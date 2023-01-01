佛言：「所謂諸佛世尊經無量劫修菩薩行，於戒禁忍及惠捨中善能安住、堅固平等故，感得足下平滿之相。有情苦惱，方便救護，孝順父母，嚴飾布施，未甞退轉故，感得足下千輻輪文相。給侍尊長，塗身按摩，沐浴衣服，莊嚴之具，未甞退轉故，由是感得手足柔軟相。以四攝法，饒益有情，平等護念，無有差別，由是感得手足指間金色網輓相。於諸尊長，恭敬和順，於他有情，遠離損害及不與取，能以妙法，密護眾生，由是感得手足諸指纖長圓滿相。以方便智，勸導覆護一切有情，令修善行，未甞退轉故，由是感得足跟廣門與趺相稱相、足趺修高充滿柔軟與跟相稱相。自於正法，如實攝受，皆能了解，廣為人說及正為他善作給使，是故感得雙腨纖圓如翳泥耶鹿王腨相。修習善行，無有懈惓，令諸善法展轉增長，是故感得雙臂修圓平立過膝相。於被他擯無依有情，能以正法，慈悲攝受，令知慚愧，是故感得密處深隱如龍象王相。自善觀察明智賢善，樂欲親近唯一住故，依一支故，入微義故，又能蠲除客塵垢故，是故感得身諸毛孔一一毛生，柔軟紺青右旋宛轉相、髮毛上靡柔軟紺青螺文右旋相。能施悅意法喜飲食、騎乘、衣服、嚴飾之具資身什物，永離瞋恚，由此感得身真金色、皮膚薄潤塵垢不住相。廣以上妙餚饌飲食普施眾生，皆令充足，由此感得其身七處皆悉平滿相。於諸有情隨所生起如法所作，能為上首而作助伴，離於我慢心無獷悷，能為有情興利益事，由是感得其身上半如師子王。於一切事稟性勇決，又復感得肩項圓滿、膊腋充實、容儀端嚴、身相修廣。能自防護身、語、意業，見疾病人給施良藥，於不平等事業皆不攝受，於界互違能令隨順，由此感得身相圓滿如諾瞿陀、常光一尋。遠離一切破壞親友離間語言，設已乖離，能以善言方便和合，由是感得具四十齒齊平淨密。修廣大慈思惟法義，由是感得四牙鋒利白逾珂雪。愍念眾生猶如一子，方便救護，給施醫藥，由是感得於諸味中得最上味。遠離殺害，修慈心故，於廣大法，能正行故，由是感得其頂上現烏瑟膩沙、舌相廣薄遍覆面輪。常修諦語、愛語、法語及悅意語，由是因緣得大梵音，言詞辯雅能悅眾意。於諸世間，行大慈悲，憐愍饒益一切有情，由是感得目紺青色、睫如牛王。見有德者如實讚歎，稱揚其美，由是感得面如滿月、眉若帝弓、眉間白毫有旋宛轉，鮮白光潔如覩羅綿。」

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