佛說八無暇有暇經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說八無暇有暇經

大唐三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園，與大苾芻眾及人天等俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園，與大苾芻眾及人天等俱。

爾時，世尊告諸苾芻曰：「汝等當知，於此世間，寡聞無識、凡夫之類，常說無暇、有暇之言，然不了知，云何無暇，云何有暇。吾今為汝分別開示，汝等諦聽，善思念之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸苾芻曰：「汝等當知，於此世間，寡聞無識、凡夫之類，常說無暇、有暇之言，然不了知，云何無暇，云何有暇。吾今為汝分別開示，汝等諦聽，善思念之。

「若諸有情，欲住聖行，修善法時，有其八事，無暇修習。云何為八？汝等當知： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸有情，欲住聖行，修善法時，有其八事，無暇修習。云何為八？汝等當知：

「於此世間，大師出現，所謂如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人墮在地獄之中，受大苦惱，是名最初欲住聖行無暇修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此世間，大師出現，所謂如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人墮在地獄之中，受大苦惱，是名最初欲住聖行無暇修習。

「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人墮在餓鬼之中，受大苦惱，是名第二欲住聖行無暇修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人墮在餓鬼之中，受大苦惱，是名第二欲住聖行無暇修習。

「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人墮在傍生之中，受諸苦惱，是名第三欲住聖行無暇修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人墮在傍生之中，受諸苦惱，是名第三欲住聖行無暇修習。

「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人生在長壽天中，無所知曉，是名第四欲住聖行無暇修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人生在長壽天中，無所知曉，是名第四欲住聖行無暇修習。

「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人生在邊地、下賤、蔑戾車中，不識善惡，於我四眾，不聞不見，是名第五欲住聖行無暇修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人生在邊地、下賤、蔑戾車中，不識善惡，於我四眾，不聞不見，是名第五欲住聖行無暇修習。

「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人雖復生在中國，然受惡報，聾盲瘖瘂，以手代言，於善於惡不能分別，是名第六欲住聖行無暇修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人雖復生在中國，然受惡報，聾盲瘖瘂，以手代言，於善於惡不能分別，是名第六欲住聖行無暇修習。

「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人雖復生在中國，其身雖不聾盲瘖瘂、以手代言，於善於惡悉能曉了，然而信邪倒見，作如是說：『無施無受，亦無祠祀，無善惡業緣，無異熟果報，無今世後世，無父母眷屬，無化生有情。於此世間，無阿羅漢，正趣正行，此世他世，於現法中，得自覺悟，正證圓滿，皆悉了知，我生已盡，梵行已立，不受後有。此事皆無。』生極邪見，是謂第七欲住聖行無暇修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人雖復生在中國，其身雖不聾盲瘖瘂、以手代言，於善於惡悉能曉了，然而信邪倒見，作如是說：『無施無受，亦無祠祀，無善惡業緣，無異熟果報，無今世後世，無父母眷屬，無化生有情。於此世間，無阿羅漢，正趣正行，此世他世，於現法中，得自覺悟，正證圓滿，皆悉了知，我生已盡，梵行已立，不受後有。此事皆無。』生極邪見，是謂第七欲住聖行無暇修習。

「復次，諸苾芻！於此世間，無大師現，無十號名，不聞諸佛所證妙法，不除煩惱，不趣菩提，不至涅槃，無苦邊際。有人雖復生在中國，不聾盲瘖瘂，不以手代言，於善於惡悉能曉了，不生邪見，作如是說：『有施有受，亦有祠祀，有善惡業緣，有異熟果報，有今世後世，有父母眷屬，有化生有情。於此世間，有阿羅漢，正趣正行，此世他世，於現法中，得自覺悟，正證圓滿，皆悉了知，我生已盡，梵行已立，不受後有。此等皆有。』生極正見；然無將導，開出離門，是名第八欲住聖行無暇修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！於此世間，無大師現，無十號名，不聞諸佛所證妙法，不除煩惱，不趣菩提，不至涅槃，無苦邊際。有人雖復生在中國，不聾盲瘖瘂，不以手代言，於善於惡悉能曉了，不生邪見，作如是說：『有施有受，亦有祠祀，有善惡業緣，有異熟果報，有今世後世，有父母眷屬，有化生有情。於此世間，有阿羅漢，正趣正行，此世他世，於現法中，得自覺悟，正證圓滿，皆悉了知，我生已盡，梵行已立，不受後有。此等皆有。』生極正見；然無將導，開出離門，是名第八欲住聖行無暇修習。

