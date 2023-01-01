佛說法集經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法集經卷第四

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時，奮迅慧菩薩語無所發菩薩言：「善男子！何者是菩薩摩訶薩心念處智？何者是念？云何心念處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，奮迅慧菩薩語無所發菩薩言：「善男子！何者是菩薩摩訶薩心念處智？何者是念？云何心念處？」

爾時，無所發菩薩摩訶薩語奮迅慧菩薩言：「善男子！菩薩摩訶薩已於一切法中無生智，為心念處智，以無生智為最勝。諸菩薩彼無生智以無生智業得名一切處不亂、一切處直、一切處不動，如大海水不可量，一切聲聞、辟支佛無能知。以何等心念能聞持一切諸佛如來所說法而不散失？是菩薩心念處諸佛如來現前知，此是如是菩薩心念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所發菩薩摩訶薩語奮迅慧菩薩言：「善男子！菩薩摩訶薩已於一切法中無生智，為心念處智，以無生智為最勝。諸菩薩彼無生智以無生智業得名一切處不亂、一切處直、一切處不動，如大海水不可量，一切聲聞、辟支佛無能知。以何等心念能聞持一切諸佛如來所說法而不散失？是菩薩心念處諸佛如來現前知，此是如是菩薩心念處。

「彼菩薩心念處有十種處。何等為十？所謂身念處、受念處、心念處、法念處、念佛念處、念法、念僧、念戒、念捨、念天心念處，是名十種念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼菩薩心念處有十種處。何等為十？所謂身念處、受念處、心念處、法念處、念佛念處、念法、念僧、念戒、念捨、念天心念處，是名十種念處。

「善男子！何者是菩薩身念處？菩薩如是安心：『此身來不從本際、去不至後際，不住本際、未來際，唯從虛妄分別心而生，無作者、無壽者，無前、中、後際，不住、無根本，無教者、無取者，而但以客塵言語而說若身體形狀、若質、若入。』若如是觀身，此身不堅固，唯是父母赤白和合不淨而生，臭穢以為體，貪、瞋、癡怖以為賊亂、破壞、不住，種種無量百千萬病以為家宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩身念處？菩薩如是安心：『此身來不從本際、去不至後際，不住本際、未來際，唯從虛妄分別心而生，無作者、無壽者，無前、中、後際，不住、無根本，無教者、無取者，而但以客塵言語而說若身體形狀、若質、若入。』若如是觀身，此身不堅固，唯是父母赤白和合不淨而生，臭穢以為體，貪、瞋、癡怖以為賊亂、破壞、不住，種種無量百千萬病以為家宅。

「復次，善男子！菩薩於身中如是安念：『是身從頭至足眾分聚集，所謂足、足指、跟踝、𨄔、脛、髀、膝、臗骨、腰脊、胸脇、腹肋、觀手、手指、肘、腕、肩、臂、頰、頤、頸、項、髑髏、眼、耳，如是等事積聚成身，以業有為作者，以種種煩惱隨煩惱虛妄分別百千萬種為窟宅。此身多有種種不淨，所謂髮、毛、爪、齒、血、肉、皮、骨、肝、膽、腸、胃、生熟二臟、脾、腎、心、肺、肪、膏、腦膜、黃白痰陰、涕唾、目淚、大小便利，臭穢可惡。是等無量不淨物聚集，如是等中何者是身？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩於身中如是安念：『是身從頭至足眾分聚集，所謂足、足指、跟踝、𨄔、脛、髀、膝、臗骨、腰脊、胸脇、腹肋、觀手、手指、肘、腕、肩、臂、頰、頤、頸、項、髑髏、眼、耳，如是等事積聚成身，以業有為作者，以種種煩惱隨煩惱虛妄分別百千萬種為窟宅。此身多有種種不淨，所謂髮、毛、爪、齒、血、肉、皮、骨、肝、膽、腸、胃、生熟二臟、脾、腎、心、肺、肪、膏、腦膜、黃白痰陰、涕唾、目淚、大小便利，臭穢可惡。是等無量不淨物聚集，如是等中何者是身？』

「菩薩如是觀身，作是思惟：『此身無實，猶如虛空。』是名菩薩如虛空念處。如是安心，見一切法皆如虛空。菩薩如是知身，於諸法中無有動心、不住心，是菩薩不動、不住，名住念處。如是住念中能如是知，如菩提身亦如是，此中不可得生厭心。何以故？一切是邪念、非正念，於何等法中生厭心？是名菩薩摩訶薩身念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是觀身，作是思惟：『此身無實，猶如虛空。』是名菩薩如虛空念處。如是安心，見一切法皆如虛空。菩薩如是知身，於諸法中無有動心、不住心，是菩薩不動、不住，名住念處。如是住念中能如是知，如菩提身亦如是，此中不可得生厭心。何以故？一切是邪念、非正念，於何等法中生厭心？是名菩薩摩訶薩身念處。

「又，善男子！何者是菩薩受念處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！何者是菩薩受念處？

「善男子！菩薩生如是心：言受者名為覺。彼覺有三種：謂顛倒、不顛倒、離彼二。又，顛倒受者，謂一切凡夫散亂心、顛倒心。彼諸凡夫以無常受為常、以苦受為樂、以無我受為我、以不淨受為淨，是名顛倒受。不顛倒受者，受無常為無常、受苦為苦、受無我為無我、受不淨為不淨，此謂聲聞、辟支佛受，是名不顛倒受。離彼二受者，受無常，非常、非無常；受苦，非苦、非無苦；受無我，非我、非無我；受不淨，非淨、非不淨，是名菩薩受念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩生如是心：言受者名為覺。彼覺有三種：謂顛倒、不顛倒、離彼二。又，顛倒受者，謂一切凡夫散亂心、顛倒心。彼諸凡夫以無常受為常、以苦受為樂、以無我受為我、以不淨受為淨，是名顛倒受。不顛倒受者，受無常為無常、受苦為苦、受無我為無我、受不淨為不淨，此謂聲聞、辟支佛受，是名不顛倒受。離彼二受者，受無常，非常、非無常；受苦，非苦、非無苦；受無我，非我、非無我；受不淨，非淨、非不淨，是名菩薩受念處。

「菩薩如是受而不見受者、不見能受者、亦不見所受。菩薩作是思惟：『如來常說一切有為法以為受。若以一切法為受者，此中何等法以為受者？非所受以為能受，以彼所受非能受故，而非無為法能受有為法，離無為法，有為法無受者。』菩薩如是，彼所受不見能受、復不見所受者，能教彼所受者。是菩薩見如菩提所能受亦如是，是名菩薩摩訶薩受念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是受而不見受者、不見能受者、亦不見所受。菩薩作是思惟：『如來常說一切有為法以為受。若以一切法為受者，此中何等法以為受者？非所受以為能受，以彼所受非能受故，而非無為法能受有為法，離無為法，有為法無受者。』菩薩如是，彼所受不見能受、復不見所受者，能教彼所受者。是菩薩見如菩提所能受亦如是，是名菩薩摩訶薩受念處。

「又，善男子！何者是菩薩心念處？善男子！菩薩作是思惟：『彼受唯是心，而心不住、不可取、無形。何等法不可取、無形？彼所受法為何所似？非心、非心知，非心、非心見。』復作是思惟：『隨何等心從因緣生？』見彼諸心皆由他力而有。是菩薩不見離心而有菩提，知此心法即是菩提，菩薩爾時即得心自在。以得心自在故，即於大乘而得自在。爾時，即於一切眾生得平等心。是菩薩爾時住於大乘中，不依他力，是名菩薩心念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！何者是菩薩心念處？善男子！菩薩作是思惟：『彼受唯是心，而心不住、不可取、無形。何等法不可取、無形？彼所受法為何所似？非心、非心知，非心、非心見。』復作是思惟：『隨何等心從因緣生？』見彼諸心皆由他力而有。是菩薩不見離心而有菩提，知此心法即是菩提，菩薩爾時即得心自在。以得心自在故，即於大乘而得自在。爾時，即於一切眾生得平等心。是菩薩爾時住於大乘中，不依他力，是名菩薩心念處。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩法念處？善男子！菩薩隨何等法而生正念——若善法、不善法，若可訶法、不可訶法，若有漏、無漏，世間、出世間法，若聲聞、辟支佛法，若凡夫法、非凡夫法。是菩薩於彼彼法而生正念，善巧能知、善業柔軟、善能修習，善修畢竟、善修自力、善修自在，知平等法不生、不滅。是菩薩不見一法離於不生、不滅，不見一法離於空、無相、無願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩法念處？善男子！菩薩隨何等法而生正念——若善法、不善法，若可訶法、不可訶法，若有漏、無漏，世間、出世間法，若聲聞、辟支佛法，若凡夫法、非凡夫法。是菩薩於彼彼法而生正念，善巧能知、善業柔軟、善能修習，善修畢竟、善修自力、善修自在，知平等法不生、不滅。是菩薩不見一法離於不生、不滅，不見一法離於空、無相、無願。

