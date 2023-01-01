佛說法集經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法集經卷第二

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂成就多聞；成就總持；成就聞慧海聚集聞慧藏，而於此聞慧不生高心；具足義無礙、法無礙、辭無礙、樂說無礙，而不休息，希求精進；知世、知時、知節、知法、知眾生，而不捨於修，敬長德所修行；知論、知義、知可化眾生，而不捨於諮問之事；成就少欲、知足等行，而不捨於供給尊者之業；成就妙靜寂靜、柔軟心、不怯弱，而不捨於慚愧正行；成就甚深不可稱量具足功德，而能示現世間垢行不得解脫；為隨順眾生故，成就自性直心、軟心、安樂心，而能現同一切破戒等行；成就布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，而於一切處不生著心、不分別境界；遠離一切貪等隨煩惱刺，而不捨為一切眾生斷煩惱精進之行。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂成就多聞；成就總持；成就聞慧海聚集聞慧藏，而於此聞慧不生高心；具足義無礙、法無礙、辭無礙、樂說無礙，而不休息，希求精進；知世、知時、知節、知法、知眾生，而不捨於修，敬長德所修行；知論、知義、知可化眾生，而不捨於諮問之事；成就少欲、知足等行，而不捨於供給尊者之業；成就妙靜寂靜、柔軟心、不怯弱，而不捨於慚愧正行；成就甚深不可稱量具足功德，而能示現世間垢行不得解脫；為隨順眾生故，成就自性直心、軟心、安樂心，而能現同一切破戒等行；成就布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，而於一切處不生著心、不分別境界；遠離一切貪等隨煩惱刺，而不捨為一切眾生斷煩惱精進之行。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂菩薩摩訶薩遠離一切諸求，而不捨一切菩薩摩訶薩功德精進；善知一切諸法寂滅，不證菩提，而不捨一切布施精進；現知諸法畢竟無盡，而不捨於忍辱安樂之行；常在三昧甚深境界，而能不捨一切眾生善根所作之事；具足妙靜寂靜，而常不捨亂心、顛倒心教化眾生之行；成就陀羅尼及四無礙，而常不捨求於多聞智慧精進；成就諸法祕藏，而能不捨為於一偈逕百千由旬求法精進；知一切法不由於他，而常不捨親近師尊敬重精進；知一切法不生、不滅，而常不捨護法精進；不見眾生及眾生名，而常不捨化一切眾生得大菩提精進。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂菩薩摩訶薩遠離一切諸求，而不捨一切菩薩摩訶薩功德精進；善知一切諸法寂滅，不證菩提，而不捨一切布施精進；現知諸法畢竟無盡，而不捨於忍辱安樂之行；常在三昧甚深境界，而能不捨一切眾生善根所作之事；具足妙靜寂靜，而常不捨亂心、顛倒心教化眾生之行；成就陀羅尼及四無礙，而常不捨求於多聞智慧精進；成就諸法祕藏，而能不捨為於一偈逕百千由旬求法精進；知一切法不由於他，而常不捨親近師尊敬重精進；知一切法不生、不滅，而常不捨護法精進；不見眾生及眾生名，而常不捨化一切眾生得大菩提精進。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂成就攝受語故，能行布施、愛語、利益同事之行；成就柔軟語故，能起大慈悲心；成就隨順語故，則能隨順寂靜、隨順離煩惱、隨順解脫；成就隨順語故，則能隨順奢摩他、隨順毘婆舍那、隨順真如道；成就善巧語故，則能具足顯了語、無譏嫌語、無能奪語；成就字義語故，則能離於惡語，具足義語；成就遠離諂曲語故，則能破眾生無明欺誑；成就無疑語故，則能現見一切法相；成就遠離一切煩惱使語故，則能滅諸煩惱、隨煩惱因；成就不起根本語，以無垢無所發故。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂成就攝受語故，能行布施、愛語、利益同事之行；成就柔軟語故，能起大慈悲心；成就隨順語故，則能隨順寂靜、隨順離煩惱、隨順解脫；成就隨順語故，則能隨順奢摩他、隨順毘婆舍那、隨順真如道；成就善巧語故，則能具足顯了語、無譏嫌語、無能奪語；成就字義語故，則能離於惡語，具足義語；成就遠離諂曲語故，則能破眾生無明欺誑；成就無疑語故，則能現見一切法相；成就遠離一切煩惱使語故，則能滅諸煩惱、隨煩惱因；成就不起根本語，以無垢無所發故。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂菩薩摩訶薩諸所說法皆依妙法所持而說，不依供養恭敬所持而說；依一切諸佛所持說法，不依自心所持而說；依大慈大悲根本說法，不依煩惱、隨煩惱根本而說；依斷隨順凡夫使流說法，不依斷絕隨順佛、法、僧寶如法修行而說；依大慈悲利他說法，不依受樂自利而說；夫說法者依彼甚深法說，以空、無相、無願畢竟故；說法者依彼勝人而說，以能隨順轉大法輪故；說法者降伏一切魔怨而說，以能降伏陰魔、死魔、煩惱魔、天魔故；說法者隨順道場而說，以一切世間所應供養故；說法者隨順一切智智而說，以畢竟得十力、四無所畏、十八不共法故。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂菩薩摩訶薩諸所說法皆依妙法所持而說，不依供養恭敬所持而說；依一切諸佛所持說法，不依自心所持而說；依大慈大悲根本說法，不依煩惱、隨煩惱根本而說；依斷隨順凡夫使流說法，不依斷絕隨順佛、法、僧寶如法修行而說；依大慈悲利他說法，不依受樂自利而說；夫說法者依彼甚深法說，以空、無相、無願畢竟故；說法者依彼勝人而說，以能隨順轉大法輪故；說法者降伏一切魔怨而說，以能降伏陰魔、死魔、煩惱魔、天魔故；說法者隨順道場而說，以一切世間所應供養故；說法者隨順一切智智而說，以畢竟得十力、四無所畏、十八不共法故。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂樂於梵行資生之業，不樂世間資生之具；樂於聖人所行之法，而能不捨教化眾生凡夫所作可訶之事；菩薩常樂法食，不貪世味；常樂阿蘭若處，不著城邑聚落；常樂佛菩提，不求聲聞、辟支佛菩提；常樂斷智障，不樂斷煩惱障；常樂三十二相、八十種好成就色身，不樂唯證法身；常樂成就十力、四無所畏、十八不共法，不樂唯證四諦之法；常樂成就隨一切眾生善根，不樂唯集自身善根；常樂斷除一切煩惱及煩惱習氣，非唯樂斷煩惱障法。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂樂於梵行資生之業，不樂世間資生之具；樂於聖人所行之法，而能不捨教化眾生凡夫所作可訶之事；菩薩常樂法食，不貪世味；常樂阿蘭若處，不著城邑聚落；常樂佛菩提，不求聲聞、辟支佛菩提；常樂斷智障，不樂斷煩惱障；常樂三十二相、八十種好成就色身，不樂唯證法身；常樂成就十力、四無所畏、十八不共法，不樂唯證四諦之法；常樂成就隨一切眾生善根，不樂唯集自身善根；常樂斷除一切煩惱及煩惱習氣，非唯樂斷煩惱障法。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。

