佛說法集經
元魏 菩提流支譯6卷CBETA T0761大于一万字 10 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
佛說法集經卷第二
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元魏天竺三藏菩提流支譯
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「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂成就多聞；成就總持；成就聞慧海聚集聞慧藏，而於此聞慧不生高心；具足義無礙、法無礙、辭無礙、樂說無礙，而不休息，希求精進；知世、知時、知節、知法、知眾生，而不捨於修，敬長德所修行；知論、知義、知可化眾生，而不捨於諮問之事；成就少欲、知足等行，而不捨於供給尊者之業；成就妙靜寂靜、柔軟心、不怯弱，而不捨於慚愧正行；成就甚深不可稱量具足功德，而能示現世間垢行不得解脫；為隨順眾生故，成就自性直心、軟心、安樂心，而能現同一切破戒等行；成就布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，而於一切處不生著心、不分別境界；遠離一切貪等隨煩惱刺，而不捨為一切眾生斷煩惱精進之行。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。
「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂成就多聞；成就總持；成就聞慧海聚集聞慧藏，而於此聞慧不生高心；具足義無礙、法無礙、辭無礙、樂說無礙，而不休息，希求精進；知世、知時、知節、知法、知眾生，而不捨於修，敬長德所修行；知論、知義、知可化眾生，而不捨於諮問之事；成就少欲、知足等行，而不捨於供給尊者之業；成就妙靜寂靜、柔軟心、不怯弱，而不捨於慚愧正行；成就甚深不可稱量具足功德，而能示現世間垢行不得解脫；為隨順眾生故，成就自性直心、軟心、安樂心，而能現同一切破戒等行；成就布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，而於一切處不生著心、不分別境界；遠離一切貪等隨煩惱刺，而不捨為一切眾生斷煩惱精進之行。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。
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「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂菩薩摩訶薩遠離一切諸求，而不捨一切菩薩摩訶薩功德精進；善知一切諸法寂滅，不證菩提，而不捨一切布施精進；現知諸法畢竟無盡，而不捨於忍辱安樂之行；常在三昧甚深境界，而能不捨一切眾生善根所作之事；具足妙靜寂靜，而常不捨亂心、顛倒心教化眾生之行；成就陀羅尼及四無礙，而常不捨求於多聞智慧精進；成就諸法祕藏，而能不捨為於一偈逕百千由旬求法精進；知一切法不由於他，而常不捨親近師尊敬重精進；知一切法不生、不滅，而常不捨護法精進；不見眾生及眾生名，而常不捨化一切眾生得大菩提精進。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。
「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂菩薩摩訶薩遠離一切諸求，而不捨一切菩薩摩訶薩功德精進；善知一切諸法寂滅，不證菩提，而不捨一切布施精進；現知諸法畢竟無盡，而不捨於忍辱安樂之行；常在三昧甚深境界，而能不捨一切眾生善根所作之事；具足妙靜寂靜，而常不捨亂心、顛倒心教化眾生之行；成就陀羅尼及四無礙，而常不捨求於多聞智慧精進；成就諸法祕藏，而能不捨為於一偈逕百千由旬求法精進；知一切法不由於他，而常不捨親近師尊敬重精進；知一切法不生、不滅，而常不捨護法精進；不見眾生及眾生名，而常不捨化一切眾生得大菩提精進。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。
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「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂成就攝受語故，能行布施、愛語、利益同事之行；成就柔軟語故，能起大慈悲心；成就隨順語故，則能隨順寂靜、隨順離煩惱、隨順解脫；成就隨順語故，則能隨順奢摩他、隨順毘婆舍那、隨順真如道；成就善巧語故，則能具足顯了語、無譏嫌語、無能奪語；成就字義語故，則能離於惡語，具足義語；成就遠離諂曲語故，則能破眾生無明欺誑；成就無疑語故，則能現見一切法相；成就遠離一切煩惱使語故，則能滅諸煩惱、隨煩惱因；成就不起根本語，以無垢無所發故。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。
「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂成就攝受語故，能行布施、愛語、利益同事之行；成就柔軟語故，能起大慈悲心；成就隨順語故，則能隨順寂靜、隨順離煩惱、隨順解脫；成就隨順語故，則能隨順奢摩他、隨順毘婆舍那、隨順真如道；成就善巧語故，則能具足顯了語、無譏嫌語、無能奪語；成就字義語故，則能離於惡語，具足義語；成就遠離諂曲語故，則能破眾生無明欺誑；成就無疑語故，則能現見一切法相；成就遠離一切煩惱使語故，則能滅諸煩惱、隨煩惱因；成就不起根本語，以無垢無所發故。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。
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「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂菩薩摩訶薩諸所說法皆依妙法所持而說，不依供養恭敬所持而說；依一切諸佛所持說法，不依自心所持而說；依大慈大悲根本說法，不依煩惱、隨煩惱根本而說；依斷隨順凡夫使流說法，不依斷絕隨順佛、法、僧寶如法修行而說；依大慈悲利他說法，不依受樂自利而說；夫說法者依彼甚深法說，以空、無相、無願畢竟故；說法者依彼勝人而說，以能隨順轉大法輪故；說法者降伏一切魔怨而說，以能降伏陰魔、死魔、煩惱魔、天魔故；說法者隨順道場而說，以一切世間所應供養故；說法者隨順一切智智而說，以畢竟得十力、四無所畏、十八不共法故。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。
「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂菩薩摩訶薩諸所說法皆依妙法所持而說，不依供養恭敬所持而說；依一切諸佛所持說法，不依自心所持而說；依大慈大悲根本說法，不依煩惱、隨煩惱根本而說；依斷隨順凡夫使流說法，不依斷絕隨順佛、法、僧寶如法修行而說；依大慈悲利他說法，不依受樂自利而說；夫說法者依彼甚深法說，以空、無相、無願畢竟故；說法者依彼勝人而說，以能隨順轉大法輪故；說法者降伏一切魔怨而說，以能降伏陰魔、死魔、煩惱魔、天魔故；說法者隨順道場而說，以一切世間所應供養故；說法者隨順一切智智而說，以畢竟得十力、四無所畏、十八不共法故。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。
