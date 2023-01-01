惟日雜難經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟日雜難經一卷

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

初受道遮利菩薩，遮利者為受行轉上至阿惟越致，阿惟越致者為不復轉心；次為菩夷菩薩，一為飛行菩薩；次為作佛菩薩，一名度士，亦為道人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初受道遮利菩薩，遮利者為受行轉上至阿惟越致，阿惟越致者為不復轉心；次為菩夷菩薩，一為飛行菩薩；次為作佛菩薩，一名度士，亦為道人。

菩薩行亦出十二門，斷三惡道故，在十方佛前生，不在第十天上。須陀洹亦出十二門，斷三惡道，生第十天上。俱出十二門，所以不同處生者，須陀洹十六意，菩薩行三十四意，用是故不同處生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行亦出十二門，斷三惡道故，在十方佛前生，不在第十天上。須陀洹亦出十二門，斷三惡道，生第十天上。俱出十二門，所以不同處生者，須陀洹十六意，菩薩行三十四意，用是故不同處生。

菩薩行三十四意，謂四諦十六意、十八行不共，合為三十四意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行三十四意，謂四諦十六意、十八行不共，合為三十四意。

菩薩行三十四意，一切能制；阿羅漢行十六意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行三十四意，一切能制；阿羅漢行十六意。

菩薩力多，悉以制說；須陀洹至阿羅漢，見對乃面斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩力多，悉以制說；須陀洹至阿羅漢，見對乃面斷。

坐行三十四意已足，便佛十六意，從第一上至十六各自所部；四禪亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐行三十四意已足，便佛十六意，從第一上至十六各自所部；四禪亦爾。

菩薩精進行二十劫可得佛。用有三意故不得佛。何等為三？有佛意、有辟支佛意、有阿羅漢意，用是三意故不得佛。要為隨多得之意，在佛多得佛、在辟支佛多得辟支佛、在阿羅漢多得阿羅漢，如秤隨重者得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩精進行二十劫可得佛。用有三意故不得佛。何等為三？有佛意、有辟支佛意、有阿羅漢意，用是三意故不得佛。要為隨多得之意，在佛多得佛、在辟支佛多得辟支佛、在阿羅漢多得阿羅漢，如秤隨重者得之。

人有居家得阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹者、亦有得阿惟越致菩薩者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人有居家得阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹者、亦有得阿惟越致菩薩者。

所以棄家行入山，有四因緣：一者、恐人言：「菩薩婬妷，何故得道？」二者、金輪王亦皆棄國，三者、魔當來嬈菩薩，四者、求佛道不居家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以棄家行入山，有四因緣：一者、恐人言：「菩薩婬妷，何故得道？」二者、金輪王亦皆棄國，三者、魔當來嬈菩薩，四者、求佛道不居家。

得已受莂菩薩，斷新受故，精進行要百劫得佛；其不精進者，久能得不得，期無有限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得已受莂菩薩，斷新受故，精進行要百劫得佛；其不精進者，久能得不得，期無有限。

受莂菩薩償故、不起造新，謂從受莂以來償前世亦現世未受戒時所罪，無數劫罪亦皆償之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受莂菩薩償故、不起造新，謂從受莂以來償前世亦現世未受戒時所罪，無數劫罪亦皆償之。

從受莂菩薩下至須陀洹，皆有宿罪。有時與故罪相逢，因隨往生，道意便薄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從受莂菩薩下至須陀洹，皆有宿罪。有時與故罪相逢，因隨往生，道意便薄。

若有人說深經意即解罪福，如示意、如不復生。謂人不復作罪故即畢，菩薩受莂百劫便得佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人說深經意即解罪福，如示意、如不復生。謂人不復作罪故即畢，菩薩受莂百劫便得佛。

釋迦文佛所已九十一劫者，用精進故得九十劫。譬喻如人明日當發行千里，今日先行九百里，計其道里同等。當百劫人從九十一劫數，阿惟越致菩薩作相乃成，百劫因具不過百劫，未得阿惟越致菩薩行相不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦文佛所已九十一劫者，用精進故得九十劫。譬喻如人明日當發行千里，今日先行九百里，計其道里同等。當百劫人從九十一劫數，阿惟越致菩薩作相乃成，百劫因具不過百劫，未得阿惟越致菩薩行相不成。

人起一道意，其德勝十萬劫惡。何等為道意？念在四諦，是為道意。惡譬如冥，道意譬如明，如日出，天下冥消滅。諸菩薩聞是語皆歡喜大，言南無佛，起一善意得百劫福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人起一道意，其德勝十萬劫惡。何等為道意？念在四諦，是為道意。惡譬如冥，道意譬如明，如日出，天下冥消滅。諸菩薩聞是語皆歡喜大，言南無佛，起一善意得百劫福。

菩薩持身餧飢虎，不百劫，九十一劫便作佛者，用不覺痛苦滅九劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩持身餧飢虎，不百劫，九十一劫便作佛者，用不覺痛苦滅九劫。

菩薩已起意，欲為自身咄、亦咄他人身，是為兩咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩已起意，欲為自身咄、亦咄他人身，是為兩咄。

佛為菩薩時，不為他人咄。當為何因緣說為咄？他名為念時即自亂，是苦不可意，自受是自咄。行殃亡福地，為是故他人復誦說久殃盡善本，是為自咄。不知、不見，當那見他人道已，咄他人為意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為菩薩時，不為他人咄。當為何因緣說為咄？他名為念時即自亂，是苦不可意，自受是自咄。行殃亡福地，為是故他人復誦說久殃盡善本，是為自咄。不知、不見，當那見他人道已，咄他人為意