「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻。何等為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻。何等為十？

「所謂，善男子！譬如大地，其性平等，廣能荷負一切眾生，而於眾生不求報恩。善男子！菩薩法師如彼大地，其心平等，普能荷負一切眾生，而於眾生不求報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂，善男子！譬如大地，其性平等，廣能荷負一切眾生，而於眾生不求報恩。善男子！菩薩法師如彼大地，其心平等，普能荷負一切眾生，而於眾生不求報恩。

「善男子！譬如大水，其性普洽，澤潤一切皆令滋茂，而於彼物不求報恩。菩薩法師亦復如是，以己功德利潤眾生悉令安隱，而於眾生不求報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如大水，其性普洽，澤潤一切皆令滋茂，而於彼物不求報恩。菩薩法師亦復如是，以己功德利潤眾生悉令安隱，而於眾生不求報恩。

「善男子！譬如火性，力能成熟一切果實，而於彼事無所悕望。菩薩法師亦復如是，以己功德智慧成熟一切眾生善根果實，而於眾生不求恩惠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如火性，力能成熟一切果實，而於彼事無所悕望。菩薩法師亦復如是，以己功德智慧成熟一切眾生善根果實，而於眾生不求恩惠。

「善男子！譬如風性，力能生長一切藥草諸種，而於彼物不生分別，無所悕望。菩薩法師亦復如是，力能增長一切眾生生身、法身，而於眾生不求報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如風性，力能生長一切藥草諸種，而於彼物不生分別，無所悕望。菩薩法師亦復如是，力能增長一切眾生生身、法身，而於眾生不求報恩。

「善男子！譬如空界，無量、無邊，體無障礙、容受一切，而於彼物無所分別、無所貪著。菩薩法師亦復如是，成就無量無邊諸善功德，體無障礙，利益一切眾生，而於眾生無所分別、無所貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如空界，無量、無邊，體無障礙、容受一切，而於彼物無所分別、無所貪著。菩薩法師亦復如是，成就無量無邊諸善功德，體無障礙，利益一切眾生，而於眾生無所分別、無所貪著。

「善男子！譬如明月顯處虛空，清淨圓滿，眾生見者無不愛樂，光照世間一切群像，而不為彼昏翳所污。菩薩法師亦復如是，出現於世，功德具足，在在處處一切見者皆悉愛樂，救度世間而不為彼世法所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如明月顯處虛空，清淨圓滿，眾生見者無不愛樂，光照世間一切群像，而不為彼昏翳所污。菩薩法師亦復如是，出現於世，功德具足，在在處處一切見者皆悉愛樂，救度世間而不為彼世法所染。

「善男子！譬如日出光明普照，破諸闇冥，無有翳障，一切眾生所作事業皆悉成就，而彼日性於諸眾生無有分別、悕報恩心。菩薩法師亦復如是，出現於世，破諸眾生無明黑闇，以智慧光普照眾生，種種善根皆令增長，而彼菩薩於諸眾生無有分別、求少報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如日出光明普照，破諸闇冥，無有翳障，一切眾生所作事業皆悉成就，而彼日性於諸眾生無有分別、悕報恩心。菩薩法師亦復如是，出現於世，破諸眾生無明黑闇，以智慧光普照眾生，種種善根皆令增長，而彼菩薩於諸眾生無有分別、求少報恩。

「善男子！譬如船舫，堅、厚、善縛，不破不壞，能於大海渡諸眾生，而於眾生不求價直。菩薩法師亦復如是，以智慧為厚、諸波羅蜜為堅、大慈悲為善縛，能於生死大海渡諸眾生，而於眾生不求價直。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如船舫，堅、厚、善縛，不破不壞，能於大海渡諸眾生，而於眾生不求價直。菩薩法師亦復如是，以智慧為厚、諸波羅蜜為堅、大慈悲為善縛，能於生死大海渡諸眾生，而於眾生不求價直。

「善男子！譬如暴河，漂流迅急，嶮難可畏。中有橋梁，於諸眾生平等，悉與濟渡之樂，而無分別濟渡之想。菩薩法師亦復如是，於煩惱暴河駛流難渡、嶮難可畏、駛流惡道，能於其中作大橋梁，於諸眾生平等施與解脫之樂，而無分別度脫之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如暴河，漂流迅急，嶮難可畏。中有橋梁，於諸眾生平等，悉與濟渡之樂，而無分別濟渡之想。菩薩法師亦復如是，於煩惱暴河駛流難渡、嶮難可畏、駛流惡道，能於其中作大橋梁，於諸眾生平等施與解脫之樂，而無分別度脫之心。

「善男子！譬如闇室然大燈明，於下、中、上一切眾生平等普照，而彼燈明無我、我所照了之想。菩薩法師亦復如是，於無明闇室然智慧燈，於下、中、上一切眾生平等普照，而彼菩薩無我、我所能照之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如闇室然大燈明，於下、中、上一切眾生平等普照，而彼燈明無我、我所照了之想。菩薩法師亦復如是，於無明闇室然智慧燈，於下、中、上一切眾生平等普照，而彼菩薩無我、我所能照之心。

