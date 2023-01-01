佛說較量壽命經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說較量壽命經

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾言：「眾生壽命較量長短，汝等諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告苾芻眾言：「眾生壽命較量長短，汝等諦聽。」

諸苾芻言：「世尊！我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苾芻言：「世尊！我等樂聞。」

爾時，善逝為諸苾芻說眾生壽命較量等事。諸苾芻眾聞此語已，歡喜踊躍，重白佛言：「世尊！唯願演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善逝為諸苾芻說眾生壽命較量等事。諸苾芻眾聞此語已，歡喜踊躍，重白佛言：「世尊！唯願演說。」

爾時，世尊告諸苾芻言：「善哉，善哉！汝應諦聽，今為汝說。無間地獄壽命中劫餘，上七種地獄壽命短長不等。苾芻當知，此是地獄壽命較量劫數，受苦畢已然後命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸苾芻言：「善哉，善哉！汝應諦聽，今為汝說。無間地獄壽命中劫餘，上七種地獄壽命短長不等。苾芻當知，此是地獄壽命較量劫數，受苦畢已然後命終。

「苾芻應知，人中三十晝夜，餓鬼趣中為一晝夜。以彼三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，以彼長年算數五百，彼餓鬼中方滿壽命。若四大洲較量算數，北洲千歲，西、東二洲如次減半，南洲不定——劫初無量，末後十歲，中間無定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻應知，人中三十晝夜，餓鬼趣中為一晝夜。以彼三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，以彼長年算數五百，彼餓鬼中方滿壽命。若四大洲較量算數，北洲千歲，西、東二洲如次減半，南洲不定——劫初無量，末後十歲，中間無定。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「眾合常苦惱， 業報脣喉乾、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾合常苦惱， 業報脣喉乾、

身毛皆竪立、 腹廣大如山、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身毛皆竪立、 腹廣大如山、

髮亂恒覆體、 針口細如鋒、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髮亂恒覆體、 針口細如鋒、

面目皆擘裂、 飢瘦露形容、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面目皆擘裂、 飢瘦露形容、

朱髮覆自體、 露現於骨節、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朱髮覆自體、 露現於骨節、

飲惡頸髑髏、 常啼哭奔走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲惡頸髑髏、 常啼哭奔走。

彼受飢渴苦， 困乏恒逼惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼受飢渴苦， 困乏恒逼惱，

苦啼哭聲高， 自作須自受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦啼哭聲高， 自作須自受。

貪、瞋違順生， 惡業因自造， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪、瞋違順生， 惡業因自造，

此罪業障熟， 餓鬼趣中受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此罪業障熟， 餓鬼趣中受。

東勝身洲人， 二百五十歲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東勝身洲人， 二百五十歲；

西俱陀尼洲， 壽命年五百； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西俱陀尼洲， 壽命年五百；

北俱盧洲生， 壽命定千歲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北俱盧洲生， 壽命定千歲；

南洲壽無定， 後十初叵量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南洲壽無定， 後十初叵量。」

時諸苾芻白佛言：「世尊！云何北俱盧洲壽命千歲，然後命終？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻白佛言：「世尊！云何北俱盧洲壽命千歲，然後命終？」

爾時，世尊告諸苾芻：「當知北俱盧洲皆無我執，無有分別，因行十善，定壽千歲，從此命終，往生天上。如是，北俱盧洲壽命千歲，然後命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸苾芻：「當知北俱盧洲皆無我執，無有分別，因行十善，定壽千歲，從此命終，往生天上。如是，北俱盧洲壽命千歲，然後命終。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「貧窮苦有情， 愛盜他財物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貧窮苦有情， 愛盜他財物，