「菩薩作是思惟：『一切諸法無有壽者，以自性寂靜故；一切法無我，以自性不二故；一切法無障礙，以自性如虛空故；一切法無分別，以遠離心意識故；一切法寂靜，以無煩惱性故；一切法無言語，以自性不可說故；一切法不盡，以無為性淨故；一切法不可數，以過一切數量故；一切法正直，以過一切戲論故；一切法無根本，以無種子故；一切法無過失，以根本自淨故；一切法不來，以無形故；一切法不去，以無住故；一切法光明，以自性空故；一切法空，以從因緣而有故；一切法無諍，以無分別故；一切法依自智力，以隨所念而覺故；一切法菩提，以智境界故；一切法唯是名字，以無實物故；一切法離諸見，以不可見故；一切法不縛不脫，以無形相故；一切法不去，以真如為體故；一切法一界，以不差別於真法界故；一切法不差別，以實諦平等故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩作是思惟：『一切諸法無有壽者，以自性寂靜故；一切法無我，以自性不二故；一切法無障礙，以自性如虛空故；一切法無分別，以遠離心意識故；一切法寂靜，以無煩惱性故；一切法無言語，以自性不可說故；一切法不盡，以無為性淨故；一切法不可數，以過一切數量故；一切法正直，以過一切戲論故；一切法無根本，以無種子故；一切法無過失，以根本自淨故；一切法不來，以無形故；一切法不去，以無住故；一切法光明，以自性空故；一切法空，以從因緣而有故；一切法無諍，以無分別故；一切法依自智力，以隨所念而覺故；一切法菩提，以智境界故；一切法唯是名字，以無實物故；一切法離諸見，以不可見故；一切法不縛不脫，以無形相故；一切法不去，以真如為體故；一切法一界，以不差別於真法界故；一切法不差別，以實諦平等故。』

「菩薩如是觀一切法、修行一切法，不見眾生差別、不見法差別、不見乘差別、不見佛國土差別、不見法差別、不見妙法差別，不見縛、不見脫，不見世間、不見涅槃，不捨、不取，不行、不住，不受、不捨，而住於寂靜、住於不動。諸佛如來能見如是寂靜解脫菩薩在彼諸佛國土，即時諸佛為是菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記，是名菩薩摩訶薩法念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是觀一切法、修行一切法，不見眾生差別、不見法差別、不見乘差別、不見佛國土差別、不見法差別、不見妙法差別，不見縛、不見脫，不見世間、不見涅槃，不捨、不取，不行、不住，不受、不捨，而住於寂靜、住於不動。諸佛如來能見如是寂靜解脫菩薩在彼諸佛國土，即時諸佛為是菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記，是名菩薩摩訶薩法念處。

「又，善男子！何者是菩薩念佛？善男子！菩薩修行念佛念一切眾生：『我為一切眾生成就阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩安住如是念處，念諸佛如來有十力、四無畏、十八不共法，彼諸佛法我必成就。復能念彼諸佛如來有如是念不可思議、廣大清淨、無垢光明，離一切使煩惱及斷煩惱習氣，以智慧為首、智慧為增上，以諸佛無為增上至一切所證增上法，遠離一切智障煩惱，一切聲聞、辟支佛不能測量，以無分別為體，以自然無障礙為無行、無礙、不住，照一切眾生心如虛空無分別；諸佛如來有如是念。菩薩念彼諸佛念寶、諸佛如來財寶、諸佛如來庫藏，念如是等法名為念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！何者是菩薩念佛？善男子！菩薩修行念佛念一切眾生：『我為一切眾生成就阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩安住如是念處，念諸佛如來有十力、四無畏、十八不共法，彼諸佛法我必成就。復能念彼諸佛如來有如是念不可思議、廣大清淨、無垢光明，離一切使煩惱及斷煩惱習氣，以智慧為首、智慧為增上，以諸佛無為增上至一切所證增上法，遠離一切智障煩惱，一切聲聞、辟支佛不能測量，以無分別為體，以自然無障礙為無行、無礙、不住，照一切眾生心如虛空無分別；諸佛如來有如是念。菩薩念彼諸佛念寶、諸佛如來財寶、諸佛如來庫藏，念如是等法名為念佛。

「善男子！諸佛不念、亦非不念，於一切處自然無分別。諸佛如來有如是念，菩薩念於彼念，故名念佛。諸佛於一切眾生、一切法不差別相，念於彼念，故名念佛。諸佛無分別、亦非無分別，不取、亦非不取，不去、亦非不去，不生、不滅，念如是念，故名念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸佛不念、亦非不念，於一切處自然無分別。諸佛如來有如是念，菩薩念於彼念，故名念佛。諸佛於一切眾生、一切法不差別相，念於彼念，故名念佛。諸佛無分別、亦非無分別，不取、亦非不取，不去、亦非不去，不生、不滅，念如是念，故名念佛。

「復次，善男子！諸佛如來以大功德智慧莊嚴、以大慈大悲為行、以度眾生聚以為救者，為大醫師拔煩惱刺，於一切眾生起平等心，常在寂靜，三昧境界不住，離世間、涅槃，到一切煩惱障、智障彼岸，大眾生住持、大眾生依止，滅一切生身得法身，住法境界，一切處心無障礙，於一切時利益一切眾生身、口無失，不虛妄授記，於一切事不可嫌身、口、意業，遠離貪、瞋、癡等一切煩惱，降伏一切諸魔外道，不與一切世間諍訟，深於一切世間大海、重於一切須彌寶山、不動不搖過於大地、柔軟於水、光明於火、不著於風、無垢於空、去速於意、如意踰於摩尼寶，一切種智平等無二，於一切眾生遠離一切著處，度一切眾生精進不休息。無量色身、無量音聲、無量功德、無量境界不可思議，得畢竟不思議法身，超過心、意、意識境界，以明行心斷除三趣惡法，大悲增上，所有功德與一切眾生共，於一切眾生猶如父母，怨親平等，於諸眾生香塗不生憂喜心。住一切處有大光明不可限量，究竟彼岸，大心眾生、大法賢財，成就大明行、成就大法師能說大法、成大丈夫、畢竟成就大丈夫相，一切世間不能降伏，能照一切世間光明，大方便行大善境界，畢竟大解脫、畢竟大身，以大眾生為眷屬，大身眾生圍遶無障礙，見聞、供養、修行、親近，遠離自樂、愛樂，滅他苦，愛樂正法，以法為錢財、以法為食、以法為衣糧、以法為根本、以法為自在，為大法王、為法施主，常樂捨法、常不放逸、常樂寂靜，一切眾生以為橋梁，如大王道平坦無障、大日光明破諸闇冥、如大梵王大智金剛，是大法箭，清淨色身見無厭足。諸佛、如來有如是等無量功德。菩薩念彼諸功德已，為成就彼功德故修行、為成就彼功德故正念，是故名為念佛。是名菩薩摩訶薩念佛處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸佛如來以大功德智慧莊嚴、以大慈大悲為行、以度眾生聚以為救者，為大醫師拔煩惱刺，於一切眾生起平等心，常在寂靜，三昧境界不住，離世間、涅槃，到一切煩惱障、智障彼岸，大眾生住持、大眾生依止，滅一切生身得法身，住法境界，一切處心無障礙，於一切時利益一切眾生身、口無失，不虛妄授記，於一切事不可嫌身、口、意業，遠離貪、瞋、癡等一切煩惱，降伏一切諸魔外道，不與一切世間諍訟，深於一切世間大海、重於一切須彌寶山、不動不搖過於大地、柔軟於水、光明於火、不著於風、無垢於空、去速於意、如意踰於摩尼寶，一切種智平等無二，於一切眾生遠離一切著處，度一切眾生精進不休息。無量色身、無量音聲、無量功德、無量境界不可思議，得畢竟不思議法身，超過心、意、意識境界，以明行心斷除三趣惡法，大悲增上，所有功德與一切眾生共，於一切眾生猶如父母，怨親平等，於諸眾生香塗不生憂喜心。住一切處有大光明不可限量，究竟彼岸，大心眾生、大法賢財，成就大明行、成就大法師能說大法、成大丈夫、畢竟成就大丈夫相，一切世間不能降伏，能照一切世間光明，大方便行大善境界，畢竟大解脫、畢竟大身，以大眾生為眷屬，大身眾生圍遶無障礙，見聞、供養、修行、親近，遠離自樂、愛樂，滅他苦，愛樂正法，以法為錢財、以法為食、以法為衣糧、以法為根本、以法為自在，為大法王、為法施主，常樂捨法、常不放逸、常樂寂靜，一切眾生以為橋梁，如大王道平坦無障、大日光明破諸闇冥、如大梵王大智金剛，是大法箭，清淨色身見無厭足。諸佛、如來有如是等無量功德。菩薩念彼諸功德已，為成就彼功德故修行、為成就彼功德故正念，是故名為念佛。是名菩薩摩訶薩念佛處。

「善男子！何者菩薩摩訶薩念法處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者菩薩摩訶薩念法處？

「善男子！菩薩作是思惟：『諸佛如是無量功德皆從法生、從法化、從法得、從法增上、從法有、從法境界、從法依、從法成就。』復作是思惟：『諸佛如來有相好莊嚴，彼亦從法生、從法化、從法得、從法成就。諸佛如來有十力、四無畏、十八不共法，亦從法生、從法化、從法得、從法成就。諸佛如來有十八不共法，彼法亦從法生、從法化、從法得、從法成就。所有世間、出世間樂，彼諸樂事亦從法生、從法化、從法得、從法成就。是故，我求諸佛菩提，應尊重法，依法境界、依法修行、依法畢竟、依法堅固。』是名菩薩法念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩作是思惟：『諸佛如是無量功德皆從法生、從法化、從法得、從法增上、從法有、從法境界、從法依、從法成就。』復作是思惟：『諸佛如來有相好莊嚴，彼亦從法生、從法化、從法得、從法成就。諸佛如來有十力、四無畏、十八不共法，亦從法生、從法化、從法得、從法成就。諸佛如來有十八不共法，彼法亦從法生、從法化、從法得、從法成就。所有世間、出世間樂，彼諸樂事亦從法生、從法化、從法得、從法成就。是故，我求諸佛菩提，應尊重法，依法境界、依法修行、依法畢竟、依法堅固。』是名菩薩法念處。

