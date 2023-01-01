佛說未曾有因緣經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說未曾有因緣經卷下

蕭齊沙門釋曇景譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蕭齊沙門釋曇景譯

佛復惟曰：「今我法中有諸比丘，言行不同、心口相違，或為利養、錢財、飲食，或為名譽、要集眷屬，或有厭惡王法役使出家為道，都無有心向三脫門，度三有苦。以不淨心貪受信施，不知後世彌劫受殃償其宿債。為是等故，豈得不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復惟曰：「今我法中有諸比丘，言行不同、心口相違，或為利養、錢財、飲食，或為名譽、要集眷屬，或有厭惡王法役使出家為道，都無有心向三脫門，度三有苦。以不淨心貪受信施，不知後世彌劫受殃償其宿債。為是等故，豈得不說。」

佛告王曰：「憶念過去無數劫時，有一大國名裴扇闍，有一女人名曰提違，婆羅門種，夫喪守寡，其家大富，都無兒息又無父母，守孤抱窮無所恃怙。婆羅門法，若不如意，便生自燒身。諸婆羅門時時共往到提違所，教化之曰：『今身之厄，莫不由汝前身罪故。何謂為罪？不敬奉事諸婆羅門，又不孝順父母、夫婿，復無慈心養育兒子；有是罪故，致令今身抱孤守厄。汝今若不修福滅罪，後世轉劇墮地獄中，當爾之時悔無所及。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「憶念過去無數劫時，有一大國名裴扇闍，有一女人名曰提違，婆羅門種，夫喪守寡，其家大富，都無兒息又無父母，守孤抱窮無所恃怙。婆羅門法，若不如意，便生自燒身。諸婆羅門時時共往到提違所，教化之曰：『今身之厄，莫不由汝前身罪故。何謂為罪？不敬奉事諸婆羅門，又不孝順父母、夫婿，復無慈心養育兒子；有是罪故，致令今身抱孤守厄。汝今若不修福滅罪，後世轉劇墮地獄中，當爾之時悔無所及。』

「提違問曰：『當作何福，得滅罪耶？』婆羅門曰：『滅罪二種：其罪輕者，手自髠頭香湯洗浴，入天廟中，懺悔辭謝那羅延天，請婆羅門足一百人，施設飲食；設飲食已，以乳牛百頭從犢子者嚫婆羅門，然後罪滅。所以者何？諸婆羅門修淨梵行，不食酒肉五辛葱蒜，唯仰牛乳以為食資，令施主檀越滅罪生福，世世所生所願從心。汝今罪重，應以家中一切所有諸珍寶物，布施五百大婆羅門；諸婆羅門得布施已，當為呪願，令汝後生常得大富。欲滅罪者，於恒水邊積薪自燒，諸婆羅門當復呪願，令汝前身所造一切輕重過罪一時滅盡，後世更生無復餘殃，父母兄弟夫婿兒子壽命無量、快樂無極。』於是提違便許可之，決定開心，當自燒身。便勅家奴將十乘車入山伐樵，規以自燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「提違問曰：『當作何福，得滅罪耶？』婆羅門曰：『滅罪二種：其罪輕者，手自髠頭香湯洗浴，入天廟中，懺悔辭謝那羅延天，請婆羅門足一百人，施設飲食；設飲食已，以乳牛百頭從犢子者嚫婆羅門，然後罪滅。所以者何？諸婆羅門修淨梵行，不食酒肉五辛葱蒜，唯仰牛乳以為食資，令施主檀越滅罪生福，世世所生所願從心。汝今罪重，應以家中一切所有諸珍寶物，布施五百大婆羅門；諸婆羅門得布施已，當為呪願，令汝後生常得大富。欲滅罪者，於恒水邊積薪自燒，諸婆羅門當復呪願，令汝前身所造一切輕重過罪一時滅盡，後世更生無復餘殃，父母兄弟夫婿兒子壽命無量、快樂無極。』於是提違便許可之，決定開心，當自燒身。便勅家奴將十乘車入山伐樵，規以自燒。

「爾時國中有一道人，名鉢底婆(齊言辯才)，精進持戒、多聞智慧，常以慈心教化天下，令改邪就正捨惡修善。傳聞提違欲自燒身，心生憐愍，往詣其所問提違言：『辦具薪火，欲何所為？』提違答言：『欲自燒身滅除殃罪。』辯才答曰：『先身罪業，隨逐精神、不與身合，徒苦燒身安能滅罪？夫人禍福隨心而起，心念善故受報亦善，心念惡故受惡果報，心念苦樂受報亦爾。如人餓死則作餓鬼，苦惱死者受苦惱報，歡喜死者受歡喜報，安隱快樂，果報亦爾。汝今云何於苦惱中，求欲滅罪、望善報也？幸可不須，於理不通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時國中有一道人，名鉢底婆(齊言辯才)，精進持戒、多聞智慧，常以慈心教化天下，令改邪就正捨惡修善。傳聞提違欲自燒身，心生憐愍，往詣其所問提違言：『辦具薪火，欲何所為？』提違答言：『欲自燒身滅除殃罪。』辯才答曰：『先身罪業，隨逐精神、不與身合，徒苦燒身安能滅罪？夫人禍福隨心而起，心念善故受報亦善，心念惡故受惡果報，心念苦樂受報亦爾。如人餓死則作餓鬼，苦惱死者受苦惱報，歡喜死者受歡喜報，安隱快樂，果報亦爾。汝今云何於苦惱中，求欲滅罪、望善報也？幸可不須，於理不通。

「『復次提違，如困病人為苦所逼，若有惡人來至其所，呵罵病人、以手摶耳。於意云何？爾時病人，寧有善心，無忿惱不？』提違答言：『其人困病，未見人時常懷忿惱，況被摶耳而當無忿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次提違，如困病人為苦所逼，若有惡人來至其所，呵罵病人、以手摶耳。於意云何？爾時病人，寧有善心，無忿惱不？』提違答言：『其人困病，未見人時常懷忿惱，況被摶耳而當無忿。』

「辯才告曰：『汝今如是，先身罪故，守窮抱厄常懷憂惱，復欲燒身欲離憂惱，當可得不？如困病人，得人呵罵，尚增苦惱百千萬倍；況自燒身，猛炎起時身體焦爛，氣息未絕、心未壞故，當爾之時身心被煮，神識未離，故受苦毒煩悶心惱，從是命終生地獄中，地獄苦惱尤轉增劇百千萬倍，求免甚難，況欲燒身求離苦也。復次提違！譬如車牛厭患車故欲使車壞，前車若壞續得後車扼其項領，罪未畢故。人亦如是，縱令燒壞百千萬身，罪業因緣相續不滅。如阿鼻獄燒諸罪人，一日之中八萬過死、八萬更生，過一劫已其罪方畢。況復汝今，一過燒身欲求滅罪，何有得理？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辯才告曰：『汝今如是，先身罪故，守窮抱厄常懷憂惱，復欲燒身欲離憂惱，當可得不？如困病人，得人呵罵，尚增苦惱百千萬倍；況自燒身，猛炎起時身體焦爛，氣息未絕、心未壞故，當爾之時身心被煮，神識未離，故受苦毒煩悶心惱，從是命終生地獄中，地獄苦惱尤轉增劇百千萬倍，求免甚難，況欲燒身求離苦也。復次提違！譬如車牛厭患車故欲使車壞，前車若壞續得後車扼其項領，罪未畢故。人亦如是，縱令燒壞百千萬身，罪業因緣相續不滅。如阿鼻獄燒諸罪人，一日之中八萬過死、八萬更生，過一劫已其罪方畢。況復汝今，一過燒身欲求滅罪，何有得理？』

「爾時辯才種種因緣為說正法，提違女人心開意解，改志易操燒身意息，白辯才言：『當設何意，令得滅罪？』辯才答言：『前心作惡如雲覆月，後心起善如炬消闇。汝今幸有欲滅罪意，自有方便，我能令汝不費一錢，乃至不經毫分之苦，滅除殃罪、現世安隱，後更生處善願從心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時辯才種種因緣為說正法，提違女人心開意解，改志易操燒身意息，白辯才言：『當設何意，令得滅罪？』辯才答言：『前心作惡如雲覆月，後心起善如炬消闇。汝今幸有欲滅罪意，自有方便，我能令汝不費一錢，乃至不經毫分之苦，滅除殃罪、現世安隱，後更生處善願從心。』

「提違聞已心大歡喜，憂怖即除，如重罪囚蒙赦欲出，即起修敬，禮拜問訊，即勅婢使，為敷高座，𣰽毺㲩𣰆，錦繡綩綖，嚴飾第一，散花燒香，勸請辯才令登高座。辯才受請，即昇高座。提違女人即率家內奴婢眷屬五百餘人，圍繞辯才，叩頭恭敬，合掌而立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「提違聞已心大歡喜，憂怖即除，如重罪囚蒙赦欲出，即起修敬，禮拜問訊，即勅婢使，為敷高座，𣰽毺㲩𣰆，錦繡綩綖，嚴飾第一，散花燒香，勸請辯才令登高座。辯才受請，即昇高座。提違女人即率家內奴婢眷屬五百餘人，圍繞辯才，叩頭恭敬，合掌而立。