「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人生在中國，而所受身諸根具足，了善惡言，乃至生極正見。汝等苾芻當知，是人有暇修習。汝等苾芻，此有暇事，汝等已得。生居中國，逢我出世，得聞聖教，諸根具足，當生勇猛，常勤策勵，修諸善品，於善法律，如說修行，展轉相教，展轉懺悔，常淨三業，恒行十善，勿為無益致招後悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！於此世間，大師出現，十號具足，宣說諸佛所證妙法，善除煩惱，能趣菩提，究竟涅槃，盡諸苦際。說是法時，有人生在中國，而所受身諸根具足，了善惡言，乃至生極正見。汝等苾芻當知，是人有暇修習。汝等苾芻，此有暇事，汝等已得。生居中國，逢我出世，得聞聖教，諸根具足，當生勇猛，常勤策勵，修諸善品，於善法律，如說修行，展轉相教，展轉懺悔，常淨三業，恒行十善，勿為無益致招後悔。」

爾時，世尊欲重宣此義，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，說伽他曰：

「我已為說八無暇， 皆願當生有暇中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已為說八無暇， 皆願當生有暇中，

若生難處不聞經， 汝等至心應善聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生難處不聞經， 汝等至心應善聽。

銅柱鐵山眾苦逼， 煻煨糞屎刺刀林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 銅柱鐵山眾苦逼， 煻煨糞屎刺刀林，

於地獄中受斯苦， 此處豈能聞正法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於地獄中受斯苦， 此處豈能聞正法？

飢渴針咽苦逼身， 雨注河流成猛火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢渴針咽苦逼身， 雨注河流成猛火，

於餓鬼中受斯苦， 此處豈能聞正法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於餓鬼中受斯苦， 此處豈能聞正法？

更互恒懷怖害心， 常欲展轉相食噉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更互恒懷怖害心， 常欲展轉相食噉，

於傍生中受斯苦， 此處豈能聞正法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於傍生中受斯苦， 此處豈能聞正法？

若在天中有頂處， 由先福力生於彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在天中有頂處， 由先福力生於彼，

長壽覺慧不分明， 此處豈能聞正法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長壽覺慧不分明， 此處豈能聞正法？

生在邊方鄙惡處， 耳不曾聞說法聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生在邊方鄙惡處， 耳不曾聞說法聲，

無識恒居蔑戾車， 此處豈能聞正法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無識恒居蔑戾車， 此處豈能聞正法？

由彼先身造惡業， 聾盲瘖瘂缺諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼先身造惡業， 聾盲瘖瘂缺諸根，

癡鈍即是人身牛， 此人豈能聞正法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡鈍即是人身牛， 此人豈能聞正法？

若人不信於三寶， 說無因果無尊親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不信於三寶， 說無因果無尊親，

如是邪見壞其心， 此人豈能聞正法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是邪見壞其心， 此人豈能聞正法？

諸佛大師不出現， 亦無妙法流世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大師不出現， 亦無妙法流世間，

若人生居闇世中， 此時豈能聞正法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人生居闇世中， 此時豈能聞正法？

若人生於有暇處， 八種無暇過皆除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人生於有暇處， 八種無暇過皆除，

猶如病者遇良醫， 應可至心聞正法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如病者遇良醫， 應可至心聞正法！

汝已獲人身， 復得聞正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝已獲人身， 復得聞正法，

不得聖果者， 多生無暇中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得聖果者， 多生無暇中。

我說八無暇， 是眾生難處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說八無暇， 是眾生難處，

得住有暇者， 斯人世希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得住有暇者， 斯人世希有。

汝已獲人身， 復得聞正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝已獲人身， 復得聞正法，

愛護自身者， 當除煩惱慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛護自身者， 當除煩惱慢。

若有聞正法， 不能如說行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞正法， 不能如說行，

輪迴八難中， 備受諸辛苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪迴八難中， 備受諸辛苦。

已捨無暇處， 常求聞正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已捨無暇處， 常求聞正法，

於生老死中， 不久當出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於生老死中， 不久當出離。

若已獲人身， 聞法行放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若已獲人身， 聞法行放逸，

後當生惱悔， 如商人失財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後當生惱悔， 如商人失財。

若人聞我說， 識暇及無暇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞我說， 識暇及無暇，

是故應勤心， 正修於梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應勤心， 正修於梵行。

我說明眼人， 善護於諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說明眼人， 善護於諸惡，

正念能防守， 不隨諸有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念能防守， 不隨諸有漏。

一切隨眠斷， 降伏大魔怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切隨眠斷， 降伏大魔怨，

永超生死流， 得昇於彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永超生死流， 得昇於彼岸。」

爾時，世尊說是經已，時諸苾芻、人天大眾，聞佛所說，歡喜頂戴，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是經已，時諸苾芻、人天大眾，聞佛所說，歡喜頂戴，信受奉行。