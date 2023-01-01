佛說決定義經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說決定義經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，與大苾芻眾，千二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，與大苾芻眾，千二百五十人俱。

爾時世尊告諸苾芻：「我今為汝，宣說甚深決定正義（初善中善後善，其義深遠、純一無雜，具足、清白、梵行之相），汝等諦聽，善思念之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸苾芻：「我今為汝，宣說甚深決定正義（初善中善後善，其義深遠、純一無雜，具足、清白、梵行之相），汝等諦聽，善思念之！」

時諸苾芻白佛言：「善哉世尊！何等名為決定正義？我等樂聞，惟願世尊為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻白佛言：「善哉世尊！何等名為決定正義？我等樂聞，惟願世尊為我解說。」

爾時佛告諸苾芻言：「決定義者，所謂：五蘊、五取蘊、十八界、十二處、十二緣生、四聖諦、二十二根、如來十力、四無所畏、四禪定、四無色定、四無量行、四無礙智、四三摩地想、四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八正道。如是等法，是名決定正義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸苾芻言：「決定義者，所謂：五蘊、五取蘊、十八界、十二處、十二緣生、四聖諦、二十二根、如來十力、四無所畏、四禪定、四無色定、四無量行、四無礙智、四三摩地想、四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八正道。如是等法，是名決定正義。

「五蘊者，謂：色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。此等名為五蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五蘊者，謂：色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。此等名為五蘊。

「五取蘊者，謂：色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。此等名為五取蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五取蘊者，謂：色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。此等名為五取蘊。

「十八界者，謂：眼界、色界、眼識界；耳界、聲界、耳識界；鼻界、香界、鼻識界；舌界、味界、舌識界；身界、觸界、身識界；意界、法界、意識界。此等名為十八界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十八界者，謂：眼界、色界、眼識界；耳界、聲界、耳識界；鼻界、香界、鼻識界；舌界、味界、舌識界；身界、觸界、身識界；意界、法界、意識界。此等名為十八界。

「十二處者，謂：內眼處、外色處；內耳處、外聲處；內鼻處、外香處；內舌處、外味處；內身處、外觸處；內意處、外法處。此等名為十二處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二處者，謂：內眼處、外色處；內耳處、外聲處；內鼻處、外香處；內舌處、外味處；內身處、外觸處；內意處、外法處。此等名為十二處。

「十二緣生者，謂：無明緣行；行緣識；識緣名色；名色緣六處；六處緣觸；觸緣受；受緣愛；愛緣取；取緣有；有緣生；生緣老、死、憂悲、苦惱，如是即一大苦蘊集。由此緣故，即有蘊法，若無緣故，蘊法即滅。所謂：無明滅即行滅；行滅即識滅；識滅即名色滅；名色滅即六處滅；六處滅即觸滅；觸滅即受滅；受滅即愛滅；愛滅即取滅；取滅即有滅；有滅即生滅；生滅即老、死、憂悲、苦惱滅，如是則一大苦蘊滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二緣生者，謂：無明緣行；行緣識；識緣名色；名色緣六處；六處緣觸；觸緣受；受緣愛；愛緣取；取緣有；有緣生；生緣老、死、憂悲、苦惱，如是即一大苦蘊集。由此緣故，即有蘊法，若無緣故，蘊法即滅。所謂：無明滅即行滅；行滅即識滅；識滅即名色滅；名色滅即六處滅；六處滅即觸滅；觸滅即受滅；受滅即愛滅；愛滅即取滅；取滅即有滅；有滅即生滅；生滅即老、死、憂悲、苦惱滅，如是則一大苦蘊滅。

「此等諸法，無明為緣乃有生滅。為緣者何？所謂先際不了、後際不了、中際不了；內法不了、外法不了、內外法俱不了；善業不了、不善業不了、善不善業俱不了；因不了、果不了、因果俱不了；已生緣法不了、未生緣法不了、現生緣法不了；於佛不了、於法不了、於僧不了；苦法不了、集法不了、滅法不了、道法不了；善法不了、不善法不了；罪法不了、福法不了；可行法不了、不可行法不了；高下法不了；有為無為法不了。如是不了，不能於黑白法等起無相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等諸法，無明為緣乃有生滅。為緣者何？所謂先際不了、後際不了、中際不了；內法不了、外法不了、內外法俱不了；善業不了、不善業不了、善不善業俱不了；因不了、果不了、因果俱不了；已生緣法不了、未生緣法不了、現生緣法不了；於佛不了、於法不了、於僧不了；苦法不了、集法不了、滅法不了、道法不了；善法不了、不善法不了；罪法不了、福法不了；可行法不了、不可行法不了；高下法不了；有為無為法不了。如是不了，不能於黑白法等起無相智。