即當身從是因緣為兩咄。今現世不安他人亦自身，從是因緣咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即當身從是因緣為兩咄。今現世不安他人亦自身，從是因緣咄。

道人知如是毒起，可制人在生死，為久殃毒起，為蓋善本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人知如是毒起，可制人在生死，為久殃毒起，為蓋善本。

菩薩有五法行：一者、早起，二者、待時，三者、不犯人，四者、常念，五者、反覆。何等為早起？謂精進念道。何等為待時？謂須有所與者到，若善意來便當與之即行。何等為不犯人？謂一切能饒人。何等為常念？謂欲使人得利、有縣官欲使解、有病者欲使愈、貧欲與布施。何等為反覆？從人受一錢物，欲償百倍、千倍，是為反覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有五法行：一者、早起，二者、待時，三者、不犯人，四者、常念，五者、反覆。何等為早起？謂精進念道。何等為待時？謂須有所與者到，若善意來便當與之即行。何等為不犯人？謂一切能饒人。何等為常念？謂欲使人得利、有縣官欲使解、有病者欲使愈、貧欲與布施。何等為反覆？從人受一錢物，欲償百倍、千倍，是為反覆。

菩薩與生死會，無生死事，有生死意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩與生死會，無生死事，有生死意。

阿羅漢斷世間亦斷意；菩薩斷世間不斷意，所以不斷意，當得佛道度世間人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢斷世間亦斷意；菩薩斷世間不斷意，所以不斷意，當得佛道度世間人故。

菩薩畏世間事論，不犯故斷世間事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩畏世間事論，不犯故斷世間事。

菩薩斷生死意，不斷生死事，謂在世間所作但不作惡耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩斷生死意，不斷生死事，謂在世間所作但不作惡耳。

菩薩但斷五情不斷意。何以故？菩薩意與生死合，故不斷意，欲度十方人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩但斷五情不斷意。何以故？菩薩意與生死合，故不斷意，欲度十方人故。

菩薩所以布施、持戒、出家、智慧、精進、忍辱、至誠、勇、念善、顧望，持是十事得佛智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所以布施、持戒、出家、智慧、精進、忍辱、至誠、勇、念善、顧望，持是十事得佛智慧。

菩薩生貧家當持戒、在富家當布施、在豪家當忍辱、在山中當禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩生貧家當持戒、在富家當布施、在豪家當忍辱、在山中當禪。

菩薩所以四意止七覺意，已得四意止便得七覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所以四意止七覺意，已得四意止便得七覺意。

菩薩出行道見四證：一者、見老，二者、見病，三者、見死，四者、見苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩出行道見四證：一者、見老，二者、見病，三者、見死，四者、見苦。

見促急故行道，人日趣死，何故不畏臨死時？何以故？畏期到故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見促急故行道，人日趣死，何故不畏臨死時？何以故？畏期到故。

菩薩已得佛道便說四諦。何以故？說四諦有四因緣：一者、用未曾聞故，二者、用禪故，三者、用得眼故，四者、用得慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩已得佛道便說四諦。何以故？說四諦有四因緣：一者、用未曾聞故，二者、用禪故，三者、用得眼故，四者、用得慧故。

用老、病、死、憂不得出大獄，故說四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用老、病、死、憂不得出大獄，故說四諦。

菩薩說經有四因緣：一者、國王喜，二者、人所樂，三者、意受，四者、時。何等為時？謂人喜向時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩說經有四因緣：一者、國王喜，二者、人所樂，三者、意受，四者、時。何等為時？謂人喜向時。

菩薩自校計：「何因緣得苦？」思念從生得。何緣得生？從行得。何因緣得行？從癡得。何因緣得癡？從愛得。何因緣得愛？從受行，不受亦不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩自校計：「何因緣得苦？」思念從生得。何緣得生？從行得。何因緣得行？從癡得。何因緣得癡？從愛得。何因緣得愛？從受行，不受亦不得。

菩薩視百劫如一宿。何以故？世間人不能忍病一日，菩薩耐痛百劫譬如人一日病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩視百劫如一宿。何以故？世間人不能忍病一日，菩薩耐痛百劫譬如人一日病。

有時行道一日，其福百劫未盡，故言視百劫如一宿；有時菩薩轉行說經意不在生死，視百劫如一宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時行道一日，其福百劫未盡，故言視百劫如一宿；有時菩薩轉行說經意不在生死，視百劫如一宿。

菩薩未得佛道用三事：一者、不與善人相逢，二者、欲所作無有因緣亦物，三者、不校計是非；坐是事故未得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩未得佛道用三事：一者、不與善人相逢，二者、欲所作無有因緣亦物，三者、不校計是非；坐是事故未得道。

菩薩坐三事不得佛道：一者、在世間久不覺故，二者、不得善知識故，三者、亂意不滅盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩坐三事不得佛道：一者、在世間久不覺故，二者、不得善知識故，三者、亂意不滅盡故。

菩薩坐三事不得道：一者、不聞，二者、不自意生，三者、無善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩坐三事不得道：一者、不聞，二者、不自意生，三者、無善知識。

菩薩亦入罪、亦出罪，意隨世間為入罪，意在世間為癡、出世間為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦入罪、亦出罪，意隨世間為入罪，意在世間為癡、出世間為慧。

菩薩有二願：一者、願令我臥安隱，謂不念婬妷，二者、願令我行安隱，謂不念嫉、瞋恚、愚癡，是為二願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有二願：一者、願令我臥安隱，謂不念婬妷，二者、願令我行安隱，謂不念嫉、瞋恚、愚癡，是為二願。

菩薩在福憎福、在罪守罪，俱有罪福要不可離，但當識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩在福憎福、在罪守罪，俱有罪福要不可離，但當識。

