佛說法集經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法集經卷第六

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時，大海慧菩薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩不應畏諸煩惱。何以故？以有煩惱，隨何處有煩惱，彼處有菩提，斷煩惱者則無菩提。世尊！空及一切煩惱，此二即一，無差別。世尊！菩提及一切煩惱、一切眾生，此等諸法亦即是一，無有差別，但諸毛頭凡夫墮顛倒心，分別我染、我淨。世尊！正行菩薩不斷煩惱、不取淨法，而是菩薩觀諸煩惱門得諸三昧及諸陀羅尼門。是故，世尊！菩薩知諸佛法以煩惱為性，彼如是煩惱隨何等眾生具散亂心、顛倒心，彼毛頭凡夫眾生必入惡道受諸苦惱，諸菩薩如是正觀能得諸佛菩提。是故，世尊！諸菩薩則應修行隨順逆流，不隨順順流。世尊！諸菩薩得解脫者，於涅槃中，非於世間中。何以故？諸菩薩應畏於涅槃，不畏世間，以觀世間得於大悲及證大菩提故。若分別涅槃、厭畏世間，如是菩薩以厭世間故，退於諸佛無上菩提。世尊！諸菩薩於世間眾生成大慈大悲，非於得涅槃涅槃眾生。世尊！所言涅槃，涅槃者，是於寂滅虛妄分別不實之心。世尊！是故，菩薩願見涅槃，應觀虛妄分別寂滅之心，如是之處得於涅槃。世尊！是名勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大海慧菩薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩不應畏諸煩惱。何以故？以有煩惱，隨何處有煩惱，彼處有菩提，斷煩惱者則無菩提。世尊！空及一切煩惱，此二即一，無差別。世尊！菩提及一切煩惱、一切眾生，此等諸法亦即是一，無有差別，但諸毛頭凡夫墮顛倒心，分別我染、我淨。世尊！正行菩薩不斷煩惱、不取淨法，而是菩薩觀諸煩惱門得諸三昧及諸陀羅尼門。是故，世尊！菩薩知諸佛法以煩惱為性，彼如是煩惱隨何等眾生具散亂心、顛倒心，彼毛頭凡夫眾生必入惡道受諸苦惱，諸菩薩如是正觀能得諸佛菩提。是故，世尊！諸菩薩則應修行隨順逆流，不隨順順流。世尊！諸菩薩得解脫者，於涅槃中，非於世間中。何以故？諸菩薩應畏於涅槃，不畏世間，以觀世間得於大悲及證大菩提故。若分別涅槃、厭畏世間，如是菩薩以厭世間故，退於諸佛無上菩提。世尊！諸菩薩於世間眾生成大慈大悲，非於得涅槃涅槃眾生。世尊！所言涅槃，涅槃者，是於寂滅虛妄分別不實之心。世尊！是故，菩薩願見涅槃，應觀虛妄分別寂滅之心，如是之處得於涅槃。世尊！是名勝妙法集。」

爾時，觀世音菩薩白佛言「世尊！菩薩不須修學多法。世尊！菩薩若受持一法、善知一法，餘一切諸佛法自然如在掌中。世尊！何者是一法？所謂大悲。菩薩若行大悲，一切諸佛法如在掌中。世尊！譬如轉輪王所乘輪寶，隨往何處，一切四兵隨順而去。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，乘大悲心隨至何處，彼諸佛法隨順大悲自然而去。世尊！譬如日出朗照萬品，一切眾生作業無難。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，隨於何處大慈悲日照於世間，彼處眾生於一切菩提分法修行則易。世尊！譬如諸根以意為本，悉能隨意取於境界。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，依於大悲住持一切菩提分法，隨諸分中、隨可作事中自然修行。世尊！譬如依彼命根有餘諸根。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，依於大悲有餘一切菩提分法。世尊！是名勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩白佛言「世尊！菩薩不須修學多法。世尊！菩薩若受持一法、善知一法，餘一切諸佛法自然如在掌中。世尊！何者是一法？所謂大悲。菩薩若行大悲，一切諸佛法如在掌中。世尊！譬如轉輪王所乘輪寶，隨往何處，一切四兵隨順而去。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，乘大悲心隨至何處，彼諸佛法隨順大悲自然而去。世尊！譬如日出朗照萬品，一切眾生作業無難。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，隨於何處大慈悲日照於世間，彼處眾生於一切菩提分法修行則易。世尊！譬如諸根以意為本，悉能隨意取於境界。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，依於大悲住持一切菩提分法，隨諸分中、隨可作事中自然修行。世尊！譬如依彼命根有餘諸根。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，依於大悲有餘一切菩提分法。世尊！是名勝妙法集。」

爾時，堅意菩薩白佛言：「世尊！諸法，直心、深心以為根本。世尊！若菩薩無直心、深心，是菩薩則為遠離諸佛妙法。世尊！成就直心、深心菩薩，若無佛說法，於上虛空及樹木、石壁等中自然出於法聲。世尊！直心、深心菩薩意自能念，聞於法聲，隨順一切諸佛妙法。是故，世尊！菩薩摩訶薩應當修行直心、深心。世尊！如人有足則能遊行。如是，世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，有直心，深心，諸佛妙法自然修行。世尊！譬如有人具足上分則有壽命。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，若有直心、深心，如是菩薩則有諸佛菩提。世尊！如人有命則得諸事。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，若菩薩有直心、深心，是菩薩則得成就一切佛法。世尊！譬如有於可然，故有能然；離於可然，則無能然。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，若有直心、深心，則能熾然諸佛妙法；若離直心、深心，則不熾然諸佛妙法。世尊！譬如有雲則能有雨。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，以有直心、深心，則有諸佛法雨。世尊！譬如樹根腐敗則不能生芽葉華果。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，若無直心、深心，則一切諸佛善法不復生長。是故，世尊！菩薩欲得諸佛菩提，應自善取直心、深心，善自守護直心、深心，善自清淨直心、深心。世尊！是名勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，堅意菩薩白佛言：「世尊！諸法，直心、深心以為根本。世尊！若菩薩無直心、深心，是菩薩則為遠離諸佛妙法。世尊！成就直心、深心菩薩，若無佛說法，於上虛空及樹木、石壁等中自然出於法聲。世尊！直心、深心菩薩意自能念，聞於法聲，隨順一切諸佛妙法。是故，世尊！菩薩摩訶薩應當修行直心、深心。世尊！如人有足則能遊行。如是，世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，有直心，深心，諸佛妙法自然修行。世尊！譬如有人具足上分則有壽命。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，若有直心、深心，如是菩薩則有諸佛菩提。世尊！如人有命則得諸事。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，若菩薩有直心、深心，是菩薩則得成就一切佛法。世尊！譬如有於可然，故有能然；離於可然，則無能然。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，若有直心、深心，則能熾然諸佛妙法；若離直心、深心，則不熾然諸佛妙法。世尊！譬如有雲則能有雨。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，以有直心、深心，則有諸佛法雨。世尊！譬如樹根腐敗則不能生芽葉華果。世尊！菩薩摩訶薩亦復如是，若無直心、深心，則一切諸佛善法不復生長。是故，世尊！菩薩欲得諸佛菩提，應自善取直心、深心，善自守護直心、深心，善自清淨直心、深心。世尊！是名勝妙法集。」

爾時，善護菩薩白佛言：「世尊！菩薩不須守護諸法。世尊！若菩薩但能善護自心，是菩薩善護自心故，則能成就諸佛妙法。世尊！若菩薩守護諸法，是菩薩則不能得無生法忍。世尊！若菩薩不護諸法而入禪定，是菩薩則無過失，亦不違於諸佛、菩薩，則能自心知諸佛法而不護自心。見如是心依因緣生，如是見一切諸法依因緣生；見自心如幻，如是見諸法如幻，而心非內、非外、非二中間可得；如是見一切諸法，見即如心無於色相，不可得示、不可得見，無於形礙，不可執捉、不照、不住，見一切諸法其相如是。若能如是見者，是菩薩則能得於平等之心；以得平等心故，如是菩薩不復更得於法。是菩薩不復住、不復行，不取、不捨及以不求，以不求故而能不取，以不取故而無所著，以不著故而能不染，以是菩薩不染一切法。世尊！是名勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善護菩薩白佛言：「世尊！菩薩不須守護諸法。世尊！若菩薩但能善護自心，是菩薩善護自心故，則能成就諸佛妙法。世尊！若菩薩守護諸法，是菩薩則不能得無生法忍。世尊！若菩薩不護諸法而入禪定，是菩薩則無過失，亦不違於諸佛、菩薩，則能自心知諸佛法而不護自心。見如是心依因緣生，如是見一切諸法依因緣生；見自心如幻，如是見諸法如幻，而心非內、非外、非二中間可得；如是見一切諸法，見即如心無於色相，不可得示、不可得見，無於形礙，不可執捉、不照、不住，見一切諸法其相如是。若能如是見者，是菩薩則能得於平等之心；以得平等心故，如是菩薩不復更得於法。是菩薩不復住、不復行，不取、不捨及以不求，以不求故而能不取，以不取故而無所著，以不著故而能不染，以是菩薩不染一切法。世尊！是名勝妙法集。」

