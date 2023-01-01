佛說身毛喜豎經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說身毛喜豎經卷上

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在毘舍離國最勝大城最勝林中，與苾芻眾俱。時彼城中有長者子，名曰善星，捨離佛法，其來未久，以多種緣，謗佛法僧，而作是言：「沙門瞿曇！尚無人中最上之法，況聖知見最勝所證，入於論難。彼為聲聞，宣說諸法，所求所修，以自辯才及不正智，而為所證，其所說法，豈能出要盡苦邊際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在毘舍離國最勝大城最勝林中，與苾芻眾俱。時彼城中有長者子，名曰善星，捨離佛法，其來未久，以多種緣，謗佛法僧，而作是言：「沙門瞿曇！尚無人中最上之法，況聖知見最勝所證，入於論難。彼為聲聞，宣說諸法，所求所修，以自辯才及不正智，而為所證，其所說法，豈能出要盡苦邊際？」

爾時尊者舍利子，於其食時著衣持鉢，入毘舍離大城，次第乞食，聞彼城中善星長者子以多種緣謗佛法僧。時尊者舍利子既行乞已，還復本處，飯食事訖，收攝衣鉢，洗雙足已，往詣佛所，頭面著地，禮世尊足，退坐一面，而白佛言：「世尊！我於今日，入毘舍離大城乞食，聞彼城中善星長者子，以多種緣謗佛法僧，而作是言：『沙門瞿曇！尚無人中最上之法，況聖知見最勝所證，入於論難。彼為聲聞，宣說諸法，所求所修，以自辯才及不正智，而為所證，其所說法，豈能出要盡苦邊際？』世尊！彼長者子，捨離佛法，其來未久，斯何等故，發如是言？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利子，於其食時著衣持鉢，入毘舍離大城，次第乞食，聞彼城中善星長者子以多種緣謗佛法僧。時尊者舍利子既行乞已，還復本處，飯食事訖，收攝衣鉢，洗雙足已，往詣佛所，頭面著地，禮世尊足，退坐一面，而白佛言：「世尊！我於今日，入毘舍離大城乞食，聞彼城中善星長者子，以多種緣謗佛法僧，而作是言：『沙門瞿曇！尚無人中最上之法，況聖知見最勝所證，入於論難。彼為聲聞，宣說諸法，所求所修，以自辯才及不正智，而為所證，其所說法，豈能出要盡苦邊際？』世尊！彼長者子，捨離佛法，其來未久，斯何等故，發如是言？」

爾時佛告尊者舍利子言：「汝今當知，彼善星長者子，是大麁惡，覆藏自罪，以覆藏故，謗佛法僧，乃發是言。舍利子！如汝所聞，彼長者子出非義語而為誹謗，即作是言：『沙門瞿曇！彼為聲聞所說諸法，豈能出要盡苦邊際者？』汝當善聽，我今為汝略說其事。舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，十號具足。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故乃發是言：『沙門瞿曇！尚無人中最上之法，況聖知見最勝所證，入於論難。彼為聲聞，宣說諸法，所求所修，以自辯才及不正智，而為所證。』由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄，如墜重擔。又如聲聞苾芻，戒定慧學，皆悉具足，少用勤力，智獲果證，不以為難；彼墮惡趣，亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告尊者舍利子言：「汝今當知，彼善星長者子，是大麁惡，覆藏自罪，以覆藏故，謗佛法僧，乃發是言。舍利子！如汝所聞，彼長者子出非義語而為誹謗，即作是言：『沙門瞿曇！彼為聲聞所說諸法，豈能出要盡苦邊際者？』汝當善聽，我今為汝略說其事。舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，十號具足。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故乃發是言：『沙門瞿曇！尚無人中最上之法，況聖知見最勝所證，入於論難。彼為聲聞，宣說諸法，所求所修，以自辯才及不正智，而為所證。』由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄，如墜重擔。又如聲聞苾芻，戒定慧學，皆悉具足，少用勤力，智獲果證，不以為難；彼墮惡趣，亦復如是！

