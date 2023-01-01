佛說法乘義決定經
宋 金總持等譯3卷CBETA T0763少于一万字 1 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
佛說法乘義決定經卷下
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西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉 詔譯
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爾時世尊復告勇猛甚深比丘言：「如來所現三十二相、金色之身，皆由過去修種種行之所感得，亦為汝等分別解說。」
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時比丘眾：「唯然諦聽！」
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佛言：「所謂諸佛世尊經無量劫修菩薩行，於戒禁忍及惠捨中善能安住、堅固平等故，感得足下平滿之相。有情苦惱，方便救護，孝順父母，嚴飾布施，未甞退轉故，感得足下千輻輪文相。給侍尊長，塗身按摩，沐浴衣服，莊嚴之具，未甞退轉故，由是感得手足柔軟相。以四攝法，饒益有情，平等護念，無有差別，由是感得手足指間金色網輓相。於諸尊長，恭敬和順，於他有情，遠離損害及不與取，能以妙法，密護眾生，由是感得手足諸指纖長圓滿相。以方便智，勸導覆護一切有情，令修善行，未甞退轉故，由是感得足跟廣門與趺相稱相、足趺修高充滿柔軟與跟相稱相。自於正法，如實攝受，皆能了解，廣為人說及正為他善作給使，是故感得雙腨纖圓如翳泥耶鹿王腨相。修習善行，無有懈惓，令諸善法展轉增長，是故感得雙臂修圓平立過膝相。於被他擯無依有情，能以正法，慈悲攝受，令知慚愧，是故感得密處深隱如龍象王相。自善觀察明智賢善，樂欲親近唯一住故，依一支故，入微義故，又能蠲除客塵垢故，是故感得身諸毛孔一一毛生，柔軟紺青右旋宛轉相、髮毛上靡柔軟紺青螺文右旋相。能施悅意法喜飲食、騎乘、衣服、嚴飾之具資身什物，永離瞋恚，由此感得身真金色、皮膚薄潤塵垢不住相。廣以上妙餚饌飲食普施眾生，皆令充足，由此感得其身七處皆悉平滿相。於諸有情隨所生起如法所作，能為上首而作助伴，離於我慢心無獷悷，能為有情興利益事，由是感得其身上半如師子王。於一切事稟性勇決，又復感得肩項圓滿、膊腋充實、容儀端嚴、身相修廣。能自防護身、語、意業，見疾病人給施良藥，於不平等事業皆不攝受，於界互違能令隨順，由此感得身相圓滿如諾瞿陀、常光一尋。遠離一切破壞親友離間語言，設已乖離，能以善言方便和合，由是感得具四十齒齊平淨密。修廣大慈思惟法義，由是感得四牙鋒利白逾珂雪。愍念眾生猶如一子，方便救護，給施醫藥，由是感得於諸味中得最上味。遠離殺害，修慈心故，於廣大法，能正行故，由是感得其頂上現烏瑟膩沙、舌相廣薄遍覆面輪。常修諦語、愛語、法語及悅意語，由是因緣得大梵音，言詞辯雅能悅眾意。於諸世間，行大慈悲，憐愍饒益一切有情，由是感得目紺青色、睫如牛王。見有德者如實讚歎，稱揚其美，由是感得面如滿月、眉若帝弓、眉間白毫有旋宛轉，鮮白光潔如覩羅綿。」
佛言：「所謂諸佛世尊經無量劫修菩薩行，於戒禁忍及惠捨中善能安住、堅固平等故，感得足下平滿之相。有情苦惱，方便救護，孝順父母，嚴飾布施，未甞退轉故，感得足下千輻輪文相。給侍尊長，塗身按摩，沐浴衣服，莊嚴之具，未甞退轉故，由是感得手足柔軟相。以四攝法，饒益有情，平等護念，無有差別，由是感得手足指間金色網輓相。於諸尊長，恭敬和順，於他有情，遠離損害及不與取，能以妙法，密護眾生，由是感得手足諸指纖長圓滿相。以方便智，勸導覆護一切有情，令修善行，未甞退轉故，由是感得足跟廣門與趺相稱相、足趺修高充滿柔軟與跟相稱相。自於正法，如實攝受，皆能了解，廣為人說及正為他善作給使，是故感得雙腨纖圓如翳泥耶鹿王腨相。修習善行，無有懈惓，令諸善法展轉增長，是故感得雙臂修圓平立過膝相。於被他擯無依有情，能以正法，慈悲攝受，令知慚愧，是故感得密處深隱如龍象王相。