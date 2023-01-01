佛說法集經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法集經卷第三

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

「善男子！何者是菩薩摩訶薩十一切入？所謂地一切入、水一切入、火一切入、風一切入、虛空一切入、青一切入、黃一切入、赤一切入、白一切入、識一切入，是名十一切入。是菩薩若欲以一切界入一界者即一切界入一界，所謂入地界；若欲以一切界入一界者即一切界入一界，所謂入水界；若欲以一切界入一界者即一切界入一界，所謂入火界；若欲以一切界入一界者即入一界，所謂入風界；若欲以一切界入一界者即入一界，所謂入虛空界；若欲以一切入入一入即入一入，所謂青入；若欲以一切入入一入即入一入，所謂黃入；若欲以一切入入一入即入一入，所謂赤入；若欲以一切入入一入即入一入，所謂白入；若欲以一切入入一入即入一入，所謂識入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩十一切入？所謂地一切入、水一切入、火一切入、風一切入、虛空一切入、青一切入、黃一切入、赤一切入、白一切入、識一切入，是名十一切入。是菩薩若欲以一切界入一界者即一切界入一界，所謂入地界；若欲以一切界入一界者即一切界入一界，所謂入水界；若欲以一切界入一界者即一切界入一界，所謂入火界；若欲以一切界入一界者即入一界，所謂入風界；若欲以一切界入一界者即入一界，所謂入虛空界；若欲以一切入入一入即入一入，所謂青入；若欲以一切入入一入即入一入，所謂黃入；若欲以一切入入一入即入一入，所謂赤入；若欲以一切入入一入即入一入，所謂白入；若欲以一切入入一入即入一入，所謂識入。

「若欲以一切地、水、火、風、空、青、黃、赤、白、識入一入即入一入，是故名為一切入入一。一入即成一切入，是故名為一切入。是名菩薩摩訶薩十一切入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲以一切地、水、火、風、空、青、黃、赤、白、識入一入即入一入，是故名為一切入入一。一入即成一切入，是故名為一切入。是名菩薩摩訶薩十一切入。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩十自在？所謂命自在、心自在、物自在、業自在、生自在、如意自在、信自在、願自在、智自在、法自在，是名菩薩摩訶薩十自在。善男子！得上甘露名為命自在；能知一切唯是一心，名為心自在；於其掌中出諸珍寶，亦以虛空而為庫藏，名為物自在；遠離一切煩惱、煩惱習氣及無明使，名為業自在；於禪定解脫三昧、三摩跋提隨意迴轉，名為生自在；於一切行自然而行，名為如意自在；於一切入中得自在觀，名為信自在；即生心時，現前成就一切諸事，名為願自在；一切身、口、意業以智為本，名為智自在；現得平等真如法界、實際無垢智慧，名為法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩十自在？所謂命自在、心自在、物自在、業自在、生自在、如意自在、信自在、願自在、智自在、法自在，是名菩薩摩訶薩十自在。善男子！得上甘露名為命自在；能知一切唯是一心，名為心自在；於其掌中出諸珍寶，亦以虛空而為庫藏，名為物自在；遠離一切煩惱、煩惱習氣及無明使，名為業自在；於禪定解脫三昧、三摩跋提隨意迴轉，名為生自在；於一切行自然而行，名為如意自在；於一切入中得自在觀，名為信自在；即生心時，現前成就一切諸事，名為願自在；一切身、口、意業以智為本，名為智自在；現得平等真如法界、實際無垢智慧，名為法自在。

「復次，善男子！得命自在故，對治一切世間死怖畏；得心自在故，對治一切世間煩惱怖畏；得物自在故，對治一切世間貧窮怖畏；得業自在故，對治一切世間惡行怖畏；得生自在故，對治一切世間惡道怖畏；得如意自在故，對治一切世間追求怖畏；得信自在故，對治一切世間謗法罪怖畏；得願自在故，對治一切世間心念縛怖畏；得智自在故，對治一切世間疑刺怖畏；得法自在故，對治一切世間大眾怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！得命自在故，對治一切世間死怖畏；得心自在故，對治一切世間煩惱怖畏；得物自在故，對治一切世間貧窮怖畏；得業自在故，對治一切世間惡行怖畏；得生自在故，對治一切世間惡道怖畏；得如意自在故，對治一切世間追求怖畏；得信自在故，對治一切世間謗法罪怖畏；得願自在故，對治一切世間心念縛怖畏；得智自在故，對治一切世間疑刺怖畏；得法自在故，對治一切世間大眾怖畏。

「復次，善男子！遠離殺生之罪，與一切眾生無瞋害心，是命自在因；於受樂眾生無障礙大慈、於受苦眾生無障礙大悲，是心自在因；平等心捨一切事，及迴向大菩提，是物自在因；入一切所作業——所謂清淨身、口、意業——是業自在因；以菩提心為本，攝取一切善根、十善業道，是生自在因；以一切供養、恭敬、禮拜、讚歎，象馬車乘捨與眾生，是如意自在因；於三寶中教化一切眾生，是信自在因；與一切眾生清淨身、口、意業，是願自在因；遠離供養、恭敬、飲食貪心，能施一切眾生法食，是智自在因；平等教化一切眾生，說一切眾生平等法界，說一切眾生、諸佛如來以為法身非飲食身，是法自在因。是名諸菩薩摩訶薩得十自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！遠離殺生之罪，與一切眾生無瞋害心，是命自在因；於受樂眾生無障礙大慈、於受苦眾生無障礙大悲，是心自在因；平等心捨一切事，及迴向大菩提，是物自在因；入一切所作業——所謂清淨身、口、意業——是業自在因；以菩提心為本，攝取一切善根、十善業道，是生自在因；以一切供養、恭敬、禮拜、讚歎，象馬車乘捨與眾生，是如意自在因；於三寶中教化一切眾生，是信自在因；與一切眾生清淨身、口、意業，是願自在因；遠離供養、恭敬、飲食貪心，能施一切眾生法食，是智自在因；平等教化一切眾生，說一切眾生平等法界，說一切眾生、諸佛如來以為法身非飲食身，是法自在因。是名諸菩薩摩訶薩得十自在。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩十諦？所謂世諦、第一義諦、相諦、差別諦、觀諦、事諦、生諦、盡無生智諦、入道智諦、集如來智諦，是名十諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩十諦？所謂世諦、第一義諦、相諦、差別諦、觀諦、事諦、生諦、盡無生智諦、入道智諦、集如來智諦，是名十諦。

「善男子！世諦者，所謂有限齊名數為他人說，狹劣不廣，是名世諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！世諦者，所謂有限齊名數為他人說，狹劣不廣，是名世諦。

「第一義諦者，所謂甚深空相應法，無有限齊，不斷絕處，非他因緣，平等一相，無有高下，不亂不靜相、一切法真如相，是名第一義諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一義諦者，所謂甚深空相應法，無有限齊，不斷絕處，非他因緣，平等一相，無有高下，不亂不靜相、一切法真如相，是名第一義諦。

「相諦者，所謂逼惱者苦相、生者集相、淨者滅相、乘者道相，是名相諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相諦者，所謂逼惱者苦相、生者集相、淨者滅相、乘者道相，是名相諦。

「復次，善男子！知一切法自性無我相、證道相、作證相，是名相諦。如是知一切法自性淨相、知自性遠離相、知自性空相、知自性不生不滅相，證道相、作證道相，是名相諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！知一切法自性無我相、證道相、作證相，是名相諦。如是知一切法自性淨相、知自性遠離相、知自性空相、知自性不生不滅相，證道相、作證道相，是名相諦。

「差別諦者，一切法皆是一相，依他因緣而差別說——一相者，所謂空相，彼空依他差別而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「差別諦者，一切法皆是一相，依他因緣而差別說——一相者，所謂空相，彼空依他差別而說。

「又復，一切法無相、無願、無行，不生、不滅，彼一切差別皆是空相、皆悉是空、不相違相，是名差別諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，一切法無相、無願、無行，不生、不滅，彼一切差別皆是空相、皆悉是空、不相違相，是名差別諦。

