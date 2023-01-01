佛說身毛喜豎經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說身毛喜豎經卷下

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

「復次舍利子！云何同彼最上苦切逼身？謂我身支塵土坌污，初則微少漸增後積。譬如鼎訥迦樹枝葉，塵坌從微漸增，後積成大；我之身分亦復如是！舍利子！我雖塵垢坌污增積，然於晝夜未甞念言：『嗚呼何故！今我此身塵垢所合，誰當為我之所拂除？』舍利子！此即是為同彼最上苦切逼身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何同彼最上苦切逼身？謂我身支塵土坌污，初則微少漸增後積。譬如鼎訥迦樹枝葉，塵坌從微漸增，後積成大；我之身分亦復如是！舍利子！我雖塵垢坌污增積，然於晝夜未甞念言：『嗚呼何故！今我此身塵垢所合，誰當為我之所拂除？』舍利子！此即是為同彼最上苦切逼身。

「又舍利子！云何同彼最上寂靜？謂於曠野寂靜之處，坐臥居止，遠離喧繁一切憒閙，棄置所應受用之具，獨處閑寂隨所應住。舍利子！我時如是同其所行，或牧牛人；或畜養人；或採薪人；或治園人；或行路人。是等見已，我即奔馳極深隱處，勿復令見。譬如野鹿，或見如上牧放等人，奔深隱處，而遠避之，怖彼所見。我居曠野，遠離憒閙亦復如是！此即是為同彼所行最上寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！云何同彼最上寂靜？謂於曠野寂靜之處，坐臥居止，遠離喧繁一切憒閙，棄置所應受用之具，獨處閑寂隨所應住。舍利子！我時如是同其所行，或牧牛人；或畜養人；或採薪人；或治園人；或行路人。是等見已，我即奔馳極深隱處，勿復令見。譬如野鹿，或見如上牧放等人，奔深隱處，而遠避之，怖彼所見。我居曠野，遠離憒閙亦復如是！此即是為同彼所行最上寂靜。

「舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼於聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門，盡生死道，後不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼於聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我於冬分月初八夜，遇雪飛時，於其曠野孤逈之所，或近河側，裸露其身，於深雪中，一向而臥，過于夜分。如是所行，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，乃於冬分月初八夜，遇雪飛時，於其曠野孤逈之所，或近河側，裸露其身，於深雪中，一向而臥，過于夜分。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼於聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門，盡生死道，後不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我於冬分月初八夜，遇雪飛時，於其曠野孤逈之所，或近河側，裸露其身，於深雪中，一向而臥，過于夜分。如是所行，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，乃於冬分月初八夜，遇雪飛時，於其曠野孤逈之所，或近河側，裸露其身，於深雪中，一向而臥，過于夜分。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼於聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我於冬分月初八夜，遇雪飛時，詣于深水，量過項處，住是水中，經於夜分。如是所行，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，乃於冬分月初八夜，遇雪飛時，詣于深水，量過項處，住是水中，經於夜分。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我於冬分月初八夜，遇雪飛時，詣于深水，量過項處，住是水中，經於夜分。如是所行，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，乃於冬分月初八夜，遇雪飛時，詣于深水，量過項處，住是水中，經於夜分。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我當盛夏炎暑之月，酷熱可畏，日正中時，住於沙中，其沙深積，量過于膝。我於爾時，裸露其身，翹立一足，日光所照，隨日而轉。如是所行，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，乃於盛夏炎暑之月，酷熱可畏，日正中時，過于膝量，深沙之中，裸露其身，翹立一足，為日所照，隨日而轉。舍利子！是時若男若女，一切人眾，知是事已，咸悉奔詣接踵駢隘，以求瞻覩，眾所評議，我心自調，得其所樂，不念熱惱，不起懈意。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我當盛夏炎暑之月，酷熱可畏，日正中時，住於沙中，其沙深積，量過于膝。我於爾時，裸露其身，翹立一足，日光所照，隨日而轉。如是所行，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，乃於盛夏炎暑之月，酷熱可畏，日正中時，過于膝量，深沙之中，裸露其身，翹立一足，為日所照，隨日而轉。舍利子！是時若男若女，一切人眾，知是事已，咸悉奔詣接踵駢隘，以求瞻覩，眾所評議，我心自調，得其所樂，不念熱惱，不起懈意。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我以艱苦而求，難所得食，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是為難所求食？謂我專詣曠野之中群牛聚處，於彼求乞犢子之乳，隨其所得而用食之，此即是為難所求食。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我以艱苦而求，難所得食，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是為難所求食？謂我專詣曠野之中群牛聚處，於彼求乞犢子之乳，隨其所得而用食之，此即是為難所求食。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，但食其麥，計為清淨，作如是言：『若但食麥，如是修行，而得清淨。』彼取麥已，或碎其末；或𭲏其水；或以多種治事而食，為其資養。舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是我取麥為食？舍利子！我唯取其一粒而食，無復加二。後於異時，由食麥故，身支肥重，或復滋澤，亦我不起是念，復過其量，取麥食之，亦唯一粒，無復加二。舍利子！我以一麥食故，而極羸瘦，身分上下，如迦羅迦鳥及阿娑多鳥。又復足腨枯細，人所惡觀，如駝、如羊其足無異；又於項背，露現其骨，或窊、或凸猶如累石，高下不等；又如露地空閑草舍，兩面透徹，椓木踈離，中復開敞，互可窺視。我之兩脇，骨節踈露，中復開敞，亦可互見。又如暑月，日光炎熾所曝之水，至夕有人，於其水中，覆觀星宿，極深極遠，微微映現。我之兩目，瘦極深遠，似有所見，亦復如是！又如苦瓠，青未成熟，人所斷取，而彼枝葉，尋即萎悴，漸次枯弱，後乃乾合。我之身分，自頭至足，亦復如是！初即憔悴，漸次羸弱，後極消瘦，肌骨相合。舍利子！我初身體，強自攝持，攀附荊棘，而為倚仗，力所不任，欲起還坐，支節解散，頭頸低垂，劣不能語，其猶瘂羊。我雖如是，而乃堅固，內攝其心，外策其體，善自調息，復欲舉身，還為塵土之所坌污，以其塵土所積污故，我之身毛，銷磨悉盡。舍利子！彼時周匝城邑聚落，若男若女，而悉奔馳，競共瞻覩，咸作是言：『苦哉苦哉！沙門瞿曇！身體銷瘦，加復青黑，昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！世有一類婆羅門者，但食其麥，計為清淨，作如是言：『若但食麥，如是修行，而得清淨。』彼取麥已，或碎其末；或𭲏其水；或以多種治事而食，為其資養。舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是我取麥為食？舍利子！我唯取其一粒而食，無復加二。後於異時，由食麥故，身支肥重，或復滋澤，亦我不起是念，復過其量，取麥食之，亦唯一粒，無復加二。舍利子！我以一麥食故，而極羸瘦，身分上下，如迦羅迦鳥及阿娑多鳥。又復足腨枯細，人所惡觀，如駝、如羊其足無異；又於項背，露現其骨，或窊、或凸猶如累石，高下不等；又如露地空閑草舍，兩面透徹，椓木踈離，中復開敞，互可窺視。我之兩脇，骨節踈露，中復開敞，亦可互見。又如暑月，日光炎熾所曝之水，至夕有人，於其水中，覆觀星宿，極深極遠，微微映現。我之兩目，瘦極深遠，似有所見，亦復如是！又如苦瓠，青未成熟，人所斷取，而彼枝葉，尋即萎悴，漸次枯弱，後乃乾合。我之身分，自頭至足，亦復如是！初即憔悴，漸次羸弱，後極消瘦，肌骨相合。舍利子！我初身體，強自攝持，攀附荊棘，而為倚仗，力所不任，欲起還坐，支節解散，頭頸低垂，劣不能語，其猶瘂羊。我雖如是，而乃堅固，內攝其心，外策其體，善自調息，復欲舉身，還為塵土之所坌污，以其塵土所積污故，我之身毛，銷磨悉盡。舍利子！彼時周匝城邑聚落，若男若女，而悉奔馳，競共瞻覩，咸作是言：『苦哉苦哉！沙門瞿曇！身體銷瘦，加復青黑，昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，但食其米，計為清淨，作如是言：『若但食米，如是修行，而得清淨。』彼取米已，或碎其末；或𭲏其水；或以多種治事而食，為其資養。舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是我取米為食？舍利子！我唯取其一粒而食，無復加二。後於異時，由食米故，身支肥重，或復滋澤，我亦不起是念，復過其量，取米食之，亦唯一粒，無復加二，舍利子！我當如是修苦行。時有諸人民，來作是言：『昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！世有一類婆羅門者，但食其米，計為清淨，作如是言：『若但食米，如是修行，而得清淨。』彼取米已，或碎其末；或𭲏其水；或以多種治事而食，為其資養。舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是我取米為食？舍利子！我唯取其一粒而食，無復加二。後於異時，由食米故，身支肥重，或復滋澤，我亦不起是念，復過其量，取米食之，亦唯一粒，無復加二，舍利子！我當如是修苦行。時有諸人民，來作是言：『昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，但食其麻，計為清淨，作如是言：『若但食麻，如是修行，而得清淨。』彼取麻已，或碎其末；或𭲏其水；或以多種治事而食，為其資養。舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是我取麻為食？舍利子！我唯取其一粒而食，無復加二。後於異時，由食麻故，身支肥重，或復滋澤，我亦不起是念，復過其量，取麻食之，亦唯一粒，無復加二，我當如是修苦行。時有諸人民，來作是言：『昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！世有一類婆羅門者，但食其麻，計為清淨，作如是言：『若但食麻，如是修行，而得清淨。』彼取麻已，或碎其末；或𭲏其水；或以多種治事而食，為其資養。舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是我取麻為食？舍利子！我唯取其一粒而食，無復加二。後於異時，由食麻故，身支肥重，或復滋澤，我亦不起是念，復過其量，取麻食之，亦唯一粒，無復加二，我當如是修苦行。時有諸人民，來作是言：『昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，不食一切，計為清淨，作如是言：『若於一切所食之物，悉不食者，如是修行，而得清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，我於一切所食之物，悉不食之，由不食故，身極羸瘦，如是廣說，苦行修行。乃至人眾，來作是言：『苦哉苦哉！沙門瞿曇！儀容疙瘦，如莽虞鳥，昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！我於爾時，竊作是念：『世諸沙門、婆羅門等，歷諸極苦，加復殘毀，逼迫其身，皆為己行，以求清淨。我於是中，亦隨所行，正使碎身，如其塵末，都無勝利。乃至過去未來世中，及今現在一切沙門、婆羅門等，歷諸極苦，加復殘毀，逼迫其身，皆為己行，以求清淨。我於是中，悉隨所行，正使碎身，如其塵末，都無勝利。我今不復如是苦切，逼迫其身。彼求人中少分上法尚不能得，況聖知見最勝所證？故知此道非正覺道，我不復修。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！世有一類婆羅門者，不食一切，計為清淨，作如是言：『若於一切所食之物，悉不食者，如是修行，而得清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，我於一切所食之物，悉不食之，由不食故，身極羸瘦，如是廣說，苦行修行。乃至人眾，來作是言：『苦哉苦哉！沙門瞿曇！儀容疙瘦，如莽虞鳥，昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！我於爾時，竊作是念：『世諸沙門、婆羅門等，歷諸極苦，加復殘毀，逼迫其身，皆為己行，以求清淨。我於是中，亦隨所行，正使碎身，如其塵末，都無勝利。乃至過去未來世中，及今現在一切沙門、婆羅門等，歷諸極苦，加復殘毀，逼迫其身，皆為己行，以求清淨。我於是中，悉隨所行，正使碎身，如其塵末，都無勝利。我今不復如是苦切，逼迫其身。彼求人中少分上法尚不能得，況聖知見最勝所證？故知此道非正覺道，我不復修。』