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「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂樂於梵行資生之業，不樂世間資生之具；樂於聖人所行之法，而能不捨教化眾生凡夫所作可訶之事；菩薩常樂法食，不貪世味；常樂阿蘭若處，不著城邑聚落；常樂佛菩提，不求聲聞、辟支佛菩提；常樂斷智障，不樂斷煩惱障；常樂三十二相、八十種好成就色身，不樂唯證法身；常樂成就十力、四無所畏、十八不共法，不樂唯證四諦之法；常樂成就隨一切眾生善根，不樂唯集自身善根；常樂斷除一切煩惱及煩惱習氣，非唯樂斷煩惱障法。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。
「復次，善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。何等為十？所謂樂於梵行資生之業，不樂世間資生之具；樂於聖人所行之法，而能不捨教化眾生凡夫所作可訶之事；菩薩常樂法食，不貪世味；常樂阿蘭若處，不著城邑聚落；常樂佛菩提，不求聲聞、辟支佛菩提；常樂斷智障，不樂斷煩惱障；常樂三十二相、八十種好成就色身，不樂唯證法身；常樂成就十力、四無所畏、十八不共法，不樂唯證四諦之法；常樂成就隨一切眾生善根，不樂唯集自身善根；常樂斷除一切煩惱及煩惱習氣，非唯樂斷煩惱障法。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。
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「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻。何等為十？
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「所謂，善男子！譬如大地，其性平等，廣能荷負一切眾生，而於眾生不求報恩。善男子！菩薩法師如彼大地，其心平等，普能荷負一切眾生，而於眾生不求報恩。
「所謂，善男子！譬如大地，其性平等，廣能荷負一切眾生，而於眾生不求報恩。善男子！菩薩法師如彼大地，其心平等，普能荷負一切眾生，而於眾生不求報恩。
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「善男子！譬如大水，其性普洽，澤潤一切皆令滋茂，而於彼物不求報恩。菩薩法師亦復如是，以己功德利潤眾生悉令安隱，而於眾生不求報恩。
「善男子！譬如大水，其性普洽，澤潤一切皆令滋茂，而於彼物不求報恩。菩薩法師亦復如是，以己功德利潤眾生悉令安隱，而於眾生不求報恩。
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「善男子！譬如火性，力能成熟一切果實，而於彼事無所悕望。菩薩法師亦復如是，以己功德智慧成熟一切眾生善根果實，而於眾生不求恩惠。
「善男子！譬如火性，力能成熟一切果實，而於彼事無所悕望。菩薩法師亦復如是，以己功德智慧成熟一切眾生善根果實，而於眾生不求恩惠。
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「善男子！譬如風性，力能生長一切藥草諸種，而於彼物不生分別，無所悕望。菩薩法師亦復如是，力能增長一切眾生生身、法身，而於眾生不求報恩。
「善男子！譬如風性，力能生長一切藥草諸種，而於彼物不生分別，無所悕望。菩薩法師亦復如是，力能增長一切眾生生身、法身，而於眾生不求報恩。
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「善男子！譬如空界，無量、無邊，體無障礙、容受一切，而於彼物無所分別、無所貪著。菩薩法師亦復如是，成就無量無邊諸善功德，體無障礙，利益一切眾生，而於眾生無所分別、無所貪著。
「善男子！譬如空界，無量、無邊，體無障礙、容受一切，而於彼物無所分別、無所貪著。菩薩法師亦復如是，成就無量無邊諸善功德，體無障礙，利益一切眾生，而於眾生無所分別、無所貪著。
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「善男子！譬如明月顯處虛空，清淨圓滿，眾生見者無不愛樂，光照世間一切群像，而不為彼昏翳所污。菩薩法師亦復如是，出現於世，功德具足，在在處處一切見者皆悉愛樂，救度世間而不為彼世法所染。
「善男子！譬如明月顯處虛空，清淨圓滿，眾生見者無不愛樂，光照世間一切群像，而不為彼昏翳所污。菩薩法師亦復如是，出現於世，功德具足，在在處處一切見者皆悉愛樂，救度世間而不為彼世法所染。
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「善男子！譬如日出光明普照，破諸闇冥，無有翳障，一切眾生所作事業皆悉成就，而彼日性於諸眾生無有分別、悕報恩心。菩薩法師亦復如是，出現於世，破諸眾生無明黑闇，以智慧光普照眾生，種種善根皆令增長，而彼菩薩於諸眾生無有分別、求少報恩。
「善男子！譬如日出光明普照，破諸闇冥，無有翳障，一切眾生所作事業皆悉成就，而彼日性於諸眾生無有分別、悕報恩心。菩薩法師亦復如是，出現於世，破諸眾生無明黑闇，以智慧光普照眾生，種種善根皆令增長，而彼菩薩於諸眾生無有分別、求少報恩。
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「善男子！譬如船舫，堅、厚、善縛，不破不壞，能於大海渡諸眾生，而於眾生不求價直。菩薩法師亦復如是，以智慧為厚、諸波羅蜜為堅、大慈悲為善縛，能於生死大海渡諸眾生，而於眾生不求價直。
「善男子！譬如船舫，堅、厚、善縛，不破不壞，能於大海渡諸眾生，而於眾生不求價直。菩薩法師亦復如是，以智慧為厚、諸波羅蜜為堅、大慈悲為善縛，能於生死大海渡諸眾生，而於眾生不求價直。
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「善男子！譬如暴河，漂流迅急，嶮難可畏。中有橋梁，於諸眾生平等，悉與濟渡之樂，而無分別濟渡之想。菩薩法師亦復如是，於煩惱暴河駛流難渡、嶮難可畏、駛流惡道，能於其中作大橋梁，於諸眾生平等施與解脫之樂，而無分別度脫之心。
「善男子！譬如暴河，漂流迅急，嶮難可畏。中有橋梁，於諸眾生平等，悉與濟渡之樂，而無分別濟渡之想。菩薩法師亦復如是，於煩惱暴河駛流難渡、嶮難可畏、駛流惡道，能於其中作大橋梁，於諸眾生平等施與解脫之樂，而無分別度脫之心。
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「善男子！譬如闇室然大燈明，於下、中、上一切眾生平等普照，而彼燈明無我、我所照了之想。菩薩法師亦復如是，於無明闇室然智慧燈，於下、中、上一切眾生平等普照，而彼菩薩無我、我所能照之心。
「善男子！譬如闇室然大燈明，於下、中、上一切眾生平等普照，而彼燈明無我、我所照了之想。菩薩法師亦復如是，於無明闇室然智慧燈，於下、中、上一切眾生平等普照，而彼菩薩無我、我所能照之心。