爾時，虛空菩薩白佛言：「世尊！菩薩不作如是言：『以何等言說能生他人瞋心？』菩薩不作如是言：『以何等言說能生他人惱心？』菩薩不作如是言：『以何等言說能令他人不知？』菩薩不作如是言：『以何等言說無義虛妄？』菩薩不作如是言：『以何等言說能令不生智慧光明？』菩薩不作如是言：『以何等言說能令其心不生歡喜、亦不具足、及以耳聞不生喜樂？』菩薩不作如是言：『以何等言說令破壞二處？』世尊！菩薩不作如是言：『以何等言說令他不能解空？』何以故？世尊！一切言說，彼如是言說最為堅固：『以何等言說令他能知於空？』世尊！若菩薩能知諸法空義，無心、無我，其相不二，遠離二相而不捨一切眾生所作事業，是名菩薩無障礙大悲。若菩薩行無障礙大悲，是菩薩能學諸佛所學；若學諸佛所學，是菩薩能知諸法如虛空；以知諸法如虛空故，是菩薩得虛空藏。是菩薩為欲捨者能捨諸捨，而於捨及慳不生二心；破戒、持戒，忍辱、瞋恨，精進、懈怠，散亂、禪定，愚癡、智慧，不生二想。是菩薩不復求諸佛妙法，不捨諸凡夫惡法。世尊！譬如一切諸水入於大海皆同一味，所謂醎味。世尊！菩薩亦復如是，入於第一義大海，所見一切諸法皆是一味，所謂真解脫味。世尊！譬如日光等照一切眾生。世尊！菩薩智慧亦復如是，等照一切諸法。世尊！一切諸法不違於空。世尊！若菩薩能如是知，是菩薩能於一切法中見真菩提。若菩薩於一切法中見真菩提，是菩薩知所說言音皆是佛語。是菩薩無所著而說於法，是菩薩名為得無障礙樂說辯才。世尊！是名勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，虛空菩薩白佛言：「世尊！菩薩不作如是言：『以何等言說能生他人瞋心？』菩薩不作如是言：『以何等言說能生他人惱心？』菩薩不作如是言：『以何等言說能令他人不知？』菩薩不作如是言：『以何等言說無義虛妄？』菩薩不作如是言：『以何等言說能令不生智慧光明？』菩薩不作如是言：『以何等言說能令其心不生歡喜、亦不具足、及以耳聞不生喜樂？』菩薩不作如是言：『以何等言說令破壞二處？』世尊！菩薩不作如是言：『以何等言說令他不能解空？』何以故？世尊！一切言說，彼如是言說最為堅固：『以何等言說令他能知於空？』世尊！若菩薩能知諸法空義，無心、無我，其相不二，遠離二相而不捨一切眾生所作事業，是名菩薩無障礙大悲。若菩薩行無障礙大悲，是菩薩能學諸佛所學；若學諸佛所學，是菩薩能知諸法如虛空；以知諸法如虛空故，是菩薩得虛空藏。是菩薩為欲捨者能捨諸捨，而於捨及慳不生二心；破戒、持戒，忍辱、瞋恨，精進、懈怠，散亂、禪定，愚癡、智慧，不生二想。是菩薩不復求諸佛妙法，不捨諸凡夫惡法。世尊！譬如一切諸水入於大海皆同一味，所謂醎味。世尊！菩薩亦復如是，入於第一義大海，所見一切諸法皆是一味，所謂真解脫味。世尊！譬如日光等照一切眾生。世尊！菩薩智慧亦復如是，等照一切諸法。世尊！一切諸法不違於空。世尊！若菩薩能如是知，是菩薩能於一切法中見真菩提。若菩薩於一切法中見真菩提，是菩薩知所說言音皆是佛語。是菩薩無所著而說於法，是菩薩名為得無障礙樂說辯才。世尊！是名勝妙法集。」

爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！世尊！世間之人顛倒妄取。若如是言：『依波羅蜜故，菩薩得名。』此則不然。何以故？世尊！依於菩薩，諸波羅蜜得名故。世尊！若依波羅蜜菩薩得名者，亦應依諸眾生名為菩薩，此義不然。何以故？世尊！菩薩生諸波羅蜜、菩薩知諸波羅蜜，以菩薩生諸波羅蜜為諸眾生說。是故，如來常說：『菩薩未曾生法而能生、未曾成法而能成、未曾說法而能說。』世尊！諸波羅蜜不能護菩薩，而菩薩能護諸波羅蜜，是故說菩薩能護諸法。世尊！諸波羅蜜不能住持菩薩，菩薩能住持諸波羅蜜，是故說菩薩能受持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！世尊！世間之人顛倒妄取。若如是言：『依波羅蜜故，菩薩得名。』此則不然。何以故？世尊！依於菩薩，諸波羅蜜得名故。世尊！若依波羅蜜菩薩得名者，亦應依諸眾生名為菩薩，此義不然。何以故？世尊！菩薩生諸波羅蜜、菩薩知諸波羅蜜，以菩薩生諸波羅蜜為諸眾生說。是故，如來常說：『菩薩未曾生法而能生、未曾成法而能成、未曾說法而能說。』世尊！諸波羅蜜不能護菩薩，而菩薩能護諸波羅蜜，是故說菩薩能護諸法。世尊！諸波羅蜜不能住持菩薩，菩薩能住持諸波羅蜜，是故說菩薩能受持法。

「世尊！一切諸法無病，以自體無垢故。世尊！一切諸法不二，以遠離眾生、我身故；一切諸法無心，以遠離可取捨故；一切諸法無意識，以無始發故；一切諸法無來相，以無間故；一切諸法無去，以不動故；一切諸法無死，以無命故；一切諸法不活，以本來不食故；一切諸法無物，以不和合故；一切諸法不減，以法界無差別故；一切諸法不可割截，以無形故；一切諸法如金剛，以實際平等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切諸法無病，以自體無垢故。世尊！一切諸法不二，以遠離眾生、我身故；一切諸法無心，以遠離可取捨故；一切諸法無意識，以無始發故；一切諸法無來相，以無間故；一切諸法無去，以不動故；一切諸法無死，以無命故；一切諸法不活，以本來不食故；一切諸法無物，以不和合故；一切諸法不減，以法界無差別故；一切諸法不可割截，以無形故；一切諸法如金剛，以實際平等故。

「世尊！知如是諸法，是菩薩能知諸法實體；若知諸法實體，是菩薩能知於空；若能知空，是菩薩不與他諍競；若不與他諍競，是菩薩能住沙門法中；若能住沙門法中，是菩薩則能不住；若能不住，是菩薩於諸漏境界不起於漏；若於諸境界不起於漏，是菩薩能無諸病；若無諸病，是菩薩名為如來；若菩薩得名如來，是菩薩不說二語；若不說二語，是菩薩不捨世間、不取涅槃，唯為一切眾生而說遠離一切分別虛妄煩惱。世尊！是名勝妙法集、不顛倒集、名為空集、無相無願無行不生不滅集、無生法忍集、大乘集、轉大法輪集、大波羅蜜集、諸大地集、一切諸法不顛倒集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！知如是諸法，是菩薩能知諸法實體；若知諸法實體，是菩薩能知於空；若能知空，是菩薩不與他諍競；若不與他諍競，是菩薩能住沙門法中；若能住沙門法中，是菩薩則能不住；若能不住，是菩薩於諸漏境界不起於漏；若於諸境界不起於漏，是菩薩能無諸病；若無諸病，是菩薩名為如來；若菩薩得名如來，是菩薩不說二語；若不說二語，是菩薩不捨世間、不取涅槃，唯為一切眾生而說遠離一切分別虛妄煩惱。世尊！是名勝妙法集、不顛倒集、名為空集、無相無願無行不生不滅集、無生法忍集、大乘集、轉大法輪集、大波羅蜜集、諸大地集、一切諸法不顛倒集。