「提違女人白辯才言：『尊向所說滅罪事由，雖懷欣慶，猶有微疑。惟願為說除罪之法，當如法行。』辯才答曰：『起罪之由，出身口意，身業不善，殺、盜、邪婬；口業不善，妄言、兩舌、惡口、綺語；意業不善，嫉妬、瞋恚、憍慢邪見；是為十惡，受惡果報。今當一心丹誠懺悔，若於過去、若於今身有如是罪，今悉懺悔，出罪滅罪。當自立誓，從今已往不敢復犯。并為我等先人父母夫婿兄弟，所有過罪，我今一心代其懺悔。我弟子提違，以今懺悔、改惡修善福德因緣，施與一切受苦眾生，令其得樂。眾生有罪，我當代受。復立誓言，緣我今日改邪就正、悔罪修福，從是因緣，捨身受身至成佛道，常遭明師、遇善知識，壽無量命，常與父母夫婿兒子六親眷屬常相保守，不經苦患，莫如今也。』於是辯才告提違言：『悔過滅罪法皆如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「提違女人白辯才言：『尊向所說滅罪事由，雖懷欣慶，猶有微疑。惟願為說除罪之法，當如法行。』辯才答曰：『起罪之由，出身口意，身業不善，殺、盜、邪婬；口業不善，妄言、兩舌、惡口、綺語；意業不善，嫉妬、瞋恚、憍慢邪見；是為十惡，受惡果報。今當一心丹誠懺悔，若於過去、若於今身有如是罪，今悉懺悔，出罪滅罪。當自立誓，從今已往不敢復犯。并為我等先人父母夫婿兄弟，所有過罪，我今一心代其懺悔。我弟子提違，以今懺悔、改惡修善福德因緣，施與一切受苦眾生，令其得樂。眾生有罪，我當代受。復立誓言，緣我今日改邪就正、悔罪修福，從是因緣，捨身受身至成佛道，常遭明師、遇善知識，壽無量命，常與父母夫婿兒子六親眷屬常相保守，不經苦患，莫如今也。』於是辯才告提違言：『悔過滅罪法皆如是。』

「於是提違及其眷屬，於辯才前長跪合掌，白辯才言：『弟子之徒奉尊教誨，如法懺已，願尊更賜餘善法教，當勤奉行，增本功德。』辯才告曰：『今當誠心歸佛、歸法、歸比丘僧，如是三說；今當盡形受十善道。「我弟子某甲，從今盡形，不殺、不盜、不邪婬，是身善業；不妄言、兩舌，不惡口、綺語，是口善業；不嫉妬、瞋恚、憍慢邪見，是意善業。」是則名為十善戒法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是提違及其眷屬，於辯才前長跪合掌，白辯才言：『弟子之徒奉尊教誨，如法懺已，願尊更賜餘善法教，當勤奉行，增本功德。』辯才告曰：『今當誠心歸佛、歸法、歸比丘僧，如是三說；今當盡形受十善道。「我弟子某甲，從今盡形，不殺、不盜、不邪婬，是身善業；不妄言、兩舌，不惡口、綺語，是口善業；不嫉妬、瞋恚、憍慢邪見，是意善業。」是則名為十善戒法。』

「爾時辯才，教授提違十善法已，提違眷屬歡喜踊躍，盡心奉行。提違女人為設種種百味飲食及諸珍寶，長跪叉手白辯才言：『願尊留神，垂愍教化。今當為尊造立宮室，隨所便宜，終身奉事。』辯才答曰：『汝今以能捨邪就正、淨修十善，為正法子；復以十善教化天下，則為已報師徒重恩。汝已得度，我不宜留。吾今復當往化餘處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時辯才，教授提違十善法已，提違眷屬歡喜踊躍，盡心奉行。提違女人為設種種百味飲食及諸珍寶，長跪叉手白辯才言：『願尊留神，垂愍教化。今當為尊造立宮室，隨所便宜，終身奉事。』辯才答曰：『汝今以能捨邪就正、淨修十善，為正法子；復以十善教化天下，則為已報師徒重恩。汝已得度，我不宜留。吾今復當往化餘處。』

「爾時提違知師不住，運輦庫藏諸珍寶物以奉上師，冀得留意。辯才不受，辭退便去。於是提違心自念言：『今日之濟，莫不由我尊師和上開悟成就。教授重恩，苦請不留，又復不受珍寶之物，當如之何？』悲感傷心，涕淚交流，叩頭辭謝於是別去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時提違知師不住，運輦庫藏諸珍寶物以奉上師，冀得留意。辯才不受，辭退便去。於是提違心自念言：『今日之濟，莫不由我尊師和上開悟成就。教授重恩，苦請不留，又復不受珍寶之物，當如之何？』悲感傷心，涕淚交流，叩頭辭謝於是別去。

「辯才去後，提違女人與其眷屬五百餘人，常以十善法展轉相化，經於多時。爾時國中，忽遇穀貴，人民飢餓。時有五比丘懶惰懈怠，不修學問經書義理，又不專行持戒精進，世人輕慢不供養之，貧窮困苦無復生理。五人議曰：『夫人生計，隨時形宜，人命至重，何宜守死？』各共乞索，辦具繩床於曠野中，掃灑淨潔、華幡莊嚴，依次而坐，外形似禪，內思邪濁。世人見之謂是聖人，齎持供養百種飲食，雲集供養；於是五人飽足有餘。爾時提違聞是事已，遣人訪覓，信還報曰：『有五聖人獨坐山澤，世人雲集如事天神。』提違歡喜而自慶言：『我願果矣。』明旦即勅嚴駕寶車、香華伎樂，詣五比丘。提違到已，禮拜問訊，施設供養。飲食畢已，提違眷屬恭敬合掌，白比丘曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辯才去後，提違女人與其眷屬五百餘人，常以十善法展轉相化，經於多時。爾時國中，忽遇穀貴，人民飢餓。時有五比丘懶惰懈怠，不修學問經書義理，又不專行持戒精進，世人輕慢不供養之，貧窮困苦無復生理。五人議曰：『夫人生計，隨時形宜，人命至重，何宜守死？』各共乞索，辦具繩床於曠野中，掃灑淨潔、華幡莊嚴，依次而坐，外形似禪，內思邪濁。世人見之謂是聖人，齎持供養百種飲食，雲集供養；於是五人飽足有餘。爾時提違聞是事已，遣人訪覓，信還報曰：『有五聖人獨坐山澤，世人雲集如事天神。』提違歡喜而自慶言：『我願果矣。』明旦即勅嚴駕寶車、香華伎樂，詣五比丘。提違到已，禮拜問訊，施設供養。飲食畢已，提違眷屬恭敬合掌，白比丘曰：

「『尊德至重， 無上福田， 眾生蒙祐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『尊德至重， 無上福田， 眾生蒙祐，

不宜自輕。 弟子愚意， 欲請尊靈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不宜自輕。 弟子愚意， 欲請尊靈，

臨顧貧舍， 展釋微誠。 唯願慈哀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨顧貧舍， 展釋微誠。 唯願慈哀，

濟度群生。 弟子亦有， 清淨園林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟度群生。 弟子亦有， 清淨園林，

流泉浴池， 嚴飾光榮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流泉浴池， 嚴飾光榮。』

「提違眷屬叩頭再三，時五比丘知其意至，便許可之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「提違眷屬叩頭再三，時五比丘知其意至，便許可之。

「提違歡喜，辭還家中，即遣使人莊嚴寶車，迎五比丘還家供養。提違女人有好園林，去舍不遠，其園縱廣足滿十頃，流泉浴池、奇雜花果、鵁鶄鴛鴦，清淨嚴好。於其園中，造立堂舍，眾寶莊校。其堂舍中敷置床席、眾妙臥具，香潔第一，令五比丘止住其中。提違女人終身奉事，隨時便宜，飲食湯藥供給使令，不失時節。時五比丘，既被主人恩厚供養，安隱快樂而自慶言：『何忽如之？夫人生世，種種方宜，求覓財利以救貧乏，雖得如意，不如我等，都不勞身而食福祿，此豈不由智慧力乎？』其五比丘察見主人慇懃意重，而共議言：『雖得主人隨宜供給，日富歲貧不能濟人歲寒富樂，我等今宜更施方便求覓錢財，充為後時受五欲樂。』作是論已，更相易代，差遣一人遊諸聚落，宣語諸人唱如是言：『彼四比丘，閑居寂靜，護持禁戒，斷絕酒肉，不食葱蒜，稱於梵行，修禪止觀，證無漏業，不久修行成阿羅漢，則為天下無上福田。』眾人聞已，齎持種種錢財飲食，運集來詣恭敬供養，如是多年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「提違歡喜，辭還家中，即遣使人莊嚴寶車，迎五比丘還家供養。提違女人有好園林，去舍不遠，其園縱廣足滿十頃，流泉浴池、奇雜花果、鵁鶄鴛鴦，清淨嚴好。於其園中，造立堂舍，眾寶莊校。其堂舍中敷置床席、眾妙臥具，香潔第一，令五比丘止住其中。提違女人終身奉事，隨時便宜，飲食湯藥供給使令，不失時節。時五比丘，既被主人恩厚供養，安隱快樂而自慶言：『何忽如之？夫人生世，種種方宜，求覓財利以救貧乏，雖得如意，不如我等，都不勞身而食福祿，此豈不由智慧力乎？』其五比丘察見主人慇懃意重，而共議言：『雖得主人隨宜供給，日富歲貧不能濟人歲寒富樂，我等今宜更施方便求覓錢財，充為後時受五欲樂。』作是論已，更相易代，差遣一人遊諸聚落，宣語諸人唱如是言：『彼四比丘，閑居寂靜，護持禁戒，斷絕酒肉，不食葱蒜，稱於梵行，修禪止觀，證無漏業，不久修行成阿羅漢，則為天下無上福田。』眾人聞已，齎持種種錢財飲食，運集來詣恭敬供養，如是多年。