「舍利子！我時又念：『初出家後，我往釋種園中閻浮樹下，安詳而坐，日影不轉蔭覆清涼。我於爾時，離諸欲染不善之法，有尋有伺，離生喜樂，證初禪定，此為正道。如實覺了，我於處處，勤歷諸道，此正道外，無復餘道，而為真實。是故我今寧假如是一切不食，身體羸瘦，加復疲倦，而自殘毀，以取其道？我今應可隨以所食而用食之。』作是念時，有一外道，所奉苦行仙聖，知我之念，來詣我所，而相謂言：『聖者瞿曇！汝之苦行，勿宜退轉。我於身毛孔中，當出威光，助佐於汝，令汝身支自然滋益。』舍利子！我時復作是念：『我所不食一切之物，國邑聚落，一切人眾，咸悉聞知（沙門瞿曇！苦行修行，一切不食，身體羸瘦）。今時或謂，有苦行仙聖，身出威光，助佐滋益。彼彼人眾，豈非以我為妄語邪？故我怖彼妄語，厭謗仙聖之言，止而不受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我時又念：『初出家後，我往釋種園中閻浮樹下，安詳而坐，日影不轉蔭覆清涼。我於爾時，離諸欲染不善之法，有尋有伺，離生喜樂，證初禪定，此為正道。如實覺了，我於處處，勤歷諸道，此正道外，無復餘道，而為真實。是故我今寧假如是一切不食，身體羸瘦，加復疲倦，而自殘毀，以取其道？我今應可隨以所食而用食之。』作是念時，有一外道，所奉苦行仙聖，知我之念，來詣我所，而相謂言：『聖者瞿曇！汝之苦行，勿宜退轉。我於身毛孔中，當出威光，助佐於汝，令汝身支自然滋益。』舍利子！我時復作是念：『我所不食一切之物，國邑聚落，一切人眾，咸悉聞知（沙門瞿曇！苦行修行，一切不食，身體羸瘦）。今時或謂，有苦行仙聖，身出威光，助佐滋益。彼彼人眾，豈非以我為妄語邪？故我怖彼妄語，厭謗仙聖之言，止而不受。』

