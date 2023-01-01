佛說淨意優婆塞所問經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說淨意優婆塞所問經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大眾俱。是時，城中有一族姓兜泥耶子，名曰淨意，來詣佛所。到佛所已，見佛相好，心生歡喜種種稱讚，合掌恭敬禮佛足已，退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大眾俱。是時，城中有一族姓兜泥耶子，名曰淨意，來詣佛所。到佛所已，見佛相好，心生歡喜種種稱讚，合掌恭敬禮佛足已，退住一面。

時，淨意兜泥耶子，前白佛言：「世尊！我有少法，欲伸請問，願佛世尊聽許我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，淨意兜泥耶子，前白佛言：「世尊！我有少法，欲伸請問，願佛世尊聽許我說。」

佛言：「淨意！隨有所疑，今恣汝問，佛當一一為汝開決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「淨意！隨有所疑，今恣汝問，佛當一一為汝開決。」

爾時，淨意兜泥耶子白佛言：「世尊！我見世間一切人眾，種種行相而各差別，或見有人得長壽者，有短壽者；有多病者，有少病者；有端正者，有醜陋者；有如意者，有不如意者；有生下族者，有生上族者；有富貴者，有貧窮者；有愚癡者，有智慧者，如是等類，種種差別。以何因緣，報應如是？願佛世尊為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨意兜泥耶子白佛言：「世尊！我見世間一切人眾，種種行相而各差別，或見有人得長壽者，有短壽者；有多病者，有少病者；有端正者，有醜陋者；有如意者，有不如意者；有生下族者，有生上族者；有富貴者，有貧窮者；有愚癡者，有智慧者，如是等類，種種差別。以何因緣，報應如是？願佛世尊為我宣說。」

佛言：「淨意！汝今當知世間眾生，所作因行有差別故，其所得果而各有異。」時，淨意兜泥耶子復白佛言：「世尊！如佛所言因果差別，願佛世尊略為開示、若廣說者。我於是義，不能解了。」佛言：「淨意！汝當諦聽如善作意，今為汝說。」是時，淨意兜泥耶子受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「淨意！汝今當知世間眾生，所作因行有差別故，其所得果而各有異。」時，淨意兜泥耶子復白佛言：「世尊！如佛所言因果差別，願佛世尊略為開示、若廣說者。我於是義，不能解了。」佛言：「淨意！汝當諦聽如善作意，今為汝說。」是時，淨意兜泥耶子受教而聽。

佛言：「淨意！汝今當知，世間一類男子、女人心懷惡毒，或時持刀、或時執杖，伺求方便殺害生命，無悲愍心不生慚愧，或自手殺、或教他殺。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生壽命短促。淨意當知，由殺命因，獲短壽果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「淨意！汝今當知，世間一類男子、女人心懷惡毒，或時持刀、或時執杖，伺求方便殺害生命，無悲愍心不生慚愧，或自手殺、或教他殺。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生壽命短促。淨意當知，由殺命因，獲短壽果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人心無惡毒，不持刀杖不殺生命，具悲愍心有大慚愧。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生壽命長遠。淨意當知，由不殺因，感長壽果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人心無惡毒，不持刀杖不殺生命，具悲愍心有大慚愧。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生壽命長遠。淨意當知，由不殺因，感長壽果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人，或時執持杖、木、瓦、石打擲有情，或復自手觸惱於人。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生多諸疾病。淨意當知，由惱害因，感多病果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人，或時執持杖、木、瓦、石打擲有情，或復自手觸惱於人。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生多諸疾病。淨意當知，由惱害因，感多病果。