「提違女人直心敬信，隨宜供養，歡喜無厭。壽盡命終，生化樂天。其五比丘，專行巧偽，邪濁心故，福盡命終，生地獄中，八千億劫受大苦報。地獄罪畢，受餓鬼形、魑魅魍魎，如是展轉，經八千劫。餓鬼罪畢，受六畜身，償其主人先世供養——業報因緣，或作駱駝驢騾牛馬，隨其主人所受福處，常以筋力報償主人——如是展轉，復八千世。畜生罪畢，雖獲人身，諸根闇鈍，無男女根，名為石女。自爾以來八千世中，常以筋力報償主人，於今不息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「提違女人直心敬信，隨宜供養，歡喜無厭。壽盡命終，生化樂天。其五比丘，專行巧偽，邪濁心故，福盡命終，生地獄中，八千億劫受大苦報。地獄罪畢，受餓鬼形、魑魅魍魎，如是展轉，經八千劫。餓鬼罪畢，受六畜身，償其主人先世供養——業報因緣，或作駱駝驢騾牛馬，隨其主人所受福處，常以筋力報償主人——如是展轉，復八千世。畜生罪畢，雖獲人身，諸根闇鈍，無男女根，名為石女。自爾以來八千世中，常以筋力報償主人，於今不息。」

佛告王曰：「爾時提違者，皇后是也。爾時辯才者，目連是也。時五比丘，即今皇后隨從擔輿扇提羅等五人是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「爾時提違者，皇后是也。爾時辯才者，目連是也。時五比丘，即今皇后隨從擔輿扇提羅等五人是也。」

王白佛言：「如世尊說，五人起因；今者唯見擔輿四人，其餘一人為何所在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白佛言：「如世尊說，五人起因；今者唯見擔輿四人，其餘一人為何所在？」

佛告王曰：「其一人者常在宮內，修治廁溷除糞者是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「其一人者常在宮內，修治廁溷除糞者是。」

皇后聞已，肅然毛竪，心懷怖懼，更起禮佛，倚立合掌而白佛言：「如世尊說，扇提羅等是我前世因緣師者，實懷憂怖，恐犯逆罪。所以者何？夫人師者應修恭敬，頂戴禮拜是其宜也，而反使擔車輿隨從不異牛馬，以是因緣，甚懷怖懼。願佛垂哀，聽我懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇后聞已，肅然毛竪，心懷怖懼，更起禮佛，倚立合掌而白佛言：「如世尊說，扇提羅等是我前世因緣師者，實懷憂怖，恐犯逆罪。所以者何？夫人師者應修恭敬，頂戴禮拜是其宜也，而反使擔車輿隨從不異牛馬，以是因緣，甚懷怖懼。願佛垂哀，聽我懺悔。」

佛告之曰：「皇后福德，自無過罪，何故疑懼？眾生殊性，業行不同，善者受福、惡自受殃。皇后本時，直心清淨信樂修福，福德因緣，自爾以來世世所生，常遭明師、信受教悔，從善入善、從祿入祿。至於今日，食福自然，值佛出世，前身福德，因緣力故。復聞正法，如說修行。以是因緣，無罪咎也。其扇提羅五人因緣，由其本時，邪濁侫諂、無有慈心，受汝供養，罪業因緣，償其宿債。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告之曰：「皇后福德，自無過罪，何故疑懼？眾生殊性，業行不同，善者受福、惡自受殃。皇后本時，直心清淨信樂修福，福德因緣，自爾以來世世所生，常遭明師、信受教悔，從善入善、從祿入祿。至於今日，食福自然，值佛出世，前身福德，因緣力故。復聞正法，如說修行。以是因緣，無罪咎也。其扇提羅五人因緣，由其本時，邪濁侫諂、無有慈心，受汝供養，罪業因緣，償其宿債。」

皇后白曰：「今聞佛說本業因緣，弟子疑解，更無憂懼也。此扇提羅，罪業果報何當畢也？弟子今者放扇提羅，不敢驅使，隨意東西。唯願世尊，說法開悟，令其心解，改惡修善，速得免苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇后白曰：「今聞佛說本業因緣，弟子疑解，更無憂懼也。此扇提羅，罪業果報何當畢也？弟子今者放扇提羅，不敢驅使，隨意東西。唯願世尊，說法開悟，令其心解，改惡修善，速得免苦。」

佛告之曰：「今欲令我開化其者，喚彼宮內除糞者來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告之曰：「今欲令我開化其者，喚彼宮內除糞者來。」

皇后即時遣使令喚扇提羅來。使者受命，須臾將來。扇提羅等五人聚集，於佛前立。世尊大慈，先以善言慰勞之曰：「汝等諸子，體氣康和，安隱快樂，無苦惱不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇后即時遣使令喚扇提羅來。使者受命，須臾將來。扇提羅等五人聚集，於佛前立。世尊大慈，先以善言慰勞之曰：「汝等諸子，體氣康和，安隱快樂，無苦惱不？」

五人怒曰：「佛不知時。所以者何？晝夜勤苦，鞭杖使役，不暇得息，有何樂哉？佛豈不知如是事乎，而反問人快樂以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五人怒曰：「佛不知時。所以者何？晝夜勤苦，鞭杖使役，不暇得息，有何樂哉？佛豈不知如是事乎，而反問人快樂以不？」

佛告五人：「今身之苦，皆由前世邪濁諂曲，懷不善心，受人供養，罪業因緣，展轉所生，至於今身，償罪因緣，猶故未畢。汝若欲求免惡果報者，今應至心丹誠悔過，改惡修善；從是因緣，可得免苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告五人：「今身之苦，皆由前世邪濁諂曲，懷不善心，受人供養，罪業因緣，展轉所生，至於今身，償罪因緣，猶故未畢。汝若欲求免惡果報者，今應至心丹誠悔過，改惡修善；從是因緣，可得免苦。」

扇提羅等聞佛語已，忿怒隆盛，反背向佛，不欲聽聞。佛以神力，令一化佛對其前立，方便慰喻，勸令懺悔。扇提羅等又反面向東。復有化佛，對前而立。復反向西，復有化佛。四維上下，皆有佛對。扇提羅等見佛圍遶，五人即時稱怨大喚而作是言：「我等今者是弊惡罪人，佛今何為苦見逼耶？」爾時世尊還攝化佛，為一佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 扇提羅等聞佛語已，忿怒隆盛，反背向佛，不欲聽聞。佛以神力，令一化佛對其前立，方便慰喻，勸令懺悔。扇提羅等又反面向東。復有化佛，對前而立。復反向西，復有化佛。四維上下，皆有佛對。扇提羅等見佛圍遶，五人即時稱怨大喚而作是言：「我等今者是弊惡罪人，佛今何為苦見逼耶？」爾時世尊還攝化佛，為一佛身。

佛告大眾：「國王、太后、諸比丘等，汝等見是扇提羅不？」咸言唯然。「汝等當知，眾生罪業，有二種障：一者業障，二者煩惱障。其罪輕者，有煩惱障；重罪業障。扇提羅等具有二障，重罪障故，不得受化，非可如何。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「國王、太后、諸比丘等，汝等見是扇提羅不？」咸言唯然。「汝等當知，眾生罪業，有二種障：一者業障，二者煩惱障。其罪輕者，有煩惱障；重罪業障。扇提羅等具有二障，重罪障故，不得受化，非可如何。」

爾時皇后見扇提羅不受佛化，哀感傷心，語五人曰：「自今以後，永解因緣，隨意東西，無憂快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時皇后見扇提羅不受佛化，哀感傷心，語五人曰：「自今以後，永解因緣，隨意東西，無憂快樂。」

扇提羅等長跪涕淚，白皇后言：「我等五人奉事大家，有何等愆，非意今日被驅棄捐？若有不稱，惟願弘恕，使役如前。」於是皇后辭讓再三，扇提羅等不欲離去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 扇提羅等長跪涕淚，白皇后言：「我等五人奉事大家，有何等愆，非意今日被驅棄捐？若有不稱，惟願弘恕，使役如前。」於是皇后辭讓再三，扇提羅等不欲離去。

