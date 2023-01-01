佛說法乘義決定經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法乘義決定經卷上

西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在舍衛國祇園精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。時有一比丘，名曰甚深勇猛，美妙音聲，善問法要，初、中、後善，利益自他，能修梵行，清淨圓滿，敬禮合掌，前白佛言：「世尊！如來往昔鹿野苑中，所說法乘決定之義，是事云何？唯願世尊！敷演分明，開示眾生，皆令悟入！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在舍衛國祇園精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。時有一比丘，名曰甚深勇猛，美妙音聲，善問法要，初、中、後善，利益自他，能修梵行，清淨圓滿，敬禮合掌，前白佛言：「世尊！如來往昔鹿野苑中，所說法乘決定之義，是事云何？唯願世尊！敷演分明，開示眾生，皆令悟入！」

世尊歎言：「善哉比丘！汝如是問甚深法要，最勝利益不可思議，汝應諦聽，善思念之！吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊歎言：「善哉比丘！汝如是問甚深法要，最勝利益不可思議，汝應諦聽，善思念之！吾當為汝分別解說。

「我於爾時，說四諦法，義無窮盡。所謂五蘊、五取蘊、十二處、十八界、十二緣生支、四聖諦法、二十二根、五三摩地、四禪天定、四無色定、四三摩地、四念處、四正勤、五根、五力、七覺支、八聖道、十六心念、聲聞四果、如來十力、四無所畏、四無礙辯、十八不共法、三十二大丈夫相、八十種隨形相好。」佛言：「比丘！如上所說，是名法乘決定之義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於爾時，說四諦法，義無窮盡。所謂五蘊、五取蘊、十二處、十八界、十二緣生支、四聖諦法、二十二根、五三摩地、四禪天定、四無色定、四三摩地、四念處、四正勤、五根、五力、七覺支、八聖道、十六心念、聲聞四果、如來十力、四無所畏、四無礙辯、十八不共法、三十二大丈夫相、八十種隨形相好。」佛言：「比丘！如上所說，是名法乘決定之義。」

比丘復白佛言：「世尊！云何五蘊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何五蘊？」

世尊答言：「所謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。比丘！是名五蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答言：「所謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。比丘！是名五蘊。」

「云何五取蘊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何五取蘊？」

佛言：「所謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。比丘！是名五取蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。比丘！是名五取蘊。」

「云何十二處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何十二處？」

佛言：「所謂眼為內處、色為外處；耳為內處、聲為外處；鼻為內處、香為外處；舌為內處、味為外處；身為內處、觸為外處；意為內處、法為外處。比丘！是名十二處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂眼為內處、色為外處；耳為內處、聲為外處；鼻為內處、香為外處；舌為內處、味為外處；身為內處、觸為外處；意為內處、法為外處。比丘！是名十二處。」

「云何十八界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何十八界？」

佛言：「所謂眼界、色界、眼識界；耳界、聲界、耳識界；鼻界、香界、鼻識界；舌界、味界、舌識界；身界、觸界、身識界；意界、法界、意識界。比丘！是名十八界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂眼界、色界、眼識界；耳界、聲界、耳識界；鼻界、香界、鼻識界；舌界、味界、舌識界；身界、觸界、身識界；意界、法界、意識界。比丘！是名十八界。」

「云何十二緣生支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何十二緣生支？」

佛言：「所謂無明緣行；行緣識；識緣名色；名色緣六入；六入緣觸；觸緣受；受緣愛；愛緣取；取緣有；有緣生；生緣老盡、憂悲、苦惱。無明滅則行滅；行滅則識滅；識滅則名色滅；名色滅則六入滅；六入滅則觸滅；觸滅則受滅；受滅則愛滅；愛滅則取滅；取滅則有滅；有滅則生滅；生滅則老盡、憂悲、苦惱滅。比丘！是名十二緣生支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂無明緣行；行緣識；識緣名色；名色緣六入；六入緣觸；觸緣受；受緣愛；愛緣取；取緣有；有緣生；生緣老盡、憂悲、苦惱。無明滅則行滅；行滅則識滅；識滅則名色滅；名色滅則六入滅；六入滅則觸滅；觸滅則受滅；受滅則愛滅；愛滅則取滅；取滅則有滅；有滅則生滅；生滅則老盡、憂悲、苦惱滅。比丘！是名十二緣生支。」