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於阿蘭若處棲止坐臥，遠離闤闠種種憒閙，人所應用房舍坐臥諸緣具等，亦悉棄置。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於阿蘭若處棲止坐臥，遠離闤闠種種憒閙，人所應用房舍坐臥諸緣具等，亦悉棄置。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，離欲離罪息不善法，有尋有伺，離生喜樂，證初禪定。彼長者子，於如是事雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，離欲離罪息不善法，有尋有伺，離生喜樂，證初禪定。彼長者子，於如是事雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，止息尋伺，內外清淨，心一境性，無尋無伺，定生喜樂，證二禪定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，止息尋伺，內外清淨，心一境性，無尋無伺，定生喜樂，證二禪定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，離於喜貪，如實正知，修捨念行，身受妙樂，離於貪想，如聖所觀，捨念之行，離喜妙樂，證三禪定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃出是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，離於喜貪，如實正知，修捨念行，身受妙樂，離於貪想，如聖所觀，捨念之行，離喜妙樂，證三禪定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃出是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，苦樂悉斷，離先所有悅意、惱意二種之法，除苦樂想，捨念清淨，證四禪定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，苦樂悉斷，離先所有悅意、惱意二種之法，除苦樂想，捨念清淨，證四禪定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，過諸色想，離想對礙，於種種想，而不作意，緣無邊空，以為行相，證空無邊處定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。餘之所證，九次第定，亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，過諸色想，離想對礙，於種種想，而不作意，緣無邊空，以為行相，證空無邊處定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。餘之所證，九次第定，亦復如是！

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於處非處以自智力悉如實知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於處非處以自智力悉如實知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，一切所行所至之道，悉以正智如實了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，一切所行所至之道，悉以正智如實了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於種種界無數世界，悉以正智如實了知。如來成就如是智力，彼長者子於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於種種界無數世界，悉以正智如實了知。如來成就如是智力，彼長者子於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於諸有情，所有無數種種信解，悉以正智稱量，如實一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言，及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於諸有情，所有無數種種信解，悉以正智稱量，如實一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言，及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於諸有情，差別諸根，悉以正智稱量，如實一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於諸有情，差別諸根，悉以正智稱量，如實一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於諸有情，積集諸業，及其壽量，悉以正智稱量，如實一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於諸有情，積集諸業，及其壽量，悉以正智稱量，如實一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，一切禪定，解脫三摩地、三摩鉢底，染淨所起，悉以正智，如實了知。如來成就如是智力，彼長者子，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，一切禪定，解脫三摩地、三摩鉢底，染淨所起，悉以正智，如實了知。如來成就如是智力，彼長者子，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，以淨天眼過於人眼，能觀世間一切有情生滅好醜，若貴若賤，隨業所受。若諸有情，於身口意，造不善業，毀訾賢聖，起於邪見，因斯積集邪見業故，身壞命終，墮在惡趣，生地獄中；若諸有情，於身口意，造眾善業，不毀賢聖，起於正見，因斯積集正見業故，身壞命終，生於善趣天界之中。即以天眼及以正智，悉見悉知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，以淨天眼過於人眼，能觀世間一切有情生滅好醜，若貴若賤，隨業所受。若諸有情，於身口意，造不善業，毀訾賢聖，起於邪見，因斯積集邪見業故，身壞命終，墮在惡趣，生地獄中；若諸有情，於身口意，造眾善業，不毀賢聖，起於正見，因斯積集正見業故，身壞命終，生於善趣天界之中。即以天眼及以正智，悉見悉知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，種種宿住隨念智力，所謂能知一生二生、三四五生，若十、二十，乃至百生、千生、百千生，無數百千生。於諸生中，若成若壞，諸有一切成壞劫事，昔如是姓、如是名字、如是種族、如是色相、如是飲食、如是壽量、如是苦樂，此滅彼生、彼滅此生。如是等事，悉以正智，如實思念，一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，種種宿住隨念智力，所謂能知一生二生、三四五生，若十、二十，乃至百生、千生、百千生，無數百千生。於諸生中，若成若壞，諸有一切成壞劫事，昔如是姓、如是名字、如是種族、如是色相、如是飲食、如是壽量、如是苦樂，此滅彼生、彼滅此生。如是等事，悉以正智，如實思念，一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，諸漏已盡，非漏隨增，心善解脫、慧善解脫。於如是法，以自通力，成就所證。舍利子！如來圓滿如是十力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，諸漏已盡，非漏隨增，心善解脫、慧善解脫。於如是法，以自通力，成就所證。舍利子！如來圓滿如是十力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，成就四無所畏而悉能知聖所行處，於大眾中，作師子吼，轉大梵輪，餘諸沙門、婆羅門，若魔若梵，悉不能轉。何等為四？一者、如來、應供、正等正覺，證一切智，此法彼法，無所不知，於大眾中，作如是言：『我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪，餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門、及天人、魔、梵與我等者。』二者、如來、應供、正等正覺，諸漏已盡，於大眾中，作如是言：『我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪，餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門及天人、魔、梵與我等者。』三者、如來、應供、正等正覺，為隨法行諸聲聞人，宣說所修隨法所行，如先廣說，最上所證，於大眾中，作如是言：『我說貪欲是障道法，我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門、及天人、魔、梵與我等者。』四者、如來、應供、正等正覺，為諸聲聞說正道法，而能出要盡苦邊際，於大眾中，作如是說：『我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪，餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門及天、人、魔、梵與我等者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，成就四無所畏而悉能知聖所行處，於大眾中，作師子吼，轉大梵輪，餘諸沙門、婆羅門，若魔若梵，悉不能轉。何等為四？一者、如來、應供、正等正覺，證一切智，此法彼法，無所不知，於大眾中，作如是言：『我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪，餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門、及天人、魔、梵與我等者。』二者、如來、應供、正等正覺，諸漏已盡，於大眾中，作如是言：『我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪，餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門及天人、魔、梵與我等者。』三者、如來、應供、正等正覺，為隨法行諸聲聞人，宣說所修隨法所行，如先廣說，最上所證，於大眾中，作如是言：『我說貪欲是障道法，我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門、及天人、魔、梵與我等者。』四者、如來、應供、正等正覺，為諸聲聞說正道法，而能出要盡苦邊際，於大眾中，作如是說：『我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪，餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門及天、人、魔、梵與我等者。』