「何者是觀諦？觀者徹觀故，數見、思惟、知、見、覺，證智，於彼境不相違背，是名觀諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是觀諦？觀者徹觀故，數見、思惟、知、見、覺，證智，於彼境不相違背，是名觀諦。

「事諦者，所謂事智——事者，謂陰界入——知彼陰界入唯是因緣生，無事、無壽者，能如是知而證於道，是名事諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「事諦者，所謂事智——事者，謂陰界入——知彼陰界入唯是因緣生，無事、無壽者，能如是知而證於道，是名事諦。

「何者是生諦？所謂依彼知斷煩惱、依彼行斷煩惱、依彼道斷煩惱，而得十力、四無畏、十八不共法，復證一切法、得一切如來勝自在法，是名生諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是生諦？所謂依彼知斷煩惱、依彼行斷煩惱、依彼道斷煩惱，而得十力、四無畏、十八不共法，復證一切法、得一切如來勝自在法，是名生諦。

「盡無生智諦者，說一切有為法盡，彼有為法盡不盡以盡無盡。若盡有盡者即有盡盡，是故盡不盡。是故，盡不生、不滅，是名盡無生智諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡無生智諦者，說一切有為法盡，彼有為法盡不盡以盡無盡。若盡有盡者即有盡盡，是故盡不盡。是故，盡不生、不滅，是名盡無生智諦。

「何者是入道智諦？以何等智、以何等道、以何等功德聚集、以何等智聚集，知一切法不生、不滅，依彼法自入、令他入，是名入道智諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是入道智諦？以何等智、以何等道、以何等功德聚集、以何等智聚集，知一切法不生、不滅，依彼法自入、令他入，是名入道智諦。

「何者是集如來智諦？謂法雲地、如來地中間，集如來智諦得彼自然道證如來智，是名集如來智諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是集如來智諦？謂法雲地、如來地中間，集如來智諦得彼自然道證如來智，是名集如來智諦。

「是名菩薩摩訶薩十諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名菩薩摩訶薩十諦。

「善男子！何者是諸菩薩摩訶薩九次第入三摩拔提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是諸菩薩摩訶薩九次第入三摩拔提？

「菩薩摩訶薩離諸欲、諸惡不善法，有覺、有觀，離生喜樂，入初禪行。善男子！離諸欲者，謂初禪所對愛染法，遠離彼法名離諸欲。離諸惡不善法者，謂因貪、瞋、癡起殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪瞋、邪見，是名諸惡不善法，遠離彼法是名初禪。有覺者，謂共覺故。何者是覺？依何境界？隨順初禪是覺有種種異名，謂知、覺、思惟、觀集、定等，是名為覺。何者是觀？即彼隨順初禪覺行思惟、觀受欲定知覺，是名為觀。依於厭行共彼有覺、有觀而成初禪，依於厭行共彼有喜、有樂而成初禪，是名有喜有樂入初禪行。行者，所謂受持護念喜、樂、知等，是名為行。菩薩摩訶薩住初禪中得無生法忍增上欲心，是故入禪求無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩離諸欲、諸惡不善法，有覺、有觀，離生喜樂，入初禪行。善男子！離諸欲者，謂初禪所對愛染法，遠離彼法名離諸欲。離諸惡不善法者，謂因貪、瞋、癡起殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪瞋、邪見，是名諸惡不善法，遠離彼法是名初禪。有覺者，謂共覺故。何者是覺？依何境界？隨順初禪是覺有種種異名，謂知、覺、思惟、觀集、定等，是名為覺。何者是觀？即彼隨順初禪覺行思惟、觀受欲定知覺，是名為觀。依於厭行共彼有覺、有觀而成初禪，依於厭行共彼有喜、有樂而成初禪，是名有喜有樂入初禪行。行者，所謂受持護念喜、樂、知等，是名為行。菩薩摩訶薩住初禪中得無生法忍增上欲心，是故入禪求無生法忍。

「是菩薩摩訶薩為得轉勝無生法忍欲求心故，於彼初禪中生不堅固心，是故菩薩捨彼初禪求第二禪。是菩薩離彼初禪有覺觀心，滅於彼心、離於彼心、淨於彼心、寂靜彼心，為入第二禪、為成就第二禪思惟行。是菩薩離彼覺觀，內淨心一處，無覺、無觀，定生喜樂，入第二禪行。內淨者，謂對治障彼第二禪法。菩薩寂靜，彼法清淨無濁，是名內淨。心一處者，謂滅彼初禪一切覺觀，寂靜一味猶如大海。善男子！譬如一切諸水入於大海皆同一味，所謂醎味。如是，菩薩摩訶薩入第二禪，滅彼初禪一切覺觀，寂靜一味，無覺、無觀，是名得無覺無觀三昧。是菩薩依彼三昧生喜——謂於佛、法、僧中生於喜心——依彼喜心，諸善功德自然滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為得轉勝無生法忍欲求心故，於彼初禪中生不堅固心，是故菩薩捨彼初禪求第二禪。是菩薩離彼初禪有覺觀心，滅於彼心、離於彼心、淨於彼心、寂靜彼心，為入第二禪、為成就第二禪思惟行。是菩薩離彼覺觀，內淨心一處，無覺、無觀，定生喜樂，入第二禪行。內淨者，謂對治障彼第二禪法。菩薩寂靜，彼法清淨無濁，是名內淨。心一處者，謂滅彼初禪一切覺觀，寂靜一味猶如大海。善男子！譬如一切諸水入於大海皆同一味，所謂醎味。如是，菩薩摩訶薩入第二禪，滅彼初禪一切覺觀，寂靜一味，無覺、無觀，是名得無覺無觀三昧。是菩薩依彼三昧生喜——謂於佛、法、僧中生於喜心——依彼喜心，諸善功德自然滿足。

「是菩薩為彼無生法忍增勝光明、轉轉光明、轉轉勝妙、轉轉柔軟，得上欲心。是菩薩依彼無生法忍上欲心故，於彼第二禪中不住、不樂，更求勝上第三禪行。是菩薩生如是心，知彼喜心障第三禪及障無生法忍，是故菩薩離喜行，捨憶念安慧、身受樂——是樂聖人亦說、亦捨——遠離喜樂，入三禪行。是菩薩得三昧樂，厭於彼喜，生如是心：『此無喜樂，是無常樂、是盡滅法，非常、非恒，非真實樂、非究竟樂。』是菩薩知如是已，轉轉復得彼無生法忍增上欲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩為彼無生法忍增勝光明、轉轉光明、轉轉勝妙、轉轉柔軟，得上欲心。是菩薩依彼無生法忍上欲心故，於彼第二禪中不住、不樂，更求勝上第三禪行。是菩薩生如是心，知彼喜心障第三禪及障無生法忍，是故菩薩離喜行，捨憶念安慧、身受樂——是樂聖人亦說、亦捨——遠離喜樂，入三禪行。是菩薩得三昧樂，厭於彼喜，生如是心：『此無喜樂，是無常樂、是盡滅法，非常、非恒，非真實樂、非究竟樂。』是菩薩知如是已，轉轉復得彼無生法忍增上欲心。

「是菩薩依彼無生法忍增上欲心不樂苦樂，是菩薩遠離苦樂，先滅憂喜，不苦、不樂，捨念清淨，入四禪行。是菩薩得第四禪三摩拔提，柔軟心、自在心、寂靜心、光明心、正直心，以彼一切樂事捨與一切眾生。是菩薩與一切眾生現前安隱樂時，即得無生法忍光明現前。是菩薩得彼無生法忍光明現前故，令行速疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩依彼無生法忍增上欲心不樂苦樂，是菩薩遠離苦樂，先滅憂喜，不苦、不樂，捨念清淨，入四禪行。是菩薩得第四禪三摩拔提，柔軟心、自在心、寂靜心、光明心、正直心，以彼一切樂事捨與一切眾生。是菩薩與一切眾生現前安隱樂時，即得無生法忍光明現前。是菩薩得彼無生法忍光明現前故，令行速疾。