比丘復白佛言：「世尊！云何名無明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何名無明？」

世尊答言：「所謂癡惑暗蔽，無他明慧故。前際無智、後際無智、現在際無智；內無智、外無智、內外無智；業無智、果無智、業果無智；善作業無智、惡作業無智；因無智、果無智、因果法無智；緣無智、緣生無智、緣生法無智；無佛智、無法智、無僧智；苦無智、集無智、滅無智、道無智；有恥無智、無恥無智、有恥無恥無智、有恥無恥法無智，乃至愛支有恥無恥法無智；世無智、出世無智、世出世法無智；依止無智、非依止無智、依止非依止法無智；有為無智、無為無智、有為無為法無智；過去無智、現在無智、未來無智、過去現在未來法無智。比丘！是名無明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答言：「所謂癡惑暗蔽，無他明慧故。前際無智、後際無智、現在際無智；內無智、外無智、內外無智；業無智、果無智、業果無智；善作業無智、惡作業無智；因無智、果無智、因果法無智；緣無智、緣生無智、緣生法無智；無佛智、無法智、無僧智；苦無智、集無智、滅無智、道無智；有恥無智、無恥無智、有恥無恥無智、有恥無恥法無智，乃至愛支有恥無恥法無智；世無智、出世無智、世出世法無智；依止無智、非依止無智、依止非依止法無智；有為無智、無為無智、有為無為法無智；過去無智、現在無智、未來無智、過去現在未來法無智。比丘！是名無明。」

「云何無明緣行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無明緣行？」

佛言：「所謂身行、語行、意行。是名無明緣行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂身行、語行、意行。是名無明緣行。」

「云何身行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何身行？」

「動轉所作，身為濟渡，任持諸法，為依止處。是名身行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「動轉所作，身為濟渡，任持諸法，為依止處。是名身行。」

「云何語行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何語行？」

「能詮能顯分別校量諸法實性。是名語行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能詮能顯分別校量諸法實性。是名語行。」

「云何意行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何意行？」

「心所愛樂、心所思惟、心所攝受、心所依止。是名意行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心所愛樂、心所思惟、心所攝受、心所依止。是名意行。」

「云何行緣識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何行緣識？」

佛言：「所謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。比丘！是名行緣識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。比丘！是名行緣識。」

「云何識緣名色？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何識緣名色？」

佛言：「名謂非色四蘊：受、想、行、識。色謂形質，體即四大。是名識緣名色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「名謂非色四蘊：受、想、行、識。色謂形質，體即四大。是名識緣名色。」

「云何四大？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何四大？」

佛言：「所謂地大、水大、火大、風大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂地大、水大、火大、風大。」

「云何四大體相差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何四大體相差別？」

「所謂地以堅硬為性，水以濕潤為性，火以溫熱為性，風以輕動為性。比丘！是名四大體相差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂地以堅硬為性，水以濕潤為性，火以溫熱為性，風以輕動為性。比丘！是名四大體相差別。」

「云何名色緣六入？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名色緣六入？」

佛言：「所謂眼入處、耳入處、鼻入處、舌入處、身入處、意入處。比丘！是名名色緣六入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂眼入處、耳入處、鼻入處、舌入處、身入處、意入處。比丘！是名名色緣六入。」

「云何六入緣觸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何六入緣觸？」

佛言：「所謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。比丘！是名六入緣觸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。比丘！是名六入緣觸。」

「云何觸緣受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觸緣受？」

佛言：「所謂眼觸生受，謂生苦受、樂受、非苦非樂受。耳、鼻、舌、身、意生受，亦復如是。比丘！是名觸緣受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂眼觸生受，謂生苦受、樂受、非苦非樂受。耳、鼻、舌、身、意生受，亦復如是。比丘！是名觸緣受。」

比丘復白佛言：「世尊！云何受緣愛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何受緣愛？」

佛言：「所謂色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛。」

「云何色愛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何色愛？」

「所謂一切有色，可愛可樂，深心戀著，無有厭離。是名色愛。聲、香、味、觸、法愛，亦復如是。比丘！是名受緣愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂一切有色，可愛可樂，深心戀著，無有厭離。是名色愛。聲、香、味、觸、法愛，亦復如是。比丘！是名受緣愛。」

「云何愛緣取？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何愛緣取？」

佛言：「所謂欲取、見取、戒禁取、我語取。比丘！是名愛緣取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂欲取、見取、戒禁取、我語取。比丘！是名愛緣取。」

「云何取緣有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何取緣有？」

佛言：「所謂欲有、色有、無色有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂欲有、色有、無色有。」

「云何欲有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何欲有？」

「謂欲界五趣及四王天、忉利天、焰摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。是名欲有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂欲界五趣及四王天、忉利天、焰摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。是名欲有。」