「舍利子！我時作是念已，乃漸增廣隨用食之，或綠豆汁、或黃豆汁、或赤豆汁，以資其命。如是漸次隨用食故，身力勢分漸漸而生。力勢生已先詣龍河，次泥連河，到已徐緩沐浴其身，潔淨清涼。漸次行至一聚落中，有一女人，名曰善生，即以乳糜而奉於我。我既食已，乃詣邪嚩悉迦仙人住處，求吉祥草，得已執持，漸次往詣大菩提樹，到已右繞其樹三匝，於彼樹下，內外周布吉祥之草，而為其座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我時作是念已，乃漸增廣隨用食之，或綠豆汁、或黃豆汁、或赤豆汁，以資其命。如是漸次隨用食故，身力勢分漸漸而生。力勢生已先詣龍河，次泥連河，到已徐緩沐浴其身，潔淨清涼。漸次行至一聚落中，有一女人，名曰善生，即以乳糜而奉於我。我既食已，乃詣邪嚩悉迦仙人住處，求吉祥草，得已執持，漸次往詣大菩提樹，到已右繞其樹三匝，於彼樹下，內外周布吉祥之草，而為其座。

「舍利子！我時於上結加趺坐，端身正念，離諸欲染不善之法，有尋有伺，離生喜樂，證初禪定。次當止息尋伺，內心清淨，住一境性，無尋無伺，定生喜樂，證二禪定。次當離於喜貪住捨念行，如實正知，身受妙樂，如聖所觀，捨念之行，離喜妙樂，證三禪定。次當苦樂，悉斷如先，所起悅意惱意，而悉離著，不苦不樂，捨念清淨，證四禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我時於上結加趺坐，端身正念，離諸欲染不善之法，有尋有伺，離生喜樂，證初禪定。次當止息尋伺，內心清淨，住一境性，無尋無伺，定生喜樂，證二禪定。次當離於喜貪住捨念行，如實正知，身受妙樂，如聖所觀，捨念之行，離喜妙樂，證三禪定。次當苦樂，悉斷如先，所起悅意惱意，而悉離著，不苦不樂，捨念清淨，證四禪定。