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「善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻。
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「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知不共住法。何等為十？所謂小心、少求、狹劣眾生皆不共住；不起廣心、不起大行、懈怠眾生亦不共住；依止慢心、增上慢、我慢猶如高幢，如是眾生亦不共住；慳嫉、破戒、瞋恨、懈怠、亂心、愚癡眾生皆不共住；貪欲、瞋恚、惱害覺觀等心亦不共住；一切分別、差異分別、種種分別亦不共住；一切蓋障隨煩惱使亦不共住；一切聲聞、辟支佛及世間念亦不共住；一切悕求恭敬、讚歎、禮拜之念亦不共住；一切我、我所心亦不共住。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知不共住法。
「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知不共住法。何等為十？所謂小心、少求、狹劣眾生皆不共住；不起廣心、不起大行、懈怠眾生亦不共住；依止慢心、增上慢、我慢猶如高幢，如是眾生亦不共住；慳嫉、破戒、瞋恨、懈怠、亂心、愚癡眾生皆不共住；貪欲、瞋恚、惱害覺觀等心亦不共住；一切分別、差異分別、種種分別亦不共住；一切蓋障隨煩惱使亦不共住；一切聲聞、辟支佛及世間念亦不共住；一切悕求恭敬、讚歎、禮拜之念亦不共住；一切我、我所心亦不共住。善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知不共住法。
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「復次，善男子！菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住。何等為十？所謂捨於攝受妙法之心亦不共住、捨於聽聞妙法之心亦不共住、捨於教化眾生之心亦不共住、捨於法施眾生之心亦不共住、捨於一切尊重恭敬供養之心亦不共住、捨於降伏魔等之心亦不共住、捨於摧滅外道之心亦不共住、捨於護持妙法之心亦不共住、捨於諸波羅蜜修行之心亦不共住、捨於三聚迴向之心亦不共住。善男子！是名菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住。
「復次，善男子！菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住。何等為十？所謂捨於攝受妙法之心亦不共住、捨於聽聞妙法之心亦不共住、捨於教化眾生之心亦不共住、捨於法施眾生之心亦不共住、捨於一切尊重恭敬供養之心亦不共住、捨於降伏魔等之心亦不共住、捨於摧滅外道之心亦不共住、捨於護持妙法之心亦不共住、捨於諸波羅蜜修行之心亦不共住、捨於三聚迴向之心亦不共住。善男子！是名菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住。
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「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知應化事。何等為十？所謂轉輪王化、帝釋王化、梵王化、聲聞化、辟支佛化、菩薩化、諸佛化、佛國土化、道場化、大眾化。善男子！此諸應化，菩薩摩訶薩皆依眾生諸根性欲。
「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知應化事。何等為十？所謂轉輪王化、帝釋王化、梵王化、聲聞化、辟支佛化、菩薩化、諸佛化、佛國土化、道場化、大眾化。善男子！此諸應化，菩薩摩訶薩皆依眾生諸根性欲。
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「又，善男子！若諸眾生其心尊重轉輪聖王，持戒、修行十善威儀，彼時菩薩摩訶薩即現轉輪聖王莊嚴之事利益眾生。
「又，善男子！若諸眾生其心尊重轉輪聖王，持戒、修行十善威儀，彼時菩薩摩訶薩即現轉輪聖王莊嚴之事利益眾生。
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「又，善男子！轉輪聖王輪寶莊嚴者，千輻具足，純是閻浮檀金，過於人天，非人所為，自願如意功德所生，觀者無厭，餘凡輪王所不能有。
「又，善男子！轉輪聖王輪寶莊嚴者，千輻具足，純是閻浮檀金，過於人天，非人所為，自願如意功德所生，觀者無厭，餘凡輪王所不能有。
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「象寶者，其身姝大，鮮白充潔，六牙具足，眾相圓滿，見者無厭，乘空而行，其去迅疾，猶如堙羅婆那、金翅鳥等，殊勝善根福力所生，餘凡輪王所不能有。
「象寶者，其身姝大，鮮白充潔，六牙具足，眾相圓滿，見者無厭，乘空而行，其去迅疾，猶如堙羅婆那、金翅鳥等，殊勝善根福力所生，餘凡輪王所不能有。
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「馬寶者，其色紺青，厥性良善，猶若婆羅呵馬王，飛空而行，駿疾如風，其猶如意寶珠，隨王所念無不稱意，餘凡輪王所不能有。
「馬寶者，其色紺青，厥性良善，猶若婆羅呵馬王，飛空而行，駿疾如風，其猶如意寶珠，隨王所念無不稱意，餘凡輪王所不能有。
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「摩尼寶者，楞相成就，非工所造，自然而有，具足光明，其色照曜能蔽日、月、星宿、諸火明等，隨其所須一切稱意，餘凡輪王所不能有。
「摩尼寶者，楞相成就，非工所造，自然而有，具足光明，其色照曜能蔽日、月、星宿、諸火明等，隨其所須一切稱意，餘凡輪王所不能有。
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「女寶者，膚艶鮮潔，妙相奇挺，黑、白，長、短，肥、瘦得所，威儀、動靜靡不具瞻，世間技術、五明論等無不通達，言音和雅，柔軟微妙，辭韻善巧，辯才成就。如如意寶具足一切勝妙之事，心常安樂諸善法行，餘凡輪王所不能有。
「女寶者，膚艶鮮潔，妙相奇挺，黑、白，長、短，肥、瘦得所，威儀、動靜靡不具瞻，世間技術、五明論等無不通達，言音和雅，柔軟微妙，辭韻善巧，辯才成就。如如意寶具足一切勝妙之事，心常安樂諸善法行，餘凡輪王所不能有。
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「主藏臣寶者，其身廣大，志性堅固。猶如金剛力士毘沙門王，色貌端嚴，言辭流澤，其見聞者無不欣樂，成就肉眼具足慈悲。如如意寶所念皆得，此藏臣寶同彼輪王善根所生，餘凡輪王所不能有。
「主藏臣寶者，其身廣大，志性堅固。猶如金剛力士毘沙門王，色貌端嚴，言辭流澤，其見聞者無不欣樂，成就肉眼具足慈悲。如如意寶所念皆得，此藏臣寶同彼輪王善根所生，餘凡輪王所不能有。
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「主兵臣寶者，一切功德、善根所生。如摩尼寶鏡像義故，王所未念，先已成辦。見相即知一切諸事，所依殊勝，無可譏嫌。飛空而行自在無礙，隨王所念導前而去，其所至處靡不摧伏，餘凡輪王所不能有。