「善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻。

「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知不共住法。何等為十？所謂小心、少求、狹劣眾生皆不共住；不起廣心、不起大行、懈怠眾生亦不共住；依止慢心、增上慢、我慢猶如高幢，如是眾生亦不共住；慳嫉、破戒、瞋恨、懈怠、亂心、愚癡眾生皆不共住；貪欲、瞋恚、惱害覺觀等心亦不共住；一切分別、差異分別、種種分別亦不共住；一切蓋障隨煩惱使亦不共住；一切聲聞、辟支佛及世間念亦不共住；一切悕求恭敬、讚歎、禮拜之念亦不共住；一切我、我所心亦不共住。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知不共住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知不共住法。何等為十？所謂小心、少求、狹劣眾生皆不共住；不起廣心、不起大行、懈怠眾生亦不共住；依止慢心、增上慢、我慢猶如高幢，如是眾生亦不共住；慳嫉、破戒、瞋恨、懈怠、亂心、愚癡眾生皆不共住；貪欲、瞋恚、惱害覺觀等心亦不共住；一切分別、差異分別、種種分別亦不共住；一切蓋障隨煩惱使亦不共住；一切聲聞、辟支佛及世間念亦不共住；一切悕求恭敬、讚歎、禮拜之念亦不共住；一切我、我所心亦不共住。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知不共住法。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住。何等為十？所謂捨於攝受妙法之心亦不共住、捨於聽聞妙法之心亦不共住、捨於教化眾生之心亦不共住、捨於法施眾生之心亦不共住、捨於一切尊重恭敬供養之心亦不共住、捨於降伏魔等之心亦不共住、捨於摧滅外道之心亦不共住、捨於護持妙法之心亦不共住、捨於諸波羅蜜修行之心亦不共住、捨於三聚迴向之心亦不共住。善男子！是名菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住。何等為十？所謂捨於攝受妙法之心亦不共住、捨於聽聞妙法之心亦不共住、捨於教化眾生之心亦不共住、捨於法施眾生之心亦不共住、捨於一切尊重恭敬供養之心亦不共住、捨於降伏魔等之心亦不共住、捨於摧滅外道之心亦不共住、捨於護持妙法之心亦不共住、捨於諸波羅蜜修行之心亦不共住、捨於三聚迴向之心亦不共住。善男子！是名菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住。

「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知應化事。何等為十？所謂轉輪王化、帝釋王化、梵王化、聲聞化、辟支佛化、菩薩化、諸佛化、佛國土化、道場化、大眾化。善男子！此諸應化，菩薩摩訶薩皆依眾生諸根性欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知應化事。何等為十？所謂轉輪王化、帝釋王化、梵王化、聲聞化、辟支佛化、菩薩化、諸佛化、佛國土化、道場化、大眾化。善男子！此諸應化，菩薩摩訶薩皆依眾生諸根性欲。

「又，善男子！若諸眾生其心尊重轉輪聖王，持戒、修行十善威儀，彼時菩薩摩訶薩即現轉輪聖王莊嚴之事利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！若諸眾生其心尊重轉輪聖王，持戒、修行十善威儀，彼時菩薩摩訶薩即現轉輪聖王莊嚴之事利益眾生。

「又，善男子！轉輪聖王輪寶莊嚴者，千輻具足，純是閻浮檀金，過於人天，非人所為，自願如意功德所生，觀者無厭，餘凡輪王所不能有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！轉輪聖王輪寶莊嚴者，千輻具足，純是閻浮檀金，過於人天，非人所為，自願如意功德所生，觀者無厭，餘凡輪王所不能有。

「象寶者，其身姝大，鮮白充潔，六牙具足，眾相圓滿，見者無厭，乘空而行，其去迅疾，猶如堙羅婆那、金翅鳥等，殊勝善根福力所生，餘凡輪王所不能有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「象寶者，其身姝大，鮮白充潔，六牙具足，眾相圓滿，見者無厭，乘空而行，其去迅疾，猶如堙羅婆那、金翅鳥等，殊勝善根福力所生，餘凡輪王所不能有。

「馬寶者，其色紺青，厥性良善，猶若婆羅呵馬王，飛空而行，駿疾如風，其猶如意寶珠，隨王所念無不稱意，餘凡輪王所不能有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「馬寶者，其色紺青，厥性良善，猶若婆羅呵馬王，飛空而行，駿疾如風，其猶如意寶珠，隨王所念無不稱意，餘凡輪王所不能有。

「摩尼寶者，楞相成就，非工所造，自然而有，具足光明，其色照曜能蔽日、月、星宿、諸火明等，隨其所須一切稱意，餘凡輪王所不能有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩尼寶者，楞相成就，非工所造，自然而有，具足光明，其色照曜能蔽日、月、星宿、諸火明等，隨其所須一切稱意，餘凡輪王所不能有。

「女寶者，膚艶鮮潔，妙相奇挺，黑、白，長、短，肥、瘦得所，威儀、動靜靡不具瞻，世間技術、五明論等無不通達，言音和雅，柔軟微妙，辭韻善巧，辯才成就。如如意寶具足一切勝妙之事，心常安樂諸善法行，餘凡輪王所不能有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女寶者，膚艶鮮潔，妙相奇挺，黑、白，長、短，肥、瘦得所，威儀、動靜靡不具瞻，世間技術、五明論等無不通達，言音和雅，柔軟微妙，辭韻善巧，辯才成就。如如意寶具足一切勝妙之事，心常安樂諸善法行，餘凡輪王所不能有。

「主藏臣寶者，其身廣大，志性堅固。猶如金剛力士毘沙門王，色貌端嚴，言辭流澤，其見聞者無不欣樂，成就肉眼具足慈悲。如如意寶所念皆得，此藏臣寶同彼輪王善根所生，餘凡輪王所不能有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「主藏臣寶者，其身廣大，志性堅固。猶如金剛力士毘沙門王，色貌端嚴，言辭流澤，其見聞者無不欣樂，成就肉眼具足慈悲。如如意寶所念皆得，此藏臣寶同彼輪王善根所生，餘凡輪王所不能有。

「主兵臣寶者，一切功德、善根所生。如摩尼寶鏡像義故，王所未念，先已成辦。見相即知一切諸事，所依殊勝，無可譏嫌。飛空而行自在無礙，隨王所念導前而去，其所至處靡不摧伏，餘凡輪王所不能有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「主兵臣寶者，一切功德、善根所生。如摩尼寶鏡像義故，王所未念，先已成辦。見相即知一切諸事，所依殊勝，無可譏嫌。飛空而行自在無礙，隨王所念導前而去，其所至處靡不摧伏，餘凡輪王所不能有。