「世尊！諸菩薩依大法集修持受行，或於國土作轉輪王，受持十善業道，能令眾生安住十善業道；或作勝首，教化眾生令得出世間勝事；或作大長者，能令眾生厭世間惡事；或作天帝釋，能令諸天不起放逸；或作梵王，能令眾生住於禪定、四無量等；或作四天王，能令眾生於諸法中不能染心；或作沙門，教化眾生令不聞惡法；或作婆羅門，教化眾生令知寂靜之處，自身寂靜、令諸眷屬亦住寂靜，自身柔軟、令諸眷屬亦得柔軟，具足住於一切處，以得大自在；能作大法師，以能斷一切眾生疑故；於一切處不生怯弱，以一切煩惱盡故。世尊！是名勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩依大法集修持受行，或於國土作轉輪王，受持十善業道，能令眾生安住十善業道；或作勝首，教化眾生令得出世間勝事；或作大長者，能令眾生厭世間惡事；或作天帝釋，能令諸天不起放逸；或作梵王，能令眾生住於禪定、四無量等；或作四天王，能令眾生於諸法中不能染心；或作沙門，教化眾生令不聞惡法；或作婆羅門，教化眾生令知寂靜之處，自身寂靜、令諸眷屬亦住寂靜，自身柔軟、令諸眷屬亦得柔軟，具足住於一切處，以得大自在；能作大法師，以能斷一切眾生疑故；於一切處不生怯弱，以一切煩惱盡故。世尊！是名勝妙法集。」

爾時，世尊告文殊師利菩薩摩訶薩：「文殊師利！若有眾生聞說文殊師利如是勝妙法集、及聞諸菩薩勝妙法集、及諸聲聞勝妙法集而能知能信，彼諸眾生深種善根，非於一佛而修供養，非於一佛、二佛而種善根。何以故？文殊師利！諸佛如來甚深菩提，是黠慧者、能知法者深妙境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告文殊師利菩薩摩訶薩：「文殊師利！若有眾生聞說文殊師利如是勝妙法集、及聞諸菩薩勝妙法集、及諸聲聞勝妙法集而能知能信，彼諸眾生深種善根，非於一佛而修供養，非於一佛、二佛而種善根。何以故？文殊師利！諸佛如來甚深菩提，是黠慧者、能知法者深妙境界。

「文殊師利！是妙法門，微少善根眾生不能得聞，假令得聞亦不能信。若菩薩自身能證，是菩薩能信，復有諸善知識護故，是人能信而能受持、能得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是妙法門，微少善根眾生不能得聞，假令得聞亦不能信。若菩薩自身能證，是菩薩能信，復有諸善知識護故，是人能信而能受持、能得無生忍。

「文殊師利！離此法行，無有一人成佛。文殊師利！過去恒河沙諸佛如來成佛菩提，彼諸佛行如是法行得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！離此法行，無有一人成佛。文殊師利！過去恒河沙諸佛如來成佛菩提，彼諸佛行如是法行得阿耨多羅三藐三菩提。

「文殊師利！若人遠離此法行欲得菩提者，是人如縛虛空，不能得法。離此法行，隨順法忍尚不可得，何況能得無生法忍而成阿耨多羅三藐三菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若人遠離此法行欲得菩提者，是人如縛虛空，不能得法。離此法行，隨順法忍尚不可得，何況能得無生法忍而成阿耨多羅三藐三菩提？

「文殊師利！我諸聲聞得俱解脫、得八解脫及四無礙，彼諸聲聞亦不離此法行而得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！我諸聲聞得俱解脫、得八解脫及四無礙，彼諸聲聞亦不離此法行而得解脫。

「文殊師利！寧聞此深妙法門起謗生於惡道，不能於餘淺法門起信生於善道。何以故？謗此法門者生於地獄，因聞此法門現前得於解脫，非聞餘淺法門生於善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！寧聞此深妙法門起謗生於惡道，不能於餘淺法門起信生於善道。何以故？謗此法門者生於地獄，因聞此法門現前得於解脫，非聞餘淺法門生於善道。

「文殊師利！菩薩摩訶薩有四種法聞此法門能生於信。何者為四？所謂是人過去世曾聞此法門、聞已隨喜有大善根、有大善根莊嚴諸善知識、善護成就受持聞慧之行。文殊師利！是名菩薩四種法聞此法門能生於信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！菩薩摩訶薩有四種法聞此法門能生於信。何者為四？所謂是人過去世曾聞此法門、聞已隨喜有大善根、有大善根莊嚴諸善知識、善護成就受持聞慧之行。文殊師利！是名菩薩四種法聞此法門能生於信。

「復次，文殊師利！菩薩更有四種法聞此法門能生於信。何者為四？所謂常思惟正念，常畏諸不善業，常作大菩提願，自性質直柔軟安隱樂修勝行。文殊師利！是名菩薩成就四種法聞此法門能生於信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！菩薩更有四種法聞此法門能生於信。何者為四？所謂常思惟正念，常畏諸不善業，常作大菩提願，自性質直柔軟安隱樂修勝行。文殊師利！是名菩薩成就四種法聞此法門能生於信。

「復次，文殊師利！菩薩成就四種法聞此法門不生於謗。何者為四？所謂畢竟成就菩提願、得無生法忍、成就正見、得不退阿耨多羅三藐三菩提心。文殊師利！是名得畢竟成就四種法聞此法門不生於謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！菩薩成就四種法聞此法門不生於謗。何者為四？所謂畢竟成就菩提願、得無生法忍、成就正見、得不退阿耨多羅三藐三菩提心。文殊師利！是名得畢竟成就四種法聞此法門不生於謗。

「文殊師利！菩薩復有四種法聞此法門能生於信。何等為四？所謂成就聞慧、成就般若、成就空、以禪定得大陀羅尼。文殊師利！是名菩薩有四種法聞此法門能生於信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！菩薩復有四種法聞此法門能生於信。何等為四？所謂成就聞慧、成就般若、成就空、以禪定得大陀羅尼。文殊師利！是名菩薩有四種法聞此法門能生於信。

「文殊師利！菩薩復有四種法聞此法門而能了知。何等為四？所謂成就功德莊嚴、成就聞慧莊嚴、成就智莊嚴、成就諸禪定柔軟心莊嚴。文殊師利！是名菩薩四種法聞此法門而能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！菩薩復有四種法聞此法門而能了知。何等為四？所謂成就功德莊嚴、成就聞慧莊嚴、成就智莊嚴、成就諸禪定柔軟心莊嚴。文殊師利！是名菩薩四種法聞此法門而能了知。

「文殊師利！菩薩復有四法聞此法門得受阿耨多羅三藐三菩提記。何等為四？所謂菩薩見一切色佛色、聞一切法佛法、遠離一切諸求乃至不求佛菩提、不退於大悲。文殊師利！是名菩薩有四種法得受阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！菩薩復有四法聞此法門得受阿耨多羅三藐三菩提記。何等為四？所謂菩薩見一切色佛色、聞一切法佛法、遠離一切諸求乃至不求佛菩提、不退於大悲。文殊師利！是名菩薩有四種法得受阿耨多羅三藐三菩提記。

「是故，文殊師利！諸菩薩常應求聞讀誦此經。文殊師利！菩薩願速得菩提，常應勤求聞此法門；菩薩願速得受記，常應勤求聞此法門；菩薩願得斷於業障、願得斷於煩惱障、願得斷於智障，是菩薩常應求聞此經；菩薩願得諸佛如來無上供養，是菩薩常應求聞此經；願得常護妙法，是菩薩常應聞、受持、讀誦此經。文殊師利！若人聞此法門，能信、能忍，不生於謗，文殊師利！我授是人阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，文殊師利！諸菩薩常應求聞讀誦此經。文殊師利！菩薩願速得菩提，常應勤求聞此法門；菩薩願速得受記，常應勤求聞此法門；菩薩願得斷於業障、願得斷於煩惱障、願得斷於智障，是菩薩常應求聞此經；菩薩願得諸佛如來無上供養，是菩薩常應求聞此經；願得常護妙法，是菩薩常應聞、受持、讀誦此經。文殊師利！若人聞此法門，能信、能忍，不生於謗，文殊師利！我授是人阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時，無所發菩薩摩訶薩於頸上脫八千萬阿僧祇寶瓔珞奉散如來，作如是言：「世尊！因此功德，令一切眾生成就諸佛、如來、應、正遍知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所發菩薩摩訶薩於頸上脫八千萬阿僧祇寶瓔珞奉散如來，作如是言：「世尊！因此功德，令一切眾生成就諸佛、如來、應、正遍知。」

