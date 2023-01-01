佛說法集經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法集經卷第五

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時，慧命大目揵連白佛言：「世尊！若菩薩作是思惟：『我能說法集。』如是菩薩則不能說。何以故？有我見者生如是心：『我能說法，彼人聽法。』若人遠離我相，是人不見我能說法、他能聞法，不見彼二、非不見二。世尊！一切有法皆非實有，隨何等法生分別心謂是實有，當知是法虛妄無實。諸菩薩等於彼法中不生分別是法實有。何以故？不生分別謂是實有。菩薩摩訶薩知一切法虛妄不實，猶如幻人有所言說。世尊！夫虛妄者，實無而似有，如是之法隨順於空，不違因緣，隨順不生、不滅。是人不違空法及諸因緣，隨順不生、不滅，捨離種種分別，斷我、我見，遠離一切邪見。諸菩薩摩訶薩知諸法虛妄，而能隨順世間說名為有。若能如是說虛妄法令他人知，是名法集能說者。說何等法以為法集？說一切法法皆一相，如是法集是名微妙法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說法集不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命大目揵連白佛言：「世尊！若菩薩作是思惟：『我能說法集。』如是菩薩則不能說。何以故？有我見者生如是心：『我能說法，彼人聽法。』若人遠離我相，是人不見我能說法、他能聞法，不見彼二、非不見二。世尊！一切有法皆非實有，隨何等法生分別心謂是實有，當知是法虛妄無實。諸菩薩等於彼法中不生分別是法實有。何以故？不生分別謂是實有。菩薩摩訶薩知一切法虛妄不實，猶如幻人有所言說。世尊！夫虛妄者，實無而似有，如是之法隨順於空，不違因緣，隨順不生、不滅。是人不違空法及諸因緣，隨順不生、不滅，捨離種種分別，斷我、我見，遠離一切邪見。諸菩薩摩訶薩知諸法虛妄，而能隨順世間說名為有。若能如是說虛妄法令他人知，是名法集能說者。說何等法以為法集？說一切法法皆一相，如是法集是名微妙法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說法集不耶？」

佛言：「如是，目揵連！汝之所說隨順佛意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，目揵連！汝之所說隨順佛意。」

爾時，慧命富樓那彌多羅尼子白佛言：「世尊！世尊！若人為求福故說於法集，是人所說則為可呵。何以故？以著我故。若著我、我所相，是人所作罪行、福行、不動行，不離邪見所作事，當知是人不能自利亦不利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命富樓那彌多羅尼子白佛言：「世尊！世尊！若人為求福故說於法集，是人所說則為可呵。何以故？以著我故。若著我、我所相，是人所作罪行、福行、不動行，不離邪見所作事，當知是人不能自利亦不利他。

「世尊！若人不能知如是法集，是人不起罪行、福行及不動行。若人能知法集，是人不集五陰、亦非不集，不集十八界、亦非不集，不集十二入、亦非不集，是人不取眾生、亦非不取，法亦非不取，不取實、亦不取虛，不取境界、亦不離境界，是人不取貪瞋癡、亦不離貪瞋癡，不取世間、不取涅槃，不取諍訟、亦不取默然，不取空、亦不取邪見，不取無相、亦不取覺觀，不取無願、亦非不取，不取諸佛法、亦不取凡夫法，不取法、亦不取非法，不取聖僧、亦不取外道僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若人不能知如是法集，是人不起罪行、福行及不動行。若人能知法集，是人不集五陰、亦非不集，不集十八界、亦非不集，不集十二入、亦非不集，是人不取眾生、亦非不取，法亦非不取，不取實、亦不取虛，不取境界、亦不離境界，是人不取貪瞋癡、亦不離貪瞋癡，不取世間、不取涅槃，不取諍訟、亦不取默然，不取空、亦不取邪見，不取無相、亦不取覺觀，不取無願、亦非不取，不取諸佛法、亦不取凡夫法，不取法、亦不取非法，不取聖僧、亦不取外道僧。

「世尊！菩薩摩訶薩知一切法，不求究竟處。何以故？是菩薩知一切法無非究竟故。是菩薩不求解脫，一切諸法本性寂滅，無非解脫。是菩薩不樂一法、亦不厭一法。是菩薩知諸佛法非是自法、亦非他法。不取一法、不捨一法，若有取捨則為可呵；不行、不住，若有行住是亦可呵；不喜、不憂，若有憂喜是亦可呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩知一切法，不求究竟處。何以故？是菩薩知一切法無非究竟故。是菩薩不求解脫，一切諸法本性寂滅，無非解脫。是菩薩不樂一法、亦不厭一法。是菩薩知諸佛法非是自法、亦非他法。不取一法、不捨一法，若有取捨則為可呵；不行、不住，若有行住是亦可呵；不喜、不憂，若有憂喜是亦可呵。

「世尊！如是所說名為法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是所說名為法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說不耶？」

佛言：「富樓那！汝之所說隨順佛意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「富樓那！汝之所說隨順佛意。」

爾時，慧命摩訶迦旃延白佛言：「世尊！若人有法相、非法相，依此二相說法者，是人名為住無明中。何以故？若人見非法如實見則是真法。世尊！若菩薩如實見非法，即是真如。世尊！夫真法者，無所從來、無所至去，法不依人。世尊！法於人不遠、不近，法於處所亦無遠近。世尊！法無是念：『我於上眾生行、於下中眾生不行，於下中眾生行、於上眾生不行。』世尊！法非相得名、亦非非相得名。何以故？世尊！聖人見所有相者皆是縛、非相者亦是縛。世尊！法非離、亦非修行。世尊！能知法者，遠離離、修行。世尊！法不與他、亦不自取，而隨所欲利益不同，以無作者故。世尊！法於諸佛不生親想、毛道凡夫不起怨心，世尊！以無分別戲論想故。世尊！法不近佛、不遠凡夫，而隨所行得法不同。世尊！如是之法是名法集。世尊！我所說法集，為得隨順如來所說法集不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命摩訶迦旃延白佛言：「世尊！若人有法相、非法相，依此二相說法者，是人名為住無明中。何以故？若人見非法如實見則是真法。世尊！若菩薩如實見非法，即是真如。世尊！夫真法者，無所從來、無所至去，法不依人。世尊！法於人不遠、不近，法於處所亦無遠近。世尊！法無是念：『我於上眾生行、於下中眾生不行，於下中眾生行、於上眾生不行。』世尊！法非相得名、亦非非相得名。何以故？世尊！聖人見所有相者皆是縛、非相者亦是縛。世尊！法非離、亦非修行。世尊！能知法者，遠離離、修行。世尊！法不與他、亦不自取，而隨所欲利益不同，以無作者故。世尊！法於諸佛不生親想、毛道凡夫不起怨心，世尊！以無分別戲論想故。世尊！法不近佛、不遠凡夫，而隨所行得法不同。世尊！如是之法是名法集。世尊！我所說法集，為得隨順如來所說法集不耶？」

佛言：「摩訶迦旃延！汝之所說隨順佛意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「摩訶迦旃延！汝之所說隨順佛意。」

爾時，慧命大迦葉白佛言：「世尊！若人求於寂靜而說法集，如是之人則無法集。世尊！一切諸法不離寂靜，以無二故。夫二法者不知於二，以其遠離心、意、意識智故；一法者亦不求二，以其遠離求欲法故；一法者亦不二，以無所造作故。復次，世尊！夫寂靜者則不二法；不二法者，不離諸法。世尊！一切諸法不二相，以自性空故，自性無相、自性無願、自性無行，自性不生、不滅，非清淨相而亦可得、亦非不淨相而是可得，非慳者得、非能施者得，非破戒者得、非持戒者得，非瞋恨者得、非忍辱者得，非懈怠者得、非精進者得，非散亂者得、非禪定者得，非愚癡者得、非智慧者得。若能如是不得諸法，是則名為真實得法。若於諸法有所得者則不能得、有所行境界者則不能得，心行境界者、行二法者、見所有法者、依止法者、求證法者、離煩惱者、求究竟者、見佛者、見法僧者、見世間者、見涅槃者，則不能得如是境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命大迦葉白佛言：「世尊！若人求於寂靜而說法集，如是之人則無法集。世尊！一切諸法不離寂靜，以無二故。夫二法者不知於二，以其遠離心、意、意識智故；一法者亦不求二，以其遠離求欲法故；一法者亦不二，以無所造作故。復次，世尊！夫寂靜者則不二法；不二法者，不離諸法。世尊！一切諸法不二相，以自性空故，自性無相、自性無願、自性無行，自性不生、不滅，非清淨相而亦可得、亦非不淨相而是可得，非慳者得、非能施者得，非破戒者得、非持戒者得，非瞋恨者得、非忍辱者得，非懈怠者得、非精進者得，非散亂者得、非禪定者得，非愚癡者得、非智慧者得。若能如是不得諸法，是則名為真實得法。若於諸法有所得者則不能得、有所行境界者則不能得，心行境界者、行二法者、見所有法者、依止法者、求證法者、離煩惱者、求究竟者、見佛者、見法僧者、見世間者、見涅槃者，則不能得如是境界。