「復次，善男子！菩薩作是思惟：『法平等住於一切眾生，法非見高下眾生而生差別；我亦如法，心無分別，平等無異。法非見面而起作業，以法不朋黨故；我亦如法，其心平等。法非見時而起作業，以法無時來而知內心自解故；我亦如法，其心平等。法非於大眾生而起作業、於下眾生不作業，以法不高不下故；我亦如法，其心平等，不生分別。法非於淨眾生而作利益、於不淨眾生不作利益，以法遠離高下心故；我亦如是，其心平等，不生分別。法非於聖人作利益、於非聖人不作利益，以遠離福田、非福田心故；我亦如是，其心平等，不生分別。法非晝作利益、夜不作利益，非晝不作利益、夜作利益，以法常不休息作利益故；我亦如是，其心平等，不生分別。法不過可化眾生時節；我亦如是，其心平等，不生分別。法非於瞋眾生不作利益、於不瞋眾生欲作利益，以一切處不著故；我亦如是，其心平等，不生分別。法不增、不減，法無量阿僧祇如虛空，不盡、不增長；我亦如是，其心平等，不生分別。眾生不護，法不護眾生；我亦如是，其心平等，不生分別。法與一切世間作歸依；我亦如是，其心平等，不生分別。法無有處生瞋害心，以無害相故；我亦如是，其心平等，不生分別。法不住煩惱使，以法遠離使煩惱故；我亦如是，其心平等，不生分別。法非怖世間、求涅槃，以法常無分別故；我亦如是，其心平等，不生分別。』菩薩如是於法中正念，是故名為念法。善男子！是名菩薩摩訶薩念法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩作是思惟：『法平等住於一切眾生，法非見高下眾生而生差別；我亦如法，心無分別，平等無異。法非見面而起作業，以法不朋黨故；我亦如法，其心平等。法非見時而起作業，以法無時來而知內心自解故；我亦如法，其心平等。法非於大眾生而起作業、於下眾生不作業，以法不高不下故；我亦如法，其心平等，不生分別。法非於淨眾生而作利益、於不淨眾生不作利益，以法遠離高下心故；我亦如是，其心平等，不生分別。法非於聖人作利益、於非聖人不作利益，以遠離福田、非福田心故；我亦如是，其心平等，不生分別。法非晝作利益、夜不作利益，非晝不作利益、夜作利益，以法常不休息作利益故；我亦如是，其心平等，不生分別。法不過可化眾生時節；我亦如是，其心平等，不生分別。法非於瞋眾生不作利益、於不瞋眾生欲作利益，以一切處不著故；我亦如是，其心平等，不生分別。法不增、不減，法無量阿僧祇如虛空，不盡、不增長；我亦如是，其心平等，不生分別。眾生不護，法不護眾生；我亦如是，其心平等，不生分別。法與一切世間作歸依；我亦如是，其心平等，不生分別。法無有處生瞋害心，以無害相故；我亦如是，其心平等，不生分別。法不住煩惱使，以法遠離使煩惱故；我亦如是，其心平等，不生分別。法非怖世間、求涅槃，以法常無分別故；我亦如是，其心平等，不生分別。』菩薩如是於法中正念，是故名為念法。善男子！是名菩薩摩訶薩念法處。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩念僧？善男子！菩薩作是思惟：『僧者，名為如法語者、名為法行者、名為思法者、名為福田法者、名為住持法者、名為依法者、名為供養法者、名為所作如法者、名為如境界法者、名為修行成就法者、名為實法者、名為直法者、名為實清淨法者、名為救眾生者、名為大慈悲者、名為常寂靜境界者、名為常歸依法者、名為常自淨行法者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩念僧？善男子！菩薩作是思惟：『僧者，名為如法語者、名為法行者、名為思法者、名為福田法者、名為住持法者、名為依法者、名為供養法者、名為所作如法者、名為如境界法者、名為修行成就法者、名為實法者、名為直法者、名為實清淨法者、名為救眾生者、名為大慈悲者、名為常寂靜境界者、名為常歸依法者、名為常自淨行法者。』

「復次，善男子！菩薩作是思惟：『如來說僧非唯一種，所謂世諦僧、第一義諦僧、慚愧僧、無慚愧僧、聖人僧、調伏僧、不退轉僧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩作是思惟：『如來說僧非唯一種，所謂世諦僧、第一義諦僧、慚愧僧、無慚愧僧、聖人僧、調伏僧、不退轉僧。』

「又，善男子！菩薩於世諦僧攝受修行、於第一義諦僧供養修行、慚愧僧令得解脫修行、無慚愧僧訶責修行、聖人僧供養恭敬親近修行、調伏僧如佛如是修行、不退轉僧說法修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩於世諦僧攝受修行、於第一義諦僧供養修行、慚愧僧令得解脫修行、無慚愧僧訶責修行、聖人僧供養恭敬親近修行、調伏僧如佛如是修行、不退轉僧說法修行。

「復次，善男子！菩薩作是思惟：『僧者，名為不斷佛種，以佛子故；僧者能與所樂果報，以其福田故；僧者離煩惱，以無畏故；僧者捨一切所著，以得解脫故；僧者名為寂靜，以調伏心故；僧者名為不雜，以無煩惱故；僧者遠離惡法，以有慚愧故；僧者名為隨順語，以可化故；僧者名為知自身，以無憍慢故；僧者名為寂靜，以無高心故；僧者名為知足，以無顛倒心故；僧者名為斷絕分別，以無病故；僧者名為到妙洲渚，以得無畏處故；僧者名為見實，以不放逸故；僧者名為彼岸，以能到彼妙洲彼岸故；僧者名為不惡，以行阿蘭若行故；僧者名為快，以畢竟趣道場故；僧者名為知三學，以修行弟子行故；僧者名為行於四念境界，以勝諸念修行者故；僧者名為修行四正勤境界，以修行精進故；僧者名為修行四如意足境界，以不疲倦故；僧者名為修行五根境界，以不破壞故；僧者名為修行五力境界，以降伏諸煩惱刺故；僧者名為修行七覺行，以無障礙故；僧者名為修行八聖道境界，以正見故；僧者名為修行實諦境界，以得歸處故；僧者名為修行諸禪境界，以定心故；僧者名為修行因緣集境界，以能轉法輪故；僧者名為大慈悲，以不退轉處故；僧者名為一切功德聚集，以一生得大菩提故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩作是思惟：『僧者，名為不斷佛種，以佛子故；僧者能與所樂果報，以其福田故；僧者離煩惱，以無畏故；僧者捨一切所著，以得解脫故；僧者名為寂靜，以調伏心故；僧者名為不雜，以無煩惱故；僧者遠離惡法，以有慚愧故；僧者名為隨順語，以可化故；僧者名為知自身，以無憍慢故；僧者名為寂靜，以無高心故；僧者名為知足，以無顛倒心故；僧者名為斷絕分別，以無病故；僧者名為到妙洲渚，以得無畏處故；僧者名為見實，以不放逸故；僧者名為彼岸，以能到彼妙洲彼岸故；僧者名為不惡，以行阿蘭若行故；僧者名為快，以畢竟趣道場故；僧者名為知三學，以修行弟子行故；僧者名為行於四念境界，以勝諸念修行者故；僧者名為修行四正勤境界，以修行精進故；僧者名為修行四如意足境界，以不疲倦故；僧者名為修行五根境界，以不破壞故；僧者名為修行五力境界，以降伏諸煩惱刺故；僧者名為修行七覺行，以無障礙故；僧者名為修行八聖道境界，以正見故；僧者名為修行實諦境界，以得歸處故；僧者名為修行諸禪境界，以定心故；僧者名為修行因緣集境界，以能轉法輪故；僧者名為大慈悲，以不退轉處故；僧者名為一切功德聚集，以一生得大菩提故。』

「又，善男子！菩薩如是念僧已，作是思惟：『僧者如是無量功德，我皆欲得，亦令一切眾生畢竟成就。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩如是念僧已，作是思惟：『僧者如是無量功德，我皆欲得，亦令一切眾生畢竟成就。』

「善男子！是名菩薩摩訶薩念僧處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩摩訶薩念僧處。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩念戒？善男子！菩薩作是思惟：『所有世間、出世間一切勝妙果報，彼諸果報皆因持戒而得。何以故？依因淨戒根本力故。』善男子！譬如一切草木、叢林依地為根本；如是，一切世間、出世間妙果依戒為根本，菩薩摩訶薩住於持戒能與一切天人作大福田，復能滿足施者功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩念戒？善男子！菩薩作是思惟：『所有世間、出世間一切勝妙果報，彼諸果報皆因持戒而得。何以故？依因淨戒根本力故。』善男子！譬如一切草木、叢林依地為根本；如是，一切世間、出世間妙果依戒為根本，菩薩摩訶薩住於持戒能與一切天人作大福田，復能滿足施者功德。