爾時，彼瓔珞於如來頂上住虛空中，作種種勝妙莊嚴大寶帳而住，四角形量過於天人，妙相莊嚴，彼諸聲聞及一切菩薩、釋提桓因梵天王、四天王未曾見聞，是大寶帳隨如來去而去、隨如來住而住。現如是妙事時，無量諸天人等皆生希有奇特之心，僉於頂上，合掌而住，讚歎如來、瞻仰如來，目不暫瞬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼瓔珞於如來頂上住虛空中，作種種勝妙莊嚴大寶帳而住，四角形量過於天人，妙相莊嚴，彼諸聲聞及一切菩薩、釋提桓因梵天王、四天王未曾見聞，是大寶帳隨如來去而去、隨如來住而住。現如是妙事時，無量諸天人等皆生希有奇特之心，僉於頂上，合掌而住，讚歎如來、瞻仰如來，目不暫瞬。

爾時，無所發菩薩摩訶薩生於歡喜希有之心，偏袒右肩，禮如來足，合掌向佛以偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所發菩薩摩訶薩生於歡喜希有之心，偏袒右肩，禮如來足，合掌向佛以偈讚言：

「諸功德眾如來器， 天人眾生唯佛救， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸功德眾如來器， 天人眾生唯佛救，

佛於世間無勝者， 無勝寂靜及平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於世間無勝者， 無勝寂靜及平等。

等心無諂行亦然， 於世以悲牽縛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心無諂行亦然， 於世以悲牽縛心，

如空平等心無染， 安樂多人而說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空平等心無染， 安樂多人而說法。

世尊無親、無諸怨， 無有諸憂、無歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無親、無諸怨， 無有諸憂、無歡喜，

能救世間如良醫， 於世行慈無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能救世間如良醫， 於世行慈無分別。

修羅、天、人、龍、夜叉， 歸依於佛得寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修羅、天、人、龍、夜叉， 歸依於佛得寂靜，

佛於三界為最上， 是故今者我歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於三界為最上， 是故今者我歸命。

善逝有為更無過， 而於寂靜靡功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝有為更無過， 而於寂靜靡功德，

捨於二道無分別， 已得寂滅行世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨於二道無分別， 已得寂滅行世間。

寂滅境界不可測， 唯乃十力知如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅境界不可測， 唯乃十力知如來，

如地及空不可量， 是故合掌而頂戴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如地及空不可量， 是故合掌而頂戴。

不沈不浮大波浪， 不漂不住無上人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不沈不浮大波浪， 不漂不住無上人，

有海彼岸唯佛到， 無比智海我歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有海彼岸唯佛到， 無比智海我歸命。

如蓮處水無能污， 佛行世間法不染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓮處水無能污， 佛行世間法不染，

更無有能與佛等， 以無等故我歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更無有能與佛等， 以無等故我歸依。

如來無法而不知， 以有十力過一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無法而不知， 以有十力過一切，

於眾奮迅無與比， 是故名佛勇獨步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於眾奮迅無與比， 是故名佛勇獨步。

能受諸佛甘露法， 是故遠離一切畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能受諸佛甘露法， 是故遠離一切畏；

無上醫師勝應供， 是故歸命大悲者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上醫師勝應供， 是故歸命大悲者。」

爾時，無所發菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！世尊唯知我心，我不為自身供養如來。世尊！我奉瓔珞供養如來及讚歎如來，因此善根功德願令一切眾生得於無上諸佛菩提。世尊！此是我意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所發菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！世尊唯知我心，我不為自身供養如來。世尊！我奉瓔珞供養如來及讚歎如來，因此善根功德願令一切眾生得於無上諸佛菩提。世尊！此是我意。」

爾時，世尊熙怡而笑——諸佛如來熙怡而笑必不虛妄。爾時，如來從面門放種種色無量光明，譬如青、黃、赤、白、紅、紫、頗梨、金、銀等無量種色，普照十方無量無邊世界，滅除一切惡趣眾生無量苦惱、生諸天人無量喜樂已，還攝光明，圍繞如來百千萬匝，於如來頂上而沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊熙怡而笑——諸佛如來熙怡而笑必不虛妄。爾時，如來從面門放種種色無量光明，譬如青、黃、赤、白、紅、紫、頗梨、金、銀等無量種色，普照十方無量無邊世界，滅除一切惡趣眾生無量苦惱、生諸天人無量喜樂已，還攝光明，圍繞如來百千萬匝，於如來頂上而沒。

爾時，彼諸大眾見是光明心生歡喜，踊躍安樂，合掌向佛於一面住，而作是念：「如來何因熙怡而笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸大眾見是光明心生歡喜，踊躍安樂，合掌向佛於一面住，而作是念：「如來何因熙怡而笑？」

爾時，阿難從座而起，偏袒右肩，合掌向佛，以偈而問微笑因緣： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難從座而起，偏袒右肩，合掌向佛，以偈而問微笑因緣：

「無上第一尊！ 世間及天人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上第一尊！ 世間及天人，

瞻仰如來住， 疑於喜笑事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻仰如來住， 疑於喜笑事。

大師離煩惱， 知法及化人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師離煩惱， 知法及化人，

熙怡必不空， 願佛為解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熙怡必不空， 願佛為解說。

面門放光明， 清淨生喜悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面門放光明， 清淨生喜悅，

天人及惡道， 光觸身安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人及惡道， 光觸身安樂。

大人放光明， 於其面門出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大人放光明， 於其面門出，

是光為何義？ 唯願大慈說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是光為何義？ 唯願大慈說。

齒出勝妙光， 明艶甚鮮白， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齒出勝妙光， 明艶甚鮮白，

顯現最殊勝， 隱蔽一切光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現最殊勝， 隱蔽一切光，

餘明闇不現， 以是世間喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘明闇不現， 以是世間喜。

佛悲何所為？ 何人功德起？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛悲何所為？ 何人功德起？

願說慈所為， 除斷我等疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說慈所為， 除斷我等疑。

遠離煩惱人， 非無因緣笑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離煩惱人， 非無因緣笑，

妙光出面門， 普照於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙光出面門， 普照於十方，

所作已還攝， 入於如來頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作已還攝， 入於如來頂。

此光起佛意， 為表聖心出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此光起佛意， 為表聖心出，

如電晝在空， 普照而不停。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如電晝在空， 普照而不停。」

爾時，佛告阿難：「阿難！此無所發菩薩摩訶薩於未來世過十二劫，當成阿耨多羅三藐三菩提，佛號大光明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，劫名諸天讚歎，世界名大歡喜。阿難！彼大光明如來、應供、正遍知壽命住一大劫，彼國眾生壽命十二小劫。阿難！譬如他化自在天所受妙樂，彼佛國土眾生所受妙樂亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難：「阿難！此無所發菩薩摩訶薩於未來世過十二劫，當成阿耨多羅三藐三菩提，佛號大光明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，劫名諸天讚歎，世界名大歡喜。阿難！彼大光明如來、應供、正遍知壽命住一大劫，彼國眾生壽命十二小劫。阿難！譬如他化自在天所受妙樂，彼佛國土眾生所受妙樂亦復如是。」

爾時，慧命須菩提語無所發菩薩言：「大士！快得善利，如來今日授仁者記，必得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提語無所發菩薩言：「大士！快得善利，如來今日授仁者記，必得阿耨多羅三藐三菩提。」

無所發菩薩言：「大德須菩提！汝見何法名為成佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德須菩提！汝見何法名為成佛？」

須菩提言：「善男子！我不見有法成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！我不見有法成阿耨多羅三藐三菩提。」