皇后白佛：「弟子至意放扇提羅，不肯欲離，當如之何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇后白佛：「弟子至意放扇提羅，不肯欲離，當如之何？」

佛告之曰：「扇提羅等償債未畢，因緣繫縛不令得去，非可如何。且順其意，復其事業，償因緣畢自當得脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告之曰：「扇提羅等償債未畢，因緣繫縛不令得去，非可如何。且順其意，復其事業，償因緣畢自當得脫。」

佛告王曰：「夫人修福，謙虛敬重，直心清淨，行於道業，功德無量；火不能燒、水不能漂、偷劫盜賊不能得便、國王強力不能動轉。如今皇后受天福也。人行惡心，貪現前利，如扇提羅，歷世受殃於今不息，雖遇聖化如風過耳，罪業力故反生怨嫉，窈窈冥冥，何時當免？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「夫人修福，謙虛敬重，直心清淨，行於道業，功德無量；火不能燒、水不能漂、偷劫盜賊不能得便、國王強力不能動轉。如今皇后受天福也。人行惡心，貪現前利，如扇提羅，歷世受殃於今不息，雖遇聖化如風過耳，罪業力故反生怨嫉，窈窈冥冥，何時當免？」

爾時世尊慈悲心故告諸比丘：「如我前說，人身難得，值佛時難，法難得聞，終壽亦難。汝等諸子，前身微善，得生人道，遇佛在世，聞法信受，割斷恩愛，離別父母兄弟妻子六親眷屬，出家為道；如囚免獄，應捨惡從善，中表相應，言行無異，少欲知足，不貪世榮，忍飢耐渴，志在無為，研精學問，棄捐眾惡，莊嚴智慧，修無漏業出生死海，復以智慧順化天下使行十善，是則名為自度度人，應菩薩業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊慈悲心故告諸比丘：「如我前說，人身難得，值佛時難，法難得聞，終壽亦難。汝等諸子，前身微善，得生人道，遇佛在世，聞法信受，割斷恩愛，離別父母兄弟妻子六親眷屬，出家為道；如囚免獄，應捨惡從善，中表相應，言行無異，少欲知足，不貪世榮，忍飢耐渴，志在無為，研精學問，棄捐眾惡，莊嚴智慧，修無漏業出生死海，復以智慧順化天下使行十善，是則名為自度度人，應菩薩業。」

爾時會中有諸比丘聞佛說已，自忖所行，身口意業不稱道法，五百餘人即起修敬，叩頭懺悔，叉手合掌而白佛言：「如世尊教，三不善業，我等悉有。今於佛前，發露懺悔。惟願天尊，表察其誠。從今以往，誓不為非，當如法行。願佛證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有諸比丘聞佛說已，自忖所行，身口意業不稱道法，五百餘人即起修敬，叩頭懺悔，叉手合掌而白佛言：「如世尊教，三不善業，我等悉有。今於佛前，發露懺悔。惟願天尊，表察其誠。從今以往，誓不為非，當如法行。願佛證知。」

佛言：「諸子！三界聖尊、眾生之父，子今悔惡修善，甚是所欣，當隨喜爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸子！三界聖尊、眾生之父，子今悔惡修善，甚是所欣，當隨喜爾。」

復有五百麁行比丘聞說是已，即起修敬，叩頭向佛白言：「世尊！我等不堪修出家道。所以者何？從昔以來，為利養故行於邪濁、有虛無實，受人供養，負債滋多。為是等故，實懷憂懼。今欲捨道還歸俗緣，願佛垂聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五百麁行比丘聞說是已，即起修敬，叩頭向佛白言：「世尊！我等不堪修出家道。所以者何？從昔以來，為利養故行於邪濁、有虛無實，受人供養，負債滋多。為是等故，實懷憂懼。今欲捨道還歸俗緣，願佛垂聽。」

佛告比丘：「善哉善哉！吾助爾喜。所以者何？夫人入行，如把刃持毒，不能堪者不如不為。何以故？執持不勤，反為害故。汝等今者，信於業報，有慚愧心；慚愧因故，除滅過罪，增長善根。彌勒菩薩後成佛時，初會說法當得上度。」又告比丘：「寧割身肉以用供口，不以邪心受人施也。甚難甚難！慎之慎之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「善哉善哉！吾助爾喜。所以者何？夫人入行，如把刃持毒，不能堪者不如不為。何以故？執持不勤，反為害故。汝等今者，信於業報，有慚愧心；慚愧因故，除滅過罪，增長善根。彌勒菩薩後成佛時，初會說法當得上度。」又告比丘：「寧割身肉以用供口，不以邪心受人施也。甚難甚難！慎之慎之！」

爾時佛子羅睺羅等五十沙彌，聞佛說彼扇提羅等禍所由起因緣本末，甚大憂懼，即各修敬，頭面禮佛，叉手合掌白言：「世尊！今聞說此扇提羅等宿業因緣受苦果報，甚懷怖懼。所以者何？和上舍利弗大智福德，為國中豪族所見知識，眾人競共雲集供養，餉致最上甘珍美味。小兒愚癡無有福德，食人如是妙甘飲食，後世當復償其因緣，受苦果報如扇提羅，是故我等實懷憂慮。彼諸長德五百比丘，尚不能堪，退道還俗，而況小兒無智慧者。願佛垂哀，賜聽我屬捨道還家，冀免罪酬、不經苦厄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛子羅睺羅等五十沙彌，聞佛說彼扇提羅等禍所由起因緣本末，甚大憂懼，即各修敬，頭面禮佛，叉手合掌白言：「世尊！今聞說此扇提羅等宿業因緣受苦果報，甚懷怖懼。所以者何？和上舍利弗大智福德，為國中豪族所見知識，眾人競共雲集供養，餉致最上甘珍美味。小兒愚癡無有福德，食人如是妙甘飲食，後世當復償其因緣，受苦果報如扇提羅，是故我等實懷憂慮。彼諸長德五百比丘，尚不能堪，退道還俗，而況小兒無智慧者。願佛垂哀，賜聽我屬捨道還家，冀免罪酬、不經苦厄。」

爾時世尊告羅睺羅：「汝今畏罪，欲得還家求離苦者，是事不然。何以故？如有二人乏食飢餓，忽遇主人為設種種肥濃美味，其人飢餓，貪食過飽。然此二人，一者有智，二者愚癡。有智之人，自知食過，身體沈重嚬呻欠呿，恐致苦患，即詣明醫，謙虛下意叩頭求救，請除苦患。良醫即賜摩檀提藥，令其服之，其人即吐腹中宿食。吐宿食已，令近暖火，禁節消息。其人因是，得免禍患，終保年壽，安隱快樂。其無智者不知食過，謂是鬼魅，消費家財、橫殺生命祠祭鬼神欲求濟命，唐費功夫。腹中宿食遂成生風，生氣轉筋絞切心痛，因是死亡生地獄中，累世受苦由無智焉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告羅睺羅：「汝今畏罪，欲得還家求離苦者，是事不然。何以故？如有二人乏食飢餓，忽遇主人為設種種肥濃美味，其人飢餓，貪食過飽。然此二人，一者有智，二者愚癡。有智之人，自知食過，身體沈重嚬呻欠呿，恐致苦患，即詣明醫，謙虛下意叩頭求救，請除苦患。良醫即賜摩檀提藥，令其服之，其人即吐腹中宿食。吐宿食已，令近暖火，禁節消息。其人因是，得免禍患，終保年壽，安隱快樂。其無智者不知食過，謂是鬼魅，消費家財、橫殺生命祠祭鬼神欲求濟命，唐費功夫。腹中宿食遂成生風，生氣轉筋絞切心痛，因是死亡生地獄中，累世受苦由無智焉。」

佛言：「汝羅睺羅！畏罪還家，如彼無智愚癡人也。夫人求福欲離罪者，當謙虛精勤，親近明師，修習智慧，悔惡罪業，改往修來。從是漸漸智慧成就，慧成就故消滅眾罪。如我前說日光威力能除眾冥，人修智慧亦復如是。緣汝先有善根因緣遭值我時，舍利弗等如彼明醫能濟苦患而得不死，子今何為捨明入暗？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝羅睺羅！畏罪還家，如彼無智愚癡人也。夫人求福欲離罪者，當謙虛精勤，親近明師，修習智慧，悔惡罪業，改往修來。從是漸漸智慧成就，慧成就故消滅眾罪。如我前說日光威力能除眾冥，人修智慧亦復如是。緣汝先有善根因緣遭值我時，舍利弗等如彼明醫能濟苦患而得不死，子今何為捨明入暗？」

沙彌羅睺白言：「世尊！諸佛智慧猶如大海，羅睺等心猶如毫末，豈能受持如來智慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌羅睺白言：「世尊！諸佛智慧猶如大海，羅睺等心猶如毫末，豈能受持如來智慧？」