「是菩薩於彼第四禪勝妙樂中不生樂心，遠離彼樂，捨念清淨，唯見虛空現前。是菩薩過一切色相、滅一切有對相、不念種種相，知無邊虛空即入無邊虛空行。是菩薩如是觀色略有二種：一者、四大，二者、依四大。四大者，謂地、水、火、風；依四大者，謂色、香、味、觸。如是廣有八種色，離彼一切色相無彼色相。滅彼色相故，言過一切色相。隨何等法有其色相，彼法必有礙相。是故，過一切色相、滅一切有對相，不念、不行種種異相。以過種種異相、以不念種種異相故，唯見虛空相。是故，菩薩知無量虛空即入無邊虛空行。是菩薩入無邊虛空處三昧生如是心：『虛空無邊、虛空無際、虛空無崖，隨何等法以無邊等故，彼法無有前際、中際、後際。』如是觀一切法無前、中、後際。是菩薩入如是三昧，即於一切眾生起大慈心、即於一切法得平等智而現在前，是菩薩爾時於無生法忍中始得勝進光明現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩於彼第四禪勝妙樂中不生樂心，遠離彼樂，捨念清淨，唯見虛空現前。是菩薩過一切色相、滅一切有對相、不念種種相，知無邊虛空即入無邊虛空行。是菩薩如是觀色略有二種：一者、四大，二者、依四大。四大者，謂地、水、火、風；依四大者，謂色、香、味、觸。如是廣有八種色，離彼一切色相無彼色相。滅彼色相故，言過一切色相。隨何等法有其色相，彼法必有礙相。是故，過一切色相、滅一切有對相，不念、不行種種異相。以過種種異相、以不念種種異相故，唯見虛空相。是故，菩薩知無量虛空即入無邊虛空行。是菩薩入無邊虛空處三昧生如是心：『虛空無邊、虛空無際、虛空無崖，隨何等法以無邊等故，彼法無有前際、中際、後際。』如是觀一切法無前、中、後際。是菩薩入如是三昧，即於一切眾生起大慈心、即於一切法得平等智而現在前，是菩薩爾時於無生法忍中始得勝進光明現前。

「是菩薩過一切無邊虛空相，現前知無邊識相，入無邊識處行。是菩薩生如是心：『是無邊虛空相唯是識想分別。』是菩薩得如是心，知一切唯是識相，是識無量無邊。是菩薩入如是三昧得無生法忍，非究竟成就無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩過一切無邊虛空相，現前知無邊識相，入無邊識處行。是菩薩生如是心：『是無邊虛空相唯是識想分別。』是菩薩得如是心，知一切唯是識相，是識無量無邊。是菩薩入如是三昧得無生法忍，非究竟成就無生法忍。

「是菩薩過一切無邊識相處現前知無所有處，入無所有無少處行。無所有者，無彼所有。何者是所有？謂貪、瞋、癡分別，種種分別、虛妄分別，一切有為法皆從虛妄分別心生。無彼所有，故言無所有。無少者，如向所說，法中少相、細相、微相等名為少相。無彼少相，故言無少。過彼一切麁細相故，言無所有、無少。是菩薩住如是三昧得轉勝無生法忍光明現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩過一切無邊識相處現前知無所有處，入無所有無少處行。無所有者，無彼所有。何者是所有？謂貪、瞋、癡分別，種種分別、虛妄分別，一切有為法皆從虛妄分別心生。無彼所有，故言無所有。無少者，如向所說，法中少相、細相、微相等名為少相。無彼少相，故言無少。過彼一切麁細相故，言無所有、無少。是菩薩住如是三昧得轉勝無生法忍光明現前。

「是菩薩為得彼無生法忍，不樂彼無所有無少三昧，是菩薩更求增上三昧生勝欲心。是菩薩轉求增上三昧勝行，生如是心：『是無所有無少行相亦是細相，虛妄分別故。』次觀非相非非相。何等法是非相非非相？非相者是空，非非相者從因緣生。菩薩爾時得非相非非相三昧現前，是菩薩過一切無所有處少相入非想非非想處三昧行。菩薩住於彼處生如是心：『彼非想非非想處無所可樂。』是菩薩遠離彼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩為得彼無生法忍，不樂彼無所有無少三昧，是菩薩更求增上三昧生勝欲心。是菩薩轉求增上三昧勝行，生如是心：『是無所有無少行相亦是細相，虛妄分別故。』次觀非相非非相。何等法是非相非非相？非相者是空，非非相者從因緣生。菩薩爾時得非相非非相三昧現前，是菩薩過一切無所有處少相入非想非非想處三昧行。菩薩住於彼處生如是心：『彼非想非非想處無所可樂。』是菩薩遠離彼處。

「是菩薩遠離彼處，即時一切法不生不滅現前。是菩薩知一切法不生、不滅，見一切法自性寂滅，是菩薩不行、不住，菩薩爾時得勝上清淨無生法忍。是菩薩自此以上得自然不休息菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩遠離彼處，即時一切法不生不滅現前。是菩薩知一切法不生、不滅，見一切法自性寂滅，是菩薩不行、不住，菩薩爾時得勝上清淨無生法忍。是菩薩自此以上得自然不休息菩薩道。

「是名菩薩摩訶薩九種次第入三摩拔提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名菩薩摩訶薩九種次第入三摩拔提。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩十力？所謂信力、內力、修行力、忍辱力、智力、離力、聞慧力、樂說力、功德力、如實修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩十力？所謂信力、內力、修行力、忍辱力、智力、離力、聞慧力、樂說力、功德力、如實修行力。