「云何色有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何色有？」

佛言：「所謂梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光天、少淨天、無量淨天、極遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。比丘！是名色有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光天、少淨天、無量淨天、極遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。比丘！是名色有。」

「云何無色有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無色有？」

佛言：「所謂空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。是名無色有。比丘！如是三種，是謂取緣有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。是名無色有。比丘！如是三種，是謂取緣有。」

「云何有緣生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何有緣生？」

佛言：「所謂一切眾生，以愛、取為緣，潤生五蘊，住世動作，隨順流轉，種種差別，所與及取，皆從蘊起，身之所生，以命為本。比丘！是名有緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂一切眾生，以愛、取為緣，潤生五蘊，住世動作，隨順流轉，種種差別，所與及取，皆從蘊起，身之所生，以命為本。比丘！是名有緣生。」

「云何生緣老、盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何生緣老、盡？」

佛言：「所謂四大遷變，諸根衰朽，身體羸弱，動輒疲苶，博識多知，智已昧劣。一切眾生，身識欲離，諸根欲滅，性境冥昧，無所覺知。比丘！是名生緣老、盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂四大遷變，諸根衰朽，身體羸弱，動輒疲苶，博識多知，智已昧劣。一切眾生，身識欲離，諸根欲滅，性境冥昧，無所覺知。比丘！是名生緣老、盡。」

比丘復白佛言：「世尊！云何四聖諦法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何四聖諦法？」

佛言：「所謂苦聖諦法、集聖諦法、真聖諦法、道聖諦法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂苦聖諦法、集聖諦法、真聖諦法、道聖諦法。」

「云何苦聖諦法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苦聖諦法？」

「所謂：生苦、老苦、病苦、壞苦、愛別離苦、冤憎會苦、求不得苦、五盛陰苦。比丘！是名苦聖諦法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂：生苦、老苦、病苦、壞苦、愛別離苦、冤憎會苦、求不得苦、五盛陰苦。比丘！是名苦聖諦法。」

「云何苦集諦法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苦集諦法？」

佛言：「所謂眾生愛著世間一切有及有具，隨順貪欲。比丘！是名苦集諦法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂眾生愛著世間一切有及有具，隨順貪欲。比丘！是名苦集諦法。」

「云何苦真諦法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苦真諦法？」

佛言：「所謂以智慧刀，斷除愛著世間一切有及有具，隨順貪欲永盡無餘，入勝義諦，證寂滅理。是名苦真諦法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂以智慧刀，斷除愛著世間一切有及有具，隨順貪欲永盡無餘，入勝義諦，證寂滅理。是名苦真諦法。」

「云何苦道諦法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苦道諦法？」

佛言：「所謂八聖道支：正見、正思惟、正語、正業、正命、正念、正定、正精進。是名苦道諦法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂八聖道支：正見、正思惟、正語、正業、正命、正念、正定、正精進。是名苦道諦法。」

「云何二十二根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何二十二根？」

佛言：「所謂眼等五根，謂眼、耳、鼻、舌、身；信等五根，謂信、進、念、定、慧；五受根，謂苦、樂、憂、喜、捨；三無漏根，謂未知當知根、已知根、具知根；及意、命、男、女。比丘！是名二十二根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂眼等五根，謂眼、耳、鼻、舌、身；信等五根，謂信、進、念、定、慧；五受根，謂苦、樂、憂、喜、捨；三無漏根，謂未知當知根、已知根、具知根；及意、命、男、女。比丘！是名二十二根。」

「云何五三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何五三摩地？」

佛言：「所謂身支五體，可喜可樂，無毀無損，深生戀著，於一切身，皆生愛樂。由如是心，隨順染欲，種種愛著，不了虛幻，妄執為實。是故應當如實觀察，如是五體，皆從四大緣會而生，一心思惟，安住悟入妙三摩地，名身定智。譬如山上散水於下，流布四方，如是散已，不見其水，地復乾涸。時有天人，空中告言：『汝若須水，我有天水大泉，自然湧出，潔淨清涼，甚可愛樂，濟渡潤益，無有窮盡。』身生定智，利益無窮，亦復如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂身支五體，可喜可樂，無毀無損，深生戀著，於一切身，皆生愛樂。由如是心，隨順染欲，種種愛著，不了虛幻，妄執為實。是故應當如實觀察，如是五體，皆從四大緣會而生，一心思惟，安住悟入妙三摩地，名身定智。譬如山上散水於下，流布四方，如是散已，不見其水，地復乾涸。時有天人，空中告言：『汝若須水，我有天水大泉，自然湧出，潔淨清涼，甚可愛樂，濟渡潤益，無有窮盡。』身生定智，利益無窮，亦復如是！」