善事不曾修， 卑賤他所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善事不曾修， 卑賤他所使。

富貴有大財， 資生皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富貴有大財， 資生皆具足，

金玉及僮僕， 斯人作善事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金玉及僮僕， 斯人作善事。

修十善業因， 得大富貴果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修十善業因， 得大富貴果，

現受北俱盧， 快樂生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現受北俱盧， 快樂生天上。

北俱盧洲人， 世間最快樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北俱盧洲人， 世間最快樂，

過去修施因， 劫樹妙衣果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去修施因， 劫樹妙衣果；

彼無寒、熱苦， 亦無諸病惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無寒、熱苦， 亦無諸病惱，

色相妙端嚴， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色相妙端嚴， 過去因修施；

福勝難破壞， 粳米自然生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福勝難破壞， 粳米自然生，

清淨色純白， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨色純白， 過去因修施；

北俱盧洲生， 摩尼珠照曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北俱盧洲生， 摩尼珠照曜，

飲食思念成， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食思念成， 過去因修施；

彼洲最安樂， 妙藥恒熾盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼洲最安樂， 妙藥恒熾盛，

色、香、味具足， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色、香、味具足， 過去因修施；

彼洲無菜茹， 恒食香稻米， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼洲無菜茹， 恒食香稻米，

一受食無盡， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一受食無盡， 過去因修施；

阿藍梅菓樹， 從座食不起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿藍梅菓樹， 從座食不起，

枝落菓更生， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枝落菓更生， 過去因修施；

彼水八功德， 飲時無病惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼水八功德， 飲時無病惱，

安樂腹無傷， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂腹無傷， 過去因修施；

園林受快樂， 妙音恒聽聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園林受快樂， 妙音恒聽聞，

適悅常無盡， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適悅常無盡， 過去因修施；

劫樹人皆愛， 安樂雨塗香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫樹人皆愛， 安樂雨塗香，

風香無有盡， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風香無有盡， 過去因修施；

妓樂、妙華香、 衣服、嚴身具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妓樂、妙華香、 衣服、嚴身具，

思念即隨心， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思念即隨心， 過去因修施；

香草及林巒， 柔軟皆廣大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香草及林巒， 柔軟皆廣大，

愛樂常遊戲， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂常遊戲， 過去因修施；

彼恒共歡娛， 瞋忿常不起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼恒共歡娛， 瞋忿常不起，

無我復無貪， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我復無貪， 過去因修施；

每夜至更初， 微微降細雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每夜至更初， 微微降細雨，

去塵地皆淨， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去塵地皆淨， 過去因修施；

子長母不識， 命終時無憂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子長母不識， 命終時無憂，

彼絕貪愛心， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼絕貪愛心， 過去因修施；

慈母產嬰兒， 在道棄皆去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈母產嬰兒， 在道棄皆去，

飲乳涌指流， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲乳涌指流， 過去因修施；

命終時皆棄， 悲慟無纖毫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終時皆棄， 悲慟無纖毫，

飛禽遷淨地， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飛禽遷淨地， 過去因修施；

莊嚴普覆遍， 歌舞皆嬉戲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴普覆遍， 歌舞皆嬉戲，

適意而快樂， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適意而快樂， 過去因修施；

彼洲人壽命， 盡皆滿千歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼洲人壽命， 盡皆滿千歲，

中夭彼全無， 過去因修施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中夭彼全無， 過去因修施；

彼受福最勝， 平等亦無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼受福最勝， 平等亦無異，

命終往生天， 過去因修施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終往生天， 過去因修施。」

爾時，佛告諸苾芻言：「此閻浮提壽命無定，始從十歲，乃至百千萬歲壽命無量。苾芻應知，閻浮提人今壽百年，中夭無定。苾芻當知，閻浮提人長壽百年，苦多樂少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「此閻浮提壽命無定，始從十歲，乃至百千萬歲壽命無量。苾芻應知，閻浮提人今壽百年，中夭無定。苾芻當知，閻浮提人長壽百年，苦多樂少。