「善男子！何者是信力？信力者，菩薩摩訶薩信何等何等法，彼彼法中隨心即成決定信力。是菩薩於信力中，一切世間天、人、諸魔不能擾動，是名菩薩摩訶薩信力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是信力？信力者，菩薩摩訶薩信何等何等法，彼彼法中隨心即成決定信力。是菩薩於信力中，一切世間天、人、諸魔不能擾動，是名菩薩摩訶薩信力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩內力？菩薩起貪心時，修不淨觀即滅貪心；起瞋心時，修行大慈即滅瞋心；起癡心時，修因緣行即滅癡心。是菩薩若為他人呵罵、打縛，生如是心：『此聲如響，呵罵等如夢。』菩薩爾時得平等智，信知打罵、繫閉等唯是自業，能如是見即時消滅。是菩薩知此身中有何等事——所謂逼惱、割截等事——如水中月，菩薩爾時得平等智，能如是知即時消滅。舉要言之，菩薩能知諸煩惱門皆是清淨門，是名菩薩摩訶薩內力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩內力？菩薩起貪心時，修不淨觀即滅貪心；起瞋心時，修行大慈即滅瞋心；起癡心時，修因緣行即滅癡心。是菩薩若為他人呵罵、打縛，生如是心：『此聲如響，呵罵等如夢。』菩薩爾時得平等智，信知打罵、繫閉等唯是自業，能如是見即時消滅。是菩薩知此身中有何等事——所謂逼惱、割截等事——如水中月，菩薩爾時得平等智，能如是知即時消滅。舉要言之，菩薩能知諸煩惱門皆是清淨門，是名菩薩摩訶薩內力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩修行力？謂信行地力、見道地力所有對治障法，而彼障法所不能障是菩薩。彼信行地中、見道地中，一切世間天、人、魔、梵不能擾動，是名菩薩摩訶薩修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩修行力？謂信行地力、見道地力所有對治障法，而彼障法所不能障是菩薩。彼信行地中、見道地中，一切世間天、人、魔、梵不能擾動，是名菩薩摩訶薩修行力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩忍辱力？若菩薩為他所罵而不加報，以得如響平等智力故；若菩薩為他人所打而不加報，以得鏡像平等智力故；若菩薩為他所惱而不加報，以得如幻平等智力故；若菩薩為他所瞋而不加報，以得內清淨平等智力故；世間八法所不能染，以得世法清淨平等智力故；一切煩惱不能染、不能勝，以得集因緣平等智力故。舉要言之，是菩薩見一切染法門皆是清淨門，是名菩薩摩訶薩忍辱力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩忍辱力？若菩薩為他所罵而不加報，以得如響平等智力故；若菩薩為他人所打而不加報，以得鏡像平等智力故；若菩薩為他所惱而不加報，以得如幻平等智力故；若菩薩為他所瞋而不加報，以得內清淨平等智力故；世間八法所不能染，以得世法清淨平等智力故；一切煩惱不能染、不能勝，以得集因緣平等智力故。舉要言之，是菩薩見一切染法門皆是清淨門，是名菩薩摩訶薩忍辱力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩智力？謂菩薩摩訶薩知陰、界、入空，不生、不滅，以何等智能集大菩提。於彼智中一切諸魔、外道、邪見現作佛形所不能動、亦不擾亂、不能令疑，是名菩薩摩訶薩智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩智力？謂菩薩摩訶薩知陰、界、入空，不生、不滅，以何等智能集大菩提。於彼智中一切諸魔、外道、邪見現作佛形所不能動、亦不擾亂、不能令疑，是名菩薩摩訶薩智力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩離力？若菩薩身住一處，一切眾生到菩薩所惡口毀罵、誹謗菩薩，亦復毀罵佛、法、僧寶，或捉菩薩若割、若截，菩薩爾時於彼眾生不生惱害及以瞋心、亦復不起煩惱使心及習氣煩惱心。若有眾生來化菩薩令起諸惡，菩薩爾時化令從己，於三寶中得堅固心，是名菩薩摩訶薩離力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩離力？若菩薩身住一處，一切眾生到菩薩所惡口毀罵、誹謗菩薩，亦復毀罵佛、法、僧寶，或捉菩薩若割、若截，菩薩爾時於彼眾生不生惱害及以瞋心、亦復不起煩惱使心及習氣煩惱心。若有眾生來化菩薩令起諸惡，菩薩爾時化令從己，於三寶中得堅固心，是名菩薩摩訶薩離力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩聞慧力？善男子！菩薩摩訶薩多聞聞持聞慧海藏，聞慧聚集，是菩薩成就如是多聞慧力。若三千大千世界眾生懷種種疑詣菩薩所，一時發問各異不同，菩薩爾時其心不動，以一音答斷一切疑。如是，百千萬劫種種疑問，菩薩一時一音而答，是名菩薩摩訶薩聞慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩聞慧力？善男子！菩薩摩訶薩多聞聞持聞慧海藏，聞慧聚集，是菩薩成就如是多聞慧力。若三千大千世界眾生懷種種疑詣菩薩所，一時發問各異不同，菩薩爾時其心不動，以一音答斷一切疑。如是，百千萬劫種種疑問，菩薩一時一音而答，是名菩薩摩訶薩聞慧力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩樂說力？菩薩在於百千萬那由他大眾中說法，彼菩薩不思惟、不分別何等何等眾生樂何等何等法，菩薩隨彼眾生而為說法。菩薩說法不失字義，亦不重說、不遲疾說、不惡聲說、不多少說，是名菩薩摩訶薩樂說力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩樂說力？菩薩在於百千萬那由他大眾中說法，彼菩薩不思惟、不分別何等何等眾生樂何等何等法，菩薩隨彼眾生而為說法。菩薩說法不失字義，亦不重說、不遲疾說、不惡聲說、不多少說，是名菩薩摩訶薩樂說力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩功德力？菩薩若於樹下、若在自舍、若在空處，一切諸魔及其眷屬詣彼菩薩為作破壞、為欲擾亂，然彼諸魔及其眷屬不能壞亂彼菩薩行。彼諸魔眾而自驚怖，破壞離散，自見摧滅，無有救者。彼諸魔眾所持器仗，刀、劍、鉾、矟、長鉤、鉞斧、鬪輪、羂索、弓箭、戈戟，如是等事猶如雲雨，以彼菩薩摩訶薩功德力故，即時變成種種諸華，所謂曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、盧遮華、摩訶盧遮華、陀羅華、摩訶陀羅華、瞻婆華、修摩那華、優波羅華、鉢頭摩華，如是等種種諸華如雲雨下供養菩薩。彼諸魔眾所有種種麁獷言語聞者驚怖，如是等聲以是菩薩功德力故，即時變成種種讚歎微妙音聲。是時菩薩於彼諸魔種種麁惡六塵境界，以是菩薩功德力故，彼惡境界即滅不現。是時菩薩即隨心念而虛空中一切妙境即時現前，是菩薩依自功德增上因緣以彼虛空而為庫藏，於自掌中成就一切殊勝財寶而現在前，悉令一切眾生受用，是菩薩掌中勝妙珍寶皆由自力功德而成。善男子！若以劫壽說是菩薩功德之力不可得盡，是名菩薩摩訶薩功德力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩功德力？菩薩若於樹下、若在自舍、若在空處，一切諸魔及其眷屬詣彼菩薩為作破壞、為欲擾亂，然彼諸魔及其眷屬不能壞亂彼菩薩行。彼諸魔眾而自驚怖，破壞離散，自見摧滅，無有救者。彼諸魔眾所持器仗，刀、劍、鉾、矟、長鉤、鉞斧、鬪輪、羂索、弓箭、戈戟，如是等事猶如雲雨，以彼菩薩摩訶薩功德力故，即時變成種種諸華，所謂曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、盧遮華、摩訶盧遮華、陀羅華、摩訶陀羅華、瞻婆華、修摩那華、優波羅華、鉢頭摩華，如是等種種諸華如雲雨下供養菩薩。彼諸魔眾所有種種麁獷言語聞者驚怖，如是等聲以是菩薩功德力故，即時變成種種讚歎微妙音聲。是時菩薩於彼諸魔種種麁惡六塵境界，以是菩薩功德力故，彼惡境界即滅不現。是時菩薩即隨心念而虛空中一切妙境即時現前，是菩薩依自功德增上因緣以彼虛空而為庫藏，於自掌中成就一切殊勝財寶而現在前，悉令一切眾生受用，是菩薩掌中勝妙珍寶皆由自力功德而成。善男子！若以劫壽說是菩薩功德之力不可得盡，是名菩薩摩訶薩功德力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩如實修行力？善男子！菩薩摩訶薩有十種如實修行力。何者為十？所謂布施修行力、持戒修行力、忍辱修行力、精進修行力、禪定修行力、般若修行力、方便修行力、願修行力、力修行力、智修行力，是名菩薩摩訶薩波羅蜜相應十種如實修行力。善男子！諸菩薩摩訶薩其餘一切無量如實修行力皆悉攝在十種如實修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩如實修行力？善男子！菩薩摩訶薩有十種如實修行力。何者為十？所謂布施修行力、持戒修行力、忍辱修行力、精進修行力、禪定修行力、般若修行力、方便修行力、願修行力、力修行力、智修行力，是名菩薩摩訶薩波羅蜜相應十種如實修行力。善男子！諸菩薩摩訶薩其餘一切無量如實修行力皆悉攝在十種如實修行力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩布施修行力？善男子！菩薩摩訶薩無有一物悋而不捨；唯除惱害諸眾生事。菩薩隨何等心能行施者，而彼施心唯除諸佛如來及得忍菩薩，餘一切眾生不能得信，何況能知？是名菩薩布施修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩布施修行力？善男子！菩薩摩訶薩無有一物悋而不捨；唯除惱害諸眾生事。菩薩隨何等心能行施者，而彼施心唯除諸佛如來及得忍菩薩，餘一切眾生不能得信，何況能知？是名菩薩布施修行力。

「善男子！何者是菩薩持戒修行力？善男子！菩薩持戒修行力有十種。何者為十？所謂聲聞持戒修行、辟支佛持戒修行、菩薩持戒修行、攝受一切善法持戒修行、求善知識不捨持戒修行、護攝受妙法持戒修行、常為利益他持戒修行、迴向大菩提持戒修行、常寂靜入三昧持戒修行、斷煩惱及煩惱習氣持戒修行。善男子！諸菩薩等善能分別微密持戒，以是義故，彼諸菩薩所修持戒非一切種智人不能得知，是名菩薩摩訶薩持戒修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩持戒修行力？善男子！菩薩持戒修行力有十種。何者為十？所謂聲聞持戒修行、辟支佛持戒修行、菩薩持戒修行、攝受一切善法持戒修行、求善知識不捨持戒修行、護攝受妙法持戒修行、常為利益他持戒修行、迴向大菩提持戒修行、常寂靜入三昧持戒修行、斷煩惱及煩惱習氣持戒修行。善男子！諸菩薩等善能分別微密持戒，以是義故，彼諸菩薩所修持戒非一切種智人不能得知，是名菩薩摩訶薩持戒修行力。

