佛說法乘義決定經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法乘義決定經卷中

西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉 詔譯

爾時勇猛甚深比丘復白佛言：「世尊！云何名為住四念處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勇猛甚深比丘復白佛言：「世尊！云何名為住四念處？」

佛言：「比丘！所謂應觀內身、外身、內外身住，有色不淨，一切世間，憂悲苦惱，正念了知；觀內受、外受、內外受住，種種諸苦，一切世間，受悲苦惱，正念了知；觀內心、外心、內外心住，虛幻無常，一切世間，憂悲苦惱，正念了知；觀內法、外法、內外法住，悟無我理，一切世間，憂悲苦惱，正念了知。比丘！是名住四念處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！所謂應觀內身、外身、內外身住，有色不淨，一切世間，憂悲苦惱，正念了知；觀內受、外受、內外受住，種種諸苦，一切世間，受悲苦惱，正念了知；觀內心、外心、內外心住，虛幻無常，一切世間，憂悲苦惱，正念了知；觀內法、外法、內外法住，悟無我理，一切世間，憂悲苦惱，正念了知。比丘！是名住四念處。」

比丘復白佛言：「世尊！云何四正斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何四正斷？」

佛言：「所謂未生不善法，以精進力，攝伏斷除，令永不生故；已生不善法，以精進力，攝伏斷除，令永斷滅故；未生善法，以精進力，正念攝受，令生起故；已生善法，以精進力，堅固安住，正念攝受，令增長故。是名四正斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂未生不善法，以精進力，攝伏斷除，令永不生故；已生不善法，以精進力，攝伏斷除，令永斷滅故；未生善法，以精進力，正念攝受，令生起故；已生善法，以精進力，堅固安住，正念攝受，令增長故。是名四正斷。」

比丘復白佛言：「世尊！云何四神足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何四神足？」

佛言：「所謂欲定斷行具神足力，自欲獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論；勤定斷行具神足力，自勤獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論；心定斷行具神足力，自心獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論；觀定斷行具神足力，自觀獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論。」佛言：「比丘！是謂四神足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂欲定斷行具神足力，自欲獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論；勤定斷行具神足力，自勤獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論；心定斷行具神足力，自心獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論；觀定斷行具神足力，自觀獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論。」佛言：「比丘！是謂四神足。」

比丘復白佛言：「世尊！云何五根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何五根？」

佛言：「所謂信根、進根、念根、定根、慧根。云何信根？謂於因果而生信樂，輪迴世間信行正見業報差別；若作諸業，或善或惡，彼彼業果，如如招報，於自信根，如實了知。是名信根。云何進根？謂於妙法而生信樂，勤加精進，如法修行。是名進根。云何念根？以精進力，積集善行，念念修習，而無退轉。是名念根。云何定根？謂於法念專心一境，而無散動。是名定根。云何慧根？謂於定中觀照一切，通達無礙。是名慧根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂信根、進根、念根、定根、慧根。云何信根？謂於因果而生信樂，輪迴世間信行正見業報差別；若作諸業，或善或惡，彼彼業果，如如招報，於自信根，如實了知。是名信根。云何進根？謂於妙法而生信樂，勤加精進，如法修行。是名進根。云何念根？以精進力，積集善行，念念修習，而無退轉。是名念根。云何定根？謂於法念專心一境，而無散動。是名定根。云何慧根？謂於定中觀照一切，通達無礙。是名慧根。」