「由此無明不能覺了，而為過失，乃至障如實智，不能證得寂靜涅盤。謂此無明，體性迷闇純一癡法，猶如盲者唯行闇道，集諸塵垢損減智慧，於諸障法不能出離。而此無明與明為障，無明為苦痛、無明為毒器、無明為繩縛、無明為毒根、無明為毒樹、無明為根本煩惱、無明為隨煩惱本、無明是顛倒處、無明為黑闇室、無明是癡闇。如是等義，名為無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此無明不能覺了，而為過失，乃至障如實智，不能證得寂靜涅盤。謂此無明，體性迷闇純一癡法，猶如盲者唯行闇道，集諸塵垢損減智慧，於諸障法不能出離。而此無明與明為障，無明為苦痛、無明為毒器、無明為繩縛、無明為毒根、無明為毒樹、無明為根本煩惱、無明為隨煩惱本、無明是顛倒處、無明為黑闇室、無明是癡闇。如是等義，名為無明。

「由此為緣，行法得起。行法者，行有三種。謂：身行、語行、意行。身行者，謂：出入息依止於身、繫屬於身，由依身故，而出入息，得名身行。語行者，謂：論難分別，即此分別論難言辭，故名語行。意行者，謂：貪、瞋、癡心所法等，依止於心、繫屬於心。由依心故，得名意行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此為緣，行法得起。行法者，行有三種。謂：身行、語行、意行。身行者，謂：出入息依止於身、繫屬於身，由依身故，而出入息，得名身行。語行者，謂：論難分別，即此分別論難言辭，故名語行。意行者，謂：貪、瞋、癡心所法等，依止於心、繫屬於心。由依心故，得名意行。

「復有三行。何等為三？謂：福行、罪行、不動行。是名三行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三行。何等為三？謂：福行、罪行、不動行。是名三行。

「由行為緣，識法得起。識法者，識有六種，謂：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，此名六識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由行為緣，識法得起。識法者，識有六種，謂：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，此名六識。

「由識為緣，名色得起。名色者，謂：色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。色者，謂：內五塵，皆四大所成。四大者，謂：地、水、火、風。地體堅重，水性流潤，溫煖為火，動轉名風。如是四大所成五塵，名為色蘊。而此蘊法，四蘊名名，一蘊名色，如是五蘊，名為名色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由識為緣，名色得起。名色者，謂：色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。色者，謂：內五塵，皆四大所成。四大者，謂：地、水、火、風。地體堅重，水性流潤，溫煖為火，動轉名風。如是四大所成五塵，名為色蘊。而此蘊法，四蘊名名，一蘊名色，如是五蘊，名為名色。

「名色為緣六處得起。六處者，謂內六處：眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。此名六處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色為緣六處得起。六處者，謂內六處：眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。此名六處。

「六處為緣，觸法得起。觸有六種，謂：眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。此等名觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六處為緣，觸法得起。觸有六種，謂：眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。此等名觸。

「由觸為緣，受法得起。受有三種，謂：苦受、樂受、捨受。如是眼觸緣此三受，乃至意觸亦復如是！此名為受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由觸為緣，受法得起。受有三種，謂：苦受、樂受、捨受。如是眼觸緣此三受，乃至意觸亦復如是！此名為受。

「由受為緣，愛法得起。愛有六種。謂：眼觀色、耳聽聲、鼻嗅香、舌了味、身覺觸、意分別法。由貪六法，得名為愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由受為緣，愛法得起。愛有六種。謂：眼觀色、耳聽聲、鼻嗅香、舌了味、身覺觸、意分別法。由貪六法，得名為愛。

「由愛為緣，取法得起。取有四種，謂：欲取、見取、戒禁取、我語取。由愛增故，得名為取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由愛為緣，取法得起。取有四種，謂：欲取、見取、戒禁取、我語取。由愛增故，得名為取。

「由取為緣，有法得起。有法有三：欲有、色有、無色有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由取為緣，有法得起。有法有三：欲有、色有、無色有。