「善男子！何者是菩薩忍辱修行力？菩薩摩訶薩有三種忍辱：所謂諸苦忍辱、他所加惡不報忍辱、知諸法無生忍辱。善男子！諸苦忍辱者，以知自作業故；不報惡忍辱者，以於一切眾生得一子心故；諸法忍辱者，以於一切法得無生智故。是名菩薩三種忍辱。善男子！是名菩薩摩訶薩忍辱修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩忍辱修行力？菩薩摩訶薩有三種忍辱：所謂諸苦忍辱、他所加惡不報忍辱、知諸法無生忍辱。善男子！諸苦忍辱者，以知自作業故；不報惡忍辱者，以於一切眾生得一子心故；諸法忍辱者，以於一切法得無生智故。是名菩薩三種忍辱。善男子！是名菩薩摩訶薩忍辱修行力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩精進修行力？善男子！菩薩隨何等處、隨何等行，為成就彼善法修行力故，彼彼法中生如是心：『我成就此善法，為令一切眾生同得故。』是名菩薩摩訶薩精進修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩精進修行力？善男子！菩薩隨何等處、隨何等行，為成就彼善法修行力故，彼彼法中生如是心：『我成就此善法，為令一切眾生同得故。』是名菩薩摩訶薩精進修行力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩禪定修行力？善男子！菩薩不見一法而非寂靜、見一切法自性寂靜，滅一切諸覺，遠離心、意、意識，不生、不滅，不動、不亂。是菩薩不見自心定、他心亂，不見離自身、不見離他身更有三昧，而能修習一切功德精進不息，是名菩薩摩訶薩禪定修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩禪定修行力？善男子！菩薩不見一法而非寂靜、見一切法自性寂靜，滅一切諸覺，遠離心、意、意識，不生、不滅，不動、不亂。是菩薩不見自心定、他心亂，不見離自身、不見離他身更有三昧，而能修習一切功德精進不息，是名菩薩摩訶薩禪定修行力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩般若修行力？善男子！菩薩不見一法離因緣集、不見一法離於空、無相、無作解脫、不見一法離虛空解脫，而能修習助菩提法，精進不息，亦化眾生而不休息，是名菩薩摩訶薩般若修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩般若修行力？善男子！菩薩不見一法離因緣集、不見一法離於空、無相、無作解脫、不見一法離虛空解脫，而能修習助菩提法，精進不息，亦化眾生而不休息，是名菩薩摩訶薩般若修行力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩方便修行力？善男子！菩薩摩訶薩不見自身而常護自身密行、不見眾生而常教化眾生不息、不見煩惱而常守護諸情根行，菩薩見一切色不離佛色而常求見諸如來色、菩薩聞一切聲不離諸法聲而常求聞法無有厭足，不見世間而常厭離一切世間、不見涅槃而為得涅槃捨於一切內外之物、不見佛及菩提而恒為得佛及菩提而常作百千萬願現前修行，是名菩薩摩訶薩方便修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩方便修行力？善男子！菩薩摩訶薩不見自身而常護自身密行、不見眾生而常教化眾生不息、不見煩惱而常守護諸情根行，菩薩見一切色不離佛色而常求見諸如來色、菩薩聞一切聲不離諸法聲而常求聞法無有厭足，不見世間而常厭離一切世間、不見涅槃而為得涅槃捨於一切內外之物、不見佛及菩提而恒為得佛及菩提而常作百千萬願現前修行，是名菩薩摩訶薩方便修行力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩願修行力？善男子！菩薩摩訶薩不見一法增、不見一法減，而能隨喜一切眾生所作善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，亦以自己一切善根共諸眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提，而作是言：『我因此諸善根必成阿耨多羅三藐三菩提，我因此諸善根成就如是如是佛國土，我因此諸善根得如是如是大眾。』菩薩如是大願成就不可破壞。是菩薩修持淨戒，不破、不漏，不點、不污，智者讚歎。是菩薩住彼如是淨持戒中，所作大願皆悉成就，是名菩薩摩訶薩願修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩願修行力？善男子！菩薩摩訶薩不見一法增、不見一法減，而能隨喜一切眾生所作善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，亦以自己一切善根共諸眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提，而作是言：『我因此諸善根必成阿耨多羅三藐三菩提，我因此諸善根成就如是如是佛國土，我因此諸善根得如是如是大眾。』菩薩如是大願成就不可破壞。是菩薩修持淨戒，不破、不漏，不點、不污，智者讚歎。是菩薩住彼如是淨持戒中，所作大願皆悉成就，是名菩薩摩訶薩願修行力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩力修行力？若有眾生現作佛身，詣菩薩所欲退菩薩菩提之心而作是言：『何處當有此菩提法？』廣說種種破壞之言。然是菩薩不可得退轉、不可破壞轉，念菩提轉、念道場、念降伏魔、念轉法輪、念大慈悲，於彼破壞眾生、邪教眾生不生惡心，而以慈悲還教彼人置於善法，而是菩薩不失淨信、精進、正念、三昧、般若等力。是菩薩依彼不退轉力令無量阿僧祇眾生得佛菩提、入佛菩提，是名菩薩摩訶薩力修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩力修行力？若有眾生現作佛身，詣菩薩所欲退菩薩菩提之心而作是言：『何處當有此菩提法？』廣說種種破壞之言。然是菩薩不可得退轉、不可破壞轉，念菩提轉、念道場、念降伏魔、念轉法輪、念大慈悲，於彼破壞眾生、邪教眾生不生惡心，而以慈悲還教彼人置於善法，而是菩薩不失淨信、精進、正念、三昧、般若等力。是菩薩依彼不退轉力令無量阿僧祇眾生得佛菩提、入佛菩提，是名菩薩摩訶薩力修行力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩智修行力？善男子！菩薩如實知一切法無有眾生，不生、不老、不病、不死，唯見於法離我、我所。是菩薩依如是知諸法智力令無量阿僧祇眾生入彼智中。是菩薩一切世間諸魔外道尚不能轉彼真如心，何況迴置世間法中？是名菩薩摩訶薩智修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩智修行力？善男子！菩薩如實知一切法無有眾生，不生、不老、不病、不死，唯見於法離我、我所。是菩薩依如是知諸法智力令無量阿僧祇眾生入彼智中。是菩薩一切世間諸魔外道尚不能轉彼真如心，何況迴置世間法中？是名菩薩摩訶薩智修行力。

「善男子！是名菩薩摩訶薩十種修行力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩摩訶薩十種修行力。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩十智？所謂苦智、集智、滅智、道智、於苦中法智、於集滅道中法智、陰智、界智、入智、過去未來智、於道及果智，是名諸菩薩十智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩十智？所謂苦智、集智、滅智、道智、於苦中法智、於集滅道中法智、陰智、界智、入智、過去未來智、於道及果智，是名諸菩薩十智。

「善男子！何者是苦智？謂苦中苦智、於苦中集智、於苦中滅智、於苦中道智。復次，善男子！於苦空智、空無相智、苦無願智、苦因緣生智，唯是苦生如是苦中苦智。復次，善男子！知無明智、知愛智、知取智，名為苦智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是苦智？謂苦中苦智、於苦中集智、於苦中滅智、於苦中道智。復次，善男子！於苦空智、空無相智、苦無願智、苦因緣生智，唯是苦生如是苦中苦智。復次，善男子！知無明智、知愛智、知取智，名為苦智。

「善男子！何者是集智？隨何等法集彼集，彼智中集智，彼集唯是苦，是名集智。復次，善男子！知愛是集智，名為集智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是集智？隨何等法集彼集，彼智中集智，彼集唯是苦，是名集智。復次，善男子！知愛是集智，名為集智。

「善男子！何者是滅智？謂過去無所從來智、未來不生智、現在不住智，是名滅智。復次，善男子！知過去法不滅，知未來、現在法不滅，是名滅智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是滅智？謂過去無所從來智、未來不生智、現在不住智，是名滅智。復次，善男子！知過去法不滅，知未來、現在法不滅，是名滅智。