「復次，淨意，世間一類男子、女人，不持杖、木、瓦、石打擲有情，不以自手觸惱於人。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生少諸疾病。淨意當知，由不惱害因，感少病果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意，世間一類男子、女人，不持杖、木、瓦、石打擲有情，不以自手觸惱於人。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生少諸疾病。淨意當知，由不惱害因，感少病果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人，常起忿恨瞋恚之心，生諸過失。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生相貌醜陋。淨意當知，由忿恚因，感醜陋果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人，常起忿恨瞋恚之心，生諸過失。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生相貌醜陋。淨意當知，由忿恚因，感醜陋果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人，不起忿恨瞋恚之心，不生過失。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生相貌端正。淨意當知，由不忿恚因，感端正果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人，不起忿恨瞋恚之心，不生過失。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生相貌端正。淨意當知，由不忿恚因，感端正果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人，若見他人所有利養，乃至名聞諸可意事，即以方便而為障礙，不令他得。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生，凡所施作皆不如意。淨意當知，由障可意事因，感不如意果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人，若見他人所有利養，乃至名聞諸可意事，即以方便而為障礙，不令他得。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生，凡所施作皆不如意。淨意當知，由障可意事因，感不如意果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人，若見他人所有利養，乃至名聞諸可意事，不以方便而為障礙，欲令他得。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生，凡所施作悉得如意。淨意當知，由不障他可意事因，感如意果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人，若見他人所有利養，乃至名聞諸可意事，不以方便而為障礙，欲令他得。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生，凡所施作悉得如意。淨意當知，由不障他可意事因，感如意果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人，於他人所應尊重者而不尊重，所應恭敬而不恭敬，所應供養而不供養，常起我慢，自高其心。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生，常生下族。淨意當知，由起我慢自高為因，感下族果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人，於他人所應尊重者而不尊重，所應恭敬而不恭敬，所應供養而不供養，常起我慢，自高其心。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生，常生下族。淨意當知，由起我慢自高為因，感下族果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人，於他人所應尊重者即起尊重，所應恭敬即起恭敬，所應供養即當供養，不起我慢自高之心。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生，常生上族。淨意當知，由不起我慢自高為因，感上族果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人，於他人所應尊重者即起尊重，所應恭敬即起恭敬，所應供養即當供養，不起我慢自高之心。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生，常生上族。淨意當知，由不起我慢自高為因，感上族果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人，其心慳悋，不以飲食、衣服、臥具、醫藥、住舍、床座，乃至不以塗香、末香，施諸沙門、婆羅門等。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生貧窮闕乏。淨意當知，由慳悋因，感貧窮果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人，其心慳悋，不以飲食、衣服、臥具、醫藥、住舍、床座，乃至不以塗香、末香，施諸沙門、婆羅門等。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生貧窮闕乏。淨意當知，由慳悋因，感貧窮果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人，心不慳悋，常以飲食、衣服、臥具、醫藥、住舍、床座，乃至塗香、末香，施諸沙門、婆羅門等。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生富貴自在。淨意當知，由不慳悋因，感富貴果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人，心不慳悋，常以飲食、衣服、臥具、醫藥、住舍、床座，乃至塗香、末香，施諸沙門、婆羅門等。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生富貴自在。淨意當知，由不慳悋因，感富貴果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人，心不愛樂正法經典，又復不於沙門、婆羅門所請問諸義：何者是善？何者不善？何者應發起？何者不應發起？何者應行？何者不應行？不能如是請問開決。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生愚癡無智。淨意當知，由不樂法、不問法因，感愚癡果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人，心不愛樂正法經典，又復不於沙門、婆羅門所請問諸義：何者是善？何者不善？何者應發起？何者不應發起？何者應行？何者不應行？不能如是請問開決。由此因緣，身壞命終墮在惡趣，受地獄苦。地獄報盡縱得為人，在在所生愚癡無智。淨意當知，由不樂法、不問法因，感愚癡果。

「復次，淨意！世間一類男子、女人，心常愛樂正法經典，又復能於沙門、婆羅門所請問諸義：何者是善？何者不善？何者應發起？何者不應發起？何者應行？何者不應行？而能如是請問開決。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生具大智慧。淨意當知，由愛樂法、請問法因，感智慧果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！世間一類男子、女人，心常愛樂正法經典，又復能於沙門、婆羅門所請問諸義：何者是善？何者不善？何者應發起？何者不應發起？何者應行？何者不應行？而能如是請問開決。由此因緣，身壞命終得生善趣，受天人身。天中報盡來生人間，在在所生具大智慧。淨意當知，由愛樂法、請問法因，感智慧果。

