地獄、叫喚地獄、大叫喚地獄、燒然地獄、極燒然地獄、阿鼻地獄。
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云何四大洲？所謂南贍部洲、西俱耶尼洲、北俱盧洲、東勝身洲。各有五百小洲以為眷屬，復有二鐵輪圍：小鐵輪圍、大鐵輪圍。
云何四大洲？所謂南贍部洲、西俱耶尼洲、北俱盧洲、東勝身洲。各有五百小洲以為眷屬，復有二鐵輪圍：小鐵輪圍、大鐵輪圍。
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云何七金山？所謂持雙山、持軸山、檐木山、善見山、馬耳山、象鼻山、魚觜山。
云何七金山？所謂持雙山、持軸山、檐木山、善見山、馬耳山、象鼻山、魚觜山。
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云何七海？所謂鹽水海、乳海、酪海、酥海、蜜水海、吉祥草海、酒海。
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云何六欲天？所謂四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、樂變化天、他化自在天。
云何六欲天？所謂四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、樂變化天、他化自在天。
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云何色界十七天？所謂梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少靜天、遍靜天、無量靜天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天。
云何色界十七天？所謂梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少靜天、遍靜天、無量靜天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天。
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法集名數經
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