復告比丘：「當審思惟、觀察籌量，此身不實，勿應愛著。譬如優曇鉢羅華、鉢頭摩華、俱勿陀華、奔茶利迦華，如是青、黃、赤、白四種蓮華，眾色殊好，甚可愛樂，皆生於水而壞於水；此身變異，虛幻不實，亦復如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告比丘：「當審思惟、觀察籌量，此身不實，勿應愛著。譬如優曇鉢羅華、鉢頭摩華、俱勿陀華、奔茶利迦華，如是青、黃、赤、白四種蓮華，眾色殊好，甚可愛樂，皆生於水而壞於水；此身變異，虛幻不實，亦復如是！」

復告比丘：「身語意業，圓滿清淨，獲得勝解，如實安住三摩地門，以清淨心，觀一切身，皆非堅固。譬如長者及長者子，以眾珍寶、新淨妙衣，嚴飾其身，色相雖好，體非堅固；能以清淨身語意業，而為莊嚴，是名堅固。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告比丘：「身語意業，圓滿清淨，獲得勝解，如實安住三摩地門，以清淨心，觀一切身，皆非堅固。譬如長者及長者子，以眾珍寶、新淨妙衣，嚴飾其身，色相雖好，體非堅固；能以清淨身語意業，而為莊嚴，是名堅固。」

復告比丘：「如是觀察，善思念之！此身五體，有為無常，應行住坐臥四威儀中，繫念思惟，清淨定智，堅固攝受。比丘！是名五三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告比丘：「如是觀察，善思念之！此身五體，有為無常，應行住坐臥四威儀中，繫念思惟，清淨定智，堅固攝受。比丘！是名五三摩地。」

比丘復白佛言：「世尊！云何四禪定地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何四禪定地？」

佛言：「所謂離生喜樂地，離諸欲染一切煩惱故；定生喜樂地，已離尋伺降伏障染故；離喜妙樂地，安住方便作利樂行故；捨念清淨地，苦樂已離，善惡心伏，非苦非樂，念已離故，方便修習，圓滿清淨。比丘！是名四禪定地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂離生喜樂地，離諸欲染一切煩惱故；定生喜樂地，已離尋伺降伏障染故；離喜妙樂地，安住方便作利樂行故；捨念清淨地，苦樂已離，善惡心伏，非苦非樂，念已離故，方便修習，圓滿清淨。比丘！是名四禪定地。」

「云何四無色定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何四無色定？」

佛言：「所謂空無邊處定，一切色想俱已遠離，平等持心，如實安住故；識無邊處定，內識無邊，如實安住故；無所有處定，於一切法，皆無所有故；非想非非想處定，麁想非有，細想非無故。比丘！是名四無色定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂空無邊處定，一切色想俱已遠離，平等持心，如實安住故；識無邊處定，內識無邊，如實安住故；無所有處定，於一切法，皆無所有故；非想非非想處定，麁想非有，細想非無故。比丘！是名四無色定。」

爾時比丘復白佛言：「世尊！云何名為四無量心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘復白佛言：「世尊！云何名為四無量心？」

佛言：「所謂慈無量心、悲無量心、喜無量心、捨無量心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂慈無量心、悲無量心、喜無量心、捨無量心。」

「云何名為慈無量心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為慈無量心？」

「謂一切時處，慈心隨順、利益眾生，不損害他，離諸冤結，以廣大心等示眾生，愍念救護猶如赤子，於冤親所而無差別，令斷纏蓋，皆得解脫。如是名為慈無量心。悲心隨順、喜心隨順、捨心隨順，亦復如是。比丘！如是名為四無量心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂一切時處，慈心隨順、利益眾生，不損害他，離諸冤結，以廣大心等示眾生，愍念救護猶如赤子，於冤親所而無差別，令斷纏蓋，皆得解脫。如是名為慈無量心。悲心隨順、喜心隨順、捨心隨順，亦復如是。比丘！如是名為四無量心。

「復有四種苦、樂，皆應了知。所謂了知眾苦、了知有苦、了知眾樂、了知有樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種苦、樂，皆應了知。所謂了知眾苦、了知有苦、了知眾樂、了知有樂。」