菩薩不識宿命不得佛。何以故？不識罪、犯惡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不識宿命不得佛。何以故？不識罪、犯惡故。

菩薩不作三惡道行，俱償三惡道罪畢乃得阿惟越致，菩薩能計三惡罪道多少，滿百劫乃得佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不作三惡道行，俱償三惡道罪畢乃得阿惟越致，菩薩能計三惡罪道多少，滿百劫乃得佛。

菩薩已受莂，九十八結悉有但薄耳。何以故？悉在菩薩行中，四等心憂念十方五道，欲令解脫，投餧餓虎、肉與鷹、自殞活人，當滿功成相，結未悉除，得佛乃斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩已受莂，九十八結悉有但薄耳。何以故？悉在菩薩行中，四等心憂念十方五道，欲令解脫，投餧餓虎、肉與鷹、自殞活人，當滿功成相，結未悉除，得佛乃斷。

菩薩能持妻子、斷頭與人，乃為得何等意？有是二因緣：一者、自念我不欲令人瞋恚，二者、與之令其人得定意、不與者令其人亂意。貪婬有罪、瞋恚罪重，恐其人瞋恚故，持頭、妻子與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能持妻子、斷頭與人，乃為得何等意？有是二因緣：一者、自念我不欲令人瞋恚，二者、與之令其人得定意、不與者令其人亂意。貪婬有罪、瞋恚罪重，恐其人瞋恚故，持頭、妻子與之。

菩薩持身餧餓虎、斷頭與人，有三因緣：一者、計身會當棄捐，持用布施為行福；二者、譬如報怨，怨家死歡喜，菩薩知一切惡從身生、若干苦咄皆從身得，已計如是便不欲見，身如怨家，以是故不愛；三者、欲精進滿功德疾道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩持身餧餓虎、斷頭與人，有三因緣：一者、計身會當棄捐，持用布施為行福；二者、譬如報怨，怨家死歡喜，菩薩知一切惡從身生、若干苦咄皆從身得，已計如是便不欲見，身如怨家，以是故不愛；三者、欲精進滿功德疾道故。

菩薩持頭、眼、妻子與人：一者、眼不著色為脫眼；頭與人者，謂惡起便止，是為斷頭；妻與者，為除貪婬、瞋恚、愚癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩持頭、眼、妻子與人：一者、眼不著色為脫眼；頭與人者，謂惡起便止，是為斷頭；妻與者，為除貪婬、瞋恚、愚癡。

道行有二事：一、為校，二、為計。校為輕重，計為多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行有二事：一、為校，二、為計。校為輕重，計為多少。

菩薩受莂百劫，甞一劫作沙門、九十九劫作白衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩受莂百劫，甞一劫作沙門、九十九劫作白衣。

菩薩持妻子與人，時見捶之，但計骨肉，不計是我，故與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩持妻子與人，時見捶之，但計骨肉，不計是我，故與之。

菩薩求佛，當如佛法行之，當從三十二物得，所行如法，不可敗相不得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩求佛，當如佛法行之，當從三十二物得，所行如法，不可敗相不得佛道。

菩薩有一悲意，勝禪百倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有一悲意，勝禪百倍。

菩薩在世間有三道分，但不墮三道。何故人中天上牽多？三道不而得故，不復墮三道，身、口、意三事盡，三道亦盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩在世間有三道分，但不墮三道。何故人中天上牽多？三道不而得故，不復墮三道，身、口、意三事盡，三道亦盡。

菩薩離五道常有黠福，人死時要有五道分，菩薩復黠分，即知念遠近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩離五道常有黠福，人死時要有五道分，菩薩復黠分，即知念遠近。

菩薩知分在須陀洹、斯陀含，分不在阿那含。何以故？不復還故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩知分在須陀洹、斯陀含，分不在阿那含。何以故？不復還故。

一佛界有三千大千天地，人生死遍其天地間，無有如髮不在其中，無所不作，獨未作阿惟越致、斯陀含耳，餘悉更無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一佛界有三千大千天地，人生死遍其天地間，無有如髮不在其中，無所不作，獨未作阿惟越致、斯陀含耳，餘悉更無數。

佛為菩薩時有是意生：「為何等行因緣，現在得福極？」如是更得宿命意，為從是三行：布施、從制、從合聚。布施有二輩：一、為法施，二、為物施。守身、口、識為御，守意為合聚。亦從布施因緣得解斷貪，從制為斷瞋恚亂意，從合聚自守為斷癡。從布施亦得正意，從制得正語，從合聚得意行安隱。從布施見布施福，從制說念福，從合聚說意福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為菩薩時有是意生：「為何等行因緣，現在得福極？」如是更得宿命意，為從是三行：布施、從制、從合聚。布施有二輩：一、為法施，二、為物施。守身、口、識為御，守意為合聚。亦從布施因緣得解斷貪，從制為斷瞋恚亂意，從合聚自守為斷癡。從布施亦得正意，從制得正語，從合聚得意行安隱。從布施見布施福，從制說念福，從合聚說意福。

菩薩所以布施者，所在五道常饒樂，與凡人有異輒得作王，智慧常有慈心，但畢罪不復更作，雖在罪無作罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所以布施者，所在五道常饒樂，與凡人有異輒得作王，智慧常有慈心，但畢罪不復更作，雖在罪無作罪。

人間亦爾，菩薩與妻子共居，年二十五，一日生三十，一月年三十日，百日年五十一歲。菩薩但禁惡，不禁家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人間亦爾，菩薩與妻子共居，年二十五，一日生三十，一月年三十日，百日年五十一歲。菩薩但禁惡，不禁家。

名亂意者，為罪不安隱，遠避去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名亂意者，為罪不安隱，遠避去。