比丘復白佛言：「世尊！云何五力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何五力？」

佛言：「所謂信力、進力、念力、定力、慧力。云何信力？謂諸有情受如來法，信為根本，善能安住，而無流轉；若沙門、婆羅門，若天、魔、梵，若世間法皆能信解，隨順攝受。是名信力。云何進力？謂能勇猛，精進堅固，安住善法，無有疲懈，雖被眾苦，而能堪忍，不捨善軛，行大精進。是名進力。云何念力？謂於念中安住分位，堅固憶持，常無散動，亦無忘失。是名念力。云何定力？謂能摧伏欲染業果諸不善法，乃至安住四禪、三昧。是名定力。云何慧力？謂住世間發起正慧，於聖道行，具足修行，擇不善法，離諸苦際。是名慧力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂信力、進力、念力、定力、慧力。云何信力？謂諸有情受如來法，信為根本，善能安住，而無流轉；若沙門、婆羅門，若天、魔、梵，若世間法皆能信解，隨順攝受。是名信力。云何進力？謂能勇猛，精進堅固，安住善法，無有疲懈，雖被眾苦，而能堪忍，不捨善軛，行大精進。是名進力。云何念力？謂於念中安住分位，堅固憶持，常無散動，亦無忘失。是名念力。云何定力？謂能摧伏欲染業果諸不善法，乃至安住四禪、三昧。是名定力。云何慧力？謂住世間發起正慧，於聖道行，具足修行，擇不善法，離諸苦際。是名慧力。」

比丘復白佛言：「世尊！云何七覺支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何七覺支？」

佛言：「所謂擇法覺支、念覺支、定覺支、精進覺支、輕安覺支、捨覺支、喜覺支。云何擇法覺支？謂於諸法而能揀擇，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何念覺支？謂於諸法正念修習，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何定覺支？謂能發起清淨妙慧，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何精進覺支？謂於善行精進無懈，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何輕安覺支？謂於諸法遠離麁重，調暢身心，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何捨覺支？謂於諸法遠離放逸，令心寂靜，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何喜覺支？謂於諸法而生喜受，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。」佛告比丘：「是名七覺支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂擇法覺支、念覺支、定覺支、精進覺支、輕安覺支、捨覺支、喜覺支。云何擇法覺支？謂於諸法而能揀擇，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何念覺支？謂於諸法正念修習，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何定覺支？謂能發起清淨妙慧，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何精進覺支？謂於善行精進無懈，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何輕安覺支？謂於諸法遠離麁重，調暢身心，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何捨覺支？謂於諸法遠離放逸，令心寂靜，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何喜覺支？謂於諸法而生喜受，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。」佛告比丘：「是名七覺支。」

比丘復白佛言：「世尊！云何八聖道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何八聖道？」

佛言：「所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定。云何正見？於所見境，有取有與；有善惡行；有善惡行所招之果；有世出世間一切眾生所作之業，乃至須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果；此世他世，微妙善行，皆以正見，通達明了，淨修梵行，永斷惑障，所作已辦，到於彼岸。是名正見。云何正思惟？謂以智慧分別揀擇，令身、語、意三業無失，離諸過咎。是名正思惟。云何正語？謂能永斷妄言、綺語、惡罵、兩舌。是名正語。云何正業？謂諸有情永離殺生、偷盜、染欲。是名正業。云何正命？謂受世間衣服、臥具、飲食、醫藥，而為資養，非邪命故。是名正命。云何正精進？謂能勇猛破煩惱魔，常修善行，無有懈怠。是名正精進。云何正念？謂憶過去所修善法，念念攝持，而無錯謬。是名正念。云何正定？謂心能安住於奢摩他、毘鉢舍那，寂然不動。是名正定。」佛告比丘：「是名八聖道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定。云何正見？於所見境，有取有與；有善惡行；有善惡行所招之果；有世出世間一切眾生所作之業，乃至須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果；此世他世，微妙善行，皆以正見，通達明了，淨修梵行，永斷惑障，所作已辦，到於彼岸。是名正見。云何正思惟？謂以智慧分別揀擇，令身、語、意三業無失，離諸過咎。是名正思惟。云何正語？謂能永斷妄言、綺語、惡罵、兩舌。是名正語。云何正業？謂諸有情永離殺生、偷盜、染欲。是名正業。云何正命？謂受世間衣服、臥具、飲食、醫藥，而為資養，非邪命故。是名正命。云何正精進？謂能勇猛破煩惱魔，常修善行，無有懈怠。是名正精進。云何正念？謂憶過去所修善法，念念攝持，而無錯謬。是名正念。云何正定？謂心能安住於奢摩他、毘鉢舍那，寂然不動。是名正定。」佛告比丘：「是名八聖道。」

爾時勇猛甚深比丘復白佛言：「世尊！云何十六心念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勇猛甚深比丘復白佛言：「世尊！云何十六心念？」