問曰：「若大德須菩提若不見有法得成佛，何故誑我大士授於阿耨多羅三藐三菩提記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若大德須菩提若不見有法得成佛，何故誑我大士授於阿耨多羅三藐三菩提記？」

須菩提言：「善男子！如來與仁者授記必得成佛，是故我作此說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！如來與仁者授記必得成佛，是故我作此說。」

無所發菩薩言：「大德須菩提！諸佛如來如實知法，是故佛言：『汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』云何如來如實知法？須菩提！若有菩薩求菩提者，諸佛不與是人授記；若有菩薩不求菩提者，諸佛如來則與授記。諸佛、如來如實知法無授記相，而為眾生種諸善根故，作是記汝當成佛。須菩提！汝見何法而作是言：『大士必得阿耨多羅三藐三菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德須菩提！諸佛如來如實知法，是故佛言：『汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』云何如來如實知法？須菩提！若有菩薩求菩提者，諸佛不與是人授記；若有菩薩不求菩提者，諸佛如來則與授記。諸佛、如來如實知法無授記相，而為眾生種諸善根故，作是記汝當成佛。須菩提！汝見何法而作是言：『大士必得阿耨多羅三藐三菩提。』」

須菩提言：「善男子！諸佛如來依世俗文字而說授記，我諸聲聞隨佛世尊故如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！諸佛如來依世俗文字而說授記，我諸聲聞隨佛世尊故如是說。」

無所發菩薩言：「大德須菩提！夫文字者，若依世俗名為文字、若於聖人則非文字。何以故？聖人所說皆是真實，世俗言語悉為虛妄。是故，大德須菩提！不應以此世俗邪語聖法中說。大德須菩提！諸菩薩等為護眾生，若聞甚深第一義諦驚怖不信，是故聖人以大悲心捨真實法而說世間虛妄之語，為欲將護毛道凡夫，終不為聖作如是說。若為聖人則說實法，以此實法聖所愛樂。何等名為聖人實法？大德須菩提！聖實法者，菩提之法本性常寂名為真實。如菩提相本性清淨，一切諸法亦如是相，是則名為聖人實法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德須菩提！夫文字者，若依世俗名為文字、若於聖人則非文字。何以故？聖人所說皆是真實，世俗言語悉為虛妄。是故，大德須菩提！不應以此世俗邪語聖法中說。大德須菩提！諸菩薩等為護眾生，若聞甚深第一義諦驚怖不信，是故聖人以大悲心捨真實法而說世間虛妄之語，為欲將護毛道凡夫，終不為聖作如是說。若為聖人則說實法，以此實法聖所愛樂。何等名為聖人實法？大德須菩提！聖實法者，菩提之法本性常寂名為真實。如菩提相本性清淨，一切諸法亦如是相，是則名為聖人實法。」

須菩提言：「善男子！有四真諦名為實諦。何等為四？苦諦、集諦、滅諦、道諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！有四真諦名為實諦。何等為四？苦諦、集諦、滅諦、道諦。」

無所發菩薩言：「大德須菩提！汝不說苦是有為耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德須菩提！汝不說苦是有為耶？」

須菩提言：「如是，善男子！我常說苦是有為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，善男子！我常說苦是有為法。」

無所發菩薩言：「大德須菩提！如來常說一切有為皆是虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德須菩提！如來常說一切有為皆是虛妄。」

須菩提言：「如是，善男子！如來常說有為之法皆是虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，善男子！如來常說有為之法皆是虛妄。」

無所發菩薩言：「若如是者，汝云何言苦是實諦？大德須菩提！若言苦是有為法者，即是虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「若如是者，汝云何言苦是實諦？大德須菩提！若言苦是有為法者，即是虛妄。」

須菩提言：「善男子！苦是有為，虛妄不實。我說知苦以為實諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！苦是有為，虛妄不實。我說知苦以為實諦。」

無所發菩薩言：「須菩提！若苦是有為，虛妄不實，知彼苦智亦應虛妄，非是真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「須菩提！若苦是有為，虛妄不實，知彼苦智亦應虛妄，非是真實。」

須菩提言：「善男子！如是如是，知苦智者亦是虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！如是如是，知苦智者亦是虛妄。」

無所發菩薩言：「大德須菩提！若如是者，云何知苦是聖諦智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德須菩提！若如是者，云何知苦是聖諦智？」

須菩提言：「善男子！滅諦是無為法。若爾，何故非聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！滅諦是無為法。若爾，何故非聖諦？」

無所發菩薩言：「大德須菩提！滅何等法名為滅諦？為即自滅故名為滅？更有所滅稱為滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德須菩提！滅何等法名為滅諦？為即自滅故名為滅？更有所滅稱為滅耶？」

須菩提言：「善男子！有為說者言滅盡諸苦名為滅諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！有為說者言滅盡諸苦名為滅諦。」

無所發菩薩言：「須菩提！汝不說苦是有為，虛妄不實耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「須菩提！汝不說苦是有為，虛妄不實耶？」

須菩提言：「如是，善男子！我向說言：『苦是有為法，虛妄不實。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，善男子！我向說言：『苦是有為法，虛妄不實。』」

無所發菩薩言：「大德須菩提！若法虛妄不實，是法無滅。若如是者，云何而言滅盡諸苦名為滅諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德須菩提！若法虛妄不實，是法無滅。若如是者，云何而言滅盡諸苦名為滅諦？」

爾時，慧命須菩提白無所發菩薩摩訶薩言：「善男子！我於大士如是無礙樂說辯才生隨喜心。善男子！願諸眾生皆得是辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提白無所發菩薩摩訶薩言：「善男子！我於大士如是無礙樂說辯才生隨喜心。善男子！願諸眾生皆得是辯才。」

須菩提言：「善男子！何者是諸菩薩摩訶薩實諦證智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！何者是諸菩薩摩訶薩實諦證智？」

無所發菩薩言：「須菩提！一切諸法與實諦行不相違背，是故證一切法名證實諦。須菩提！一切諸法從因緣生，能如實知因緣生法名為實諦。一切法空如實知空名實諦，證空者名證實諦；一切諸法不生，證諸法不生名為證實諦。隨何法證於實諦，於彼法中乃至無有一法可取、一法可捨。須菩提！是名諸菩薩摩訶薩證實智。須菩提！言實諦者，即是宣說無分別法。何以故？須菩提！所有分別者皆是邪法。須菩提！汝向所言：『大士快得善利，授阿耨多羅三藐三菩提記必得成佛。』須菩提！若人自謂快得善利，佛則不與是人授記；若人遠離快得善利，如是之人佛則授記。若人於得利養不生歡喜、若失利養亦不憂惱，是人授記；若人不離世間而得涅槃，是人授記；若人不捨凡法而證聖道，是人授記；若人聞得記不喜，是人授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「須菩提！一切諸法與實諦行不相違背，是故證一切法名證實諦。須菩提！一切諸法從因緣生，能如實知因緣生法名為實諦。一切法空如實知空名實諦，證空者名證實諦；一切諸法不生，證諸法不生名為證實諦。隨何法證於實諦，於彼法中乃至無有一法可取、一法可捨。須菩提！是名諸菩薩摩訶薩證實智。須菩提！言實諦者，即是宣說無分別法。何以故？須菩提！所有分別者皆是邪法。須菩提！汝向所言：『大士快得善利，授阿耨多羅三藐三菩提記必得成佛。』須菩提！若人自謂快得善利，佛則不與是人授記；若人遠離快得善利，如是之人佛則授記。若人於得利養不生歡喜、若失利養亦不憂惱，是人授記；若人不離世間而得涅槃，是人授記；若人不捨凡法而證聖道，是人授記；若人聞得記不喜，是人授記。」

須菩提言：「善男子！所向所知，若如是知，其義甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！所向所知，若如是知，其義甚深。」

無所發菩薩言：「須菩提！若人不見有去來，是人則知甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「須菩提！若人不見有去來，是人則知甚深。」

須菩提言：「此甚深法難可得知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「此甚深法難可得知。」

無所發菩薩言：「須菩提！若人欲見是甚深，是人則不能見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「須菩提！若人欲見是甚深，是人則不能見。」

須菩提言：「如是知者，難可了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是知者，難可了知。」

無所發菩薩言：「須菩提！無修行者亦難了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「須菩提！無修行者亦難了知。」

須菩提言：「善男子！何等眾生於甚深法能生信心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！何等眾生於甚深法能生信心？」