自善觀察明智賢善，樂欲親近唯一住故，依一支故，入微義故，又能蠲除客塵垢故，是故感得身諸毛孔一一毛生，柔軟紺青右旋宛轉相、髮毛上靡柔軟紺青螺文右旋相。能施悅意法喜飲食、騎乘、衣服、嚴飾之具資身什物，永離瞋恚，由此感得身真金色、皮膚薄潤塵垢不住相。廣以上妙餚饌飲食普施眾生，皆令充足，由此感得其身七處皆悉平滿相。於諸有情隨所生起如法所作，能為上首而作助伴，離於我慢心無獷悷，能為有情興利益事，由是感得其身上半如師子王。於一切事稟性勇決，又復感得肩項圓滿、膊腋充實、容儀端嚴、身相修廣。能自防護身、語、意業，見疾病人給施良藥，於不平等事業皆不攝受，於界互違能令隨順，由此感得身相圓滿如諾瞿陀、常光一尋。遠離一切破壞親友離間語言，設已乖離，能以善言方便和合，由是感得具四十齒齊平淨密。修廣大慈思惟法義，由是感得四牙鋒利白逾珂雪。愍念眾生猶如一子，方便救護，給施醫藥，由是感得於諸味中得最上味。遠離殺害，修慈心故，於廣大法，能正行故，由是感得其頂上現烏瑟膩沙、舌相廣薄遍覆面輪。常修諦語、愛語、法語及悅意語，由是因緣得大梵音，言詞辯雅能悅眾意。於諸世間，行大慈悲，憐愍饒益一切有情，由是感得目紺青色、睫如牛王。見有德者如實讚歎，稱揚其美，由是感得面如滿月、眉若帝弓、眉間白毫有旋宛轉，鮮白光潔如覩羅綿。」
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佛告比丘：「如是諸佛三十二相，往昔因緣，應如是知。」
佛告比丘：「如是諸佛三十二相，往昔因緣，應如是知。」
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比丘復白佛言：「云何世尊八十種好？」
比丘復白佛言：「云何世尊八十種好？」
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佛言：「所謂世尊指爪狹長，薄潤光潔；世尊諸指纖圓𦟛直；世尊手足各等指間充密；世尊骨節深隱不現；世尊手足如意柔軟；世尊筋脈盤結深隱；世尊兩踝俱隱不現；世尊行步庠序，如龍象王；世尊進止儀雅，猶如鵝王；世尊右旋迴顧，舉身隨轉如龍象王；世尊肢節𦟛圓，妙善安布；世尊容貌敦蕭，無有所畏；世尊身支安定，無有掉動；世尊骨節交絡無隙，猶如龍蟠；世尊膝輪圓滿殊妙；世尊密處，清淨無垢；世尊肢節稠密堅固；世尊身相，周匝端嚴；世尊身光常自照曜；世尊臍深，圓妙殊異；世尊臍厚，不窊不凸；世尊身體光潔離垢；世尊皮膚無疣贅等；世尊手掌平滿潤澤；世尊腹間方正柔軟；世尊手紋深長，明直不斷；世尊脣色丹輝，如頻婆果；世尊面如滿月，端嚴稱量；世尊舌相廣長，遍覆面輪；世尊梵音圓滿，猶如天鼓；世尊鼻高脩直，其竅不現；世尊諸齒方整齊密；世尊四牙鋒利鮮白；世尊目淨紺青，青白分明；世尊眼相修廣，如青蓮華葉；世尊上下眼睫齊整稠密；世尊雙眉不白，長緻細軟；世尊身分上半威嚴，最上如師子王；世尊額廣圓滿，平正殊妙；世尊耳厚修長，輪埵圓滿；世尊兩耳綺麗齊平，離諸過失；世尊儀容能令見者無捨無染，皆生恭敬；世尊雙眉綺靡順次，其色紺青；世尊雙眉高顯光潤，猶如初月；世尊首髮紺青修長，稠密不白；世尊首髮香潔細軟，潤澤旋轉；世尊首髮齊整光淨；世尊首髮堅固不落；世尊首髮塵垢不著；世尊身分充實堅固；世尊身相修長端直；世尊諸竅清淨妙好；世尊身相勢力殊勝，無與等者；世尊身相眾樂瞻仰，無有厭足；世尊面輪修廣相稱，皎潔光淨如秋滿月；世尊顏貌舒泰光顯，含笑先言唯向不背；世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙，無青赤色；世尊肢體清淨無垢，亦無臭穢；世尊所有身毛孔中，常出如意微妙之香；世尊面門常出最上殊勝之香；世尊首相周圓妙好，猶如天蓋；世尊身毛光淨紺青，如孔雀項，紅輝綺錯；世尊法音隨眾等聞，應理無差；世尊頂相無能見者；世尊手足指節分明、莊嚴妙好；世尊行時其足去地如四指量，而現印紋；世尊自持不待他衛，身無傾動亦不逶迤；世尊威德遠震一切，瞋心見喜，恐怖見安；世尊音聲不高不下，隨眾生意和悅與言；世尊能觀諸有情類，言音意樂而為說法；世尊一音演說諸法，隨有情類各令得解；世尊說法咸依次第，必有因緣，言無不善；世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎；世尊所為先觀後作，軌範具足，令識善淨；世尊相好一切有情不能觀盡；世尊頂骨堅實圓滿；世尊顏容無衰老相；世尊手足及胸臆前皆有吉祥喜旋德相。