「善男子！菩薩住於持戒，生歡喜心；心歡喜故，不生憂惱；不憂惱故，心得踴悅；得踴悅故，得身心倚；身心倚故，心得樂心；心得樂心故而得三昧；得三昧故，得如實知；以如實知故，菩薩於一切眾生生大慈悲。菩薩作是思惟：『我今以此如實三昧法門如實知，為令一切眾生成就。』是菩薩以大慈悲心熏修，依彼大慈悲心修持增上戒、增上三昧、增上慧滿足，得阿耨多羅三藐三菩提。『是故，我今修持妙戒，不動、不放逸。我憶念一切眾生而修持戒。何以故？若菩薩不憶念一切眾生持戒則非菩薩戒。是故，我今為令一切眾生得安隱樂修持淨戒。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩住於持戒，生歡喜心；心歡喜故，不生憂惱；不憂惱故，心得踴悅；得踴悅故，得身心倚；身心倚故，心得樂心；心得樂心故而得三昧；得三昧故，得如實知；以如實知故，菩薩於一切眾生生大慈悲。菩薩作是思惟：『我今以此如實三昧法門如實知，為令一切眾生成就。』是菩薩以大慈悲心熏修，依彼大慈悲心修持增上戒、增上三昧、增上慧滿足，得阿耨多羅三藐三菩提。『是故，我今修持妙戒，不動、不放逸。我憶念一切眾生而修持戒。何以故？若菩薩不憶念一切眾生持戒則非菩薩戒。是故，我今為令一切眾生得安隱樂修持淨戒。』

「復次，善男子！菩薩作是思惟：『菩薩出家修持淨戒，則能遠離一切世務之事；菩薩著於染衣，則能滿足捨一切所愛之物；菩薩受持淨戒，則能滿足身、口、意清淨；菩薩愛念持戒，則能滿足六通；菩薩宴坐持戒，則能滿足菩提分法；菩薩聞於妙法修持淨戒，則能滿足四無礙智；菩薩推求多聞智慧修持淨戒，則能滿足不自高心；菩薩親近善知識修持淨戒，則能滿足一切功德；菩薩修持施波羅蜜戒，則能滿足一切智智；菩薩如所聞法如說修持淨戒，則能滿足為大法師；菩薩如所聞法思惟持戒，則能滿足得陀羅尼；菩薩念菩提心修持淨戒，則能超過一切諸惡得滿足戒；菩薩不生害心修持淨戒，則能滿足不失菩提心；菩薩不失菩提心修持淨戒，則能滿足不失三寶心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩作是思惟：『菩薩出家修持淨戒，則能遠離一切世務之事；菩薩著於染衣，則能滿足捨一切所愛之物；菩薩受持淨戒，則能滿足身、口、意清淨；菩薩愛念持戒，則能滿足六通；菩薩宴坐持戒，則能滿足菩提分法；菩薩聞於妙法修持淨戒，則能滿足四無礙智；菩薩推求多聞智慧修持淨戒，則能滿足不自高心；菩薩親近善知識修持淨戒，則能滿足一切功德；菩薩修持施波羅蜜戒，則能滿足一切智智；菩薩如所聞法如說修持淨戒，則能滿足為大法師；菩薩如所聞法思惟持戒，則能滿足得陀羅尼；菩薩念菩提心修持淨戒，則能超過一切諸惡得滿足戒；菩薩不生害心修持淨戒，則能滿足不失菩提心；菩薩不失菩提心修持淨戒，則能滿足不失三寶心。』

「菩薩作是思惟：『若有能護修持戒者，世間所有可護之者皆悉能護。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩作是思惟：『若有能護修持戒者，世間所有可護之者皆悉能護。』

「是名菩薩摩訶薩念戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名菩薩摩訶薩念戒。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩念捨？善男子！菩薩作是思惟：『所有一切可捨之法皆悉攝於二種捨中：謂法捨、財捨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩念捨？善男子！菩薩作是思惟：『所有一切可捨之法皆悉攝於二種捨中：謂法捨、財捨。』

「善男子！菩薩資生施者，悉能滿足三十二相、八十種好，淨佛國土教化眾生；菩薩法捨者，亦能滿足十力、四無畏、十八不共法，能斷煩惱及以煩惱習氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩資生施者，悉能滿足三十二相、八十種好，淨佛國土教化眾生；菩薩法捨者，亦能滿足十力、四無畏、十八不共法，能斷煩惱及以煩惱習氣。

「復次，善男子！菩薩於資生能捨慳心，捨法因緣能過聲聞、辟支佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩於資生能捨慳心，捨法因緣能過聲聞、辟支佛地。

「復次，捨財者能清淨生身，捨法者能清淨法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，捨財者能清淨生身，捨法者能清淨法身。

「復次，捨財功德能捨父母生身。何者有此捨力？唯除初地菩薩，一切世間所無。捨法者能成就為意通力。誰有此力？唯除諸佛如來及住地菩薩，一切世間所無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，捨財功德能捨父母生身。何者有此捨力？唯除初地菩薩，一切世間所無。捨法者能成就為意通力。誰有此力？唯除諸佛如來及住地菩薩，一切世間所無。

「復次，捨財能教化眾生，施法能令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，捨財能教化眾生，施法能令得解脫。

「復次，捨財能得聚集功德，施法能令到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，捨財能得聚集功德，施法能令到於彼岸。

「復次，捨財能施半，施法一切捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，捨財能施半，施法一切捨。

「復次，施財能得斷煩惱解脫，施法能成就離智障解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，施財能得斷煩惱解脫，施法能成就離智障解脫。

「復次，捨者若能捨於虛妄分別，此捨中最勝第一——謂捨虛妄分別之心。何以故？菩薩捨於虛妄分別，是故名為清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，捨者若能捨於虛妄分別，此捨中最勝第一——謂捨虛妄分別之心。何以故？菩薩捨於虛妄分別，是故名為清淨。」

菩薩問曰：「言虛妄者，此說何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩問曰：「言虛妄者，此說何法？」

答曰：「善男子！言虛妄者，說不實戲論法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「善男子！言虛妄者，說不實戲論法。」

問曰：「云何名為不實戲論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何名為不實戲論？」

答曰：「若人如是思惟：『我貪、我瞋、我癡，我染、我淨、我不淨，我行世間、我入涅槃。』如是等一切皆是不實虛妄分別戲論之法。何以故？一切唯是因緣，而為無我、無我所，無眾生、無人、無命、無我、無壽者、無作者、無教者。彼諸因緣自性空寂，遠離心、心意識；彼諸因緣不能思惟、不能分別、不能染、不能淨、不能行世間、不能入涅槃。是故，菩薩能知如是虛妄法，不能作是思惟：『是其實有。』捨如是心，故名為捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若人如是思惟：『我貪、我瞋、我癡，我染、我淨、我不淨，我行世間、我入涅槃。』如是等一切皆是不實虛妄分別戲論之法。何以故？一切唯是因緣，而為無我、無我所，無眾生、無人、無命、無我、無壽者、無作者、無教者。彼諸因緣自性空寂，遠離心、心意識；彼諸因緣不能思惟、不能分別、不能染、不能淨、不能行世間、不能入涅槃。是故，菩薩能知如是虛妄法，不能作是思惟：『是其實有。』捨如是心，故名為捨。

「菩薩若能念如是法，名為念捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若能念如是法，名為念捨。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有三種捨，謂捨、大捨、增上捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有三種捨，謂捨、大捨、增上捨。

「何者是菩薩摩訶薩捨？謂飲食、糓米、倉庫、衣服、騎乘、燈明、香熏、華鬘、塗香、末香、幡蓋、幢帳、車輿、瓔珞帳、首冠、金銀珍寶，諸如是等不為惱害眾生之具，唯除能害眾生之事，餘一切物無有不捨，是名菩薩摩訶薩捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是菩薩摩訶薩捨？謂飲食、糓米、倉庫、衣服、騎乘、燈明、香熏、華鬘、塗香、末香、幡蓋、幢帳、車輿、瓔珞帳、首冠、金銀珍寶，諸如是等不為惱害眾生之具，唯除能害眾生之事，餘一切物無有不捨，是名菩薩摩訶薩捨。

「何者是諸菩薩摩訶薩大捨？善男子！菩薩摩訶薩成就捨已，能捨所愛妻子、男女、大小、奴婢、僕使、臣佐、吏民、舍宅、園觀、國土、王位，是名菩薩摩訶薩大捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是諸菩薩摩訶薩大捨？善男子！菩薩摩訶薩成就捨已，能捨所愛妻子、男女、大小、奴婢、僕使、臣佐、吏民、舍宅、園觀、國土、王位，是名菩薩摩訶薩大捨。

「何者是菩薩摩訶薩增上捨？善男子！菩薩成就於捨及以大捨故，成就增上之捨——所謂能捨手、足、耳、鼻、頭、目、髓、腦、血、肉、筋、骨、脣、舌、牙齒、連膚爪髮，如是一切悉皆能捨，是名菩薩摩訶薩增上捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是菩薩摩訶薩增上捨？善男子！菩薩成就於捨及以大捨故，成就增上之捨——所謂能捨手、足、耳、鼻、頭、目、髓、腦、血、肉、筋、骨、脣、舌、牙齒、連膚爪髮，如是一切悉皆能捨，是名菩薩摩訶薩增上捨。