「主兵臣寶者，一切功德、善根所生。如摩尼寶鏡像義故，王所未念，先已成辦。見相即知一切諸事，所依殊勝，無可譏嫌。飛空而行自在無礙，隨王所念導前而去，其所至處靡不摧伏，餘凡輪王所不能有。
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「如是一切輪王七寶莊嚴化事，皆是菩薩摩訶薩得心自在神力所為，欲與一切眾生安隱樂事。此人王寶及作業者一切殊勝，無可譏嫌，能以實心、深心、柔軟心、隨順法心轉大法輪，受持十善，具足三十二相，教化眾生，是名菩薩摩訶薩轉輪聖王莊嚴大化。
「如是一切輪王七寶莊嚴化事，皆是菩薩摩訶薩得心自在神力所為，欲與一切眾生安隱樂事。此人王寶及作業者一切殊勝，無可譏嫌，能以實心、深心、柔軟心、隨順法心轉大法輪，受持十善，具足三十二相，教化眾生，是名菩薩摩訶薩轉輪聖王莊嚴大化。
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「善男子！若諸眾生其心尊重忉利天王，菩薩爾時化作帝釋身，有百眼，處三十三天，說：『一切諸法皆悉無常，汝等應當遠離放逸。』
「善男子！若諸眾生其心尊重忉利天王，菩薩爾時化作帝釋身，有百眼，處三十三天，說：『一切諸法皆悉無常，汝等應當遠離放逸。』
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「善男子！若諸眾生其心尊重大梵王，菩薩爾時化作梵王，威儀殊勝，為諸梵眾說四禪等。
「善男子！若諸眾生其心尊重大梵王，菩薩爾時化作梵王，威儀殊勝，為諸梵眾說四禪等。
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「善男子！若諸眾生應以聲聞身得度者，不以辟支佛身、不以佛身而可度者，菩薩爾時化作聲聞身，為彼眾生說盡諸苦得無為樂。
「善男子！若諸眾生應以聲聞身得度者，不以辟支佛身、不以佛身而可度者，菩薩爾時化作聲聞身，為彼眾生說盡諸苦得無為樂。
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「善男子！若諸眾生應以辟支佛身得度者，不以聲聞身、不以佛身而可度者，菩薩爾時化作辟支佛身，為說辟支佛道——明一切諸法皆悉無常，樂於空閑寂靜之處，說諸禪定解脫三昧、三摩拔提、四如意足，說辟支佛為大福田——說微妙法教化眾生令其正信。
「善男子！若諸眾生應以辟支佛身得度者，不以聲聞身、不以佛身而可度者，菩薩爾時化作辟支佛身，為說辟支佛道——明一切諸法皆悉無常，樂於空閑寂靜之處，說諸禪定解脫三昧、三摩拔提、四如意足，說辟支佛為大福田——說微妙法教化眾生令其正信。
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「善男子！若諸眾生應以菩薩身得度者，菩薩爾時以己微妙清淨色身說六波羅蜜、四種寂法、大慈大悲、及諸自在、諸忍、諸地化彼眾生。
「善男子！若諸眾生應以菩薩身得度者，菩薩爾時以己微妙清淨色身說六波羅蜜、四種寂法、大慈大悲、及諸自在、諸忍、諸地化彼眾生。
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「善男子！若諸眾生具上根性應以佛身而得度者，菩薩爾時化作佛身，為說十力、四無所畏、十八不共法，示現諸佛殊勝神通化彼眾生。
「善男子！若諸眾生具上根性應以佛身而得度者，菩薩爾時化作佛身，為說十力、四無所畏、十八不共法，示現諸佛殊勝神通化彼眾生。
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「善男子！若諸眾生應以勝妙莊嚴清淨佛土而得度者，菩薩爾時即變三千大千世界平坦如掌，無有高下，其地柔軟如迦隣陀草，其有觸者無不受樂。或如琉璃、頗梨等色，或出優羅伽、栴檀之香，無諸惡趣，亦無女人、黃門之身。或作種種莊嚴七寶之山、種種奇異華果香樹，無諸黑山、坑坎、堆阜、沙礫、荊棘、雜穢草木，現此勝事化彼眾生。
「善男子！若諸眾生應以勝妙莊嚴清淨佛土而得度者，菩薩爾時即變三千大千世界平坦如掌，無有高下，其地柔軟如迦隣陀草，其有觸者無不受樂。或如琉璃、頗梨等色，或出優羅伽、栴檀之香，無諸惡趣，亦無女人、黃門之身。或作種種莊嚴七寶之山、種種奇異華果香樹，無諸黑山、坑坎、堆阜、沙礫、荊棘、雜穢草木，現此勝事化彼眾生。
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「善男子！若諸眾生應見勝妙莊嚴道場而得度者，菩薩爾時示現莊嚴道場之樹，其形高廣十二由旬，根盤幽固，不可傾動，以閻浮檀金為莖，金、銀、琉、璃頗梨、馬瑙、種種諸寶以為枝葉，又現無量天女之身化彼眾生。
「善男子！若諸眾生應見勝妙莊嚴道場而得度者，菩薩爾時示現莊嚴道場之樹，其形高廣十二由旬，根盤幽固，不可傾動，以閻浮檀金為莖，金、銀、琉、璃頗梨、馬瑙、種種諸寶以為枝葉，又現無量天女之身化彼眾生。
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「善男子！若諸眾生應見勝眾而得度者，菩薩爾時即現大威德天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋提桓因、梵天王、四天王，或為聲聞得四無礙及俱解脫，或為菩薩住第十地得首楞嚴三昧化彼眾生。
「善男子！若諸眾生應見勝眾而得度者，菩薩爾時即現大威德天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋提桓因、梵天王、四天王，或為聲聞得四無礙及俱解脫，或為菩薩住第十地得首楞嚴三昧化彼眾生。
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「善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知應化事。
「善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知應化事。
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「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知諸善根勝妙果報。何等為十？所謂，善男子！譬如因彼虛空月形即見水中種種月像，而虛空月不至水中。善男子！如是，諸善根業行因緣而有種種勝妙果報，隨心所樂一切成就。如虛空月不至水中，如是所作諸善因緣不至於果，雖不至果，而依彼諸善根因緣有勝妙果報差別不同。
「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行知諸善根勝妙果報。何等為十？所謂，善男子！譬如因彼虛空月形即見水中種種月像，而虛空月不至水中。善男子！如是，諸善根業行因緣而有種種勝妙果報，隨心所樂一切成就。如虛空月不至水中，如是所作諸善因緣不至於果，雖不至果，而依彼諸善根因緣有勝妙果報差別不同。
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「善男子！譬如業行因緣於彼孔雀一毛輪中見種種色；如是，菩薩摩訶薩依諸善根業行因緣而有無量果報差別。如彼業行不至毛輪，雖復不至，而依彼業因緣力故於毛輪中有種種色。如是，所作諸善根業不至於果，雖不至果，而依彼諸善根因緣有勝果報差別不同。