「復次，世尊！若人求法者，於一切法應無所求。世尊！於一切法無所求者，名真求法。世尊！正見菩薩不見於法及以非法，而於諸法如是思惟：『遠離我所心無所著，名為真法；若遠離虛妄不實，名為真法；若遠離一切求，名為真法；若知一切法離戲論，名為真法。』若有菩薩能如是說，是則名為真實法集。世尊！我今所說妙法集，為得隨順如來法集不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若人求法者，於一切法應無所求。世尊！於一切法無所求者，名真求法。世尊！正見菩薩不見於法及以非法，而於諸法如是思惟：『遠離我所心無所著，名為真法；若遠離虛妄不實，名為真法；若遠離一切求，名為真法；若知一切法離戲論，名為真法。』若有菩薩能如是說，是則名為真實法集。世尊！我今所說妙法集，為得隨順如來法集不耶？」

佛言：「迦葉！汝之所說隨順佛意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！汝之所說隨順佛意。」

爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！夫言法者，名為不諍。若能不諍，是人有法。世尊！眼之與色無有諍競；耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法亦無所諍，是名為法。又，云何眼、色二法無所諍競？以不和合故、以此二法不相到故。耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦不和合、不相到故。夫不到、不合法皆無違諍。世尊！法無有二，是故法不諍。世尊！諸法無二，各不相知，不知不分別、離種種分別，不生、不滅，不增、不減，不樂、不厭，不住世間、不住涅槃。夫真法者，不言人能得法、法為人得。世尊！諸法不厭、不樂，不染、不淨。世尊！若人言我知、我覺、我說，如是之言皆是虛妄分別十二入法。世尊！而此諸入無如是心：『我能分別。』若人能知如是之法，當知是人不與物諍；若能不與物諍，是人隨順沙門道法；若能隨順沙門行法，是人不去、不來，不行、不住，不進、不退，見諸法則法行、見諸法則解脫行、見諸法則法界、見諸法則究竟，而不見有究竟之者。諸所見法唯是名字、唯是虛假、唯是幻偽，若能如是見虛假不實，如是等人名為見法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！夫言法者，名為不諍。若能不諍，是人有法。世尊！眼之與色無有諍競；耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法亦無所諍，是名為法。又，云何眼、色二法無所諍競？以不和合故、以此二法不相到故。耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦不和合、不相到故。夫不到、不合法皆無違諍。世尊！法無有二，是故法不諍。世尊！諸法無二，各不相知，不知不分別、離種種分別，不生、不滅，不增、不減，不樂、不厭，不住世間、不住涅槃。夫真法者，不言人能得法、法為人得。世尊！諸法不厭、不樂，不染、不淨。世尊！若人言我知、我覺、我說，如是之言皆是虛妄分別十二入法。世尊！而此諸入無如是心：『我能分別。』若人能知如是之法，當知是人不與物諍；若能不與物諍，是人隨順沙門道法；若能隨順沙門行法，是人不去、不來，不行、不住，不進、不退，見諸法則法行、見諸法則解脫行、見諸法則法界、見諸法則究竟，而不見有究竟之者。諸所見法唯是名字、唯是虛假、唯是幻偽，若能如是見虛假不實，如是等人名為見法。

「世尊！見法者名為見佛，見非法名為見佛，見佛者名見諸眾生，見非眾生名見因緣，見非因緣名為見空，見非空名為不見。世尊！是名正見諸法。世尊！若能如是正見諸法，當知是人能隨佛意、隨順於法、隨順於僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！見法者名為見佛，見非法名為見佛，見佛者名見諸眾生，見非眾生名見因緣，見非因緣名為見空，見非空名為不見。世尊！是名正見諸法。世尊！若能如是正見諸法，當知是人能隨佛意、隨順於法、隨順於僧。

「世尊！若諸菩薩得如是等無諍法忍，尚不與彼諸魔共諍，況復與其同行菩薩而生違諍？若與違諍，無有是處。何以故？是菩薩見一切語言皆能成就我行，是故不應與彼諍訟。以無諍訟故，菩薩畢竟得無諍法。以畢竟得無諍法故，是菩薩名為得一切畢竟法、於一切法中得平等。如見自身平等，見一切法亦復如是，平等住、平等忍，是故名為得畢竟。諸法平等，無所去、無所來，是故名為得畢竟。世尊！菩薩如是得諸法畢竟，如是菩薩所有言說皆是法集，悉與眾生安隱樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若諸菩薩得如是等無諍法忍，尚不與彼諸魔共諍，況復與其同行菩薩而生違諍？若與違諍，無有是處。何以故？是菩薩見一切語言皆能成就我行，是故不應與彼諍訟。以無諍訟故，菩薩畢竟得無諍法。以畢竟得無諍法故，是菩薩名為得一切畢竟法、於一切法中得平等。如見自身平等，見一切法亦復如是，平等住、平等忍，是故名為得畢竟。諸法平等，無所去、無所來，是故名為得畢竟。世尊！菩薩如是得諸法畢竟，如是菩薩所有言說皆是法集，悉與眾生安隱樂。」

須菩提白佛言：「世尊！我今所說法集，為得隨順如來法集不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！我今所說法集，為得隨順如來法集不耶？」

佛言：「須菩提！汝之所說隨順佛意。須菩提！汝今說是法集時，五千天子遠塵離垢於諸法中得法眼淨，五千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提！若有菩薩聞汝所說微妙法集，是菩薩即知自身到大法海、即知此身為不空過，必得妙樂。須菩提！是名諸佛如來第一法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝之所說隨順佛意。須菩提！汝今說是法集時，五千天子遠塵離垢於諸法中得法眼淨，五千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提！若有菩薩聞汝所說微妙法集，是菩薩即知自身到大法海、即知此身為不空過，必得妙樂。須菩提！是名諸佛如來第一法集。」

爾時，慧命阿那律白佛言：「世尊！一切法文字名為法集。何以故？文字之性無有盡相，無盡相者則是文字。世尊！我說言語唯是文字。世尊！夫文字者，不從自身出、不從他身出。是諸名字不作是念：『我出音聲。』世尊！諸文字者，不增、不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿那律白佛言：「世尊！一切法文字名為法集。何以故？文字之性無有盡相，無盡相者則是文字。世尊！我說言語唯是文字。世尊！夫文字者，不從自身出、不從他身出。是諸名字不作是念：『我出音聲。』世尊！諸文字者，不增、不減。

「世尊！菩薩知諸文字與一切法其性平等。世尊！菩薩若能如是畢竟知諸法音聲，是故菩薩不為音聲之所障礙，諸有所聞一切音聲皆是佛聲、皆是空聲、是無相聲、是無願聲、是法界聲、是實際聲。是菩薩無有一法能為障礙一切智，是菩薩不見有法離佛菩提。是菩薩見一切法悉無障礙，能見諸法同佛菩提不相違背。是菩薩不見諸法有進有退，是菩薩不見諸法而常利益一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩知諸文字與一切法其性平等。世尊！菩薩若能如是畢竟知諸法音聲，是故菩薩不為音聲之所障礙，諸有所聞一切音聲皆是佛聲、皆是空聲、是無相聲、是無願聲、是法界聲、是實際聲。是菩薩無有一法能為障礙一切智，是菩薩不見有法離佛菩提。是菩薩見一切法悉無障礙，能見諸法同佛菩提不相違背。是菩薩不見諸法有進有退，是菩薩不見諸法而常利益一切眾生。

「菩薩如是於諸法中得畢竟忍，得是忍故，成就甚深樂說辯才。何者是甚深樂說辯才？隨諸菩薩所有辯才，聲聞、辟支佛不能測量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是於諸法中得畢竟忍，得是忍故，成就甚深樂說辯才。何者是甚深樂說辯才？隨諸菩薩所有辯才，聲聞、辟支佛不能測量。

「是菩薩得安隱樂說辯才——安隱辯才者，隨以辯才能令與一切眾生得安隱樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩得安隱樂說辯才——安隱辯才者，隨以辯才能令與一切眾生得安隱樂。

「得應說辯才——應說辯才者，隨諸眾生所應聞法稱彼根性廣略說法，是名應說辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得應說辯才——應說辯才者，隨諸眾生所應聞法稱彼根性廣略說法，是名應說辯才。

「又得捷疾辯才——捷疾辯才者，隨以辯才言辭速疾教化一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得捷疾辯才——捷疾辯才者，隨以辯才言辭速疾教化一切眾生。

「又得聰利辯才——聰利辯才者，隨諸眾生上根利智為其說法，令得利疾解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得聰利辯才——聰利辯才者，隨諸眾生上根利智為其說法，令得利疾解脫。

「又得共上樂說辯才——共上辯才者，所有說法上與佛同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得共上樂說辯才——共上辯才者，所有說法上與佛同。