「欲有者，謂：十惡趣及人、天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲有者，謂：十惡趣及人、天。

「十惡趣者，謂八地獄。一、等活。二、黑繩。三、眾合。四、號叫。五、大號叫。六、炎熱。七、極炎熱。八、無間。九、傍生趣。十、餓鬼趣。如是十種，名為惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十惡趣者，謂八地獄。一、等活。二、黑繩。三、眾合。四、號叫。五、大號叫。六、炎熱。七、極炎熱。八、無間。九、傍生趣。十、餓鬼趣。如是十種，名為惡趣。

「人趣者，謂四大洲：南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲。南贍部洲，其量縱廣七千由旬，此洲之相，北闊南狹，猶如車形。東勝身洲，其量縱廣八千由旬，彼洲之相，猶如半月。西牛貨洲，其量縱廣九千由旬，彼洲之相，猶如圓月。北俱盧洲，其量縱廣十千由旬，彼洲之相，四方徑直，猶如池沼。如是四洲，名為人趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人趣者，謂四大洲：南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲。南贍部洲，其量縱廣七千由旬，此洲之相，北闊南狹，猶如車形。東勝身洲，其量縱廣八千由旬，彼洲之相，猶如半月。西牛貨洲，其量縱廣九千由旬，彼洲之相，猶如圓月。北俱盧洲，其量縱廣十千由旬，彼洲之相，四方徑直，猶如池沼。如是四洲，名為人趣。

「天趣者：欲界六天。謂：四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，如是名為欲界六天。此等諸趣，名為欲有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天趣者：欲界六天。謂：四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，如是名為欲界六天。此等諸趣，名為欲有。

「色有者，有十八天。謂：梵眾天、梵輔天、大梵天、光天、無量光天、光音天、淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。此等諸天、名為色有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色有者，有十八天。謂：梵眾天、梵輔天、大梵天、光天、無量光天、光音天、淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。此等諸天、名為色有。

「無色有者，有四種天。謂：空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。此等諸天，名無色有。如是三有，得名為有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無色有者，有四種天。謂：空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。此等諸天，名無色有。如是三有，得名為有。

「由有為緣，生法得起。生者，謂諸有情捨此蘊已，隨業果報，復於界趣，蘊相出現，故名為生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由有為緣，生法得起。生者，謂諸有情捨此蘊已，隨業果報，復於界趣，蘊相出現，故名為生。

「由生為緣，老、死得有。老者，謂諸有情蘊法果熟，心識迷亂，多所忘失，髮白面皺，身力羸弱，舉動策杖，喘息呻吟，漸漸力微，諸根衰朽，是名為老。復何名死？謂諸有情隨能招業，壽量終盡，識捨執受，命根謝滅，諸蘊離散，是名為死。謂：老無定相，附死立支，二法合一，故名老死。如是名為十二緣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由生為緣，老、死得有。老者，謂諸有情蘊法果熟，心識迷亂，多所忘失，髮白面皺，身力羸弱，舉動策杖，喘息呻吟，漸漸力微，諸根衰朽，是名為老。復何名死？謂諸有情隨能招業，壽量終盡，識捨執受，命根謝滅，諸蘊離散，是名為死。謂：老無定相，附死立支，二法合一，故名老死。如是名為十二緣法。

「復何名為四聖諦法？謂：苦諦、集諦、滅諦、道諦。苦諦者：生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五盛陰苦。如是等苦，名為苦諦。集諦者，謂貪愛法。由此貪愛，而生耽著，以耽著故，發業潤生，招集為因，是名集諦。滅諦者，謂貪愛法及餘煩惱，悉皆斷盡，證寂滅理，是名滅諦。道諦者，即八正道。謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。此八正道，名為道諦。如是四諦，聖智可觀，名四聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為四聖諦法？謂：苦諦、集諦、滅諦、道諦。苦諦者：生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五盛陰苦。如是等苦，名為苦諦。集諦者，謂貪愛法。由此貪愛，而生耽著，以耽著故，發業潤生，招集為因，是名集諦。滅諦者，謂貪愛法及餘煩惱，悉皆斷盡，證寂滅理，是名滅諦。道諦者，即八正道。謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。此八正道，名為道諦。如是四諦，聖智可觀，名四聖諦。