「舍利子！我時次第，住三摩呬多心，清淨潔白，離隨煩惱軟品之業，安住不動，於初夜分，如實證得，天眼智明，心善開曉。舍利子！我所證得，天眼清淨，過於人眼，觀見世間一切有情，生滅、好醜、若貴、若賤，隨業所受皆如實知。若諸有情，於身口意，造不善業，毀謗賢聖，起於邪見，由彼積集邪見業故，身壞命終，墮在惡趣，生地獄中。若諸有情，於身口意，造眾善業，不謗賢聖，起於正見，由彼積集正見業故，身壞命終，生於善趣天界之中。我於如是等事，以淨天眼，而悉知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我時次第，住三摩呬多心，清淨潔白，離隨煩惱軟品之業，安住不動，於初夜分，如實證得，天眼智明，心善開曉。舍利子！我所證得，天眼清淨，過於人眼，觀見世間一切有情，生滅、好醜、若貴、若賤，隨業所受皆如實知。若諸有情，於身口意，造不善業，毀謗賢聖，起於邪見，由彼積集邪見業故，身壞命終，墮在惡趣，生地獄中。若諸有情，於身口意，造眾善業，不謗賢聖，起於正見，由彼積集正見業故，身壞命終，生於善趣天界之中。我於如是等事，以淨天眼，而悉知見。

「又舍利子！我時次第，住三摩呬多心，清淨潔白，離隨煩惱軟品之業，安住不動，於中夜分，如實證得，宿命智明，心善開曉。舍利子！我所證得，宿命之智，能知過去種種之事，所謂：一生二生、三四五生，若十、二十，乃至百生、千生、百千生，無數百千生。如是無數生中，若成若壞成壞劫事，昔如是姓；如是名字；如是種族；如是色相；如是飲食；如是壽量、苦樂等事；此滅彼生，彼滅此生。如是無數種事，我以宿命智力，如實思念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！我時次第，住三摩呬多心，清淨潔白，離隨煩惱軟品之業，安住不動，於中夜分，如實證得，宿命智明，心善開曉。舍利子！我所證得，宿命之智，能知過去種種之事，所謂：一生二生、三四五生，若十、二十，乃至百生、千生、百千生，無數百千生。如是無數生中，若成若壞成壞劫事，昔如是姓；如是名字；如是種族；如是色相；如是飲食；如是壽量、苦樂等事；此滅彼生，彼滅此生。如是無數種事，我以宿命智力，如實思念。

「又舍利子！我時次第住三摩呬多心，清淨潔白，離隨煩惱軟品之業，安住不動，於後夜分，如實證得，漏盡智明，心善開曉。次第於其明星現時，吉祥歡喜，人中大龍、人中師子、人中大仙、人中勇猛、人中眾色蓮華、人中白蓮華、人中最上、人中無上善調御者、人中調御士，於一切處，知所應知，得所應得，覺所應覺，證所應證。如是一切，於剎那間，起相應心，以如實智，成正覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！我時次第住三摩呬多心，清淨潔白，離隨煩惱軟品之業，安住不動，於後夜分，如實證得，漏盡智明，心善開曉。次第於其明星現時，吉祥歡喜，人中大龍、人中師子、人中大仙、人中勇猛、人中眾色蓮華、人中白蓮華、人中最上、人中無上善調御者、人中調御士，於一切處，知所應知，得所應得，覺所應覺，證所應證。如是一切，於剎那間，起相應心，以如實智，成正覺道。

「復次舍利子！我知世間有沙門、婆羅門，作如是言：『若人幼少，顏貌光澤，頂髮黝潤，志氣壯盛，心力具全。年正二十，或過二十，是人能於正慧，隨轉修行。若復有人，年壽耆耄，心力衰微，將欲謝世，是人不能於其正慧隨轉修行。』舍利子！我今耆耄，年將八十，俯期謝世。譬如朽故車輪，以雜繩索，而用繫縛，強使運轉，我亦如是！舍利子！汝可周行，從國至國，從邑至邑，觀察諸有聲聞弟子，於如來身及神通力勝慧辯才。此之五事，皆悉減少。舍利子！若人頂以火盆，從國至國、從邑至邑，如是周行，未足為難；若於勝慧辯才，不令減少，是則為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！我知世間有沙門、婆羅門，作如是言：『若人幼少，顏貌光澤，頂髮黝潤，志氣壯盛，心力具全。年正二十，或過二十，是人能於正慧，隨轉修行。若復有人，年壽耆耄，心力衰微，將欲謝世，是人不能於其正慧隨轉修行。』舍利子！我今耆耄，年將八十，俯期謝世。譬如朽故車輪，以雜繩索，而用繫縛，強使運轉，我亦如是！舍利子！汝可周行，從國至國，從邑至邑，觀察諸有聲聞弟子，於如來身及神通力勝慧辯才。此之五事，皆悉減少。舍利子！若人頂以火盆，從國至國、從邑至邑，如是周行，未足為難；若於勝慧辯才，不令減少，是則為難。