「善男子！何者是道智？謂苦智、集智、滅智、道智中求道智、知道智，是名道智。善男子！何者是於苦中法智、集、滅、道中法智？菩薩生如是心：『此苦、集、滅、道唯是法。』如是知於苦中法智、於集、滅、道中法智，是名苦中法智乃至道中法智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是道智？謂苦智、集智、滅智、道智中求道智、知道智，是名道智。善男子！何者是於苦中法智、集、滅、道中法智？菩薩生如是心：『此苦、集、滅、道唯是法。』如是知於苦中法智、於集、滅、道中法智，是名苦中法智乃至道中法智。

「善男子！何者是陰智？謂五陰中如幻夢智、五陰一合智、聚集智、和合智，是名陰智。復次，知色如聚沫、知受如水泡、知想如陽焰、知行如芭蕉、知識陰如幻，是名陰智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是陰智？謂五陰中如幻夢智、五陰一合智、聚集智、和合智，是名陰智。復次，知色如聚沫、知受如水泡、知想如陽焰、知行如芭蕉、知識陰如幻，是名陰智。

「善男子！何者是界智？謂地界法界，而法界非堅相；如是水界法界，而法界非濕相；火界法界，而法界非熱相；風界法界，而法界非動相，如是知名為知界。復次，善男子！知微細智是名性智。知一切法根本，名為界智。復次，善男子！苦智、集智、滅智、道智，名為界智。復次，善男子！有二界：謂有為界、無為界。彼有為、無為中智，名為界智。復次，善男子！眼界、色界、眼識界法界，而法界非見相、亦非可見相、亦非可知相；如是，耳界、聲界、耳識界法界，而法界非聞相、亦非可聞相、亦非可知相；鼻界、香界、鼻識界法界，而法界非聞相、亦非可聞相、亦非可知相；舌界、味界、舌識界法界，而法界非嘗相、亦非可嘗相、亦非可知相；身界、觸界、身識界法界，而法界非聚集和合相、亦非觸相、亦非陽焰相；意界、法界、意識界法界，而法界非生、住、滅相，是名菩薩摩訶薩界智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是界智？謂地界法界，而法界非堅相；如是水界法界，而法界非濕相；火界法界，而法界非熱相；風界法界，而法界非動相，如是知名為知界。復次，善男子！知微細智是名性智。知一切法根本，名為界智。復次，善男子！苦智、集智、滅智、道智，名為界智。復次，善男子！有二界：謂有為界、無為界。彼有為、無為中智，名為界智。復次，善男子！眼界、色界、眼識界法界，而法界非見相、亦非可見相、亦非可知相；如是，耳界、聲界、耳識界法界，而法界非聞相、亦非可聞相、亦非可知相；鼻界、香界、鼻識界法界，而法界非聞相、亦非可聞相、亦非可知相；舌界、味界、舌識界法界，而法界非嘗相、亦非可嘗相、亦非可知相；身界、觸界、身識界法界，而法界非聚集和合相、亦非觸相、亦非陽焰相；意界、法界、意識界法界，而法界非生、住、滅相，是名菩薩摩訶薩界智。

「善男子！何者是菩薩入智？謂入中廣智、深智、普智、縛智、刺智、怖智、誑智、無常智、障礙智，是名菩薩摩訶薩入智。復次，善男子！菩薩知入如空聚落——如彼空聚落而自不知是空聚落。如是，彼諸入自不知是空如空聚落。菩薩若如是知，是名入智。復次，善男子！菩薩如是知十二入——所謂眼入、色入、耳入、聲入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入、意入、法入——此諸入無我、無我所。菩薩若如是知，名為入智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩入智？謂入中廣智、深智、普智、縛智、刺智、怖智、誑智、無常智、障礙智，是名菩薩摩訶薩入智。復次，善男子！菩薩知入如空聚落——如彼空聚落而自不知是空聚落。如是，彼諸入自不知是空如空聚落。菩薩若如是知，是名入智。復次，善男子！菩薩如是知十二入——所謂眼入、色入、耳入、聲入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入、意入、法入——此諸入無我、無我所。菩薩若如是知，名為入智。

「善男子！何者是過去未來智？謂菩薩知過去、知未來，是名過去未來智。復次，善男子！知未來無作者、知過去滅盡，是名菩薩摩訶薩過去未來智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是過去未來智？謂菩薩知過去、知未來，是名過去未來智。復次，善男子！知未來無作者、知過去滅盡，是名菩薩摩訶薩過去未來智。

「善男子！何者是於道中及果中智？謂於六波羅蜜中智，是名道智；謂十地中及如來地中智，是名果智。彼於道中及果中智，是名菩薩摩訶薩於道中及果中智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是於道中及果中智？謂於六波羅蜜中智，是名道智；謂十地中及如來地中智，是名果智。彼於道中及果中智，是名菩薩摩訶薩於道中及果中智。

「善男子！是名菩薩摩訶薩十智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩摩訶薩十智。」

說此法集法門時，七萬六千菩薩摩訶薩善聚集過去諸業得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法集法門時，七萬六千菩薩摩訶薩善聚集過去諸業得無生法忍。

爾時，奮迅慧菩薩語無所發菩薩摩訶薩言：「善男子！汝應當說菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。何以故？善男子！此是最勝所說法集，所謂說諸波羅蜜：何者是諸波羅蜜？何者是波羅蜜法集？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，奮迅慧菩薩語無所發菩薩摩訶薩言：「善男子！汝應當說菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。何以故？善男子！此是最勝所說法集，所謂說諸波羅蜜：何者是諸波羅蜜？何者是波羅蜜法集？」

爾時，無所發菩薩語奮迅慧菩薩言：「善男子！諸波羅蜜者，謂檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘離耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜、方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜。善男子！是名諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所發菩薩語奮迅慧菩薩言：「善男子！諸波羅蜜者，謂檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘離耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜、方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜。善男子！是名諸波羅蜜。

「何者是波羅蜜法集？所謂不見布施名為檀波羅蜜，而常捨一切內外之物；不見持戒名為尸波羅蜜，而常修持一切淨戒頭陀功德等；不見忍辱名為羼提波羅蜜，而常修行忍辱安樂之行；不見精進名為毘離耶波羅蜜，而常修習一切善根無有休息；不見禪定名為禪波羅蜜，而常尊重寂靜之心；不見慧名為般若波羅蜜，而常修習聞慧之法；不見方便名為方便波羅蜜，而常現同一切外道，為諸眾生發起所念善根事故；不見願名為願波羅蜜，而常求一切善根共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提；不見力名為力波羅蜜，而常求那羅延身金剛力士，為教化眾生降伏憍慢故；不見智名為智波羅蜜，而常修行一切功巧技術、五明論等。善男子！是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是波羅蜜法集？所謂不見布施名為檀波羅蜜，而常捨一切內外之物；不見持戒名為尸波羅蜜，而常修持一切淨戒頭陀功德等；不見忍辱名為羼提波羅蜜，而常修行忍辱安樂之行；不見精進名為毘離耶波羅蜜，而常修習一切善根無有休息；不見禪定名為禪波羅蜜，而常尊重寂靜之心；不見慧名為般若波羅蜜，而常修習聞慧之法；不見方便名為方便波羅蜜，而常現同一切外道，為諸眾生發起所念善根事故；不見願名為願波羅蜜，而常求一切善根共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提；不見力名為力波羅蜜，而常求那羅延身金剛力士，為教化眾生降伏憍慢故；不見智名為智波羅蜜，而常修行一切功巧技術、五明論等。善男子！是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。