「如是一切輪王七寶莊嚴化事，皆是菩薩摩訶薩得心自在神力所為，欲與一切眾生安隱樂事。此人王寶及作業者一切殊勝，無可譏嫌，能以實心、深心、柔軟心、隨順法心轉大法輪，受持十善，具足三十二相，教化眾生，是名菩薩摩訶薩轉輪聖王莊嚴大化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是一切輪王七寶莊嚴化事，皆是菩薩摩訶薩得心自在神力所為，欲與一切眾生安隱樂事。此人王寶及作業者一切殊勝，無可譏嫌，能以實心、深心、柔軟心、隨順法心轉大法輪，受持十善，具足三十二相，教化眾生，是名菩薩摩訶薩轉輪聖王莊嚴大化。

「善男子！若諸眾生其心尊重忉利天王，菩薩爾時化作帝釋身，有百眼，處三十三天，說：『一切諸法皆悉無常，汝等應當遠離放逸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生其心尊重忉利天王，菩薩爾時化作帝釋身，有百眼，處三十三天，說：『一切諸法皆悉無常，汝等應當遠離放逸。』

「善男子！若諸眾生其心尊重大梵王，菩薩爾時化作梵王，威儀殊勝，為諸梵眾說四禪等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生其心尊重大梵王，菩薩爾時化作梵王，威儀殊勝，為諸梵眾說四禪等。

「善男子！若諸眾生應以聲聞身得度者，不以辟支佛身、不以佛身而可度者，菩薩爾時化作聲聞身，為彼眾生說盡諸苦得無為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生應以聲聞身得度者，不以辟支佛身、不以佛身而可度者，菩薩爾時化作聲聞身，為彼眾生說盡諸苦得無為樂。

「善男子！若諸眾生應以辟支佛身得度者，不以聲聞身、不以佛身而可度者，菩薩爾時化作辟支佛身，為說辟支佛道——明一切諸法皆悉無常，樂於空閑寂靜之處，說諸禪定解脫三昧、三摩拔提、四如意足，說辟支佛為大福田——說微妙法教化眾生令其正信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生應以辟支佛身得度者，不以聲聞身、不以佛身而可度者，菩薩爾時化作辟支佛身，為說辟支佛道——明一切諸法皆悉無常，樂於空閑寂靜之處，說諸禪定解脫三昧、三摩拔提、四如意足，說辟支佛為大福田——說微妙法教化眾生令其正信。

「善男子！若諸眾生應以菩薩身得度者，菩薩爾時以己微妙清淨色身說六波羅蜜、四種寂法、大慈大悲、及諸自在、諸忍、諸地化彼眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生應以菩薩身得度者，菩薩爾時以己微妙清淨色身說六波羅蜜、四種寂法、大慈大悲、及諸自在、諸忍、諸地化彼眾生。

「善男子！若諸眾生具上根性應以佛身而得度者，菩薩爾時化作佛身，為說十力、四無所畏、十八不共法，示現諸佛殊勝神通化彼眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生具上根性應以佛身而得度者，菩薩爾時化作佛身，為說十力、四無所畏、十八不共法，示現諸佛殊勝神通化彼眾生。

「善男子！若諸眾生應以勝妙莊嚴清淨佛土而得度者，菩薩爾時即變三千大千世界平坦如掌，無有高下，其地柔軟如迦隣陀草，其有觸者無不受樂。或如琉璃、頗梨等色，或出優羅伽、栴檀之香，無諸惡趣，亦無女人、黃門之身。或作種種莊嚴七寶之山、種種奇異華果香樹，無諸黑山、坑坎、堆阜、沙礫、荊棘、雜穢草木，現此勝事化彼眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生應以勝妙莊嚴清淨佛土而得度者，菩薩爾時即變三千大千世界平坦如掌，無有高下，其地柔軟如迦隣陀草，其有觸者無不受樂。或如琉璃、頗梨等色，或出優羅伽、栴檀之香，無諸惡趣，亦無女人、黃門之身。或作種種莊嚴七寶之山、種種奇異華果香樹，無諸黑山、坑坎、堆阜、沙礫、荊棘、雜穢草木，現此勝事化彼眾生。

「善男子！若諸眾生應見勝妙莊嚴道場而得度者，菩薩爾時示現莊嚴道場之樹，其形高廣十二由旬，根盤幽固，不可傾動，以閻浮檀金為莖，金、銀、琉、璃頗梨、馬瑙、種種諸寶以為枝葉，又現無量天女之身化彼眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生應見勝妙莊嚴道場而得度者，菩薩爾時示現莊嚴道場之樹，其形高廣十二由旬，根盤幽固，不可傾動，以閻浮檀金為莖，金、銀、琉、璃頗梨、馬瑙、種種諸寶以為枝葉，又現無量天女之身化彼眾生。

「善男子！若諸眾生應見勝眾而得度者，菩薩爾時即現大威德天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋提桓因、梵天王、四天王，或為聲聞得四無礙及俱解脫，或為菩薩住第十地得首楞嚴三昧化彼眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生應見勝眾而得度者，菩薩爾時即現大威德天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋提桓因、梵天王、四天王，或為聲聞得四無礙及俱解脫，或為菩薩住第十地得首楞嚴三昧化彼眾生。

「善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知應化事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知應化事。

「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知諸善根勝妙果報。何等為十？所謂，善男子！譬如因彼虛空月形即見水中種種月像，而虛空月不至水中。善男子！如是，諸善根業行因緣而有種種勝妙果報，隨心所樂一切成就。如虛空月不至水中，如是所作諸善因緣不至於果，雖不至果，而依彼諸善根因緣有勝妙果報差別不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知諸善根勝妙果報。何等為十？所謂，善男子！譬如因彼虛空月形即見水中種種月像，而虛空月不至水中。善男子！如是，諸善根業行因緣而有種種勝妙果報，隨心所樂一切成就。如虛空月不至水中，如是所作諸善因緣不至於果，雖不至果，而依彼諸善根因緣有勝妙果報差別不同。

「善男子！譬如業行因緣於彼孔雀一毛輪中見種種色；如是，菩薩摩訶薩依諸善根業行因緣而有無量果報差別。如彼業行不至毛輪，雖復不至，而依彼業因緣力故於毛輪中有種種色。如是，所作諸善根業不至於果，雖不至果，而依彼諸善根因緣有勝果報差別不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如業行因緣於彼孔雀一毛輪中見種種色；如是，菩薩摩訶薩依諸善根業行因緣而有無量果報差別。如彼業行不至毛輪，雖復不至，而依彼業因緣力故於毛輪中有種種色。如是，所作諸善根業不至於果，雖不至果，而依彼諸善根因緣有勝果報差別不同。