「復次，苾芻！此洲雖壽百年，乃有十位：一者、嚩魯，眠臥無知，二者、俱摩嚕，作戲解生，三者、與嚩，樂著欲境，四、末羅鍐，勤修其業，五者、鉢羅枳穰，智辯有殊，六者、悉蜜栗帝，曉了記憶，七者、悉體覩，正安自行，八者、尾嚕，國王愍恤，九者、沒㗚兔，色朽力微，十者、孽多俞，數百歲命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！此洲雖壽百年，乃有十位：一者、嚩魯，眠臥無知，二者、俱摩嚕，作戲解生，三者、與嚩，樂著欲境，四、末羅鍐，勤修其業，五者、鉢羅枳穰，智辯有殊，六者、悉蜜栗帝，曉了記憶，七者、悉體覩，正安自行，八者、尾嚕，國王愍恤，九者、沒㗚兔，色朽力微，十者、孽多俞，數百歲命終。

「復次，苾芻！未終百年，時有三際，所謂寒、熱及雨，亦名三時。未終百年，及十二月得三際名：四月寒際、四月熱際、四月雨際。復次，百年未終，十二月內有二十四半月。百年未終，內有八月寒際、八月熱際、八月雨際。復次，百年之中，十二月內有三十六晝夜，月內有十二寒際時、十二熱際時、十二雨際時。復次，千年之中，十二月內有三十六晝夜月，內有七十二千度食，其中而有喫食及不喫食時，所謂瞋怒時、苦惱時、路行時、清齋時、急務時、睡眠時、醉悶時，此皆不食；復有得食不食，亦有不得亦不食，如是食及不食——彼食之內略說得食——乃有七十二千遍食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！未終百年，時有三際，所謂寒、熱及雨，亦名三時。未終百年，及十二月得三際名：四月寒際、四月熱際、四月雨際。復次，百年未終，十二月內有二十四半月。百年未終，內有八月寒際、八月熱際、八月雨際。復次，百年之中，十二月內有三十六晝夜，月內有十二寒際時、十二熱際時、十二雨際時。復次，千年之中，十二月內有三十六晝夜月，內有七十二千度食，其中而有喫食及不喫食時，所謂瞋怒時、苦惱時、路行時、清齋時、急務時、睡眠時、醉悶時，此皆不食；復有得食不食，亦有不得亦不食，如是食及不食——彼食之內略說得食——乃有七十二千遍食。

「復次，苾芻！此閻浮提如上所說，及從乳母食、一月、半月、晝夜及年、喫食時及不食時，約中間說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！此閻浮提如上所說，及從乳母食、一月、半月、晝夜及年、喫食時及不食時，約中間說。」

爾時，佛告諸苾芻言：「我說人中壽命五十歲，四大王天成一晝夜，以彼晝夜成彼一月，十二月成年，以彼長年壽命五百，彼算人間晝夜壽命當九十洛叉，然後命終。以彼四大王天五百歲壽命成等活地獄為一晝夜，彼以三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，以彼長年算數五百為等活大地獄中有情壽命。以彼五百年當四大王天五百四十洛叉，即當人間比較算數計一萬六千二百俱胝年，彼等活大地獄中壽命方盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「我說人中壽命五十歲，四大王天成一晝夜，以彼晝夜成彼一月，十二月成年，以彼長年壽命五百，彼算人間晝夜壽命當九十洛叉，然後命終。以彼四大王天五百歲壽命成等活地獄為一晝夜，彼以三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，以彼長年算數五百為等活大地獄中有情壽命。以彼五百年當四大王天五百四十洛叉，即當人間比較算數計一萬六千二百俱胝年，彼等活大地獄中壽命方盡。」

爾時，世尊即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說伽陀曰：

「惡業身具三， 口業惡有四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡業身具三， 口業惡有四，

意三業亦然， 罪畢苦方出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意三業亦然， 罪畢苦方出。

等活地獄中， 惡業同皆入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等活地獄中， 惡業同皆入，

萬六千二百， 俱胝恒受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬六千二百， 俱胝恒受苦。

生彼地獄中， 冤家互相殺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生彼地獄中， 冤家互相殺，

死已復重穌， 業盡苦方出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死已復重穌， 業盡苦方出。」

爾時，佛告諸苾芻言：「人間一百年，彼忉利天成一晝夜，以彼三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，忉利天中壽命一千歲。以彼天中一千年較量人間算數當一十八俱胝年，彼天此後命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「人間一百年，彼忉利天成一晝夜，以彼三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，忉利天中壽命一千歲。以彼天中一千年較量人間算數當一十八俱胝年，彼天此後命終。」