「又，增長辯才——增長辯才者，隨以辯才說一字句能生百千萬億上上辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，增長辯才——增長辯才者，隨以辯才說一字句能生百千萬億上上辯才。

「得輕樂說辯才。何者是輕樂說辯才？隨何等辯才知相貌而說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得輕樂說辯才。何者是輕樂說辯才？隨何等辯才知相貌而說法。

「又得愛樂辯才——愛樂辯才者，隨以辯才令聞法者無有厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得愛樂辯才——愛樂辯才者，隨以辯才令聞法者無有厭足。

「又得調順辯才——調順辯才者，所有辯才不違佛意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得調順辯才——調順辯才者，所有辯才不違佛意。

「又得柔軟辯才——柔軟辯才者，所有辯才不生憍慢，無放逸心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得柔軟辯才——柔軟辯才者，所有辯才不生憍慢，無放逸心。

「又得寂靜辯才——寂靜辯才者，隨以辯才能令自他寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得寂靜辯才——寂靜辯才者，隨以辯才能令自他寂靜。

「又得隨順音聲辯才——隨順音聲辯才者，隨以辯才教化眾生入聲聞乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得隨順音聲辯才——隨順音聲辯才者，隨以辯才教化眾生入聲聞乘。

「又得遠離辯才——遠離辯才者，隨以辯才教化眾生令得辟支佛乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得遠離辯才——遠離辯才者，隨以辯才教化眾生令得辟支佛乘。

「又得最勝辯才——最勝辯才者，隨以辯才說辯才，隨何等辯才教化眾生令入大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得最勝辯才——最勝辯才者，隨以辯才說辯才，隨何等辯才教化眾生令入大乘。

「又得不共辯才——不共辯才者，隨以辯才能說十力、四無畏、十八不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得不共辯才——不共辯才者，隨以辯才能說十力、四無畏、十八不共法。

「又得寂滅辯才——寂滅辯才者，隨以辯才能說諸菩提分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得寂滅辯才——寂滅辯才者，隨以辯才能說諸菩提分法。

「又得無譏嫌辯才——無譏嫌辯才者，隨以辯才令眾生歡喜信樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得無譏嫌辯才——無譏嫌辯才者，隨以辯才令眾生歡喜信樂。

「又得諸力辯才——諸力辯才者，隨以辯才悉能降伏一切眾魔、外道邪論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得諸力辯才——諸力辯才者，隨以辯才悉能降伏一切眾魔、外道邪論。

「又得善說辯才——善說辯才者，所有辯才為四眾說法不生畏懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得善說辯才——善說辯才者，所有辯才為四眾說法不生畏懼。

「世尊！如是名妙法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是名妙法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說不耶？」

佛言：「阿那律！汝之所說隨順佛意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿那律！汝之所說隨順佛意。」

爾時，慧命羅睺羅白佛言：「世尊！菩薩欲說法集應當推求受持法者。何以故？從受持者而得於法，是故應求。唯以專心求法為最。何以故？由於重法而能得法，不由重食得正法利；知捨身命必有來果，非於所觀而得其報；常求靜處，不樂憒閙，近安隱者、非破戒者，近恭敬者、非憍慢者，近安樂行者、非剛獷者，近柔軟心者、非堅鞕者，近寂靜心者、非著心者，近發露罪者、非覆藏惡者，近樂一切施者、非慳嫉者，近持戒者、非破戒者，近忍辱者、非瞋恨者，近精進者、非懈怠者，近禪定者、非散心者，近智慧者、非愚癡者，近多聞者、非少聞者，近正念者、非邪念者，近修善業者、非行惡業者，近愛樂佛法者、非樂世法者，近樂空者、非於邪見退沒者，近持戒者、非自歸者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命羅睺羅白佛言：「世尊！菩薩欲說法集應當推求受持法者。何以故？從受持者而得於法，是故應求。唯以專心求法為最。何以故？由於重法而能得法，不由重食得正法利；知捨身命必有來果，非於所觀而得其報；常求靜處，不樂憒閙，近安隱者、非破戒者，近恭敬者、非憍慢者，近安樂行者、非剛獷者，近柔軟心者、非堅鞕者，近寂靜心者、非著心者，近發露罪者、非覆藏惡者，近樂一切施者、非慳嫉者，近持戒者、非破戒者，近忍辱者、非瞋恨者，近精進者、非懈怠者，近禪定者、非散心者，近智慧者、非愚癡者，近多聞者、非少聞者，近正念者、非邪念者，近修善業者、非行惡業者，近愛樂佛法者、非樂世法者，近樂空者、非於邪見退沒者，近持戒者、非自歸者。

「復次，世尊！若人能持戒，是人則有法。何者是戒？世尊！一切諸戒悉皆攝在三種戒中。何等為三？所謂增上戒、增上定、增上慧。世尊！若菩薩能於此三種戒中學者，當知是人已於一切大乘戒中學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若人能持戒，是人則有法。何者是戒？世尊！一切諸戒悉皆攝在三種戒中。何等為三？所謂增上戒、增上定、增上慧。世尊！若菩薩能於此三種戒中學者，當知是人已於一切大乘戒中學。

「世尊！何者是菩薩摩訶薩增上戒？世尊！菩薩能持波羅提木叉戒而不以波羅提木叉戒為清淨，以依修持菩薩戒；菩薩成就諸威儀境界，而不以威儀為清淨，以住菩薩威儀境界故；乃至小罪心懷怖懼，以依菩薩智慧故。何者是菩薩智慧？謂菩薩如實知一切法，以其不畏諸業煩惱故，是名菩薩智慧。何者是菩薩境界？所謂為空，非是種種分別境界。知平等戒以學於戒、知空平等而學於戒，是故言知空平等而學於戒。知無相平等、知無願平等、知無行平等、知無生無滅平等而學於戒，是故言知平等而學於戒。復次，世尊！菩薩作是念：『我今以此波羅提木叉戒令一切眾生受持。』是名菩薩增上戒學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何者是菩薩摩訶薩增上戒？世尊！菩薩能持波羅提木叉戒而不以波羅提木叉戒為清淨，以依修持菩薩戒；菩薩成就諸威儀境界，而不以威儀為清淨，以住菩薩威儀境界故；乃至小罪心懷怖懼，以依菩薩智慧故。何者是菩薩智慧？謂菩薩如實知一切法，以其不畏諸業煩惱故，是名菩薩智慧。何者是菩薩境界？所謂為空，非是種種分別境界。知平等戒以學於戒、知空平等而學於戒，是故言知空平等而學於戒。知無相平等、知無願平等、知無行平等、知無生無滅平等而學於戒，是故言知平等而學於戒。復次，世尊！菩薩作是念：『我今以此波羅提木叉戒令一切眾生受持。』是名菩薩增上戒學。

「世尊！何者是菩薩增上定學？所謂修習四禪、四空、三摩跋提。菩薩又作是念：『我今以此增上定學成就一切眾生。』是名菩薩增上定學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何者是菩薩增上定學？所謂修習四禪、四空、三摩跋提。菩薩又作是念：『我今以此增上定學成就一切眾生。』是名菩薩增上定學。

「何者是菩薩增上慧學？所謂菩薩學十八空。菩薩又作是念：『我今以此十八空法令諸眾生皆悉知見。』是名菩薩增上慧學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是菩薩增上慧學？所謂菩薩學十八空。菩薩又作是念：『我今以此十八空法令諸眾生皆悉知見。』是名菩薩增上慧學。

「世尊！菩薩此三種學悉能攝取一切諸學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩此三種學悉能攝取一切諸學。

「復次，世尊！若有菩薩能護眾生，如是菩薩能持淨戒；若持淨戒而不著持戒，如是菩薩依彼持戒滿足一切諸眾生心。世尊！出家持戒菩薩於一切物不生愛著；寂靜持戒菩薩於一切言語不生樂心；宴坐持戒菩薩於一切所說音聲不生樂心；禪定持戒菩薩於一切境界不生樂心；解脫持戒菩薩於一切生處不生樂心；聞法持戒菩薩於世間所說不生樂心；說法持戒菩薩乃至往詣百千萬億由旬說法而不疲倦；護法持戒菩薩於一切惱害、逼切事中不生疲倦；菩提心持戒菩薩諸所修行悉為安樂一切眾生，不為自身；深心持戒菩薩欲令一切眾生先得菩提，不求自證；增上深心持戒菩薩於利他事多生歡喜，不於己利而生喜心；修行持戒菩薩為一一菩提分法於無量劫精勤修行，能成彼法而不疲倦；布施持戒菩薩乃至能捨頭、目、髓、腦利益眾生；尸羅持戒菩薩不捨破戒眾生；忍辱持戒菩薩不畏一切諸魔擾亂；精進持戒菩薩為諸眾生修習菩提而不疲倦；禪定持戒菩薩於一切音聲及一切所作事不生染著；般若持戒菩薩見一切法其性平等，如菩提相；空行持戒菩薩不行世間行；大悲持戒菩薩不入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有菩薩能護眾生，如是菩薩能持淨戒；若持淨戒而不著持戒，如是菩薩依彼持戒滿足一切諸眾生心。世尊！出家持戒菩薩於一切物不生愛著；寂靜持戒菩薩於一切言語不生樂心；宴坐持戒菩薩於一切所說音聲不生樂心；禪定持戒菩薩於一切境界不生樂心；解脫持戒菩薩於一切生處不生樂心；聞法持戒菩薩於世間所說不生樂心；說法持戒菩薩乃至往詣百千萬億由旬說法而不疲倦；護法持戒菩薩於一切惱害、逼切事中不生疲倦；菩提心持戒菩薩諸所修行悉為安樂一切眾生，不為自身；深心持戒菩薩欲令一切眾生先得菩提，不求自證；增上深心持戒菩薩於利他事多生歡喜，不於己利而生喜心；修行持戒菩薩為一一菩提分法於無量劫精勤修行，能成彼法而不疲倦；布施持戒菩薩乃至能捨頭、目、髓、腦利益眾生；尸羅持戒菩薩不捨破戒眾生；忍辱持戒菩薩不畏一切諸魔擾亂；精進持戒菩薩為諸眾生修習菩提而不疲倦；禪定持戒菩薩於一切音聲及一切所作事不生染著；般若持戒菩薩見一切法其性平等，如菩提相；空行持戒菩薩不行世間行；大悲持戒菩薩不入涅槃。