「善男子！譬如業行因緣於彼孔雀一毛輪中見種種色；如是，菩薩摩訶薩依諸善根業行因緣而有無量果報差別。如彼業行不至毛輪，雖復不至，而依彼業因緣力故於毛輪中有種種色。如是，所作諸善根業不至於果，雖不至果，而依彼諸善根因緣有勝果報差別不同。
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「善男子！譬如依彼勝妙善根於虛空中雨種種華，如是諸華具足妙好色、香、味、觸，而彼善根不至華中，以諸善根與虛空華相各異故。如是，所作善根業行不至於果，雖不至果，而依彼善業因緣有勝果報差別不同。
「善男子！譬如依彼勝妙善根於虛空中雨種種華，如是諸華具足妙好色、香、味、觸，而彼善根不至華中，以諸善根與虛空華相各異故。如是，所作善根業行不至於果，雖不至果，而依彼善業因緣有勝果報差別不同。
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「善男子！譬如依彼勝妙善行於虛空中自然而作種種伎樂、微妙音聲、歡娛之事以為供養，然彼善行不至伎樂音聲等中，以此善行與諸伎樂相各異故。其相雖異，而依彼業有虛空中種種伎樂。如是，依諸善根業行因緣有勝果報，然彼善行不至於果，雖不至果，而依彼善根因緣有勝果報差別不同。
「善男子！譬如依彼勝妙善行於虛空中自然而作種種伎樂、微妙音聲、歡娛之事以為供養，然彼善行不至伎樂音聲等中，以此善行與諸伎樂相各異故。其相雖異，而依彼業有虛空中種種伎樂。如是，依諸善根業行因緣有勝果報，然彼善行不至於果，雖不至果，而依彼善根因緣有勝果報差別不同。
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「善男子！譬如虛空雜色虹起，依彼四大增上因緣，而彼四大不至虹中。雖不至虹，以彼四大因緣力故，生諸虹色種種不同——地大因緣而生黃色、水大因緣生於青色、火大因緣生於赤色及諸綺色、風大因緣生虹輪相。如是，依諸善根增上因緣而有勝妙果報具足。
「善男子！譬如虛空雜色虹起，依彼四大增上因緣，而彼四大不至虹中。雖不至虹，以彼四大因緣力故，生諸虹色種種不同——地大因緣而生黃色、水大因緣生於青色、火大因緣生於赤色及諸綺色、風大因緣生虹輪相。如是，依諸善根增上因緣而有勝妙果報具足。
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「善男子！譬如輪王受持十善業道因緣得七寶具足及自然粳糧不假種殖，而彼受持十善業道因緣不至七寶、亦復不至自然粳糧，以依受持十善業道因緣而有輪王勝妙果報。如是，善發勝心、善起諸行、善能受持善根力故，有彼輪王勝妙果報，然彼業因不至果中，故說因果不相似。
「善男子！譬如輪王受持十善業道因緣得七寶具足及自然粳糧不假種殖，而彼受持十善業道因緣不至七寶、亦復不至自然粳糧，以依受持十善業道因緣而有輪王勝妙果報。如是，善發勝心、善起諸行、善能受持善根力故，有彼輪王勝妙果報，然彼業因不至果中，故說因果不相似。
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「善男子！譬如諸天勝善因緣，自然而有曼陀羅華、諸妙天宮、百味甘饍，而彼善根不至果中，非不依彼善根因緣而有諸天勝妙果報。
「善男子！譬如諸天勝善因緣，自然而有曼陀羅華、諸妙天宮、百味甘饍，而彼善根不至果中，非不依彼善根因緣而有諸天勝妙果報。
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「善男子！譬如殊勝如意神通因緣力故，於彼石壁無所障礙，而彼神通因緣不至無障礙中，而依彼神通因有無障礙。如是，不放逸善根因緣有彼勝妙果報。
「善男子！譬如殊勝如意神通因緣力故，於彼石壁無所障礙，而彼神通因緣不至無障礙中，而依彼神通因有無障礙。如是，不放逸善根因緣有彼勝妙果報。
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「善男子！譬如依風生火，離彼不生。火既生已，力能成熟光色明照，而彼火性不從風來——以彼明色、熱觸風中無故。如是，一切善根果報從因緣生。應知，善男子！譬如法行比丘得無漏善根功德，自在隨念即成虛空處一切入——地、水、火、風，青、黃、赤、白——自在成就，無有障礙。而彼無障礙心不至虛空，無障礙等雖不至彼，而即念能成無障礙事，是故不離彼心能成地等無障礙事。如是，一切無漏善根因緣而有果報勝事。
「善男子！譬如依風生火，離彼不生。火既生已，力能成熟光色明照，而彼火性不從風來——以彼明色、熱觸風中無故。如是，一切善根果報從因緣生。應知，善男子！譬如法行比丘得無漏善根功德，自在隨念即成虛空處一切入——地、水、火、風，青、黃、赤、白——自在成就，無有障礙。而彼無障礙心不至虛空，無障礙等雖不至彼，而即念能成無障礙事，是故不離彼心能成地等無障礙事。如是，一切無漏善根因緣而有果報勝事。
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「善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸善根勝妙果報。
「善男子！是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸善根勝妙果報。
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「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知得無漏善根勝妙果報。何等為十？所謂六通、三明、八解脫、八勝處、十一切入、十自在、十諦、九次第定、三摩拔提、十力、十智。
「善男子！菩薩摩訶薩入十種法行能知得無漏善根勝妙果報。何等為十？所謂六通、三明、八解脫、八勝處、十一切入、十自在、十諦、九次第定、三摩拔提、十力、十智。
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「善男子！何者是六通？所謂天眼、天耳、他心智、宿命智、如意通智、漏盡智，是名六通。
「善男子！何者是六通？所謂天眼、天耳、他心智、宿命智、如意通智、漏盡智，是名六通。
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「善男子！菩薩摩訶薩天眼者，具足一切善根功德，無礙、無著、無量、無障、無住、無行、無錯、無謬，能如是見，無可譏嫌。不與一切世間聲聞、辟支佛共，遠離一切煩惱及一切煩惱習氣，不謬見、不謬記。菩薩摩訶薩天眼見諸眾生——若生、若死，若好、若醜，若麁、若妙——隨彼眾生業行所造、稱其因果，能如實知。菩薩摩訶薩天眼畢竟能得佛智、畢竟成就佛智，是名菩薩摩訶薩天眼。
「善男子！菩薩摩訶薩天眼者，具足一切善根功德，無礙、無著、無量、無障、無住、無行、無錯、無謬，能如是見，無可譏嫌。不與一切世間聲聞、辟支佛共，遠離一切煩惱及一切煩惱習氣，不謬見、不謬記。菩薩摩訶薩天眼見諸眾生——若生、若死，若好、若醜，若麁、若妙——隨彼眾生業行所造、稱其因果，能如實知。菩薩摩訶薩天眼畢竟能得佛智、畢竟成就佛智，是名菩薩摩訶薩天眼。