佛言：「所謂念心和合故，和合平等，如實了知；念心相應故，相應平等，如實了知。念法自性和合故，和合平等，如實了知；念法自性相應故，相應平等，如實了知；念法增長和合故，和合平等，如實了知；念法增長相應故，相應平等，如實了知。念身正知和合故，和合平等，如實了知；念身正知相應故，相應平等，如實了知；念身行正知和合故，和合平等，如實了知；念身行正知相應故，相應平等，如實了知。念一切身正知和合故，和合平等，如實了知；念一切身正知相應故，相應平等，如實了知；念一切身行正知和合故，和合平等，如實了知；念一切身行正知相應故，相應平等，如實了知。念輕安身行和合故，和合平等，如實了知；念輕安身行相應故，相應平等，如實了知。念喜正知和合故，和合平等，如實了知；念喜正知相應故，相應平等，如實了知。念樂正知和合故，和合平等，如實了知；念樂正知相應故，相應平等，如實了知。念心正知和合故，和合平等，如實了知；念心正知相應故，相應平等，如實了知。念心行正知和合故，和合平等，如實了知；念心行正知相應故，相應平等，如實了知。念輕安心行和合故，和合平等，如實了知；念輕安心行相應故，相應平等，如實了知。念喜樂心和合故，和合平等，如實了知；念喜樂心相應故，相應平等，如實了知。念勝解心和合故，和合平等，如實了知；念勝解心相應故，相應平等，如實了知。念等引心和合故，和合平等，如實了知；念等引心相應故，相應平等，如實了知。如是乃至無常觀、離欲觀、寂滅觀、出離觀，和合平等，如實了知；相應平等，如實了知。」佛言：「比丘！如是名為十六心念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂念心和合故，和合平等，如實了知；念心相應故，相應平等，如實了知。念法自性和合故，和合平等，如實了知；念法自性相應故，相應平等，如實了知；念法增長和合故，和合平等，如實了知；念法增長相應故，相應平等，如實了知。念身正知和合故，和合平等，如實了知；念身正知相應故，相應平等，如實了知；念身行正知和合故，和合平等，如實了知；念身行正知相應故，相應平等，如實了知。念一切身正知和合故，和合平等，如實了知；念一切身正知相應故，相應平等，如實了知；念一切身行正知和合故，和合平等，如實了知；念一切身行正知相應故，相應平等，如實了知。念輕安身行和合故，和合平等，如實了知；念輕安身行相應故，相應平等，如實了知。念喜正知和合故，和合平等，如實了知；念喜正知相應故，相應平等，如實了知。念樂正知和合故，和合平等，如實了知；念樂正知相應故，相應平等，如實了知。念心正知和合故，和合平等，如實了知；念心正知相應故，相應平等，如實了知。念心行正知和合故，和合平等，如實了知；念心行正知相應故，相應平等，如實了知。念輕安心行和合故，和合平等，如實了知；念輕安心行相應故，相應平等，如實了知。念喜樂心和合故，和合平等，如實了知；念喜樂心相應故，相應平等，如實了知。念勝解心和合故，和合平等，如實了知；念勝解心相應故，相應平等，如實了知。念等引心和合故，和合平等，如實了知；念等引心相應故，相應平等，如實了知。如是乃至無常觀、離欲觀、寂滅觀、出離觀，和合平等，如實了知；相應平等，如實了知。」佛言：「比丘！如是名為十六心念。」

比丘復白佛言：「世尊！云何聲聞四果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何聲聞四果？」

佛言：「所謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。如是四果，諸聲聞眾，皆能信解，如來十號，功德圓滿；了知正法，清淨流布，無有窮盡；了知僧伽，具足眾善，功德圓滿；於無我理，皆悉了達。如是信解，淨修梵行，具戒、定、慧、無礙解脫、解脫知見，出世功德，轉正法輪，證須陀洹果，功德具足；證斯陀含果，功德具足；證阿那含果，功德具足；證阿羅漢果，功德具足。淨戒圓滿，聖智現前，自在安隱，離諸熱惱，清淨無染，盡未來際，無有間斷，亦無退轉，以方便智，觀察一切，通達無礙。」佛言：「比丘！如是名為聲聞四果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。如是四果，諸聲聞眾，皆能信解，如來十號，功德圓滿；了知正法，清淨流布，無有窮盡；了知僧伽，具足眾善，功德圓滿；於無我理，皆悉了達。如是信解，淨修梵行，具戒、定、慧、無礙解脫、解脫知見，出世功德，轉正法輪，證須陀洹果，功德具足；證斯陀含果，功德具足；證阿那含果，功德具足；證阿羅漢果，功德具足。淨戒圓滿，聖智現前，自在安隱，離諸熱惱，清淨無染，盡未來際，無有間斷，亦無退轉，以方便智，觀察一切，通達無礙。」佛言：「比丘！如是名為聲聞四果。」