爾時，佛告諸苾芻言：「彼天壽命一千歲，當彼黑繩大地獄中成一晝夜，彼以三十晝夜成月及年，彼大地獄中壽命一千歲，以彼一千年較量算數即當人間三萬二千四百俱胝年，彼黑繩大地獄中然後命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「彼天壽命一千歲，當彼黑繩大地獄中成一晝夜，彼以三十晝夜成月及年，彼大地獄中壽命一千歲，以彼一千年較量算數即當人間三萬二千四百俱胝年，彼黑繩大地獄中然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「憎嫌師、父母， 毀謗佛、聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憎嫌師、父母， 毀謗佛、聲聞，

破壞和合人， 黑繩受大苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞和合人， 黑繩受大苦。

惡業親自作， 地獄苦須受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡業親自作， 地獄苦須受，

迴避免無由， 業盡方始出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴避免無由， 業盡方始出。」

爾時，佛告諸苾芻言：「人間二百年，彼夜摩天為一晝夜，以彼晝夜三十日成月，十二月成年，彼夜摩天壽命二千歲，彼當人間算數計三十六俱胝年較量壽命，彼天然後命終。又以彼天壽二千歲為眾合大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，彼眾合大地獄中壽命二千歲，較量彼處算數即當人間計六萬四千八百俱胝年，彼地獄中然後命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「人間二百年，彼夜摩天為一晝夜，以彼晝夜三十日成月，十二月成年，彼夜摩天壽命二千歲，彼當人間算數計三十六俱胝年較量壽命，彼天然後命終。又以彼天壽二千歲為眾合大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，彼眾合大地獄中壽命二千歲，較量彼處算數即當人間計六萬四千八百俱胝年，彼地獄中然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「三種不善業， 眾合地獄生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三種不善業， 眾合地獄生；

善三業不修， 牛、羊、鹿殘害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善三業不修， 牛、羊、鹿殘害。

猪狗及非人， 眾合互相殺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猪狗及非人， 眾合互相殺，

苦因苦處生， 業盡方始出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦因苦處生， 業盡方始出。」

爾時，佛告諸苾芻言：「人間四百年為彼覩史多天成一晝夜，以彼三十晝夜成彼一月及年，彼覩史多天壽命四千歲，當人間算數計七十二俱胝年，彼天壽量然後命終。以彼天中壽四千歲，為叫喚大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成月及年，彼叫喚大地獄中壽四千歲，當覩史多天四千三百二十俱胝年，彼當人間一十二萬九千六百俱胝年，彼叫喚大地獄中然後命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「人間四百年為彼覩史多天成一晝夜，以彼三十晝夜成彼一月及年，彼覩史多天壽命四千歲，當人間算數計七十二俱胝年，彼天壽量然後命終。以彼天中壽四千歲，為叫喚大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成月及年，彼叫喚大地獄中壽四千歲，當覩史多天四千三百二十俱胝年，彼當人間一十二萬九千六百俱胝年，彼叫喚大地獄中然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「殺生造極惡， 叫喚恒受罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「殺生造極惡， 叫喚恒受罪，