「世尊！如是持戒名為法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是持戒名為法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說不耶？」

佛言：「羅睺羅！汝之所說隨順佛意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「羅睺羅！汝之所說隨順佛意。」

爾時，慧命優婆離白佛言：「世尊！若菩薩自遠離煩惱，亦令眾生遠離煩惱、所有眾生界、法界、貪瞋癡界。菩薩作是念：『乃至眾生界盡、法界盡、貪瞋癡界盡，於爾所時教化眾生而不疲倦。』菩薩又作是念：『一切諸法本性寂滅，而諸眾生不覺不知。』何以故？諸法空寂，彼處不行——所謂一切邪見及諸諍訟皆悉不行；一切法無相滅，彼處一切覺觀、思惟、等心皆悉不行；一切法無願滅，彼處一切所求願欲等法皆悉不行；一切法無我滅，彼處一切所著皆悉不行；一切法無眾生滅，彼處一切種種皆悉不行；一切法無命滅，彼處一切生死皆悉不行；一切法實諦滅，彼處一切虛妄皆悉不行；一切法因緣集滅，彼處一切壽者皆悉不行；一切法四念處滅，彼處一切諸念、諸行皆悉不行；一切法四正勤滅，彼處一切諸法無取、無捨不行；一切法四如意足滅，彼處無去、無來不行；一切法五根滅，彼處一切高下不行；一切法五力滅，彼處一切降伏不行；一切法七覺分滅，彼處一切闇相不行；一切法八聖道滅，彼處惡業、邪思惟皆悉不行；一切法十力滅，彼處一切習氣不行；一切法四無畏滅，彼處一切驚怖畏懼不行；一切法十八不共法滅，彼處一切功用行不行；一切法智慧滅，彼處一切無明不行；一切法無作者滅，彼處一切行不行；一切法無念滅，彼處一切智識不行；一切法無覺滅，彼處一切名色不行；一切法無依滅，彼處一切六入不行；一切法不盡滅，彼處一切觸不行；一切法不智滅，彼處一切受不行；一切法無我滅，彼處一切愛不行；一切法無所取滅，彼處一切取不行；一切法無身滅，彼處一切有不行；一切法不滅，彼處一切生不行；一切諸法堅固滅，彼處一切老不行；一切法不盡滅，彼處一切死不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命優婆離白佛言：「世尊！若菩薩自遠離煩惱，亦令眾生遠離煩惱、所有眾生界、法界、貪瞋癡界。菩薩作是念：『乃至眾生界盡、法界盡、貪瞋癡界盡，於爾所時教化眾生而不疲倦。』菩薩又作是念：『一切諸法本性寂滅，而諸眾生不覺不知。』何以故？諸法空寂，彼處不行——所謂一切邪見及諸諍訟皆悉不行；一切法無相滅，彼處一切覺觀、思惟、等心皆悉不行；一切法無願滅，彼處一切所求願欲等法皆悉不行；一切法無我滅，彼處一切所著皆悉不行；一切法無眾生滅，彼處一切種種皆悉不行；一切法無命滅，彼處一切生死皆悉不行；一切法實諦滅，彼處一切虛妄皆悉不行；一切法因緣集滅，彼處一切壽者皆悉不行；一切法四念處滅，彼處一切諸念、諸行皆悉不行；一切法四正勤滅，彼處一切諸法無取、無捨不行；一切法四如意足滅，彼處無去、無來不行；一切法五根滅，彼處一切高下不行；一切法五力滅，彼處一切降伏不行；一切法七覺分滅，彼處一切闇相不行；一切法八聖道滅，彼處惡業、邪思惟皆悉不行；一切法十力滅，彼處一切習氣不行；一切法四無畏滅，彼處一切驚怖畏懼不行；一切法十八不共法滅，彼處一切功用行不行；一切法智慧滅，彼處一切無明不行；一切法無作者滅，彼處一切行不行；一切法無念滅，彼處一切智識不行；一切法無覺滅，彼處一切名色不行；一切法無依滅，彼處一切六入不行；一切法不盡滅，彼處一切觸不行；一切法不智滅，彼處一切受不行；一切法無我滅，彼處一切愛不行；一切法無所取滅，彼處一切取不行；一切法無身滅，彼處一切有不行；一切法不滅，彼處一切生不行；一切諸法堅固滅，彼處一切老不行；一切法不盡滅，彼處一切死不行。

「世尊！是名諸菩薩無障礙智門。菩薩住此無障礙智門，一切諸魔不能降伏、外道論師不能破壞，知一切煩惱不能染污、一切諸佛常共讚歎、一切諸天之所歸敬。世尊！菩薩摩訶薩能到如是畢竟智門，名為得大法藏、名為不貧窮、名為守護諸佛、如來密藏、名為諸佛如來所可信者、名為所應作已作、所應辦已辦、名為逮得己利，猶如大海不可測量、如須彌山不可傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是名諸菩薩無障礙智門。菩薩住此無障礙智門，一切諸魔不能降伏、外道論師不能破壞，知一切煩惱不能染污、一切諸佛常共讚歎、一切諸天之所歸敬。世尊！菩薩摩訶薩能到如是畢竟智門，名為得大法藏、名為不貧窮、名為守護諸佛、如來密藏、名為諸佛如來所可信者、名為所應作已作、所應辦已辦、名為逮得己利，猶如大海不可測量、如須彌山不可傾動。

「世尊！如是名為勝妙法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是名為勝妙法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說不耶？」

佛言：「優波離！汝今所說隨順佛意。優波離！諸菩薩摩訶薩依此法集而修行者，能得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「優波離！汝今所說隨順佛意。優波離！諸菩薩摩訶薩依此法集而修行者，能得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，慧命阿難白佛言：「世尊！諸菩薩護持妙法，於諸業中最為殊勝。世尊！菩薩若能修行護持妙法，隨順菩提及諸佛如來。何以故？諸佛如來尊重法故。世尊！云何是護持妙法？所謂菩薩能說諸佛一切甚深修多羅，能讀、能誦、思惟、修習，是名菩薩護持妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿難白佛言：「世尊！諸菩薩護持妙法，於諸業中最為殊勝。世尊！菩薩若能修行護持妙法，隨順菩提及諸佛如來。何以故？諸佛如來尊重法故。世尊！云何是護持妙法？所謂菩薩能說諸佛一切甚深修多羅，能讀、能誦、思惟、修習，是名菩薩護持妙法。