「又，善男子！菩薩念如是捨、大捨、增上捨：『我當畢竟成就捨、大捨、增上捨。』爾時得名念捨菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩念如是捨、大捨、增上捨：『我當畢竟成就捨、大捨、增上捨。』爾時得名念捨菩薩。

「善男子！是名菩薩摩訶薩念捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩摩訶薩念捨。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩念天？善男子！菩薩念清淨天——所謂念聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛如來。云何念？念彼修行、念功德、念不生、念所受境界、念始行、念修行、念成就，是名念天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩念天？善男子！菩薩念清淨天——所謂念聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛如來。云何念？念彼修行、念功德、念不生、念所受境界、念始行、念修行、念成就，是名念天。

「復次，善男子！菩薩念諸天。云何念諸天？修善業行得勝果報。何者是善業行？所謂十善業道，遠離不善業道，以此善業因緣得彼諸天色妙樂清淨諸根勝妙果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩念諸天。云何念諸天？修善業行得勝果報。何者是善業行？所謂十善業道，遠離不善業道，以此善業因緣得彼諸天色妙樂清淨諸根勝妙果報。

「又，菩薩於彼勝妙果報起隨喜心而生大慈，以彼妙樂果報共一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩作是念：『欲令眾生得天妙樂。』復為成就彼諸善根發大精進，於生惡道眾生起大悲心。菩薩作是思惟：『我應教一切眾生修行善業，令生天上，即於天中得阿耨多羅三藐三菩提。』菩薩作是念已，教諸眾生修善生天，令不退失彼天妙果，即從彼樂得無上樂——所謂如來寂靜妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，菩薩於彼勝妙果報起隨喜心而生大慈，以彼妙樂果報共一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩作是念：『欲令眾生得天妙樂。』復為成就彼諸善根發大精進，於生惡道眾生起大悲心。菩薩作是思惟：『我應教一切眾生修行善業，令生天上，即於天中得阿耨多羅三藐三菩提。』菩薩作是念已，教諸眾生修善生天，令不退失彼天妙果，即從彼樂得無上樂——所謂如來寂靜妙樂。

「是名菩薩念天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名菩薩念天。

「善男子！是名菩薩摩訶薩十種念處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩摩訶薩十種念處。」

爾時，無所發菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所發菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言：

「不見苦為苦， 以見苦即空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不見苦為苦， 以見苦即空，

若不離於苦， 空法不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不離於苦， 空法不可得。

欲得見空者， 應見於苦義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得見空者， 應見於苦義，

以苦為空義， 彼空無為故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以苦為空義， 彼空無為故。

苦無有作者， 以苦非作法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦無有作者， 以苦非作法，

離苦誰作者？ 而亦無前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離苦誰作者？ 而亦無前後。

無有實集者， 若能實集苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有實集者， 若能實集苦，

此中何處集？ 以苦非作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中何處集？ 以苦非作者。

苦無所從來、 去無所至處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦無所從來、 去無所至處，

與何法共合？ 離苦何處有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與何法共合？ 離苦何處有？

說愛以為集， 若能集於苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說愛以為集， 若能集於苦，

愛實無有愛， 離愛云何集？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛實無有愛， 離愛云何集？

以苦無所來， 是誰得未來？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以苦無所來， 是誰得未來？

說滅以為定， 離於去來法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說滅以為定， 離於去來法。

諸法自性滅， 根本清淨明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法自性滅， 根本清淨明；

諸法同寂靜， 以離前後際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法同寂靜， 以離前後際。

法若是先生， 後則應有滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法若是先生， 後則應有滅，

離滅云何生？ 離生無彼滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離滅云何生？ 離生無彼滅。

如是求智慧， 說名無漏道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是求智慧， 說名無漏道，

說道如筏喻， 以必捨筏喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說道如筏喻， 以必捨筏喻。

若聚集捨法， 彼法何應樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聚集捨法， 彼法何應樂？

捨道住妙洲， 是名得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨道住妙洲， 是名得解脫。

說得解脫相， 不諍於諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說得解脫相， 不諍於諸法，

以於一切法， 證真如道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以於一切法， 證真如道故。

髮、毛、及爪、齒、 脂、膚、血、肉、骨、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髮、毛、及爪、齒、 脂、膚、血、肉、骨、

涕、唾、大、小便、 肝、膽、以腦膜、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涕、唾、大、小便、 肝、膽、以腦膜、

心、肺、大、小腸， 聚積名為身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心、肺、大、小腸， 聚積名為身，

虛妄分別宅， 智者如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄分別宅， 智者如是觀。

無有實作者、 及離於受者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有實作者、 及離於受者，

猶如空聚落， 如是虛妄身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如空聚落， 如是虛妄身。

說受名為受， 彼受誰能受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說受名為受， 彼受誰能受？

受者離於受， 差別不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受者離於受， 差別不可得。

智者如是念： 『彼智者觀受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者如是念： 『彼智者觀受，

其相如菩提， 寂滅清淨明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其相如菩提， 寂滅清淨明。

身中不見心、 心中不見心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身中不見心、 心中不見心，

是人離熱惱， 雖離而不喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人離熱惱， 雖離而不喜。

見法唯是心， 遠離於分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見法唯是心， 遠離於分別，

不捨真如行， 以得無障境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨真如行， 以得無障境。

諸法不自生， 亦復非他生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不自生， 亦復非他生，

離諸數盡相， 平等如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸數盡相， 平等如虛空。

如實知此法， 智者無去相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實知此法， 智者無去相，

知法亦不住， 以住於平等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法亦不住， 以住於平等。』

若能如是念， 於諸法不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是念， 於諸法不動，

是人到彼岸， 如諸佛福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人到彼岸， 如諸佛福田。

知諸法名佛， 一切處無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸法名佛， 一切處無垢，

聚集清白法， 安隱諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚集清白法， 安隱諸眾生。

念寂及妙色、 亦念諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念寂及妙色、 亦念諸功德，

菩薩滿諸法， 必得無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩滿諸法， 必得無上道。

是菩薩供養， 三世諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩供養， 三世諸如來，

法中念不動， 以常定境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法中念不動， 以常定境界，

善縛堅固鎧， 念妙法境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善縛堅固鎧， 念妙法境界，

得無上菩提， 菩薩堅固行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無上菩提， 菩薩堅固行。

如法我亦然， 若作如是念： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法我亦然， 若作如是念：

『此念法應知， 所謂諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『此念法應知， 所謂諸菩薩，

離我及我所； 如法我亦然。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離我及我所； 如法我亦然。』

若能如是念， 名修妙法念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是念， 名修妙法念。

諸佛弟子僧， 是無上福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛弟子僧， 是無上福田，

必得佛菩提， 常念如是人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必得佛菩提， 常念如是人。

如海不可量， 我念如是人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海不可量， 我念如是人，

迴此諸功德， 令一切成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴此諸功德， 令一切成佛。

善修不退戒， 我念彼戒行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修不退戒， 我念彼戒行，

所有諸功德， 盡欲與眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸功德， 盡欲與眾生，

迴向無上道， 令得畢竟樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向無上道， 令得畢竟樂，

如是名念戒， 能與眾生樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是名念戒， 能與眾生樂。

捨資生及法， 亦捨諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨資生及法， 亦捨諸煩惱，

有福為眾生， 迴向無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有福為眾生， 迴向無上道。

如是成捨念， 不住於二道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是成捨念， 不住於二道，

離相自然行， 所在如日照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離相自然行， 所在如日照。

一切凡、聖人， 皆從善業得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切凡、聖人， 皆從善業得，

以彼諸因果， 大悲施一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼諸因果， 大悲施一切。

如是諸妙行， 為與增上樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸妙行， 為與增上樂，

即於彼天中， 成無上正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於彼天中， 成無上正覺。」

爾時，無所發菩薩摩訶薩、奮迅慧菩薩摩訶薩是二大士及無量眷屬俱詣佛所。到佛所已，頭面禮足，遶百千匝，奉承尊意，退坐一面，并諸眷屬亦坐一面，而白佛言：「世尊！我等二人於勝樓閣妙寶臺上說法集時，諸佛如來於一切法悉知見覺，無有障礙。世尊！我等二人所說法集，隨順佛意不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所發菩薩摩訶薩、奮迅慧菩薩摩訶薩是二大士及無量眷屬俱詣佛所。到佛所已，頭面禮足，遶百千匝，奉承尊意，退坐一面，并諸眷屬亦坐一面，而白佛言：「世尊！我等二人於勝樓閣妙寶臺上說法集時，諸佛如來於一切法悉知見覺，無有障礙。世尊！我等二人所說法集，隨順佛意不耶？」

爾時，佛告二菩薩言：「善男子！如汝所說，諸佛如來於一切法悉知見覺，無有障礙。善男子！汝等二人所說法集，善順我意。善男子！一切菩薩所有言說，皆是諸佛如來威神之力。善哉，善哉。善男子！汝今快說此妙法集。若有諸菩薩欲說法集者，應如汝等所說。善男子！汝等所說妙法集者，則為已作諸佛如來所作之事。善男子！我於汝等二人所說法集生隨喜心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告二菩薩言：「善男子！如汝所說，諸佛如來於一切法悉知見覺，無有障礙。善男子！汝等二人所說法集，善順我意。善男子！一切菩薩所有言說，皆是諸佛如來威神之力。善哉，善哉。善男子！汝今快說此妙法集。若有諸菩薩欲說法集者，應如汝等所說。善男子！汝等所說妙法集者，則為已作諸佛如來所作之事。善男子！我於汝等二人所說法集生隨喜心。」