比丘復白佛言：「云何如來十力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「云何如來十力？」

佛言：「所謂處非處智力，因果相應及不相應，如實了知故；自業智力，三世三業，如實了知故；靜慮解脫等持等至智力，皆能了知故；根勝劣智力，信等五根，或軟、中、上，皆能了知故；種種勝解智力，觀一切法，勝解明了，皆能通達故；種種界智力，無量世界，種種界性，皆能了知故；遍趣行智力，諸趣遍行，種種差別，皆能了知故；宿住隨念智力，過去世境，宿住隨念，皆能了知故；生滅智力，諸有情類，生滅因緣，皆能了知故；漏盡智力，根隨諸惑，淨盡無餘故。」佛告比丘：「如是名為如來十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂處非處智力，因果相應及不相應，如實了知故；自業智力，三世三業，如實了知故；靜慮解脫等持等至智力，皆能了知故；根勝劣智力，信等五根，或軟、中、上，皆能了知故；種種勝解智力，觀一切法，勝解明了，皆能通達故；種種界智力，無量世界，種種界性，皆能了知故；遍趣行智力，諸趣遍行，種種差別，皆能了知故；宿住隨念智力，過去世境，宿住隨念，皆能了知故；生滅智力，諸有情類，生滅因緣，皆能了知故；漏盡智力，根隨諸惑，淨盡無餘故。」佛告比丘：「如是名為如來十力。」

比丘復白佛言：「云何四無所畏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「云何四無所畏？」

佛言：「所謂正等覺無畏，佛於正覺、諸法等覺、諸法皆悉了知，心無所畏故，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天人、阿修羅等，皆悉恭敬；漏盡智無畏，如來諸漏、欲染、煩惱皆已盡故，住安隱地，無有驚怖，於大眾中，作師子吼，梵、釋、諸天、轉輪聖王，尊重讚歎；出障道無畏，如來通達三乘聖道，於一切法無有障礙故，心無所畏，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門等，皆悉恭敬；出苦道無畏，如來於無數劫修習善法，乃能決定出離苦道，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門等，皆悉恭敬。」佛告比丘：「如是名為四無所畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂正等覺無畏，佛於正覺、諸法等覺、諸法皆悉了知，心無所畏故，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天人、阿修羅等，皆悉恭敬；漏盡智無畏，如來諸漏、欲染、煩惱皆已盡故，住安隱地，無有驚怖，於大眾中，作師子吼，梵、釋、諸天、轉輪聖王，尊重讚歎；出障道無畏，如來通達三乘聖道，於一切法無有障礙故，心無所畏，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門等，皆悉恭敬；出苦道無畏，如來於無數劫修習善法，乃能決定出離苦道，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門等，皆悉恭敬。」佛告比丘：「如是名為四無所畏。」

比丘復白佛言：「云何四無礙辯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「云何四無礙辯？」

佛言：「所謂法無礙辯、義無礙辯、詞無礙辯、辯才無礙辯。法無礙辯，於無漏法，智無退轉故；義無礙辯，於所詮理，智無退轉故；詞無礙辯，隨諸眾生所有問難，一音解釋，普令歡喜故；辯才無礙辯，世出世間一切諸法，皆悉通達，智無退轉故。」佛告比丘：「如是名為四無礙辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂法無礙辯、義無礙辯、詞無礙辯、辯才無礙辯。法無礙辯，於無漏法，智無退轉故；義無礙辯，於所詮理，智無退轉故；詞無礙辯，隨諸眾生所有問難，一音解釋，普令歡喜故；辯才無礙辯，世出世間一切諸法，皆悉通達，智無退轉故。」佛告比丘：「如是名為四無礙辯。」