作惡虛誑人， 業盡苦方出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作惡虛誑人， 業盡苦方出。」

爾時，佛告諸苾芻言：「人間八百年為彼樂變化天成一晝夜，以彼三十日成月，十二月成年比較算數，彼樂變化天壽命八千歲，比較人間計一百四十四俱胝年，彼天然後命終。又以彼天壽命八千歲，比較大叫喚大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成月及年，彼大叫喚大地獄中壽命八千歲比較算數，即當人間二十五萬九千俱胝年較量彼壽，然後命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「人間八百年為彼樂變化天成一晝夜，以彼三十日成月，十二月成年比較算數，彼樂變化天壽命八千歲，比較人間計一百四十四俱胝年，彼天然後命終。又以彼天壽命八千歲，比較大叫喚大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成月及年，彼大叫喚大地獄中壽命八千歲比較算數，即當人間二十五萬九千俱胝年較量彼壽，然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「我見及貪欲、 謗法罪最深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我見及貪欲、 謗法罪最深，

作惡并蓋纏， 生大叫喚中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作惡并蓋纏， 生大叫喚中。

叫喚大地獄， 身毛皆竪立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叫喚大地獄， 身毛皆竪立，

喫飲火焰燒， 迴避禁難出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喫飲火焰燒， 迴避禁難出。

虛誑、愛殺生， 劍輪狗、鶖、鳥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛誑、愛殺生， 劍輪狗、鶖、鳥，

食髓老鐵烏， 殘害𩥇無免。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食髓老鐵烏， 殘害𩥇無免。」

爾時，佛告諸苾芻言：「若人間一千六百年，為他化自在天成一晝夜，以彼三十晝夜成月，十二月成年比較算數，彼他化自在天壽命一萬六千歲，比較算數當人間二百八十八俱胝年，彼天然後命終。又以彼天一萬六千歲比較炎熱大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成月，十二月成年，彼炎熱大地獄中壽命一萬六千歲，較量算數當人間六十萬八千四百俱胝年，彼地獄中然後命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「若人間一千六百年，為他化自在天成一晝夜，以彼三十晝夜成月，十二月成年比較算數，彼他化自在天壽命一萬六千歲，比較算數當人間二百八十八俱胝年，彼天然後命終。又以彼天一萬六千歲比較炎熱大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成月，十二月成年，彼炎熱大地獄中壽命一萬六千歲，較量算數當人間六十萬八千四百俱胝年，彼地獄中然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「惱亂於父母、 沙門、婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惱亂於父母、 沙門、婆羅門，

善業不修習， 恒受炎熱苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業不修習， 恒受炎熱苦。

誑惑諸眾生， 炎熱地獄受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誑惑諸眾生， 炎熱地獄受，

所作惡不亡， 業盡方此出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作惡不亡， 業盡方此出。」

爾時，世尊告苾芻言：「汝應諦聽，較量算數疱地獄等眾生壽命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告苾芻言：「汝應諦聽，較量算數疱地獄等眾生壽命。」

時諸苾芻白佛言：「善逝！我等樂聞、受持、憶念，唯願演說此疱地獄有情壽命比較長短。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻白佛言：「善逝！我等樂聞、受持、憶念，唯願演說此疱地獄有情壽命比較長短。」

爾時，世尊告苾芻曰：「善哉，善哉！吾今為汝分別演說此疱地獄壽命之事。積聚胡麻滿一婆訶可容二十佉梨，彼有天人百年一粒，二十佉梨一一捻盡，彼疱地獄壽命方滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告苾芻曰：「善哉，善哉！吾今為汝分別演說此疱地獄壽命之事。積聚胡麻滿一婆訶可容二十佉梨，彼有天人百年一粒，二十佉梨一一捻盡，彼疱地獄壽命方滿。

「復次，苾芻！我說眾生壽命較量，又如疱裂之中壽命二十婆訶胡麻，如是阿吒𪅎中壽命四十婆訶麻、賀賀凡中壽命六十婆訶麻、護護凡中壽命八十婆訶麻、青蓮華中壽命一百婆訶麻、紅蓮華中壽命一百二十婆訶麻、如是於大紅蓮華中壽命一百四十婆訶麻，一一之中滿圌胡麻，百年一粒除去，胡麻粒粒皆盡，彼諸有情方滿壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！我說眾生壽命較量，又如疱裂之中壽命二十婆訶胡麻，如是阿吒𪅎中壽命四十婆訶麻、賀賀凡中壽命六十婆訶麻、護護凡中壽命八十婆訶麻、青蓮華中壽命一百婆訶麻、紅蓮華中壽命一百二十婆訶麻、如是於大紅蓮華中壽命一百四十婆訶麻，一一之中滿圌胡麻，百年一粒除去，胡麻粒粒皆盡，彼諸有情方滿壽命。