「善男子！譬如依彼勝妙善根於虛空中雨種種華，如是諸華具足妙好色、香、味、觸，而彼善根不至華中，以諸善根與虛空華相各異故。如是，所作善根業行不至於果，雖不至果，而依彼善業因緣有勝果報差別不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如依彼勝妙善根於虛空中雨種種華，如是諸華具足妙好色、香、味、觸，而彼善根不至華中，以諸善根與虛空華相各異故。如是，所作善根業行不至於果，雖不至果，而依彼善業因緣有勝果報差別不同。

「善男子！譬如依彼勝妙善行於虛空中自然而作種種伎樂、微妙音聲、歡娛之事以為供養，然彼善行不至伎樂音聲等中，以此善行與諸伎樂相各異故。其相雖異，而依彼業有虛空中種種伎樂。如是，依諸善根業行因緣有勝果報，然彼善行不至於果，雖不至果，而依彼善根因緣有勝果報差別不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如依彼勝妙善行於虛空中自然而作種種伎樂、微妙音聲、歡娛之事以為供養，然彼善行不至伎樂音聲等中，以此善行與諸伎樂相各異故。其相雖異，而依彼業有虛空中種種伎樂。如是，依諸善根業行因緣有勝果報，然彼善行不至於果，雖不至果，而依彼善根因緣有勝果報差別不同。

「善男子！譬如虛空雜色虹起，依彼四大增上因緣，而彼四大不至虹中。雖不至虹，以彼四大因緣力故，生諸虹色種種不同——地大因緣而生黃色、水大因緣生於青色、火大因緣生於赤色及諸綺色、風大因緣生虹輪相。如是，依諸善根增上因緣而有勝妙果報具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如虛空雜色虹起，依彼四大增上因緣，而彼四大不至虹中。雖不至虹，以彼四大因緣力故，生諸虹色種種不同——地大因緣而生黃色、水大因緣生於青色、火大因緣生於赤色及諸綺色、風大因緣生虹輪相。如是，依諸善根增上因緣而有勝妙果報具足。

「善男子！譬如輪王受持十善業道因緣得七寶具足及自然粳糧不假種殖，而彼受持十善業道因緣不至七寶、亦復不至自然粳糧，以依受持十善業道因緣而有輪王勝妙果報。如是，善發勝心、善起諸行、善能受持善根力故，有彼輪王勝妙果報，然彼業因不至果中，故說因果不相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如輪王受持十善業道因緣得七寶具足及自然粳糧不假種殖，而彼受持十善業道因緣不至七寶、亦復不至自然粳糧，以依受持十善業道因緣而有輪王勝妙果報。如是，善發勝心、善起諸行、善能受持善根力故，有彼輪王勝妙果報，然彼業因不至果中，故說因果不相似。

「善男子！譬如諸天勝善因緣，自然而有曼陀羅華、諸妙天宮、百味甘饍，而彼善根不至果中，非不依彼善根因緣而有諸天勝妙果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如諸天勝善因緣，自然而有曼陀羅華、諸妙天宮、百味甘饍，而彼善根不至果中，非不依彼善根因緣而有諸天勝妙果報。

「善男子！譬如殊勝如意神通因緣力故，於彼石壁無所障礙，而彼神通因緣不至無障礙中，而依彼神通因有無障礙。如是，不放逸善根因緣有彼勝妙果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如殊勝如意神通因緣力故，於彼石壁無所障礙，而彼神通因緣不至無障礙中，而依彼神通因有無障礙。如是，不放逸善根因緣有彼勝妙果報。

「善男子！譬如依風生火，離彼不生。火既生已，力能成熟光色明照，而彼火性不從風來——以彼明色、熱觸風中無故。如是，一切善根果報從因緣生。應知，善男子！譬如法行比丘得無漏善根功德，自在隨念即成虛空處一切入——地、水、火、風，青、黃、赤、白——自在成就，無有障礙。而彼無障礙心不至虛空，無障礙等雖不至彼，而即念能成無障礙事，是故不離彼心能成地等無障礙事。如是，一切無漏善根因緣而有果報勝事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如依風生火，離彼不生。火既生已，力能成熟光色明照，而彼火性不從風來——以彼明色、熱觸風中無故。如是，一切善根果報從因緣生。應知，善男子！譬如法行比丘得無漏善根功德，自在隨念即成虛空處一切入——地、水、火、風，青、黃、赤、白——自在成就，無有障礙。而彼無障礙心不至虛空，無障礙等雖不至彼，而即念能成無障礙事，是故不離彼心能成地等無障礙事。如是，一切無漏善根因緣而有果報勝事。

「善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸善根勝妙果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸善根勝妙果報。

「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知得無漏善根勝妙果報。何等為十？所謂六通、三明、八解脫、八勝處、十一切入、十自在、十諦、九次第定、三摩拔提、十力、十智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知得無漏善根勝妙果報。何等為十？所謂六通、三明、八解脫、八勝處、十一切入、十自在、十諦、九次第定、三摩拔提、十力、十智。

「善男子！何者是六通？所謂天眼、天耳、他心智、宿命智、如意通智、漏盡智，是名六通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是六通？所謂天眼、天耳、他心智、宿命智、如意通智、漏盡智，是名六通。

「善男子！菩薩摩訶薩天眼者，具足一切善根功德，無礙、無著、無量、無障、無住、無行、無錯、無謬，能如是見，無可譏嫌。不與一切世間聲聞、辟支佛共，遠離一切煩惱及一切煩惱習氣，不謬見、不謬記。菩薩摩訶薩天眼見諸眾生——若生、若死，若好、若醜，若麁、若妙——隨彼眾生業行所造、稱其因果，能如實知。菩薩摩訶薩天眼畢竟能得佛智、畢竟成就佛智，是名菩薩摩訶薩天眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩天眼者，具足一切善根功德，無礙、無著、無量、無障、無住、無行、無錯、無謬，能如是見，無可譏嫌。不與一切世間聲聞、辟支佛共，遠離一切煩惱及一切煩惱習氣，不謬見、不謬記。菩薩摩訶薩天眼見諸眾生——若生、若死，若好、若醜，若麁、若妙——隨彼眾生業行所造、稱其因果，能如實知。菩薩摩訶薩天眼畢竟能得佛智、畢竟成就佛智，是名菩薩摩訶薩天眼。