比丘復白佛言：「云何如來十八不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「云何如來十八不共法？」

佛言：「所謂如來無誤失、無卒暴語、無種種想；無不定心、無忘失念、無不擇捨；欲無減、念無減、精進無減、定無減、慧無減、解脫無減；身業隨智慧行、語業隨智慧行、意業隨智慧行；知過去世無著無礙、知未來世無著無礙、知現在世無著無礙。」佛告比丘：「如是名為十八不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂如來無誤失、無卒暴語、無種種想；無不定心、無忘失念、無不擇捨；欲無減、念無減、精進無減、定無減、慧無減、解脫無減；身業隨智慧行、語業隨智慧行、意業隨智慧行；知過去世無著無礙、知未來世無著無礙、知現在世無著無礙。」佛告比丘：「如是名為十八不共法。」

比丘復白佛言：「云何如來三十二相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「云何如來三十二相？」

佛言：「所謂足下平滿，高下等觸相；足下千輻輪文，網轂圓滿相；手足柔軟如覩羅綿相；手足指間咸有網鞔，金色交絡相；手足諸指纖長圓滿相；足跟廣長，與趺相稱相；足趺修高，充滿柔軟與跟相稱相；雙腨纖圓，如翳泥耶鹿王腨相；雙臂修圓，如象王鼻平立過膝相；密處深隱如龍象王相；身諸毛孔一一毛生，柔軟紺青，右旋宛轉相；髮毛上靡，柔軟紺青，螺文右旋相；身真金色，光潔晃曜，眾寶莊嚴相；皮膚薄潤，塵垢不住相；手足掌中頸及雙肩，七處平滿相；肩項之間妙好充滿相；膊腋清淨，悉皆充實相；容儀圓滿，端嚴殊妙相；身相修廣，端直相稱相；體相縱廣，量等周匝，圓滿如諾瞿陀相；其身上半如師子王，威容廣大相；身常放光，面各一尋相；具四十齒，齊平淨密相；四牙鋒利，白逾珂雪相；於諸味中得最上味相；舌相廣薄，遍覆面輪相；梵音洪雅，隨眾等聞相；眼睫齊整，猶若牛王相；其目紺青，鮮白紅環間飾皎潔相；面如滿月，雙眉皎淨如天帝弓相；眉間白毫右旋宛轉，如覩羅綿，鮮白光淨相；其頂上現烏瑟膩沙，高顯周圓如天蓋相。」佛告比丘：「如是名為三十二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂足下平滿，高下等觸相；足下千輻輪文，網轂圓滿相；手足柔軟如覩羅綿相；手足指間咸有網鞔，金色交絡相；手足諸指纖長圓滿相；足跟廣長，與趺相稱相；足趺修高，充滿柔軟與跟相稱相；雙腨纖圓，如翳泥耶鹿王腨相；雙臂修圓，如象王鼻平立過膝相；密處深隱如龍象王相；身諸毛孔一一毛生，柔軟紺青，右旋宛轉相；髮毛上靡，柔軟紺青，螺文右旋相；身真金色，光潔晃曜，眾寶莊嚴相；皮膚薄潤，塵垢不住相；手足掌中頸及雙肩，七處平滿相；肩項之間妙好充滿相；膊腋清淨，悉皆充實相；容儀圓滿，端嚴殊妙相；身相修廣，端直相稱相；體相縱廣，量等周匝，圓滿如諾瞿陀相；其身上半如師子王，威容廣大相；身常放光，面各一尋相；具四十齒，齊平淨密相；四牙鋒利，白逾珂雪相；於諸味中得最上味相；舌相廣薄，遍覆面輪相；梵音洪雅，隨眾等聞相；眼睫齊整，猶若牛王相；其目紺青，鮮白紅環間飾皎潔相；面如滿月，雙眉皎淨如天帝弓相；眉間白毫右旋宛轉，如覩羅綿，鮮白光淨相；其頂上現烏瑟膩沙，高顯周圓如天蓋相。」佛告比丘：「如是名為三十二相。」