「如是，苾芻！舍利子、大目健連及天壽等并諸眷屬，若復有人心行暴惡，自身當墮此大地獄。是故，苾芻！應如是知。若復有人身患焦瘦，不生瞋恚，心不輕慢，是故，苾芻！智者如是應當修覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，苾芻！舍利子、大目健連及天壽等并諸眷屬，若復有人心行暴惡，自身當墮此大地獄。是故，苾芻！應如是知。若復有人身患焦瘦，不生瞋恚，心不輕慢，是故，苾芻！智者如是應當修覺。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「若人發惡言， 毀他如刀斧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人發惡言， 毀他如刀斧，

劍輪斬其身， 皆從自口出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劍輪斬其身， 皆從自口出，

毀謗於賢善， 稱讚復歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀謗於賢善， 稱讚復歡喜，

鬪諍結宿冤， 死入地獄疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬪諍結宿冤， 死入地獄疾。

資財他所有， 鬪諍生嫉妬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資財他所有， 鬪諍生嫉妬，

惱彼不安樂， 當受疱裂苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱彼不安樂， 當受疱裂苦。

毀謗於善逝， 意悅生歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀謗於善逝， 意悅生歡喜，

百千疱裂劫， 恒受地獄苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千疱裂劫， 恒受地獄苦。

發惡身、口、意， 毀謗諸賢聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發惡身、口、意， 毀謗諸賢聖，

五百三十六， 疱劫恒受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百三十六， 疱劫恒受苦。

廣作業無邊， 罪犯及虛誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣作業無邊， 罪犯及虛誑，

長劫地獄中， 業盡後方出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長劫地獄中， 業盡後方出。」

復次，佛告諸苾芻等：「此極炎熱大地獄中，有情壽命壽半中劫較量算數，然後命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛告諸苾芻等：「此極炎熱大地獄中，有情壽命壽半中劫較量算數，然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「恒作惡業因， 愛樂安樂果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒作惡業因， 愛樂安樂果，

遠離於人、天， 當生炎熱獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於人、天， 當生炎熱獄。

打罵師、父母、 沙門、婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 打罵師、父母、 沙門、婆羅門，

邪見斷善根， 極熱受大苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見斷善根， 極熱受大苦。」

復次，佛告諸苾芻言：「彼之阿鼻大地獄中較量壽命，此後命終。若提婆達多及於一切愚迷之人，於如來處而發惡心、破壞塔寺、焚燒經像、出佛身血、殺阿羅漢，驅役苾芻、苾芻尼等，命終必墮阿鼻大地獄中，受苦無窮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛告諸苾芻言：「彼之阿鼻大地獄中較量壽命，此後命終。若提婆達多及於一切愚迷之人，於如來處而發惡心、破壞塔寺、焚燒經像、出佛身血、殺阿羅漢，驅役苾芻、苾芻尼等，命終必墮阿鼻大地獄中，受苦無窮。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「毀謗三乘教、 殺聖阿羅漢、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毀謗三乘教、 殺聖阿羅漢、