無亂意為福，雖在家譬如在獄中，但當覺罪，不復便所生在樂處，故為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無亂意為福，雖在家譬如在獄中，但當覺罪，不復便所生在樂處，故為菩薩。

人求道不忍辱、不能耐，便得須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人求道不忍辱、不能耐，便得須陀洹。

佛前世菩薩言：「佛道難得。」一語減四十劫。以身餧餓虎，出眾菩薩前九劫，為須大拏受莂，一切精進行道一切得佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛前世菩薩言：「佛道難得。」一語減四十劫。以身餧餓虎，出眾菩薩前九劫，為須大拏受莂，一切精進行道一切得佛。

有婦不得佛道。菩薩在家時有妻。何以故？得佛用棄妻子六年故乃得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有婦不得佛道。菩薩在家時有妻。何以故？得佛用棄妻子六年故乃得佛道。

菩薩計妻子是怨家。何以故？與人苦、益人惱、亂人意、增人罪，以隨貪愛便不見道，以是故為怨家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩計妻子是怨家。何以故？與人苦、益人惱、亂人意、增人罪，以隨貪愛便不見道，以是故為怨家。

見妻子當如見怨家意，莫隨貪愛，意起即覺，是為覺意；所有財物、自身亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見妻子當如見怨家意，莫隨貪愛，意起即覺，是為覺意；所有財物、自身亦爾。

天上、天下、十方一切有火。何以故？有火已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上、天下、十方一切有火。何以故？有火已。

菩薩娶婦有四因緣：一者、宿命同福，二者、畢罪，三者、應當共生男女，四者、黠人娶婦疾得道，無是四事亦不娶婦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩娶婦有四因緣：一者、宿命同福，二者、畢罪，三者、應當共生男女，四者、黠人娶婦疾得道，無是四事亦不娶婦。

為菩薩道，念欲斷十方天下人三毒，是故得佛道；或有行道，但欲自斷三毒，故得阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為菩薩道，念欲斷十方天下人三毒，是故得佛道；或有行道，但欲自斷三毒，故得阿羅漢。

菩薩自壞癡，亦復壞十方人癡；阿羅漢自壞癡，不壞餘人癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩自壞癡，亦復壞十方人癡；阿羅漢自壞癡，不壞餘人癡。

菩薩多覺，多教人令得行道，是為壞人癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩多覺，多教人令得行道，是為壞人癡。

憂念十方天下人，是為行菩薩道；但自憂身，不念十方人，是為阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂念十方天下人，是為行菩薩道；但自憂身，不念十方人，是為阿羅漢道。

菩薩壞惡，阿羅漢不壞惡。菩薩教人經戒，令隨道法，是為壞惡；羅漢自守，故言不壞惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩壞惡，阿羅漢不壞惡。菩薩教人經戒，令隨道法，是為壞惡；羅漢自守，故言不壞惡。

菩薩自斷苦，亦復斷十方人苦，是為得佛道；羅漢自斷苦而不斷人苦，故得羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩自斷苦，亦復斷十方人苦，是為得佛道；羅漢自斷苦而不斷人苦，故得羅漢。

行菩薩道所以轉得羅漢者，意念佛道生死不可數，所作悉當得之，意計是難，轉阿羅漢。復計阿羅漢不復償罪、不復生死，直取度世去，用是故轉向阿羅漢。無是意、無死轉、不避苦，要當得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行菩薩道所以轉得羅漢者，意念佛道生死不可數，所作悉當得之，意計是難，轉阿羅漢。復計阿羅漢不復償罪、不復生死，直取度世去，用是故轉向阿羅漢。無是意、無死轉、不避苦，要當得佛道。

菩薩、阿羅漢皆從三十七品經行，所以得佛者，持有四意菩薩所常行。何等為四？一者、幸得佛業值佛識，我身要當如佛治；二者、常持悲意向十方，從悲意盡力未曾離，當脫十方人非人；三者、本上頭願佛、意不轉；四者、願在世間求道護戒，教人增慧待期。有是四意故得佛，無是四意故得阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩、阿羅漢皆從三十七品經行，所以得佛者，持有四意菩薩所常行。何等為四？一者、幸得佛業值佛識，我身要當如佛治；二者、常持悲意向十方，從悲意盡力未曾離，當脫十方人非人；三者、本上頭願佛、意不轉；四者、願在世間求道護戒，教人增慧待期。有是四意故得佛，無是四意故得阿羅漢。

佛等意故，無有兩道，隨意行得耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛等意故，無有兩道，隨意行得耳。

隨愛便為在五道不得脫，便有老、病、死、憂，為苦共合。意不隨貪愛，為持水滅火；已隨貪愛為持薪增火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨愛便為在五道不得脫，便有老、病、死、憂，為苦共合。意不隨貪愛，為持水滅火；已隨貪愛為持薪增火。

當諦計，隨諦得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當諦計，隨諦得道。

菩薩娶婦有四因緣：一者、恐人言不能得婦故學道，二者、恐人言孤獨無妻子故學道，三者、宿命本根未盡，四者、惡知識勸令娶婦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩娶婦有四因緣：一者、恐人言不能得婦故學道，二者、恐人言孤獨無妻子故學道，三者、宿命本根未盡，四者、惡知識勸令娶婦故。

菩薩亦斷五陰亦不斷。何等為斷？謂斷五盛陰十二因緣。不斷者，菩薩在經行因緣隨道，是為不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦斷五陰亦不斷。何等為斷？謂斷五盛陰十二因緣。不斷者，菩薩在經行因緣隨道，是為不斷。