佛告羅睺：「如天雨渧，後不及前，雖不相及能滿大器。修學智慧亦復如是，從小微起終成大器，成大器已轉成餘器，如是展轉滿無量器，是則名為自利利人，自利利人名為大士，如我今也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告羅睺：「如天雨渧，後不及前，雖不相及能滿大器。修學智慧亦復如是，從小微起終成大器，成大器已轉成餘器，如是展轉滿無量器，是則名為自利利人，自利利人名為大士，如我今也。」

羅睺羅等聞佛說已，心開意解無復憂慮，如世尊教，當具奉行，不敢疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅睺羅等聞佛說已，心開意解無復憂慮，如世尊教，當具奉行，不敢疑也。

爾時會中國王太子名曰祇陀，聞佛所說十善道法，因緣果報無有窮盡，長跪叉手白天尊曰：「佛昔令我受持五戒，今欲還捨受十善法。所以者何？五戒法中，酒戒難持，畏得罪故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中國王太子名曰祇陀，聞佛所說十善道法，因緣果報無有窮盡，長跪叉手白天尊曰：「佛昔令我受持五戒，今欲還捨受十善法。所以者何？五戒法中，酒戒難持，畏得罪故。」

世尊告曰：「汝飲酒時，為何惡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「汝飲酒時，為何惡耶？」

祇陀白佛：「國中豪強時時相率齎持酒食，共相娛樂以致歡樂，自無惡也。何以故？得酒念戒，無放逸故，是故飲酒不行惡也。」佛言：「善哉善哉！祇陀汝今已得智慧方便；若世間人能如汝者，終身飲酒有何惡哉？如是行者，乃應生福，無有罪也。夫人行善凡有二種：一者有漏，二者無漏。有漏善者，常受人天快樂果報；無漏善者，度生死苦涅槃果報。若人飲酒，不起惡業歡喜心故，不起煩惱；善心因緣，受善果報。汝持五戒何有失乎？飲酒念戒，益增其福。先持五戒，今受十善，功德倍勝十善報也。」時波斯匿王白言：「世尊！如佛所說，心歡喜時不起惡業，名有漏善者，是事不然。何以故？人飲酒時心則歡喜，歡喜心故不起煩惱，無煩惱故不行惱害，不害物故三業清淨，清淨之道即無漏業。世尊憶念，我昔遊行獵戲忘將厨宰，於深山中覺飢欲食，左右答言：『王朝去時，不被命勅令將厨宰，即時無食。』我聞是語已，走馬還宮，教令索食。王家厨監名修迦羅。修迦羅言：『即無現食，今方當作。』我時飢逼，忿不思惟，瞋怒迷荒，教勅傍臣斬殺厨監。臣被王教即共議言：『簡括國中唯此一人忠良直事，今若殺者，更無有能為王監厨稱王意者。』時末利夫人，聞王教勅殺修迦羅，情甚愛惜；知王飢乏，即令辦具好肉美酒，沐浴名香、莊嚴身體，將諸伎女往至我所。我見夫人莊束嚴麗，將從妓女、好酒肉來，瞋心即歇。何以故？末利夫人持佛五戒，斷酒不飲，我心常恨。今日忽然將酒肉來共相娛樂，展釋情故，即與夫人飲酒食肉，作眾伎樂歡喜娛樂，恚心即滅。夫人知我忘失怒意，即遣黃門輒傳我命，令語外臣莫殺厨監。即奉教旨。我至明旦深自悔責，愁憂不樂顏色憔悴。夫人問我：『何故憂愁，為何患耶？』我言：『吾因昨日為飢火所逼，瞋恚心故殺修迦羅。自計國中更無有人堪監我厨如修迦羅者，為是之故悔恨愁耳。』夫人笑曰：『其人猶在，願王莫愁。』我重問曰：『為實如是，為戲言耶？』答言：『實在，非虛言也。』我令左右喚厨監來，使者往召須臾將來，我大歡喜，憂恨即除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇陀白佛：「國中豪強時時相率齎持酒食，共相娛樂以致歡樂，自無惡也。何以故？得酒念戒，無放逸故，是故飲酒不行惡也。」佛言：「善哉善哉！祇陀汝今已得智慧方便；若世間人能如汝者，終身飲酒有何惡哉？如是行者，乃應生福，無有罪也。夫人行善凡有二種：一者有漏，二者無漏。有漏善者，常受人天快樂果報；無漏善者，度生死苦涅槃果報。若人飲酒，不起惡業歡喜心故，不起煩惱；善心因緣，受善果報。汝持五戒何有失乎？飲酒念戒，益增其福。先持五戒，今受十善，功德倍勝十善報也。」時波斯匿王白言：「世尊！如佛所說，心歡喜時不起惡業，名有漏善者，是事不然。何以故？人飲酒時心則歡喜，歡喜心故不起煩惱，無煩惱故不行惱害，不害物故三業清淨，清淨之道即無漏業。世尊憶念，我昔遊行獵戲忘將厨宰，於深山中覺飢欲食，左右答言：『王朝去時，不被命勅令將厨宰，即時無食。』我聞是語已，走馬還宮，教令索食。王家厨監名修迦羅。修迦羅言：『即無現食，今方當作。』我時飢逼，忿不思惟，瞋怒迷荒，教勅傍臣斬殺厨監。臣被王教即共議言：『簡括國中唯此一人忠良直事，今若殺者，更無有能為王監厨稱王意者。』時末利夫人，聞王教勅殺修迦羅，情甚愛惜；知王飢乏，即令辦具好肉美酒，沐浴名香、莊嚴身體，將諸伎女往至我所。我見夫人莊束嚴麗，將從妓女、好酒肉來，瞋心即歇。何以故？末利夫人持佛五戒，斷酒不飲，我心常恨。今日忽然將酒肉來共相娛樂，展釋情故，即與夫人飲酒食肉，作眾伎樂歡喜娛樂，恚心即滅。夫人知我忘失怒意，即遣黃門輒傳我命，令語外臣莫殺厨監。即奉教旨。我至明旦深自悔責，愁憂不樂顏色憔悴。夫人問我：『何故憂愁，為何患耶？』我言：『吾因昨日為飢火所逼，瞋恚心故殺修迦羅。自計國中更無有人堪監我厨如修迦羅者，為是之故悔恨愁耳。』夫人笑曰：『其人猶在，願王莫愁。』我重問曰：『為實如是，為戲言耶？』答言：『實在，非虛言也。』我令左右喚厨監來，使者往召須臾將來，我大歡喜，憂恨即除。」

王白佛言：「末利夫人持佛五戒、月行六齋，一日之中，終身五戒以犯飲酒、妄語二戒，八齋戒中頓犯六戒。此事云何？所犯戒罪，輕耶重耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白佛言：「末利夫人持佛五戒、月行六齋，一日之中，終身五戒以犯飲酒、妄語二戒，八齋戒中頓犯六戒。此事云何？所犯戒罪，輕耶重耶？」

世尊答曰：「如此犯戒，得大功德，無有罪也。何以故？為利益故。如我前說，夫人修善凡有二種：一有漏善，二無漏善。末利夫人所犯戒者，入有漏善；不犯戒者，名無漏善。依語義者，破戒修善，名有漏善；依義語者，凡心所起善，皆無漏業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：「如此犯戒，得大功德，無有罪也。何以故？為利益故。如我前說，夫人修善凡有二種：一有漏善，二無漏善。末利夫人所犯戒者，入有漏善；不犯戒者，名無漏善。依語義者，破戒修善，名有漏善；依義語者，凡心所起善，皆無漏業。」

