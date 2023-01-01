佛說諸行有為經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說諸行有為經

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。

爾時，世尊告苾芻眾言：「苾芻！一切行遷流，如幻不實、不得久住、無有定相、是顛倒法；苾芻！乃至一切行，垢盡無染離一切垢。一切眾生乃至蠕動及部多等，至壽命盡決定殞滅；若彼無生即當無滅。若彼長者、婆羅門、剎帝利種族，殊勝豪貴自在財富，無量金銀珍寶及諸受用，無所乏少；雖有父母眷屬、親姻知識、吏民僮僕皆悉具足，至壽命盡亦無能免。又復剎帝利授灌頂已，為大國王得大自在，有大力勢，人民無量，大地國土皆悉降伏，至壽命盡亦復無免。又彼仙人林中諸修行者，不貪於味，食諸菓實；又復遠離菓實修諸苦行，至壽命盡亦復無免。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告苾芻眾言：「苾芻！一切行遷流，如幻不實、不得久住、無有定相、是顛倒法；苾芻！乃至一切行，垢盡無染離一切垢。一切眾生乃至蠕動及部多等，至壽命盡決定殞滅；若彼無生即當無滅。若彼長者、婆羅門、剎帝利種族，殊勝豪貴自在財富，無量金銀珍寶及諸受用，無所乏少；雖有父母眷屬、親姻知識、吏民僮僕皆悉具足，至壽命盡亦無能免。又復剎帝利授灌頂已，為大國王得大自在，有大力勢，人民無量，大地國土皆悉降伏，至壽命盡亦復無免。又彼仙人林中諸修行者，不貪於味，食諸菓實；又復遠離菓實修諸苦行，至壽命盡亦復無免。

「又彼修諸十善，得生四大王天、忉利天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天；又復修行禪定，得梵身天、梵輔天、大梵天，得少光天、無量光天、極光淨天，得少淨天、無量淨天及遍淨天，得無雲天、福生天、廣果天、無想有情天；又彼阿那含得無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天；又彼厭礙色身，修無邊虛空三昧等，得生空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處：彼等諸天，雖復殊勝，非彼不生，亦復殞滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼修諸十善，得生四大王天、忉利天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天；又復修行禪定，得梵身天、梵輔天、大梵天，得少光天、無量光天、極光淨天，得少淨天、無量淨天及遍淨天，得無雲天、福生天、廣果天、無想有情天；又彼阿那含得無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天；又彼厭礙色身，修無邊虛空三昧等，得生空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處：彼等諸天，雖復殊勝，非彼不生，亦復殞滅。

「若彼三界漏盡，已作所作，遠離重擔，逮得己利，盡諸有結，得阿羅漢，雖復此身亦當棄捨；又彼刀兵劫，自修一身處於寂靜，悟諸因緣得中乘證，號辟支佛；雖復此身亦當棄捨；乃至如來、應、正等覺，十力廣大，四智圓明，說法無畏，正師子吼，歷無數勤勞得那羅延身，亦復棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼三界漏盡，已作所作，遠離重擔，逮得己利，盡諸有結，得阿羅漢，雖復此身亦當棄捨；又彼刀兵劫，自修一身處於寂靜，悟諸因緣得中乘證，號辟支佛；雖復此身亦當棄捨；乃至如來、應、正等覺，十力廣大，四智圓明，說法無畏，正師子吼，歷無數勤勞得那羅延身，亦復棄捨。

「諸苾芻！所謂如彼窯師造作坏器、盆甕之類，雖復有成，定從破壞；又如菓熟自當墮落，生滅之法亦復如是。諸苾芻！一切有情乃至部多，一切含識至壽命盡，無免斯者。如無有生，即當無滅。」復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！所謂如彼窯師造作坏器、盆甕之類，雖復有成，定從破壞；又如菓熟自當墮落，生滅之法亦復如是。諸苾芻！一切有情乃至部多，一切含識至壽命盡，無免斯者。如無有生，即當無滅。」復說偈言：

「如來天中天， 說是無常法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來天中天， 說是無常法，

如坏器不堅， 終趣於破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如坏器不堅， 終趣於破壞。

同菓熟自落， 有情命如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同菓熟自落， 有情命如是，

苾芻今當知， 生滅宜應怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻今當知， 生滅宜應怖。」

爾時，世尊說是經已，諸苾芻眾一心信受，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是經已，諸苾芻眾一心信受，歡喜奉行。