爾時，慧命舍利弗語無所發菩薩摩訶薩言：「善男子！汝以何義名無所發？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命舍利弗語無所發菩薩摩訶薩言：「善男子！汝以何義名無所發？」

無所發菩薩言：「大德舍利弗！若有菩薩休息一切身、口、意業，不著一切所作之事，不求一法、不離煩惱、不欲得法，見過去、未來諸法真如平等，亦不見法有下、中、上，是故名為無所發。復次，大德舍利弗！一切諸法皆無所發，以本無故。舍利弗！法若有始，則有所發。諸法無始，無始云何言有所發？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德舍利弗！若有菩薩休息一切身、口、意業，不著一切所作之事，不求一法、不離煩惱、不欲得法，見過去、未來諸法真如平等，亦不見法有下、中、上，是故名為無所發。復次，大德舍利弗！一切諸法皆無所發，以本無故。舍利弗！法若有始，則有所發。諸法無始，無始云何言有所發？」

慧命舍利弗言：「法若如是，汝云何言說於法集？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「法若如是，汝云何言說於法集？」

無所發菩薩言：「大德舍利弗！我無所發而說法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德舍利弗！我無所發而說法集。」

無所發菩薩謂舍利弗言：「舍利弗！於意云何？汝之所問，為有所發問？為無所發問？若言有所發問者，依何因緣而有所發？然不離於法而有法所發，不離於法而有所問。大德舍利弗！若是無發問者，則為入我所說法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩謂舍利弗言：「舍利弗！於意云何？汝之所問，為有所發問？為無所發問？若言有所發問者，依何因緣而有所發？然不離於法而有法所發，不離於法而有所問。大德舍利弗！若是無發問者，則為入我所說法集。」

慧命舍利弗言：「善男子！我有所問，汝亦有說；云何而言無所發耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「善男子！我有所問，汝亦有說；云何而言無所發耶？」

無所發菩薩言：「大德舍利弗！汝之所問、我之所說，皆如幻說。如是，菩薩摩訶薩安住真如法界所說應知。大德舍利弗！夫幻人者，無心、無心數法；一切眾生亦復如是，無心、無心數法。若如是者，云何有發？大德舍利弗！如因幻師幻有所說；如是，菩薩摩訶薩依真如法界能有所說，應如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德舍利弗！汝之所問、我之所說，皆如幻說。如是，菩薩摩訶薩安住真如法界所說應知。大德舍利弗！夫幻人者，無心、無心數法；一切眾生亦復如是，無心、無心數法。若如是者，云何有發？大德舍利弗！如因幻師幻有所說；如是，菩薩摩訶薩依真如法界能有所說，應如是知。」

慧命舍利弗言：「善男子！譬如幻師所作幻事，非實、非不實；若如此者，汝亦應爾，非實、非不實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「善男子！譬如幻師所作幻事，非實、非不實；若如此者，汝亦應爾，非實、非不實。」

無所發菩薩言：「大德舍利弗！諸佛如來覺一切法皆如幻相，故說諸法虛妄如幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德舍利弗！諸佛如來覺一切法皆如幻相，故說諸法虛妄如幻。」

舍利弗言：「如是，善男子！諸佛如來覺一切法如幻，說一切法如幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如是，善男子！諸佛如來覺一切法如幻，說一切法如幻。」

無所發菩薩言：「大德舍利弗！猶如彼幻非實、非不實；一切諸法亦復如是，非實、非不實，應如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德舍利弗！猶如彼幻非實、非不實；一切諸法亦復如是，非實、非不實，應如是知。」

無所發菩薩言：「舍利弗！若諸法有實、不實者，不應說言一切諸法猶如幻相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「舍利弗！若諸法有實、不實者，不應說言一切諸法猶如幻相。」

慧命舍利弗言：「善男子！汝何所為行菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「善男子！汝何所為行菩薩行？」

無所發菩薩言：「大德舍利弗！我行菩薩行，不為於義、非不為義。何以故？若有菩薩為義行者，如是菩薩則有所見而行於行。若有所見而行其行，如是菩薩則不隨順諸佛如來。何以故？若有所見而行其行者，如是之人尚不能隨無生法忍，何況即入無生法忍？若離無生法忍，則不隨順諸佛如來。若不為義而行於行，如是之人行於邪道。行邪道者，此則無實義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德舍利弗！我行菩薩行，不為於義、非不為義。何以故？若有菩薩為義行者，如是菩薩則有所見而行於行。若有所見而行其行，如是菩薩則不隨順諸佛如來。何以故？若有所見而行其行者，如是之人尚不能隨無生法忍，何況即入無生法忍？若離無生法忍，則不隨順諸佛如來。若不為義而行於行，如是之人行於邪道。行邪道者，此則無實義。」

慧命舍利弗言：「善男子！若不為義、非不為義，如是菩薩於何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「善男子！若不為義、非不為義，如是菩薩於何處行？」

無所發菩薩言：「大德舍利弗！隨在何處，一切毛道凡夫所行，菩薩即彼處行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德舍利弗！隨在何處，一切毛道凡夫所行，菩薩即彼處行。」

舍利弗言：「善男子！毛道凡夫於何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！毛道凡夫於何處行？」

無所發菩薩言：「大德舍利弗！隨諸佛如來於何處行，毛道凡夫即彼處行，而毛道凡夫不知諸佛隨處行，我亦彼處行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德舍利弗！隨諸佛如來於何處行，毛道凡夫即彼處行，而毛道凡夫不知諸佛隨處行，我亦彼處行。」

慧命舍利弗言：「善男子！若毛道凡夫不知諸佛所行境界，云何而言諸佛如來隨何處行，毛道凡夫即彼處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「善男子！若毛道凡夫不知諸佛所行境界，云何而言諸佛如來隨何處行，毛道凡夫即彼處行？」

無所發菩薩言：「慧命舍利弗！汝今能知佛境界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「慧命舍利弗！汝今能知佛境界不？」

舍利弗言：「善男子！我但如彼文字而取，云何能知諸佛境界？善男子！然諸聲聞從於如來聞聲分別而言得知。善男子！諸佛境界無量無邊，而不離諸佛境界更有凡夫境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！我但如彼文字而取，云何能知諸佛境界？善男子！然諸聲聞從於如來聞聲分別而言得知。善男子！諸佛境界無量無邊，而不離諸佛境界更有凡夫境界。」

無所發菩薩言：「大德舍利弗！若不離諸佛境界更有凡夫境界者，舍利弗向言諸毛道凡夫不知佛境界，此言云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德舍利弗！若不離諸佛境界更有凡夫境界者，舍利弗向言諸毛道凡夫不知佛境界，此言云何？」

慧命舍利弗言：「善男子！諸佛如來超過世間，毛道凡夫行於世間，是故諸毛道凡夫不知諸佛境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「善男子！諸佛如來超過世間，毛道凡夫行於世間，是故諸毛道凡夫不知諸佛境界。」

無所發菩薩言：「大德舍利弗！於意云何？諸佛如來有所得、有所住、有所利益不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「大德舍利弗！於意云何？諸佛如來有所得、有所住、有所利益不？」

舍利弗言：「善男子！諸佛如來無法不知，知一切法、覺一切法已，能於有為法中利益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！諸佛如來無法不知，知一切法、覺一切法已，能於有為法中利益眾生。」

無所發菩薩言：「若舍利弗如是知，何故言諸佛如來超過世間？此是大德舍利弗不思量而說？舍利弗！若如來超過世間，即如來無所得、無所住、無所作利益。舍利弗！汝言已壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「若舍利弗如是知，何故言諸佛如來超過世間？此是大德舍利弗不思量而說？舍利弗！若如來超過世間，即如來無所得、無所住、無所作利益。舍利弗！汝言已壞。」

爾時，慧命舍利弗語無所發菩薩言：「善男子！我先已壞，非適今也，曾於過去退善根及一切智智心故。善男子！我於仁者樂說辯才深生隨喜，願一切眾生皆得是辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命舍利弗語無所發菩薩言：「善男子！我先已壞，非適今也，曾於過去退善根及一切智智心故。善男子！我於仁者樂說辯才深生隨喜，願一切眾生皆得是辯才。」

說此法集時，八萬菩薩得無生法忍，六萬天子遠塵離垢得法眼淨；五千比丘轉聲聞心，發阿耨多羅三藐三菩提心——彼諸比丘佛為授記，各於種種佛國土中成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法集時，八萬菩薩得無生法忍，六萬天子遠塵離垢得法眼淨；五千比丘轉聲聞心，發阿耨多羅三藐三菩提心——彼諸比丘佛為授記，各於種種佛國土中成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時，無所發菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩善知可取、能取法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所發菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩善知可取、能取法？」

佛言：「善男子！若菩薩知一切法，菩薩爾時善知可取、能取法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若菩薩知一切法，菩薩爾時善知可取、能取法。」

無所發菩薩言：「世尊！云何善知一切法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「世尊！云何善知一切法？」

佛言：「見一切法如夢、幻、乾闥婆城、陽焰、火輪、水中月、化、鏡中像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「見一切法如夢、幻、乾闥婆城、陽焰、火輪、水中月、化、鏡中像。」

無所發菩薩言：「世尊！何者是一切法而見如夢、幻、乾闥婆城、陽焰、火輪、水中月、化、鏡中像？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「世尊！何者是一切法而見如夢、幻、乾闥婆城、陽焰、火輪、水中月、化、鏡中像？」