王白佛言：「如世尊說，末利夫人飲酒破戒，不起惡心，而有功德、無罪報者，一切人民亦復皆然。何以故？我念近昔舍衛城中，有諸豪族剎利王公因小諍競乃致大怨，各各結謀興兵相罰，兩家並是國中豪種，復是親戚，非可執錄，紛紜鬪戰不從理諫，深為憂之。復自念言：『昔太子時，先王大臣名提違羅，恃其門宗富貴豪強，而見輕慢、形調戲弄，劇於畜生。當時忿恚，情實不分，意欲誅滅，力所不堪；訴向父王，復不聽省。懷毒抱恨，非可如何。以是因緣，飲食損常，懊惱愁悴。爾時太后見我愁苦，種種諫曉，愁故不息。於是太后愛子情重，便遣使人求覓好酒勸我令飲。即白母言：「先祖相承，事那羅延天、奉婆羅門。今若飲酒，懼恐天怒，為婆羅門之所嘖罰。」太后當時懼子致命，於夜靜時關閉宮門，不令異人黃門婢使而得知者，太后語言：「夫天神者，有慈悲心救一切苦，婆羅門者皆應如是。子今愁毒，唐自失命，天神豈能救子命耶？寧當服藥，消散憂患，得全身命。諸婆羅門未得天眼，安能知子隱密事也？」逼迫再三，俛仰從之。既飲酒已，忘失愁恨。太后見子還復顏色，心即歡喜，召集宮女作唱伎樂，三七日中受五欲樂，所追忿恨從是得息。』思惟是已，即勅忠臣令辦好酒及諸甘饍，又使宣令國中豪族群臣士民，悉皆令集欲有所論國中大事、諸臣諍競。兩徒眷屬各有五百應召來集，於王殿上莊嚴太樂。王勅忠臣辦琉璃椀受三升許，諸寶椀中盛滿好酒。我於眾前先喫一椀。王曰：『今論國中大事，想無異心坐此會也。今當人人辦此一椀甘露良藥，然後論事。』咸言：『唯諾，奉大王命。』並勅伎官作唱太樂，諸人得酒並聞音樂，心中歡樂，忘失仇恨，沛然無憂。王復持椀白諸君曰：『士夫修德，歷世相承，遵奉聖教，不應差違。諸君何為因於小事忿諍如之？若不忍者，恐亡國嗣。是故重諫，幸息諍事。』諸臣白曰：『敬奉重命，不敢違也。』因是和平。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白佛言：「如世尊說，末利夫人飲酒破戒，不起惡心，而有功德、無罪報者，一切人民亦復皆然。何以故？我念近昔舍衛城中，有諸豪族剎利王公因小諍競乃致大怨，各各結謀興兵相罰，兩家並是國中豪種，復是親戚，非可執錄，紛紜鬪戰不從理諫，深為憂之。復自念言：『昔太子時，先王大臣名提違羅，恃其門宗富貴豪強，而見輕慢、形調戲弄，劇於畜生。當時忿恚，情實不分，意欲誅滅，力所不堪；訴向父王，復不聽省。懷毒抱恨，非可如何。以是因緣，飲食損常，懊惱愁悴。爾時太后見我愁苦，種種諫曉，愁故不息。於是太后愛子情重，便遣使人求覓好酒勸我令飲。即白母言：「先祖相承，事那羅延天、奉婆羅門。今若飲酒，懼恐天怒，為婆羅門之所嘖罰。」太后當時懼子致命，於夜靜時關閉宮門，不令異人黃門婢使而得知者，太后語言：「夫天神者，有慈悲心救一切苦，婆羅門者皆應如是。子今愁毒，唐自失命，天神豈能救子命耶？寧當服藥，消散憂患，得全身命。諸婆羅門未得天眼，安能知子隱密事也？」逼迫再三，俛仰從之。既飲酒已，忘失愁恨。太后見子還復顏色，心即歡喜，召集宮女作唱伎樂，三七日中受五欲樂，所追忿恨從是得息。』思惟是已，即勅忠臣令辦好酒及諸甘饍，又使宣令國中豪族群臣士民，悉皆令集欲有所論國中大事、諸臣諍競。兩徒眷屬各有五百應召來集，於王殿上莊嚴太樂。王勅忠臣辦琉璃椀受三升許，諸寶椀中盛滿好酒。我於眾前先喫一椀。王曰：『今論國中大事，想無異心坐此會也。今當人人辦此一椀甘露良藥，然後論事。』咸言：『唯諾，奉大王命。』並勅伎官作唱太樂，諸人得酒並聞音樂，心中歡樂，忘失仇恨，沛然無憂。王復持椀白諸君曰：『士夫修德，歷世相承，遵奉聖教，不應差違。諸君何為因於小事忿諍如之？若不忍者，恐亡國嗣。是故重諫，幸息諍事。』諸臣白曰：『敬奉重命，不敢違也。』因是和平。」

王白佛言：「諸人起諍不因於酒，然因得酒，息忿諍心而得太平。此豈非是酒之功也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白佛言：「諸人起諍不因於酒，然因得酒，息忿諍心而得太平。此豈非是酒之功也？

「復次世尊！察見世間窮貧小人、奴客婢使、夷蠻之人，或因節日、或於酒店聚會飲酒，歡樂心故，不須人教各各起舞；未得酒時，都無是事。是故當知，人因飲酒則致歡樂，心歡樂時不起惡念，不起惡念則是善心，善心因緣應受善報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次世尊！察見世間窮貧小人、奴客婢使、夷蠻之人，或因節日、或於酒店聚會飲酒，歡樂心故，不須人教各各起舞；未得酒時，都無是事。是故當知，人因飲酒則致歡樂，心歡樂時不起惡念，不起惡念則是善心，善心因緣應受善報。

「復次世尊！獼猴得酒尚能起舞，況於世人？如世尊說，施善善報、施惡惡報。如世間人，緣前布施福德因緣，今致大富。貧者從乞慳惜不與，慳貪因緣，受餓鬼報。或有世人，若男若女受形端正，男人好者為女所愛，女人好者男情所樂。若有強力，制斷男女不令會合，不得合故則致憂苦。此之殃罪，當歸何處？末利夫人，皆由前身以好施人故，今得好報。世尊云何令持五戒、月行六齋？六齋之日，不得莊嚴香華服飾，又復不聽作唱伎樂，又復不聽附近夫婿愛好之姿，竟何所施，徒亡其功，豈非苦也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次世尊！獼猴得酒尚能起舞，況於世人？如世尊說，施善善報、施惡惡報。如世間人，緣前布施福德因緣，今致大富。貧者從乞慳惜不與，慳貪因緣，受餓鬼報。或有世人，若男若女受形端正，男人好者為女所愛，女人好者男情所樂。若有強力，制斷男女不令會合，不得合故則致憂苦。此之殃罪，當歸何處？末利夫人，皆由前身以好施人故，今得好報。世尊云何令持五戒、月行六齋？六齋之日，不得莊嚴香華服飾，又復不聽作唱伎樂，又復不聽附近夫婿愛好之姿，竟何所施，徒亡其功，豈非苦也？」

佛告王曰：「大王所難，非不如是。末利夫人在年少時，若我不勅令受戒法修智慧者，云何當有今日之德也？以能得度，復度王身，如斯之功，復歸誰也？末利夫人受我教故如說而行，故使今日成就智慧方便解脫。復次大王！譬如世人家有一子，欲令成故，及其幼年將詣學堂，與師令教文藝書疏、人望禮儀，學堂之法皆有制令，呵嘖杖罰、禁節飲食、不得睡眠，出入行來不失節度，有違犯者隨罪輕重計而行罰。兒畏杖故專心就學，至年大時，高才博聞靡所不知，復以所知轉教餘人。末利夫人奉齋持戒，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「大王所難，非不如是。末利夫人在年少時，若我不勅令受戒法修智慧者，云何當有今日之德也？以能得度，復度王身，如斯之功，復歸誰也？末利夫人受我教故如說而行，故使今日成就智慧方便解脫。復次大王！譬如世人家有一子，欲令成故，及其幼年將詣學堂，與師令教文藝書疏、人望禮儀，學堂之法皆有制令，呵嘖杖罰、禁節飲食、不得睡眠，出入行來不失節度，有違犯者隨罪輕重計而行罰。兒畏杖故專心就學，至年大時，高才博聞靡所不知，復以所知轉教餘人。末利夫人奉齋持戒，亦復如是。

「復次大王！如富樓那，妬嫉心故，割斷恩愛，辭別父母，捨離妻子，入山習學。被服草衣，忍寒耐苦，自立誓言：『要當諷誦九十六種經書記論悉令通達，不爾不還與父母相見。』足二十年一切通達，還王舍城，頭戴炬火、以銅鍱腹，陌上而行而自唱言：『我一切智。』來至我所而謂我言：『儞瞿曇沙門，竟何所知？』我言癡人，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大王！如富樓那，妬嫉心故，割斷恩愛，辭別父母，捨離妻子，入山習學。被服草衣，忍寒耐苦，自立誓言：『要當諷誦九十六種經書記論悉令通達，不爾不還與父母相見。』足二十年一切通達，還王舍城，頭戴炬火、以銅鍱腹，陌上而行而自唱言：『我一切智。』來至我所而謂我言：『儞瞿曇沙門，竟何所知？』我言癡人，而說頌曰：

「『若多少有聞， 自大以憍人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若多少有聞， 自大以憍人，

是如盲執燭， 照彼不自明。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是如盲執燭， 照彼不自明。』

「時富樓那聞是語已霍然心悟，捨炬解腹，五體投地慚愧悔過，皆由多聞智慧諸根利故。未起之頃，斷三界漏、得羅漢道智慧之力。譬如調象隨鉤而轉。大王當知，夫習學者皆由禁制攝五情根，然後通達無所罣礙，名無礙智，無礙智者具四辯也。今富樓那具四辯才，皆由慊苦勤學所得。是故我說，夫慧解者有七德才。何謂為七？第一信才，二精進才，第三戒才，四慚愧才，第五聞才，六為捨才，七定慧才；是為七才。末利夫人具此七才。大王當知，末利夫人雖為女身，高才智博非同凡人，皆由少來慎身口意，一心專念修習智慧。智慧力故名為解脫，復以智慧解悟天下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時富樓那聞是語已霍然心悟，捨炬解腹，五體投地慚愧悔過，皆由多聞智慧諸根利故。未起之頃，斷三界漏、得羅漢道智慧之力。譬如調象隨鉤而轉。大王當知，夫習學者皆由禁制攝五情根，然後通達無所罣礙，名無礙智，無礙智者具四辯也。今富樓那具四辯才，皆由慊苦勤學所得。是故我說，夫慧解者有七德才。何謂為七？第一信才，二精進才，第三戒才，四慚愧才，第五聞才，六為捨才，七定慧才；是為七才。末利夫人具此七才。大王當知，末利夫人雖為女身，高才智博非同凡人，皆由少來慎身口意，一心專念修習智慧。智慧力故名為解脫，復以智慧解悟天下。」