「復次，世尊！若菩薩攝受修行，名為護持妙法。世尊！何者是菩薩攝受修行？世尊！諸菩薩等所有身業、口業、意業皆為利益一切眾生，大悲為首、大慈增上，加護眾生得安隱樂。護法菩薩如是深心作是思惟：『隨以何行能與眾生安隱樂事，我應修行如是等行。』是故則成五陰中觀，雖作此觀而能不求捨離五陰。觀界如毒蛇以修於行，而心不求捨十八界；觀入如空聚落以修於行，而心不求捨十二入；如是，觀色如聚沫以修於行，而心不捨成就諸佛如來色身莊嚴；觀受如泡以修於行，而心不捨成就諸佛如來禪定三昧、三摩跋提、諸佛妙樂；觀想如陽焰以修於行，而心不捨成就諸佛如來智慧修行；觀行如芭蕉以修於行，而心不捨成就諸佛如來妙法修行；觀識如幻以修於行，而心不捨成就智慧為首，身、口、意業清淨修行。修行布施不求果報，修行持戒救破戒眾生，修行忍辱能調伏眾生，修行精進成就一切善法，修行禪定成就身心柔軟，修行般若照了一切法相，修行四念處則身心無垢，修行四正勤得無障礙智，修行五根能成進趣行，修行五力則不退菩提，修行七覺分則無疑網，修行八正道則無過失，修行四梵行得如意自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若菩薩攝受修行，名為護持妙法。世尊！何者是菩薩攝受修行？世尊！諸菩薩等所有身業、口業、意業皆為利益一切眾生，大悲為首、大慈增上，加護眾生得安隱樂。護法菩薩如是深心作是思惟：『隨以何行能與眾生安隱樂事，我應修行如是等行。』是故則成五陰中觀，雖作此觀而能不求捨離五陰。觀界如毒蛇以修於行，而心不求捨十八界；觀入如空聚落以修於行，而心不求捨十二入；如是，觀色如聚沫以修於行，而心不捨成就諸佛如來色身莊嚴；觀受如泡以修於行，而心不捨成就諸佛如來禪定三昧、三摩跋提、諸佛妙樂；觀想如陽焰以修於行，而心不捨成就諸佛如來智慧修行；觀行如芭蕉以修於行，而心不捨成就諸佛如來妙法修行；觀識如幻以修於行，而心不捨成就智慧為首，身、口、意業清淨修行。修行布施不求果報，修行持戒救破戒眾生，修行忍辱能調伏眾生，修行精進成就一切善法，修行禪定成就身心柔軟，修行般若照了一切法相，修行四念處則身心無垢，修行四正勤得無障礙智，修行五根能成進趣行，修行五力則不退菩提，修行七覺分則無疑網，修行八正道則無過失，修行四梵行得如意自在。

「復次，世尊！若菩薩知空則能攝受妙法。又，空者，名無戲論。世尊！有戲論者則無攝受妙法。世尊！若知空無相，是人名為攝受妙法；若取相者，則為無有攝受妙法。世尊！以諸法空無相故則無有願，無有願者則能攝受妙法；依止願者則無攝受妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若菩薩知空則能攝受妙法。又，空者，名無戲論。世尊！有戲論者則無攝受妙法。世尊！若知空無相，是人名為攝受妙法；若取相者，則為無有攝受妙法。世尊！以諸法空無相故則無有願，無有願者則能攝受妙法；依止願者則無攝受妙法。

「世尊！見諸法者則無攝受妙法，依止我、我所者則無攝受妙法，有憍慢者則無攝受妙法，依供養、恭敬、讚歎者則無攝受妙法，依嫉妬、慳悋者則無攝受妙法，著欲害、瞋恚者則無攝受妙法。世尊！攝受妙法者，以菩薩於眾生不生差別相、於法不生差別相故。世尊！如是，菩薩攝受妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！見諸法者則無攝受妙法，依止我、我所者則無攝受妙法，有憍慢者則無攝受妙法，依供養、恭敬、讚歎者則無攝受妙法，依嫉妬、慳悋者則無攝受妙法，著欲害、瞋恚者則無攝受妙法。世尊！攝受妙法者，以菩薩於眾生不生差別相、於法不生差別相故。世尊！如是，菩薩攝受妙法。

「世尊！菩薩見諸法不生、不滅，是名菩薩攝受妙法；菩薩見諸眾生不去、不來，是名菩薩攝受妙法；見自身不染、不淨，是名菩薩攝受妙法；於諸佛法不樂、於外道法不厭，是名菩薩攝受妙法；受持八萬四千法藏而不起法相之心，是名菩薩攝受妙法；不共一切煩惱、隨煩惱及住一切惡不善法而不起非法相，是名菩薩攝受妙法；得解脫心而不起心：『我得解脫。』是名菩薩攝受妙法；於一切諸佛作弟子之業，而不起身、口、意心以修於行，是名菩薩攝受妙法；於一切法皆悉自在，而不起法、非法想，是名菩薩攝受妙法；於一切諸法不取、不捨而修於行，是名菩薩攝受妙法；不為得法、亦不為證而修於行，是名菩薩攝受妙法；於一切物中不生著心，是名菩薩攝受妙法；若菩薩起非凡夫、非學人、非羅漢心，無所依止而斷貪、瞋、癡結，是名菩薩攝受妙法；若菩薩於菩提得受記莂而不求佛菩提，是名菩薩攝受妙法；若菩薩詣道場時，於一切處皆見道場，是名菩薩攝受妙法；若能降伏諸魔而不見諸魔及魔眷屬，是名菩薩攝受妙法；若能成佛菩提而不證先所無法，是名菩薩攝受妙法；若能轉大法輪而不成眾生、不壞眾生，是名菩薩攝受妙法；若能降伏諸魔外道而不鬪諍，是名菩薩攝受妙法；若能生而非新生而非故生，是名菩薩攝受妙法；若能死而不盡，是名菩薩攝受妙法；若能超過三界而無去處，是名菩薩攝受妙法；若能離諸言語、音聲而無言語，是名菩薩攝受妙法；若能於一切法不貪、於一切法不厭，是名菩薩攝受妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩見諸法不生、不滅，是名菩薩攝受妙法；菩薩見諸眾生不去、不來，是名菩薩攝受妙法；見自身不染、不淨，是名菩薩攝受妙法；於諸佛法不樂、於外道法不厭，是名菩薩攝受妙法；受持八萬四千法藏而不起法相之心，是名菩薩攝受妙法；不共一切煩惱、隨煩惱及住一切惡不善法而不起非法相，是名菩薩攝受妙法；得解脫心而不起心：『我得解脫。』是名菩薩攝受妙法；於一切諸佛作弟子之業，而不起身、口、意心以修於行，是名菩薩攝受妙法；於一切法皆悉自在，而不起法、非法想，是名菩薩攝受妙法；於一切諸法不取、不捨而修於行，是名菩薩攝受妙法；不為得法、亦不為證而修於行，是名菩薩攝受妙法；於一切物中不生著心，是名菩薩攝受妙法；若菩薩起非凡夫、非學人、非羅漢心，無所依止而斷貪、瞋、癡結，是名菩薩攝受妙法；若菩薩於菩提得受記莂而不求佛菩提，是名菩薩攝受妙法；若菩薩詣道場時，於一切處皆見道場，是名菩薩攝受妙法；若能降伏諸魔而不見諸魔及魔眷屬，是名菩薩攝受妙法；若能成佛菩提而不證先所無法，是名菩薩攝受妙法；若能轉大法輪而不成眾生、不壞眾生，是名菩薩攝受妙法；若能降伏諸魔外道而不鬪諍，是名菩薩攝受妙法；若能生而非新生而非故生，是名菩薩攝受妙法；若能死而不盡，是名菩薩攝受妙法；若能超過三界而無去處，是名菩薩攝受妙法；若能離諸言語、音聲而無言語，是名菩薩攝受妙法；若能於一切法不貪、於一切法不厭，是名菩薩攝受妙法。

「世尊！是名勝妙法集。世尊！我今所說法集，隨順如來所說法集不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是名勝妙法集。世尊！我今所說法集，隨順如來所說法集不耶？」

佛言：「阿難！汝所說法集深得我意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！汝所說法集深得我意。」

阿難說是妙法集時，八萬天子發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩得無生法忍，五百比丘遠離諸漏心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難說是妙法集時，八萬天子發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩得無生法忍，五百比丘遠離諸漏心得解脫。

爾時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！世尊！譬如捨於糠糟，取於米實。世尊！菩薩亦復如是，捨於非法、取於正法。又，菩薩捨於慳貪、取於布施，捨於破戒、取於持戒，捨於瞋恨、取於忍辱，捨於懈怠、取於精進，捨於散亂、取於禪定，捨於愚癡、取於般若，是名勝妙法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！世尊！譬如捨於糠糟，取於米實。世尊！菩薩亦復如是，捨於非法、取於正法。又，菩薩捨於慳貪、取於布施，捨於破戒、取於持戒，捨於瞋恨、取於忍辱，捨於懈怠、取於精進，捨於散亂、取於禪定，捨於愚癡、取於般若，是名勝妙法集。

「復次，世尊！有所求者則是非法；若不求者則是不取；若不取者則是不護；若不護者則是不染；若不染者則是不諍；若不諍者則是不悋；若不悋者則是不損；若不損者則是不行；若不行者則不退轉；若菩薩不退轉者，是菩薩諸佛如來為授阿耨多羅三藐三菩提記。世尊！是名為法、是名勝妙法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！有所求者則是非法；若不求者則是不取；若不取者則是不護；若不護者則是不染；若不染者則是不諍；若不諍者則是不悋；若不悋者則是不損；若不損者則是不行；若不行者則不退轉；若菩薩不退轉者，是菩薩諸佛如來為授阿耨多羅三藐三菩提記。世尊！是名為法、是名勝妙法集。

「復次，世尊！若菩薩生如是心：『我不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。』是菩薩諸佛如來則不與授記。何以故？世尊！一切煩惱以求為根本。世尊！遠離諸求名為離煩惱，以離煩惱故，諸佛如來為其授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若菩薩生如是心：『我不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。』是菩薩諸佛如來則不與授記。何以故？世尊！一切煩惱以求為根本。世尊！遠離諸求名為離煩惱，以離煩惱故，諸佛如來為其授記。