菩薩畢罪、畢得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩畢罪、畢得道。

菩薩有四無所畏：一者、不取人錢，二者、不犯他人婦女，三者、不兩舌，四者、不嫉妬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有四無所畏：一者、不取人錢，二者、不犯他人婦女，三者、不兩舌，四者、不嫉妬。

菩薩斷三惡道，尚在但不墮中耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩斷三惡道，尚在但不墮中耳。

菩薩未起三毒；佛時無有三毒，得因緣乃有三毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩未起三毒；佛時無有三毒，得因緣乃有三毒。

菩薩坐禪六年，臨當得道，三毒俱起，婬、怒、癡使意念：「調達得我婦耶？為勝我耶？當復得我財產？」意適生，即時息念：「我從無數劫以來斷是三惡。」何以故？復念使滅即得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩坐禪六年，臨當得道，三毒俱起，婬、怒、癡使意念：「調達得我婦耶？為勝我耶？當復得我財產？」意適生，即時息念：「我從無數劫以來斷是三惡。」何以故？復念使滅即得道。

菩薩坐禪六年，日食一米一麻，有四因緣：一者、斷貪，二者、畢罪，三者、見不餓，四者、止飢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩坐禪六年，日食一米一麻，有四因緣：一者、斷貪，二者、畢罪，三者、見不餓，四者、止飢。

意了不食，謂人餓得道，恐人自餓死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意了不食，謂人餓得道，恐人自餓死。

菩薩坐行道六年，日食一米一麻，入水浴躄地而不起，天因按樹枝令低，即攀之而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩坐行道六年，日食一米一麻，入水浴躄地而不起，天因按樹枝令低，即攀之而起。

菩薩坐樹下六年，虫、䗍、蚊、虻不嬈者有四因緣：一者、本從無數世不殺生，二者、行等心，三者、諸天、鬼、神護，四者、道力強，亦為處淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩坐樹下六年，虫、䗍、蚊、虻不嬈者有四因緣：一者、本從無數世不殺生，二者、行等心，三者、諸天、鬼、神護，四者、道力強，亦為處淨。

菩薩有四不戢：一者、布施不戢，二者、聞經不戢，三者、清淨不戢，四者、作功德不戢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有四不戢：一者、布施不戢，二者、聞經不戢，三者、清淨不戢，四者、作功德不戢。

菩薩始出家行學道，諸大人謂菩薩：「今太子居家，何故去？」太子報言：「我用三苦故去耳。何等為三苦？謂老、病、死。」大人復言：「老、病、死事常耳，何為去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩始出家行學道，諸大人謂菩薩：「今太子居家，何故去？」太子報言：「我用三苦故去耳。何等為三苦？謂老、病、死。」大人復言：「老、病、死事常耳，何為去？」

太子言：「得一病常不喜，當那何常？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子言：「得一病常不喜，當那何常？」

菩薩生，墮地行七步止住，舉右手言：「我為天上天下師。」止不復行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩生，墮地行七步止住，舉右手言：「我為天上天下師。」止不復行。

菩薩為太子時，行學書到師舍，師問言：「欲學何等？」太子言：「我欲學六十種書。」師問言：「六十種書皆何等？」太子便為師次第說。師言：「我但知一種書，不能悉知餘書。」太子言：「如師所知教我。」已受師教，便言：「是少兩字。」師更從受兩字。師言：「太子所知乃爾，何為從我學？」太子言：「雖爾，當有師法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為太子時，行學書到師舍，師問言：「欲學何等？」太子言：「我欲學六十種書。」師問言：「六十種書皆何等？」太子便為師次第說。師言：「我但知一種書，不能悉知餘書。」太子言：「如師所知教我。」已受師教，便言：「是少兩字。」師更從受兩字。師言：「太子所知乃爾，何為從我學？」太子言：「雖爾，當有師法。」

菩薩始出家行百里，解身上衣被、珍寶，付車匿持歸，白馬健陟淚出舐足。車匿言：「莫使有如是人願者。」太子報言：「天下癡，無有如汝輩者。何以故？世間但有老、病、死、憂苦，當願何等？如囚在獄中，誰有樂者？當尚未離是，而復更願當何時脫？譬如獵客網中㝹得脫，寧復念還入網中，不念得脫？如㝹脫網，終不還歸。我在家時念是日久，亦從無數劫以來有是意，非獨今日所致也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩始出家行百里，解身上衣被、珍寶，付車匿持歸，白馬健陟淚出舐足。車匿言：「莫使有如是人願者。」太子報言：「天下癡，無有如汝輩者。何以故？世間但有老、病、死、憂苦，當願何等？如囚在獄中，誰有樂者？當尚未離是，而復更願當何時脫？譬如獵客網中㝹得脫，寧復念還入網中，不念得脫？如㝹脫網，終不還歸。我在家時念是日久，亦從無數劫以來有是意，非獨今日所致也。」

菩薩生已七日其母終者，有四因緣：一者、用懷菩薩故，天來占視、與飯食；二者、如生死法當禮母，以菩薩尊故，母七日終；三者、其母宿命自應爾；四者、譬如人有功當封，便上天生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩生已七日其母終者，有四因緣：一者、用懷菩薩故，天來占視、與飯食；二者、如生死法當禮母，以菩薩尊故，母七日終；三者、其母宿命自應爾；四者、譬如人有功當封，便上天生。