「復次，善男子！菩薩不求一切果報而常不捨施心，於一切時捨一切事；不分別持戒，而能捨於身命，不毀淨戒；一切諸法不能擾動，而常遠離瞋害之心；不求一切法，而常念一切善根；不分別寂靜心，而常修行禪定神通三昧；於一切法中無有疑心，而常求於聞思修慧；不求一切法，而心常念種種善根之法；常住寂靜心，而常修行一切諸願；斷除一切憍慢高心，而常修行成就堅固金剛之身；善知一切諸經論等，而常求於一切尊重諸善知識。善男子！是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩不求一切果報而常不捨施心，於一切時捨一切事；不分別持戒，而能捨於身命，不毀淨戒；一切諸法不能擾動，而常遠離瞋害之心；不求一切法，而常念一切善根；不分別寂靜心，而常修行禪定神通三昧；於一切法中無有疑心，而常求於聞思修慧；不求一切法，而心常念種種善根之法；常住寂靜心，而常修行一切諸願；斷除一切憍慢高心，而常修行成就堅固金剛之身；善知一切諸經論等，而常求於一切尊重諸善知識。善男子！是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩心常愛樂檀波羅蜜，而現隨順慳嫉眾生；心常愛樂修持淨戒，而現隨順破戒眾生；心常愛樂忍辱之事，而現隨順不能忍辱顛倒眾生；心常愛樂精進之行，而現隨順懈怠懶惰顛倒眾生；心常愛樂禪定三昧，而現隨順多事散亂顛倒眾生；心常愛樂般若妙慧，而現隨順信非善處癡瘂眾生；心常愛樂方便善巧，而現不求一切所作事；心常愛樂大願善根，而現隨順厭離世間眾生等行；心常愛樂有力，而現隨順無力眾生；心常愛樂勝智，而現隨順無智眾生。善男子！是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩心常愛樂檀波羅蜜，而現隨順慳嫉眾生；心常愛樂修持淨戒，而現隨順破戒眾生；心常愛樂忍辱之事，而現隨順不能忍辱顛倒眾生；心常愛樂精進之行，而現隨順懈怠懶惰顛倒眾生；心常愛樂禪定三昧，而現隨順多事散亂顛倒眾生；心常愛樂般若妙慧，而現隨順信非善處癡瘂眾生；心常愛樂方便善巧，而現不求一切所作事；心常愛樂大願善根，而現隨順厭離世間眾生等行；心常愛樂有力，而現隨順無力眾生；心常愛樂勝智，而現隨順無智眾生。善男子！是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩修行檀波羅蜜者，得如意寶手及以虛空而為庫藏；修行尸羅波羅蜜者，超過一切惡道，而得生死自在，及柔軟心、隨自在心；修行羼提波羅蜜者，得如來色身莊嚴，成就三十二相、八十種好，見者無厭；修行毘離耶波羅蜜者，得四無畏及四無礙；修行禪波羅蜜者，得一切聲中自在及一切所作業中自在；修行般若波羅蜜者，得一切法中無所障礙，謂一切法菩提平等故；修行方便波羅蜜者，得所作業自然，謂得身、口、意業自然故；修行願波羅蜜者，得於一切生中宿命自在，及隨順行、隨順所作事；修行力波羅蜜者，一切煩惱及一切諸魔外道不能擾亂，則得一切世間最高大身故；修行智波羅蜜者，謂能超過陰、死、煩惱、天魔等故。善男子！是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩修行檀波羅蜜者，得如意寶手及以虛空而為庫藏；修行尸羅波羅蜜者，超過一切惡道，而得生死自在，及柔軟心、隨自在心；修行羼提波羅蜜者，得如來色身莊嚴，成就三十二相、八十種好，見者無厭；修行毘離耶波羅蜜者，得四無畏及四無礙；修行禪波羅蜜者，得一切聲中自在及一切所作業中自在；修行般若波羅蜜者，得一切法中無所障礙，謂一切法菩提平等故；修行方便波羅蜜者，得所作業自然，謂得身、口、意業自然故；修行願波羅蜜者，得於一切生中宿命自在，及隨順行、隨順所作事；修行力波羅蜜者，一切煩惱及一切諸魔外道不能擾亂，則得一切世間最高大身故；修行智波羅蜜者，謂能超過陰、死、煩惱、天魔等故。善男子！是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩讚歎布施而不以彼布施為清淨；讚歎持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、讚歎智等，而不以彼等為清淨。何以故？雖修如是一切法等，以能捨故，是一切法以分別心故有，是故分別心及分別心所生法皆悉捨離。是故，菩薩分別心及分別一切法心所生法不與共住，不生心以為清淨，而是菩薩生如是心知無分別、無戲論境界，證阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩讚歎布施而不以彼布施為清淨；讚歎持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、讚歎智等，而不以彼等為清淨。何以故？雖修如是一切法等，以能捨故，是一切法以分別心故有，是故分別心及分別心所生法皆悉捨離。是故，菩薩分別心及分別一切法心所生法不與共住，不生心以為清淨，而是菩薩生如是心知無分別、無戲論境界，證阿耨多羅三藐三菩提心。」

奮迅慧菩薩言：「善男子！言菩提者，於何法而說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奮迅慧菩薩言：「善男子！言菩提者，於何法而說？」

無所發菩薩言：「善男子！言菩提者，無分別、無戲論法即其言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「善男子！言菩提者，無分別、無戲論法即其言也。

「善男子！見我者，名為戲論，此非菩提；遠離我見，無有戲論，名為菩提。善男子！著我所者，名為戲論，此非菩提；遠離我所，無有戲論，名為菩提。隨順老、病、死者，名為戲論，此非菩提；不隨順老、病、死，寂靜、無戲論，名為菩提。慳、嫉、破戒、瞋恨、懈怠、散亂、愚癡，無智戲論，此非菩提；布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，無戲論法，名為菩提。邪見、惡覺觀、惡願，名為戲論，此非菩提；空、無相、無願，無戲論法，名為菩提。復次，善男子！亦得言一切法是菩提、亦得言一切法非為菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！見我者，名為戲論，此非菩提；遠離我見，無有戲論，名為菩提。善男子！著我所者，名為戲論，此非菩提；遠離我所，無有戲論，名為菩提。隨順老、病、死者，名為戲論，此非菩提；不隨順老、病、死，寂靜、無戲論，名為菩提。慳、嫉、破戒、瞋恨、懈怠、散亂、愚癡，無智戲論，此非菩提；布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，無戲論法，名為菩提。邪見、惡覺觀、惡願，名為戲論，此非菩提；空、無相、無願，無戲論法，名為菩提。復次，善男子！亦得言一切法是菩提、亦得言一切法非為菩提。」

問曰：「以何義故，一切法名為菩提？一切法非菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「以何義故，一切法名為菩提？一切法非菩提？」

答曰：「於一切法著我、我所，此非菩提；覺一切法平等、知一切法真如，名為菩提。復次，善男子！言菩提者，名為寂靜；寂靜者，名為一切法真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「於一切法著我、我所，此非菩提；覺一切法平等、知一切法真如，名為菩提。復次，善男子！言菩提者，名為寂靜；寂靜者，名為一切法真如。」

問曰：「善男子！所言真如，真如者於何法說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「善男子！所言真如，真如者於何法說？」

答曰：「善男子！言真如，真如者名為空，彼空不生、不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「善男子！言真如，真如者名為空，彼空不生、不滅。」

問曰：「若如是，一切法空。是故，一切法不生、不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若如是，一切法空。是故，一切法不生、不滅。」

無所發菩薩言：「如是，如是。善男子！如汝所說，一切法不生、不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「如是，如是。善男子！如汝所說，一切法不生、不滅。」

問曰：「若如是，何故如來說有為法皆悉生滅？佛說有為法皆生滅者，此言何謂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若如是，何故如來說有為法皆悉生滅？佛說有為法皆生滅者，此言何謂？」

無所發菩薩言：「善男子！為愚癡凡夫著生滅法故，諸佛如來以大慈悲為護驚怖，隨順世諦作如是說諸法生、滅，而一切諸法不生、不滅。是故，善男子！菩薩摩訶薩應知諸佛、應知諸佛法、應知諸眾生、應知諸法、應知自身、應知身法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩言：「善男子！為愚癡凡夫著生滅法故，諸佛如來以大慈悲為護驚怖，隨順世諦作如是說諸法生、滅，而一切諸法不生、不滅。是故，善男子！菩薩摩訶薩應知諸佛、應知諸佛法、應知諸眾生、應知諸法、應知自身、應知身法。」

爾時，無所發菩薩摩訶薩欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無所發菩薩摩訶薩欲重宣此義，而說偈言：