「又復何名二十二根？謂：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根、意根、樂受根、苦受根、喜受根、憂受根、捨受根、信根、進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、具知根。如是名為二十二根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何名二十二根？謂：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根、意根、樂受根、苦受根、喜受根、憂受根、捨受根、信根、進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、具知根。如是名為二十二根。

「復何名為十力？謂如來智，於諸有情處非處法，如實了知。是名如來第一處非處智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為十力？謂如來智，於諸有情處非處法，如實了知。是名如來第一處非處智力。

「如來復於過去、現在、未來世中，所有眾生諸業行法，處處所生因緣果報，佛以智力，悉皆了知。是名如來第二業報智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復於過去、現在、未來世中，所有眾生諸業行法，處處所生因緣果報，佛以智力，悉皆了知。是名如來第二業報智力。

「如來復於諸禪定法、解脫、三摩地、三摩鉢底，盡諸漏法，佛以智力，如實了知。是名如來第三定力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復於諸禪定法、解脫、三摩地、三摩鉢底，盡諸漏法，佛以智力，如實了知。是名如來第三定力。

「如來復於諸眾生類，根性勝劣種種差別，佛以智力，如實了知。是名如來第四根勝劣智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復於諸眾生類，根性勝劣種種差別，佛以智力，如實了知。是名如來第四根勝劣智力。

「如來復於諸眾生類，所有信解種種不同，佛以智力，如實了知。是名如來第五信解智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復於諸眾生類，所有信解種種不同，佛以智力，如實了知。是名如來第五信解智力。

「如來復於諸眾生類，所有種種界趣差別，佛以智力，如實了知，是名如來第六界趣智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復於諸眾生類，所有種種界趣差別，佛以智力，如實了知，是名如來第六界趣智力。

「如來復於諸眾生類所有樂欲，佛以智力，如實了知。是名如來第七樂欲智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復於諸眾生類所有樂欲，佛以智力，如實了知。是名如來第七樂欲智力。

「如來復於過去無量無數世中，所有眾生種種之事，謂：一生十生、百生千生、及百千生，乃至無數百千萬生。如是無數成劫、壞劫，其中眾生，死此生彼、死彼生此，乃至族姓、貴賤、名字、飲食苦樂、壽量長短，具如是相、如是因緣。如是過去無量世中種種之事，佛以智力，悉能了知。是名如來第八宿命智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復於過去無量無數世中，所有眾生種種之事，謂：一生十生、百生千生、及百千生，乃至無數百千萬生。如是無數成劫、壞劫，其中眾生，死此生彼、死彼生此，乃至族姓、貴賤、名字、飲食苦樂、壽量長短，具如是相、如是因緣。如是過去無量世中種種之事，佛以智力，悉能了知。是名如來第八宿命智力。

「如來復以清淨天眼，觀見眾生貴賤上下、好醜生滅，或生善道、或墮惡趣。而彼眾生所作行業，謂：身不善業，作諸邪行；口不善業，毀謗賢聖；意不善業，起於邪見。由是因緣，命終之後，墮惡趣中。又復眾生，身作善業，不行邪行；口作善業，不謗賢聖；意作善業，起於正見。由是因緣，命終之後，生人天界。如是等事，如來天眼，悉能觀見。是名如來第九天眼智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復以清淨天眼，觀見眾生貴賤上下、好醜生滅，或生善道、或墮惡趣。而彼眾生所作行業，謂：身不善業，作諸邪行；口不善業，毀謗賢聖；意不善業，起於邪見。由是因緣，命終之後，墮惡趣中。又復眾生，身作善業，不行邪行；口作善業，不謗賢聖；意作善業，起於正見。由是因緣，命終之後，生人天界。如是等事，如來天眼，悉能觀見。是名如來第九天眼智力。

「又復如來知彼眾生諸漏已盡，證無漏解脫、智慧解脫，以自通力，證如是法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是之法，佛以智力，悉能了知。是名如來第十漏盡智力。如是十力，如來、應供、正等正覺，由十力故，於大眾中，作師子吼，轉大法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復如來知彼眾生諸漏已盡，證無漏解脫、智慧解脫，以自通力，證如是法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是之法，佛以智力，悉能了知。是名如來第十漏盡智力。如是十力，如來、應供、正等正覺，由十力故，於大眾中，作師子吼，轉大法輪。