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「善男子！菩薩摩訶薩天耳者，無有障礙，具足一切善根功德，過一切凡夫、釋提桓因、四天王、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、聲聞、辟支佛。以此勝妙無所障礙清淨天耳聞一切聲——天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽聲，乃至蚊、虻、蠅、蟻等聲。聖人、非聖人聲皆悉得聞，而於聖人聲不起樂心、於非聖人聲不起厭心。聞凡夫聲不生下想，聞聲聞、辟支佛聲不生勝想。聞非聖人聲，聽不生厭；聞聖人聲，聽不生樂。於一切聲不生美惡之想，雖聞一切聲悉如響空，離我、我所，寂靜空故，不著耳入、不著聲入，是名菩薩摩訶薩天耳。
「善男子！菩薩摩訶薩天耳者，無有障礙，具足一切善根功德，過一切凡夫、釋提桓因、四天王、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、聲聞、辟支佛。以此勝妙無所障礙清淨天耳聞一切聲——天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽聲，乃至蚊、虻、蠅、蟻等聲。聖人、非聖人聲皆悉得聞，而於聖人聲不起樂心、於非聖人聲不起厭心。聞凡夫聲不生下想，聞聲聞、辟支佛聲不生勝想。聞非聖人聲，聽不生厭；聞聖人聲，聽不生樂。於一切聲不生美惡之想，雖聞一切聲悉如響空，離我、我所，寂靜空故，不著耳入、不著聲入，是名菩薩摩訶薩天耳。
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「善男子！菩薩摩訶薩他心智者，菩薩摩訶薩如實知自心；以如實知自心故，如實知一切眾生心——所謂如實知貪心、離貪心。菩薩摩訶薩如實知貪心而不生瞋、知離貪心而不生憙，唯於貪心眾生生於大悲、於離貪心眾生生於大慈。如是，如實知瞋心、離瞋心，癡心、離癡心，愛心、離愛心，取心、離取心，染心、離染心，思量心、不思量心，三昧心、離三昧心，如實知解脫心、不解脫心。菩薩摩訶薩如是如實知眾生心，於未得解脫眾生不生瞋心、得解脫眾生不生憙心，唯於未得解脫眾生生大悲心、得解脫眾生生大慈心。如實知一切法唯是一心，而於彼心、此心不生貪著。菩薩摩訶薩彼知他心智如實知一切眾生心；彼諸眾生，若菩薩不與念力，則不能知菩薩心，乃至天眼亦不能知，一切聲聞、辟支佛亦不能知，何況無智凡夫而能得知？是名菩薩摩訶薩他心智。
「善男子！菩薩摩訶薩他心智者，菩薩摩訶薩如實知自心；以如實知自心故，如實知一切眾生心——所謂如實知貪心、離貪心。菩薩摩訶薩如實知貪心而不生瞋、知離貪心而不生憙，唯於貪心眾生生於大悲、於離貪心眾生生於大慈。如是，如實知瞋心、離瞋心，癡心、離癡心，愛心、離愛心，取心、離取心，染心、離染心，思量心、不思量心，三昧心、離三昧心，如實知解脫心、不解脫心。菩薩摩訶薩如是如實知眾生心，於未得解脫眾生不生瞋心、得解脫眾生不生憙心，唯於未得解脫眾生生大悲心、得解脫眾生生大慈心。如實知一切法唯是一心，而於彼心、此心不生貪著。菩薩摩訶薩彼知他心智如實知一切眾生心；彼諸眾生，若菩薩不與念力，則不能知菩薩心，乃至天眼亦不能知，一切聲聞、辟支佛亦不能知，何況無智凡夫而能得知？是名菩薩摩訶薩他心智。
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「善男子！菩薩摩訶薩宿命智者，一切善根具足故，能知自身過去無量宿命及一切眾生過去無量宿命，能知一生、二生、百生、千生、百千萬生，乃至無量阿僧祇生、無量百千億那由他生，善知劫成、善知劫壞，乃至善知無量阿僧祇劫成、劫壞，乃至善知無量無邊百千億那由他劫數成、壞，善知大劫成、善知大劫壞，善知大劫百劫、善知大劫千劫、善知大劫百千劫、百千萬劫，乃至善知大劫無量百千萬劫。菩薩摩訶薩彼宿命智，唯除諸佛如來及住地菩薩，一切世間天、人、聲聞、辟支佛之所迷悶。菩薩如是知我於彼處如是生、如是姓、如是色、如是名、如是飲食、如是命、如是住、如是長短、如是闊狹、如是好醜、如是苦樂，我於彼死生於某處、於彼處死於此處生，如是生、如是姓、如是色、如是名、如是飲食、如是命、如是住、如是長短、如是闊狹、如是好醜、如是苦樂。如知己身，知一切眾生身亦如是知；乃至蚊、虻、蠅、蟻等亦如是知。菩薩摩訶薩彼宿命無礙、無著、無住、無障、無滯，不失時，與大慈大悲相應，甚深不可思量，遠離使煩惱及習氣煩惱，一切清淨、功德、智慧以為莊嚴，是名菩薩摩訶薩宿命智。
「善男子！菩薩摩訶薩宿命智者，一切善根具足故，能知自身過去無量宿命及一切眾生過去無量宿命，能知一生、二生、百生、千生、百千萬生，乃至無量阿僧祇生、無量百千億那由他生，善知劫成、善知劫壞，乃至善知無量阿僧祇劫成、劫壞，乃至善知無量無邊百千億那由他劫數成、壞，善知大劫成、善知大劫壞，善知大劫百劫、善知大劫千劫、善知大劫百千劫、百千萬劫，乃至善知大劫無量百千萬劫。菩薩摩訶薩彼宿命智，唯除諸佛如來及住地菩薩，一切世間天、人、聲聞、辟支佛之所迷悶。菩薩如是知我於彼處如是生、如是姓、如是色、如是名、如是飲食、如是命、如是住、如是長短、如是闊狹、如是好醜、如是苦樂，我於彼死生於某處、於彼處死於此處生，如是生、如是姓、如是色、如是名、如是飲食、如是命、如是住、如是長短、如是闊狹、如是好醜、如是苦樂。如知己身，知一切眾生身亦如是知；乃至蚊、虻、蠅、蟻等亦如是知。菩薩摩訶薩彼宿命無礙、無著、無住、無障、無滯，不失時，與大慈大悲相應，甚深不可思量，遠離使煩惱及習氣煩惱，一切清淨、功德、智慧以為莊嚴，是名菩薩摩訶薩宿命智。
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「善男子！何者是菩薩摩訶薩如意通智？所謂一切福德智慧成就無障礙、自然無分別，無量阿僧祇百千萬億那由他劫修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、三昧、三摩拔提，智慧增上自身力故、如來淨天增上緣故，是菩薩彼如意現前自然無障礙，勝一切世間，而作利益眾生。是菩薩如是隨心欲住能如是住、隨心欲示現如是境界能如是示現。
「善男子！何者是菩薩摩訶薩如意通智？所謂一切福德智慧成就無障礙、自然無分別，無量阿僧祇百千萬億那由他劫修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、三昧、三摩拔提，智慧增上自身力故、如來淨天增上緣故，是菩薩彼如意現前自然無障礙，勝一切世間，而作利益眾生。是菩薩如是隨心欲住能如是住、隨心欲示現如是境界能如是示現。
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「是菩薩一切處自在如意通示現無障礙。是菩薩應以一眾生形相現一切眾生形相而可化者，是菩薩為彼現一眾生形色示現為一切眾生形色，隨彼眾生應受道器現諸化身作種種事、種種言語、種種威儀而現在前。是菩薩心念一切眾生色像欲作一切佛像，即時能現一切眾生色像成一切佛像；是菩薩心念一切佛色像欲作一切眾生色像，即時能成一切佛色像成一切眾生色像。是菩薩念欲令成劫壞，即示成劫壞，彼諸眾生即見成劫作壞劫；是菩薩欲令壞劫作成劫，即能示現壞劫作成劫，彼諸眾生即見壞劫作成劫，如是一切成壞而示現成壞。是菩薩如是念欲令一劫示現一日初分即能示現，彼諸眾生即見一劫為日初分；是菩薩以日初分示現一劫，彼即如是成，彼諸眾生亦如是見。是名菩薩摩訶薩變化如意通。