「復次，世尊！菩薩作是思惟：『受記者是世間虛妄言說。何以故？受記之人是無、能授記者亦無，若俱無者，何處受記？』唯然，世尊！大悲隨順世間有是言說。若菩薩能知如是諸法，是名菩薩受記。世尊！譬如幻師為幻授記，而彼幻化者無如是心：『我受記、我成正覺。』世尊！菩薩亦復如是，如彼幻化無分別心。而菩薩作是思惟：『菩提非可證相、亦非可捨相；菩提非是生相、亦非滅相；菩提非是身證、亦非心證；菩提不在內、亦不在外、亦非中間；菩提無如是心：「我是菩提，菩薩能證於我。」』世尊！是名勝妙法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！菩薩作是思惟：『受記者是世間虛妄言說。何以故？受記之人是無、能授記者亦無，若俱無者，何處受記？』唯然，世尊！大悲隨順世間有是言說。若菩薩能知如是諸法，是名菩薩受記。世尊！譬如幻師為幻授記，而彼幻化者無如是心：『我受記、我成正覺。』世尊！菩薩亦復如是，如彼幻化無分別心。而菩薩作是思惟：『菩提非可證相、亦非可捨相；菩提非是生相、亦非滅相；菩提非是身證、亦非心證；菩提不在內、亦不在外、亦非中間；菩提無如是心：「我是菩提，菩薩能證於我。」』世尊！是名勝妙法集。

「復次，世尊！菩薩於歡喜地中不慚愧、不憂惱，於離垢地中不增、不減，於明地中不闇、不明，於焰地中不取、不捨，於難勝地中無勝、無負，於現前地中不自覺、不因他覺，於遠行地中不去、不住，於不動地中不動、不分別，於善慧地中不成、亦不欲成，於法雲地中不自覺、亦不他覺，於佛地中能作一切事而亦不作一切事。是故，如來自然無戲論。世尊！是名菩薩摩訶薩勝妙法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！菩薩於歡喜地中不慚愧、不憂惱，於離垢地中不增、不減，於明地中不闇、不明，於焰地中不取、不捨，於難勝地中無勝、無負，於現前地中不自覺、不因他覺，於遠行地中不去、不住，於不動地中不動、不分別，於善慧地中不成、亦不欲成，於法雲地中不自覺、亦不他覺，於佛地中能作一切事而亦不作一切事。是故，如來自然無戲論。世尊！是名菩薩摩訶薩勝妙法集。

「世尊！菩薩如是至隨順智，於所說法中而得自在。云何說法自在？於一切言語不著故。又得清淨自在。云何清淨自在？於一切處不染故。又得樂說自在。云何樂說自在？謂依一法字句不暫休息，於百千萬劫說不可盡故。又得智自在。云何智自在？於一一法字句能說為百千萬法門故。又得生自在。云何生自在？隨所隨所利益眾生之處於彼彼處生故。又得三昧自在。云何三昧自在？於念念中，若欲入三昧即能入三昧故。又得住持自在。云何住持自在？隨所隨所住持加故——所謂若麞鹿、若鳥獸、若草木、若石壁——能說諸佛妙法故。又得眷屬自在。云何眷屬自在？得無量眷屬、不可壞眷屬故。又得見自在。云何見自在？謂見妙色故。又得聞自在。云何聞自在？謂聞妙聲故。又得鼻自在。云何鼻自在？所聞一切香唯是妙法香故。又得舌自在。云何舌自在？謂食法味、不食食味故。又得身自在。云何身自在？得成就法身、非食身故。又得心自在。云何心自在？乃至蚊、虻、蟻子知行、知心故。世尊！是名勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩如是至隨順智，於所說法中而得自在。云何說法自在？於一切言語不著故。又得清淨自在。云何清淨自在？於一切處不染故。又得樂說自在。云何樂說自在？謂依一法字句不暫休息，於百千萬劫說不可盡故。又得智自在。云何智自在？於一一法字句能說為百千萬法門故。又得生自在。云何生自在？隨所隨所利益眾生之處於彼彼處生故。又得三昧自在。云何三昧自在？於念念中，若欲入三昧即能入三昧故。又得住持自在。云何住持自在？隨所隨所住持加故——所謂若麞鹿、若鳥獸、若草木、若石壁——能說諸佛妙法故。又得眷屬自在。云何眷屬自在？得無量眷屬、不可壞眷屬故。又得見自在。云何見自在？謂見妙色故。又得聞自在。云何聞自在？謂聞妙聲故。又得鼻自在。云何鼻自在？所聞一切香唯是妙法香故。又得舌自在。云何舌自在？謂食法味、不食食味故。又得身自在。云何身自在？得成就法身、非食身故。又得心自在。云何心自在？乃至蚊、虻、蟻子知行、知心故。世尊！是名勝妙法集。」

爾時，見者愛樂菩薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩如是如是行，以是等行，眾生見者即生歡喜。何以故？世尊！菩薩餘無所作，唯教化眾生。世尊！是名菩薩根本勝妙法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，見者愛樂菩薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩如是如是行，以是等行，眾生見者即生歡喜。何以故？世尊！菩薩餘無所作，唯教化眾生。世尊！是名菩薩根本勝妙法集。

「世尊！是故菩薩應當修學樂法之行。世尊！何者為愛樂法？菩薩有四種愛樂法。何者為四？所謂不求果報而施一切眾生平等之心、以愛語防護一切眾生惡行、利益成就、愛一切眾生猶如自身以同事故。世尊！是名菩薩四種愛樂法，為一切眾生之所愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是故菩薩應當修學樂法之行。世尊！何者為愛樂法？菩薩有四種愛樂法。何者為四？所謂不求果報而施一切眾生平等之心、以愛語防護一切眾生惡行、利益成就、愛一切眾生猶如自身以同事故。世尊！是名菩薩四種愛樂法，為一切眾生之所愛樂。

「復次，菩薩摩訶薩有四種法能作愛樂事。何者為四？謂多聞慧，以無憍慢心故；說法忘相，以離供饍心故；於彼尊者生於尊重，以求智慧故；發行精進，以教化一切眾生故，是名菩薩四種法能作愛樂事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩有四種法能作愛樂事。何者為四？謂多聞慧，以無憍慢心故；說法忘相，以離供饍心故；於彼尊者生於尊重，以求智慧故；發行精進，以教化一切眾生故，是名菩薩四種法能作愛樂事。

「復次，菩薩有四種法能作愛樂事。何等為四？所謂成就淨戒，以法施施故；成就知足，以寂靜處住故；以住閑默處故，得於禪定；善住城邑聚落，以不破諸威儀境界故。是名菩薩四種法能作愛樂事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種法能作愛樂事。何等為四？所謂成就淨戒，以法施施故；成就知足，以寂靜處住故；以住閑默處故，得於禪定；善住城邑聚落，以不破諸威儀境界故。是名菩薩四種法能作愛樂事。

「復有四法，所謂：實語者以樂說故、法語者以說空故、忍辱語者以平等心故、寂滅語者以護諸根故，是名菩薩四法能作愛樂事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法，所謂：實語者以樂說故、法語者以說空故、忍辱語者以平等心故、寂滅語者以護諸根故，是名菩薩四法能作愛樂事。

「復次，菩薩有四種法能作愛樂事。何者為四？所謂先意問訊，以善語故；其意易滿，以隨得少事而知足故；成就不諂曲，以如語如說行故；無欺詐稠林行，以不誑一切眾生故。是名菩薩四種法能作愛樂事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種法能作愛樂事。何者為四？所謂先意問訊，以善語故；其意易滿，以隨得少事而知足故；成就不諂曲，以如語如說行故；無欺詐稠林行，以不誑一切眾生故。是名菩薩四種法能作愛樂事。

「復次，菩薩有四種法能作愛樂事。何者為四？所謂不生惡心，以內寂靜故；不生癡心，以外不顛倒故；不生慳心，以觀一切事無常故；不生憍慢心，以如實知諸法故。是名菩薩四種法能作愛樂事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種法能作愛樂事。何者為四？所謂不生惡心，以內寂靜故；不生癡心，以外不顛倒故；不生慳心，以觀一切事無常故；不生憍慢心，以如實知諸法故。是名菩薩四種法能作愛樂事。

「復次，菩薩有四種法能作愛樂事。何者為四？所謂得甚深心，先意問訊故；遠離愛染，得柔濡愛語故；捨離一切諸心而常不捨菩提心故；深心第一義而隨順世諦故。是名菩薩四種法能作愛樂事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩有四種法能作愛樂事。何者為四？所謂得甚深心，先意問訊故；遠離愛染，得柔濡愛語故；捨離一切諸心而常不捨菩提心故；深心第一義而隨順世諦故。是名菩薩四種法能作愛樂事故。