「復何名為四無所畏？謂如來、應供、正等正覺，於大眾中，唱如是言：『我以自智，乘如實道，來成正覺，作師子吼，轉妙法輪，無有沙門、婆羅門、天、人、魔、梵而能等者。』是名如來一切智無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為四無所畏？謂如來、應供、正等正覺，於大眾中，唱如是言：『我以自智，乘如實道，來成正覺，作師子吼，轉妙法輪，無有沙門、婆羅門、天、人、魔、梵而能等者。』是名如來一切智無畏。

「如來已得安樂寂靜無上勝處功德果法，諸漏已盡，種習俱亡，是名如來漏盡無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來已得安樂寂靜無上勝處功德果法，諸漏已盡，種習俱亡，是名如來漏盡無畏。

「如來復為諸聲聞眾，開示苦道，說離煩惱盡苦邊際。是名如來出苦道無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復為諸聲聞眾，開示苦道，說離煩惱盡苦邊際。是名如來出苦道無畏。

「如來復為諸聲聞，說所有障法，令彼出離。是名如來障道無畏。如是名為四無畏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來復為諸聲聞，說所有障法，令彼出離。是名如來障道無畏。如是名為四無畏法。

「又復何名為四禪定？謂：離諸欲及諸染法，斷除疑惑分別之想。是名第一離生喜樂定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何名為四禪定？謂：離諸欲及諸染法，斷除疑惑分別之想。是名第一離生喜樂定。

「復次離欲斷除分別想已，當於外法悉皆泯絕，內復寂定，攝內外法，悉皆歸一。是名第二定生喜樂定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次離欲斷除分別想已，當於外法悉皆泯絕，內復寂定，攝內外法，悉皆歸一。是名第二定生喜樂定。

「復次捨於喜樂思念之想，於身喜樂而無所受。是名第三離喜妙樂定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次捨於喜樂思念之想，於身喜樂而無所受。是名第三離喜妙樂定。

「復次捨苦樂法，無憂喜想，諸法清淨。是名第四捨念清淨定。如是名為四禪定法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次捨苦樂法，無憂喜想，諸法清淨。是名第四捨念清淨定。如是名為四禪定法。

「復何名為四無色定？謂：修彼定，厭下色相，忻上無色，由無色故，唯有虛空，乃觀虛空無有邊際。作如是想，是故名為空無邊處定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為四無色定？謂：修彼定，厭下色相，忻上無色，由無色故，唯有虛空，乃觀虛空無有邊際。作如是想，是故名為空無邊處定。

「復次離彼所緣空無邊處已，復想能緣識亦無邊，是故名為識無邊處定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次離彼所緣空無邊處已，復想能緣識亦無邊，是故名為識無邊處定。

「復次離彼能緣識已，當復想於能緣所緣俱無所有，是故名為無所有處定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次離彼能緣識已，當復想於能緣所緣俱無所有，是故名為無所有處定。

「復次離彼無所有已，當復想於無彼麁想，不無細想，是故名為非想非非想定。如是名為四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次離彼無所有已，當復想於無彼麁想，不無細想，是故名為非想非非想定。如是名為四無色定。

「復何名為四無量行？謂：慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。若有苾芻具大慈心，於諸有情，無怨無親，等能與樂。如是常行慈無量心，是故名為慈無量行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為四無量行？謂：慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。若有苾芻具大慈心，於諸有情，無怨無親，等能與樂。如是常行慈無量心，是故名為慈無量行。

「若有苾芻具大悲心，於諸有情，無怨無親，等能拔苦，如是常行悲無量心，是故名為悲無量行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有苾芻具大悲心，於諸有情，無怨無親，等能拔苦，如是常行悲無量心，是故名為悲無量行。

「若有苾芻具大喜心，於諸有情，無怨無親，等施歡喜，如是常行喜無量心，是故名為喜無量行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有苾芻具大喜心，於諸有情，無怨無親，等施歡喜，如是常行喜無量心，是故名為喜無量行。

「若有苾芻，於諸有情，無怨無親，平等安住如是常行，是故名為捨無量行。如是名為四無量行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有苾芻，於諸有情，無怨無親，平等安住如是常行，是故名為捨無量行。如是名為四無量行。