無所發菩薩言：「須菩提！若人已曾供養過去無量佛，是人能信。須菩提！若人不能種諸善根、亦不修行供養諸佛，如是之人終不能得聞此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「須菩提！若人已曾供養過去無量佛，是人能信。須菩提！若人不能種諸善根、亦不修行供養諸佛，如是之人終不能得聞此法門。」

須菩提言：「善男子！云何得為供養諸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！云何得為供養諸佛？」

無所發菩薩言：「若人能住如實修行，是人名為供養諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「若人能住如實修行，是人名為供養諸佛。」

須菩提言：「善男子！云何能住如實修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！云何能住如實修行？」

無所發菩薩言：「若人能為諸眾生發心修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「若人能為諸眾生發心修行。」

須菩提言：「云何為諸眾生發心修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「云何為諸眾生發心修行？」

無所發菩薩言：「若能不捨大慈、大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「若能不捨大慈、大悲。」

須菩提言：「何等名為菩薩大慈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何等名為菩薩大慈？」

無所發菩薩言：「若有菩薩能捨身命及諸善根，施與眾生而不求報恩，是名大慈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「若有菩薩能捨身命及諸善根，施與眾生而不求報恩，是名大慈。」

須菩提言：「何等名為菩薩大悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何等名為菩薩大悲？」

無所發菩薩言：「若菩薩先與眾生無上菩提，然後自證，是名大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「若菩薩先與眾生無上菩提，然後自證，是名大悲。」

說此甚深法門時，七萬六千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，二百比丘遠離諸漏心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此甚深法門時，七萬六千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，二百比丘遠離諸漏心得解脫。

爾時，會中有一天子名善思惟，白佛言：「世尊！云何菩薩住佛菩提根本行處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一天子名善思惟，白佛言：「世尊！云何菩薩住佛菩提根本行處？」

佛言：「天子！菩薩若能成就深直之心，發無上意，是名菩提根本住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！菩薩若能成就深直之心，發無上意，是名菩提根本住處。」

善思惟天子言：「如是發心諸菩薩等，以何等法而為境界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟天子言：「如是發心諸菩薩等，以何等法而為境界？」

佛言：「若能修行布施境界而不悕求報恩等門、若能修行持戒境界而不分別持戒行門、若能修行忍辱境界而不見盡滅法門、若能修行精進境界而不發起修行等門、常行禪境界而能現見一切法門、修行般若境界而不見彼無戲論門現前、常求聞慧境界而不見於語言等門現前、修行舍摩他境界而見諸法本來清淨寂靜法門、修行毘婆舍那境界而一切法不可見門現前、修行四念處境界而無念無思惟門現前、修行四正勤境界而無所作門現前、修行四如意足境界而斷一切願欲門現前、修行五根境界而過諸根法門現前、修行五力境界而不破壞法門現前、修行七覺分境界而佛菩提門現前、修行八聖道境界為救行邪道眾生故、修行教化眾生境界而無眾生無度脫法門現前、修行斷煩惱境界而見諸法本性離煩惱門現前、修行諸波羅蜜境界而不著於此岸彼岸故、修行世間境界而涅槃門現前、修行涅槃境界而不行諸行門現前、修行生境界而不生不滅門現前、修行陰境界而無煩惱門現前、修行界境界而無差別門現前、修行入境界而聖入門現前、修行聞法境界而寂靜禪定門現前、修行說法境界而無言說門現前、修行成就色相境界而法身門現前、修行轉法輪境界而不轉不說門現前、修行聲聞境界而諸佛法門現前、修行辟支佛境界而行諸菩薩勝行門現前，天子！是名菩薩摩訶薩境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若能修行布施境界而不悕求報恩等門、若能修行持戒境界而不分別持戒行門、若能修行忍辱境界而不見盡滅法門、若能修行精進境界而不發起修行等門、常行禪境界而能現見一切法門、修行般若境界而不見彼無戲論門現前、常求聞慧境界而不見於語言等門現前、修行舍摩他境界而見諸法本來清淨寂靜法門、修行毘婆舍那境界而一切法不可見門現前、修行四念處境界而無念無思惟門現前、修行四正勤境界而無所作門現前、修行四如意足境界而斷一切願欲門現前、修行五根境界而過諸根法門現前、修行五力境界而不破壞法門現前、修行七覺分境界而佛菩提門現前、修行八聖道境界為救行邪道眾生故、修行教化眾生境界而無眾生無度脫法門現前、修行斷煩惱境界而見諸法本性離煩惱門現前、修行諸波羅蜜境界而不著於此岸彼岸故、修行世間境界而涅槃門現前、修行涅槃境界而不行諸行門現前、修行生境界而不生不滅門現前、修行陰境界而無煩惱門現前、修行界境界而無差別門現前、修行入境界而聖入門現前、修行聞法境界而寂靜禪定門現前、修行說法境界而無言說門現前、修行成就色相境界而法身門現前、修行轉法輪境界而不轉不說門現前、修行聲聞境界而諸佛法門現前、修行辟支佛境界而行諸菩薩勝行門現前，天子！是名菩薩摩訶薩境界。」

善思惟天子白佛言：「世尊！何等名為諸菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟天子白佛言：「世尊！何等名為諸菩薩行？」

佛言：「天子！自捨己樂，能與一切眾生樂；常在世間而能持戒、多聞，心無放逸；常在涅槃而不捨大悲，涅槃門現前而不求證。為化眾生故，隨順世間行，護諸眾生。能於眾生其心平等，令一切眾生得清淨心，於一切眾生心無差別，所有之物與一切共。為人說法不為飲食，畜清淨物而常知足，常樂空閑，正念思惟，常處大眾說法不懈。入城邑、聚落，慈悲現前，不求讚歎、供養、恭敬，常能遠離世間雜語。凡有言說不違佛法，廣略得所，愛語柔軟，一切身分禮敬三寶，先意問訊。心常愛樂第一義諦，於一切法心無所著，於諸資生心不貪染。常近聖人，遠離非法。愛法如身，重佛如命，愛敬修行猶如身首。於一切衣服、飲食、臥具、湯藥、資生之事得少為足，敬重師長猶如世尊，乃至喪失身命終不捨於菩提之心。初夜、後夜精勤修行，禪定三昧常現在前。如所聞法思惟正觀，以微妙慧求於解脫。若修習清淨無垢濁心，能捨一切所有之物，觀於內身，不隨外身。能捨所施，遠離瞋恚；能滅愚癡，增長般若；能護於戒，不違修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！自捨己樂，能與一切眾生樂；常在世間而能持戒、多聞，心無放逸；常在涅槃而不捨大悲，涅槃門現前而不求證。為化眾生故，隨順世間行，護諸眾生。能於眾生其心平等，令一切眾生得清淨心，於一切眾生心無差別，所有之物與一切共。為人說法不為飲食，畜清淨物而常知足，常樂空閑，正念思惟，常處大眾說法不懈。入城邑、聚落，慈悲現前，不求讚歎、供養、恭敬，常能遠離世間雜語。凡有言說不違佛法，廣略得所，愛語柔軟，一切身分禮敬三寶，先意問訊。心常愛樂第一義諦，於一切法心無所著，於諸資生心不貪染。常近聖人，遠離非法。愛法如身，重佛如命，愛敬修行猶如身首。於一切衣服、飲食、臥具、湯藥、資生之事得少為足，敬重師長猶如世尊，乃至喪失身命終不捨於菩提之心。初夜、後夜精勤修行，禪定三昧常現在前。如所聞法思惟正觀，以微妙慧求於解脫。若修習清淨無垢濁心，能捨一切所有之物，觀於內身，不隨外身。能捨所施，遠離瞋恚；能滅愚癡，增長般若；能護於戒，不違修行。

「於一切處生柔軟心、於一切處智慧為首，不顛倒心，無垢光明。心常修諸波羅蜜，心不捨精進，常求善根。如所聞法而不忘失，如所聞法而為他說。離諸供養、飲食等心，常護諸根、常在定心、常隨順涅槃心、常不捨世間心，得失、利衰、毀譽、稱譏、苦樂不能動心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於一切處生柔軟心、於一切處智慧為首，不顛倒心，無垢光明。心常修諸波羅蜜，心不捨精進，常求善根。如所聞法而不忘失，如所聞法而為他說。離諸供養、飲食等心，常護諸根、常在定心、常隨順涅槃心、常不捨世間心，得失、利衰、毀譽、稱譏、苦樂不能動心。