「云何名為了知眾苦？謂觀一種補特伽羅——所著者貪、所著者瞋、所著者癡——於貪不怖，因貪故生苦憂悲隨順；於瞋不怖，因瞋故生苦憂悲隨順；於癡不怖，因癡故生苦憂悲隨順，皆悉了知。於出世間五種善根，精勤修習，所謂信根、進根、念根、定根、慧根，次第獲得三摩地門，名曰漏盡比丘。此則名為了知眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為了知眾苦？謂觀一種補特伽羅——所著者貪、所著者瞋、所著者癡——於貪不怖，因貪故生苦憂悲隨順；於瞋不怖，因瞋故生苦憂悲隨順；於癡不怖，因癡故生苦憂悲隨順，皆悉了知。於出世間五種善根，精勤修習，所謂信根、進根、念根、定根、慧根，次第獲得三摩地門，名曰漏盡比丘。此則名為了知眾苦。

「云何名為了知有苦？謂觀一種補特伽羅，少貪、少瞋、少癡，雖少分貪不懼貪過，故生苦憂悲隨順；雖少分瞋不懼瞋過，故生苦憂悲隨順；雖少分癡不懼癡過，故生苦憂悲隨順，皆悉了知。於出世間五種善根，精勤修習，次第獲得三摩地門，名曰漏盡比丘。此則名為了知有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為了知有苦？謂觀一種補特伽羅，少貪、少瞋、少癡，雖少分貪不懼貪過，故生苦憂悲隨順；雖少分瞋不懼瞋過，故生苦憂悲隨順；雖少分癡不懼癡過，故生苦憂悲隨順，皆悉了知。於出世間五種善根，精勤修習，次第獲得三摩地門，名曰漏盡比丘。此則名為了知有苦。

「云何名為了知眾樂？所謂一種補特伽羅，皆悉了達此貪、瞋、癡三不善根為生苦本，能永除斷，於出世間信等五種無漏善根，精勤修習，次第獲得三摩地門，名曰漏盡比丘。此則名為了知眾樂。了知有樂，精勤修習，次第獲得三摩地門，亦如上說。比丘！如是四種苦樂，皆應了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為了知眾樂？所謂一種補特伽羅，皆悉了達此貪、瞋、癡三不善根為生苦本，能永除斷，於出世間信等五種無漏善根，精勤修習，次第獲得三摩地門，名曰漏盡比丘。此則名為了知眾樂。了知有樂，精勤修習，次第獲得三摩地門，亦如上說。比丘！如是四種苦樂，皆應了知。」

比丘復白佛言：「世尊！云何名為四三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復白佛言：「世尊！云何名為四三摩地？」

佛言：「所謂信解受持，如法修行，能斷貪欲故；信解受持，如法修行，通達一切諸妙法門故；信解受持，如法修行，獲得一切甚深智見故；信解受持，如法修行，獲得一切清淨妙慧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂信解受持，如法修行，能斷貪欲故；信解受持，如法修行，通達一切諸妙法門故；信解受持，如法修行，獲得一切甚深智見故；信解受持，如法修行，獲得一切清淨妙慧故。」

「云何能斷貪欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何能斷貪欲？」

佛言：「比丘！汝等應當於顯露處，或林間、或樹下、或空寂處，常坐不臥，安住禪定；應觀此身，三十六物和合而成，體非清淨，虛幻不實，不應妄生愛念戀著，如是思惟，深生厭離。比丘！如是名為能斷貪欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！汝等應當於顯露處，或林間、或樹下、或空寂處，常坐不臥，安住禪定；應觀此身，三十六物和合而成，體非清淨，虛幻不實，不應妄生愛念戀著，如是思惟，深生厭離。比丘！如是名為能斷貪欲。」

「云何三十六物？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何三十六物？」

佛言：「所謂外相十二：髮、毛、爪、齒、眵、淚、耵聹、涕、唾、垢汗、大小便溺。中相十二：皮、膚、血、肉、筋、脈、骨、髓、肪、膏、腦、膜。內相十二：脾、腎、心、肺、肝、膽、臟、胃、赤白二痰、生熟二臟。比丘！是名三十六物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂外相十二：髮、毛、爪、齒、眵、淚、耵聹、涕、唾、垢汗、大小便溺。中相十二：皮、膚、血、肉、筋、脈、骨、髓、肪、膏、腦、膜。內相十二：脾、腎、心、肺、肝、膽、臟、胃、赤白二痰、生熟二臟。比丘！是名三十六物。」