「善男子！菩薩摩訶薩天耳者，無有障礙，具足一切善根功德，過一切凡夫、釋提桓因、四天王、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、聲聞、辟支佛。以此勝妙無所障礙清淨天耳聞一切聲——天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽聲，乃至蚊、虻、蠅、蟻等聲。聖人、非聖人聲皆悉得聞，而於聖人聲不起樂心、於非聖人聲不起厭心。聞凡夫聲不生下想，聞聲聞、辟支佛聲不生勝想。聞非聖人聲，聽不生厭；聞聖人聲，聽不生樂。於一切聲不生美惡之想，雖聞一切聲悉如響空，離我、我所，寂靜空故，不著耳入、不著聲入，是名菩薩摩訶薩天耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩天耳者，無有障礙，具足一切善根功德，過一切凡夫、釋提桓因、四天王、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、聲聞、辟支佛。以此勝妙無所障礙清淨天耳聞一切聲——天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽聲，乃至蚊、虻、蠅、蟻等聲。聖人、非聖人聲皆悉得聞，而於聖人聲不起樂心、於非聖人聲不起厭心。聞凡夫聲不生下想，聞聲聞、辟支佛聲不生勝想。聞非聖人聲，聽不生厭；聞聖人聲，聽不生樂。於一切聲不生美惡之想，雖聞一切聲悉如響空，離我、我所，寂靜空故，不著耳入、不著聲入，是名菩薩摩訶薩天耳。

「善男子！菩薩摩訶薩他心智者，菩薩摩訶薩如實知自心；以如實知自心故，如實知一切眾生心——所謂如實知貪心、離貪心。菩薩摩訶薩如實知貪心而不生瞋、知離貪心而不生憙，唯於貪心眾生生於大悲、於離貪心眾生生於大慈。如是，如實知瞋心、離瞋心，癡心、離癡心，愛心、離愛心，取心、離取心，染心、離染心，思量心、不思量心，三昧心、離三昧心，如實知解脫心、不解脫心。菩薩摩訶薩如是如實知眾生心，於未得解脫眾生不生瞋心、得解脫眾生不生憙心，唯於未得解脫眾生生大悲心、得解脫眾生生大慈心。如實知一切法唯是一心，而於彼心、此心不生貪著。菩薩摩訶薩彼知他心智如實知一切眾生心；彼諸眾生，若菩薩不與念力，則不能知菩薩心，乃至天眼亦不能知，一切聲聞、辟支佛亦不能知，何況無智凡夫而能得知？是名菩薩摩訶薩他心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩他心智者，菩薩摩訶薩如實知自心；以如實知自心故，如實知一切眾生心——所謂如實知貪心、離貪心。菩薩摩訶薩如實知貪心而不生瞋、知離貪心而不生憙，唯於貪心眾生生於大悲、於離貪心眾生生於大慈。如是，如實知瞋心、離瞋心，癡心、離癡心，愛心、離愛心，取心、離取心，染心、離染心，思量心、不思量心，三昧心、離三昧心，如實知解脫心、不解脫心。菩薩摩訶薩如是如實知眾生心，於未得解脫眾生不生瞋心、得解脫眾生不生憙心，唯於未得解脫眾生生大悲心、得解脫眾生生大慈心。如實知一切法唯是一心，而於彼心、此心不生貪著。菩薩摩訶薩彼知他心智如實知一切眾生心；彼諸眾生，若菩薩不與念力，則不能知菩薩心，乃至天眼亦不能知，一切聲聞、辟支佛亦不能知，何況無智凡夫而能得知？是名菩薩摩訶薩他心智。

「善男子！菩薩摩訶薩宿命智者，一切善根具足故，能知自身過去無量宿命及一切眾生過去無量宿命，能知一生、二生、百生、千生、百千萬生，乃至無量阿僧祇生、無量百千億那由他生，善知劫成、善知劫壞，乃至善知無量阿僧祇劫成、劫壞，乃至善知無量無邊百千億那由他劫數成、壞，善知大劫成、善知大劫壞，善知大劫百劫、善知大劫千劫、善知大劫百千劫、百千萬劫，乃至善知大劫無量百千萬劫。菩薩摩訶薩彼宿命智，唯除諸佛如來及住地菩薩，一切世間天、人、聲聞、辟支佛之所迷悶。菩薩如是知我於彼處如是生、如是姓、如是色、如是名、如是飲食、如是命、如是住、如是長短、如是闊狹、如是好醜、如是苦樂，我於彼死生於某處、於彼處死於此處生，如是生、如是姓、如是色、如是名、如是飲食、如是命、如是住、如是長短、如是闊狹、如是好醜、如是苦樂。如知己身，知一切眾生身亦如是知；乃至蚊、虻、蠅、蟻等亦如是知。菩薩摩訶薩彼宿命無礙、無著、無住、無障、無滯，不失時，與大慈大悲相應，甚深不可思量，遠離使煩惱及習氣煩惱，一切清淨、功德、智慧以為莊嚴，是名菩薩摩訶薩宿命智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩宿命智者，一切善根具足故，能知自身過去無量宿命及一切眾生過去無量宿命，能知一生、二生、百生、千生、百千萬生，乃至無量阿僧祇生、無量百千億那由他生，善知劫成、善知劫壞，乃至善知無量阿僧祇劫成、劫壞，乃至善知無量無邊百千億那由他劫數成、壞，善知大劫成、善知大劫壞，善知大劫百劫、善知大劫千劫、善知大劫百千劫、百千萬劫，乃至善知大劫無量百千萬劫。菩薩摩訶薩彼宿命智，唯除諸佛如來及住地菩薩，一切世間天、人、聲聞、辟支佛之所迷悶。菩薩如是知我於彼處如是生、如是姓、如是色、如是名、如是飲食、如是命、如是住、如是長短、如是闊狹、如是好醜、如是苦樂，我於彼死生於某處、於彼處死於此處生，如是生、如是姓、如是色、如是名、如是飲食、如是命、如是住、如是長短、如是闊狹、如是好醜、如是苦樂。如知己身，知一切眾生身亦如是知；乃至蚊、虻、蠅、蟻等亦如是知。菩薩摩訶薩彼宿命無礙、無著、無住、無障、無滯，不失時，與大慈大悲相應，甚深不可思量，遠離使煩惱及習氣煩惱，一切清淨、功德、智慧以為莊嚴，是名菩薩摩訶薩宿命智。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩如意通智？所謂一切福德智慧成就無障礙、自然無分別，無量阿僧祇百千萬億那由他劫修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、三昧、三摩拔提，智慧增上自身力故、如來淨天增上緣故，是菩薩彼如意現前自然無障礙，勝一切世間，而作利益眾生。是菩薩如是隨心欲住能如是住、隨心欲示現如是境界能如是示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩如意通智？所謂一切福德智慧成就無障礙、自然無分別，無量阿僧祇百千萬億那由他劫修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、三昧、三摩拔提，智慧增上自身力故、如來淨天增上緣故，是菩薩彼如意現前自然無障礙，勝一切世間，而作利益眾生。是菩薩如是隨心欲住能如是住、隨心欲示現如是境界能如是示現。