「佛及佛出世、 諸佛法實體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛及佛出世、 諸佛法實體，

菩薩如彼法， 不放逸而知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如彼法， 不放逸而知。

諸善無漏聚， 佛世智者最， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸善無漏聚， 佛世智者最，

依眾生心成。 修善行因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依眾生心成。 修善行因緣，

是能知諸法、 是能覺諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是能知諸法、 是能覺諸法，

是人到諸行。 若能知諸佛、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人到諸行。 若能知諸佛、

菩提無與者， 亦無人取彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提無與者， 亦無人取彼，

實知自身法， 名為覺覺者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實知自身法， 名為覺覺者。

若能知自身， 唯是相無實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知自身， 唯是相無實，

是能知如佛， 及知菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是能知如佛， 及知菩提法。

唯相諸眾生， 虛妄分別說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯相諸眾生， 虛妄分別說，

菩薩如實知， 如夢幻等相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如實知， 如夢幻等相。

妄覺實覺者， 無能知此行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄覺實覺者， 無能知此行，

若調諸根馬， 是能依定知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若調諸根馬， 是能依定知。

是人無怨、親， 及作、不可作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人無怨、親， 及作、不可作，

亦無取、捨法， 是名真法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無取、捨法， 是名真法集。

能正知諸法， 故說法集義； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能正知諸法， 故說法集義；

不正知諸法， 是故說惡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不正知諸法， 是故說惡法。

貪法及離貪， 清淨平等見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪法及離貪， 清淨平等見，

見貪癡亦然， 是名真法集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見貪癡亦然， 是名真法集。

為利諸眾生， 發大慈悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利諸眾生， 發大慈悲心，

而不見眾生， 若離於真空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不見眾生， 若離於真空。

若如是知法， 平等無垢處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如是知法， 平等無垢處，

得妙洲覺處， 彼黠成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得妙洲覺處， 彼黠成正覺。

如世間幻師， 發心度幻人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世間幻師， 發心度幻人，

彼幻不著幻， 以未曾有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼幻不著幻， 以未曾有故。

知三界如幻， 發大菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知三界如幻， 發大菩提心，

為度諸眾生， 實知彼眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度諸眾生， 實知彼眾生，

自身如虛空。 眾生自性空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身如虛空。 眾生自性空，

一切處見法， 得忍住勝洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處見法， 得忍住勝洲。

不行於諸法， 亦不還諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不行於諸法， 亦不還諸法，

以不行、不還， 得住淨行洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不行、不還， 得住淨行洲。

若住如是實， 平等法界心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住如是實， 平等法界心，

即時諸佛記， 是必成大覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時諸佛記， 是必成大覺。

自身佛亦然， 及得受佛記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身佛亦然， 及得受佛記，

見彼法平等， 即時諸佛記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼法平等， 即時諸佛記。

得無障礙處， 證滅行世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無障礙處， 證滅行世間，

一切處無過， 以大悲為身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處無過， 以大悲為身。

若菩薩有智， 欲如是法集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩有智， 欲如是法集，

修行是法行， 必得是法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行是法行， 必得是法集。」

無所發菩薩說此偈時，六萬二千菩薩得無生法忍，八千天子遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所發菩薩說此偈時，六萬二千菩薩得無生法忍，八千天子遠塵離垢得法眼淨。

復次，無所發菩薩摩訶薩語奮迅慧菩薩言：「善男子！菩薩應修行實諦法集。何以故？諸菩薩以實諦智以為法集。善男子！何者是實諦？善男子！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至捨身命不捨彼心、不捨諸眾生，是名菩薩摩訶薩實諦。善男子！若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，又時捨心、捨眾生者，如是菩薩則為可呵，是人名為最上妄語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，無所發菩薩摩訶薩語奮迅慧菩薩言：「善男子！菩薩應修行實諦法集。何以故？諸菩薩以實諦智以為法集。善男子！何者是實諦？善男子！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至捨身命不捨彼心、不捨諸眾生，是名菩薩摩訶薩實諦。善男子！若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，又時捨心、捨眾生者，如是菩薩則為可呵，是人名為最上妄語。」

問曰：「云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心不復捨彼心、不捨諸眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心不復捨彼心、不捨諸眾生？」

答曰：「若菩薩知苦諦、集諦、滅諦、道諦，是菩薩不復捨彼心。何以故？是菩薩知實諦，是故菩提心不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若菩薩知苦諦、集諦、滅諦、道諦，是菩薩不復捨彼心。何以故？是菩薩知實諦，是故菩提心不退轉。」

問曰：「何者是苦？云何知苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何者是苦？云何知苦？」

答曰：「於五陰愛、不愛逼惱，是名為苦。菩薩知於彼苦，空、無壽者，無我、我所，唯是因緣和合而生，是名知苦。菩薩見彼苦唯是集，虛妄不堅固、無壽者，名為知集。菩薩知彼苦從本際不來、不至未來際、不在現在際，無始、無終，自體本來寂滅、自體空、自體寂靜，如是知名為知滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「於五陰愛、不愛逼惱，是名為苦。菩薩知於彼苦，空、無壽者，無我、我所，唯是因緣和合而生，是名知苦。菩薩見彼苦唯是集，虛妄不堅固、無壽者，名為知集。菩薩知彼苦從本際不來、不至未來際、不在現在際，無始、無終，自體本來寂滅、自體空、自體寂靜，如是知名為知滅。」

問曰：「所言滅者，此說何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「所言滅者，此說何法？」

答曰：「善男子！言滅者不可言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「善男子！言滅者不可言。」

問曰：「善男子！若言滅者不可言，何故言滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「善男子！若言滅者不可言，何故言滅？」

答曰：「善男子！說滅者，謂客煩惱、諸障不實、虛妄分別法，菩薩不分別彼不實法，爾時得言名為滅滅。而虛妄法本來無法可滅，是故如來說一切法本來寂滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「善男子！說滅者，謂客煩惱、諸障不實、虛妄分別法，菩薩不分別彼不實法，爾時得言名為滅滅。而虛妄法本來無法可滅，是故如來說一切法本來寂滅。」

問曰：「善男子！如來說菩薩不證滅，若菩薩證滅，是菩薩墮聲聞、辟支佛地。如來何故作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「善男子！如來說菩薩不證滅，若菩薩證滅，是菩薩墮聲聞、辟支佛地。如來何故作如是說？」

答曰：「善男子！言證者，名為現見。然滅法不可現見，是故如來說滅法不可見。若法不可見，彼法亦不可證。是故，如來說菩薩不見滅、不證滅。依此義故，如來說菩薩不證滅。聲聞取法相故，證滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「善男子！言證者，名為現見。然滅法不可現見，是故如來說滅法不可見。若法不可見，彼法亦不可證。是故，如來說菩薩不見滅、不證滅。依此義故，如來說菩薩不證滅。聲聞取法相故，證滅。

「知以何等念、何等觀、何等行，如是知、如是見、如是決定，名為知道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知以何等念、何等觀、何等行，如是知、如是見、如是決定，名為知道。

「復次，善男子！言苦者，名為我。彼我有相，若如是集名為知集。菩薩見彼集，不見一法能集，如是知名為知滅。若能如是觀、若能如是求，名為知道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！言苦者，名為我。彼我有相，若如是集名為知集。菩薩見彼集，不見一法能集，如是知名為知滅。若能如是觀、若能如是求，名為知道。

「復次，善男子！隨所隨所法上心著名為苦。何以故？善男子！如來常說：隨所心著名為苦，隨所心著處不實。是故，從心著生集，名為集；苦不著心苦，名為滅。以何等智不著彼智，名為知道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！隨所隨所法上心著名為苦。何以故？善男子！如來常說：隨所心著名為苦，隨所心著處不實。是故，從心著生集，名為集；苦不著心苦，名為滅。以何等智不著彼智，名為知道。

「善男子！我今依實諦智能說，諸菩薩若一劫及無量劫說而不可得盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今依實諦智能說，諸菩薩若一劫及無量劫說而不可得盡。」

說此實諦智時，六萬菩薩依實諦熏修智得不退轉地，虛空中無量百千天女於諸法中遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此實諦智時，六萬菩薩依實諦熏修智得不退轉地，虛空中無量百千天女於諸法中遠塵離垢得法眼淨。