「舍利子！如來圓滿如是四無所畏，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如來圓滿如是四無所畏，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！世有八眾。何等為八？一、剎帝利眾，二、婆羅門眾，三、長者眾，四、沙門眾，五、四大王天眾，六、忉利天眾，七、魔眾，八、梵天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！世有八眾。何等為八？一、剎帝利眾，二、婆羅門眾，三、長者眾，四、沙門眾，五、四大王天眾，六、忉利天眾，七、魔眾，八、梵天眾。

「舍利子！我昔曾往無數百千剎帝利會中，隨彼眾會何等色相，我亦同彼現其形相；隨彼眾會光明分量，我亦同彼具其光相。彼眾或以自教說法，我亦先當同其所說，然後我說勝彼之法。我雖如是所說，彼眾亦悉不能知解，以是緣故，彼眾疑念：『適所說法，為沙門邪？婆羅門邪？天、人、魔、梵之所說邪？』我時復為說最上法，示教利喜。如其所應示教利喜已，我於爾時，隱身不現。我雖如是隱其身相，彼眾亦悉不能知覺，復起疑念：『適所隱者，為沙門邪？婆羅門邪？或天、人、魔、梵邪？』舍利子！我時現自身相，與彼同等，彼眾尚猶不能見我，況復超勝我？時所說最上法者，所謂最勝神通知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我昔曾往無數百千剎帝利會中，隨彼眾會何等色相，我亦同彼現其形相；隨彼眾會光明分量，我亦同彼具其光相。彼眾或以自教說法，我亦先當同其所說，然後我說勝彼之法。我雖如是所說，彼眾亦悉不能知解，以是緣故，彼眾疑念：『適所說法，為沙門邪？婆羅門邪？天、人、魔、梵之所說邪？』我時復為說最上法，示教利喜。如其所應示教利喜已，我於爾時，隱身不現。我雖如是隱其身相，彼眾亦悉不能知覺，復起疑念：『適所隱者，為沙門邪？婆羅門邪？或天、人、魔、梵邪？』舍利子！我時現自身相，與彼同等，彼眾尚猶不能見我，況復超勝我？時所說最上法者，所謂最勝神通知見。