「於一切處生如是心：布施得大富、持戒生天人、忍辱得端政、精進捨煩惱、禪定三昧得心柔軟、修習般若能知世間出世間法、修行四攝無諸過失、修行四無量心無憍慢、修行諦捨滅慧得寂靜調柔、修行禪定得自在心、修習三昧得於深心、修行於諦如實知諸法、修行於定遠離諸見、修行無相得無分別、修行無願得無著心、修行諸波羅蜜得究竟大乘心、修行方便波羅蜜得一切智智處、修行菩薩十地滿足諸菩薩行、親近善知識得一切功德門、敬順和上阿闍梨能得隨順一切諸佛、知自身心得一切種智、習無憍慢得大威勢、恭敬禮拜一切眾生得諸眾生無能見頂、修行種種布施得具足妙相身、隨順諸眾生得具足八十種好、說大乘法得墮自在地、教眾生發菩提心得不退地、說諸法空能斷煩惱及煩惱習、以法布施得四無礙、與眾生念得陀羅尼、令眾生知法得四無礙、與眾生樂說因得無錯謬記、於羸劣眾生起忍辱心得那羅延身、於破戒眾生起忍辱心得諸眾生見者恭敬心、能滅瞋恨心眾生得常定心、勤修精進得速證法修行、以三昧施諸眾生得陰密藏相、施與威儀得一切普莊嚴事、令眾生近善知識得佛、菩薩、聲聞、辟支佛常現在前、捨於欲心常為一切世間所信、捨於瞋心得一切世間之所愛樂、捨慳嫉心得一切名聞利養、能與眾生作依止處得一切世間之所歸依、捨一切供養恭敬讚歎得法喜食得美名聞、施先問訊得清淨言音、施於愛語得梵音聲、施柔軟語得迦陵頻伽聲、遠離瞋恨得諸世間勝妙之身、不誑眾生得悉為一切世間所信、不說他過得不入胎、遠離殺生得壽無量命、遠離劫盜得以虛空而為庫藏、捨所愛事得如意寶手、迴向菩提得無盡資財、遠離邪婬得大丈夫身、遠離妄語得口業密、遠離兩舌得不失菩提心、遠離惡口得一切世間讚歎、遠離綺語得不壞眷屬、遠離貪心得無盡藏、遠離瞋心得與一切眾生而作橋梁、遠離邪見得於正見教化眾生、住於大乘得佛十力、能施一切不求果報得十八不共法、捨諸所著得四無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於一切處生如是心：布施得大富、持戒生天人、忍辱得端政、精進捨煩惱、禪定三昧得心柔軟、修習般若能知世間出世間法、修行四攝無諸過失、修行四無量心無憍慢、修行諦捨滅慧得寂靜調柔、修行禪定得自在心、修習三昧得於深心、修行於諦如實知諸法、修行於定遠離諸見、修行無相得無分別、修行無願得無著心、修行諸波羅蜜得究竟大乘心、修行方便波羅蜜得一切智智處、修行菩薩十地滿足諸菩薩行、親近善知識得一切功德門、敬順和上阿闍梨能得隨順一切諸佛、知自身心得一切種智、習無憍慢得大威勢、恭敬禮拜一切眾生得諸眾生無能見頂、修行種種布施得具足妙相身、隨順諸眾生得具足八十種好、說大乘法得墮自在地、教眾生發菩提心得不退地、說諸法空能斷煩惱及煩惱習、以法布施得四無礙、與眾生念得陀羅尼、令眾生知法得四無礙、與眾生樂說因得無錯謬記、於羸劣眾生起忍辱心得那羅延身、於破戒眾生起忍辱心得諸眾生見者恭敬心、能滅瞋恨心眾生得常定心、勤修精進得速證法修行、以三昧施諸眾生得陰密藏相、施與威儀得一切普莊嚴事、令眾生近善知識得佛、菩薩、聲聞、辟支佛常現在前、捨於欲心常為一切世間所信、捨於瞋心得一切世間之所愛樂、捨慳嫉心得一切名聞利養、能與眾生作依止處得一切世間之所歸依、捨一切供養恭敬讚歎得法喜食得美名聞、施先問訊得清淨言音、施於愛語得梵音聲、施柔軟語得迦陵頻伽聲、遠離瞋恨得諸世間勝妙之身、不誑眾生得悉為一切世間所信、不說他過得不入胎、遠離殺生得壽無量命、遠離劫盜得以虛空而為庫藏、捨所愛事得如意寶手、迴向菩提得無盡資財、遠離邪婬得大丈夫身、遠離妄語得口業密、遠離兩舌得不失菩提心、遠離惡口得一切世間讚歎、遠離綺語得不壞眷屬、遠離貪心得無盡藏、遠離瞋心得與一切眾生而作橋梁、遠離邪見得於正見教化眾生、住於大乘得佛十力、能施一切不求果報得十八不共法、捨諸所著得四無畏。

「天子！若我廣說如是菩薩無量境界、菩薩無量修行者，乃至百千萬億劫不能窮盡。天子！是名菩薩境界修行。天子！若菩薩如是成就境界、如是修行，於得菩提則為不難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！若我廣說如是菩薩無量境界、菩薩無量修行者，乃至百千萬億劫不能窮盡。天子！是名菩薩境界修行。天子！若菩薩如是成就境界、如是修行，於得菩提則為不難。」

善思惟天子言：「世尊！云何菩薩名為安隱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟天子言：「世尊！云何菩薩名為安隱？」

佛言：「天子！若菩薩常不捨離三昧，而不依三昧生。得三昧已，隨有利益眾生之處彼彼處生。天子！菩薩如是名為安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！若菩薩常不捨離三昧，而不依三昧生。得三昧已，隨有利益眾生之處彼彼處生。天子！菩薩如是名為安隱。」

善思惟天子言：「世尊！云何菩薩名為寂靜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟天子言：「世尊！云何菩薩名為寂靜？」

佛言：「天子！若菩薩見一切真如法界實際，是菩薩處於大眾而能寂靜。應如是知，天子！是則名為菩薩寂靜。天子！若菩薩不起二處心，名為菩薩寂靜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！若菩薩見一切真如法界實際，是菩薩處於大眾而能寂靜。應如是知，天子！是則名為菩薩寂靜。天子！若菩薩不起二處心，名為菩薩寂靜。」

天子言：「世尊！菩薩云何名為常在三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「世尊！菩薩云何名為常在三昧？」

佛言：「天子！若菩薩心常不求一切諸事、不見一法可取、不見一法可捨，是菩薩隨所見法悉知空寂，無有真實。天子！菩薩如是，名為常在三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！若菩薩心常不求一切諸事、不見一法可取、不見一法可捨，是菩薩隨所見法悉知空寂，無有真實。天子！菩薩如是，名為常在三昧。」

善思惟天子言：「世尊！菩薩云何名為到一切處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟天子言：「世尊！菩薩云何名為到一切處？」

佛言：「天子！若菩薩能見自身及諸眾生平等空寂，天子！菩薩如是名為到一切處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！若菩薩能見自身及諸眾生平等空寂，天子！菩薩如是名為到一切處。」

善思惟天子言：「世尊！云何菩薩名為調伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟天子言：「世尊！云何菩薩名為調伏？」

佛言：「天子！若菩薩一切分別所不能動，名為調伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！若菩薩一切分別所不能動，名為調伏。」

天子言：「云何菩薩名為得滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「云何菩薩名為得滅？」

佛言：「若菩薩不染、不淨，名為得滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若菩薩不染、不淨，名為得滅。」

善思惟天子言：「世尊！如我解佛所說義者，依止自心而得菩提。世尊！菩薩如是離諸煩惱，如是如是取於佛法。世尊！諸佛法者，無所從來、去無所至。世尊！於諸法中清淨智，名為菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟天子言：「世尊！如我解佛所說義者，依止自心而得菩提。世尊！菩薩如是離諸煩惱，如是如是取於佛法。世尊！諸佛法者，無所從來、去無所至。世尊！於諸法中清淨智，名為菩提。」

「天子！菩薩如是隨順忍辱，名為菩提。能如是知，名為一切智者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！菩薩如是隨順忍辱，名為菩提。能如是知，名為一切智者。」