佛言：「善男子！言一切法者，謂眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法。善男子！是名一切法見如夢、幻、乾闥婆城、陽焰、火輪、化、水中月、鏡中像。能取者，謂眼、耳、鼻、舌、身、意；可取者，色、聲、香、味、觸、法。菩薩摩訶薩悉見知覺能取、可取諸法，亦能善說，是故名為一切智者。若一切智者，是人離使煩惱；若能離使煩惱，是人無我、無我所，如虛空無分別，於一切眾生得平等心；以得平等心故，得一切處寂靜心；得寂靜心故，名為法行自然堅固者、於一切眾生作上首者、一切法中無障礙者、大慈大悲者、不可動轉者、三藐三佛陀者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！言一切法者，謂眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法。善男子！是名一切法見如夢、幻、乾闥婆城、陽焰、火輪、化、水中月、鏡中像。能取者，謂眼、耳、鼻、舌、身、意；可取者，色、聲、香、味、觸、法。菩薩摩訶薩悉見知覺能取、可取諸法，亦能善說，是故名為一切智者。若一切智者，是人離使煩惱；若能離使煩惱，是人無我、無我所，如虛空無分別，於一切眾生得平等心；以得平等心故，得一切處寂靜心；得寂靜心故，名為法行自然堅固者、於一切眾生作上首者、一切法中無障礙者、大慈大悲者、不可動轉者、三藐三佛陀者。」

無所發菩薩言：「世尊！菩薩欲得如諸佛如來妙法，云何修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「世尊！菩薩欲得如諸佛如來妙法，云何修行？」

佛言：「菩薩欲得諸佛如來如是法，應生平等心猶如大地，以能忍受一切眾生諸不善行及惡語言故。又，應生平等心猶如淨水，以能洗除身及眾生虛妄分別微煩惱垢故。又，應生等心猶如猛火，能以智火焚燒自及諸眾生煩惱薪故。又，應生等心其相如風，以能遠離一切著故。又，應生等心猶如虛空，以一切處無障礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩欲得諸佛如來如是法，應生平等心猶如大地，以能忍受一切眾生諸不善行及惡語言故。又，應生平等心猶如淨水，以能洗除身及眾生虛妄分別微煩惱垢故。又，應生等心猶如猛火，能以智火焚燒自及諸眾生煩惱薪故。又，應生等心其相如風，以能遠離一切著故。又，應生等心猶如虛空，以一切處無障礙故。

「善男子！如師子王，菩薩亦爾，以一切處不驚不怖故。譬如龍象，菩薩亦爾，以調伏心荷負一切眾生諸重擔故。譬如大雨，菩薩亦爾，以其降澍妙雨故。譬如日光，菩薩亦爾，以智慧光照一切眾生故。譬如明月，菩薩亦爾，以一切眾生隨其所在見者愛樂故。譬如大商主，菩薩亦爾，將導眾生趣一切智大寶洲故。譬如良醫，菩薩亦爾，以能療治一切眾生煩惱病故。如拔刺者，菩薩亦爾，以能拔出一切眾生於諸法中疑惑故。譬如海導師，菩薩亦爾，以能善知一切智、知諸方義故。譬如船舫，菩薩亦爾，以能善度諸世間眾生大海水故。譬如眾水河池等，菩薩亦爾，以能資潤一切眾生故。如王大道，菩薩亦爾，平等能津通諸眾生故。譬如寶洲，菩薩亦爾，以能具足一切菩提分法故。譬如如意寶，須者皆得，菩薩亦爾，能與眾生無量利益所求法故。譬如良馬，菩薩亦爾，以能運代疲苦眾生故。譬如大海，菩薩亦爾，智慧甚深難測量故。譬如須彌山，菩薩亦爾，於佛菩提不傾動故。譬如一切諸妙寶樹，菩薩亦爾，以能具足勝莊嚴故。譬如閻浮檀金，菩薩亦爾，以希有難得故。譬如帝釋王，菩薩亦爾，於諸法中能得增上自在力故。譬如大梵王，菩薩亦爾，具足寂靜、諸威儀故。譬如護世四天王等，菩薩亦爾，以能護持勝妙法故。譬如轉輪王，菩薩亦爾，以能修行十善業故。譬如大臣，菩薩亦爾，以能守護諸佛如來祕密法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王，菩薩亦爾，以一切處不驚不怖故。譬如龍象，菩薩亦爾，以調伏心荷負一切眾生諸重擔故。譬如大雨，菩薩亦爾，以其降澍妙雨故。譬如日光，菩薩亦爾，以智慧光照一切眾生故。譬如明月，菩薩亦爾，以一切眾生隨其所在見者愛樂故。譬如大商主，菩薩亦爾，將導眾生趣一切智大寶洲故。譬如良醫，菩薩亦爾，以能療治一切眾生煩惱病故。如拔刺者，菩薩亦爾，以能拔出一切眾生於諸法中疑惑故。譬如海導師，菩薩亦爾，以能善知一切智、知諸方義故。譬如船舫，菩薩亦爾，以能善度諸世間眾生大海水故。譬如眾水河池等，菩薩亦爾，以能資潤一切眾生故。如王大道，菩薩亦爾，平等能津通諸眾生故。譬如寶洲，菩薩亦爾，以能具足一切菩提分法故。譬如如意寶，須者皆得，菩薩亦爾，能與眾生無量利益所求法故。譬如良馬，菩薩亦爾，以能運代疲苦眾生故。譬如大海，菩薩亦爾，智慧甚深難測量故。譬如須彌山，菩薩亦爾，於佛菩提不傾動故。譬如一切諸妙寶樹，菩薩亦爾，以能具足勝莊嚴故。譬如閻浮檀金，菩薩亦爾，以希有難得故。譬如帝釋王，菩薩亦爾，於諸法中能得增上自在力故。譬如大梵王，菩薩亦爾，具足寂靜、諸威儀故。譬如護世四天王等，菩薩亦爾，以能護持勝妙法故。譬如轉輪王，菩薩亦爾，以能修行十善業故。譬如大臣，菩薩亦爾，以能守護諸佛如來祕密法故。

「菩薩應生出家心，以善住沙門法故。菩薩住沙門法中，以寂靜身、口、意業故。菩薩住阿蘭若處，以成就禪定三昧、三摩跋提通明解脫故。菩薩住禪定中，以得真如甚深空故。菩薩住寂靜處，以能教化乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，成就呪術、妙藥、聖人法故。菩薩安住明智，以能具足成就三明故。菩薩住於勝寂，以得殊妙六通法故。菩薩住多聞慧，以能善知陰界入等差別法故。菩薩住於師處，以能善知一切諸論故。菩薩住法師地，以能離飲食供養說法教化故。菩薩善住毘尼法中，以能遠貪、瞋、癡等諸煩惱故。菩薩住於摩夷處，以能一切處寂靜故。菩薩住於柔軟心，以能遠離一切所求故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩應生出家心，以善住沙門法故。菩薩住沙門法中，以寂靜身、口、意業故。菩薩住阿蘭若處，以成就禪定三昧、三摩跋提通明解脫故。菩薩住禪定中，以得真如甚深空故。菩薩住寂靜處，以能教化乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，成就呪術、妙藥、聖人法故。菩薩安住明智，以能具足成就三明故。菩薩住於勝寂，以得殊妙六通法故。菩薩住多聞慧，以能善知陰界入等差別法故。菩薩住於師處，以能善知一切諸論故。菩薩住法師地，以能離飲食供養說法教化故。菩薩善住毘尼法中，以能遠貪、瞋、癡等諸煩惱故。菩薩住於摩夷處，以能一切處寂靜故。菩薩住於柔軟心，以能遠離一切所求故。

「菩薩不住掉心，以能遠離貪煩惱故。菩薩不住高心，以能遠離瞋煩惱故。菩薩不住諸惡語言，以能遠離癡心故。菩薩不住雜亂語言，以能成就善護言語故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不住掉心，以能遠離貪煩惱故。菩薩不住高心，以能遠離瞋煩惱故。菩薩不住諸惡語言，以能遠離癡心故。菩薩不住雜亂語言，以能成就善護言語故。

「菩薩住於大師，以能修行大乘法故。菩薩善住荷擔負重，以能成就大菩提心故。譬如大水，菩薩亦爾，以能利潤受用眾生故。譬如大城，菩薩亦爾，以能滿足一切智智功德故。譬如僮僕，菩薩亦爾，以大慈悲代諸眾生勤苦事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住於大師，以能修行大乘法故。菩薩善住荷擔負重，以能成就大菩提心故。譬如大水，菩薩亦爾，以能利潤受用眾生故。譬如大城，菩薩亦爾，以能滿足一切智智功德故。譬如僮僕，菩薩亦爾，以大慈悲代諸眾生勤苦事故。