「復次，淨意！如我上說，如是因果種種差別。是故當知，短壽因得短壽果，長壽因得長壽果；多病因得多病果，少病因得少病果；醜陋因得醜陋果，端正因得端正果；不如意因得不如意果，如意因得如意果；下族因得下族果，上族因得上族果；貧窮因得貧窮果，富貴因得富貴果；愚癡因得愚癡果，智慧因得智慧果。淨意！是故汝今如實了知，短壽因果是佛所說，長壽因果是佛所說，多病因果是佛所說，少病因果是佛所說，醜陋因果是佛所說，端正因果是佛所說，不如意因果是佛所說，如意因果是佛所說，下族因果是佛所說，上族因果是佛所說，貧窮因果是佛所說，富貴因果是佛所說，愚癡因果是佛所說，智慧因果是佛所說，是故智者如說而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，淨意！如我上說，如是因果種種差別。是故當知，短壽因得短壽果，長壽因得長壽果；多病因得多病果，少病因得少病果；醜陋因得醜陋果，端正因得端正果；不如意因得不如意果，如意因得如意果；下族因得下族果，上族因得上族果；貧窮因得貧窮果，富貴因得富貴果；愚癡因得愚癡果，智慧因得智慧果。淨意！是故汝今如實了知，短壽因果是佛所說，長壽因果是佛所說，多病因果是佛所說，少病因果是佛所說，醜陋因果是佛所說，端正因果是佛所說，不如意因果是佛所說，如意因果是佛所說，下族因果是佛所說，上族因果是佛所說，貧窮因果是佛所說，富貴因果是佛所說，愚癡因果是佛所說，智慧因果是佛所說，是故智者如說而行。

「淨意當知，佛說長壽為勝善報，少病為勝善報，端正為勝善報，如意為勝善報，上族為勝善報，富貴為勝善報，智慧為勝善報。淨意！如是等法是佛所說，汝當修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨意當知，佛說長壽為勝善報，少病為勝善報，端正為勝善報，如意為勝善報，上族為勝善報，富貴為勝善報，智慧為勝善報。淨意！如是等法是佛所說，汝當修學。」

爾時，淨意兜泥耶子聞是法已，心生歡喜，白佛言：「世尊！譬如世間諸黑闇處，不能通達所行之道，雖有眼目不能觀照。若有智者持以燈炬，彼所行道悉能通達。世尊亦復如是，善說正法破諸無智，而能一一分別諸法。是善，是不善；是應發起，是不應發起；是所應行，是不應行。如是等法，唯佛如來、應供、正等正覺出現世間能善宣說。我於今日快得善利，我今歸佛、歸法、歸苾芻僧，持不殺等戒，為優婆塞。願佛世尊攝受於我。」佛言：「善哉！今攝受汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨意兜泥耶子聞是法已，心生歡喜，白佛言：「世尊！譬如世間諸黑闇處，不能通達所行之道，雖有眼目不能觀照。若有智者持以燈炬，彼所行道悉能通達。世尊亦復如是，善說正法破諸無智，而能一一分別諸法。是善，是不善；是應發起，是不應發起；是所應行，是不應行。如是等法，唯佛如來、應供、正等正覺出現世間能善宣說。我於今日快得善利，我今歸佛、歸法、歸苾芻僧，持不殺等戒，為優婆塞。願佛世尊攝受於我。」佛言：「善哉！今攝受汝。」

時，淨意優婆塞，即白佛言：「世尊！今此舍衛城中諸族姓子，若聞是事，咸應念言：『兜泥耶子於長夜中，善為眾生利益開導。』」爾時，淨意優婆塞作是語已，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，淨意優婆塞，即白佛言：「世尊！今此舍衛城中諸族姓子，若聞是事，咸應念言：『兜泥耶子於長夜中，善為眾生利益開導。』」爾時，淨意優婆塞作是語已，禮佛而退。