「復何名為四無礙智？謂：辭無礙智、辯才無礙智、法無礙智、義無礙智。辭無礙者，緣聲為境，於諸音聲，言辭無礙。故名辭無礙智。辯才無礙者，謂：四辯七辯，凡有論難，迅捷無滯，是故名為辯才無礙智。法無礙者：緣名句文，隨何教法，無所不通。是故名為法無礙智。義無礙者，緣義為境，隨所詮義，無所不曉。是故名為義無礙智。如是名為四無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為四無礙智？謂：辭無礙智、辯才無礙智、法無礙智、義無礙智。辭無礙者，緣聲為境，於諸音聲，言辭無礙。故名辭無礙智。辯才無礙者，謂：四辯七辯，凡有論難，迅捷無滯，是故名為辯才無礙智。法無礙者：緣名句文，隨何教法，無所不通。是故名為法無礙智。義無礙者，緣義為境，隨所詮義，無所不曉。是故名為義無礙智。如是名為四無礙智。

「復何名為四三摩地想？若有苾芻作如是觀：我今此身，從頂至足，所有髮、毛、爪、齒、皮肉、筋骨，如是種種不淨之物，所共合成。譬如倉廩廣積糧斛，人入其中，善能分別，是米是麥。如是積聚，名為倉廩。苾芻觀想於自身中，亦復如是！作此觀者，即得斷除貪欲之法，是名第一三摩地想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為四三摩地想？若有苾芻作如是觀：我今此身，從頂至足，所有髮、毛、爪、齒、皮肉、筋骨，如是種種不淨之物，所共合成。譬如倉廩廣積糧斛，人入其中，善能分別，是米是麥。如是積聚，名為倉廩。苾芻觀想於自身中，亦復如是！作此觀者，即得斷除貪欲之法，是名第一三摩地想。

「又復苾芻觀想身已，於三摩地，得輕安味。復作是觀：此三摩地所得樂味，亦無有想，譬如蓮華從水而生，彼無有想，我從水生而有清涼。苾芻觀想，亦復如是！能觀想者，即得見法輕安樂味，是名第二三摩地想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復苾芻觀想身已，於三摩地，得輕安味。復作是觀：此三摩地所得樂味，亦無有想，譬如蓮華從水而生，彼無有想，我從水生而有清涼。苾芻觀想，亦復如是！能觀想者，即得見法輕安樂味，是名第二三摩地想。

「又復苾芻！於三摩地，作於明想：觀察如日無餘闇冥。如是觀察，相續不斷，晝夜明闇，皆無有異，作是明想，清淨無雜。譬如秋時雲翳陰闇日光不現，若明眼人，觀想日光，清淨無雜。苾芻觀想，亦復如是！能觀想者，是人即得明智現前，是名第三三摩地想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復苾芻！於三摩地，作於明想：觀察如日無餘闇冥。如是觀察，相續不斷，晝夜明闇，皆無有異，作是明想，清淨無雜。譬如秋時雲翳陰闇日光不現，若明眼人，觀想日光，清淨無雜。苾芻觀想，亦復如是！能觀想者，是人即得明智現前，是名第三三摩地想。

「又復苾芻在三摩地，作是觀想：斷除苦樂乃至憂喜，唯有捨念二種清淨。譬如有人能馭車乘，平坦地中行無所礙。苾芻觀想，亦復如是！能觀想者，即得智慧勝利現前，是名第四三摩地想。此等名為四三摩地想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復苾芻在三摩地，作是觀想：斷除苦樂乃至憂喜，唯有捨念二種清淨。譬如有人能馭車乘，平坦地中行無所礙。苾芻觀想，亦復如是！能觀想者，即得智慧勝利現前，是名第四三摩地想。此等名為四三摩地想。

「復何名為四念處法？謂：身、受、心、法。若有苾芻！觀身不淨，穢惡充滿無有真實，如是觀察，名身念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為四念處法？謂：身、受、心、法。若有苾芻！觀身不淨，穢惡充滿無有真實，如是觀察，名身念處。

「又復觀於內外二法，所有諸受，悉皆是苦，作是觀者，名受念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復觀於內外二法，所有諸受，悉皆是苦，作是觀者，名受念處。

「又復觀於心心所法，皆悉無常，作是觀者，名心念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復觀於心心所法，皆悉無常，作是觀者，名心念處。

「又復觀於內外二法，於是法中，不生我想，作是觀者，名法念處。如是名為四念處法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復觀於內外二法，於是法中，不生我想，作是觀者，名法念處。如是名為四念處法。

「復何名為四正斷法？謂：已生惡法，當起精進勤行除斷，皆悉令滅，是名第一正斷之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為四正斷法？謂：已生惡法，當起精進勤行除斷，皆悉令滅，是名第一正斷之法。