爾時世尊因羅睺沙彌，為諸大眾而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊因羅睺沙彌，為諸大眾而說頌曰：

「聞為金翼鳥， 威勢武力強， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞為金翼鳥， 威勢武力強，

聞為行寶藏， 所在相利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞為行寶藏， 所在相利益，

聞為大橋梁， 濟度眾苦厄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞為大橋梁， 濟度眾苦厄，

聞為大船師， 濟渡生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞為大船師， 濟渡生死海。

多聞令志明， 以明智慧增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞令志明， 以明智慧增，

智則博解義， 見聞行法安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智則博解義， 見聞行法安。

多聞能除憂， 能以定為歡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞能除憂， 能以定為歡，

善解甘露法， 從是得泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解甘露法， 從是得泥洹。

聞為知律法， 解疑亦見正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞為知律法， 解疑亦見正，

從聞捨非法， 行到不死處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從聞捨非法， 行到不死處。

仙人敬事聞， 諸天亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人敬事聞， 諸天亦復然，

撿心不放逸， 積聞成聖智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撿心不放逸， 積聞成聖智。

慧能散憂患， 亦除非邪衰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧能散憂患， 亦除非邪衰，

欲求安隱吉， 當奉事明者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求安隱吉， 當奉事明者。

盲從是得眼， 如暗中得燭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲從是得眼， 如暗中得燭，

開導世間人， 如明將無目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開導世間人， 如明將無目。

是故應捨癡， 離慢豪富樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應捨癡， 離慢豪富樂，

務學事明者， 是名積聚德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 務學事明者， 是名積聚德。」

爾時世尊說是偈已，復告王曰：「王今福德，聰朗博義，皆由前世親覲明師，慊苦奉侍，習學所致；因緣果報，今為人王，智慧明達，隨宜撫接，世間難有。是故我說，般若智慧有四種義。是故當知，求三乘人當學般若，欲離三惡八難苦患、欲受人天快樂果報，以要言之，求一切福德，皆應修學智慧方便。如我前說阿逸多王，勤苦習學智慧力故，雖復失行生惡趣中，常識宿命；識宿命故，改惡修善，速得解脫，感致諸天濟接供養，以智慧力為諸天師。以是因緣，我說般若有四種義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是偈已，復告王曰：「王今福德，聰朗博義，皆由前世親覲明師，慊苦奉侍，習學所致；因緣果報，今為人王，智慧明達，隨宜撫接，世間難有。是故我說，般若智慧有四種義。是故當知，求三乘人當學般若，欲離三惡八難苦患、欲受人天快樂果報，以要言之，求一切福德，皆應修學智慧方便。如我前說阿逸多王，勤苦習學智慧力故，雖復失行生惡趣中，常識宿命；識宿命故，改惡修善，速得解脫，感致諸天濟接供養，以智慧力為諸天師。以是因緣，我說般若有四種義。」

爾時波斯匿王聞佛所說智慧方便功德因緣，甚大歡喜。太子祇陀、夫人、太后、群臣士民，一切大眾莫不解悟，各各修敬為佛作禮，復座如故。王叉手曰：「如佛所言，世人修善凡有二種：一有漏善，二無漏善。有漏無漏，二義歸一，世尊！云何說差別耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王聞佛所說智慧方便功德因緣，甚大歡喜。太子祇陀、夫人、太后、群臣士民，一切大眾莫不解悟，各各修敬為佛作禮，復座如故。王叉手曰：「如佛所言，世人修善凡有二種：一有漏善，二無漏善。有漏無漏，二義歸一，世尊！云何說差別耶？」

佛告王曰：「人有二品：一者利根，二者鈍根。為鈍根人，說二種善；利根之人，不說二也。所以者何？眾源泉流，終歸一海。鈍根之人諸根暗塞，是故為說分別法耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「人有二品：一者利根，二者鈍根。為鈍根人，說二種善；利根之人，不說二也。所以者何？眾源泉流，終歸一海。鈍根之人諸根暗塞，是故為說分別法耳。」

爾時國王太子祇陀白佛：「世尊！十善戒法，有差別也？同一義耶？妄語戒義，一耶？多耶？若一義者終不可持，若差品者願佛說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時國王太子祇陀白佛：「世尊！十善戒法，有差別也？同一義耶？妄語戒義，一耶？多耶？若一義者終不可持，若差品者願佛說之。」

佛告之曰：「妄語有二：一重、二輕。何謂為重？若受戒人不修智慧，愚癡無智，不能教化興隆佛法，為是之故人所輕慢，不得供養貧窮困苦，為供養故外現精進、內行邪濁，展轉相教宣向諸人：『比丘苦行精進，得禪境界。』或言見佛、見龍、見鬼。如是之人名大妄語，犯是罪者墮阿鼻獄。又復妄語能令殺人破壞人家，復有妄語違失期契令他瞋恨，如是名為下妄語也。行如是者名為犯戒，墮小地獄。其餘調戲，及諸私理匿禁之事，或有言無、或無言有，不犯戒也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告之曰：「妄語有二：一重、二輕。何謂為重？若受戒人不修智慧，愚癡無智，不能教化興隆佛法，為是之故人所輕慢，不得供養貧窮困苦，為供養故外現精進、內行邪濁，展轉相教宣向諸人：『比丘苦行精進，得禪境界。』或言見佛、見龍、見鬼。如是之人名大妄語，犯是罪者墮阿鼻獄。又復妄語能令殺人破壞人家，復有妄語違失期契令他瞋恨，如是名為下妄語也。行如是者名為犯戒，墮小地獄。其餘調戲，及諸私理匿禁之事，或有言無、或無言有，不犯戒也。」

太子祇陀聞說是已，即於佛前受十善道法，白佛言：「世尊！弟子今日疑悔已除，發三菩提心，願佛證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子祇陀聞說是已，即於佛前受十善道法，白佛言：「世尊！弟子今日疑悔已除，發三菩提心，願佛證知。」

佛言：「善哉！甚大隨喜，宜知是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！甚大隨喜，宜知是時。」

王白佛言：「如佛所說，十方賢聖明達眾生因緣果報者，我父先王奉事外道，隨持禁戒，絕於酒肉五辛葱蒜，供養梵天、日月水火；常行布施，求梵天福，年年常用千頭乳牛施婆羅門，計四十年，四萬頭牛。諸婆羅門，食其乳、酪、生酥、熟酥、醍醐等味。如斯功德，生何天也？願佛垂哀分別教示，令諸行者普得聞知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白佛言：「如佛所說，十方賢聖明達眾生因緣果報者，我父先王奉事外道，隨持禁戒，絕於酒肉五辛葱蒜，供養梵天、日月水火；常行布施，求梵天福，年年常用千頭乳牛施婆羅門，計四十年，四萬頭牛。諸婆羅門，食其乳、酪、生酥、熟酥、醍醐等味。如斯功德，生何天也？願佛垂哀分別教示，令諸行者普得聞知。」

佛告王曰：「前王果報，今在地獄。所以者何？不值善時、不遇善友、無善方便，雖修功德不得免罪。布施之功不亡失也，罪後畢時方當受福。大王當知，夫人修福不與罪合，不共合故要須方便令得滅罪。何謂方便？謂善知識。何謂善友？謂正見人是為善友，常以正教調伏其心。何謂正教？謂觀無常、苦、空、無我，十二因緣纏著生死，修四真諦見苦、斷習、證滅、修道，行六波羅蜜，四無量心，是為方便調伏諸根，根調伏故定慧成就，慧成就故其心正直，心正直故能起精進，精進心故能起戒慎，戒慎究竟定慧明了。慧明了故遊諸萬行通達無礙，行無礙故名為解脫，解脫心者即涅槃也；是則名為善知識也。大王當知，明師善導是大因緣不可輕也。大王今者遭賢遇聖，皆由前世因緣果報，聞法信解，復能解人。是故我說，明人難值而不比有，其所生處族親蒙慶。是故當修般若智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「前王果報，今在地獄。所以者何？不值善時、不遇善友、無善方便，雖修功德不得免罪。布施之功不亡失也，罪後畢時方當受福。大王當知，夫人修福不與罪合，不共合故要須方便令得滅罪。何謂方便？謂善知識。何謂善友？謂正見人是為善友，常以正教調伏其心。何謂正教？謂觀無常、苦、空、無我，十二因緣纏著生死，修四真諦見苦、斷習、證滅、修道，行六波羅蜜，四無量心，是為方便調伏諸根，根調伏故定慧成就，慧成就故其心正直，心正直故能起精進，精進心故能起戒慎，戒慎究竟定慧明了。慧明了故遊諸萬行通達無礙，行無礙故名為解脫，解脫心者即涅槃也；是則名為善知識也。大王當知，明師善導是大因緣不可輕也。大王今者遭賢遇聖，皆由前世因緣果報，聞法信解，復能解人。是故我說，明人難值而不比有，其所生處族親蒙慶。是故當修般若智慧。」

