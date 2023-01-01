云何八十種好？所謂指爪狹長光潤薄淨好、手指足指纖圓𦟛直骨節不現好、手足各等指間充密好、手足如意柔軟好、筋脈堅固深隱不現好、兩踝不現好、行步直進如龍象王好、行步齊肅如師子王好、行步安平如牛王好、進止儀雅如鵝王好、凡所迴顧舉身隨轉好、肢節𦟛圓妙善具足好、骨節無隙如龍蟠好、膝輪堅固妙好莊嚴好、隱處文約圓滿清淨好、身皮柔軟光淨離垢好、身容敦肅無諸怖畏好、肢節稠密安布妙善好、身肢安定不掉動好、身相光淨周匝端嚴好、周匝身光恒自照耀好、腹形方正柔軟不現好、臍深圓妙清淨殊異好、臍厚妙好、無𮃹凸好、皮膚清淨無諸垢染好、手足充滿好、手文不斷好、脣如頻婆菓好、面門如量端嚴好、舌相廣薄好、梵音深遠好、梵音美妙具足好、鼻高脩直好、諸齒方整好、諸牙圓白好、眼睛青白分明好、眼如青蓮華葉好、眼睫稠密不白好、雙眉長軟好、雙眉紺瑠璃色好、雙眉高顯光潤好、耳厚相稱輪埵圓滿好、兩耳齊平好、容儀廣大皆生敬愛好、額廣平正好、身分上半無比對好、首髮脩長稠密紺青好、首髮香潔好、首髮無交雜好、首髮無褫落好、首髮光滑塵垢不住好、身分充實喻那羅延好、身體廣大端直好、諸竅清淨好、身肢無等好、眾觀無厭足好、面如滿月好、唯向不背好、面貌熙怡好、身肢無垢好、面門常香好、毛孔常香好、首如末達那好、身毛光淨如孔雀項毛好、梵音稱量應理無差好、頂骨無人得見好、手足指約如赤銅好、行時去地四指能現印文好、自侍不待他衛好、惡心見喜恐怖見安好、音聲和悅隨眾生意好、隨有情類言音意樂好、一音說法隨類各悟好、次第說法必有應緣好、觀諸眾主無憎愛好、先觀後作軌範具足好、不可觀盡相好好、頂骨堅實好、容顏不老好、手足胸臆有喜旋德好。

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