「世尊！若能入如是平等法界，是菩薩名為成就檀波羅蜜；若能如是知得成就平等法界，是菩薩名為成就尸波羅蜜；若能如是知忍平等法界，名為成就忍辱波羅蜜；若能於此法門修行聞、思、修、慧，名為成就毘離耶波羅蜜；若能思惟是法平等法界，名為成就禪波羅蜜；若能了達如是法平等法界，名為般若波羅蜜。世尊！若人能信此法門者，是人名為見法、名為證法、名降伏魔。世尊！若人能說此法門者，是人於如來所轉法輪而得隨轉。世尊！若人能得此法門者，是人名得最上妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若能入如是平等法界，是菩薩名為成就檀波羅蜜；若能如是知得成就平等法界，是菩薩名為成就尸波羅蜜；若能如是知忍平等法界，名為成就忍辱波羅蜜；若能於此法門修行聞、思、修、慧，名為成就毘離耶波羅蜜；若能思惟是法平等法界，名為成就禪波羅蜜；若能了達如是法平等法界，名為般若波羅蜜。世尊！若人能信此法門者，是人名為見法、名為證法、名降伏魔。世尊！若人能說此法門者，是人於如來所轉法輪而得隨轉。世尊！若人能得此法門者，是人名得最上妙法。」

爾時，世尊於善思惟天子所說法門讚言：「善哉，善哉。天子！如是如是，如汝所說。天子！一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提藏皆悉在此法門中攝。天子！一切諸佛所有意趣於此法門皆已示現。天子！若人聞此法門者，當知是菩薩快得善利。天子！若人手執此法門者，當知是菩薩得大法藏。天子！若人攝受此法門者，當知是菩薩名為可信者、名為受持如來密藏者、名為以最上供養供養如來者、名為攝受如來法門者。天子！若人聞此法門、聞已能信者，當知是菩薩名為報如來恩。天子！若人信此法門者，當知是菩薩於十方界無有闇障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於善思惟天子所說法門讚言：「善哉，善哉。天子！如是如是，如汝所說。天子！一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提藏皆悉在此法門中攝。天子！一切諸佛所有意趣於此法門皆已示現。天子！若人聞此法門者，當知是菩薩快得善利。天子！若人手執此法門者，當知是菩薩得大法藏。天子！若人攝受此法門者，當知是菩薩名為可信者、名為受持如來密藏者、名為以最上供養供養如來者、名為攝受如來法門者。天子！若人聞此法門、聞已能信者，當知是菩薩名為報如來恩。天子！若人信此法門者，當知是菩薩於十方界無有闇障。」

爾時，世尊告一切大眾唱如是言：「誰能於未來世護持此法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告一切大眾唱如是言：「誰能於未來世護持此法門？」

爾時，無所發菩薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！我當能於未來世護持此法門。世尊！若菩薩有所發者，不能護持此法。是故，我不發、不起、不受，於一切眾生平等心，能護持此甚深無生法忍法門。我遠離飲食心，不求一切供養、恭敬、讚歎。何以故？世尊！若依供養、恭敬者，不能護持此法。世尊！於如來滅後，若有人聞此法能受、能持、能書寫、能讀誦，書寫已乃至受持經卷者，當知皆是無所發菩薩威神力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所發菩薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！我當能於未來世護持此法門。世尊！若菩薩有所發者，不能護持此法。是故，我不發、不起、不受，於一切眾生平等心，能護持此甚深無生法忍法門。我遠離飲食心，不求一切供養、恭敬、讚歎。何以故？世尊！若依供養、恭敬者，不能護持此法。世尊！於如來滅後，若有人聞此法能受、能持、能書寫、能讀誦，書寫已乃至受持經卷者，當知皆是無所發菩薩威神力故。」

爾時，世尊讚無所發菩薩言：「善哉，善哉。善男子！若有如是心者，是人則能護持妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚無所發菩薩言：「善哉，善哉。善男子！若有如是心者，是人則能護持妙法。」

觀世音菩薩言：「世尊！若人不斷大悲，是人則能護持妙法。是故，我今依大悲心護持此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩言：「世尊！若人不斷大悲，是人則能護持妙法。是故，我今依大悲心護持此法門。」

彌勒菩薩言：「世尊！若人有大慈心，是人能攝受妙法。何以故？若人多瞋恚，是人不能攝受妙法。是故，我依慈心流通此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「世尊！若人有大慈心，是人能攝受妙法。何以故？若人多瞋恚，是人不能攝受妙法。是故，我依慈心流通此法門。」

見者愛樂菩薩言：「世尊！若菩薩眾生見者無厭，是人則能護持妙法。世尊！是故，我於一切眾生不起瞋心，護持此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者愛樂菩薩言：「世尊！若菩薩眾生見者無厭，是人則能護持妙法。世尊！是故，我於一切眾生不起瞋心，護持此法門。」

導師菩薩言：「世尊！若菩薩為一切眾生起心：『我拔一切眾生苦。』若一切眾生欲聚集佛菩提、欲度一切眾生，是菩薩能受持此法門。是故，世尊！我為一切眾生成佛菩提。世尊！我先度一切眾生然後自度，而不見能度可度者、亦不見度眾生法。是故，世尊！我畢竟起如是心護持此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師菩薩言：「世尊！若菩薩為一切眾生起心：『我拔一切眾生苦。』若一切眾生欲聚集佛菩提、欲度一切眾生，是菩薩能受持此法門。是故，世尊！我為一切眾生成佛菩提。世尊！我先度一切眾生然後自度，而不見能度可度者、亦不見度眾生法。是故，世尊！我畢竟起如是心護持此法門。」

文殊師利菩薩言：「世尊！世間人顛倒，若人生如是心：『我護持妙法。』即是顛倒。何以故？世尊！菩薩調柔自身、寂靜自身，是菩薩自調柔、自寂靜實法身即是護持妙法。是故，世尊！我自身柔軟、自身寂靜、自身法身即護持妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！世間人顛倒，若人生如是心：『我護持妙法。』即是顛倒。何以故？世尊！菩薩調柔自身、寂靜自身，是菩薩自調柔、自寂靜實法身即是護持妙法。是故，世尊！我自身柔軟、自身寂靜、自身法身即護持妙法。」

爾時，世尊讚彼護持妙法菩薩言：「善哉，善哉。善男子！汝真是大士。汝今能安樂一切眾生故，護持妙法。護法菩薩正應如是。何以故？此是諸菩薩最妙勝業，所謂護持妙法。善男子！是諸法相應法集法門，若菩薩受持、讀誦、修行，是菩薩於諸佛所得光明現前，一切諸佛身不生、不滅；於法中得大光明現前，知一切法非作、非有為；於僧中得光明現前，如來弟子僧無我、無我所；於菩薩修持戒得光明現前，菩薩於諸學中大悲為根本；得樂說光明現前，一切語言樂說以無生為體。善男子！是法門多行於娑伽羅龍王世界、多行帝釋住處、多行於阿那波達多龍王住處，然後行於閻浮提中。雖行閻浮提，常於諸佛所護眾生中行、於直心不諂曲心眾生中行、於能信深法者，常在如是眾生心手中行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚彼護持妙法菩薩言：「善哉，善哉。善男子！汝真是大士。汝今能安樂一切眾生故，護持妙法。護法菩薩正應如是。何以故？此是諸菩薩最妙勝業，所謂護持妙法。善男子！是諸法相應法集法門，若菩薩受持、讀誦、修行，是菩薩於諸佛所得光明現前，一切諸佛身不生、不滅；於法中得大光明現前，知一切法非作、非有為；於僧中得光明現前，如來弟子僧無我、無我所；於菩薩修持戒得光明現前，菩薩於諸學中大悲為根本；得樂說光明現前，一切語言樂說以無生為體。善男子！是法門多行於娑伽羅龍王世界、多行帝釋住處、多行於阿那波達多龍王住處，然後行於閻浮提中。雖行閻浮提，常於諸佛所護眾生中行、於直心不諂曲心眾生中行、於能信深法者，常在如是眾生心手中行。」

如來說此法門時，無所發菩薩、奮迅慧菩薩及彼諸菩薩摩訶薩，及大聲聞，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾聞說此法門歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說此法門時，無所發菩薩、奮迅慧菩薩及彼諸菩薩摩訶薩，及大聲聞，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾聞說此法門歡喜奉行。