復告比丘：「又諸世間，地中所生，百穀苗稼，須假耕種，亦非清淨自然而生。是故汝應於顯露處，或林樹下，一心安住，如實觀察，此身不淨，虛假浮脆；眼耳等處，常行垢濁，而不堅固，極可厭離。如是安住三摩地門，信解受持，如法修行，永斷貪欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告比丘：「又諸世間，地中所生，百穀苗稼，須假耕種，亦非清淨自然而生。是故汝應於顯露處，或林樹下，一心安住，如實觀察，此身不淨，虛假浮脆；眼耳等處，常行垢濁，而不堅固，極可厭離。如是安住三摩地門，信解受持，如法修行，永斷貪欲。」

「云何通達一切諸妙法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何通達一切諸妙法門？」

佛言：「比丘！汝等應當於顯露處，或林樹下、或空寂處，常坐不臥，修習禪定，護念憐愍一切眾生，而為引導，皆令了悟。一切有為，虛幻不實，譬如優曇鉢羅華，顏色殊好，既開敷已，非能堅固；此身非堅，亦復如是。是故汝應於顯露處，或林樹下、寂靜之處，安住禪定，觀一切身，有為不實，如夢如幻，方便開示、引導眾生，皆令信受、愛樂禪定。比丘！是名於三摩地信解受持，如法修行，通達一切諸妙法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！汝等應當於顯露處，或林樹下、或空寂處，常坐不臥，修習禪定，護念憐愍一切眾生，而為引導，皆令了悟。一切有為，虛幻不實，譬如優曇鉢羅華，顏色殊好，既開敷已，非能堅固；此身非堅，亦復如是。是故汝應於顯露處，或林樹下、寂靜之處，安住禪定，觀一切身，有為不實，如夢如幻，方便開示、引導眾生，皆令信受、愛樂禪定。比丘！是名於三摩地信解受持，如法修行，通達一切諸妙法門。」

「云何獲得一切甚深智見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何獲得一切甚深智見？」

佛言比丘：「安住禪定，悟此甚深微妙法已，深心愛樂，決定堅固，晝夜繫念，精進無懈，智光遍照，無明暗蔽，永盡無餘。譬如虛空密雲暗蔽，於日中時，雲忽退散得見日光，普照一切無有障礙；三摩地門一切智光，除其煩惱、無明暗蔽，亦復如是。是故汝應善思念之，如實安住，晝夜無懈，於一切智，堅固攝受。比丘！是名於三摩地門信解受持，如法修行，獲得一切甚深智見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言比丘：「安住禪定，悟此甚深微妙法已，深心愛樂，決定堅固，晝夜繫念，精進無懈，智光遍照，無明暗蔽，永盡無餘。譬如虛空密雲暗蔽，於日中時，雲忽退散得見日光，普照一切無有障礙；三摩地門一切智光，除其煩惱、無明暗蔽，亦復如是。是故汝應善思念之，如實安住，晝夜無懈，於一切智，堅固攝受。比丘！是名於三摩地門信解受持，如法修行，獲得一切甚深智見。」

「云何獲得一切清淨妙慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何獲得一切清淨妙慧？」

佛言比丘：「汝等應當於顯露處，或林樹下、或空寂處，常坐不臥，正念安住三摩地門，苦受、樂受、憂受、喜受及與捨受，皆已離故，勝定熏修，圓滿清淨，則為安住四三摩地，悉能了知四種信解，攝受通達，作大導師。若攝受者、若通達者，則為安住善平等地，觀察度量，一切智智，如是如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言比丘：「汝等應當於顯露處，或林樹下、或空寂處，常坐不臥，正念安住三摩地門，苦受、樂受、憂受、喜受及與捨受，皆已離故，勝定熏修，圓滿清淨，則為安住四三摩地，悉能了知四種信解，攝受通達，作大導師。若攝受者、若通達者，則為安住善平等地，觀察度量，一切智智，如是如是！」

復告比丘：「汝應於顯露處，或林樹下、或空寂處，苦已離故、樂已離故、憂已離故、喜已離故、捨已離故，勝定解脫，圓滿清淨，如實安住四三摩地。比丘！是名於三摩地門信解受持，如法修行，獲得一切清淨妙慧。比丘！如是名為四三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告比丘：「汝應於顯露處，或林樹下、或空寂處，苦已離故、樂已離故、憂已離故、喜已離故、捨已離故，勝定解脫，圓滿清淨，如實安住四三摩地。比丘！是名於三摩地門信解受持，如法修行，獲得一切清淨妙慧。比丘！如是名為四三摩地。」