「是菩薩一切處自在如意通示現無障礙。是菩薩應以一眾生形相現一切眾生形相而可化者，是菩薩為彼現一眾生形色示現為一切眾生形色，隨彼眾生應受道器現諸化身作種種事、種種言語、種種威儀而現在前。是菩薩心念一切眾生色像欲作一切佛像，即時能現一切眾生色像成一切佛像；是菩薩心念一切佛色像欲作一切眾生色像，即時能成一切佛色像成一切眾生色像。是菩薩念欲令成劫壞，即示成劫壞，彼諸眾生即見成劫作壞劫；是菩薩欲令壞劫作成劫，即能示現壞劫作成劫，彼諸眾生即見壞劫作成劫，如是一切成壞而示現成壞。是菩薩如是念欲令一劫示現一日初分即能示現，彼諸眾生即見一劫為日初分；是菩薩以日初分示現一劫，彼即如是成，彼諸眾生亦如是見。是名菩薩摩訶薩變化如意通。
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「菩薩摩訶薩現前如意通者，是菩薩依不可思議功德、智慧增上自然無心現前，成就一切事不壞而能現前，是名菩薩摩訶薩現前如意通。
「菩薩摩訶薩現前如意通者，是菩薩依不可思議功德、智慧增上自然無心現前，成就一切事不壞而能現前，是名菩薩摩訶薩現前如意通。
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「善男子！何者是菩薩摩訶薩自然如意通？若諸眾生應如是信、如是見種種形色、種種威儀，是菩薩——不思量、不分別——自然而現色，是名菩薩摩訶薩自然如意通。
「善男子！何者是菩薩摩訶薩自然如意通？若諸眾生應如是信、如是見種種形色、種種威儀，是菩薩——不思量、不分別——自然而現色，是名菩薩摩訶薩自然如意通。
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「是菩薩若干世界眾生應見諸佛出世而可度者，即時示現爾所世界佛出於世，從兜率天退、入胎、出胎、出家、苦行、詣道場降伏魔、成正覺、轉法輪、現大涅槃，如是教化彼諸眾生。
「是菩薩若干世界眾生應見諸佛出世而可度者，即時示現爾所世界佛出於世，從兜率天退、入胎、出胎、出家、苦行、詣道場降伏魔、成正覺、轉法輪、現大涅槃，如是教化彼諸眾生。
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「善男子！菩薩摩訶薩如是如意通無量境界，是名菩薩摩訶薩如意神通智。
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「善男子！何者是菩薩摩訶薩漏盡智通？善男子！菩薩遠離四漏：所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏。菩薩摩訶薩遠離如是等漏，不復受生。是菩薩更不受生，而能隨順可化眾生示現一切處生，是名菩薩自然不休息行於菩薩道。是名菩薩摩訶薩六通。
「善男子！何者是菩薩摩訶薩漏盡智通？善男子！菩薩遠離四漏：所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏。菩薩摩訶薩遠離如是等漏，不復受生。是菩薩更不受生，而能隨順可化眾生示現一切處生，是名菩薩自然不休息行於菩薩道。是名菩薩摩訶薩六通。
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「善男子！何者是菩薩摩訶薩三明？所謂天眼智明、宿命智明、漏盡智明。
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「善男子！何者名為智？有天眼智、天眼明。云何為天？彼清淨天、勝妙上天等天眼智。菩薩摩訶薩畢竟得彼天眼智——清淨天者，謂聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛如來；勝妙上天者，謂諸佛如來於聲聞、辟支佛、天等為上。是菩薩摩訶薩得彼諸佛如來天眼，是名初明。
「善男子！何者名為智？有天眼智、天眼明。云何為天？彼清淨天、勝妙上天等天眼智。菩薩摩訶薩畢竟得彼天眼智——清淨天者，謂聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛如來；勝妙上天者，謂諸佛如來於聲聞、辟支佛、天等為上。是菩薩摩訶薩得彼諸佛如來天眼，是名初明。
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「善男子！何者是菩薩摩訶薩宿命智明？善男子！諸佛如來過去、未來、現在無有境界不知、不見、不覺，菩薩摩訶薩得彼境界、彼宿命智明，此明不同一切聲聞、辟支佛，是名第二明。
「善男子！何者是菩薩摩訶薩宿命智明？善男子！諸佛如來過去、未來、現在無有境界不知、不見、不覺，菩薩摩訶薩得彼境界、彼宿命智明，此明不同一切聲聞、辟支佛，是名第二明。
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「善男子！何者是菩薩摩訶薩漏盡智明？菩薩摩訶薩遠離四漏及煩惱習氣，所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏。菩薩摩訶薩證見道時，即得遠離如是等煩惱及煩惱習氣，非但證斷煩惱障法，亦復不同聲聞、辟支佛等。得漏盡已，於一切生處及教化一切眾生而無障礙，是名菩薩漏盡智明。是名菩薩摩訶薩三明。
「善男子！何者是菩薩摩訶薩漏盡智明？菩薩摩訶薩遠離四漏及煩惱習氣，所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏。菩薩摩訶薩證見道時，即得遠離如是等煩惱及煩惱習氣，非但證斷煩惱障法，亦復不同聲聞、辟支佛等。得漏盡已，於一切生處及教化一切眾生而無障礙，是名菩薩漏盡智明。是名菩薩摩訶薩三明。
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「善男子！何者是菩薩摩訶薩八解脫？所謂有色見色，是名初解脫；內有色相見外色，是名第二解脫；信淨是名第三解脫；是菩薩過一切色相，滅一切有對相，不念一切異相，知無邊虛空即入無邊虛空行，是名第四解脫；是菩薩過一切虛空無邊相，知無邊識即入無邊識行，是名第五解脫；是菩薩過一切無邊識相，知無所有即入無所有處行，是名第六解脫；是菩薩過一切無所有處，知非有想非無想安隱即入非有想非無想處行，是名第七解脫；是菩薩過一切非有想非無想行，滅一切受、想，入滅盡定行，是名第八解脫。
「善男子！何者是菩薩摩訶薩八解脫？所謂有色見色，是名初解脫；內有色相見外色，是名第二解脫；信淨是名第三解脫；是菩薩過一切色相，滅一切有對相，不念一切異相，知無邊虛空即入無邊虛空行，是名第四解脫；是菩薩過一切虛空無邊相，知無邊識即入無邊識行，是名第五解脫；是菩薩過一切無邊識相，知無所有即入無所有處行，是名第六解脫；是菩薩過一切無所有處，知非有想非無想安隱即入非有想非無想處行，是名第七解脫；是菩薩過一切非有想非無想行，滅一切受、想，入滅盡定行，是名第八解脫。
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「善男子！云何有色見色？有色者皆是因緣而生，見空無壽者能如是見得脫於縛，是名解脫。
「善男子！云何有色見色？有色者皆是因緣而生，見空無壽者能如是見得脫於縛，是名解脫。
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「云何內有色相見外色？見空無壽者皆是因緣生，能如是見得脫於縛，名為解脫。
「云何內有色相見外色？見空無壽者皆是因緣生，能如是見得脫於縛，名為解脫。
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「云何信淨？淨者，若分別淨、不淨相名為邪見，以信淨故得脫於縛，名為解脫。