「是菩薩一切處自在如意通示現無障礙。是菩薩應以一眾生形相現一切眾生形相而可化者，是菩薩為彼現一眾生形色示現為一切眾生形色，隨彼眾生應受道器現諸化身作種種事、種種言語、種種威儀而現在前。是菩薩心念一切眾生色像欲作一切佛像，即時能現一切眾生色像成一切佛像；是菩薩心念一切佛色像欲作一切眾生色像，即時能成一切佛色像成一切眾生色像。是菩薩念欲令成劫壞，即示成劫壞，彼諸眾生即見成劫作壞劫；是菩薩欲令壞劫作成劫，即能示現壞劫作成劫，彼諸眾生即見壞劫作成劫，如是一切成壞而示現成壞。是菩薩如是念欲令一劫示現一日初分即能示現，彼諸眾生即見一劫為日初分；是菩薩以日初分示現一劫，彼即如是成，彼諸眾生亦如是見。是名菩薩摩訶薩變化如意通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩一切處自在如意通示現無障礙。是菩薩應以一眾生形相現一切眾生形相而可化者，是菩薩為彼現一眾生形色示現為一切眾生形色，隨彼眾生應受道器現諸化身作種種事、種種言語、種種威儀而現在前。是菩薩心念一切眾生色像欲作一切佛像，即時能現一切眾生色像成一切佛像；是菩薩心念一切佛色像欲作一切眾生色像，即時能成一切佛色像成一切眾生色像。是菩薩念欲令成劫壞，即示成劫壞，彼諸眾生即見成劫作壞劫；是菩薩欲令壞劫作成劫，即能示現壞劫作成劫，彼諸眾生即見壞劫作成劫，如是一切成壞而示現成壞。是菩薩如是念欲令一劫示現一日初分即能示現，彼諸眾生即見一劫為日初分；是菩薩以日初分示現一劫，彼即如是成，彼諸眾生亦如是見。是名菩薩摩訶薩變化如意通。

「菩薩摩訶薩現前如意通者，是菩薩依不可思議功德、智慧增上自然無心現前，成就一切事不壞而能現前，是名菩薩摩訶薩現前如意通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩現前如意通者，是菩薩依不可思議功德、智慧增上自然無心現前，成就一切事不壞而能現前，是名菩薩摩訶薩現前如意通。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩自然如意通？若諸眾生應如是信、如是見種種形色、種種威儀，是菩薩——不思量、不分別——自然而現色，是名菩薩摩訶薩自然如意通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩自然如意通？若諸眾生應如是信、如是見種種形色、種種威儀，是菩薩——不思量、不分別——自然而現色，是名菩薩摩訶薩自然如意通。

「是菩薩若干世界眾生應見諸佛出世而可度者，即時示現爾所世界佛出於世，從兜率天退、入胎、出胎、出家、苦行、詣道場降伏魔、成正覺、轉法輪、現大涅槃，如是教化彼諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩若干世界眾生應見諸佛出世而可度者，即時示現爾所世界佛出於世，從兜率天退、入胎、出胎、出家、苦行、詣道場降伏魔、成正覺、轉法輪、現大涅槃，如是教化彼諸眾生。

「善男子！菩薩摩訶薩如是如意通無量境界，是名菩薩摩訶薩如意神通智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩如是如意通無量境界，是名菩薩摩訶薩如意神通智。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩漏盡智通？善男子！菩薩遠離四漏：所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏。菩薩摩訶薩遠離如是等漏，不復受生。是菩薩更不受生，而能隨順可化眾生示現一切處生，是名菩薩自然不休息行於菩薩道。是名菩薩摩訶薩六通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩漏盡智通？善男子！菩薩遠離四漏：所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏。菩薩摩訶薩遠離如是等漏，不復受生。是菩薩更不受生，而能隨順可化眾生示現一切處生，是名菩薩自然不休息行於菩薩道。是名菩薩摩訶薩六通。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩三明？所謂天眼智明、宿命智明、漏盡智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩三明？所謂天眼智明、宿命智明、漏盡智明。