「世尊！是名勝妙法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是名勝妙法集。

「復次，世尊！菩薩得第一空、得大通明、得大自在，善知說於法集，愛樂甚深之法，隨順諸眾生，畢竟得不可思議希有法者、得柔濡法者、得大通者、得大法師者、得大法王者、得大所作者、作大眾生依者、得大通奮迅者，為教化眾生不退、而生不生、而死不死，所作已成而成菩提、得解脫心而發精進，入於涅槃而行滿足、而求不求、而修行一切智、而問於他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！菩薩得第一空、得大通明、得大自在，善知說於法集，愛樂甚深之法，隨順諸眾生，畢竟得不可思議希有法者、得柔濡法者、得大通者、得大法師者、得大法王者、得大所作者、作大眾生依者、得大通奮迅者，為教化眾生不退、而生不生、而死不死，所作已成而成菩提、得解脫心而發精進，入於涅槃而行滿足、而求不求、而修行一切智、而問於他。

「世尊！一切諸海可以量知，而彼菩薩摩訶薩大乘智海不可量知。世尊！虛空清淨可以塵垢，而彼菩薩摩訶薩心不可得染。世尊！風雖無形，可以手執，而彼菩薩摩訶薩心六塵境界所不能著。世尊！春陽之炎可以撮摩，而彼菩薩摩訶薩我、我所心不可而得。世尊！是名勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切諸海可以量知，而彼菩薩摩訶薩大乘智海不可量知。世尊！虛空清淨可以塵垢，而彼菩薩摩訶薩心不可得染。世尊！風雖無形，可以手執，而彼菩薩摩訶薩心六塵境界所不能著。世尊！春陽之炎可以撮摩，而彼菩薩摩訶薩我、我所心不可而得。世尊！是名勝妙法集。」

爾時，善目菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩修一切諸法，唯是發菩提心以為根本。何以故？世尊！一切諸法皆是虛妄，唯心分別，體無諸物。離一切物，如幻無根本，隨所求而成；遠離作者、受者，其性不住，離於諸住故。世尊！一切諸法無始、無終，以無二、離二故。世尊！諸法無我、無我所，以無主故；諸法平等如彼法界，以非客故。世尊！諸法非主，以遠離諸貪故；諸法離於分別及種種分別，以遠離可取及捨心故；諸法不來、不去，唯是智境界故，以其無知空主者故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善目菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩修一切諸法，唯是發菩提心以為根本。何以故？世尊！一切諸法皆是虛妄，唯心分別，體無諸物。離一切物，如幻無根本，隨所求而成；遠離作者、受者，其性不住，離於諸住故。世尊！一切諸法無始、無終，以無二、離二故。世尊！諸法無我、無我所，以無主故；諸法平等如彼法界，以非客故。世尊！諸法非主，以遠離諸貪故；諸法離於分別及種種分別，以遠離可取及捨心故；諸法不來、不去，唯是智境界故，以其無知空主者故。

「世尊！是諸毛頭凡夫於無我法中而生我想、於無眾生中而生眾生想，菩薩作是思惟：『我以如是妙法令諸眾生而得解悟。』世尊！是名菩提心、一切眾生安隱心、樂心無上心、法界心光明心、眾生住持心。依如是心而生，名為發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是諸毛頭凡夫於無我法中而生我想、於無眾生中而生眾生想，菩薩作是思惟：『我以如是妙法令諸眾生而得解悟。』世尊！是名菩提心、一切眾生安隱心、樂心無上心、法界心光明心、眾生住持心。依如是心而生，名為發菩提心。

「復次，世尊！修行檀波羅蜜名為寂靜心、修行尸波羅蜜名為不缺心、修行忍辱波羅蜜名為不損心、修行精進波羅蜜名為不退心、修行禪波羅蜜名為不亂心、修行般若波羅蜜名為不分別虛妄心、修行大慈名為柔濡心、修行大悲名為不退轉心、修行大喜名為無厭足心、修行大捨名為無垢心、修行大施名為不悋心、修行愛行名為不稠林心、修行利益行名為平等心、修行同事名為最上心、修行空慧名為無分別心、修行無相智名為無念心、修行無願名為不住心、修行菩提行名為三十七菩提分心、修行進趣行名為念佛心、修行不破壞行名為念法心、修行法界心名為念僧心、修行無量心名為念戒心、修行不取心名為念捨心、修行念天心名為念諸善根——以為諸善根聚集莊嚴故、以彼勝生為發菩提心聚集諸善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！修行檀波羅蜜名為寂靜心、修行尸波羅蜜名為不缺心、修行忍辱波羅蜜名為不損心、修行精進波羅蜜名為不退心、修行禪波羅蜜名為不亂心、修行般若波羅蜜名為不分別虛妄心、修行大慈名為柔濡心、修行大悲名為不退轉心、修行大喜名為無厭足心、修行大捨名為無垢心、修行大施名為不悋心、修行愛行名為不稠林心、修行利益行名為平等心、修行同事名為最上心、修行空慧名為無分別心、修行無相智名為無念心、修行無願名為不住心、修行菩提行名為三十七菩提分心、修行進趣行名為念佛心、修行不破壞行名為念法心、修行法界心名為念僧心、修行無量心名為念戒心、修行不取心名為念捨心、修行念天心名為念諸善根——以為諸善根聚集莊嚴故、以彼勝生為發菩提心聚集諸善根故。

「世尊！我依發菩提心說彼一劫、若無量劫而不可盡。如是，諸菩薩聚集無量因緣而發菩提心。是故，世尊！菩薩欲推求諸善法者，應於發菩提心中而知而求。世尊！是名勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我依發菩提心說彼一劫、若無量劫而不可盡。如是，諸菩薩聚集無量因緣而發菩提心。是故，世尊！菩薩欲推求諸善法者，應於發菩提心中而知而求。世尊！是名勝妙法集。」

爾時，善生菩薩白佛言：「世尊！世尊！諸法善生以根本清淨故。世尊！何者是諸法根本？世尊！諸法以空為根本，以彼處無諸見故；諸法以無相為根本，以彼處無諸覺觀故；諸法以無願為根本，以彼處無三界煩惱故；諸法以無行為根本，以彼處無作者故；諸法以無我為根本，以彼處不見我行故；諸法以離眾生為根本，以彼處不見眾生行故；諸法以無命為根本，以彼處見命不行故；諸法不生，以彼處不行常見故；諸法不滅，以彼處不行斷見故；諸法無物，以彼處不行有見故；諸法如涅槃平等，以彼處不行離有見故；諸法如菩提，以彼處不行見佛故；諸法不作，以彼處不行見法故；諸法不和合，以彼處不行見僧故。世尊！是名勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善生菩薩白佛言：「世尊！世尊！諸法善生以根本清淨故。世尊！何者是諸法根本？世尊！諸法以空為根本，以彼處無諸見故；諸法以無相為根本，以彼處無諸覺觀故；諸法以無願為根本，以彼處無三界煩惱故；諸法以無行為根本，以彼處無作者故；諸法以無我為根本，以彼處不見我行故；諸法以離眾生為根本，以彼處不見眾生行故；諸法以無命為根本，以彼處見命不行故；諸法不生，以彼處不行常見故；諸法不滅，以彼處不行斷見故；諸法無物，以彼處不行有見故；諸法如涅槃平等，以彼處不行離有見故；諸法如菩提，以彼處不行見佛故；諸法不作，以彼處不行見法故；諸法不和合，以彼處不行見僧故。世尊！是名勝妙法集。」

爾時，大導師菩薩白佛言：「世尊！世尊！若菩薩欲先與一切眾生大菩提、不為自身證大菩提，若菩薩諸所作業為一切眾生、不為自身，而不見眾生、而不捨大慈大悲心，是名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大導師菩薩白佛言：「世尊！世尊！若菩薩欲先與一切眾生大菩提、不為自身證大菩提，若菩薩諸所作業為一切眾生、不為自身，而不見眾生、而不捨大慈大悲心，是名菩薩。