佛言：「所謂世尊指爪狹長，薄潤光潔；世尊諸指纖圓𦟛直；世尊手足各等指間充密；世尊骨節深隱不現；世尊手足如意柔軟；世尊筋脈盤結深隱；世尊兩踝俱隱不現；世尊行步庠序，如龍象王；世尊進止儀雅，猶如鵝王；世尊右旋迴顧，舉身隨轉如龍象王；世尊肢節𦟛圓，妙善安布；世尊容貌敦蕭，無有所畏；世尊身支安定，無有掉動；世尊骨節交絡無隙，猶如龍蟠；世尊膝輪圓滿殊妙；世尊密處，清淨無垢；世尊肢節稠密堅固；世尊身相，周匝端嚴；世尊身光常自照曜；世尊臍深，圓妙殊異；世尊臍厚，不窊不凸；世尊身體光潔離垢；世尊皮膚無疣贅等；世尊手掌平滿潤澤；世尊腹間方正柔軟；世尊手紋深長，明直不斷；世尊脣色丹輝，如頻婆果；世尊面如滿月，端嚴稱量；世尊舌相廣長，遍覆面輪；世尊梵音圓滿，猶如天鼓；世尊鼻高脩直，其竅不現；世尊諸齒方整齊密；世尊四牙鋒利鮮白；世尊目淨紺青，青白分明；世尊眼相修廣，如青蓮華葉；世尊上下眼睫齊整稠密；世尊雙眉不白，長緻細軟；世尊身分上半威嚴，最上如師子王；世尊額廣圓滿，平正殊妙；世尊耳厚修長，輪埵圓滿；世尊兩耳綺麗齊平，離諸過失；世尊儀容能令見者無捨無染，皆生恭敬；世尊雙眉綺靡順次，其色紺青；世尊雙眉高顯光潤，猶如初月；世尊首髮紺青修長，稠密不白；世尊首髮香潔細軟，潤澤旋轉；世尊首髮齊整光淨；世尊首髮堅固不落；世尊首髮塵垢不著；世尊身分充實堅固；世尊身相修長端直；世尊諸竅清淨妙好；世尊身相勢力殊勝，無與等者；世尊身相眾樂瞻仰，無有厭足；世尊面輪修廣相稱，皎潔光淨如秋滿月；世尊顏貌舒泰光顯，含笑先言唯向不背；世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙，無青赤色；世尊肢體清淨無垢，亦無臭穢；世尊所有身毛孔中，常出如意微妙之香；世尊面門常出最上殊勝之香；世尊首相周圓妙好，猶如天蓋；世尊身毛光淨紺青，如孔雀項，紅輝綺錯；世尊法音隨眾等聞，應理無差；世尊頂相無能見者；世尊手足指節分明、莊嚴妙好；世尊行時其足去地如四指量，而現印紋；世尊自持不待他衛，身無傾動亦不逶迤；世尊威德遠震一切，瞋心見喜，恐怖見安；世尊音聲不高不下，隨眾生意和悅與言；世尊能觀諸有情類，言音意樂而為說法；世尊一音演說諸法，隨有情類各令得解；世尊說法咸依次第，必有因緣，言無不善；世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎；世尊所為先觀後作，軌範具足，令識善淨；世尊相好一切有情不能觀盡；世尊頂骨堅實圓滿；世尊顏容無衰老相；世尊手足及胸臆前皆有吉祥喜旋德相。
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」
」
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佛告比丘：「如是名為八十種好。」
佛告比丘：「如是名為八十種好。」
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爾時世尊說是經已，復告勇猛甚深比丘言：「吾今所說法乘妙理決定之義所詮法要，初、中、後善，利益安樂。汝善誦、持敷演分別，引導眾生，令修梵行，一食如法，三衣具足，住顯露處，或住塚間、或林樹下、或空寂處，修頭陀行，常勤精進，無有懈怠，永離惑染，究竟解脫。」
爾時世尊說是經已，復告勇猛甚深比丘言：「吾今所說法乘妙理決定之義所詮法要，初、中、後善，利益安樂。汝善誦、持敷演分別，引導眾生，令修梵行，一食如法，三衣具足，住顯露處，或住塚間、或林樹下、或空寂處，修頭陀行，常勤精進，無有懈怠，永離惑染，究竟解脫。」
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時勇猛甚深比丘與俱來會中諸大比丘等，及天、人、阿修羅等，一切大眾聞佛所說，歡喜作禮，信受奉行。
時勇猛甚深比丘與俱來會中諸大比丘等，及天、人、阿修羅等，一切大眾聞佛所說，歡喜作禮，信受奉行。
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