王白佛言：「聞世尊說智慧方便，皆已貫心。如世尊說，禍福不同。我先帝大王，有何惡業受苦報耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白佛言：「聞世尊說智慧方便，皆已貫心。如世尊說，禍福不同。我先帝大王，有何惡業受苦報耶？」

佛告王曰：「先帝大王有六種罪。何謂六種？一者傲慢妬弊，事無麁細便起鞭罰，不忍辱故。二者貪愛寶貨，斷事不平，致令天下懷怨恨故。三者遊獵嬉戲，苦困人民，傷害眾生所愛命故。四者禁閉宮女，不得從意，受大苦故。五者耽著女色，得新厭舊，撫接不平，致怨恨故。六者畏婆羅門，偷食酒肉五辛葱蒜，恐被呵責，行詐偽故。是為六事，罪業因緣，生地獄中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「先帝大王有六種罪。何謂六種？一者傲慢妬弊，事無麁細便起鞭罰，不忍辱故。二者貪愛寶貨，斷事不平，致令天下懷怨恨故。三者遊獵嬉戲，苦困人民，傷害眾生所愛命故。四者禁閉宮女，不得從意，受大苦故。五者耽著女色，得新厭舊，撫接不平，致怨恨故。六者畏婆羅門，偷食酒肉五辛葱蒜，恐被呵責，行詐偽故。是為六事，罪業因緣，生地獄中。」

王白佛言：「若如是者，佛未出時，弟子亦有如斯之罪，當如之何？修十善行，令得成就無滯礙也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白佛言：「若如是者，佛未出時，弟子亦有如斯之罪，當如之何？修十善行，令得成就無滯礙也？」

佛告王曰：「如我先說，日光出時眾冥悉滅，有餘暗不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「如我先說，日光出時眾冥悉滅，有餘暗不？」

王曰：「燈火之光，尚能滅暗，況日光明，威勢力也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「燈火之光，尚能滅暗，況日光明，威勢力也？」

「今王福德，聞佛說法，成就智慧，喻若日光滅一切暗，無餘罪也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今王福德，聞佛說法，成就智慧，喻若日光滅一切暗，無餘罪也。」

王白佛言：「我父所事婆羅門師，精進智慧、修習苦行，為求福故不惜身命，或有投巖、五熱炙身，或斷飲食求生梵天，或大積薪生自燒身，或有翹脚張口向日，或於高樹以繩繫脚而自倒懸，或臥刺棘、抱石磓胸，有如是等種種苦行。苦行之功，福德因緣，歸何所耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白佛言：「我父所事婆羅門師，精進智慧、修習苦行，為求福故不惜身命，或有投巖、五熱炙身，或斷飲食求生梵天，或大積薪生自燒身，或有翹脚張口向日，或於高樹以繩繫脚而自倒懸，或臥刺棘、抱石磓胸，有如是等種種苦行。苦行之功，福德因緣，歸何所耶？」

佛答之曰：「如吾前說，行苦苦報，行樂樂報。汝不聞乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答之曰：「如吾前說，行苦苦報，行樂樂報。汝不聞乎？」

王言：「世尊制諸弟子，令持禁戒，非為苦耶？夫人飢時不即得食，煩惱橫起，忿怒隆盛，不自覺識，起瞋懷害殺修迦羅，如斯之事累世受苦，豈非惡也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「世尊制諸弟子，令持禁戒，非為苦耶？夫人飢時不即得食，煩惱橫起，忿怒隆盛，不自覺識，起瞋懷害殺修迦羅，如斯之事累世受苦，豈非惡也？」

佛告王曰：「吾前所以制中前食者，為諸比丘捨外道法，於我法中出家為道。先習苦行，飢餓心故，得諸弟子肥美飲食，貪食過飽，食不消故，則致眾病。是故制食，非為飢苦求福德也。又節食者，見諸比丘縱橫乞食無有晝夜、食無時節，為諸外道之所譏責而作是言：『瞿曇沙門自言道精，何以不如外道法也？』是故節食，非於飢苦而求福也。以要言之，所制禁戒，正為癡人無方便慧，非為智人知時宜也。如我前說，般若智慧即是解脫，智者所受，聖所行處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「吾前所以制中前食者，為諸比丘捨外道法，於我法中出家為道。先習苦行，飢餓心故，得諸弟子肥美飲食，貪食過飽，食不消故，則致眾病。是故制食，非為飢苦求福德也。又節食者，見諸比丘縱橫乞食無有晝夜、食無時節，為諸外道之所譏責而作是言：『瞿曇沙門自言道精，何以不如外道法也？』是故節食，非於飢苦而求福也。以要言之，所制禁戒，正為癡人無方便慧，非為智人知時宜也。如我前說，般若智慧即是解脫，智者所受，聖所行處。」

王聞是已，益加歡喜，更起恭敬為佛作禮；一切大眾皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞是已，益加歡喜，更起恭敬為佛作禮；一切大眾皆亦如是。

波斯匿王長跪合掌白世尊曰：「今此大眾，聞佛所說，疑網結解，猶如日光消除暗冥，得見大明。如此之功，其恩難報。諸弟子等，當以何方施設供養，報今世尊斯重恩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波斯匿王長跪合掌白世尊曰：「今此大眾，聞佛所說，疑網結解，猶如日光消除暗冥，得見大明。如此之功，其恩難報。諸弟子等，當以何方施設供養，報今世尊斯重恩耶？」

佛告王曰：「及諸會眾，甘露法教，其功難報。假令有人，於恒沙劫，盡心奉事佛法聖眾，衣食臥具、疾病醫藥。於意云何，其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「及諸會眾，甘露法教，其功難報。假令有人，於恒沙劫，盡心奉事佛法聖眾，衣食臥具、疾病醫藥。於意云何，其福多不？」

王曰：「甚多，不可稱量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「甚多，不可稱量。」

佛告王曰：「甘露法者，精妙難量，濟無麁細，非天世人福德之力所能報也。唯有一事，能報佛恩。何謂為一？常以慈心，以其所解一切善法，展轉開化乃至一人，令其信心成就智慧，展轉教化無有窮盡，譬如一燈燃無量燈。如是行者，乃名為報師徒重恩。大王當知，欲報師徒解脫恩者，還以智慧解脫眾生，如是行者則為供養三世諸佛，非但供養報一師也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「甘露法者，精妙難量，濟無麁細，非天世人福德之力所能報也。唯有一事，能報佛恩。何謂為一？常以慈心，以其所解一切善法，展轉開化乃至一人，令其信心成就智慧，展轉教化無有窮盡，譬如一燈燃無量燈。如是行者，乃名為報師徒重恩。大王當知，欲報師徒解脫恩者，還以智慧解脫眾生，如是行者則為供養三世諸佛，非但供養報一師也。」

王叉手白：「宣傳聖教開悟群生，令行正見修習聖道，其福云何？唯願垂哀，開導眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王叉手白：「宣傳聖教開悟群生，令行正見修習聖道，其福云何？唯願垂哀，開導眾生。」

佛告王曰：「若善男子善女人，從師聞法一句一義，展轉教化乃至一人，未信令信、未解令解，如是功德無量無邊，非是凡夫所能知也。大王！假使有人於千歲中，飲食醫藥、上妙衣服，供養恭敬佛法聖眾，其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「若善男子善女人，從師聞法一句一義，展轉教化乃至一人，未信令信、未解令解，如是功德無量無邊，非是凡夫所能知也。大王！假使有人於千歲中，飲食醫藥、上妙衣服，供養恭敬佛法聖眾，其福多不？」

王言：「甚多，不可稱量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「甚多，不可稱量。」

佛言：「大王！善男子善女人，從師聞說諸佛正教，展轉教化乃至一人，令其信解，其所得福復過於彼，千萬億倍不及其一。何以故？法化之功，應無量故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！善男子善女人，從師聞說諸佛正教，展轉教化乃至一人，令其信解，其所得福復過於彼，千萬億倍不及其一。何以故？法化之功，應無量故。」

佛告阿難：「如此法教，精勤宣化一切人民，其福無量。阿難！我今以此無上妙法，付囑於汝，宣布教化過度眾生，則為供養一切諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如此法教，精勤宣化一切人民，其福無量。阿難！我今以此無上妙法，付囑於汝，宣布教化過度眾生，則為供養一切諸佛。」

阿難叉手白世尊曰：「佛囑此經，當何名之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難叉手白世尊曰：「佛囑此經，當何名之？」

佛告阿難：「此經教者，名『未曾有說因緣經』，當勤修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經教者，名『未曾有說因緣經』，當勤修行。」

爾時波斯匿王、祇陀太子、夫人、後宮，四部弟子，釋梵諸天、八部龍神，八十萬人聞佛所說，皆大歡喜，各各發心向三脫門，禮佛辭退，如法奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王、祇陀太子、夫人、後宮，四部弟子，釋梵諸天、八部龍神，八十萬人聞佛所說，皆大歡喜，各各發心向三脫門，禮佛辭退，如法奉行。