「世尊！何者是諸菩薩大慈、大悲？世尊！若菩薩不見眾生而不捨一切諸善根，修行彼諸善根迴向大菩提，是名大慈；若菩薩不捨諸眾生所作之事，是名大悲。若菩薩見世間法則是涅槃，而不捨集道精進，是名大慈；若不捨眾生，是名大悲。若自身發菩提心，是名大慈；若教化諸眾生，是名大悲。若捨內外一切諸物，是名大慈；若捨內外善根，為一切眾生得佛菩提，迴向無上道，是名大悲。若淨持諸戒，不毀、不犯，是名大慈；若自持淨戒增長眾生淨戒，是名大悲。若自修行安隱忍辱樂行，是名大慈；若以安隱樂與諸眾生，是名大悲。若於自身常能修行精進之行，為得諸佛無上菩提，是名大慈；若以大精進行令諸眾生得此精進，是名大悲。若於自身常行寂靜，是名大慈；若以寂靜行令諸眾生得此寂靜，是名大悲。若為自身修滿智慧，是名大慈；若以自智慧增長一切眾生智慧，是名大悲。若不修行、非不修行，是名大慈；若不作、亦非不作，是名大悲。若生而不去，是名大慈；若去而不動，是名大悲。若說而無言，是名大慈；若著而不縛，是名大悲。若縛而不得，是名大慈；若入涅槃而不滅，是名大悲。若出自身舍利而無骨、肉、筋、血，是名大慈；若彼修身骨不增、不減，是名大悲。若捨施而不捨物，是名大慈；若護諸護而不成就，是名大慈；若增長而不高，是名大悲。世尊！是名勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何者是諸菩薩大慈、大悲？世尊！若菩薩不見眾生而不捨一切諸善根，修行彼諸善根迴向大菩提，是名大慈；若菩薩不捨諸眾生所作之事，是名大悲。若菩薩見世間法則是涅槃，而不捨集道精進，是名大慈；若不捨眾生，是名大悲。若自身發菩提心，是名大慈；若教化諸眾生，是名大悲。若捨內外一切諸物，是名大慈；若捨內外善根，為一切眾生得佛菩提，迴向無上道，是名大悲。若淨持諸戒，不毀、不犯，是名大慈；若自持淨戒增長眾生淨戒，是名大悲。若自修行安隱忍辱樂行，是名大慈；若以安隱樂與諸眾生，是名大悲。若於自身常能修行精進之行，為得諸佛無上菩提，是名大慈；若以大精進行令諸眾生得此精進，是名大悲。若於自身常行寂靜，是名大慈；若以寂靜行令諸眾生得此寂靜，是名大悲。若為自身修滿智慧，是名大慈；若以自智慧增長一切眾生智慧，是名大悲。若不修行、非不修行，是名大慈；若不作、亦非不作，是名大悲。若生而不去，是名大慈；若去而不動，是名大悲。若說而無言，是名大慈；若著而不縛，是名大悲。若縛而不得，是名大慈；若入涅槃而不滅，是名大悲。若出自身舍利而無骨、肉、筋、血，是名大慈；若彼修身骨不增、不減，是名大悲。若捨施而不捨物，是名大慈；若護諸護而不成就，是名大慈；若增長而不高，是名大悲。世尊！是名勝妙法集。」

爾時，光明幢菩薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩以寂靜定心為最上業。何以故？菩薩住寂靜心中，諸佛妙法自然現前。世尊！菩薩尊重寂靜，定心安隱樂故，而得菩提及得諸陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光明幢菩薩白佛言：「世尊！世尊！菩薩以寂靜定心為最上業。何以故？菩薩住寂靜心中，諸佛妙法自然現前。世尊！菩薩尊重寂靜，定心安隱樂故，而得菩提及得諸陀羅尼門。

「世尊！何者是菩薩陀羅尼？所謂隨所隨所聞法能不忘失、隨所隨所聞法而能受持、隨所隨所聞法而能了知、及諸眾生亦令了知，是名陀羅尼。隨何等陀羅尼不增長、不分別；隨何等陀羅尼能受持八萬四千法門而不忘失、而不遺漏；隨何等陀羅尼知諸眾生心心所行，以知諸眾生心故，隨彼彼眾生如是如是說法；隨何等陀羅尼能聞一切眾生語言，以聞諸聲聞凡夫聲得於大悲、聞諸聖人聲得於大慈；隨何等陀羅尼聞取一句法能於無量劫說，如是菩薩樂說辯才不留、不盡、亦無際畔；隨何等陀羅尼如實知諸言音；隨何等陀羅尼知一切言說皆是佛語；隨何等陀羅尼於十方世界諸佛、菩薩所住之處說法音聲，所聞之者一切受持，如是菩薩於一佛所聞法、如是於第二佛所說法無有障礙。世尊！是名菩薩受持陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何者是菩薩陀羅尼？所謂隨所隨所聞法能不忘失、隨所隨所聞法而能受持、隨所隨所聞法而能了知、及諸眾生亦令了知，是名陀羅尼。隨何等陀羅尼不增長、不分別；隨何等陀羅尼能受持八萬四千法門而不忘失、而不遺漏；隨何等陀羅尼知諸眾生心心所行，以知諸眾生心故，隨彼彼眾生如是如是說法；隨何等陀羅尼能聞一切眾生語言，以聞諸聲聞凡夫聲得於大悲、聞諸聖人聲得於大慈；隨何等陀羅尼聞取一句法能於無量劫說，如是菩薩樂說辯才不留、不盡、亦無際畔；隨何等陀羅尼如實知諸言音；隨何等陀羅尼知一切言說皆是佛語；隨何等陀羅尼於十方世界諸佛、菩薩所住之處說法音聲，所聞之者一切受持，如是菩薩於一佛所聞法、如是於第二佛所說法無有障礙。世尊！是名菩薩受持陀羅尼。

「世尊！菩薩得起陀羅尼，隨何等陀羅尼現前說一切法如說一法、一字、一句。如是說一切法界，然是菩薩不生憍慢之心、不起放逸之行，得增上陀羅尼；隨何等陀羅尼能說一切世間現前見法及一切世間現前見，得集陀羅尼；隨何等陀羅尼能斷一切眾生疑惑及斷一切煩惱，得為增上及集陀羅尼；隨何等陀羅尼能令增長一切白法、能令盡一切煩惱，得行陀羅尼。隨何等陀羅尼知一切法、知一切法光明，是菩薩如實知諸法而不分別，修行諸法而自身心實不修行、說於諸法而不說諸字、捨於諸法而亦不失、增長諸法而不增一物、損減諸法而不損一法、說於諸法而無言說、令入涅槃而於世間不動、令得聖人地而不離於凡夫地、降伏一切諸魔而非身心意所起作業，世尊！是名諸菩薩勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩得起陀羅尼，隨何等陀羅尼現前說一切法如說一法、一字、一句。如是說一切法界，然是菩薩不生憍慢之心、不起放逸之行，得增上陀羅尼；隨何等陀羅尼能說一切世間現前見法及一切世間現前見，得集陀羅尼；隨何等陀羅尼能斷一切眾生疑惑及斷一切煩惱，得為增上及集陀羅尼；隨何等陀羅尼能令增長一切白法、能令盡一切煩惱，得行陀羅尼。隨何等陀羅尼知一切法、知一切法光明，是菩薩如實知諸法而不分別，修行諸法而自身心實不修行、說於諸法而不說諸字、捨於諸法而亦不失、增長諸法而不增一物、損減諸法而不損一法、說於諸法而無言說、令入涅槃而於世間不動、令得聖人地而不離於凡夫地、降伏一切諸魔而非身心意所起作業，世尊！是名諸菩薩勝妙法集。」

爾時，解脫月菩薩白佛言：「世尊！一切諸法以解脫為相。世尊！菩薩不分別是縛、是脫。何以故？世尊！解脫非他、他非解脫。世尊！解脫者，不增一法、亦非不減一法。世尊！解脫無所從來，世尊！縛亦無所至去。世尊！得解脫菩薩不生如是心：『我得解脫。』其心唯知：『猶如解脫，一切諸法亦復如是。』世尊！若菩薩起如是心：『世間是垢染法，涅槃是清淨法。』是菩薩不得解脫。何以故？有我見者生如是心。世尊！若人起如是心：『我厭陰界入，求入涅槃。』是人不得解脫。何以故？有我見，有我見者生如是心。世尊！得解脫心比丘作是思惟：『一切諸法如解脫相，而諸毛頭凡夫不識、不知，生如是心。我以如是法令一切眾生知故。』世尊！得解脫心比丘我得解脫生如是心：『是諸凡夫於一切法常解脫中而求解脫，我於彼彼眾生生大悲心。何以故？若人求解脫，是人不得解脫。』是故，世尊！比丘欲得解脫者，應觀能縛及所縛，應知能縛及所縛，是人不分別解脫；若不分別者，是人則得解脫。世尊！是名菩薩勝妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫月菩薩白佛言：「世尊！一切諸法以解脫為相。世尊！菩薩不分別是縛、是脫。何以故？世尊！解脫非他、他非解脫。世尊！解脫者，不增一法、亦非不減一法。世尊！解脫無所從來，世尊！縛亦無所至去。世尊！得解脫菩薩不生如是心：『我得解脫。』其心唯知：『猶如解脫，一切諸法亦復如是。』世尊！若菩薩起如是心：『世間是垢染法，涅槃是清淨法。』是菩薩不得解脫。何以故？有我見者生如是心。世尊！若人起如是心：『我厭陰界入，求入涅槃。』是人不得解脫。何以故？有我見，有我見者生如是心。世尊！得解脫心比丘作是思惟：『一切諸法如解脫相，而諸毛頭凡夫不識、不知，生如是心。我以如是法令一切眾生知故。』世尊！得解脫心比丘我得解脫生如是心：『是諸凡夫於一切法常解脫中而求解脫，我於彼彼眾生生大悲心。何以故？若人求解脫，是人不得解脫。』是故，世尊！比丘欲得解脫者，應觀能縛及所縛，應知能縛及所縛，是人不分別解脫；若不分別者，是人則得解脫。世尊！是名菩薩勝妙法集。」