愚癡毀求法， 獲報無間罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡毀求法， 獲報無間罪。

刺竹果自壞， 惡業惡趣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刺竹果自壞， 惡業惡趣生，

如是放逸罪， 阿鼻地獄受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是放逸罪， 阿鼻地獄受。」

爾時，佛告諸苾芻言：「梵眾天中壽命半劫，此後命終。苾芻應知，梵輔天中壽命一劫，然後命終；大梵天中壽命一劫半，然後命終。苾芻應知，少光天中壽命二劫，然後命終；無量光天壽命四劫，然後命終；極光淨天壽命八劫，然後命終。苾芻應知，少靜天中壽命十六劫，然後命終；若無量靜天壽命三十二劫，然後命終；若遍靜天壽命六十四劫，然後命終。苾芻應知，若無雲天壽命一百二十五劫，此後命終；若福生天壽命二百五十劫，然後命終；若廣果天壽命五百劫，然後命終；若無想天壽命亦然。苾芻應知，若無煩天壽命一千劫，然後命終；無熱天中壽命二千劫，然後命終。苾芻應知，善現天中壽命四千劫，此後命終；若善見天壽命八千劫，此後命終；若色究竟天壽命一萬六千劫，然後命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「梵眾天中壽命半劫，此後命終。苾芻應知，梵輔天中壽命一劫，然後命終；大梵天中壽命一劫半，然後命終。苾芻應知，少光天中壽命二劫，然後命終；無量光天壽命四劫，然後命終；極光淨天壽命八劫，然後命終。苾芻應知，少靜天中壽命十六劫，然後命終；若無量靜天壽命三十二劫，然後命終；若遍靜天壽命六十四劫，然後命終。苾芻應知，若無雲天壽命一百二十五劫，此後命終；若福生天壽命二百五十劫，然後命終；若廣果天壽命五百劫，然後命終；若無想天壽命亦然。苾芻應知，若無煩天壽命一千劫，然後命終；無熱天中壽命二千劫，然後命終。苾芻應知，善現天中壽命四千劫，此後命終；若善見天壽命八千劫，此後命終；若色究竟天壽命一萬六千劫，然後命終。

「苾芻應知，空無邊處有情壽命二萬大劫，然後命終；識無邊處壽命四萬大劫，此後命終；無所有處壽命六萬大劫，此後命終；若非想非非想處有情壽命八萬大劫，然後命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻應知，空無邊處有情壽命二萬大劫，然後命終；識無邊處壽命四萬大劫，此後命終；無所有處壽命六萬大劫，此後命終；若非想非非想處有情壽命八萬大劫，然後命終。」

爾時，佛告諸苾芻言：「如是，乃至在阿鼻大地獄中，乃至非想非非想處，輪迴如此。苾芻應知，如是輪迴五趣有情往來不息，現有生、異、滅三種之相。苾芻當知，如是三種迴輪之性，少分之中不可愛樂、亦不可羨，於一剎那而非久住。何以故？苾芻當知，所謂苦性故，不可愛樂。如是少穢，何況多穢？如是少穢，不可愛樂、亦不可羨。彼一剎那而非究竟。何以故？苾芻應知，輪迴之苦不可愛樂。若有愚迷、寡聞眾生輪迴五趣、往來不息，輪迴之行常不捨離，不能出於地獄中苦，亦不能出餓鬼中苦，恒墮惡趣。是故，苾芻應如是學：如是輪迴大苦不應愛樂，苾芻！當知策懃精進，斷滅輪迴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「如是，乃至在阿鼻大地獄中，乃至非想非非想處，輪迴如此。苾芻應知，如是輪迴五趣有情往來不息，現有生、異、滅三種之相。苾芻當知，如是三種迴輪之性，少分之中不可愛樂、亦不可羨，於一剎那而非久住。何以故？苾芻當知，所謂苦性故，不可愛樂。如是少穢，何況多穢？如是少穢，不可愛樂、亦不可羨。彼一剎那而非究竟。何以故？苾芻應知，輪迴之苦不可愛樂。若有愚迷、寡聞眾生輪迴五趣、往來不息，輪迴之行常不捨離，不能出於地獄中苦，亦不能出餓鬼中苦，恒墮惡趣。是故，苾芻應如是學：如是輪迴大苦不應愛樂，苾芻！當知策懃精進，斷滅輪迴。」

爾時，世尊說此法已，彼諸苾芻等一心歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此法已，彼諸苾芻等一心歡喜，信受奉行。