菩薩未得佛道時有五夢：一者、以須彌山作枕；二者、以地為床；三者、以手蓋海水；四者、天下皆有屎，行其上不污足；五者、心前生一樹上至二十七天。夢枕須彌者，天上天下尊無過佛者；以地為床者，佛身長能上至二十八天；以手蓋海水者，諸欲說經道無有勝佛者；行屎上不污足者，天下愛欲無能污佛心者；心前生樹者，佛語上聞第二十七天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩未得佛道時有五夢：一者、以須彌山作枕；二者、以地為床；三者、以手蓋海水；四者、天下皆有屎，行其上不污足；五者、心前生一樹上至二十七天。夢枕須彌者，天上天下尊無過佛者；以地為床者，佛身長能上至二十八天；以手蓋海水者，諸欲說經道無有勝佛者；行屎上不污足者，天下愛欲無能污佛心者；心前生樹者，佛語上聞第二十七天上。

菩薩隨女人有四因緣：一者、勸女人精進，二者、亦欲使女人隨行，三者、從過去無數世餘罪相逢故，四者、宿命願欲教女人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩隨女人有四因緣：一者、勸女人精進，二者、亦欲使女人隨行，三者、從過去無數世餘罪相逢故，四者、宿命願欲教女人。

諸天試菩薩有三因緣：一者、當得佛不得有所貪惜；二者、設菩薩起意，便謂言：「卿當得佛道，何故反爾？」菩薩從是增精進；三者、得佛當相度，故往試之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天試菩薩有三因緣：一者、當得佛不得有所貪惜；二者、設菩薩起意，便謂言：「卿當得佛道，何故反爾？」菩薩從是增精進；三者、得佛當相度，故往試之。

菩薩行六波羅蜜，阿羅漢亦行是六事，所以相不成者，阿羅漢但有檀，無有波羅蜜。檀者謂與布施，波羅為度生死，蜜為無有極。阿羅漢但一切布施，不願度十方，故但有檀；菩薩欲度十方人非人，故為有波羅蜜。六事皆爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行六波羅蜜，阿羅漢亦行是六事，所以相不成者，阿羅漢但有檀，無有波羅蜜。檀者謂與布施，波羅為度生死，蜜為無有極。阿羅漢但一切布施，不願度十方，故但有檀；菩薩欲度十方人非人，故為有波羅蜜。六事皆爾。

佛為菩薩時，願欲飯佛，以小豆五枚著佛應器中，其一枚墮地，後得作金輪王，八十世所主四天下地者，得四豆福故；其豆不入器中，復得上天生八月。以是故有檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為菩薩時，願欲飯佛，以小豆五枚著佛應器中，其一枚墮地，後得作金輪王，八十世所主四天下地者，得四豆福故；其豆不入器中，復得上天生八月。以是故有檀波羅蜜。

菩薩布施法物與人，佛意隨物行念，令受者安隱。若意生念欲得福，便念：「飢寒貧窮者當用與，皆令安隱。」是為道法布施。與一錢物勝十千萬，復不施與少勝多者，用有道意令安隱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩布施法物與人，佛意隨物行念，令受者安隱。若意生念欲得福，便念：「飢寒貧窮者當用與，皆令安隱。」是為道法布施。與一錢物勝十千萬，復不施與少勝多者，用有道意令安隱故。

若人命欲絕時，意在非常、苦、空、非身，便得阿惟越致為受莂。若本求阿羅漢得阿那含，四非常意難致，所以得者，有本世精進行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人命欲絕時，意在非常、苦、空、非身，便得阿惟越致為受莂。若本求阿羅漢得阿那含，四非常意難致，所以得者，有本世精進行故。

菩薩在樹下坐禪，有一烏、一鴿、一虺自相問：「何等為苦？」烏言：「飢最為苦。何以知為苦？飢不能行，亦不能有所作，人坐飢餓死，以是知飢為苦。」鴿言：「獨色為苦。何以故知色為苦？人意念色無有終極，人皆坐色死，以是知色為苦。」虺言：「獨瞋恚為苦。何以故知瞋恚為苦？人瞋恚無所避，欲自殺亦欲殺人，故知瞋恚為苦。」菩薩言：「我曹各說一事，當復為汝說一事：因言獨不生無有苦耳，有身無有不苦者。」是譬在菩薩百八愛行中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩在樹下坐禪，有一烏、一鴿、一虺自相問：「何等為苦？」烏言：「飢最為苦。何以知為苦？飢不能行，亦不能有所作，人坐飢餓死，以是知飢為苦。」鴿言：「獨色為苦。何以故知色為苦？人意念色無有終極，人皆坐色死，以是知色為苦。」虺言：「獨瞋恚為苦。何以故知瞋恚為苦？人瞋恚無所避，欲自殺亦欲殺人，故知瞋恚為苦。」菩薩言：「我曹各說一事，當復為汝說一事：因言獨不生無有苦耳，有身無有不苦者。」是譬在菩薩百八愛行中。

菩薩未得佛道時有五師：一、為尼健，二、為莫乾，三、為阿夷，四、為羅乾，五、為羅和乾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩未得佛道時有五師：一、為尼健，二、為莫乾，三、為阿夷，四、為羅乾，五、為羅和乾。

說經法不得受禮，菩薩買一偈五百萬者，買有三輩：一、為第買，二、為反覆買，三、為償賜買。菩薩念恩故償賜，受者亦無罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說經法不得受禮，菩薩買一偈五百萬者，買有三輩：一、為第買，二、為反覆買，三、為償賜買。菩薩念恩故償賜，受者亦無罪。

菩薩所行法當呪願十方人民，復言當定意一心者，自意不定，亦不而呪願。何以故？用意在生死故，自意不定，亦不能意定人意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所行法當呪願十方人民，復言當定意一心者，自意不定，亦不而呪願。何以故？用意在生死故，自意不定，亦不能意定人意。

曇摩為法，阿曷為當來，薩為常，波輪為淚出，阿蕪陀為命不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇摩為法，阿曷為當來，薩為常，波輪為淚出，阿蕪陀為命不可數。