「又舍利子！若或有人，雖遇如來大師出世，於苦法、樂法、非苦樂法，悉以淨心宣說正語，是人返以為妄失法。舍利子！不應以佛正語為妄失法。何以故？如來大師出現世間，於苦樂法、非苦樂法，悉以淨心，宣說正語，是無妄失法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！若或有人，雖遇如來大師出世，於苦法、樂法、非苦樂法，悉以淨心宣說正語，是人返以為妄失法。舍利子！不應以佛正語為妄失法。何以故？如來大師出現世間，於苦樂法、非苦樂法，悉以淨心，宣說正語，是無妄失法。

「舍利子！如賢劫中，有四如來，出現世間。如是四佛聲聞弟子，次第至今壽命百歲，彼彼所有念行慧壽，皆悉具足。譬如力士持挽硬弓端直而射，悉獲中的。舍利子！前三如來聲聞弟子，亦復如是。念行慧壽，皆悉具足，彼彼皆能於日日中，親近請問諸法之義。舍利子！今我法中，聲聞弟子，一能請問，而無有載。又復一聞我說，不能於中審解所說文句義理，況復末世餘諸弟子？若時飲食，嗜著其味，睡眠疲倦，運動憩止，大小便事，諸所施作，時悉妨廢。舍利子！前之三佛聲聞弟子，壽量長遠，今壽百歲，極為迅速。舍利子！過百歲時，勝慧辯才，有所減失。舍利子！彼時聲聞弟子，以如來大師出世所說正語，為妄失法。舍利子！彼不應以佛說正語而為妄失。何以故？如來大師出現世間，於苦樂法、非苦樂法，悉以淨心所說正語，是無妄失法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如賢劫中，有四如來，出現世間。如是四佛聲聞弟子，次第至今壽命百歲，彼彼所有念行慧壽，皆悉具足。譬如力士持挽硬弓端直而射，悉獲中的。舍利子！前三如來聲聞弟子，亦復如是。念行慧壽，皆悉具足，彼彼皆能於日日中，親近請問諸法之義。舍利子！今我法中，聲聞弟子，一能請問，而無有載。又復一聞我說，不能於中審解所說文句義理，況復末世餘諸弟子？若時飲食，嗜著其味，睡眠疲倦，運動憩止，大小便事，諸所施作，時悉妨廢。舍利子！前之三佛聲聞弟子，壽量長遠，今壽百歲，極為迅速。舍利子！過百歲時，勝慧辯才，有所減失。舍利子！彼時聲聞弟子，以如來大師出世所說正語，為妄失法。舍利子！彼不應以佛說正語而為妄失。何以故？如來大師出現世間，於苦樂法、非苦樂法，悉以淨心所說正語，是無妄失法。」

爾時會中有一尊者，名曰龍護。去佛不遠，執孔雀扇，侍佛之側。時即置扇，前詣佛所，合掌頂禮，而白佛言：「我今得聞此正法已，身毛悚豎，生大歡喜。世尊！此經何名？我等云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一尊者，名曰龍護。去佛不遠，執孔雀扇，侍佛之側。時即置扇，前詣佛所，合掌頂禮，而白佛言：「我今得聞此正法已，身毛悚豎，生大歡喜。世尊！此經何名？我等云何奉持？」

佛言：「龍護！今此正法，名『身毛喜豎』。如是名字，汝當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「龍護！今此正法，名『身毛喜豎』。如是名字，汝當受持。」

佛說是經已，毘舍離國最勝大城最勝林中，諸苾芻眾，聞佛所說，歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，毘舍離國最勝大城最勝林中，諸苾芻眾，聞佛所說，歡喜信受。