「又復未生惡法，當起精進防護除斷，皆令不生，是名第二正斷之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復未生惡法，當起精進防護除斷，皆令不生，是名第二正斷之法。

「又復未生善法，當起精進令諸善法皆得生長，是名第三正斷之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復未生善法，當起精進令諸善法皆得生長，是名第三正斷之法。

「又復已生善法，當起精進而令增長堅固圓滿，是名第四正斷之法。如是名為四正斷法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復已生善法，當起精進而令增長堅固圓滿，是名第四正斷之法。如是名為四正斷法。

「復何名為四神足法？謂：欲、勤、心、觀。若有苾芻！於諸染法，離其妄念，於諸善法，而起悕求，進善無厭，名欲神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為四神足法？謂：欲、勤、心、觀。若有苾芻！於諸染法，離其妄念，於諸善法，而起悕求，進善無厭，名欲神足。

「復於善法，勤修諸行，正行不退，名勤神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於善法，勤修諸行，正行不退，名勤神足。

「復於諸法，離邪思惟，心正分別，名心神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於諸法，離邪思惟，心正分別，名心神足。

「復以正智，觀察內身，內身無我，復觀外境，外境無法，我法體無，趣證二空。名觀神足。如是名為四神足法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以正智，觀察內身，內身無我，復觀外境，外境無法，我法體無，趣證二空。名觀神足。如是名為四神足法。

「復何名為五根？謂：信根、進根、念根、定根、慧根。如是名五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為五根？謂：信根、進根、念根、定根、慧根。如是名五根。

「復何名為五力？謂：信力、進力、念力、定力、慧力。如是名五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為五力？謂：信力、進力、念力、定力、慧力。如是名五力。

「復何名為七覺支法？謂：擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、捨覺支、念覺支、定覺支。是名七覺支法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為七覺支法？謂：擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、捨覺支、念覺支、定覺支。是名七覺支法。

「復何名為八正道法？謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。謂：正見者，信有施法、信有父母、有諸善行及不善行。如是善不善業，當有果報。有今後世，於其世中，有諸眾生、有阿羅漢，如理修行，以自通力，見如是法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是等事，名為正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復何名為八正道法？謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。謂：正見者，信有施法、信有父母、有諸善行及不善行。如是善不善業，當有果報。有今後世，於其世中，有諸眾生、有阿羅漢，如理修行，以自通力，見如是法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是等事，名為正見。

「何名正思惟？謂：離邪思（邪思法者，起不正見，發貪瞋癡）。遠離如是，名正思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何名正思惟？謂：離邪思（邪思法者，起不正見，發貪瞋癡）。遠離如是，名正思惟。

「何名正語？謂：離妄言、綺語、兩舌、惡口等語，是名正語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何名正語？謂：離妄言、綺語、兩舌、惡口等語，是名正語。

「何名正業？謂：離殺生、偷盜、邪染等法，是名正業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何名正業？謂：離殺生、偷盜、邪染等法，是名正業。

「何名正命？謂：具正見、正法出家，被於法服，離諸邪行，信於正法，乃至受用飲食坐臥，皆依正法，是名正命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何名正命？謂：具正見、正法出家，被於法服，離諸邪行，信於正法，乃至受用飲食坐臥，皆依正法，是名正命。

「何名正精進？謂：離邪勤。於真實法，而起正勤，是名正精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何名正精進？謂：離邪勤。於真實法，而起正勤，是名正精進。

「何名正念？謂：離邪念。常念正法，記憶在心，無所忘失，是名正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何名正念？謂：離邪念。常念正法，記憶在心，無所忘失，是名正念。

「何名正定？謂：心心所不起散亂，離諸攀緣，於奢摩他、毘鉢舍那，決定正觀，是名正定。如是名為八正道法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何名正定？謂：心心所不起散亂，離諸攀緣，於奢摩他、毘鉢舍那，決定正觀，是名正定。如是名為八正道法。」

爾時世尊說是法已，復告苾芻眾言：「汝等當知，我所宣說，決定正法，初中後善、其義深遠、純一無雜、清淨圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是法已，復告苾芻眾言：「汝等當知，我所宣說，決定正法，初中後善、其義深遠、純一無雜、清淨圓滿。」

是時苾芻眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時苾芻眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。