「復次，善男子！菩薩於惡眾生生柔和心、於憍慢眾生生恭敬心、於諂曲眾生生質直心、於稠林行眾生不生稠林行心、於不修行眾生生救度心、於無慚眾生生於慚心、於無愧眾生生於愧心、於邪論眾生生不怯弱心、處於大眾不生怖心，世間之法不能染污、一切諸魔不能破壞、外道邪論不能降伏，於所尊者生敬重心、常於師長生供養心、於多聞者生奇特心、於得禪定者生希有心、於黠慧者生深行心、於諸法師生如愛敬佛心、於諸菩薩生歸依心、於諸如來生究竟心、於如實修行者生堅固心，於一切煩惱不驚不怖，不證涅槃，起大慈悲行世間行為度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩於惡眾生生柔和心、於憍慢眾生生恭敬心、於諂曲眾生生質直心、於稠林行眾生不生稠林行心、於不修行眾生生救度心、於無慚眾生生於慚心、於無愧眾生生於愧心、於邪論眾生生不怯弱心、處於大眾不生怖心，世間之法不能染污、一切諸魔不能破壞、外道邪論不能降伏，於所尊者生敬重心、常於師長生供養心、於多聞者生奇特心、於得禪定者生希有心、於黠慧者生深行心、於諸法師生如愛敬佛心、於諸菩薩生歸依心、於諸如來生究竟心、於如實修行者生堅固心，於一切煩惱不驚不怖，不證涅槃，起大慈悲行世間行為度眾生。

「不以染心說法教化，而常遠離一切供養恭敬故；遠離顛倒心，以如實知無常苦、空、無我、不淨故；具足解脫心，以能遠離境界故；成就如實生，以生聖人如實家故；成就如實智慧，以常出家心故；成就聖行，以如實知苦、集、滅、道故；成就大人相，以具足持戒、多聞、不放逸故；成就一切眾生平等心，善知世間無我故；成就不顛倒法，以聖印為印故；成就道場心，以不退印為印故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以染心說法教化，而常遠離一切供養恭敬故；遠離顛倒心，以如實知無常苦、空、無我、不淨故；具足解脫心，以能遠離境界故；成就如實生，以生聖人如實家故；成就如實智慧，以常出家心故；成就聖行，以如實知苦、集、滅、道故；成就大人相，以具足持戒、多聞、不放逸故；成就一切眾生平等心，善知世間無我故；成就不顛倒法，以聖印為印故；成就道場心，以不退印為印故。

「諸菩薩等常成就清淨心行、成就普莊嚴威儀行，不樂說世間技術語言、不樂近惡知識、不樂供養恭敬諸事、不樂說世間雜語、不樂說諸國土事、不樂說諸王事、不樂說賊盜事、不樂說婦女事、不樂說吉會事、不樂說征戰事、不樂朋黨諍訟、不樂諸惡國城邑聚落邊地難處、不樂近伎樂歌舞戲笑等人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩等常成就清淨心行、成就普莊嚴威儀行，不樂說世間技術語言、不樂近惡知識、不樂供養恭敬諸事、不樂說世間雜語、不樂說諸國土事、不樂說諸王事、不樂說賊盜事、不樂說婦女事、不樂說吉會事、不樂說征戰事、不樂朋黨諍訟、不樂諸惡國城邑聚落邊地難處、不樂近伎樂歌舞戲笑等人。

「復次，善男子！不樂與慳、嫉人俱，不樂與破戒、邪見、多集諸惡、放逸、輕法等人俱，不樂與多瞋恨、顛倒亂心人俱，不樂愚癡、瘖瘂，如是等人悉不與俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！不樂與慳、嫉人俱，不樂與破戒、邪見、多集諸惡、放逸、輕法等人俱，不樂與多瞋恨、顛倒亂心人俱，不樂愚癡、瘖瘂，如是等人悉不與俱。

「菩薩摩訶薩常樂勇猛捨法、資生、無畏等施，斷除貪、瞋、癡煩惱，大妙行者，樂離憒亂處，樂於靜默，常樂閑獨——所謂高山、巖嶺、溝壑、草木、叢林、清泉、流水，樂如是等清閑之處。初夜、後夜捐於睡眠，精勤修行，發聞、思、修慧及諸禪定三昧陀羅尼、自在神通，無量無邊百千萬億法門而現在前、見無量百千萬億佛、得百千萬億三昧百千萬億陀羅尼門、能教化百千萬億眾生。菩薩應成就如是等心，則能得彼如來妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩常樂勇猛捨法、資生、無畏等施，斷除貪、瞋、癡煩惱，大妙行者，樂離憒亂處，樂於靜默，常樂閑獨——所謂高山、巖嶺、溝壑、草木、叢林、清泉、流水，樂如是等清閑之處。初夜、後夜捐於睡眠，精勤修行，發聞、思、修慧及諸禪定三昧陀羅尼、自在神通，無量無邊百千萬億法門而現在前、見無量百千萬億佛、得百千萬億三昧百千萬億陀羅尼門、能教化百千萬億眾生。菩薩應成就如是等心，則能得彼如來妙法。」

爾時，無所發菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若能如實修行者，此大乘法故，即是如說修行者所乘之法。若能不放逸者，是人名為如實修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所發菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若能如實修行者，此大乘法故，即是如說修行者所乘之法。若能不放逸者，是人名為如實修行。

「世尊！又，如實修行者謂發菩提願，不放逸者謂滿足菩提願。復次，如實修行者謂修行布施，不放逸者謂不求報。復次，如實修行者受持淨戒，不放逸者成就不退戒。復次，修行者始修忍辱行，不放逸者得無生法忍。復次，修行者求一切善根而不疲倦，不放逸者捨一切所作事故。復次，修行者始修禪定，不放逸者不住禪定。復次，修行者滿足智慧，不放逸者不戲論諸法。復次，修行者守護妙法，不放逸者不見諸法。復次，修行者令諸眾生得大菩提，不放逸者不見諸眾生。復次，如實修行者聚集一切善根，不放逸者迴向大菩提。復次，如實修行者以菩提為實法，不放逸者如實知一切法如菩提相。復次，如實修行者得無生法忍，不放逸者願取有生。復次，如實修行者往詣道場示現一切勝莊嚴事，不放逸者如實知阿僧祇劫。復次，如實修行者如實知菩提，不放逸者過去諸業皆善修故。復次，如實修行者至大涅槃，不放逸者善知諸法本性寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！又，如實修行者謂發菩提願，不放逸者謂滿足菩提願。復次，如實修行者謂修行布施，不放逸者謂不求報。復次，如實修行者受持淨戒，不放逸者成就不退戒。復次，修行者始修忍辱行，不放逸者得無生法忍。復次，修行者求一切善根而不疲倦，不放逸者捨一切所作事故。復次，修行者始修禪定，不放逸者不住禪定。復次，修行者滿足智慧，不放逸者不戲論諸法。復次，修行者守護妙法，不放逸者不見諸法。復次，修行者令諸眾生得大菩提，不放逸者不見諸眾生。復次，如實修行者聚集一切善根，不放逸者迴向大菩提。復次，如實修行者以菩提為實法，不放逸者如實知一切法如菩提相。復次，如實修行者得無生法忍，不放逸者願取有生。復次，如實修行者往詣道場示現一切勝莊嚴事，不放逸者如實知阿僧祇劫。復次，如實修行者如實知菩提，不放逸者過去諸業皆善修故。復次，如實修行者至大涅槃，不放逸者善知諸法本性寂滅。

「世尊！菩薩摩訶薩善能如是修行及不放逸，於得菩提不以為難。世尊！以是義故，菩薩摩訶薩應當修習如實修行及不放逸。世尊！是則名微妙法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩善能如是修行及不放逸，於得菩提不以為難。世尊！以是義故，菩薩摩訶薩應當修習如實修行及不放逸。世尊！是則名微妙法集。」

爾時，慧命舍利弗白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，若有菩薩摩訶薩於佛如來及諸菩薩所說法集聞而生信及能修行，是諸菩薩有妙法集。何以故？若不信法者則無法集，若不行精進者亦無法集。若人能於諸聖所說法中生希有心、生如實心，是菩薩有妙法集。世尊！若人不自讚己、亦不毀他，是人有妙法集。世尊！若人於聖慈心、於非聖攝受心，若有人不見自勝、不見他劣，若人於平等法生於等心、於不平等法亦生等心，於等亦生等心、於等不等亦生等心，而不分別等以不等，是人有妙法集。若人但聞一句而能了知百千萬句，當知是人有妙法集。若人聞法不靜、不亂，若人聞法不縛、不解，若人聞法不行、不住，若人聞法不增、不減，若人聞法不喜、不瞋，若人聞法不住世間、不入涅槃，世尊！若能如是入於法集，當知是人有妙法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說法集不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命舍利弗白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，若有菩薩摩訶薩於佛如來及諸菩薩所說法集聞而生信及能修行，是諸菩薩有妙法集。何以故？若不信法者則無法集，若不行精進者亦無法集。若人能於諸聖所說法中生希有心、生如實心，是菩薩有妙法集。世尊！若人不自讚己、亦不毀他，是人有妙法集。世尊！若人於聖慈心、於非聖攝受心，若有人不見自勝、不見他劣，若人於平等法生於等心、於不平等法亦生等心，於等亦生等心、於等不等亦生等心，而不分別等以不等，是人有妙法集。若人但聞一句而能了知百千萬句，當知是人有妙法集。若人聞法不靜、不亂，若人聞法不縛、不解，若人聞法不行、不住，若人聞法不增、不減，若人聞法不喜、不瞋，若人聞法不住世間、不入涅槃，世尊！若能如是入於法集，當知是人有妙法集。世尊！我今所說法集，為得隨順如來所說法集不耶？」

佛言：「如是。舍利弗！舍利弗！汝之所說隨順佛意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。舍利弗！舍利弗！汝之所說隨順佛意。」