薩波輪菩薩常悲淚出，有四因緣：一者、不能解經意，二者、從因緣得道人亦不知，三者、念十方人，四者、自念：「欲過度十方，當何時得佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩波輪菩薩常悲淚出，有四因緣：一者、不能解經意，二者、從因緣得道人亦不知，三者、念十方人，四者、自念：「欲過度十方，當何時得佛？」

菩薩語言：「當持黠慧，持意知起滅，道行無為，但當守意行三十七品經。」所以復布施、持戒者，菩薩哀人故。疾斷生死，亦福未滿，所以布施。後世不欲墮貧家，墮貧家無所有，便墮惡因緣；墮富家者，意安隱，不隨奸惡，以是故布施。所以持戒者，長壽乃得行道，不長不得行道。何以故？或壽十歲，未有所知便壽盡，以是故持戒，不殺便得長壽。所以不盜者，時念其主覺知當撾打，有是惡意當復得其殃，以是故不盜。所以不兩舌者何？佛道至誠，兩舌為不隨道，後為眾人所不信，於今可見是為惡，以是故不兩舌。所以不婬者何？譬如東向，視不見西；意在婬，不隨道，以是故不婬。所以不飲酒者何？醉便惡口、兩舌、妄作非法，設人善能尚自亂意，以是故不飲酒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩語言：「當持黠慧，持意知起滅，道行無為，但當守意行三十七品經。」所以復布施、持戒者，菩薩哀人故。疾斷生死，亦福未滿，所以布施。後世不欲墮貧家，墮貧家無所有，便墮惡因緣；墮富家者，意安隱，不隨奸惡，以是故布施。所以持戒者，長壽乃得行道，不長不得行道。何以故？或壽十歲，未有所知便壽盡，以是故持戒，不殺便得長壽。所以不盜者，時念其主覺知當撾打，有是惡意當復得其殃，以是故不盜。所以不兩舌者何？佛道至誠，兩舌為不隨道，後為眾人所不信，於今可見是為惡，以是故不兩舌。所以不婬者何？譬如東向，視不見西；意在婬，不隨道，以是故不婬。所以不飲酒者何？醉便惡口、兩舌、妄作非法，設人善能尚自亂意，以是故不飲酒。

菩薩辭親，行作沙門。父母言：「汝所為顛倒。菩薩道當為十方人求願令解脫，今反近令父母得憂，是為何等？」菩薩報言：「我有憂故，父母有憂；我得道便無憂，父母亦無憂。譬如親屬有憂，身亦憂之。復譬如兩人俱行，一人有憂，身亦復憂。子憂不解，故令父母憂；子以得道，父母便脫於憂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩辭親，行作沙門。父母言：「汝所為顛倒。菩薩道當為十方人求願令解脫，今反近令父母得憂，是為何等？」菩薩報言：「我有憂故，父母有憂；我得道便無憂，父母亦無憂。譬如親屬有憂，身亦憂之。復譬如兩人俱行，一人有憂，身亦復憂。子憂不解，故令父母憂；子以得道，父母便脫於憂。」

便維摩羅達達女子告文殊尸利菩薩：「若文殊尸利第一深隨行為菩薩已莂，是為從因緣深深絕，無有人隨因緣行。如是因緣亦不來亦不去，亦不眼中可觀、亦不可意觀，亦不可識、亦不可行。因緣若深深絕，當為無所有、無所屬。」文殊斯利菩薩便報：「本要為深是為深。」維摩羅達達復報言：「以無有本為無有要，如是為，文殊斯利！為黠？不黠？」文殊斯利復報言：「是事云那？當說何等？」維摩羅達達復報言：「有說已過去。」文殊斯利復報言：「如來覺行不可生死見。」文殊斯利便止不復語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便維摩羅達達女子告文殊尸利菩薩：「若文殊尸利第一深隨行為菩薩已莂，是為從因緣深深絕，無有人隨因緣行。如是因緣亦不來亦不去，亦不眼中可觀、亦不可意觀，亦不可識、亦不可行。因緣若深深絕，當為無所有、無所屬。」文殊斯利菩薩便報：「本要為深是為深。」維摩羅達達復報言：「以無有本為無有要，如是為，文殊斯利！為黠？不黠？」文殊斯利復報言：「是事云那？當說何等？」維摩羅達達復報言：「有說已過去。」文殊斯利復報言：「如來覺行不可生死見。」文殊斯利便止不復語。

女菩薩維摩羅達達——一名為出垢——問舍利曰：「為悲哀我故。」舍利曰：「黠、第一黠、卿所黠為有。若有者，當為空、為妄。為妄，諸若無有，已無有不生；已不生為不共會，若有是。」舍利曰：「無有黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女菩薩維摩羅達達——一名為出垢——問舍利曰：「為悲哀我故。」舍利曰：「黠、第一黠、卿所黠為有。若有者，當為空、為妄。為妄，諸若無有，已無有不生；已不生為不共會，若有是。」舍利曰：「無有黠。」

有菩薩字惒須蜜難一阿羅漢經，阿羅漢不而解，便一心生意上問彌勒。已問，便報惒須蜜言：「卿所問事次第為解之。」惒須蜜覺知便詰阿羅漢：「卿適一心上問彌勒耶？」阿羅漢：「實然。一心上問有三因緣：一者、意意相知，二者、化身問，三者、先世所行，聞即便解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有菩薩字惒須蜜難一阿羅漢經，阿羅漢不而解，便一心生意上問彌勒。已問，便報惒須蜜言：「卿所問事次第為解之。」惒須蜜覺知便詰阿羅漢：「卿適一心上問彌勒耶？」阿羅漢：「實然。一心上問有三因緣：一者、意意相知，二者、化身問，三者、先世所行，聞即便解。」