「又舍利子！我昔曾往無數百千婆羅門會中，隨彼眾會何等色相，我亦同彼現其形相；隨彼眾會光明分量，我亦同彼具其光相。彼眾或以自教說法，我亦先當同其所說，然後我說勝彼之法。我雖如是所說，彼眾亦悉不能知解，以是緣故，彼眾疑念：『適所說法，為沙門邪？婆羅門邪？天、人、魔、梵之所說邪？』我時復為說最上法，示教利喜。如其所應示教利喜已，我於爾時，隱身不現。我雖如是隱其身相，彼眾亦悉不能知覺，復起疑念：『適所隱者，為沙門邪？婆羅門邪？或天、人、魔、梵邪？』舍利子！我時現自身相與彼同等，彼眾尚猶不能見我，況復超勝我？時所說最上法者，所謂最勝神通知見，餘之長者、沙門、四大王天、忉利天及魔眾會，亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！我昔曾往無數百千婆羅門會中，隨彼眾會何等色相，我亦同彼現其形相；隨彼眾會光明分量，我亦同彼具其光相。彼眾或以自教說法，我亦先當同其所說，然後我說勝彼之法。我雖如是所說，彼眾亦悉不能知解，以是緣故，彼眾疑念：『適所說法，為沙門邪？婆羅門邪？天、人、魔、梵之所說邪？』我時復為說最上法，示教利喜。如其所應示教利喜已，我於爾時，隱身不現。我雖如是隱其身相，彼眾亦悉不能知覺，復起疑念：『適所隱者，為沙門邪？婆羅門邪？或天、人、魔、梵邪？』舍利子！我時現自身相與彼同等，彼眾尚猶不能見我，況復超勝我？時所說最上法者，所謂最勝神通知見，餘之長者、沙門、四大王天、忉利天及魔眾會，亦復如是！

「又舍利子！我昔曾往無數百千梵天會中，隨彼眾會何等色相，我亦同彼現其形相；隨彼眾會光明分量，我亦同彼具其光相。彼眾或以自教說法，我亦先當同其所說，然後我說勝彼之法。我雖如是所說，彼眾亦悉不能知解，以是緣故，彼眾疑念：『適所說法，為沙門邪？婆羅門邪？天、人、魔、梵之所說邪？』我時復為說最上法，示教利喜。如其所應示教利喜已，我於爾時，隱身不現。我雖如是隱其身相，彼眾亦悉不能知覺，復起疑念：『適所隱者，為沙門邪？婆羅門邪？或天、人、魔、梵邪？』舍利子！我時現自身相與彼同等，彼眾尚猶不能見我，況復超勝我？時所說最上法者，所謂最勝神通知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！我昔曾往無數百千梵天會中，隨彼眾會何等色相，我亦同彼現其形相；隨彼眾會光明分量，我亦同彼具其光相。彼眾或以自教說法，我亦先當同其所說，然後我說勝彼之法。我雖如是所說，彼眾亦悉不能知解，以是緣故，彼眾疑念：『適所說法，為沙門邪？婆羅門邪？天、人、魔、梵之所說邪？』我時復為說最上法，示教利喜。如其所應示教利喜已，我於爾時，隱身不現。我雖如是隱其身相，彼眾亦悉不能知覺，復起疑念：『適所隱者，為沙門邪？婆羅門邪？或天、人、魔、梵邪？』舍利子！我時現自身相與彼同等，彼眾尚猶不能見我，況復超勝我？時所說最上法者，所謂最勝神通知見。

「舍利子！彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！其有地獄所行之道、所趣業因，乃至有情所受報應，我悉如實一一了知；又復畜生所行之道、所趣業因，乃至有情所受報應，悉如實知；又復餓鬼所行之道、所趣業因，乃至有情所受報應，悉如實知；所有阿修羅道、人所行道、天所行道所趣業因，乃至彼彼有情所受報應，悉如實知。舍利子！至于涅槃所行聖道，及涅槃法，乃至有情證涅槃果，悉如實知。舍利子！彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！其有地獄所行之道、所趣業因，乃至有情所受報應，我悉如實一一了知；又復畜生所行之道、所趣業因，乃至有情所受報應，悉如實知；又復餓鬼所行之道、所趣業因，乃至有情所受報應，悉如實知；所有阿修羅道、人所行道、天所行道所趣業因，乃至彼彼有情所受報應，悉如實知。舍利子！至于涅槃所行聖道，及涅槃法，乃至有情證涅槃果，悉如實知。舍利子！彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。