「云何信淨？淨者，若分別淨、不淨相名為邪見，以信淨故得脫於縛，名為解脫。
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「過一切色相，滅一切有對相，不念別異相，知無邊虛空即入無邊虛空行。無量虛空虛空空，能如是知得脫於縛，名為解脫。
「過一切色相，滅一切有對相，不念別異相，知無邊虛空即入無邊虛空行。無量虛空虛空空，能如是知得脫於縛，名為解脫。
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「過一切虛空知無邊識即入無邊識行。無量識、無邊識，此無邊識即是空，能如是知得脫於縛，名為解脫。
「過一切虛空知無邊識即入無邊識行。無量識、無邊識，此無邊識即是空，能如是知得脫於縛，名為解脫。
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「過無邊識知無所有少即入無所有行——所有者，名為貪、瞋、癡煩惱。入無所有行者滅彼煩惱，能如是知得脫於縛，名為解脫。
「過無邊識知無所有少即入無所有行——所有者，名為貪、瞋、癡煩惱。入無所有行者滅彼煩惱，能如是知得脫於縛，名為解脫。
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「過無所有者知非有想非無想安隱即入非有想非無想行。非有想者，性空寂靜；非無想者，以依因緣而有。能如是見得脫於縛，名為解脫。
「過無所有者知非有想非無想安隱即入非有想非無想行。非有想者，性空寂靜；非無想者，以依因緣而有。能如是見得脫於縛，名為解脫。
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「過一切非有想非無想，滅一切受、想，入滅盡定行。是菩薩如是見，想如陽焰、受如泡，想即是受、受即是想，無知者、無壽者，能如是見得脫於縛，名為解脫。
「過一切非有想非無想，滅一切受、想，入滅盡定行。是菩薩如是見，想如陽焰、受如泡，想即是受、受即是想，無知者、無壽者，能如是見得脫於縛，名為解脫。
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「善男子！何者是菩薩摩訶薩八勝處？所謂有色見色，彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名初勝處。
「善男子！何者是菩薩摩訶薩八勝處？所謂有色見色，彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名初勝處。
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「內身有色想見外色——若好、若醜——彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第二勝處。
「內身有色想見外色——若好、若醜——彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第二勝處。
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「內身有色相見外色無量——若好、若醜——彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第三勝處。
「內身有色相見外色無量——若好、若醜——彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第三勝處。
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「內身有色相見外色少——若好、若醜——彼色中得自在而知。彼色中得自在而見，是名第四勝處。
「內身有色相見外色少——若好、若醜——彼色中得自在而知。彼色中得自在而見，是名第四勝處。
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「內身有色相見外色青，見青色青色、青光。譬如優摩歌華青見青色青色、青光；菩薩亦復如是，內有色相見外色青，見青色青色、青光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第五勝處。
「內身有色相見外色青，見青色青色、青光。譬如優摩歌華青見青色青色、青光；菩薩亦復如是，內有色相見外色青，見青色青色、青光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第五勝處。
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「內身有色相見外色黃，見黃色黃色、黃光。譬如伽尼歌羅華黃見黃色黃色、黃光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色黃，見黃色黃色、黃光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第六勝處。
「內身有色相見外色黃，見黃色黃色、黃光。譬如伽尼歌羅華黃見黃色黃色、黃光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色黃，見黃色黃色、黃光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第六勝處。
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「內身有色相見外色赤，見赤色赤色、赤光。譬如槃頭視婆華赤見赤色赤色、赤光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色赤，見赤色赤色、赤光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第七勝處。
「內身有色相見外色赤，見赤色赤色、赤光。譬如槃頭視婆華赤見赤色赤色、赤光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色赤，見赤色赤色、赤光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第七勝處。
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「內身有色相見外色白，見白色白色、白光。譬如優沙私多羅白見白色白色、白光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色白，見白色白色、白光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第八勝處。
「內身有色相見外色白，見白色白色、白光。譬如優沙私多羅白見白色白色、白光；菩薩摩訶薩亦如是，內身有色相見外色白，見白色白色、白光。彼色中得自在而知、彼色中得自在而見，是名第八勝處。
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佛說法集經卷第二
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