惒須蜜菩薩事師三諷經四阿含，當持花散師上，語師言：「我已諷《四阿含經》。」師忘不能復識。惒須蜜復自思惟：「我欲合會是四阿含中要語作一卷經，可於四輩弟子說之。」諸道人聞經皆歡喜，大來聽問不而得坐禪。諸道人言：「我所聽經者，但用坐行故令我悉以行道，不應復聞經，但當舍去。」惒須蜜知其心所念，因以手著火中不燒，言：「是不精進耶？」便於大石上坐。有行道當於軟坐，惒須蜜言：「我取石跳一石，未墮地便得阿羅漢。」已跳石便不肯起，天因於上牽其石不得令墮，言：「卿求菩薩道，我曹悉當從卿得脫，却後二十劫卿當得佛道，莫壞善意。」中有未得道沙門言：「是惡人不當令在國中。」轉書相告。惒須蜜遣人求書，書反言：「此好人而教化開人，意不欲自貢高，但畏惡人墮罪，復欲過度十方人，道意如恒邊沙。譬喻佛國如來無有著正覺，我所說當為一切十方菩薩亦不中意，為妄到得，無有過諦，佛得亦所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惒須蜜菩薩事師三諷經四阿含，當持花散師上，語師言：「我已諷《四阿含經》。」師忘不能復識。惒須蜜復自思惟：「我欲合會是四阿含中要語作一卷經，可於四輩弟子說之。」諸道人聞經皆歡喜，大來聽問不而得坐禪。諸道人言：「我所聽經者，但用坐行故令我悉以行道，不應復聞經，但當舍去。」惒須蜜知其心所念，因以手著火中不燒，言：「是不精進耶？」便於大石上坐。有行道當於軟坐，惒須蜜言：「我取石跳一石，未墮地便得阿羅漢。」已跳石便不肯起，天因於上牽其石不得令墮，言：「卿求菩薩道，我曹悉當從卿得脫，却後二十劫卿當得佛道，莫壞善意。」中有未得道沙門言：「是惡人不當令在國中。」轉書相告。惒須蜜遣人求書，書反言：「此好人而教化開人，意不欲自貢高，但畏惡人墮罪，復欲過度十方人，道意如恒邊沙。譬喻佛國如來無有著正覺，我所說當為一切十方菩薩亦不中意，為妄到得，無有過諦，佛得亦所。」

菩薩行四種從得淨當為疾得。何等為四種？第一、為人淨，第二、為法淨，第三、為可淨，第四、為意淨。在佛國故淨，如是為四淨為疾，淨得亦所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行四種從得淨當為疾得。何等為四種？第一、為人淨，第二、為法淨，第三、為可淨，第四、為意淨。在佛國故淨，如是為四淨為疾，淨得亦所。

「菩薩四多可法當為疾得。何等為四？愛身、愛口、愛意、愛止，是為四多愛法為疾得。亦為四持——向人為疾得深忍辱持、向人為疾得所人知善相持、向人行福知持、向人為疾得，是為四持向人疾得使善弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩四多可法當為疾得。何等為四？愛身、愛口、愛意、愛止，是為四多愛法為疾得。亦為四持——向人為疾得深忍辱持、向人為疾得所人知善相持、向人行福知持、向人為疾得，是為四持向人疾得使善弟子。」

舍利曰：「如佛意中念，為問所欲所念為菩薩淨行，無有異慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利曰：「如佛意中念，為問所欲所念為菩薩淨行，無有異慧。」

南方有諸菩薩，城周匝萬六千里，中有最尊菩薩字文殊斯利，教授諸已得佛不可勝數，其德十倍曇摩阿偈菩薩，城皆七寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方有諸菩薩，城周匝萬六千里，中有最尊菩薩字文殊斯利，教授諸已得佛不可勝數，其德十倍曇摩阿偈菩薩，城皆七寶。

曇摩阿偈菩薩所居城周匝萬六千里，地皆七寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇摩阿偈菩薩所居城周匝萬六千里，地皆七寶。

在北方諸菩薩中有一菩薩，字薩惒樓，其德次曇摩阿偈菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在北方諸菩薩中有一菩薩，字薩惒樓，其德次曇摩阿偈菩薩。

佛有十八不共者，從初得無上等覺至得度世、無有餘泥洹聞至竟：第一、如來行無有失，第二、如來行無有漏，第三、如來行意不忘意，第四、如來行不離定意，第五、如來行不轉，第六、如來行無盡礙觀，第七、如來行欲意悉成，第八、如來行精進無有減，第九、如來行念不中止，第十、如來行定無有捐，第十一、如來行慧無有等，第十二、如來行度世解脫觀無有餘，第十三、如來行知過去法無有量，第十四、如來行知當來無有極，第十五、如來行知現在無有過，第十六、如來行有遍慧身所轉悉知，第十七、如來行有利慧所說不離識，第十八、如來行有散慧意離覺，是為十八不共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有十八不共者，從初得無上等覺至得度世、無有餘泥洹聞至竟：第一、如來行無有失，第二、如來行無有漏，第三、如來行意不忘意，第四、如來行不離定意，第五、如來行不轉，第六、如來行無盡礙觀，第七、如來行欲意悉成，第八、如來行精進無有減，第九、如來行念不中止，第十、如來行定無有捐，第十一、如來行慧無有等，第十二、如來行度世解脫觀無有餘，第十三、如來行知過去法無有量，第十四、如來行知當來無有極，第十五、如來行知現在無有過，第十六、如來行有遍慧身所轉悉知，第十七、如來行有利慧所說不離識，第十八、如來行有散慧意離覺，是為十八不共。