「善男子！何者名為智？有天眼智、天眼明。云何為天？彼清淨天、勝妙上天等天眼智。菩薩摩訶薩畢竟得彼天眼智——清淨天者，謂聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛如來；勝妙上天者，謂諸佛如來於聲聞、辟支佛、天等為上。是菩薩摩訶薩得彼諸佛如來天眼，是名初明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者名為智？有天眼智、天眼明。云何為天？彼清淨天、勝妙上天等天眼智。菩薩摩訶薩畢竟得彼天眼智——清淨天者，謂聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛如來；勝妙上天者，謂諸佛如來於聲聞、辟支佛、天等為上。是菩薩摩訶薩得彼諸佛如來天眼，是名初明。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩宿命智明？善男子！諸佛如來過去、未來、現在無有境界不知、不見、不覺，菩薩摩訶薩得彼境界、彼宿命智明，此明不同一切聲聞、辟支佛，是名第二明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩宿命智明？善男子！諸佛如來過去、未來、現在無有境界不知、不見、不覺，菩薩摩訶薩得彼境界、彼宿命智明，此明不同一切聲聞、辟支佛，是名第二明。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩漏盡智明？菩薩摩訶薩遠離四漏及煩惱習氣，所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏。菩薩摩訶薩證見道時，即得遠離如是等煩惱及煩惱習氣，非但證斷煩惱障法，亦復不同聲聞、辟支佛等。得漏盡已，於一切生處及教化一切眾生而無障礙，是名菩薩漏盡智明。是名菩薩摩訶薩三明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩漏盡智明？菩薩摩訶薩遠離四漏及煩惱習氣，所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏。菩薩摩訶薩證見道時，即得遠離如是等煩惱及煩惱習氣，非但證斷煩惱障法，亦復不同聲聞、辟支佛等。得漏盡已，於一切生處及教化一切眾生而無障礙，是名菩薩漏盡智明。是名菩薩摩訶薩三明。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩八解脫？所謂有色見色，是名初解脫；內有色相見外色，是名第二解脫；信淨是名第三解脫；是菩薩過一切色相，滅一切有對相，不念一切異相，知無邊虛空即入無邊虛空行，是名第四解脫；是菩薩過一切虛空無邊相，知無邊識即入無邊識行，是名第五解脫；是菩薩過一切無邊識相，知無所有即入無所有處行，是名第六解脫；是菩薩過一切無所有處，知非有想非無想安隱即入非有想非無想處行，是名第七解脫；是菩薩過一切非有想非無想行，滅一切受、想，入滅盡定行，是名第八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩八解脫？所謂有色見色，是名初解脫；內有色相見外色，是名第二解脫；信淨是名第三解脫；是菩薩過一切色相，滅一切有對相，不念一切異相，知無邊虛空即入無邊虛空行，是名第四解脫；是菩薩過一切虛空無邊相，知無邊識即入無邊識行，是名第五解脫；是菩薩過一切無邊識相，知無所有即入無所有處行，是名第六解脫；是菩薩過一切無所有處，知非有想非無想安隱即入非有想非無想處行，是名第七解脫；是菩薩過一切非有想非無想行，滅一切受、想，入滅盡定行，是名第八解脫。

「善男子！云何有色見色？有色者皆是因緣而生，見空無壽者能如是見得脫於縛，是名解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何有色見色？有色者皆是因緣而生，見空無壽者能如是見得脫於縛，是名解脫。

「云何內有色相見外色？見空無壽者皆是因緣生，能如是見得脫於縛，名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何內有色相見外色？見空無壽者皆是因緣生，能如是見得脫於縛，名為解脫。

「云何信淨？淨者，若分別淨、不淨相名為邪見，以信淨故得脫於縛，名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何信淨？淨者，若分別淨、不淨相名為邪見，以信淨故得脫於縛，名為解脫。

「過一切色相，滅一切有對相，不念別異相，知無邊虛空即入無邊虛空行。無量虛空虛空空，能如是知得脫於縛，名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過一切色相，滅一切有對相，不念別異相，知無邊虛空即入無邊虛空行。無量虛空虛空空，能如是知得脫於縛，名為解脫。

「過一切虛空知無邊識即入無邊識行。無量識、無邊識，此無邊識即是空，能如是知得脫於縛，名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過一切虛空知無邊識即入無邊識行。無量識、無邊識，此無邊識即是空，能如是知得脫於縛，名為解脫。

「過無邊識知無所有少即入無所有行——所有者，名為貪、瞋、癡煩惱。入無所有行者滅彼煩惱，能如是知得脫於縛，名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過無邊識知無所有少即入無所有行——所有者，名為貪、瞋、癡煩惱。入無所有行者滅彼煩惱，能如是知得脫於縛，名為解脫。

「過無所有者知非有想非無想安隱即入非有想非無想行。非有想者，性空寂靜；非無想者，以依因緣而有。能如是見得脫於縛，名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過無所有者知非有想非無想安隱即入非有想非無想行。非有想者，性空寂靜；非無想者，以依因緣而有。能如是見得脫於縛，名為解脫。

「過一切非有想非無想，滅一切受、想，入滅盡定行。是菩薩如是見，想如陽焰、受如泡，想即是受、受即是想，無知者、無壽者，能如是見得脫於縛，名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過一切非有想非無想，滅一切受、想，入滅盡定行。是菩薩如是見，想如陽焰、受如泡，想即是受、受即是想，無知者、無壽者，能如是見得脫於縛，名為解脫。

「善男子！何者是菩薩摩訶薩八勝處？所謂有色見色，彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名初勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩摩訶薩八勝處？所謂有色見色，彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名初勝處。

「內身有色想見外色——若好、若醜——彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第二勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內身有色想見外色——若好、若醜——彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第二勝處。

「內身有色相見外色無量——若好、若醜——彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第三勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內身有色相見外色無量——若好、若醜——彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第三勝處。

「內身有色相見外色少——若好、若醜——彼色中得自在而知。彼色中得自在而見，是名第四勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內身有色相見外色少——若好、若醜——彼色中得自在而知。彼色中得自在而見，是名第四勝處。

「內身有色相見外色青，見青色青色、青光。譬如優摩歌華青見青色青色、青光；菩薩亦復如是，內有色相見外色青，見青色青色、青光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第五勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內身有色相見外色青，見青色青色、青光。譬如優摩歌華青見青色青色、青光；菩薩亦復如是，內有色相見外色青，見青色青色、青光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第五勝處。

「內身有色相見外色黃，見黃色黃色、黃光。譬如伽尼歌羅華黃見黃色黃色、黃光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色黃，見黃色黃色、黃光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第六勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內身有色相見外色黃，見黃色黃色、黃光。譬如伽尼歌羅華黃見黃色黃色、黃光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色黃，見黃色黃色、黃光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第六勝處。

「內身有色相見外色赤，見赤色赤色、赤光。譬如槃頭視婆華赤見赤色赤色、赤光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色赤，見赤色赤色、赤光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第七勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內身有色相見外色赤，見赤色赤色、赤光。譬如槃頭視婆華赤見赤色赤色、赤光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色赤，見赤色赤色、赤光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第七勝處。

「內身有色相見外色白，見白色白色、白光。譬如優沙私多羅白見白色白色、白光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色白，見白色白色、白光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第八勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內身有色相見外色白，見白色白色、白光。譬如優沙私多羅白見白色白色、白光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色白，見白色白色、白光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第八勝處。

「是名菩薩摩訶薩八勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名菩薩摩訶薩八勝處。